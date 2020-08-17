Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi : 17.08.2020 - 2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?