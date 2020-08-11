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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS    AKSGY   TREAIGY00017

AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS

(AKSGY)
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Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi : 11.08.2020 - 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Bazı Kararların İptali İstemli Dava ile İlgili Güncelleme

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08/11/2020 | 11:19am EDT

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

Özet Bilgi

2015 yılına ait Olağan Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli dava ile ilgili güncelleme

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin

Gelişmeler

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

03.06.2020

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi

29.06.2016

Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi

01.09.2016

Davanın Konusu

2015 yılına ait Olağan Genel Kurul gündemine ilişkin

bazı kararların iptali

Karşı Taraf(lar)

Ömer Dinçkök

Davanın Tutarı

Yoktur

Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki

Yoktur

Aktif Toplamına Oranı (%)

İlgili Mahkeme ve Dosya No

İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2016/739 Esas

Davanın Duruşma Tarihi

-

Alınan Karar

-

Bir Sonraki Duruşma Tarihi

-

Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı

-

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

-

Açıklamalar

Davaya ilişkin olarak; Mahkeme'nin Şirketimiz lehine ret kararına karşı davacının istinaf başvurusunun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi'nce esastan reddine karşı davacı tarafça temyiz yoluna gidilmiş olup, Şirketimizce temyize cevap verilmiştir.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Disclaimer

Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS published this content on 11 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 August 2020 15:18:12 UTC
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Financials
Sales 2019 436 M 60,2 M 60,2 M
Net income 2019 549 M 75,9 M 75,9 M
Net Debt 2019 1 937 M 268 M 268 M
P/E ratio 2019 3,16x
Yield 2019 7,17%
Capitalization 1 564 M 214 M 216 M
EV / Sales 2018 6,94x
EV / Sales 2019 8,44x
Nbr of Employees 321
Free-Float 33,5%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Ihsan Göksin Durusoy General Manager & Director
Raif Ali Dinçkök Chairman
Naile Banuhan Yürükoglu Assistant General Manager-Financial Affairs
Ahmet Cemal Dördüncü Deputy Chairman
Mehmet Emin Çiftçi Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS214
GECINA-24.81%10 376
MIRVAC GROUP-34.59%5 857
GPT GROUP-31.25%5 367
ICADE-40.55%5 018
CHARTER HALL GROUP0.00%3 693
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