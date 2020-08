AES Tietê Energia S A : Fato Relevante - Conclusão da Aquisição do Complexo Eólico Ventus

AES TIETÊ ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF 04.128.563/0001-10

NIRE 35.300.183.550

FATO RELEVANTE

A AES TIETÊ ENERGIA S.A. ("AES Tietê" ou "Companhia") (B3: TIET11, TIET3, TIET4), em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº. 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº. 358, de 03.01.2002, e demais disposições aplicáveis, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que:

Assinou na presente data Contrato de compra e venda de ações ("SPA") com J. Malucelli Energia S.A e demais acionistas para a aquisição pela AES Tietê da totalidade das ações representativas do capital social ("Operação") das sociedades de propósito específico que compõem os Parques Eólicos Brasventos Eolo (antigo Rei dos Ventos 1), Rei dos Ventos 3 e Miassaba 3 ("Complexo Eólico Ventus" ou "Projeto"). A conclusão da Operação estará sujeita ao cumprimento das condições precedentes acordadas no SPA, todas elas compatíveis com esse tipo de operação.

Complexo Eólico Ventus

O Projeto localiza-se em uma das regiões mais privilegiadas em termos de recurso eólico do País, no estado do Rio Grande do Norte, costa da região Nordeste. Em operação desde 2014, possui 187,0 MW de capacidade instalada e está 100% contratado no mercado regulado (LER 2009) e foi comercializado por leilão de reserva por 20 anos. Segue tabela com as principais características do Projeto: