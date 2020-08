ACS Actividades de Construccion y Servicios S A : 1S2020 Informe de Resultados 0 08/14/2020 | 01:33pm EDT Send by mail :

INFORME DE RESULTADOS 1S20 ÍNDICE 1 Resumen Ejecutivo 3 1.1 Principales magnitudes 4 1.2 Comunicaciones al mercado 6 2 Estados Financieros Consolidados 8 2.1 Cuenta de Resultados 8 2.1.1 Cifra de negocios y cartera 9 2.1.2 Resultados operativos 11 2.1.3 Resultados financieros 11 2.1.4 Resultado neto atribuible 12 2.2 Balance de Situación 13 2.2.1 Activos no corrientes 14 2.2.2 Capital Circulante 14 2.2.3 Patrimonio Neto 14 2.2.4 Endeudamiento Neto 15 2.3 Flujos Netos de Efectivo 16 2.3.1 Flujos de Efectivo de las Actividades Operativas 16 2.3.2 Flujo de Efectivo de Inversiones 17 2.3.3 Otros Flujos de Efectivo 17 3 Evolución Áreas de Negocio 18 3.1 Infraestructuras 18 3.1.1 Construcción 19 3.1.2 Concesiones 21 3.2 Servicios Industriales 22 3.3 Servicios 24 4 Hechos acaecidos después del cierre 25 5 Descripción de los principales riesgos e incertidumbres 25 6 Responsabilidad Social Corporativa 26 7 Información sobre vinculadas 27 8 Anexos 28 8.1 Principales Magnitudes por Área de Actividad 28 8.2 Evolución Bursátil 29 8.3 Efecto Tipo de Cambio 30 8.4 Principales Adjudicaciones 31 8.4.1 Infraestructuras 31 8.4.2 Servicios Industriales 32 8.4.3 Servicios 32 9 Estructura organizativa del Grupo ACS 33 10 Glosario 34 2 INFORME DE RESULTADOS 1S20 1 Resumen Ejecutivo IMPACTO COVID-19 La situación actual provocada por la pandemia del coronavirus ha tenido, durante el primer semestre, los siguientes impactos en el Grupo ACS: Abertis se ha visto sustancialmente afectada por las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad decretadas en la mayoría de los países donde opera, que han provocado drásticas caídas en el tráfico medio diario desde la segunda quincena de marzo de 2020 y afectando significativamente a sus resultados. Por tanto, su contribución al Beneficio Neto del Grupo se ha visto reducida en el semestre. A medida que estas restricciones se han ido levantando, se ha experimentado una recuperación del tráfico, principalmente en España y Francia.

En Clece, durante el estado de alarma, se paralizaron o redujeron significativamente las actividades de limpieza y mantenimiento de aquellas infraestructuras sociales que cesaron su actividad como centros escolares o de ocio, instalaciones no esenciales y el transporte aéreo. Sin embargo, se reforzaron las actividades en centros hospitalarios y dependencias públicas.

La actividad de construcción ha sido considerada actividad esencial en la mayoría de los países por lo que el impacto ha sido más limitado. La afectación en los márgenes operativos no ha sido significativa.

Igualmente, la actividad de Servicios Industriales ha tenido un impacto moderado, limitándose a una ralentización de la actividad en determinadas regiones. Los márgenes operativos tampoco se han visto afectados. 3 INFORME DE RESULTADOS 1S20 1.1 Principales magnitudes GRUPO ACS Principales magnitudes operativas y financieras Millones de euros 6M19 6M20 Var. Ventas 18.817 18.337 -2,6% Cartera 76.502 75.812 -0,9% Meses 24 23 EBITDA (1) 1.621 1.345 -17,0% Margen 8,6% 7,3% EBIT (1) 1.098 859 -21,8% Margen 5,8% 4,7% Bº Neto Atribuible 523 361 -30,9% BPA 1,70 € 1,21 € -28,9% Inversiones Netas 1.008 672 -33,3% Inversiones 1.125 957 Desinversiones 118 285 (Deuda)/Caja Neta total (725) (2.699) n.a. (Deuda)/Caja Neta de los Negocios (610) (2.573) Financiación de Proyectos (115) (126) Ex Abertis 6M19 6M20 Var. 18.817 18.337 -2,6% 76.502 75.812 -0,9% 24 23 1.492 1.391 -6,8% 7,9% 7,6% 969 904 -6,7% 5,1% 4,9% 419 398 -5,1% Datos presentados según criterios de Gestión del Grupo ACS. (1) Incluye la "Puesta en equivalencia de actividades operativas": el resultado correspondiente a las asociadas (incluyendo la contribución de Abertis al Grupo) y joint ventures integrantes de la actividad ordinaria. Las ventas en el periodo han alcanzado € 18.337 millones, lo que supone un descenso del 2,6%. El avance de la pandemia ha provocado una ralentización generalizada de la actividad en el segundo trimestre del año, con un impacto en ventas del -8%.

-8%. La cartera alcanza € 75.812 mostrando un descenso del 0,9% en los últimos doce meses.

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) se ha visto afectado por la contribución negativa de Abertis. Sin este efecto, el EBITDA alcanza los € 1.391 millones, reduciéndose un 6,8% en el periodo. El beneficio de explotación (EBIT) también se ve afectado por la menor contribución de Abertis. Sin este impacto, el saldo a cierre del semestre se sitúa en € 904 millones, con un descenso del 6,7% frente al periodo comparable. Grupo ACS Millones de euros 6M19 6M20 Var. Cartera 76.502 75.812 -0,9% Directa 71.952 69.308 -3,7% Proporcional(1) 4.550 6.504 +42,9% Producción 19.409 18.867 -2,8% Directa 18.817 18.337 -2,6% Proporcional(1) 593 530 -10,6% EBITDA 1.621 1.345 -17,0% Directo 1.447 1.338 -7,5% Puesta en Equivalencia Operativa (2) 174 7 -96,0% EBIT 1.098 859 -21,8% Directo 924 852 -7,8% Puesta en Equivalencia Operativa (2) 174 7 -96,0% (1): Participación proporcional de las entidades operativas conjuntas (JV) y proyectos no consolidados globalmente en el Grupo (2): Incluye la contribución de Abertis 4 INFORME DE RESULTADOS 1S20 El beneficio neto del Grupo en el primer semestre alcanzó € 361 millones. Sin considerar Abertis, el Beneficio Neto a cierre de junio alcanza los € 398 millones, un 5,1% menos que en el primer semestre del 2019. Grupo ACS Desglose de Beneficio Neto Millones de euros 6M19 6M20 Var. Infraestructuras 294 161 -45,4% Construcción 184 177 -3,7% Concesiones (1) 110 (16) n.a. Servicios Industriales 221 206 -7,0% Servicios 19 1 -96,8% Corporación (12) (6) -48,0% Beneficio Neto TOTAL 523 361 -30,9% Contribución de Abertis 104 (37) n.a. Beneficio Neto ex Abertis 419 398 -5,1% Incluye la contribución neta de Abertis.

El Grupo mantiene una posición de deuda neta a 30 de junio de 2020 de € 2.699 millones lo que implica un ratio sobre EBITDA anualizado del 1,0x.

La variación de la deuda neta en el semestre es debida a la estacionalidad propia del periodo que implica una salida de caja por variación del capital circulante, por un menor uso de factoring, por la salida de BICC y las inversiones realizadas en el periodo. Evolución semestral de la deuda neta (€ mn) 1.409 (54) (1.600) (434) (453) (809) (759) (2.699) Deuda Neta FFO Bruto Var. Fondo de CAPEX + Dvd + Pagos BICC Inversiones Deuda Neta Dec-19 maniobra (1) arrend. op. Autocartera netas y otros Jun-20 (ACS) (2) Impactado por la reducción del saldo de factoring en € 215 millones en el primer semestre Incluye la compra de acciones de Hochtief (€ 105 millones) y Cimic (€ 189 millones) 5 INFORME DE RESULTADOS 1S20 1.2 Comunicaciones al mercado Dividendos

El 12 de diciembre de 2019, en uso de la delegación otorgada por acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada en 10 de mayo de 2019, el Consejo de Administración aprobó la segunda ejecución del sistema de dividendo flexible. El dividendo se ha hecho efectivo en marzo de 2020 por un total de 0,449 € por acción. El 66% del capital de ACS ha optado por la retribución en acciones.

Igualmente, la Junta General de Accionistas celebrada el 8 de mayo de 2020 aprobó el sistema de Dividendo Flexible para este año por un importe aproximado de € 1,99 por acción a ejecutar en dos plazos: el primero en el mes de julio de 2020 por un importe de € 1,54 por acción; y el segundo en febrero de 2021 por € 0,45 por acción. El 65% del capital de ACS ha optado por la retribución en acciones en el dividendo abonado el 7 de julio.

Debido a las condiciones de mercado, el importe resultante del dividendo complementario de julio en la modalidad de dividendo flexible resultó en € 1,38 por acción, menor a lo acordado en la Junta; por consiguiente, el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 19 de junio de 2020 aprobó un dividendo adicional de € 0,16 por acción, el cual se abonó en efectivo el 6 de julio de 2020.

Gobierno Corporativo

El 22 de marzo de 2020, ACS comunicó el fallecimiento de su vicepresidente y consejero, D. José María Loizaga Viguri.

El 8 de mayo de 2020 la Junta General de Accionistas de ACS aprobó la renovación de los consejeros dominicales D. Mariano Hernández Herreros y D. Javier Echenique Landiríbar.

El 14 de mayo de 2020, el Consejo de Administración de ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A, acordó elegir al Consejero D. Pedro López Jiménez, como miembro de la Comisión de Auditoría.

Transmisiones y adquisiciones de participaciones

El 3 de enero de 2020, el Grupo ACS anunció un acuerdo inicial, a través de su filial ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L., para la venta parcial de los proyectos de energía fotovoltaica en España. El 22 de enero de 2020, el Grupo ACS alcanzó un acuerdo con el Grupo Galp Energía para la venta de su participación en estos proyectos de energía fotovoltaica sitos en España, junto a una cartera adicional de proyectos en desarrollo para los próximos años 2020-23, con una potencia total instalada de 2.930 MW. El valor total de empresa, una vez completados todos los proyectos, se estima en unos 2.200 millones, generándose unos beneficios netos totales para el Grupo de aproximadamente € 330 millones, de los cuales € 250 millones se recogieron en el ejercicio 2019. El mencionado acuerdo ha sido modificado el pasado mes de julio con la creación de una entidad (Joint Venture) que agrupa los proyectos ya en funcionamiento y un primer paquete de los que están en desarrollo, de la que Galp adquiere el 75,01%, por un importe entre € 300-350 millones, y el Grupo ACS mantiene una participación del 24,99%, con una estructura de gobierno de control conjunto. Los restantes proyectos se irán incorporando progresivamente a la Joint Venture. La operación se 6 INFORME DE RESULTADOS 1S20 encuentra sujeta a autorizaciones habituales para este tipo de transacciones, incluida la aprobación de las autoridades de competencia de la Comisión Europea. El 24 de abril de 2020, el Grupo ACS, a través de su filial IRIDIUM S.A., ejecutó el contrato de compraventa, con el fondo Hermes Infraestructure, del 74% del capital de una compañía que ostentaba la totalidad de las participaciones que el Grupo tenía en seis concesiones de peaje en sombra en España. La operación se ha realizado con valor empresa (100%) de € 950 millones y con unas plusvalías por el 74% de lo transmitido de € 40 millones, parcialmente recogidas en el ejercicio 2019.

El 29 de julio 2020, el Grupo CIMIC anunció la firma de un acuerdo de exclusividad con Elliott en relación con la posible inversión del 50% del capital de Thiess que permitiría el control conjunto de la misma por parte de CIMIC y Elliott. La entrada de un socio financiero en Thiess permitirá aprovechar las oportunidades de crecimiento en el sector de la minería y mantener la solidez del balance de CIMIC.

Préstamos, créditos, avales y otros instrumentos financieros.

Tras un acuerdo vinculante firmado el 18 de marzo de 2020, el pasado 6 de abril, ACS formalizó un contrato de derivados sobre sus propias acciones con una entidad financiera por un máximo total de 12.000.000 de acciones, con una Opción de Compra (Call) a favor de ACS a un precio (strike price) por acción de € 14 y una Opción de Venta (Put) a favor de la entidad financiera a un precio (strike price) por acción de € 10, ajustados en función de dividendos futuros y ajustables en función del precio final de ejecución, con vencimiento desde el día 2 de noviembre de 2020 hasta el día 31 de marzo de 2021 a razón de 115.385 acciones cada día.

El 13 de abril de 2020, ACS firmó un acuerdo vinculante de derivados sobre sus propias acciones (Reverse collar) con una entidad financiera sobre un total inicial de 8.000.000 de acciones, dividido en 2 tramos: uno de 4.000.000 de acciones con una Opción de Compra (Call) a favor de ACS a un precio (strike price) por acción de € 17,5 y una Opción de Venta (Put) a favor de la entidad financiera a un precio (strike price) por acción de € 14,5; y otro tramo de otros 4.000.000 de acciones (ampliable a opción de la entidad financiera en otras 4.000.000 de acciones), con una Opción de Compra (Call) a favor de ACS a un precio (strike price) por acción de € 19,5 y una Opción de Venta (Put) a favor de la entidad financiera a un precio (strike price) por acción de € 16,5. La efectividad es del 14 de abril de 2020 y el vencimiento final el 31 de mayo de 2021. Las opciones son liquidables en dinero a opción exclusiva de ACS.

El 8 de junio de 2020, ACS acudió al Euromercado, para la emisión de un bono Senior, por un importe total de € 750 millones, a 5 años, con vencimiento el 17 de junio de 2025 y con un cupón del 1,375% anual.

Otros

El 24 de febrero de 2020, ACS comunicó el acuerdo para poner en marcha un programa de recompra de acciones propias de conformidad con la autorización conferida por la Junta General de Accionistas de 2019. El número máximo de acciones a adquirir bajo el Programa de Recompra es de 10.000.000 acciones de ACS representativas del 3,18%, aproximadamente, del capital social de ACS a la fecha de esta comunicación. Por su parte, la inversión máxima será de € 370 millones. El programa permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre de 2020.

El 25 de mayo de 2020, ACS acordó modificar el programa de recompra de acciones propias (el "Programa de Recompra") notificado a la CNMV el 24 de febrero de 2020, ampliando en 12.000.000 el número máximo de acciones a adquirir así como la inversión máxima hasta € 660 millones y ampliando el plazo de duración hasta el 31 de marzo de 2022. 7 INFORME DE RESULTADOS 1S20 2 Estados Financieros Consolidados 2.1 Cuenta de Resultados Grupo ACS Cuenta de Resultados Consolidada Millones de euros 6M19 6M20 Var. Importe Neto Cifra de Negocios 18.817 100,0 % 18.337 100,0 % -2,6% Otros ingresos 211 1,1 % 262 1,4 % +24,1% Total Ingresos 19.028 101,1 % 18.599 101,4 % -2,3% Gastos de explotación (13.461) (71,5 %) (13.317) (72,6 %) -1,1% Gastos de personal (4.120) (21,9 %) (3.944) (21,5 %) -4,3% Resultado por Puesta en Equivalencia Operativa* 174 0,9 % 7 0,0 % -96,0% Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) 1.621 8,6 % 1.345 7,3 % -17,0% Dotación a amortizaciones (495) (2,6 %) (469) (2,6 %) -5,1% Provisiones de circulante (28) (0,2 %) (17) (0,1 %) -39,5% Beneficio Ordinario de Explotación (EBIT) 1.098 5,8 % 859 4,7 % -21,8% Deterioro y Rdo. por enajenación inmovilizado (0) (0,0 %) 31 0,2 % n.a Otros resultados (32) (0,2 %) (46) (0,3 %) +46,5% Beneficio Neto de Explotación 1.067 5,7 % 843 4,6 % -20,9% Ingresos Financieros 110 0,6 % 87 0,5 % -21,1% Gastos Financieros (248) (1,3 %) (223) (1,2 %) -9,8% Resultado Financiero Ordinario (138) (0,7 %) (137) (0,7 %) -0,8% Diferencias de Cambio 22 0,1 % (31) (0,2 %) n.a Variación valor razonable en inst. financieros 18 0,1 % (78) (0,4 %) n.a Deterioro y Rdo. por enajenación inst. financieros 2 0,0 % 116 0,6 % n.a Resultado Financiero Neto (95) (0,5 %) (130) (0,7 %) +36,7% Resultado por Puesta en Equivalencia No Operativa* 2 0,0 % 4 0,0 % +87,6% BAI Operaciones Continuadas 973 5,2 % 717 3,9 % -26,3% Impuesto sobre Sociedades (242) (1,3 %) (210) (1,1 %) -13,1% BDI Operaciones Continuadas 732 3,9 % 507 2,8 % -30,7% BDI Actividades Interrumpidas 0 0,0 % 0 0,0 % n.a Beneficio del Ejercicio 732 3,9 % 507 2,8 % -30,7% Intereses Minoritarios (209) (1,1 %) (146) (0,8 %) -30,1% Beneficio Atribuible a la Sociedad 523 2,8 % 361 2,0 % -30,9% Dominante 8 INFORME DE RESULTADOS 1S20 2.1.1 Cifra de negocios y cartera Las ventas en el periodo han ascendido a € 18.337 millones mostrando un descenso del 2,6%. El avance de la pandemia junto a las restricciones aplicadas en la mayor parte de los países del mundo ha provocado una ralentización global de la actividad.

La distribución de las ventas por áreas geográficas muestra la diversificación de fuentes de ingresos del Grupo, donde América del Norte representa el 51% de las ventas, Asia Pacífico un 21%, Europa un 19%, de los cuales España es un 13%, y el resto un 6%. Grupo ACS Millones de euros 6M19 Europa 4.046 América del Norte 8.820 América del Sur 1.210 Asia Pacífico 4.601 África 140 TOTAL 18.817 Ventas por Áreas Geográficas % 6M20 % Var. 21,5 % 3.461 18,9% -14,4% 46,9 % 9.369 51,1% +6,2% 6,4 % 1.387 7,6% +14,6% 24,4 % 3.867 21,1% -15,9% 0,7 % 253 1,4% +80,0% 18.337 -2,6% Grupo ACS Millones de euros 6M19 % EE.UU 7.700 40,9 % Australia 3.541 18,8 % España 2.998 15,9 % Canadá 683 3,6 % Alemania 338 1,8 % Resto del mundo 3.556 18,9 % TOTAL 18.817 Ventas por Países 6M20 % Var. 8.176 44,6% +6,2% 2.910 15,9% -17,8% 2.410 13,1% -19,6% 780 4,3% +14,1% 418 2,3% +23,6% 3.643 19,9% +2,4% 18.337 -2,6% La región de Norteamérica mantiene un crecimiento moderado gracias a la resistencia de los mercados de EE.UU y Canadá, que crecen un 6,2% y un 14,1%, respectivamente. Igualmente, la actividad en América del Sur ha aumentado un 14,6% apoyado por la buena evolución de instalaciones energéticas, particularmente en Brasil.

Asia y Europa se han visto más afectadas por las restricciones impuestas en la mayor parte de los países. En concreto la actividad en Europa desciende un 14,4%, principalmente por España, mientras que Alemania crece un 23,6% y Reino Unido se mantiene prácticamente estable. Por su parte, la evolución de las ventas en Australia se ve particularmente afectada por el tipo de cambio. 9 INFORME DE RESULTADOS 1S20 Grupo ACS Millones de euros Jun-19 Europa 13.909 América del Norte 33.447 América del Sur 5.149 Asia Pacífico 22.435 África 1.562 TOTAL 76.502 Cartera por Áreas Geográficas % Jun-20 % Var. 18,2 % 15.083 19,9% +8,4% 43,7 % 32.590 43,0% -2,6% 6,7 % 3.582 4,7% -30,4% 29,3 % 23.013 30,4% +2,6% 2,0 % 1.545 2,0% -1,1% 75.812 -0,9% La cartera total se situó a cierre del semestre en € 75.812 millones mostrando un descenso del 0,9%. Grupo ACS Millones de euros Jun-19 % EE.UU 27.976 36,6 % Australia 17.689 23,1 % España 7.401 9,7 % Canadá 4.048 5,3 % Alemania 2.664 3,5 % Resto del mundo 16.724 21,9 % TOTAL 76.502 Cartera por Países Jun-20 % Var. 28.018 37,0% +0,2% 20.114 26,5% +13,7% 8.489 11,2% +14,7% 3.545 4,7% -12,4% 2.987 3,9% +12,1% 12.660 16,7% -24,3% 75.812-0,9% La cartera de Australia aumenta un 13,7% principalmente debido a la extensión de contratos de minería y al cambio de perímetro por incorporación de nuevos negocios.

Por su parte, la cartera en EE.UU. asciende a € 28.018 millones de los cuales aproximadamente dos tercios corresponden a Turner. Tras el impacto de la pandemia sobre la actividad comercial durante el segundo trimestre, la cartera permanece prácticamente estable con respecto al primer semestre de 2019.

La cartera en España se mantiene con un crecimiento del 14,7% y el resto de Europa crece un 1,3% apoyado principalmente en la cartera alemana. 10 INFORME DE RESULTADOS 1S20 2.1.2 Resultados operativos Grupo ACS Resultados Operativos Ex Abertis Millones de euros Bº Bruto de Explotación (EBITDA) Margen EBITDA Dotación a amortizaciones Infraestructuras Servicios Industriales Servicios Corporación Provisiones de circulante Bº de Explotación (EBIT) Margen EBIT 6M19 6M20 Var. 1.621 1.345 -17,0% 8,6% 7,3% (495) (469) -5,1% (403) (46) (20) (0) (28) (17) -39,5% 1.098 859 -21,8% 5,8% 4,7% 6M20 Var. 1.391 -6,8% 7,6% 904 -6,7% 4,9% El beneficio bruto de explotación (EBITDA) se ha visto afectado por la contribución negativa de Abertis. Sin este efecto, el EBITDA alcanza los € 1.391 millones, reduciéndose un 6,8% en el periodo. El margen sobre ventas, ex Abertis, se sitúa en un 7,6%, 30 p.b. menor que el año anterior, debido principalmente a la variación en el mix de negocio en HOCHTIEF, dado el mayor peso de la actividad de Turner con un menor perfil de riesgo.

El beneficio de explotación (EBIT) también se ve afectado por la menor contribución de Abertis. Sin este impacto, el saldo a cierre del semestre se sitúa en € 904 millones, con un descenso del 6,7% frente al periodo comparable. Ex Abertis, el margen sobre ventas se sitúa en un 4,9%, 20 p.b menor frente al periodo comparable, igualmente afectado por el mix de negocio. 2.1.3 Resultados financieros Grupo ACS Resultados financieros Millones de euros 6M19 6M20 Var. Ingresos Financieros 110 87 -21,1% Gastos Financieros (248) (223) -9,8% Resultado Financiero Ordinario (138) (137) -0,8% Infraestructuras (96) (105) +9,4% Servicios Industriales (38) (31) -18,1% Servicios (3) (3) +4,6% Corporación 0 4 n.a El resultado financiero ordinario se mantiene estable. Los gastos financieros se reducen en un 9,8% debido al menor coste medio de las facilidades crediticias. 11 INFORME DE RESULTADOS 1S20 Grupo ACS Resultados financieros Millones de euros 6M19 6M20 Var. Resultado Financiero Ordinario (138) (137) -0,8% Diferencias de Cambio 22 (31) Variación valor razonable en inst. financieros 18 (78) Deterioro y Rdo. por enajenación inst. financieros 2 116 Resultado Financiero Neto (95) (130) +36,7% Las diferencias de cambio y los efectos de la variación del valor razonable de los instrumentos financieros, así como los resultados y pruebas de deterioro de los mismos tuvieron un impacto de € 7 millones mientras que el año pasado estos tuvieron un impacto positivo de € 42 millones. 2.1.4 Resultado neto atribuible Grupo ACS Desglose de Beneficio Neto Millones de euros 6M19 6M20 Var. Infraestructuras 294 161 -45,4% Construcción 184 177 -3,7% Concesiones (1) 110 (16) n.a. Servicios Industriales 221 206 -7,0% Servicios 19 1 -96,8% Corporación (12) (6) -48,0% Beneficio Neto TOTAL 523 361 -30,9% Contribución de Abertis 104 (37) n.a. Beneficio Neto ex Abertis 419 398 -5,1% Incluye la contribución neta de Abertis.

El beneficio neto del Grupo en el primer semestre alcanzó € 361 millones. Sin considerar Abertis, el Beneficio Neto a cierre de junio alcanza los € 398 millones, un 5,1% menos que en el primer semestre del 2019.

La tasa fiscal efectiva se sitúa en el 29,7%, 60 p.b menor que la tasa del periodo del año anterior. 12 INFORME DE RESULTADOS 1S20 2.2 Balance de Situación Grupo ACS Balance de Situación Consolidado Millones de euros dic.-19 jun.-20 Var. ACTIVO NO CORRIENTE 14.349 37,2 % 13.900 35,5 % -3,1% Inmovilizado intangible 4.169 4.161 -0,2% Inmovilizado material 2.739 2.653 -3,1% Inversiones por puesta en equivalencia 4.411 4.035 -8,5% Activos financieros no corrientes 915 957 +4,6% Deudores por instrumentos financieros 7 19 n.a Activos por impuesto diferido 2.106 2.075 -1,5% ACTIVO CORRIENTE 24.243 62,8 % 25.308 64,5 % +4,4% Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 2.111 2.037 -3,5% Existencias 911 896 -1,6% Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11.552 11.754 +1,7% Otros activos financieros corrientes 1.339 1.717 +28,2% Deudores por instrumentos financieros 11 154 n.a Otros activos corrientes 229 248 +8,5% Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.089 8.502 +5,1% TOTAL ACTIVO 38.592 100,0 % 39.208 100,0 % +1,6% Patrimonio Neto 5.496 14,2% 4.306 11,0 % -21,6% Fondos Propios 4.778 4.099 -14,2% Ajustes por Cambios de Valor (361) (542) +50,1% Intereses Minoritarios 1.080 750 -30,6% PASIVO NO CORRIENTE 9.041 23,4% 12.331 31,5 % +36,4% Subvenciones 3 3 -5,1% Provisiones no corrientes 1.362 1.286 -5,6% Pasivo Financiero a Largo Plazo 6.434 9.852 +53,1% Deudas con entidades de crédito y obligaciones 6.151 9.619 +56,4% Financiación de proyecto 122 107 -12,4% Otros Pasivos financieros 161 126 -21,7% Pasivos por arrendamiento no corriente 687 659 -4,0% Acreedores por instrumentos financieros 72 68 -6,2% Pasivos por impuesto diferido 383 343 -10,5% Otros pasivos no corrientes 100 121 +21,0% PASIVO CORRIENTE 24.055 62,3% 22.571 57,6 % -6,2% Pasivos vinculados a AMV 1.187 1.211 +2,1% Provisiones corrientes 1.235 1.110 -10,1% Pasivos financieros corrientes 3.048 3.067 +0,6% Deudas con entidades de crédito y obligaciones 2.868 2.978 +3,8% Financiación de proyecto 19 18 -1,0% Otros Pasivos financieros 162 71 -56,4% Pasivos por arrendamiento corriente 321 315 -1,9% Acreedores por instrumentos financieros 28 218 n.a Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.756 15.350 -8,4% Otros pasivos corrientes 551 1.157 n.a Pasivos financieros relacionados con BICC 927 141 -84,8% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 38.592 100,0% 39.208 100,0 % +1,6% 13 INFORME DE RESULTADOS 1S20 2.2.1 Activos no corrientes El inmovilizado intangible, que asciende a € 4.161 millones, incluye los fondos de comercio de operaciones estratégicas anteriores por € 3.111 millones. De estos, € 743 millones provienen de la fusión de ACS con Grupo Dragados en 2003 y € 1.389 millones provienen de la adquisición de HOCHTIEF en 2011. El resto corresponde a incorporaciones de distintas empresas en el Grupo, en su mayoría empresas de HOCHTIEF.

El saldo de inversiones contabilizadas por puesta en equivalencia incluye las participaciones en Abertis de ACS y HOCHTIEF, empresas asociadas de HOCHTIEF, concesiones de Iridium y algunos activos energéticos de Servicios Industriales. En concreto, la participación de ACS del 30% asciende a € 1.829 millones mientras que la de HOCHTIEF (20% menos una acción) asciende a € 1.230 millones, por lo que el saldo total en el balance del Grupo ACS es de € 3.059 millones. 2.2.2 Capital Circulante Grupo ACS Evolución Fondo de Maniobra Millones de euros jun.-19 sep.-19 dic.-19 mar.-20 jun.-20 Infraestructuras (4.190) (3.575) (5.862) (3.613) (3.926) Servicios Industriales (1.429) (1.346) (1.350) (1.199) (1.274) Servicios (120) (46) (31) (2) (35) Corporación/Ajustes 178 186 128 (36) (5) TOTAL (5.560) (4.782) (7.116) (4.849) (5.241) El capital circulante neto en los últimos doce meses ha disminuido su saldo deudor en € 319 millones debido al menor uso de factoring en el periodo, el cual se ha reducido en € 333 millones en los últimos doce meses. El saldo de titulización y descuento de efectos sin recurso (factoring) se sitúa, a 30 de junio de 2020, en € 1.989 millones.

en el periodo, el cual se ha reducido en € 333 millones en los últimos doce meses. El saldo de titulización y descuento de efectos sin recurso se sitúa, a 30 de junio de 2020, en € 1.989 millones. El saldo deudor de Infraestructuras disminuye frente al reportado a cierre de 2019, tras los abonos realizados por CIMIC en el primer trimestre de 2020 relacionados con BICC. 2.2.3 Patrimonio Neto El Patrimonio Neto del Grupo ACS contabiliza € 4.306 millones a cierre del periodo.

A cierre del semestre los fondos propios incluye el devengo del dividendo flexible de julio pero no así la ampliación de capital asociada al mismo, la cual asciende a € 283 millones, que se realizó en el mes de julio. Sin este efecto, los fondos propios ascienden a € 4.382 millones. Así, la variación de los fondos propios con respecto a diciembre de 2019 se explica principalmente por el incremento del saldo de autocartera en el periodo en cerca de € 300 millones.

El impacto en ajustes por cambios de valor se debe principalmente a la devaluación del dólar australiano y otras monedas latinoamericanas en el semestre así como por impactos de cobertura.

La compra de autocartera en HOCHTIEF y CIMIC así como el devengo de dividendos de HOCHTIEF explican la reducción del saldo de intereses minoritarios. 14 INFORME DE RESULTADOS 1S20 Grupo ACS Patrimonio Neto Millones de Euros dic.-19 jun.-20 Var. Fondos Propios 4.778 4.099 -14,2% Ajustes por Cambios de Valor (361) (542) +50,1% Intereses Minoritarios 1.080 750 -30,6% Patrimonio Neto 5.496 4.306 -21,6% NOTA: El 20 de julio se ejecutó la ampliación de capital asociada al dividendo flexible por un importe de € 283 millones. 2.2.4 Endeudamiento Neto El Grupo mantiene una posición de deuda neta en el balance de € 2.699 millones. Endeudamiento Neto (€ mn) Infraestructuras Servicios Servicios Corporación Ajustes Grupo ACS 30 de junio de 2020 Industriales Deuda con entidades de crédito a L/P 4.433 75 179 1.788 0 6.475 Deuda con entidades de crédito a C/P 1.677 311 70 1 (0) 2.059 Deuda con entidades de crédito 6.110 386 249 1.789 (0) 8.534 Bonos y Obligaciones 1.720 752 0 1.590 0 4.062 Financiación sin recurso 80 46 0 0 0 126 Otros pasivos financieros 128 26 0 0 0 155 Total Deuda Bruta Externa 8.039 1.210 249 3.379 (0) 12.876 Deuda Bruta empresas Grupo y Asociadas 18 27 0 0 (3) 42 Total Deuda Financiera Bruta 8.057 1.237 249 3.379 (4) 12.918 IFT e Imposiciones a plazo 954 464 2 301 (3) 1.717 Efectivo y otros activos líquidos 7.038 1.345 74 45 0 8.502 Total Efectivo y Activos Líquidos 7.992 1.809 76 346 (3) 10.219 (DEUDA FINANCIERA NETA) / POSICION NETA TESORERIA (65) 572 (174) (3.033) 0 (2.699) ENDEUDAMIENTO FINANCIERO NETO 6M19 1.630 614 (63) (2.905) 0 (725) La variación en el semestre es debida a la estacionalidad propia del periodo que implica una salida de caja por variación del capital circulante, aumentada por un menor uso de factoring, el abono de las obligaciones por la salida de BICC y las inversiones realizadas en el periodo. 15 INFORME DE RESULTADOS 1S20 2.3 Flujos Netos de Efectivo Grupo ACS Flujos Netos de Efectivo Millones de Euros 6M19 6M20 TOTAL HOT ACS exHOT TOTAL HOT ACS exHOT Flujos de Efectivo Operativo 1.179 721 458 1.193 746 446 Dividendo de Abertis 432 173 259 216 86 130 Flujos de Efectivo Operativo de Actividades 1.611 894 717 1.409 833 576 Continuadas antes de Capital Circulante Cambios en el capital circulante operativo (1.189) (517) (672) (1.600) (967) (633) Inversiones operativas netas (279) (234) (44) (258) (188) (70) Flujos Netos de Efectivo Operativo de 143 142 1 (449) (322) (127) Actividades Continuadas Inversiones / Desinversiones financieras netas (645) (117) (527) (414) (353) (62) Arrendamientos operativos (NIIF 16) (180) (139) (41) (176) (142) (34) Pagos por BICC 0 0 n.a (809) (809) n.a Otras fuentes de financiación 3 1 2 (177) (105) (72) Flujos de Efectivo Libre (678) (113) (565) (2.025) (1.730) (295) Dividendos abonados (44) (5) (39) (72) (21) (51) Acciones propias (256) 0 (256) (381) 0 (381) Caja generada / (consumida) (979) (118) (860) (2.478) (1.751) (727) (Incremento)/disminución por cambio de perímetro 201 (147) 348 (152) (133) (18) (Incremento)/disminución por tipo de cambio 50 10 40 (16) (9) (7) Total variación Deuda Neta de Balance (728) (255) (473) (2.646) (1.894) (752) 2.3.1 Flujos de Efectivo de las Actividades Operativas Los flujos brutos de efectivo de las actividades operativas, antes de variación de capital circulante, ascienden a € 1.409 millones, estables frente al periodo comparable excluyendo el dividendo recibido por Abertis, el cual se ha reducido provisionalmente a la mitad tras el impacto de la COVID-19 en el negocio.

COVID-19 en el negocio. La variación del capital circulante operativo supone una salida de caja de € 1.600 millones en el semestre. A la estacionalidad propia del periodo se suma el menor uso de factoring y un deterioro coyuntural del circulante debido a la situación provocada por la COVID-19.

y un deterioro coyuntural del circulante debido a la situación provocada por la COVID-19. Por su lado, las inversiones operativas netas suman € 258 millones, € 21 millones menos que el año anterior. 16 INFORME DE RESULTADOS 1S20 2.3.2 Flujo de Efectivo de Inversiones Grupo ACS Inversiones Desinversiones Inversiones Millones de euros Operativas Operativas Operativas Netas Desglose de Inversiones Inversiones Desinversiones Inversiones Total en Proyectos y en Proyectos Inversiones Financieras Financieras y Fin. Netas Netas Infraestructuras 232 (25) 207 394 (230) 164 371 Dragados 33 (14) 19 (0) (0) (0) 19 HOCHTIEF 199 (11) 188 374 (22) 353 541 Iridium 0 0 0 20 (208) (188) (188) Servicios Industriales 47 (4) 43 272 (23) 250 293 Servicios 11 (4) 8 (0) (0) (0) 7 Corporación 0 0 0 (0) (0) (0) 0 TOTAL 291 (32) 258 666 (253) 414 672 Las inversiones netas totales del Grupo ACS en el primer semestre de 2020 han ascendido a € 672 millones.

Las inversiones operativas netas han ascendido a € 258 millones y corresponden en su gran mayoría a la adquisición de maquinaria para los diversos proyectos del Grupo en minería, obra civil e instalaciones industriales.

Las inversiones netas en proyectos y financieras ascienden a € 414 millones y se desglosan como sigue: El área de Infraestructuras ha invertido aproximadamente € 400 millones de los cuales alrededor de € 190 millones corresponden a la compra de acciones de CIMIC. Cerca de € 160 millones corresponden a inversión en proyectos PPP y JV en América. Por su parte, las desinversiones por un valor de € 230 millones incluyen la venta de las participaciones en concesiones de peaje en sombra en España. El área de Servicios Industriales ha destinado más de € 270 millones principalmente al desarrollo de activos energéticos. 2.3.3 Otros Flujos de Efectivo Los dividendos abonados en efectivo por el Grupo en el primer semestre ascienden a un total de € 72 millones. Asimismo durante el ejercicio se ha llevado a cabo la adquisición de acciones propias por un importe de € 381 millones, destinada fundamentalmente al pago en acciones de los dividendos flexibles.

Los pagos de BICC por parte de CIMIC ascienden a € 809 millones en el periodo.

Por otro lado, la partida de otras fuentes de financiación por € 177 millones corresponde a la compra de autocartera de HOCHTIEF por € 105 millones, y a las primas de los derivados sobre acciones propias en la Corporación de ACS. 17 INFORME DE RESULTADOS 1S20 3 Evolución Áreas de Negocio 3.1 Infraestructuras Infraestructuras Principales magnitudes Millones de euros 6M19 6M20 Var. Ventas 14.235 14.049 -1,3% EBITDA 1.193 970 -18,7% Margen 8,4% 6,9% EBIT 746 559 -25,1% Margen 5,2% 4,0% Bº Neto 294 161 -45,4% Margen 2,1% 1,1% Cartera 63.981 63.299 -1,1% Meses 25 24 Nota: El área de Infraestructuras se compone de la actividad de Construcción y la actividad de Concesiones Las ventas de Infraestructuras alcanzaron los € 14.049 millones lo que representa un descenso del 1,3%. El impacto de la COVID-19 ha ralentizado la actividad de construcción, particularmente en el segundo trimestre del año. Norteamérica mantiene un crecimiento del 7,8% gracias a la buena evolución del primer trimestre. Mientras tanto, Asia Pacífico desciende un 17,2% debido a la ralentización por la pandemia y el impacto del tipo de cambio. El resto de regiones también se han visto afectadas por las restricciones impuestas por los distintos países, dado el agravamiento de la pandemia durante el segundo trimestre del año.

COVID-19 ha ralentizado la actividad de construcción, particularmente en el segundo trimestre del año. Norteamérica mantiene un crecimiento del 7,8% gracias a la buena evolución del primer trimestre. Mientras tanto, Asia Pacífico desciende un 17,2% debido a la ralentización por la pandemia y el impacto del tipo de cambio. El resto de regiones también se han visto afectadas por las restricciones impuestas por los distintos países, dado el agravamiento de la pandemia durante el segundo trimestre del año. Los resultados operativos se ven impactados por Abertis, cuya contribución al Grupo ha sido de € 45 millones negativos. Excluyendo Abertis, el beneficio bruto de explotación (EBITDA) se sitúa en € 1.016 millones y el resultado neto de explotación (EBIT) se sitúa en € 605 millones, reduciéndose un 4,5% y un 1,9%, respectivamente.

El beneficio neto, sin el impacto de la contribución de Abertis, alcanza los € 197 millones aumentando un 3,7%. Infraestructuras Ventas por Áreas Geográficas Millones de euros 6M19 % peso 6M20 % peso Var. España 597 4,2% 553 3,9% -7,3% Resto de Europa 785 5,5% 776 5,5% -1,1% América del Norte 8.263 58,0% 8.911 63,4% +7,8% América del Sur 170 1,2% 134 1,0% -21,4% Asia Pacífico 4.403 30,9% 3.645 25,9% -17,2% África 17 0% 30 0,2% n.a. TOTAL 14.235 100% 14.049 100% -1,3% 18 INFORME DE RESULTADOS 1S20 La cifra de cartera al final del periodo alcanza los € 63.299 millones, equivalente a 2 años de producción. La cartera en América del Norte se mantiene prácticamente estable, mientras que, en Asia Pacífico, la cartera crece un 3,8% gracias a la extensión de contratos de minería y la incorporación de nuevos negocios por cambio de perímetro en actividades de servicios. Infraestructuras Cartera por Áreas Geográficas Millones de Euros Jun-19 % peso Jun-20 % peso Var. España 2.592 4,1% 2.520 4,0% -2,8% Resto de Europa 5.553 8,7% 5.683 9,0% +2,4% América del Norte 31.885 49,8% 31.424 49,6% -1,4% América del Sur 1.390 2,2% 466 0,7% -66,5% Asia Pacífico 21.523 33,6% 22.332 35,3% +3,8% África 1.038 1,6% 874 1,4% -15,8% TOTAL 63.981 100% 63.299 100% -1,1% 3.1.1 Construcción Construcción Millones de euros Dragados HOCHTIEF (Aport. ACS) Ajustes Total 6M19 6M20 Var. 6M19 6M20 Var. 6M19 6M20 6M19 6M20 Var. Ventas 2.189 2.068 -5,5% 12.009 11.947 -0,5% 0 0 14.199 14.015 -1,3% EBITDA 193 183 -5,1% 909 802 -11,8% (52) 18 1.049 1.002 -4,5% Margen 8,8% 8,8% 7,6% 6,7% n.a n.a 7,4% 7,2% EBIT 138 142 +3,3% 547 461 -15,6% (75) (5) 610 599 -1,8% Margen 6,3% 6,9% 4,6% 3,9% Rdos. Financieros Netos (24) (44) (62) (82) Bº por Puesta Equiv. 0 0 0 0 Otros Rdos. y Venta Inmov. (7) (2) 5 (6) BAI 106 96 -9,7% 490 374 -23,6% Impuestos (30) (25) (134) (110) Minoritarios (0) (0) (215) (161) 4,3% 4,3% 0 0 (86) (126) 0 0 0 0 0 (0) (3) (8) (75) (5) 521 465 -10,7% 7 7 (156) (127) 35 0 (180) (161) Bº Neto 76 71 -6,1% 141 103 -26,6% (33) 3 184 177 -3,7% Margen 3,5% 3,5% 1,2% 0,9% 1,3% 1,3% Cartera 14.556 13.097 -10,0% 49.425 50.202 +1,6% n.a n.a 63.981 63.299 -1,1% Meses 36 32 23 22 25 24 Nota. La columna "Ajustes" incluye la eliminación de la contribución de Abertis a través de HOCHTIEF, la amortización del PPA y el consiguiente impacto en impuestos y minoritarios. En Dragados, las ventas descienden un 5,5%, principalmente debido a la menor actividad en Europa. El margen EBITDA se mantiene estable mientras que el margen EBIT mejora en 60 p.b. Así, el beneficio neto de Dragados alcanza los € 71 millones, en línea con la evolución de las ventas.

Las ventas de HOCHTIEF se mantienen prácticamente estables. El crecimiento en Norteamérica compensa el impacto de la pandemia en la región de Asia Pacífico, particularmente agravada por el tipo de cambio del dólar australiano.

Los márgenes operativos aumentan en sus principales áreas de actividad salvo por la aportación de Abertis, que distorsiona el crecimiento del EBITDA. No obstante, el mayor peso de la actividad de 19 INFORME DE RESULTADOS 1S20 Turner, con menor perfil de riesgo, hace variar el mix de negocio por lo que los márgenes operativos consolidados descienden ligeramente. El beneficio neto de HOCHTIEF asciende a € 202 millones, afectado por la contribución negativa de Abertis en el semestre (€ 18 millones). Sin este impacto el resultado neto se reduce únicamente un 2,9%. HOCHTIEF AG Millones de euros América Asia Pacífico Europa Corporación Total 6M19 6M20 Var. 6M19 6M20 Var. 6M19 6M20 Var. 6M19 6M20 6M19 6M20 Var. Ventas 7.017 7.607 +8,4% 4.352 3.688 -15,2% 574 595 +3,6% 66 57 12.009 11.947 -0,5% EBITDA 195 218 +11,7% 640 583 -9,0% 50 51 +0,6% 23 (50) 909 802 -11,8% Margen 2,8% 2,9% 14,7% 15,8% 8,8% 8,5% 7,6% 6,7% EBIT 156 172 +10,0% 346 317 -8,4% 27 24 -10,7% 18 (51) 547 461 -15,6% Margen 2,2% 2,3% 7,9% 8,6% 4,6% 4,0% 4,6% 3,9% Rdos. Financieros Netos (4) (9) (57) (80) (9) (7) 8 14 (62) (82) Bº por Puesta Equiv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros Rdos. y Venta Inmov. (0) (0) (3) (7) 8 1 (0) (0) 5 (6) BAI 153 163 +7,1% 286 230 -19,7% 25 18 -27,8% 26 (37) 489 374 -23,6% Impuestos (41) (35) (85) (69) (6) (0) (2) (5) (134) (110) Minoritarios (14) (21) (63) (41) 0 0 0 0 (77) (62) Bº Neto 98 107 +9,3% 138 119 -13,3% 19 18 -7,7% 24 (42) 279 202 -27,4% Margen 1,4% 1,4% 3,2% 3,2% 3,4% 3,0% 2,3% 1,7% Por áreas de negocio de HOCHTIEF es destacable: El crecimiento de las ventas de HOCHTIEF América, un 8,4%, se apoya en la buena evolución de Turner. Los márgenes operativos se mantienen prácticamente estables y el beneficio neto crece un 9,3%.

En Asia Pacífico (CIMIC) las ventas descienden un 15,2%, afectadas por el impacto de la COVID- 19 en la región y la devaluación del dólar australiano.

Europa muestra una evolución positiva de las ventas con un impacto coyuntural en márgenes operativos relacionados con la COVID-19.

COVID-19. El beneficio neto de Corporación incluye la contribución neta de Abertis en el periodo por la participación que ostenta HOCHTIEF y que asciende a € (18) millones negativos, frente a los € 52 millones positivos del periodo anterior. 20 INFORME DE RESULTADOS 1S20 3.1.2 Concesiones Concesiones Principales magnitudes Millones de euros 6M19 6M20 Var. Ventas 37 35 -5,8% Iridium 37 35 Abertis - - EBITDA 144 (32) -122,3% Iridium 14 13 Abertis 130 (45) EBIT 137 (40) -129,0% Iridium 7 6 Abertis 130 (45) Bº Neto 110 (16) -115,0% Iridium 6 20 Abertis 104 (37) -135,3% Iridium En el último trimestre del año 2019, se acordó la venta del 74% del capital de una compañía holding de la totalidad de las participaciones en seis concesiones de peaje en sombra en España. Esta operación se completó en el primer semestre del año.

Iridium, además de mantener la participación del 26%, continúa con la gestión y operación de los activos. Abertis La contribución de Abertis al Beneficio Neto del Grupo ACS en el periodo asciende a € (36,6) millones negativos, de los cuales € (27,3) millones corresponden a la participación directa de ACS, y el resto, € (9,4) millones, a la participación indirecta a través de HOCHTIEF, una vez deducidos los intereses minoritarios. Abertis Principales magnitudes millones de euros 6M19 6M20 Var Ingresos 2.592 1.789 -31% EBITDA 1.784 1.109 -38% Beneficio neto (antes de PPA) 514 134 -74% La significativa reducción de la contribución de Abertis se debe al impacto de la pandemia en su actividad. Los ingresos caen un 31% con respecto al mismo periodo del año anterior. El beneficio Neto de Abertis antes de PPA se sitúa en € 134 millones.

El 28 de abril Abertis abonó el 50% del dividendo de € 875 millones. El total recibido por el Grupo ACS asciende a € 216 millones. La Junta General de Accionistas de Abertis acordó el pago del dividendo restante en el último trimestre del año, sujeto a verificación del Consejo de Administración del impacto del COVID-19.

COVID-19. En el mes de junio, Abertis completó la adquisición de Red de Carreteras de Occidente (RCO) en México, uno de los mayores operadores de autopistas del país. La inversión por la participación del 50,1% ascendió a € 1.477 millones. 21 INFORME DE RESULTADOS 1S20 3.2 Servicios Industriales Servicios Industriales Principales magnitudes Millones de euros 6M19 6M20 Var. Ventas 3.804 3.540 -6,9% EBITDA 413 385 -6,6% Margen 10,8% 10,9% EBIT 356 332 -6,7% Margen 9,4% 9,4% Bº Neto 221 206 -7,0% Margen 5,8% 5,8% Cartera 9.794 9.850 +0,6% Meses 18 19 Las ventas de Servicios Industriales han alcanzado € 3.540 millones reduciéndose en un 6,9% debido al impacto de la COVID-19, y al menor número de proyectos de energía renovable iniciados.

COVID-19, y al menor número de proyectos de energía renovable iniciados. La actividad en América del Sur aumenta un 20,5% impulsado por desarrollo de proyectos de infraestructuras energéticas, particularmente en Brasil. Sin embargo, la región de América del Norte se ve afectada por México, el cual se ha visto especialmente perjudicado, además de la devaluación de su moneda, por la agudización de la pandemia durante el segundo trimestre del año.

Los resultados operativos se sitúan en línea con las ventas, mostrando estabilidad en los márgenes basada en la diversificación del negocio tanto geográfica como por tipo de actividad.

El beneficio neto del área alcanzó € 206 millones, en línea con la evolución de las ventas. Servicios Industriales Ventas por Actividad Millones de euros 6M19 6M20 Var. Mantenimiento Industrial 2.105 2.295 +9,0% Redes 373 340 -8,8% Instalaciones Especializadas 1.241 1.553 +25,1% Sistemas de Control 490 401 -18,1% Proyectos Integrados 1.734 1.240 -28,5% Energía Renovable: Generación 22 19 -15,2% Eliminaciones de Consolidación (56) (14) TOTAL 3.804 3.540 -6,9% Total Internacional 2.127 2.375 +11,7% % sobre el total de ventas 55,9% 67,1% 22 INFORME DE RESULTADOS 1S20 Servicios Industriales Ventas por Áreas Geográficas Millones de euros 6M19 6M20 Var. España 1.677 1.165 -30,6% Resto de Europa 210 220 +4,8% América del Norte 556 458 -17,8% América del Sur 1.040 1.253 +20,5% Asia Pacífico 197 222 +12,7% África 123 223 +80,6% TOTAL 3.804 3.540 -6,9% La cartera se sitúa en € 9.850 millones, equivalente a 19 meses. La cartera internacional representa el 64,1% del total. Servicios Industriales Cartera por Actividad Millones de euros jun.-19 jun.-20 Var. Mantenimiento Industrial 5.347 4.982 -6,8% Redes 542 646 +19,3% Instalaciones Especializadas 3.387 2.983 -11,9% Sistemas de Control 1.418 1.353 -4,6% Proyectos Integrados 4.406 4.820 +9,4% Energía Renovable: Generación 41 49 n.a TOTAL CARTERA 9.794 9.850 +0,6% Total Internacional 7.476 6.309 -15,6% % sobre el total de cartera 76,3% 64,1% Servicios Industriales Cartera por Áreas Geográficas Millones de euros Jun-19 jun.-20 Var. España 2.318 3.541 +52,8% Resto de Europa 719 675 -6,2% América del Norte 1.561 1.167 -25,3% América del Sur 3.760 3.116 -17,1% Asia Pacífico 912 681 -25,3% África 524 670 +28,1% TOTAL 9.794 9.850 +0,6% 23 INFORME DE RESULTADOS 1S20 3.3 Servicios Servicios Principales magnitudes Millones de euros 6M19 6M20 Var. Ventas 786 759 -3,4% EBITDA 47 21 -54,7% Margen 5,9% 2,8% EBIT 28 0 -99,6% Margen 3,6% 0,0% Bº Neto 19 1 -96,8% Margen 2,4% 0,1% Cartera 2.727 2.663 -2,3% Meses 21 21 El impacto de la pandemia en la actividad de Servicios ha sido desigual. Por un lado, se han reforzado ciertas actividades de limpieza y desinfección de infraestructuras críticas durante la pandemia como centros hospitalarios o dependencias públicas. Por otro lado, se han paralizado otros servicios de limpieza de infraestructuras sociales que han cesado su actividad como centros escolares o de ocio, instalaciones no esenciales y el transporte aéreo. El impacto en los márgenes se debe a una estructura de costes altamente intensiva en capital humano y los sobrecostes de materiales específicos para proteger la salud de nuestros trabajadores. Servicios Ventas por Áreas Geográficas Millones de euros 6M19 6M20 Var. España 732 704 -3,8% Reino Unido 42 45 +7,6% Portugal 12 10 -12,0% TOTAL 786 759 -3,4% La cartera de Servicios se sitúa en € 2.663 millones, equivalente a más de 21 meses de producción. Servicios Cartera por Áreas Geográficas Millones de euros jun.-19 jun.-20 Var. España 2.491 2.428 -2,5% Reino Unido 155 158 +1,8% Portugal 81 78 -3,5% TOTAL 2.727 2.663 -2,3% 24 INFORME DE RESULTADOS 1S20 4 Hechos acaecidos después del cierre A principios de julio 2020, parte del programa de papel comercial de Hochtief por importe de 750 millones de euros aprobado en mayo de 2020, fue colocada en el mercado con éxito. A 21 de julio de 2020, había bonos por un importe total de 409 millones de euros con un vencimiento medio de tres meses y un coste promedio de -0,13% bajo este programa. Las cantidades recibidas han sido utilizadas para, en parte, repagar anticipadamente las cantidades dispuestas de las facilidades crediticias.

-0,13% bajo este programa. Las cantidades recibidas han sido utilizadas para, en parte, repagar anticipadamente las cantidades dispuestas de las facilidades crediticias. El 29 de Julio de 2020 Cimic ha anunciado que mantiene negociaciones avanzadas y que ha firmado un acuerdo de exclusividad, con fondos asesorados por Elliott Advisors (UK) Limited, Elliott, en relación con la posible inversión del 50% del capital de Thiess, la compañía más grande del mundo en servicios de minería, que permitiría el control conjunto de la misma por parte de Cimic y Elliott.

La entrada de un socio financiero en Thiess permitirá aprovechar las oportunidades de crecimiento en el sector de la minería, al mismo tiempo que mantendrá la solidez del balance de Cimic.

Cimic prevé que las negociaciones, que se encuentran en estado avanzado, concluyan en las próximas semanas con la firma de un acuerdo de compra venta que estaría sujeto a las condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluyendo las aprobaciones regulatorias. 5 Descripción de los principales riesgos e incertidumbres El Grupo ACS desarrolla sus actividades en diferentes sectores, países y entornos socioeconómicos y legales que suponen una exposición a diferentes niveles de riesgo inherentes a los negocios en los que se actúa.

El Grupo ACS monitoriza y controla dichos riesgos que puedan afectar a sus clientes, sus accionistas, sus empleados, su reputación corporativa o un impacto negativo para el Grupo en su conjunto. Para efectuar esta tarea de control del riesgo, el Grupo ACS cuenta con instrumentos que permiten identificarlos con la suficiente antelación con el fin de gestionarlos adecuadamente, bien evitando su materialización o bien, minimizando sus impactos.

Adicionalmente a los riesgos consustanciales a los diferentes negocios en los que se desarrolla su actividad, el Grupo ACS está expuesto a diversos riesgos de carácter financiero, ya sea por las variaciones de los tipos de interés o de cambio, el riesgo de liquidez o el riesgo de crédito.

Los riesgos derivados de las variaciones de los tipos de interés en los flujos de efectivo se mitigan asegurando los tipos mediante instrumentos financieros que amortigüen su fluctuación. La gestión del riesgo de variaciones de los tipos de cambio se realiza tomando deuda en la misma moneda operativa que la de los activos que el Grupo financia en el extranjero. Para la cobertura de las posiciones netas en monedas distintas al euro, el Grupo puede contratar diversos instrumentos financieros con el fin de amortiguar tal exposición al riesgo del tipo de cambio. Las variaciones más significativas en el primer semestre de 2020 sobre los riesgos financieros del Grupo ACS son:

o ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., ha renovado los programas de Euro Commercial Paper (ECP) por un importe máximo de 750 millones de euros, el programa de Negotiable European Commercial Paper (NEU CP) ampliando el importe máximo de 300 a 500 millones de euros y el programa de emisión de deuda denominado Euro Medium Term Note

25 INFORME DE RESULTADOS 1S20 Programme (Programa EMTN). De este último ha realizado una emisión por un importe total de 750 millones de euros en el primer semestre del año en curso con una demanda que ha sido superior a dos veces al importe de la emisión. La Junta General de Accionistas celebrada el 8 de mayo de 2020 aprobó delegar en el Consejo de Administración la facultad de aumentar, en una o varias veces, el capital social de la Sociedad en un importe máximo de hasta el 50% del capital, dentro de un plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de la mencionada Junta General. La agencia de calificación Standard and Poor's (S&P) ha mantenido, en el mes de mayo de

2020, a ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., la calificación crediticia corporativa BBB a largo plazo y A-2 a corto plazo ("investment grade"), con perspectiva estable.

Igualmente, Hochtief y Cimic han mantenido la misma calificación crediticia.

El Informe Anual Integrado, que incluye la Información No Financiera, el Informe de Gobierno Corporativo y las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo ACS (www.grupoacs.com), desarrolla con mayor profundidad los riesgos y los instrumentos para su control. Igualmente el Informe Anual de HOCHTIEF (www.hochtief.com) detalla sus propios riesgos y mecanismos de control.

Para los próximos seis meses, a contar desde la fecha de cierre de las cuentas a las que se refiere este documento, el Grupo ACS, en función de la información disponible en la actualidad, espera enfrentarse a situaciones de riesgo e incertidumbre mucho más complicadas que las del ejercicio 2019, no solo las derivadas de la internacionalización de las actividades del Grupo, sino particularmente debido a la incertidumbre sobre la duración y grado de incidencia de la pandemia COVID 19. Por consiguiente, dependiendo de, entre otros, de las posibles restricciones al libre movimiento de personas (cuarentena o confinamiento), cierre temporal de industrias y /o fronteras, etc. que las diferentes autoridades pudieran poner en los países en los que opera el Grupo, cuya incidencia, a la fecha actual, no es posible prever ni sobre las economías de dichos países ni sobre las operaciones del Grupo ACS en particular. 6 Responsabilidad Social Corporativa El Grupo ACS es una referencia mundial en la industria del desarrollo de infraestructuras y está fuertemente comprometido con el progreso económico y social de los países en los que está presente.

La política de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo ACS, revisada y aprobada por el Consejo de Administración en su reunión del 25 de febrero de 2016 establece los principios básicos y específicos de actuación en dicha materia, así como en la relación del Grupo con su entorno.

a) Principios básicos de actuación

a) Principios básicos de actuación El Grupo ACS y las compañías que lo componen están absolutamente implicadas con la promoción, refuerzo y el control en cuestiones relacionadas con la ética y la integridad, a través de medidas que permitan prevenir, detectar y erradicar malas prácticas.

El Grupo ha desarrollado e implantado su Código General de Conducta, que es de aplicación a sus empleados, proveedores y subcontratistas. Adicionalmente, se desarrollan iniciativas de formación para dar a conocer el Código a todos ellos, así como de la implantación del Canal Ético del Grupo ACS que permite a cualquier persona comunicar anónimamente las conductas irregulares o incumplimientos del Código de Conducta si estos se produjesen. 26 INFORME DE RESULTADOS 1S20 El Grupo ACS mantiene un compromiso de completo rigor en las informaciones que transmite, respetando siempre los intereses de los usuarios de la misma y del resto de los interlocutores sociales de la compañía.

Principios específicos de actuación

Para coordinar la política de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo ACS, dadas sus características de descentralización operativa y la amplitud geográfica, se ha desarrollado el proyecto " one" , que busca promover las buenas prácticas de gestión y la generalización de la cultura corporativa mediante unos principios específicos de actuación homogéneos en todo el Grupo en relación a sus grupos de interés, es decir con clientes, empleados, proveedores, accionistas y la sociedad en general.

, que busca promover las buenas prácticas de gestión y la generalización de la cultura corporativa mediante unos principios específicos de actuación homogéneos en todo el Grupo en relación a sus grupos de interés, es decir con clientes, empleados, proveedores, accionistas y la sociedad en general. Las áreas de gestión no financiera en las que se centran estos principios de actuación son:

la calidad de los productos y servicios la seguridad laboral la captación y retención del talento la protección del medio ambiente la innovación y el desarrollo la acción social

El detalle de los resultados de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo ACS se recopila y publica de forma frecuente en la página web del Grupo ACS ( www.grupoacs.com ( www.hochtief.com ) detalla los aspectos más relevantes en materia de Responsabilidad Social Corporativa de esta sociedad y sus filiales. 7 Información sobre vinculadas La información relativa a las transacciones con partes vinculadas se desarrolla en el apartado correspondiente del informe financiero entregado periódicamente a la CNMV.

Todas estas relaciones mercantiles con partes vinculadas se han realizado en el curso ordinario de los negocios, en condiciones de mercado y corresponden a operaciones habituales de las Sociedades del Grupo, y no han afectado sustancialmente a la situación financiera o los resultados del Grupo durante este período. 27 INFORME DE RESULTADOS 1S20 8 Anexos 8.1 Principales Magnitudes por Área de Actividad CIFRA DE NEGOCIO Millones de euros 6M19 6M20 Var. Infraestructuras 14.235 76 % 14.049 77 % -1,3% Servicios Industriales 3.804 20 % 3.540 19 % -6,9% Servicios 786 4 % 759 4 % -3,4% Corporación / Ajustes (9) (12) TOTAL 18.817 18.337 -2,6% Bº BRUTO EXPLOTACIÓN (EBITDA) Millones de euros 6M19 6M20 Var. Infraestructuras 1.193 72 % 970 70 % -18,7% Servicios Industriales 413 25 % 385 28 % -6,6% Servicios 47 3 % 21 2 % -54,7% Corporación / Ajustes (31) (31) TOTAL 1.621 1.345 -17,0% Bº EXPLOTACIÓN (EBIT) Millones de euros 6M19 6M20 Var. Infraestructuras 746 66 % 559 63 % -25,1% Servicios Industriales 356 31 % 332 37 % -6,7% Servicios 28 3 % 0 0 % -99,6% Corporación / Ajustes (33) (33) TOTAL 1.098 859 -21,8% Bº NETO Millones de euros 6M19 6M20 Var. Infraestructuras 294 55 % 161 44 % -45,4% Servicios Industriales 221 41 % 206 56 % -7,0% Servicios 19 4 % 1 0 % -96,8% Corporación / Ajustes (12) (6) TOTAL 523 361 -30,9% ADJUDICACIONES Millones de euros 6M19 6M20 Var. Infraestructuras 19.091 12.155 -36,3% Servicios Industriales 3.528 3.906 +10,7% Servicios 485 560 +15,5% Corporación / Ajustes 0 0 TOTAL 23.104 16.621 -28,1% CARTERA Millones de euros jun.-19 meses jun.-20 meses Var. Infraestructuras 63.981 25 63.299 24 -1,1% Servicios Industriales 9.794 18 9.850 19 +0,6% Servicios 2.727 21 2.663 21 -2,3% TOTAL 76.502 24 75.812 23 -0,9% DEUDA NETA Millones de euros jun.-19 jun.-20 Var. Infraestructuras 1.630 (65) -104,0% Servicios Industriales 614 572 -6,8% Servicios (63) (174) +174,5% Corporación / Ajustes (2.905) (3.032) +4,4% TOTAL (725) (2.699) n.a. 28 INFORME DE RESULTADOS 1S20 8.2 Evolución Bursátil Datos de la acción ACS (YTD) 6M19 6M20 Precio de cierre 35,11 € 22,44 € Evolución 1,36% -36,09% Máximo del período 40,97 € 35,89 € Fecha Máximo del período 30-abr. 2-ene. Mínimo del período 32,62 € 11,20 € Fecha Mínimo del período 2-ene. 19-mar. Promedio del período 37,65 € 22,78 € Volumen total títulos (miles) 81.116 211.741 Volumen medio diario títulos (miles) 649 1.680 Total efectivo negociado (€ millones) 3.054 4.823 Efectivo medio diario (€ millones) 24,43 38,28 Número de acciones (millones) 314,66 314,66 Capitalización bursátil (€ millones) 11.048 7.061 40 € 6.000 35 € 5.000 30 € 4.000 25 € 20 € 3.000 Preciocierrede Volumen000)(´ 15 € 2.000 10 € 1.000 5 € 0 € 000 29 INFORME DE RESULTADOS 1S20 8.3 Efecto Tipo de Cambio EFECTO TIPO DE CAMBIO Tipo de cambio medio (€ vs. divisa) jun.-19 jun.-20 dif. % Dólar americano (USD) 1,1315 1,1033 (0,0282) -2,5% Dólar australiano (AUD) 1,5981 1,6827 0,0845 +5,3% Peso mejicano (MXN) 21,7575 24,2636 2,5061 +11,5% Real brasileño (BRL) 4,3324 5,5821 1,2497 +28,8% EFECTO TIPO DE CAMBIO Tipo de cambio de cierre (€ vs. divisa) jun.-19 jun.-20 dif. % Dólar americano (USD) 1,1380 1,1198 (0,0182) -1,6% Dólar australiano (AUD) 1,6244 1,6344 0,0100 +0,6% Peso mejicano (MXN) 21,8400 25,9241 4,0841 +18,7% Real brasileño (BRL) 4,3760 6,1390 1,7630 +40,3% EFECTO TIPO DE CAMBIO Grupo ACS Millones de Euros USD AUD Otras Total Cartera 462 (144) (1.147) (829) Ventas 217 (198) (313) (294) Ebitda 5 (29) (27) (52) Ebit 3 (15) (25) (37) Beneficio Neto (0) (2) (13) (15) EFECTO TIPO DE CAMBIO Infraestructuras Millones de euros USD AUD Otras Total Cartera 455 (143) (236) 75 Ventas 211 (197) (22) (8) Ebitda 5 (29) (0) (24) Ebit 3 (15) 0 (11) Beneficio Neto 0 (2) 1 (0) EFECTO TIPO DE CAMBIO Industrial Millones de euros USD AUD Otras Total Cartera 7 (1) (909) (902) Ventas 6 (1) (291) (286) Ebitda (0) (0) (27) (27) Ebit (0) (0) (25) (26) Beneficio Neto (0) (0) (15) (15) EFECTO TIPO DE CAMBIO Servicios Millones de euros USD AUD Otras Total Cartera 0 0 (2) (2) Ventas 0 0 (0) (0) Ebitda 0 0 (0) (0) Ebit 0 0 (0) (0) Beneficio Neto 0 0 0 0 30 INFORME DE RESULTADOS 1S20 8.4 Principales Adjudicaciones 8.4.1 Infraestructuras En azul las correspondientes a este período: Proyecto Tipo de Región € mn Proyecto Extensión por cinco años del contrato con el Grupo Jellinbah para los servicios de Minería Asia Pacífico 1.538,7 minería en la mina de carbón Lake Vermont en Queensland (Australia) Construcción de una nueva torre y centro de servicios clínicos adyacentes al actual Hospital Wexner Medical Center, el contrato también incluye la Edificación Estados Unidos 400,0 demolición de las instalaciones actuales y aparcamientos, y la construcción de dos nuevos aparcamientos (Columbus, Ohio, Estados Unidos) Construcción de una nueva instalación para albergar todas las estructuras actuales del Departamento de Transporte y el Centro Volpe en un solo edificio de 13 Edificación Estados Unidos 376,0 plantas de altura y 400.000 pies cuadrados de superficie (Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos) Contrato para ampliar y rehabilitar 53.6 millas de carriles de la autopista 50 entre Obra Civil Estados Unidos 351,0 Watt Avenue y la Interestatal 5 en Sacramento, California (Estados Unidos) Contratos de servicios de mantenimiento para clientes de UGL del sector del Servicios Asia Pacífico 276,8 petróleo y del gas en la zona de Australia Occidental y en Victoria (Australia) Diseño y construcción del proyecto de nuevo tramo de la autopista A15 y carriles adicionales en tramos de la autopista A12/A15 en el entorno de la ciudad de Obra Civil Europa 194,8 Arnhem (Países Bajos) Contrato para construir el nuevo puente de la A40 sobre el río Rin en Duisburg- Obra Civil Europa 185,2 Neuenkamp (Alemania) Diseño y construcción de 19,46 km de la autopista S-61 entre Prodborze y Obra Civil Europa 176,2 Sniadowo (Polonia) Diseño y construcción para adaptar la Universidad de Stony Brook en una instalación de atención alternativa para atender a pacientes con COVID ( Nueva Edificación Estados Unidos 142,0 York, Estados Unidos) Contrato para el desarrollo de la ampliación del puente Joy Baluch AM en Port Augusta; el paso elevado de Port Wakefield y ampliación de autopista ; y el Obra Civil Asia Pacífico 139,3 proyecto de planificación de carreteras entre Port Augusta y Port Wakefield (Australia) Construcción de 12,49 km de la autopista A2 entre Varsovia y Kukuryki , en el Obra Civil Europa 123,0 tramo entre Gręzów y Swoboda (Polonia) Contrato para trabajos de rehabilitación y mejora de tramo de la Ruta 210 en Los Obra Civil Estados Unidos 123,0 Ángeles (California, Estados Unidos) Proyecto para la reconstrucción de la pista de rodaje C en el aeropuerto Love Obra Civil Estados Unidos 113,0 Field en Dallas, Texas (Estados Unidos) Contratos de servicios de minería para diferentes clientes en la zona Australia Minería Asia Pacífico 111,2 Occidental y Queensland (Australia) Contratos de UGL del sector ferroviario: contrato de operación y mantenimiento del tranvía de Adelaida y red de autobuses y contrato para producir nuevas Servicios Asia Pacífico 103,5 locomotoras de Qube Logistics (Australia). Proyecto de mejora de dos proyectos de autopistas regionales en Australia : proyecto de mejora de la autopista South Gippsland entre Koonwarra y Meeniyan Obra Civil Asia Pacífico 100,7 en Victoria; y proyecto de mejora del acceso al norte de Mackay en Queensland (Australia) Edificación del nuevo almacén de Amazon en Murcia (España) Edificación España 97,4 Diseño y construcción de 6,67 km de la autopista S-7 entre Plotnisko y Obra Civil Europa 87,4 Lesznowola (Polonia) Edificación de dos torres residenciales de dos alturas, con 24 y 14 plantas sobre Edificación España 78,4 rasante, en Madrid ( España) Edificación de planta industrial de producción de billetes euro y el edificio Edificación España 78,1 administrativo de Imbisa (Madrid, España) Proyecto para la duplicación de la calzada de la carretera N-220 en el tramo comprendido entre el enlace del aeropuerto y el enlace con la autovía V-30, así Obra Civil España 69,8 como otros trabajos accesorios (Valencia, España) 31 INFORME DE RESULTADOS 1S20 Proyecto Proyecto para la rehabilitación integral del actual edificio de la Fundación Montemadrid para convertirlo en un hotel de 5 estrellas con 200 habitaciones (Madrid, España) Edificación de 195 viviendas residenciales en Las Rozas (Madrid, España) Construcción de dos naves industriales en el parque de proveedores de Nissan (Ávila, España) Tipo de Región € mn Proyecto Edificación España 45,1 Edificación España 32,1 Edificación España 27,8 8.4.2 Servicios Industriales Proyecto Tipo de Región € mn Proyecto Contrato con Naturgy para el servicio integral de construcción y mantenimiento Redes España 41,6 de redes de distribución, lectura de contadores y órdenes de servicio (España) Contrato para el desarrollo trabajos de instalación del Parque Eólico de Puelche Instalaciones Latinoamérica 32,1 de 156 MW de capacidad instalada (Chile) especializadas Contrato con Telxius Towers para la planificación y construcción de estaciones Instalaciones Europa 27,0 base (BTS) de telecomunicaciones en Alemania especializadas Sistema de operación y mantenimiento de los autobuses eléctricos en la Sistemas de Asia y Oriente 22,8 Universidad King Saud Bin Abdulaziz en Riyahd (Arabia Saudí) control Medio Contrato con Vodafone para despliegue de la red de internet 5G en España Instalaciones España 19,9 especializadas Contrato bucle para la instalación de líneas e internet con Telefónica Colombia Instalaciones Latinoamérica 15,2 especializadas Instalación de sistemas en el centro educativo de alto rendimiento para alumnos Instalaciones Latinoamérica 14,8 de segundo grado en Tacna (Perú) especializadas Contrato con Telefónica para instalación de sistemas (zona centro y sur ) (España) Instalaciones España 10,5 especializadas Obra para la ejecución de instalaciones en la nueva central eléctrica en Barajas Instalaciones España 10,1 (Madrid, España) especializadas 8.4.3 Servicios Proyecto Tipo de Región € mn Proyecto Renovación del contrato de servicios de ayuda a domicilio para el Ayuntamiento Servicios a España 244,8 de Madrid (España) edificios Renovación del contrato de servicio de limpieza en los centros de atención Servicios a España 31,6 primaria y centro corporativo del Institut Català de la Salut (España) edificios Prórroga del contrato de servicio de limpieza en las instalaciones de los Servicios a España 18,0 hospitales Virgen de las Nieves y San Cecilio (Granada, España) edificios Prórroga del contrato del servicio de limpieza de dependencias de la Generalitat Servicios a España 17,3 Valenciana (Valencia, España) edificios Prórroga del contrato del servicio de limpieza en instalaciones del Ministerio de Servicios a España 14,3 Defensa (España) edificios Prórroga del contrato del servicio de limpieza de los hospitales de la Comunidad Servicios a España 12,8 de Madrid (España) edificios 32 INFORME DE RESULTADOS 1S20 9 Estructura organizativa del Grupo ACS El Grupo ACS es una referencia en el sector de la construcción de infraestructuras a nivel mundial. Este sector contribuye en gran medida al desarrollo económico y social de las distintas regiones del mundo en un mercado cada vez más competitivo exigente y global. Las principales áreas del Grupo se dividen en: a) Infraestructuras Esta área comprende las actividades de Construcción y Concesiones a través de las empresas Dragados, HOCHTIEF (incluyendo CIMIC), Iridium y la participación en Abertis y está orientada a la realización de todo tipo de proyectos de Obra Civil, Edificación así como actividades relacionadas con el sector de la minería (realizadas por CIMIC, principalmente en Asia Pacífico), y desarrollo y operación de concesiones de transporte. Las regiones geográficas con mayor exposición en esta área son Norte América, Asia Pacífico y Europa, principalmente operando en mercados desarrollados y seguros a nivel geopolítico, macroeconómico y legal. b) Servicios Industriales El área está dedicada a la ingeniería industrial aplicada, desarrollando actividades de construcción, mantenimiento y operación de infraestructuras energéticas, industriales y de movilidad a través de un grupo extenso de empresas encabezadas por Grupo Cobra y Dragados Industrial. Este área tiene presencia en más de 50 países, con una exposición predominante del mercado mexicano y español aunque con crecimiento en nuevos países asiáticos y latinoamericanos. c) Servicios Este área comprende únicamente la actividad de Clece que ofrece servicios de mantenimiento integral de edificios, lugares públicos u organizaciones, así como asistencia a personas. Esta área está fundamentalmente basada en España aunque con un incipiente crecimiento del mercado europeo. 33 INFORME DE RESULTADOS 1S20 10 Glosario EL Grupo ACS presenta sus resultados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) sin embargo, el Grupo utiliza algunas Medidas Alternativas de Rendimiento (APM) para proporcionar información adicional que favorecen la comparabilidad y comprensión de su información financiera, y facilita la toma de decisiones y evaluación del rendimiento del Grupo. A continuación se detallan las APMs más destacadas. Capitalización bursátil Nº de acciones al cierre del periodo x cotización al cierre del periodo 7.061 11.048 Beneficio por acción (BPA) Bº Neto del periodo / Nº medio de acciones periodo 1,21 1,70 Resultado Neto Atribuible Total Ingresos - Total Gastos del periodo - Resultado atribuible a intereses minoritarios 361 523 Nº medio de acciones del periodo Promedio diario de acciones en circulación en el periodo ajustado por la autocartera 298,2 307,2 Valor de los contratos de obra adjudicados y cerrados pedientes de ejecutar. En el Cartera apart 1.1 se ofrece desglose entre cartera directa y proporcional (referente a la 75.812 76.502 participación proporcional en sociedades de operación conjunta y proyectos no consolidados globalmente en el Grupo) Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) Beneficio de explotación excluyendo (1) provisiones y amortizaciones y (2) resultados operativos no recurrentes y/o que no suponen generación de caja + 1.345 1.621 Resultado por puesta en equivalencia (Asociadas y Joint Ventures) (+) Beneficio de explotación Ingresos - Gastos de explotación 837 893 (-) 1.Provisiones y Amortizaciones Provisiones de circulante + Dotación a amortización de inmovilizado (486) (523) (-) 2.Resultados operativos no recurrentes y/o que no Deterioro y Rdo. por enajenación inmovilizado + otros resultados (15) (32) suponen generación de caja It includes the net result of operating companies accounted for Equity Method. Among others; NPAT of (+) Resultado de la Puesta en Equivalencia (Asociadas y Joint operational investments, such as Abertis, and the PBT from the Joint Ventures consolidated as Equity 7 174 ventures) Method. It is assimilated to the UTEs regime in Spain and thus included in EBITDA in order to standardize the accounting criteria with the Group's foreign companies Deuda Financiera Neta / EBITDA Deuda financiera neta / EBITDA anualizado. Este ratio se desglosa por areas de 1,0x 0,2x actividad del Grupo Deuda Financiera/(Tesorería) Neta (1)-(2) Deuda financiera bruta externa + Deuda neta con empresas del Grupo - Efectivo y otros activos 2.699 725 equivalentes Deudas con entidades de crédito + Obligaciones y otros valores negociables + Financ. de proyectos y (1) Deuda Financiera Bruta deuda con rec limitado + Acreedores por arrendamiento financiero + Otras deudas financieras no 12.918 8.287 bancarias a l/p + Deuda con empresas del Grupo (2) Efectivo y otros activos equivalentes Inversiones Financieras Temporales + Imposiciones a largo plazo + Efectivo y otros activos equivalentes 10.219 7.562 EBITDA anualizado EBITDA del periodo / nº de meses del periodo x 12 meses 2.690 3.243 Flujos Netos de Efectivo (1) Flujos de Efectivo de las Actividades operativas + (2) Flujos de Efectivo de las (2.478) (979) Actividades de Inversión + (3) Otros flujos de Efectivo 1. Flujos de Efectivo de Actividades Operativas Beneficio Neto Atribuible ajustado + Cambios en el capital circulante operativo (191) 422 (FFO) Beneficio Neto Atribuible ajustado Beneficio Neto Atribuible (+/-) ajustes que no suponen flujo de caja operativo 1.409 1.611 Cambios en el capital circulante operativo Variación del Fondo de maniobra en el periodo (+/-) ajustes por partidas no operativas (Ej: dividendos, (1.600) (1.189) intereses, impuestos, etc) 2. Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Inversiones Netas (cobradas/pagadas) (673) (923) (-) Pagos por inversiones Pagos por inversiones operativas, en Proyectos y Financieras. Esta cifra puede diferir con la mostrada en el (958) (1.128) apartado 2.3.2 por motivos de diferimiento en los pagos (devengo) (+) Cobros por desinversiones Cobros por desinversiones operativas, en Proyectos y Financieras. Esta cifra puede diferir con la mostrada 285 204 en el apartado 2.3.2 por motivos de diferimiento en los cobros (devengo) 3. Otros Flujos de Efectivo Compra/venta de acciones propias + Pagos por dividendos + otras fuentes de (1.614) (477) financiación (incluye pago del principal del arrendamiento operativo (NIIF16)) Resultado Financiero ordinario Ingreso Financiero - Gasto Financiero (137) (138) Resultado Financiero neto Resuldado Financiero ordinario + Resultado diferencias cambio + Variación valor (130) (95) razonable en inst. financieros + Deterioro y Rdo. por enajenación inst. financieros Fondo de Maniobra Existencias + Total clientes - Total Acreedores - otros pasivos corrientes (5.241) (5.560) NOTA: Todos los indicadores financieros y AMPs se calculan bajo los principios de coherencia y homogeneidad permitiendo la comparabilidad entre periodos y respetando las normativas contables vigentes Datos en millones de euros 34 INFORME DE RESULTADOS 1S20 CONCEPTO USO Capitalización bursátil Valor de la compañía en la bolsa de valores. Beneficio por acción (BPA) Indica la parte del beneficio neto que corresponde a cada acción Se trata de un indicador de la actividad comercial del Grupo. Su valor dividido por la Cartera duración media de los proyectos es una aproximación a los ingresos a percibir en los siguientes periodos Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) Medida de desempeño comparable para evaluar la evolución de las actividades operativas del Grupo excluyendo amortizaciones y provisiones (partidas más variables en función a los criterios contables que se utilicen). Esta AMP es ampliamente utilizada para evaluar el despempeño operativo de las empresas así como parte de ratios y multiplos de valoración y medición de riesgos Deuda Financiera Neta / EBITDA Ratio comparable del nivel de endeudamiento del Grupo. Mide la capacidad de devolución de la financiación en número de años. Deuda Financiera Neta (1)-(2) Nivel de endeudamiento neto total a cierre del periodo. Se ofrece en el apart.1 el desglose de deuda financiera neta asociada a proyectos (Project Finance) y la asociada al negocio (1) Deuda Financiera Bruta Nivel de endeudamiento financiero bruto a cierre del periodo (2) Efectivo y otros activos equivalentes Activos corrientes liquidos disponibles para cubrir las necesidades de repago de los pasivos financieros EBITDA anualizado Flujos Netos de Efectivo Mide la caja generada o consumida en el periodo 2. Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Fondos consumidos/generados por las necesidades de inversión o las desinversiones acometidas en el periodo 3. Otros Flujos de Efectivo Medida de evaluación del resultado procedente del uso de activos y pasivos financieros. Resultado Financiero ordinario Este concepto incluye tanto ingresos y gastos directamente relacionados con deuda financiera neta como otros ingresos y gastos financieros no relacionados con la misma Resultado Financiero neto Fondo de Maniobra 35 INFORME DE RESULTADOS 1S20 AVISO LEGAL El presente documento contiene manifestaciones de futuro sobre intenciones, expectativas o previsiones del Grupo ACS o de su dirección a la fecha de realización del mismo, que se refieren a diversos aspectos, entre otros, a la base de clientes y a su evolución, al crecimiento de las distintas líneas de negocio y al del negocio global, a la cuota de mercado, a los resultados del Grupo ACS y a otros aspectos relativos a la actividad y situación de la misma. Las manifestaciones de futuro o previsiones contenidas en este documento pueden ser identificadas, en determinados casos, por la utilización de palabras como «expectativa», «anticipación», «propósito», «creencia» o de un lenguaje similar, o de su correspondiente forma negativa, o por la propia naturaleza de predicción que tienen las cuestiones referidas a estrategias, planes o intenciones. Estas manifestaciones de futuro o previsiones no constituyen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose condicionadas por riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes, que podrían determinar que los desarrollos y resultados finales difieran materialmente de los puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o previsiones. ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. no se obliga a informar públicamente del resultado de cualquier revisión que pudiera realizar de estas manifestaciones para adaptarlas a hechos o circunstancias posteriores a esta presentación, incluidos, entre otros, cambios en el negocio de la Compañía, en su estrategia de desarrollo de negocio o cualquier otra posible circunstancia sobrevenida. Lo expuesto en esta declaración debe ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos por el Grupo ACS y, en particular, por los analistas e inversores que manejen el presente documento. Se invita a todos ellos a consultar la documentación e información pública comunicada o registrada por el Grupo ACS ante las entidades de supervisión de mercados de valores más relevantes y, en particular, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este documento contiene información financiera elaborada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Se trata de una información no auditada, por lo que no se trata de una información definitiva, que podría verse modificada en el futuro. Dirección General Corporativa Relación con Inversores ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Av. Pío XII, 102 28036 Madrid 34 91 343 92 00 irgrupoacs@grupoacs.com www.grupoacs.com 36 Attachments Original document

