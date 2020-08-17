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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS    AKSGY   TREAIGY00017

AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS

(AKSGY)
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Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi : 17.08.2020 - 2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu

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08/17/2020 | 11:07am EDT

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Özet Bilgi

2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

İlgili Şirketler

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İlgili Fonlar

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi

01.01.2020 / 30.06.2020

Mali Tablonun Verildiği Otorite

Üsküdar Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni

2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi

Mali Tablonun Verilme Tarihi

17/08/2020

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2020 / 30.06.2020 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulan, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Disclaimer

Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS published this content on 17 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 August 2020 15:07:02 UTC
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Financials
Sales 2019 436 M 58,9 M 58,9 M
Net income 2019 549 M 74,2 M 74,2 M
Net Debt 2019 1 937 M 262 M 262 M
P/E ratio 2019 3,16x
Yield 2019 7,17%
Capitalization 1 553 M 210 M 210 M
EV / Sales 2018 6,94x
EV / Sales 2019 8,44x
Nbr of Employees 321
Free-Float 33,5%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Ihsan Göksin Durusoy General Manager & Director
Raif Ali Dinçkök Chairman
Naile Banuhan Yürükoglu Assistant General Manager-Financial Affairs
Ahmet Cemal Dördüncü Deputy Chairman
Mehmet Emin Çiftçi Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS210
GECINA-28.32%9 949
MIRVAC GROUP-33.96%5 922
GPT GROUP-32.14%5 305
ICADE-41.73%4 947
CHARTER HALL GROUP0.72%3 726
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