Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi : 17.08.2020 - 2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu

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AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Özet Bilgi
2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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İlgili Şirketler
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İlgili Fonlar
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
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Mali Tablonun Hesap Dönemi
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01.01.2020 / 30.06.2020
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Mali Tablonun Verildiği Otorite
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Üsküdar Vergi Dairesi
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Mali Tablonun Verilme Nedeni
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2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi
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Mali Tablonun Verilme Tarihi
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17/08/2020
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Açıklamalar
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Şirketimizin 01.01.2020 / 30.06.2020 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulan, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Disclaimer
Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS published this content on 17 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 August 2020 15:07:02 UTC