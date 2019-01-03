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Aegean Airlines : Your wish can take you miles away - Lucky winners!

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01/03/2019 | 02:39pm CET

The competition is now completed!

Below you may find the names of the 200 lucky winners that will each earn 30,000 award miles!
The lucky wishes, will be printed on festive headrests on selected flights during the first days of the new year, in order to accompany our passengers on their first 2019 travels!

If you are one of the lucky winners, your name and the last 3 digits of your Miles+Bonus Member ID will be listed below and 30,000 award miles will be credited to your Miles+Bonus account, within 10 working days.
Winners:

  1. THOMAS VAVOUGYIOS - XXXXXX002
  2. EVANGELIA TZOUVANIDOU - XXXXXX422
  3. PANAGIOTIS TASIOPOULOS - XXXXXX265
  4. ANASTASIA RIGA - XXXXXX213
  5. PARASKEVI PLOUGARLI - XXXXXX064
  6. PANAGIOTIS PSARRAKOS - XXXXXX830
  7. IOANNIS MAROSIS - XXXXXX561
  8. ILIANA KATSARA - XXXXXX025
  9. DIMITRIS KOLETTIS - XXXXXX114
  10. FLORIAN FERNANDEZ CANTO - XXXXXX220
  11. ROMUALDO EDGARDO ARIOSA - XXXXXX010
  12. GEORGIA DRIVAKOU - XXXXXX632
  13. VASILIKI KARANTZAFERI - XXXXXX160
  14. NATALIA FUENTEALBA - XXXXXX746
  15. DANAI PETROU - XXXXXX956
  16. AIKATERINI KARATZA - XXXXXX574
  17. ANASTASIOS KYRIAKOPOULOS - XXXXXX423
  18. SPIROS CHRISTAKIS - XXXXXX694
  19. CHRISTIAN TUERCKE - XXXXXX481
  20. APOSTOLOS ZACHAROPOULOS - XXXXXX803
  21. AGIRIA PANDELOGLOU - XXXXXX683
  22. MARKOS MARTAKIS - XXXXXX763
  23. THEODOROS IOANNIS PAPADIMITRIOU - XXXXXX042
  24. MARIA BAXEVANI - XXXXXX140
  25. IAN WALKER - XXXXXX944
  26. DIMOSTHENIS PAPADOPOULOS - XXXXXX291
  27. MARIA MALAFEKA - XXXXXX185
  28. PANAGIOTIS ORNITHOPOULOS - XXXXXX250
  29. IOANNIS TELLAKIS - XXXXXX862
  30. EIRINI XIROFOTOU - XXXXXX564
  31. GEORGIA PETASI KORFIOTI - XXXXXX130
  32. SPYRIDOULA MARIA PAPATHANASIOU - XXXXXX160
  33. ELENI KONSTANTINOU - XXXXXX005
  34. JARMO MALINEN - XXXXXX451
  35. SOFIA NISIDI - XXXXXX420
  36. CHRISTIAN YSEBIE - XXXXXX316
  37. MARIA LAMPOURA - XXXXXX932
  38. SONA ZUGAROVA - XXXXXX880
  39. KONSTANTINOS KOKKOROGIANNIS - XXXXXX602
  40. MARIA GRIVA - XXXXXX091
  41. SPYRIDON KONTOSTANOS - XXXXXX042
  42. SYMEON TASOGLOU - XXXXXX035
  43. MARINA LAVRENTZOU - XXXXXX916
  44. SOFIA GEORGOULI - XXXXXX325
  45. DIMITRIS PAPACHRISTOS - XXXXXX570
  46. ANDREAS ATHANASOULIAS - XXXXXX271
  47. DESPOINA SAMIOTOU - XXXXXX734
  48. ATHANASIOS NIKOLOPOULOS - XXXXXX065
  49. EVGENIA STRATI - XXXXXX086
  50. MARKOS KLONIZAKIS - XXXXXX102
  51. ANGELIKI PARSA - XXXXXX130
  52. MARIA TZANIDI - XXXXXX914
  53. SMARAGDA KOURI - XXXXXX330
  54. VASILIKI TSAROUCHA - XXXXXX330
  55. VASILEIOS ARAVANIS - XXXXXX363
  56. ALEXANDROS KOUVALAKIS - XXXXXX984
  57. EVGENIA RAPANTA - XXXXXX592
  58. ZOI PETROPOULOU - XXXXXX145
  59. GEORGIA VELENTZA - XXXXXX815
  60. EVANGELOS LEONTARIDIS - XXXXXX742
  61. GEORGIOS TSOLAKAKIS - XXXXXX444
  62. ALEXANDROS GRIGOROPOULOS - XXXXXX420
  63. ELISAVET ZIOGA - XXXXXX624
  64. SOFIA SIDIROPOULOU - XXXXXX656
  65. MARIA AIKATERINI KARYOTI - XXXXXX050
  66. CHARILAOS KOKKINOS - XXXXXX420
  67. KONSTANTINOS NIKITIADIS - XXXXXX736
  68. EVANGELIA PARASKEVA - XXXXXX563
  69. ANNA MARTIMIANAKI - XXXXXX896
  70. NAIRA SARKISIAN - XXXXXX653
  71. ELENI TSILIPAKOU - XXXXXX116
  72. GEORGIOS GEORGIADIS - XXXXXX206
  73. LUCA CASAGRANDE - XXXXXX214
  74. STAMATIA EXARCHEA - XXXXXX512
  75. IOANNIS TSARTSALIS - XXXXXX133
  76. EMMANOUIL PYRGAROUSIS - XXXXXX604
  77. ELISABETH REISCH - XXXXXX974
  78. PANAGIOTIS TSOUKALAS - XXXXXX363
  79. MICHAIL MAKRIS - XXXXXX532
  80. NIKOLAOS ASTRAS - XXXXXX210
  81. ANASTASIA CHARITOU - XXXXXX510
  82. ANTONIS BALANTINOS - XXXXXX456
  83. MARIANNA DRAKOPOULOU HUGO - XXXXXX106
  84. NIKOLAOS DAGLAS - XXXXXX724
  85. SAMUEL OLAGOKE - XXXXXX566
  86. OLGA FRAGKIADAKI - XXXXXX913
  87. AIKATERINI STAVRAKI - XXXXXX522
  88. PANAGIOTA DANAI MARKOPOULOU - XXXXXX502
  89. VASILEIOS GIANNARAS - XXXXXX151
  90. NIKOLETTA TONTOU - XXXXXX101
  91. VASILIKI CHOULAKI - XXXXXX182
  92. APOSTOLOS AGRAFIADIS - XXXXXX533
  93. EMMANOUIL VGONTZAS - XXXXXX842
  94. THEOFILOS SIDIROPOULOS - XXXXXX740
  95. THEODOROS KELADITIS - XXXXXX331
  96. EVANGELOS NIKOLAOU - XXXXXX095
  97. THOMAS WILLEMSEN - XXXXXX841
  98. NIKOLAOS PAPPAS - XXXXXX841
  99. AIKATERINI BOUKOUVALA - XXXXXX974
  100. OLYMPIA MICHALOPOULOU - XXXXXX171
  101. NATALIA DIONYSIA CHARITSI - XXXXXX673
  102. MARIOS BAKOPOULOS - XXXXXX023
  103. KATERINA SAVVA - XXXXXX902
  104. OURANIA ARETA - XXXXXX641
  105. ALEXANDRA PASI - XXXXXX981
  106. STEFANOS PATSAVOUDIS - XXXXXX735
  107. SVITLANA SILIONENKO - XXXXXX790
  108. VICTORIA TZITZI - XXXXXX955
  109. PATRICK JOSEPH P CURAMMENG - XXXXXX086
  110. DESPOINA TAVLATOU - XXXXXX610
  111. MARIA SIGOUROU - XXXXXX962
  112. NIKOLAOS KYPRAKIS - XXXXXX751
  113. KONSTANTINOS STAMATAKIS - XXXXXX501
  114. STELLA PAPADOPOULOU - XXXXXX502
  115. MARIA PSILOLYCHNOU NEOFYTOU - XXXXXX591
  116. SUNG ZHI IVAN HO - XXXXXX572
  117. PANAGIOTA PANAGIOTOPOULOU - XXXXXX152
  118. GEORGIA MAMALAKH - XXXXXX642
  119. FEVRONIA VAZAKA - XXXXXX711
  120. DIONYSIOS CHATZIS - XXXXXX482
  121. ANDROMACHI ANTONOPOULOU - XXXXXX644
  122. KALOMOIRA MATARANGA - XXXXXX280
  123. LEONARDO FAVARIO - XXXXXX220
  124. GEORGIOS VARVERIS - XXXXXX860
  125. STELLA PISSARIDOU - XXXXXX984
  126. EVDOXIA MARAKI - XXXXXX756
  127. DIMITRIOS MARKESINIS - XXXXXX194
  128. MARIA GONTIKA - XXXXXX620
  129. FOTIS VELENTZS - XXXXXX884
  130. DIMITRIOS KARAMOUSTOS - XXXXXX940
  131. NEFELI ANAGNOSTOU FATOUROU - XXXXXX306
  132. ANTONIA KOLLATOU - XXXXXX972
  133. GEORGIOS CHANTZOPOULOS - XXXXXX160
  134. SMARO STEFIADOU - XXXXXX804
  135. PANAGIOTA KATSOULA - XXXXXX641
  136. VASSILIKI KYRIACOU - XXXXXX334
  137. DESPINA GEORGIOU - XXXXXX966
  138. CHRISTINA FLOROPOULOU - XXXXXX995
  139. ALEXANDROS KANELLOPOULOS - XXXXXX474
  140. GEORGIA ALEXANDRA GKREKOU - XXXXXX635
  141. PANAGIOTIS ADAMOPOULOS - XXXXXX376
  142. PANAGIOTIS KALOGEROPOULOS - XXXXXX223
  143. ANASTASIA SAMARA - XXXXXX910
  144. EFSTATHIA POLITI - XXXXXX826
  145. VASILEIOS MYTILINAIOS - XXXXXX493
  146. AGAPITOS KONTOUDAKIS - XXXXXX821
  147. CHARALAMPOS KOUTRELIS - XXXXXX725
  148. NIKOLAOS NIKOLOPOULOS - XXXXXX702
  149. ALIKI GAVRIILELLI - XXXXXX380
  150. STAYROYLA DIAKOYMAKOY - XXXXXX184
  151. ANTONIOS POLAKIS - XXXXXX582
  152. GEORGIOS KAKOS - XXXXXX875
  153. ELEFTHERIOS SKOUTIANELLIS - XXXXXX615
  154. GEORGIOS ZGARDANAS - XXXXXX322
  155. ANGELIKI LALOU - XXXXXX914
  156. OLYMPIA THEODOULI - XXXXXX690
  157. MARIA ISAVELA VOULGARAKI - XXXXXX624
  158. DESPINA PIATIDOU - XXXXXX072
  159. CHANA MORTAGA - XXXXXX250
  160. KOKA KALOGIROU - XXXXXX364
  161. GAVRIELLA MICHAIL - XXXXXX004
  162. GEORGIOS LAGOS - XXXXXX114
  163. KOSIN LAY - XXXXXX114
  164. ANETA ELEFTHERIOU - XXXXXX595
  165. PANAYIOTIS SPYROU - XXXXXX743
  166. MICHAEL ROTAUG - XXXXXX236
  167. NIKOLAOS SEIMENIS - XXXXXX142
  168. DANAI BASTOULI - XXXXXX572
  169. AFRODITI VODGANOU - XXXXXX262
  170. MARIA APTIDOU - XXXXXX205
  171. ALEXANDROS PETRIDIS - XXXXXX302
  172. OLYMPIA KAPEZANOU - XXXXXX320
  173. GKAMALIA KONSTANTINIA - XXXXXX103
  174. GEORGIA KOUSKOUNOU - XXXXXX174
  175. TRIANTAFYLLIA PAPPA - XXXXXX121
  176. CHRISTINA KARANTALI - XXXXXX043
  177. EVANGELIA PAPAGIANNELI - XXXXXX985
  178. CHARALAMPOS RODOPOULOS - XXXXXX705
  179. ANTHOULA ZERVOU - XXXXXX100
  180. ANASTASIA KATSIKA - XXXXXX956
  181. MARIA STERGIOU - XXXXXX652
  182. MARIA DARAVAGKA - XXXXXX874
  183. MARIA EMMANOUILIDOU - XXXXXX810
  184. ALEXANDROS RAPTIS - XXXXXX812
  185. PATRIK VAS - XXXXXX480
  186. KONSTANTINOS CHRISTODOULOU - XXXXXX650
  187. CHARLES BARKOWSKI - XXXXXX291
  188. DIMITRIS PETRANTONAKIS - XXXXXX275
  189. NIKOLAOS ZOAKIS - XXXXXX875
  190. ISABELLE VICTORIA MATSIOZEK - XXXXXX410
  191. PANAGIOTA MARKIDI - XXXXXX203
  192. HELEN LAMBROPOULOS - XXXXXX571
  193. CHRISTOS ILIOPOULOS - XXXXXX693
  194. STELLA PRINTEZI - XXXXXX893
  195. PANAGIOTA FASOULI - XXXXXX795
  196. TANIA FERREIRA - XXXXXX852
  197. PANWAD ANANPIPATKIJ - XXXXXX003
  198. DIMITRA LASKARATOU - XXXXXX621
  199. WILLIAM KENDRICK - XXXXXX295
  200. APOSTOLOS DEMERTZIS - XXXXXX196
Terms & Conditions
  • Anyone over the age of 18 is eligible to participate in the draw
  • The competition will end at 12:00 hours on Wednesday, 2 January 2019 (GMT +2)
  • The draw will be held on Thursday, 3 January 2019, at 15:00 (GMT +2)
  • The miles awarded are award miles, not tier miles
  • The miles will be credited to the accounts of the winners within 10 working days of the date of their notification
  • 30,000 award miles will be credited in the Miles+Bonus account of each winner
  • For the full terms and conditions please click here

Disclaimer

Aegean Airlines SA published this content on 03 January 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 January 2019 13:38:05 UTC
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EBIT 2018 89,9 M
Net income 2018 61,4 M
Finance 2018 285 M
Yield 2018 7,04%
P/E ratio 2018 8,10
P/E ratio 2019 8,10
EV / Sales 2018 0,19x
EV / Sales 2019 0,16x
Capitalization 513 M
Chart AEGEAN AIRLINES
Duration : Period :
Aegean Airlines Technical Analysis Chart | MarketScreener
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Technical analysis trends AEGEAN AIRLINES
Short TermMid-TermLong Term
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Buy
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Number of Analysts 7
Average target price 9,90 €
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NameTitle
Dimitrios Christodoulou Gerogiannis Chief Executive Officer & Executive Director
Michael Kouveliotis Chief Financial Officer
Eftichios Theodorou Vassilakis Vice Chairman & Director
Achilleas Vasiliou Constantakopoulos Non-Executive Director
Anastassis Georgiou David Non-Executive Director
Sector and Competitors
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