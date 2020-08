Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi : 11.08.2020 - 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Bazı Kararların İptali İstemli Dava ile İlgili Güncelleme 0 08/11/2020 | 11:19am EDT Send by mail :

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler Özet Bilgi 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli dava ile ilgili güncelleme Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 03.06.2020 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Dava Açılma Tarihi 29.06.2016 Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi 01.09.2016 Davanın Konusu 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali Karşı Taraf(lar) Ömer Dinçkök Davanın Tutarı Yoktur Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Yoktur Aktif Toplamına Oranı (%) İlgili Mahkeme ve Dosya No İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2016/739 Esas Davanın Duruşma Tarihi - Alınan Karar - Bir Sonraki Duruşma Tarihi - Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı - Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi - Açıklamalar Davaya ilişkin olarak; Mahkeme'nin Şirketimiz lehine ret kararına karşı davacının istinaf başvurusunun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi'nce esastan reddine karşı davacı tarafça temyiz yoluna gidilmiş olup, Şirketimizce temyize cevap verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

