Aeroflot Rossiyskiye Avialinii : Information for passengers flying to/from Sheremetyevo airport on 26 and 27 January

Due to adverse weather conditions around Sheremetyevo International airport the following flights scheduled for 26.01.2019 are cancelled:

Date Flight Route Scheduled departure time 26.01.2019 SU1462 Sheremetyevo Novosibirsk 26.01.19 07:05 26.01.2019 SU1640 Sheremetyevo Omsk 26.01.19 08:00 26.01.2019 SU2402 Sheremetyevo Rome 26.01.19 08:10 26.01.2019 SU2034 Sheremetyevo Bucharest 26.01.19 09:15 26.01.2019 SU1500 Sheremetyevo Tyumen 26.01.19 09:35 26.01.2019 SU1286 Sheremetyevo Ulyanovsk 26.01.19 11:05 26.01.2019 SU1188 Sheremetyevo Volgograd 26.01.19 11:35 26.01.2019 SU2137 Istanbul Sheremetyevo 26.01.19 12:00 26.01.2019 SU1463 Novosibirsk Sheremetyevo 26.01.19 12:15 26.01.2019 SU1641 Omsk Sheremetyevo 26.01.19 12:20 26.01.2019 SU2132 Sheremetyevo Istanbul 26.01.19 12:45 26.01.2019 SU2403 Rome Sheremetyevo 26.01.19 13:10 26.01.2019 SU2035 Bucharest Sheremetyevo 26.01.19 13:25 26.01.2019 SU1287 Ulyanovsk Sheremetyevo 26.01.19 13:30 26.01.2019 SU1501 Tyumen Sheremetyevo 26.01.19 13:30 26.01.2019 SU2570 Sheremetyevo London (Heathrow) 26.01.19 13:40 26.01.2019 SU2411 Milan Sheremetyevo 26.01.19 13:55 26.01.2019 SU1189 Volgograd Sheremetyevo 26.01.19 14:20 26.01.2019 SU2412 Sheremetyevo Milan 26.01.19 14:35 26.01.2019 SU1445 Irkutsk Sheremetyevo 26.01.19 14:40 26.01.2019 SU1861 Yerevan Sheremetyevo 26.01.19 15:05 26.01.2019 SU1121 Sochi Sheremetyevo 26.01.19 15:35 26.01.2019 SU1404 Sheremetyevo Ekaterinburg 26.01.19 15:45 26.01.2019 SU1403 Ekaterinburg Sheremetyevo 26.01.19 16:25 26.01.2019 SU1374 Sheremetyevo Belgorod 26.01.19 16:30 26.01.2019 SU1862 Sheremetyevo Yerevan 26.01.19 16:40 26.01.2019 SU2024 Sheremetyevo Prague 26.01.19 16:50 26.01.2019 SU2096 Sheremetyevo Belgrade 26.01.19 16:50 26.01.2019 SU1213 Samara Sheremetyevo 26.01.19 17:00 26.01.2019 SU1160 Sheremetyevo Rostov 26.01.19 17:10 26.01.2019 SU1302 Sheremetyevo Mineralnye Vody 26.01.19 17:10 26.01.2019 SU1233 Ufa Sheremetyevo 26.01.19 17:15 26.01.2019 SU1426 Sheremetyevo Chelyabinsk 26.01.19 17:20 26.01.2019 SU1364 Sheremetyevo Stavropol 26.01.19 17:30 26.01.2019 SU1414 Sheremetyevo Ekaterinburg 26.01.19 17:35 26.01.2019 SU1440 Sheremetyevo Irkutsk 26.01.19 17:35 26.01.2019 SU1843 Minsk Sheremetyevo 26.01.19 17:35 26.01.2019 SU1214 Sheremetyevo Samara 26.01.19 17:40 26.01.2019 SU1260 Sheremetyevo Ufa 26.01.19 17:55 26.01.2019 SU2357 Vienna Sheremetyevo 26.01.19 18:00 26.01.2019 SU1194 Sheremetyevo Kazan 26.01.19 18:05 26.01.2019 SU2463 Paris Sheremetyevo 26.01.19 18:15 26.01.2019 SU1336 Sheremetyevo Arkhangelsk 26.01.19 18:20 26.01.2019 SU2102 Sheremetyevo Riga 26.01.19 18:35 26.01.2019 SU1354 Sheremetyevo Voronezh 26.01.19 18:40 26.01.2019 SU1375 Belgorod Sheremetyevo 26.01.19 18:55 26.01.2019 SU1832 Sheremetyevo Minsk 26.01.19 19:05 26.01.2019 SU1405 Ekaterinburg Sheremetyevo 26.01.19 19:10 26.01.2019 SU2571 London (Heathrow) Sheremetyevo 26.01.19 19:10 26.01.2019 SU2062 Sheremetyevo Sofia 26.01.19 19:15 26.01.2019 SU2304 Sheremetyevo Frankfurt 26.01.19 19:40 26.01.2019 SU2657 Frankfurt Sheremetyevo 26.01.19 19:40 26.01.2019 SU1161 Rostov Sheremetyevo 26.01.19 20:10 26.01.2019 SU1303 Mineralnye Vody Sheremetyevo 26.01.19 20:25 26.01.2019 SU2460 Sheremetyevo Paris 26.01.19 20:25 26.01.2019 SU2496 Sheremetyevo Copenhagen 26.01.19 20:30 26.01.2019 SU1195 Kazan Sheremetyevo 26.01.19 20:35 26.01.2019 SU2354 Sheremetyevo Vienna 26.01.19 20:35 26.01.2019 SU2386 Sheremetyevo Stockholm 26.01.19 20:40 26.01.2019 SU1365 Stavropol Sheremetyevo 26.01.19 20:45 26.01.2019 SU1427 Chelyabinsk Sheremetyevo 26.01.19 20:45 26.01.2019 SU2025 Prague Sheremetyevo 26.01.19 20:45 26.01.2019 SU2097 Belgrade Sheremetyevo 26.01.19 20:45 26.01.2019 SU1355 Voronezh Sheremetyevo 26.01.19 21:00 26.01.2019 SU1205 Perm Sheremetyevo 26.01.19 21:05 26.01.2019 SU2103 Riga Sheremetyevo 26.01.19 21:05 26.01.2019 SU1337 Arkhangelsk Sheremetyevo 26.01.19 21:10 26.01.2019 SU2063 Sofia Sheremetyevo 26.01.19 23:50

The following flights scheduled for 26.01.2019 are delayed:

Date Flight Route Scheduled departure time Planned departure time 26.01.2019 SU2621 Мalaga Sheremetyevo 26.01.19 14:50 26.01.19 20:50 26.01.2019 SU1475 Nizhnevartovsk Sheremetyevo 26.01.19 15:35 26.01.19 17:50 26.01.2019 SU2301 Frankfurt Sheremetyevo 26.01.19 15:45 26.01.19 18:00 26.01.2019 SU2407 Rome Sheremetyevo 26.01.19 16:20 26.01.19 18:05 26.01.2019 SU1313 Mineralnye Vody Sheremetyevo 26.01.19 16:45 26.01.19 20:05 26.01.2019 SU2613 Milan Sheremetyevo 26.01.19 16:50 26.01.19 18:45 26.01.2019 SU2019 Prague Sheremetyevo 26.01.19 17:00 26.01.19 18:30 26.01.2019 SU1125 Sochi Sheremetyevo 26.01.19 17:05 26.01.19 19:15 26.01.2019 SU1183 Volgograd Sheremetyevo 26.01.19 17:20 26.01.19 21:00 26.01.2019 SU2133 Istanbul Sheremetyevo 26.01.19 17:25 26.01.19 19:05 26.01.2019 SU1423 Chelyabinsk Sheremetyevo 26.01.19 17:30 26.01.19 19:00 26.01.2019 SU1769 Perm Sheremetyevo 26.01.19 17:30 26.01.19 19:35 26.01.2019 SU2165 Vilnius Sheremetyevo 26.01.19 17:35 26.01.19 23:20 26.01.2019 SU1465 Saransk Sheremetyevo 26.01.19 17:40 27.01.19 00:00 26.01.2019 SU1625 Simferopol Sheremetyevo 26.01.19 17:55 26.01.19 20:20 26.01.2019 SU1507 Tyumen Sheremetyevo 26.01.19 18:05 26.01.19 21:30 26.01.2019 SU2385 Geneva Sheremetyevo 26.01.19 18:05 26.01.19 19:50 26.01.2019 SU1144 Sheremetyevo Anapa 26.01.19 18:15 27.01.19 05:35 26.01.2019 SU1331 Arkhangelsk Sheremetyevo 26.01.19 18:40 26.01.19 20:45 26.01.2019 SU2015 Prague Sheremetyevo 26.01.19 18:45 26.01.19 20:35 26.01.2019 SU1175 Arkhangelsk Sheremetyevo 26.01.19 18:50 26.01.19 23:25 26.01.2019 SU1249 Orenburg Sheremetyevo 26.01.19 18:50 26.01.19 23:25 26.01.2019 SU2155 Dusseldorf Sheremetyevo 26.01.19 19:00 26.01.19 21:50 26.01.2019 SU2315 Berlin Sheremetyevo 26.01.19 19:05 26.01.19 23:10 26.01.2019 SU2329 Munich Sheremetyevo 26.01.19 19:05 26.01.19 22:00 26.01.2019 SU1535 Chelyabinsk Sheremetyevo 26.01.19 19:15 26.01.19 20:30 26.01.2019 SU1127 Sochi Sheremetyevo 26.01.19 19:30 26.01.19 20:55 26.01.2019 SU1059 Makhachkala Sheremetyevo 26.01.19 19:40 26.01.19 22:45 26.01.2019 SU1293 Izhevsk Sheremetyevo 26.01.19 19:40 27.01.19 00:10 26.01.2019 SU2353 Vienna Sheremetyevo 26.01.19 20:00 26.01.19 23:40 26.01.2019 SU1215 Samara Sheremetyevo 26.01.19 20:35 26.01.19 23:15 26.01.2019 SU1863 Yerevan Sheremetyevo 26.01.19 20:35 26.01.19 23:25 26.01.2019 SU1007 Kaliningrad Sheremetyevo 26.01.19 21:00 27.01.19 00:25 26.01.2019 SU1141 Sochi Sheremetyevo 26.01.19 21:10 26.01.19 23:40 26.01.2019 SU1415 Ekaterinburg Sheremetyevo 26.01.19 21:10 26.01.19 23:55 26.01.2019 SU2036 Sheremetyevo Bucharest 26.01.19 21:10 27.01.19 00:05 26.01.2019 SU2468 Sheremetyevo Budapest 26.01.19 21:10 27.01.19 00:10 26.01.2019 SU2180 Sheremetyevo Gothenburg 26.01.19 21:15 26.01.19 22:45 26.01.2019 SU1187 Volgograd Sheremetyevo 26.01.19 21:20 27.01.19 00:20 26.01.2019 SU1394 Sheremetyevo Perm 26.01.19 21:20 27.01.19 01:15 26.01.2019 SU2108 Sheremetyevo Vilnius 26.01.19 21:35 27.01.19 03:15 26.01.2019 SU2003 Warsaw Sheremetyevo 26.01.19 21:50 27.01.19 00:40 26.01.2019 SU1056 Sheremetyevo Makhachkala 26.01.19 21:55 27.01.19 02:15 26.01.2019 SU1278 Sheremetyevo Kazan 26.01.19 22:05 26.01.19 23:35 26.01.2019 SU2201 Helsinki Sheremetyevo 26.01.19 22:10 27.01.19 00:55 26.01.2019 SU2148 Sheremetyevo Таllinn 26.01.19 22:20 27.01.19 00:55 26.01.2019 SU1368 Sheremetyevo Stavropol 26.01.19 22:35 27.01.19 03:40 26.01.2019 SU1238 Sheremetyevo Ufa 26.01.19 22:45 27.01.19 01:05 26.01.2019 SU1164 Sheremetyevo Rostov 26.01.19 22:50 27.01.19 00:05 26.01.2019 SU1532 Sheremetyevo Chelyabinsk 26.01.19 22:50 27.01.19 00:20 26.01.2019 SU1396 Sheremetyevo Syktyvkar 26.01.19 23:00 27.01.19 04:05 26.01.2019 SU1416 Sheremetyevo Ekaterinburg 26.01.19 23:05 27.01.19 00:25 26.01.2019 SU2118 Sheremetyevo Riga 26.01.19 23:20 27.01.19 00:30 26.01.2019 SU1222 Sheremetyevo Nizhny Novgorod 26.01.19 23:35 27.01.19 02:20 26.01.2019 SU1352 Sheremetyevo Voronezh 26.01.19 23:50 27.01.19 03:45

Due to adverse weather conditions around Sheremetyevo International airport the following flights scheduled for 27.01.2019 are cancelled:

Date Flight Route Scheduled departure time 27.01.2019 SU2497 Copenhagen Sheremetyevo 27.01.19 01:40 27.01.2019 SU1120 Sheremetyevo Sochi 27.01.19 01:40 27.01.2019 SU2387 Stockholm Sheremetyevo 27.01.19 02:50 27.01.2019 SU1284 Sheremetyevo Krasnodar 27.01.19 06:30 27.01.2019 SU1602 Sheremetyevo Samara 27.01.19 06:55 27.01.2019 SU1246 Sheremetyevo Orenburg 27.01.19 07:00 27.01.2019 SU1462 Sheremetyevo Novosibirsk 27.01.19 07:05 27.01.2019 SU1420 Sheremetyevo Chelyabinsk 27.01.19 07:25 27.01.2019 SU1276 Sheremetyevo Kazan 27.01.19 08:15 27.01.2019 SU1546 Sheremetyevo Anapa 27.01.19 08:20 27.01.2019 SU2684 Sheremetyevo Berlin 27.01.19 08:20 27.01.2019 SU1254 Sheremetyevo Naberezhnye Chelny 27.01.19 08:30 27.01.2019 SU2202 Sheremetyevo Helsinki 27.01.19 08:35 27.01.2019 SU2106 Sheremetyevo Таllinn 27.01.19 09:05 27.01.2019 SU2034 Sheremetyevo Bucharest 27.01.19 09:15 27.01.2019 SU1642 Sheremetyevo Arkhangelsk 27.01.19 09:40 27.01.2019 SU1285 Krasnodar Sheremetyevo 27.01.19 09:50 27.01.2019 SU1603 Samara Sheremetyevo 27.01.19 09:50 27.01.2019 SU1162 Sheremetyevo Rostov 27.01.19 10:00 27.01.2019 SU1332 Sheremetyevo Arkhangelsk 27.01.19 10:05 27.01.2019 SU1247 Orenburg Sheremetyevo 27.01.19 10:15 27.01.2019 SU1002 Sheremetyevo Kaliningrad 27.01.19 10:30 27.01.2019 SU1277 Kazan Sheremetyevo 27.01.19 10:50 27.01.2019 SU1421 Chelyabinsk Sheremetyevo 27.01.19 10:50 27.01.2019 SU1474 Sheremetyevo Nizhnevartovsk 27.01.19 11:00 27.01.2019 SU1255 Naberezhnye Chelny Sheremetyevo 27.01.19 11:10 27.01.2019 SU2203 Helsinki Sheremetyevo 27.01.19 11:20 27.01.2019 SU1547 Anapa Sheremetyevo 27.01.19 11:35 27.01.2019 SU2107 Таllinn Sheremetyevo 27.01.19 11:50 27.01.2019 SU2685 Berlin Sheremetyevo 27.01.19 12:00 27.01.2019 SU1463 Novosibirsk Sheremetyevo 27.01.19 12:15 27.01.2019 SU1163 Rostov Sheremetyevo 27.01.19 12:55 27.01.2019 SU1333 Arkhangelsk Sheremetyevo 27.01.19 13:00 27.01.2019 SU1643 Arkhangelsk Sheremetyevo 27.01.19 13:00 27.01.2019 SU2035 Bucharest Sheremetyevo 27.01.19 13:25 27.01.2019 SU1003 Kaliningrad Sheremetyevo 27.01.19 13:50 27.01.2019 SU1768 Sheremetyevo Perm 27.01.19 14:20 27.01.2019 SU1842 Sheremetyevo Minsk 27.01.19 15:15 27.01.2019 SU1475 Nizhnevartovsk Sheremetyevo 27.01.19 15:35 27.01.2019 SU1534 Sheremetyevo Chelyabinsk 27.01.19 15:55 27.01.2019 SU1258 Sheremetyevo Ufa 27.01.19 16:00 27.01.2019 SU1374 Sheremetyevo Belgorod 27.01.19 16:30 27.01.2019 SU1302 Sheremetyevo Mineralnye Vody 27.01.19 17:10 27.01.2019 SU1414 Sheremetyevo Ekaterinburg 27.01.19 17:35 27.01.2019 SU1843 Minsk Sheremetyevo 27.01.19 17:35 27.01.2019 SU1336 Sheremetyevo Arkhangelsk 27.01.19 18:20 27.01.2019 SU1186 Sheremetyevo Volgograd 27.01.19 18:30 27.01.2019 SU1354 Sheremetyevo Voronezh 27.01.19 18:55 27.01.2019 SU1375 Belgorod Sheremetyevo 27.01.19 18:55 27.01.2019 SU1259 Ufa Sheremetyevo 27.01.19 19:00 27.01.2019 SU1535 Chelyabinsk Sheremetyevo 27.01.19 19:15 27.01.2019 SU2062 Sheremetyevo Sofia 27.01.19 19:15 27.01.2019 SU2338 Sheremetyevo Stuttgart 27.01.19 19:45 27.01.2019 SU1388 Sheremetyevo Ulyanovsk 27.01.19 19:55 27.01.2019 SU1303 Mineralnye Vody Sheremetyevo 27.01.19 20:25 27.01.2019 SU1355 Voronezh Sheremetyevo 27.01.19 21:05 27.01.2019 SU1337 Arkhangelsk Sheremetyevo 27.01.19 21:10 27.01.2019 SU1415 Ekaterinburg Sheremetyevo 27.01.19 21:10 27.01.2019 SU1868 Sheremetyevo Yerevan 27.01.19 21:15 27.01.2019 SU1187 Volgograd Sheremetyevo 27.01.19 21:20 27.01.2019 SU1389 Ulyanovsk Sheremetyevo 27.01.19 22:20 27.01.2019 SU1196 Sheremetyevo Kazan 27.01.19 23:50 27.01.2019 SU2063 Sofia Sheremetyevo 27.01.19 23:50

The following flights scheduled for 27.01.2019 are delayed:

Date Flight Route Scheduled departure time Planned departure time 27.01.2019 SU525 Dubai Sheremetyevo 27.01.19 01:30 27.01.19 06:15 27.01.2019 SU1481 Krasnoyarsk Sheremetyevo 27.01.19 02:55 27.01.19 05:55 27.01.2019 SU1947 Almaty Sheremetyevo 27.01.19 03:20 27.01.19 06:20 27.01.2019 SU1853 Baku Sheremetyevo 27.01.19 04:50 27.01.19 06:40 27.01.2019 SU1443 Irkutsk Sheremetyevo 27.01.19 04:55 27.01.19 08:55 27.01.2019 SU1429 Magnitogorsk Sheremetyevo 27.01.19 05:20 27.01.19 08:30 27.01.2019 SU1509 Tyumen Sheremetyevo 27.01.19 05:20 27.01.19 07:55 27.01.2019 SU1639 Omsk Sheremetyevo 27.01.19 05:30 27.01.19 06:45 27.01.2019 SU1167 Rostov Sheremetyevo 27.01.19 05:40 27.01.19 08:05 27.01.2019 SU1289 Ulyanovsk Sheremetyevo 27.01.19 06:00 27.01.19 10:35 27.01.2019 SU1185 Volgograd Sheremetyevo 27.01.19 06:00 27.01.19 10:10 27.01.2019 SU1353 Voronezh Sheremetyevo 27.01.19 06:05 27.01.19 07:50 27.01.2019 SU1307 Novosibirsk Sheremetyevo 27.01.19 06:15 27.01.19 09:15 27.01.2019 SU1369 Stavropol Sheremetyevo 27.01.19 07:00 27.01.19 11:00 27.01.2019 SU1397 Syktyvkar Sheremetyevo 27.01.19 07:05 27.01.19 11:10 27.01.2019 SU1109 Krasnodar Sheremetyevo 27.01.19 07:30 27.01.19 09:35 27.01.2019 SU1940 Sheremetyevo Almaty 27.01.19 07:35 27.01.19 12:35 27.01.2019 SU1237 Ufa Sheremetyevo 27.01.19 07:50 27.01.19 09:45 27.01.2019 SU1145 Anapa Sheremetyevo 27.01.19 08:00 27.01.19 11:00 27.01.2019 SU1640 Sheremetyevo Omsk 27.01.19 08:00 27.01.19 11:00 27.01.2019 SU1563 Irkutsk Sheremetyevo 27.01.19 08:05 27.01.19 12:05 27.01.2019 SU2620 Sheremetyevo Malaga 27.01.19 08:05 27.01.19 12:15 27.01.2019 SU1052 Sheremetyevo Makhachkala 27.01.19 08:25 27.01.19 11:15 27.01.2019 SU1514 Sheremetyevo Surgut 27.01.19 08:35 27.01.19 11:00 27.01.2019 SU2374 Sheremetyevo Lyon 27.01.19 08:35 27.01.19 13:15 27.01.2019 SU2522 Sheremetyevo Alicante 27.01.19 08:45 27.01.19 13:00 27.01.2019 SU2040 Sheremetyevo Zagreb 27.01.19 08:55 27.01.19 11:05 27.01.2019 SU1390 Sheremetyevo Syktyvkar 27.01.19 08:55 27.01.19 12:00 27.01.2019 SU2336 Sheremetyevo Stuttgart 27.01.19 09:30 27.01.19 12:30 27.01.2019 SU1620 Sheremetyevo Simferopol 27.01.19 09:35 27.01.19 13:40 27.01.2019 SU1890 Sheremetyevo Tbilisi 27.01.19 09:40 27.01.19 13:45 27.01.2019 SU1435 Magnitogorsk Sheremetyevo 27.01.19 11:10 27.01.19 15:10 27.01.2019 SU1637 Simferopol Sheremetyevo 27.01.19 11:10 27.01.19 12:25 27.01.2019 SU1221 Nizhny Novgorod Sheremetyevo 27.01.19 11:50 27.01.19 13:50 27.01.2019 SU1391 Syktyvkar Sheremetyevo 27.01.19 11:50 27.01.19 14:55 27.01.2019 SU2683 Riga Sheremetyevo 27.01.19 12:10 27.01.19 14:10 27.01.2019 SU1311 Mineralnye Vody Sheremetyevo 27.01.19 12:15 27.01.19 16:15 27.01.2019 SU1053 Makhachkala Sheremetyevo 27.01.19 12:20 27.01.19 15:10 27.01.2019 SU1641 Omsk Sheremetyevo 27.01.19 12:20 27.01.19 15:20 27.01.2019 SU2041 Zagreb Sheremetyevo 27.01.19 13:00 27.01.19 15:10 27.01.2019 SU1515 Surgut Sheremetyevo 27.01.19 13:00 27.01.19 15:25 27.01.2019 SU1941 Almaty Sheremetyevo 27.01.19 13:10 27.01.19 18:10 27.01.2019 SU1621 Simferopol Sheremetyevo 27.01.19 13:15 27.01.19 17:20 27.01.2019 SU1367 Stavropol Sheremetyevo 27.01.19 13:25 27.01.19 16:25 27.01.2019 SU1287 Ulyanovsk Sheremetyevo 27.01.19 13:30 27.01.19 19:30 27.01.2019 SU1891 Tbilisi Sheremetyevo 27.01.19 13:35 27.01.19 17:35 27.01.2019 SU2375 Lyon Sheremetyevo 27.01.19 13:35 27.01.19 18:15 27.01.2019 SU2337 Stuttgart Sheremetyevo 27.01.19 13:50 27.01.19 16:50 27.01.2019 SU2503 Valencia Sheremetyevo 27.01.19 13:50 27.01.19 19:10 27.01.2019 SU1506 Sheremetyevo Tyumen 27.01.19 14:15 27.01.19 17:15 27.01.2019 SU1419 Ekaterinburg Sheremetyevo 27.01.19 14:30 27.01.19 17:25 27.01.2019 SU2031 Budapest Sheremetyevo 27.01.19 14:30 27.01.19 18:20 27.01.2019 SU2597 Venice Sheremetyevo 27.01.19 14:35 27.01.19 16:50 27.01.2019 SU1855 Baku Sheremetyevo 27.01.19 14:55 27.01.19 16:55 27.01.2019 SU2175 Oslo Sheremetyevo 27.01.19 15:05 27.01.19 18:20 27.01.2019 SU2343 Hannover Sheremetyevo 27.01.19 15:05 27.01.19 18:05 27.01.2019 SU2323 Munich Sheremetyevo 27.01.19 15:05 27.01.19 17:50 27.01.2019 SU2345 Dresden Sheremetyevo 27.01.19 15:20 27.01.19 19:05 27.01.2019 SU2301 Frankfurt Sheremetyevo 27.01.19 15:45 27.01.19 17:45 27.01.2019 SU2569 Berlin Sheremetyevo 27.01.19 15:50 27.01.19 18:05 27.01.2019 SU1403 Ekaterinburg Sheremetyevo 27.01.19 16:25 27.01.19 18:35 27.01.2019 SU1005 Kaliningrad Sheremetyevo 27.01.19 16:40 27.01.19 21:40 27.01.2019 SU1313 Mineralnye Vody Sheremetyevo 27.01.19 16:45 27.01.19 21:25 27.01.2019 SU1125 Sochi Sheremetyevo 27.01.19 17:05 27.01.19 19:20 27.01.2019 SU1233 Ufa Sheremetyevo 27.01.19 17:15 27.01.19 18:35 27.01.2019 SU1183 Volgograd Sheremetyevo 27.01.19 17:20 27.01.19 22:10 27.01.2019 SU1426 Sheremetyevo Chelyabinsk 27.01.19 17:20 27.01.19 22:20 27.01.2019 SU1423 Chelyabinsk Sheremetyevo 27.01.19 17:30 27.01.19 20:30 27.01.2019 SU2165 Vilnius Sheremetyevo 27.01.19 17:35 27.01.19 23:00 27.01.2019 SU1465 Saransk Sheremetyevo 27.01.19 17:40 27.01.19 23:40 27.01.2019 SU1625 Simferopol Sheremetyevo 27.01.19 17:55 27.01.19 20:15 27.01.2019 SU2357 Vienna Sheremetyevo 27.01.19 18:00 27.01.19 21:40 27.01.2019 SU1507 Tyumen Sheremetyevo 27.01.19 18:05 27.01.19 21:05 27.01.2019 SU1006 Sheremetyevo Kaliningrad 27.01.19 18:05 28.01.19 00:05 27.01.2019 SU1144 Sheremetyevo Anapa 27.01.19 18:15 28.01.19 05:35 27.01.2019 SU1331 Arkhangelsk Sheremetyevo 27.01.19 18:40 27.01.19 21:05 27.01.2019 SU1175 Arkhangelsk Sheremetyevo 27.01.19 18:50 27.01.19 21:50 27.01.2019 SU1249 Orenburg Sheremetyevo 27.01.19 18:50 27.01.19 21:50 27.01.2019 SU2155 Dusseldorf Sheremetyevo 27.01.19 19:00 27.01.19 21:50 27.01.2019 SU2329 Munich Sheremetyevo 27.01.19 19:05 27.01.19 22:00 27.01.2019 SU1405 Ekaterinburg Sheremetyevo 27.01.19 19:10 27.01.19 21:00 27.01.2019 SU1127 Sochi Sheremetyevo 27.01.19 19:30 27.01.19 21:40 27.01.2019 SU1293 Izhevsk Sheremetyevo 27.01.19 19:40 28.01.19 00:55 27.01.2019 SU2386 Sheremetyevo Stockholm 27.01.19 20:40 28.01.19 00:45 27.01.2019 SU2180 Sheremetyevo Gothenburg 27.01.19 21:15 27.01.19 22:45 27.01.2019 SU1394 Sheremetyevo Perm 27.01.19 21:20 28.01.19 01:15 27.01.2019 SU2108 Sheremetyevo Vilnius 27.01.19 21:35 28.01.19 03:15 27.01.2019 SU1278 Sheremetyevo Kazan 27.01.19 22:00 28.01.19 04:25 27.01.2019 SU1368 Sheremetyevo Stavropol 27.01.19 22:35 28.01.19 03:40 27.01.2019 SU1238 Sheremetyevo Ufa 27.01.19 22:45 28.01.19 01:05 27.01.2019 SU1164 Sheremetyevo Rostov 27.01.19 22:50 28.01.19 00:05 27.01.2019 SU1396 Sheremetyevo Skytyvkar 27.01.19 23:00 28.01.19 04:05 27.01.2019 SU2118 Sheremetyevo Riga 27.01.19 23:20 28.01.19 00:30 27.01.2019 SU2148 Sheremetyevo Таllinn 27.01.19 23:35 28.01.19 00:55 27.01.2019 SU1222 Sheremetyevo Nizhny Novgorod 27.01.19 23:35 28.01.19 02:20 27.01.2019 SU1352 Sheremetyevo Voronezh 27.01.19 23:50 28.01.19 03:45

Further information is available at the airline's 24-hour call centre: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (free call in Russia).

All passengers will be carried to their destinations by subsequent flights. Passengers arriving for check-in will be provided with service in accordance with Aeroflot standards.