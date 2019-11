AKKA Technologies : Hybrid Convertible Bonds – Final Terms

Financials (EUR) Sales 2019 1 828 M EBIT 2019 144 M Net income 2019 76,7 M Debt 2019 278 M Yield 2019 1,61% P/E ratio 2019 16,0x P/E ratio 2020 12,6x EV / Sales2019 0,82x EV / Sales2020 0,74x Capitalization 1 222 M Chart AKKA TECHNOLOGIES SE Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends AKKA TECHNOLOGIES SE Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Neutral Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 8 Average target price 69,06 € Last Close Price 61,00 € Spread / Highest target 27,9% Spread / Average Target 13,2% Spread / Lowest Target 0,00% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Maurice Ricci Chairman & Group Chief Executive Officer Nicolas Valtille Chief Financial Officer, Director & Group MD Nathalie Buhnemann Group Finance Director Alain Tisserand Independent Director Jean-Franck Ricci Director, Group CEO-Sales & Development Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) AKKA TECHNOLOGIES SE 38.01% 1 346 CINTAS CORPORATION 52.42% 26 501 TELEPERFORMANCE 55.01% 13 963 EDENRED 43.69% 12 366 BUREAU VERITAS SA 34.98% 11 820 UNITED RENTALS 53.15% 11 746