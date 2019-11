Financials (CNY) Sales 2019 640 B EBIT 2019 412 B Net income 2019 209 B Debt 2019 - Yield 2019 6,37% P/E ratio 2019 4,83x P/E ratio 2020 4,53x Capi. / Sales2019 1,93x Capi. / Sales2020 1,79x Capitalization 1 235 B Chart AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends AGRICULTURAL BANK OF CHINA Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 23 Average target price 3,73 CNY Last Close Price 2,88 CNY Spread / Highest target 70,7% Spread / Average Target 29,4% Spread / Lowest Target -2,97% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED -0.83% 175 795 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED -6.14% 175 795 BANK CENTRAL ASIA TBK PT --.--% 54 933 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 0.00% 53 316 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD 24.90% 51 155 QNB -0.05% 49 449