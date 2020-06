AdUx : Assemblée générale mixte 30 juin 2020 - Résultats des votes

Communiqué de presse

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2020

RESULTATS DES VOTES

Levallois-Perret, le 30 juin 2020, 18:00

Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) a tenu ce jour son Assemblée Générale Mixte hors la présence physique de ses actionnaires et des autres membres ayant le droit d’y participer en application de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

Les actionnaires ont pu exprimer leur vote en amont de l’Assemblée dans les conditions légales et règlementaires applicables. Aucune question écrite n'a été reçue en amont de l'Assemblée Générale.

Le quorum s’est établi à 59,56 %. Toutes les résolutions, à l’exception de la résolution 14 que le Conseil d’administration n’avait pas appelé à voter, ont été adoptées notamment l’approbation des comptes de l’exercice 2019.

L’Assemblée a en outre approuvé les informations mentionnées à l’article L. 225-37-3, I du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise. Elle a également approuvé les politiques de rémunération du Président et du Directeur général ainsi que celle des membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2020.

Les résultats complets des votes ainsi que les présentations faites aux actionnaires sont disponibles sur le site internet du groupe www.adux.com , section Investisseurs, rubrique Assemblée Générale.

