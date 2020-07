Financials EUR USD Sales 2020 143 B 161 B 161 B Net income 2020 6 344 M 7 172 M 7 172 M Net Debt 2020 20 915 M 23 644 M 23 644 M P/E ratio 2020 11,5x Yield 2020 5,36% Capitalization 74 336 M 83 996 M 84 035 M EV / Sales 2019 EV / Sales 2020 0,67x Nbr of Employees 147 268 Free-Float 99,8% Chart ALLIANZ SE Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends ALLIANZ SE Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 27 Average target price 204,72 € Last Close Price 180,56 € Spread / Highest target 42,9% Spread / Average Target 13,4% Spread / Lowest Target -8,62% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Oliver Bäte Chief Executive Officer Michael Diekmann Chairman-Supervisory Board Christof Mascher Chief Operating Officer Giulio Terzariol CFO, Head-Finance, Controlling & Risk Gabriele Burkhardt-Berg Vice Chairman-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) ALLIANZ SE -17.33% 83 996 CHUBB LIMITED -20.12% 56 122 MARSH & MCLENNAN COMPANIES -2.09% 54 777 ZURICH INSURANCE GROUP LTD -15.61% 53 116 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC -45.45% 24 116 BAJAJ FINSERV -30.07% 13 916