ACS Actividades de Construccion y Servicios S A : Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 28036 Madrid Comisión Nacional del Mercado de Valores Edison, 4 28006 MADRID Madrid, 11 de agosto de 2020 Muy Sres. míos: Como continuación de nuestras comunicaciones realizadas como otra Información Relevante, de 24 de febrero de 2020 (número de registro 218), 25 de mayo de 2020 (número de registro 2402), y 23 de junio de 2020 (número de registro 2953) relativas al programa de recompra de acciones propias, aprobado por el Consejo de Administración de ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS) el 24 de febrero de 2020, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado y del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión de 8 de marzo de 2016, ponemos en su conocimiento que, durante los días 06 y 07 de agosto de 2020, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra: Fecha Valor Centro de negociación Número de acciones Precio medio Intermediario €/acción 06/08/2020 ACS. MC XMAD 42.500 20,898 SOCIETE GENERALE 06/08/2020 ACS. MC CIX 7.500 20,826 SOCIETE GENERALE 07/08/2020 ACS. MC XMAD 22.845 20,311 SOCIETE GENERALE 07/08/2020 ACS. MC CIX 2.155 20,405 SOCIETE GENERALE Se acompaña como anexo información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas durante el periodo indicado. Atentamente, José Luis del Valle Pérez Consejero-Secretario General ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid Valor: ACS.MC Intermediario: SOCIETE GENERALE Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción 06/08/2020 XMAD 500 20,960 06/08/2020 XMAD 210 20,960 06/08/2020 XMAD 571 20,960 06/08/2020 XMAD 219 20,960 06/08/2020 XMAD 453 20,960 06/08/2020 XMAD 310 20,960 06/08/2020 XMAD 29 20,960 06/08/2020 XMAD 420 20,960 06/08/2020 XMAD 79 20,960 06/08/2020 XMAD 1.683 20,960 06/08/2020 XMAD 280 20,990 06/08/2020 XMAD 246 20,990 06/08/2020 XMAD 500 20,990 06/08/2020 XMAD 9 20,990 06/08/2020 XMAD 10 20,990 06/08/2020 XMAD 70 20,990 06/08/2020 XMAD 95 20,990 06/08/2020 XMAD 316 20,990 06/08/2020 XMAD 500 20,980 06/08/2020 CIX 150 20,970 06/08/2020 CIX 150 20,970 06/08/2020 CIX 24 20,970 06/08/2020 XMAD 500 20,970 06/08/2020 XMAD 346 20,970 06/08/2020 XMAD 200 20,970 06/08/2020 CIX 150 20,970 06/08/2020 XMAD 480 20,970 06/08/2020 CIX 26 20,970 06/08/2020 XMAD 474 20,970 06/08/2020 XMAD 500 20,970 06/08/2020 XMAD 500 20,970 06/08/2020 XMAD 200 20,970 06/08/2020 XMAD 300 20,970 06/08/2020 XMAD 320 20,970 06/08/2020 XMAD 180 20,970 06/08/2020 XMAD 104 20,970 06/08/2020 XMAD 396 20,970 06/08/2020 XMAD 107 20,970 06/08/2020 XMAD 393 20,970 06/08/2020 CIX 95 20,910 06/08/2020 XMAD 56 20,970 06/08/2020 XMAD 11 20,970 06/08/2020 XMAD 86 20,980 06/08/2020 XMAD 65 20,990 06/08/2020 CIX 82 20,970 06/08/2020 XMAD 63 20,950 06/08/2020 XMAD 42 20,960 06/08/2020 XMAD 9 20,960 06/08/2020 XMAD 116 20,960 06/08/2020 CIX 69 20,970 06/08/2020 XMAD 52 20,970 06/08/2020 XMAD 10 20,940 06/08/2020 XMAD 73 20,960 06/08/2020 XMAD 7 20,970 06/08/2020 XMAD 10 20,970 06/08/2020 XMAD 29 20,970 06/08/2020 XMAD 65 20,970 06/08/2020 XMAD 450 20,990 06/08/2020 XMAD 449 20,980 06/08/2020 XMAD 200 20,980 06/08/2020 XMAD 364 20,990 06/08/2020 CIX 79 20,980 06/08/2020 XMAD 7 20,980 06/08/2020 XMAD 102 20,980 06/08/2020 XMAD 69 20,990 06/08/2020 XMAD 167 20,990 06/08/2020 XMAD 138 20,980 06/08/2020 CIX 120 20,980 06/08/2020 CIX 1 20,980 06/08/2020 XMAD 198 20,980 06/08/2020 CIX 84 20,980 06/08/2020 XMAD 184 20,960 06/08/2020 XMAD 97 20,990 06/08/2020 XMAD 35 20,990 06/08/2020 XMAD 2 20,990 06/08/2020 XMAD 233 20,990 06/08/2020 XMAD 333 20,990 06/08/2020 XMAD 174 21,000 06/08/2020 CIX 73 21,000 06/08/2020 XMAD 299 21,000 Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción 06/08/2020 XMAD 105 20,990 06/08/2020 XMAD 17 21,000 06/08/2020 XMAD 100 21,000 06/08/2020 XMAD 23 21,000 06/08/2020 XMAD 100 21,000 06/08/2020 XMAD 2 21,000 06/08/2020 XMAD 95 21,000 06/08/2020 XMAD 89 20,990 06/08/2020 XMAD 14 20,990 06/08/2020 XMAD 107 20,970 06/08/2020 XMAD 124 21,000 06/08/2020 CIX 203 20,990 06/08/2020 XMAD 7 21,000 06/08/2020 XMAD 12 21,000 06/08/2020 XMAD 6 21,000 06/08/2020 XMAD 53 21,000 06/08/2020 XMAD 81 21,000 06/08/2020 XMAD 64 21,000 06/08/2020 XMAD 131 21,000 06/08/2020 CIX 102 21,000 06/08/2020 XMAD 90 20,980 06/08/2020 XMAD 13 20,990 06/08/2020 XMAD 83 20,990 06/08/2020 CIX 55 21,000 06/08/2020 XMAD 74 21,000 06/08/2020 XMAD 59 21,000 06/08/2020 XMAD 8 21,000 06/08/2020 XMAD 10 21,000 06/08/2020 XMAD 84 21,000 06/08/2020 CIX 59 21,000 06/08/2020 XMAD 120 21,000 06/08/2020 XMAD 110 21,000 06/08/2020 XMAD 90 21,000 06/08/2020 XMAD 113 20,990 06/08/2020 XMAD 145 20,970 06/08/2020 XMAD 86 20,970 06/08/2020 XMAD 3 20,970 06/08/2020 XMAD 19 20,970 06/08/2020 XMAD 100 20,970 06/08/2020 XMAD 54 20,970 06/08/2020 XMAD 13 20,970 06/08/2020 XMAD 164 20,970 06/08/2020 XMAD 11 20,980 06/08/2020 XMAD 49 20,980 06/08/2020 XMAD 200 20,990 06/08/2020 XMAD 29 20,990 06/08/2020 CIX 135 20,980 06/08/2020 CIX 7 20,980 06/08/2020 XMAD 139 20,980 06/08/2020 XMAD 157 21,000 06/08/2020 XMAD 77 21,000 06/08/2020 XMAD 50 21,000 06/08/2020 XMAD 7 21,000 06/08/2020 XMAD 9 21,000 06/08/2020 XMAD 13 21,000 06/08/2020 CIX 97 20,990 06/08/2020 XMAD 51 20,990 06/08/2020 XMAD 61 21,000 06/08/2020 XMAD 64 21,000 06/08/2020 XMAD 170 21,000 06/08/2020 CIX 130 20,990 06/08/2020 XMAD 47 20,990 06/08/2020 XMAD 122 20,990 06/08/2020 XMAD 104 21,000 06/08/2020 XMAD 9 21,000 06/08/2020 XMAD 71 21,000 06/08/2020 CIX 101 20,990 06/08/2020 XMAD 64 21,000 06/08/2020 XMAD 78 20,990 06/08/2020 XMAD 113 20,980 06/08/2020 XMAD 55 20,980 06/08/2020 XMAD 28 20,990 06/08/2020 XMAD 22 20,990 06/08/2020 XMAD 12 20,990 06/08/2020 CIX 95 20,990 06/08/2020 XMAD 148 21,000 06/08/2020 XMAD 72 21,000 06/08/2020 CIX 48 20,990 06/08/2020 CIX 63 20,990 06/08/2020 XMAD 159 21,000 ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid Valor: ACS.MC Intermediario: SOCIETE GENERALE Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción 06/08/2020 XMAD 21 21,000 06/08/2020 XMAD 19 21,000 06/08/2020 XMAD 146 21,000 06/08/2020 XMAD 193 21,000 06/08/2020 XMAD 154 21,000 06/08/2020 XMAD 83 20,990 06/08/2020 CIX 100 20,970 06/08/2020 CIX 12 20,970 06/08/2020 XMAD 171 20,970 06/08/2020 XMAD 2 20,970 06/08/2020 XMAD 137 20,970 06/08/2020 XMAD 90 20,970 06/08/2020 CIX 66 20,960 06/08/2020 XMAD 27 20,940 06/08/2020 XMAD 3 20,940 06/08/2020 CIX 38 20,980 06/08/2020 CIX 109 20,980 06/08/2020 CIX 81 20,970 06/08/2020 XMAD 40 20,980 06/08/2020 XMAD 63 20,980 06/08/2020 XMAD 15 20,970 06/08/2020 XMAD 11 20,970 06/08/2020 XMAD 7 20,970 06/08/2020 CIX 1 20,980 06/08/2020 CIX 33 20,980 06/08/2020 CIX 61 20,970 06/08/2020 XMAD 75 20,970 06/08/2020 XMAD 55 20,970 06/08/2020 XMAD 46 20,970 06/08/2020 XMAD 100 20,970 06/08/2020 XMAD 6 20,950 06/08/2020 XMAD 97 20,950 06/08/2020 XMAD 132 20,940 06/08/2020 XMAD 98 20,930 06/08/2020 CIX 131 20,920 06/08/2020 CIX 4 20,920 06/08/2020 XMAD 44 20,920 06/08/2020 XMAD 110 20,920 06/08/2020 CIX 123 20,900 06/08/2020 XMAD 200 20,890 06/08/2020 XMAD 77 20,890 06/08/2020 XMAD 67 20,890 06/08/2020 XMAD 88 20,880 06/08/2020 CIX 86 20,860 06/08/2020 XMAD 140 20,850 06/08/2020 XMAD 314 20,850 06/08/2020 XMAD 3 20,850 06/08/2020 XMAD 9 20,870 06/08/2020 XMAD 9 20,870 06/08/2020 XMAD 136 20,860 06/08/2020 XMAD 159 20,860 06/08/2020 CIX 53 20,870 06/08/2020 XMAD 93 20,880 06/08/2020 CIX 93 20,880 06/08/2020 CIX 140 20,880 06/08/2020 CIX 36 20,880 06/08/2020 CIX 96 20,840 06/08/2020 XMAD 80 20,840 06/08/2020 XMAD 54 20,840 06/08/2020 XMAD 92 20,830 06/08/2020 XMAD 155 20,840 06/08/2020 CIX 86 20,840 06/08/2020 XMAD 11 20,840 06/08/2020 XMAD 9 20,840 06/08/2020 CIX 80 20,840 06/08/2020 XMAD 170 20,840 06/08/2020 XMAD 60 20,840 06/08/2020 XMAD 185 20,810 06/08/2020 CIX 115 20,810 06/08/2020 XMAD 945 20,800 06/08/2020 XMAD 200 20,820 06/08/2020 XMAD 37 20,820 06/08/2020 CIX 102 20,800 06/08/2020 XMAD 138 20,780 06/08/2020 XMAD 164 20,760 06/08/2020 CIX 8 20,730 06/08/2020 XMAD 60 20,750 06/08/2020 XMAD 14 20,750 06/08/2020 XMAD 128 20,760 06/08/2020 CIX 100 20,760 Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción 06/08/2020 CIX 27 20,760 06/08/2020 XMAD 86 20,760 06/08/2020 XMAD 62 20,760 06/08/2020 XMAD 62 20,780 06/08/2020 XMAD 97 20,780 06/08/2020 CIX 100 20,770 06/08/2020 CIX 2 20,770 06/08/2020 XMAD 76 20,750 06/08/2020 XMAD 123 20,720 06/08/2020 XMAD 177 20,710 06/08/2020 CIX 101 20,700 06/08/2020 XMAD 255 20,730 06/08/2020 CIX 128 20,740 06/08/2020 CIX 3 20,740 06/08/2020 XMAD 96 20,750 06/08/2020 XMAD 100 20,750 06/08/2020 XMAD 56 20,750 06/08/2020 XMAD 337 20,750 06/08/2020 XMAD 15 20,750 06/08/2020 XMAD 95 20,750 06/08/2020 XMAD 131 20,750 06/08/2020 XMAD 413 20,740 06/08/2020 CIX 78 20,740 06/08/2020 XMAD 104 20,750 06/08/2020 CIX 97 20,750 06/08/2020 XMAD 500 20,760 06/08/2020 XMAD 105 20,760 06/08/2020 XMAD 500 20,760 06/08/2020 XMAD 165 20,760 06/08/2020 XMAD 7 20,750 06/08/2020 XMAD 113 20,770 06/08/2020 CIX 66 20,770 06/08/2020 CIX 2 20,770 06/08/2020 XMAD 112 20,770 06/08/2020 CIX 98 20,760 06/08/2020 XMAD 200 20,770 06/08/2020 XMAD 115 20,770 06/08/2020 XMAD 54 20,770 06/08/2020 XMAD 8 20,750 06/08/2020 XMAD 25 20,750 06/08/2020 CIX 84 20,750 06/08/2020 CIX 13 20,750 06/08/2020 CIX 89 20,750 06/08/2020 XMAD 92 20,750 06/08/2020 CIX 53 20,740 06/08/2020 CIX 100 20,740 06/08/2020 XMAD 41 20,730 06/08/2020 CIX 6 20,740 06/08/2020 CIX 11 20,740 06/08/2020 CIX 25 20,740 06/08/2020 XMAD 200 20,730 06/08/2020 CIX 163 20,710 06/08/2020 XMAD 150 20,710 06/08/2020 XMAD 131 20,710 06/08/2020 XMAD 4 20,710 06/08/2020 CIX 40 20,710 06/08/2020 CIX 71 20,710 06/08/2020 XMAD 96 20,700 06/08/2020 XMAD 105 20,700 06/08/2020 XMAD 112 20,700 06/08/2020 XMAD 58 20,700 06/08/2020 XMAD 39 20,700 06/08/2020 CIX 77 20,700 06/08/2020 XMAD 126 20,680 06/08/2020 XMAD 172 20,680 06/08/2020 XMAD 43 20,680 06/08/2020 CIX 91 20,680 06/08/2020 XMAD 116 20,670 06/08/2020 XMAD 200 20,670 06/08/2020 XMAD 132 20,680 06/08/2020 CIX 118 20,670 06/08/2020 XMAD 96 20,660 06/08/2020 XMAD 164 20,660 06/08/2020 CIX 87 20,670 06/08/2020 XMAD 174 20,660 06/08/2020 XMAD 96 20,680 06/08/2020 XMAD 43 20,680 06/08/2020 XMAD 51 20,680 06/08/2020 XMAD 5 20,680 06/08/2020 XMAD 112 20,710 ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid Valor: ACS.MC Intermediario: SOCIETE GENERALE Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción 06/08/2020 CIX 81 20,710 06/08/2020 CIX 103 20,710 06/08/2020 CIX 2 20,730 06/08/2020 CIX 95 20,730 06/08/2020 CIX 1 20,730 06/08/2020 CIX 99 20,730 06/08/2020 CIX 96 20,730 06/08/2020 CIX 57 20,730 06/08/2020 XMAD 173 20,720 06/08/2020 XMAD 96 20,700 06/08/2020 CIX 106 20,690 06/08/2020 CIX 87 20,690 06/08/2020 XMAD 96 20,680 06/08/2020 CIX 95 20,610 06/08/2020 CIX 102 20,590 06/08/2020 XMAD 96 20,630 06/08/2020 CIX 146 20,650 06/08/2020 CIX 96 20,670 06/08/2020 XMAD 24 20,670 06/08/2020 XMAD 27 20,640 06/08/2020 CIX 88 20,660 06/08/2020 XMAD 96 20,640 06/08/2020 XMAD 51 20,610 06/08/2020 XMAD 24 20,610 06/08/2020 CIX 86 20,620 06/08/2020 XMAD 130 20,640 06/08/2020 CIX 55 20,680 06/08/2020 CIX 70 20,670 06/08/2020 CIX 23 20,680 06/08/2020 CIX 74 20,680 06/08/2020 XMAD 77 20,690 06/08/2020 CIX 125 20,690 06/08/2020 CIX 25 20,680 06/08/2020 XMAD 129 20,670 06/08/2020 CIX 53 20,650 06/08/2020 CIX 48 20,640 06/08/2020 CIX 5 20,640 06/08/2020 XMAD 88 20,650 06/08/2020 XMAD 115 20,670 06/08/2020 XMAD 7 20,770 06/08/2020 XMAD 110 20,750 06/08/2020 XMAD 107 20,830 06/08/2020 XMAD 67 20,840 06/08/2020 XMAD 29 20,840 06/08/2020 XMAD 173 20,890 06/08/2020 XMAD 141 20,910 06/08/2020 XMAD 60 20,850 06/08/2020 XMAD 95 20,840 06/08/2020 XMAD 96 20,830 06/08/2020 XMAD 96 20,830 06/08/2020 XMAD 88 20,830 06/08/2020 XMAD 9 20,830 06/08/2020 XMAD 133 20,830 06/08/2020 XMAD 173 20,820 06/08/2020 XMAD 116 20,830 06/08/2020 XMAD 157 20,840 06/08/2020 XMAD 80 20,900 06/08/2020 XMAD 145 20,890 06/08/2020 XMAD 17 20,890 06/08/2020 XMAD 130 20,890 06/08/2020 XMAD 82 20,860 06/08/2020 XMAD 109 20,860 06/08/2020 XMAD 95 20,850 06/08/2020 XMAD 120 20,820 06/08/2020 XMAD 134 20,910 06/08/2020 XMAD 200 20,910 06/08/2020 XMAD 115 20,890 06/08/2020 XMAD 19 20,890 06/08/2020 XMAD 146 20,890 06/08/2020 XMAD 119 20,930 06/08/2020 XMAD 11 20,940 06/08/2020 XMAD 102 20,930 06/08/2020 XMAD 95 20,940 06/08/2020 XMAD 11 20,950 06/08/2020 XMAD 84 20,930 06/08/2020 XMAD 64 20,930 06/08/2020 XMAD 95 20,920 06/08/2020 XMAD 107 20,920 06/08/2020 XMAD 157 20,910 06/08/2020 XMAD 95 20,910 Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción 06/08/2020 XMAD 172 20,920 06/08/2020 XMAD 95 20,920 06/08/2020 XMAD 14 20,890 06/08/2020 XMAD 87 20,910 06/08/2020 XMAD 101 20,930 06/08/2020 XMAD 1 20,930 06/08/2020 XMAD 218 20,960 06/08/2020 XMAD 172 20,970 06/08/2020 XMAD 95 20,980 06/08/2020 XMAD 95 20,960 06/08/2020 XMAD 32 20,960 06/08/2020 XMAD 63 20,960 06/08/2020 XMAD 95 20,930 06/08/2020 XMAD 95 20,890 06/08/2020 XMAD 95 20,870 06/08/2020 XMAD 96 20,830 06/08/2020 XMAD 173 20,830 06/08/2020 XMAD 95 20,870 06/08/2020 XMAD 95 20,860 06/08/2020 XMAD 70 20,840 06/08/2020 XMAD 89 20,850 06/08/2020 XMAD 97 20,850 06/08/2020 XMAD 116 20,890 06/08/2020 XMAD 95 20,890 06/08/2020 XMAD 172 20,910 06/08/2020 XMAD 106 20,880 06/08/2020 XMAD 91 20,880 06/08/2020 XMAD 91 20,880 06/08/2020 XMAD 173 20,880 06/08/2020 XMAD 86 20,880 06/08/2020 XMAD 109 20,880 06/08/2020 XMAD 175 20,890 06/08/2020 XMAD 28 20,880 06/08/2020 XMAD 96 20,910 06/08/2020 XMAD 38 20,910 06/08/2020 XMAD 103 20,910 06/08/2020 XMAD 96 20,920 06/08/2020 XMAD 32 20,910 06/08/2020 XMAD 25 20,900 06/08/2020 XMAD 70 20,900 06/08/2020 XMAD 62 20,890 06/08/2020 XMAD 120 20,930 06/08/2020 XMAD 179 20,930 06/08/2020 XMAD 116 20,920 06/08/2020 XMAD 22 20,910 07/08/2020 XMAD 54 20,510 07/08/2020 XMAD 25 20,720 07/08/2020 XMAD 18 20,720 07/08/2020 XMAD 182 20,720 07/08/2020 XMAD 145 20,720 07/08/2020 XMAD 18 20,720 07/08/2020 XMAD 200 20,720 07/08/2020 XMAD 70 20,720 07/08/2020 XMAD 49 20,720 07/08/2020 XMAD 217 20,730 07/08/2020 XMAD 44 20,720 07/08/2020 XMAD 56 20,720 07/08/2020 CIX 96 20,710 07/08/2020 XMAD 40 20,690 07/08/2020 XMAD 104 20,690 07/08/2020 XMAD 85 20,670 07/08/2020 XMAD 3 20,670 07/08/2020 XMAD 18 20,670 07/08/2020 XMAD 100 20,670 07/08/2020 XMAD 20 20,670 07/08/2020 XMAD 24 20,670 07/08/2020 XMAD 96 20,650 07/08/2020 XMAD 63 20,630 07/08/2020 XMAD 98 20,630 07/08/2020 XMAD 74 20,630 07/08/2020 XMAD 35 20,630 07/08/2020 XMAD 249 20,630 07/08/2020 XMAD 47 20,630 07/08/2020 CIX 4 20,750 07/08/2020 CIX 64 20,750 07/08/2020 XMAD 99 20,750 07/08/2020 XMAD 96 20,750 07/08/2020 XMAD 96 20,760 07/08/2020 XMAD 96 20,800 07/08/2020 CIX 96 20,740 ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid Valor: ACS.MC Intermediario: SOCIETE GENERALE Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción 07/08/2020 XMAD 2 20,750 07/08/2020 XMAD 96 20,700 07/08/2020 XMAD 96 20,740 07/08/2020 CIX 18 20,710 07/08/2020 CIX 78 20,710 07/08/2020 XMAD 96 20,630 07/08/2020 XMAD 46 20,630 07/08/2020 XMAD 4 20,620 07/08/2020 XMAD 97 20,590 07/08/2020 XMAD 3 20,600 07/08/2020 CIX 77 20,590 07/08/2020 XMAD 47 20,570 07/08/2020 XMAD 97 20,560 07/08/2020 XMAD 7 20,530 07/08/2020 CIX 97 20,490 07/08/2020 XMAD 97 20,490 07/08/2020 XMAD 97 20,490 07/08/2020 XMAD 64 20,480 07/08/2020 XMAD 97 20,480 07/08/2020 XMAD 63 20,620 07/08/2020 XMAD 1 20,640 07/08/2020 XMAD 24 20,640 07/08/2020 XMAD 4 20,600 07/08/2020 XMAD 26 20,600 07/08/2020 CIX 24 20,600 07/08/2020 CIX 97 20,540 07/08/2020 XMAD 44 20,540 07/08/2020 XMAD 1 20,540 07/08/2020 XMAD 21 20,540 07/08/2020 XMAD 49 20,520 07/08/2020 CIX 65 20,510 07/08/2020 XMAD 52 20,520 07/08/2020 XMAD 49 20,520 07/08/2020 XMAD 67 20,510 07/08/2020 CIX 104 20,490 07/08/2020 XMAD 60 20,490 07/08/2020 XMAD 37 20,490 07/08/2020 XMAD 2 20,480 07/08/2020 XMAD 72 20,480 07/08/2020 XMAD 82 20,470 07/08/2020 XMAD 62 20,470 07/08/2020 XMAD 1.000 20,460 07/08/2020 CIX 97 20,460 07/08/2020 XMAD 4 20,440 07/08/2020 XMAD 14 20,440 07/08/2020 XMAD 32 20,440 07/08/2020 XMAD 52 20,440 07/08/2020 XMAD 50 20,440 07/08/2020 XMAD 49 20,440 07/08/2020 XMAD 2 20,420 07/08/2020 CIX 97 20,420 07/08/2020 XMAD 98 20,420 07/08/2020 XMAD 98 20,390 07/08/2020 XMAD 92 20,380 07/08/2020 XMAD 98 20,410 07/08/2020 CIX 16 20,400 07/08/2020 CIX 61 20,400 07/08/2020 CIX 16 20,400 07/08/2020 XMAD 2 20,360 07/08/2020 XMAD 36 20,360 07/08/2020 XMAD 38 20,360 07/08/2020 CIX 56 20,400 07/08/2020 XMAD 98 20,400 07/08/2020 XMAD 22 20,350 07/08/2020 XMAD 76 20,320 07/08/2020 XMAD 98 20,310 07/08/2020 CIX 98 20,290 07/08/2020 XMAD 28 20,270 07/08/2020 XMAD 79 20,250 07/08/2020 XMAD 62 20,250 07/08/2020 XMAD 98 20,280 07/08/2020 CIX 57 20,280 07/08/2020 CIX 13 20,260 07/08/2020 CIX 24 20,260 07/08/2020 XMAD 98 20,250 07/08/2020 XMAD 30 20,220 07/08/2020 XMAD 53 20,220 07/08/2020 XMAD 53 20,220 07/08/2020 XMAD 1 20,220 07/08/2020 XMAD 10 20,210 Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción 07/08/2020 XMAD 100 20,210 07/08/2020 XMAD 98 20,230 07/08/2020 CIX 59 20,220 07/08/2020 XMAD 60 20,220 07/08/2020 XMAD 59 20,230 07/08/2020 XMAD 14 20,230 07/08/2020 XMAD 14 20,230 07/08/2020 XMAD 37 20,230 07/08/2020 XMAD 55 20,230 07/08/2020 CIX 98 20,210 07/08/2020 XMAD 49 20,210 07/08/2020 XMAD 95 20,200 07/08/2020 XMAD 4 20,200 07/08/2020 XMAD 3 20,210 07/08/2020 XMAD 59 20,260 07/08/2020 XMAD 98 20,280 07/08/2020 CIX 70 20,290 07/08/2020 XMAD 98 20,290 07/08/2020 XMAD 98 20,290 07/08/2020 XMAD 98 20,270 07/08/2020 XMAD 90 20,240 07/08/2020 XMAD 8 20,240 07/08/2020 XMAD 1 20,250 07/08/2020 XMAD 36 20,250 07/08/2020 XMAD 119 20,250 07/08/2020 CIX 98 20,250 07/08/2020 XMAD 64 20,210 07/08/2020 XMAD 67 20,230 07/08/2020 XMAD 71 20,210 07/08/2020 XMAD 72 20,210 07/08/2020 XMAD 74 20,210 07/08/2020 XMAD 72 20,210 07/08/2020 XMAD 99 20,180 07/08/2020 CIX 99 20,180 07/08/2020 XMAD 137 20,180 07/08/2020 XMAD 358 20,180 07/08/2020 XMAD 141 20,210 07/08/2020 XMAD 5 20,210 07/08/2020 XMAD 195 20,210 07/08/2020 XMAD 200 20,210 07/08/2020 XMAD 266 20,210 07/08/2020 XMAD 3 20,210 07/08/2020 XMAD 34 20,210 07/08/2020 XMAD 112 20,210 07/08/2020 XMAD 24 20,210 07/08/2020 XMAD 7 20,210 07/08/2020 XMAD 78 20,220 07/08/2020 XMAD 73 20,220 07/08/2020 XMAD 100 20,220 07/08/2020 XMAD 53 20,220 07/08/2020 XMAD 22 20,220 07/08/2020 XMAD 200 20,210 07/08/2020 XMAD 93 20,210 07/08/2020 XMAD 24 20,210 07/08/2020 XMAD 176 20,210 07/08/2020 XMAD 30 20,220 07/08/2020 XMAD 99 20,210 07/08/2020 XMAD 85 20,210 07/08/2020 XMAD 13 20,210 07/08/2020 XMAD 140 20,210 07/08/2020 XMAD 4 20,210 07/08/2020 XMAD 72 20,180 07/08/2020 XMAD 48 20,160 07/08/2020 XMAD 7 20,190 07/08/2020 XMAD 200 20,210 07/08/2020 XMAD 325 20,220 07/08/2020 XMAD 267 20,220 07/08/2020 XMAD 5 20,220 07/08/2020 XMAD 54 20,220 07/08/2020 XMAD 71 20,210 07/08/2020 XMAD 48 20,210 07/08/2020 XMAD 127 20,210 07/08/2020 XMAD 172 20,220 07/08/2020 XMAD 3 20,210 07/08/2020 CIX 79 20,220 07/08/2020 CIX 18 20,220 07/08/2020 XMAD 27 20,220 07/08/2020 XMAD 98 20,220 07/08/2020 XMAD 98 20,220 07/08/2020 XMAD 132 20,220 ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid Valor: ACS.MC Intermediario: SOCIETE GENERALE Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción 07/08/2020 XMAD 188 20,220 07/08/2020 XMAD 130 20,220 07/08/2020 XMAD 98 20,220 07/08/2020 XMAD 354 20,220 07/08/2020 XMAD 98 20,210 07/08/2020 XMAD 404 20,210 07/08/2020 XMAD 36 20,220 07/08/2020 XMAD 99 20,180 07/08/2020 XMAD 12 20,170 07/08/2020 XMAD 99 20,160 07/08/2020 XMAD 97 20,130 07/08/2020 XMAD 243 20,190 07/08/2020 XMAD 243 20,190 07/08/2020 XMAD 99 20,190 07/08/2020 XMAD 148 20,190 07/08/2020 XMAD 210 20,190 07/08/2020 XMAD 282 20,190 07/08/2020 XMAD 115 20,190 07/08/2020 XMAD 613 20,190 07/08/2020 XMAD 10 20,190 07/08/2020 XMAD 197 20,190 07/08/2020 XMAD 112 20,190 07/08/2020 XMAD 121 20,190 07/08/2020 XMAD 439 20,180 07/08/2020 XMAD 234 20,180 07/08/2020 XMAD 200 20,180 07/08/2020 XMAD 42 20,190 07/08/2020 XMAD 3 20,190 07/08/2020 CIX 116 20,200 07/08/2020 XMAD 91 20,190 07/08/2020 CIX 99 20,180 07/08/2020 XMAD 73 20,180 07/08/2020 XMAD 115 20,190 07/08/2020 XMAD 99 20,190 07/08/2020 XMAD 93 20,190 07/08/2020 XMAD 40 20,210 07/08/2020 XMAD 88 20,210 07/08/2020 XMAD 99 20,200 07/08/2020 XMAD 140 20,210 07/08/2020 XMAD 176 20,210 07/08/2020 XMAD 25 20,220 07/08/2020 XMAD 3 20,220 07/08/2020 XMAD 19 20,220 07/08/2020 XMAD 200 20,220 07/08/2020 XMAD 11 20,220 07/08/2020 XMAD 31 20,200 07/08/2020 XMAD 91 20,200 07/08/2020 XMAD 127 20,190 07/08/2020 XMAD 84 20,190 07/08/2020 XMAD 32 20,180 07/08/2020 XMAD 33 20,210 07/08/2020 XMAD 200 20,210 07/08/2020 XMAD 121 20,210 07/08/2020 XMAD 99 20,200 07/08/2020 XMAD 48 20,190 07/08/2020 XMAD 48 20,190 07/08/2020 XMAD 11 20,190 07/08/2020 XMAD 101 20,210 07/08/2020 XMAD 166 20,230 07/08/2020 XMAD 85 20,270 07/08/2020 XMAD 2 20,280 07/08/2020 XMAD 29 20,280 07/08/2020 XMAD 31 20,280 07/08/2020 XMAD 98 20,260 07/08/2020 XMAD 21 20,230 07/08/2020 XMAD 98 20,230 07/08/2020 XMAD 48 20,270 07/08/2020 XMAD 171 20,260 07/08/2020 XMAD 3 20,260 07/08/2020 XMAD 97 20,260 07/08/2020 XMAD 139 20,250 07/08/2020 XMAD 98 20,300 07/08/2020 XMAD 98 20,310 07/08/2020 XMAD 3 20,280 07/08/2020 XMAD 98 20,240 07/08/2020 XMAD 1 20,230 07/08/2020 XMAD 2 20,230 07/08/2020 XMAD 99 20,210 07/08/2020 XMAD 99 20,200 07/08/2020 XMAD 72 20,150 Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción 07/08/2020 XMAD 79 20,150 07/08/2020 XMAD 99 20,150 07/08/2020 XMAD 57 20,250 07/08/2020 XMAD 57 20,250 07/08/2020 XMAD 19 20,250 07/08/2020 XMAD 28 20,250 07/08/2020 XMAD 65 20,240 07/08/2020 XMAD 2 20,220 07/08/2020 CIX 64 20,220 07/08/2020 XMAD 99 20,200 07/08/2020 XMAD 98 20,240 07/08/2020 XMAD 98 20,240 07/08/2020 XMAD 22 20,220 07/08/2020 XMAD 98 20,220 07/08/2020 XMAD 98 20,410 07/08/2020 XMAD 98 20,410 07/08/2020 XMAD 154 20,380

Attachments Original document

