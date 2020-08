Ambienthesis S p A : Comunicato Stampa del 06-08-2020 - Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale 2020 0 08/06/2020 | 01:09pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Comunicato Stampa Il Consiglio di Amministrazione di Ambienthesis S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Semestrale di Gruppo al 30 giugno 2020 ricavi consolidati pari a 39.102 migliaia di Euro (42.654 migliaia al 30/06/2019) EBITDA consolidato di 4.006 migliaia di Euro (4.375 migliaia al 30/06/2019)

EBITDA consolidato Adjusted di 4.226 migliaia di Euro (4.520 migliaia al 30/06/2019)

di 4.226 migliaia di Euro risultato netto finale pari a 2.090 migliaia di Euro (2.770 migliaia al 30/06/2019)

posizione finanziaria netta pari a -1.598 migliaia di Euro (-1.139 migliaia al 30/06/2019) * * * * Segrate, 6 agosto 2020 Il CdA di Ambienthesis S.p.A. - Società capofila dell'omonimo Gruppo - ha approvato in data odierna, sotto la Presidenza del Dott. Giovanni Bozzetti, la Relazione Finanziaria Semestrale di Gruppo al 30 giugno 2020. 31/12/2019 DATI ECONOMICI 30/06/2020 30/06/2019 Variazione % Valori in migliaia di Euro 86.608 Ricavi 39.102 42.654 -8,3% -79.225 Costi Operativi -35.096 -38.279 -8,3% 7.383 Margine operativo lordo (Ebitda) 4.006 4.375 -8,4% -2.598 Ammortamenti e svalutazioni -1.739 -1.280 35,9% 4.785 Margine operativo netto (Ebit) 2.267 3.095 -26,8% 6.043 Risultato ante imposte 2.600 3.859 -32,6% 4.465 Risultato netto finale 2.090 2.770 -24,5% Utile/Perdita DATI ECONOMICI Adjusted* 30/06/2020 30/06/2019 Variazione % Valori in migliaia di euro Ricavi 39.102 42.654 -8,3% Costi Operativi -34.876 -38.134 -8,5% Margine lordo (Ebitda) 4.226 4.520 -6,5% Ammortamenti e svalutazioni -1.457 -1.280 13,8% Margine operativo (Ebit) 2.769 3.240 -14,5% Risultato ante imposte 3.102 4.004 -22,5% Risultato netto finale - 2.451 2.915 -15,9% Utile/Perdita 31/12/2019 DATI PATRIMONIALI 30/06/2020 30/06/2019 Variazione % Valori in migliaia di Euro 2.529 Capitale circolante netto 12.860 -268 n.c. 110.561 Totale attività 113.317 106.525 6,4% 49.032 Patrimonio netto 49.874 47.236 5,6% 31/12/2019 PFN 30/06/2020 30/06/2019 Variazione % Valori in migliaia di Euro -1.822 Posizione finanziaria netta -1.598 -1.139 40,3% Andamento della gestione I ricavi netti di vendita consolidati generati dal Gruppo Ambienthesis nel primo semestre 2020 sono stati pari a 39.102 migliaia di Euro, in diminuzione dell'8,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'esercizio 2020 segnerà, in diversi settori e per molte realtà imprenditoriali, risultanze economiche non in linea con le performance attese e con quelle degli esercizi precedenti. Il Gruppo Ambienthesis che, per appartenenza a settori industriali che non hanno subito, conseguentemente all'emergenza sanitaria Covid-19, blocchi delle attività, ha fatto registrare dati comunque soddisfacenti. I ricavi netti di vendita consolidati generati dal Gruppo nel primo semestre 2020 sono stati pari a 39.102 migliaia di Euro, in diminuzione dell'8,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, anno in cui erano stati dell'ordine di 42.654 migliaia di Euro. Tale decremento nell'ammontare dei ricavi di vendita è comunque dovuto sostanzialmente al rallentamento che alcune commesse della business unit "Bonifiche" hanno dovuto subire per effetto delle misure di contenimento che alcune committenze hanno introdotto a seguito della nota emergenza sanitaria. La business unit "Smaltimento, recupero e trasporto" ha mantenuto una buona performance, facendo registrare, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, solo un lieve scostamento (-3,9%). Quanto sopra ha denotato una forte resilienza del Gruppo rispetto a dinamiche di mercato tanto inattese quanto sfavorevoli per tutto il tessuto sociale e produttivo del Paese e dell'intero pianeta. La composizione dei ricavi di Gruppo, per il primo semestre 2020 e lo stesso periodo dell'esercizio precedente è evidenziata nella tabella e nei grafici riportati di seguito: RICAVI 30/06/2020 30/06/2019 Variazione % Valori in migliaia di Euro Smaltime nto , trasp o rto e 27.406 28.518 -3,9% stoccaggio rifiuti Bonifiche ambientali 9.519 12.284 -22,5% Costruzioni ed engineering 938 979 -4,2% Altri ricavi 1.239 873 42,0% TOTALE RICAVI 39.102 42.654 -8,3% 2 I costi operativi consolidati nel corso dell'esercizio 2020 sono stati pari a -34.876migliaia di Euro, in diminuzione dell'8,3% rispetto allo stesso periodo del precedente anno, pari, invece, a -38.279 migliaia di Euro. Nel dettaglio, gli "Acquisti di materie prime e semilavorati" sono aumentati del 3,3%, le "Prestazioni di Servizi" sono invece diminuite del -11,0%; il "Costo del lavoro" resta sostanzialmente invariato e, infine, gli "Altri costi operativi ed accantonamenti" sono aumentati del 9,0%. Il margine operativo lordo consolidato è stato positivo per un importo pari a 4.006 migliaia di Euro, facendo registrare un decremento del -8,4% rispetto allo stesso dato dell'esercizio 2019 che era pari a 4.375 migliaia di Euro (-369migliaia di Euro). Il risultato consolidato netto finale è stato positivo nella misura di 2.090 migliaia di Euro (contro l'utile di 2.770 migliaia di Euro del primo semestre 2019), dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per 1.739 migliaia di Euro (contro le 1.280 migliaia di Euro dello stesso periodo dell'esercizio 2019). Per esplicitare ancor meglio la reale capacità del Gruppo Ambienthesis di creare valore si è proceduto a rideterminare i suddetti margini di significanza economica al netto di quei componenti di costo non ricorrenti e straordinari manifestatisi nel corso del primo semestre 2020. A tal proposito si elencano di seguito tali componenti negativi di reddito di carattere non ricorrente, il cui dettaglio è riportato in nota esplicativa: in migliaia di Euro 30 giugno 2020 30 giugno 2019 Accordo transattivo fornitore (100) Integrazione fondo interventi nell'area di Casei Gerola (120) (145) Svalutazione immobilizzazioni in corso Dimensione Green (70) Svalutazione immobilizzazioni in corso La Torrazza (211) Imposte AA.PP. 141 TOTALE (361) (145) Il margine operativo lordo, al netto delle partite non ricorrenti (adjusted), si è attestato, pertanto, sul valore di 4.226 migliaia di Euro contro un margine positivo dell'esercizio precedente di 4.520 migliaia di Euro (+294 migliaia di Euro), registrando quindi un decremento (-6,5%) rispetto al primo semestre 2019. Il risultato consolidato netto finale, anche questo al netto delle partite non ricorrenti (adjusted), risulta essere positivo per 2.451 migliaia Euro (contro le +2.915 migliaia di Euro del primo semestre 2019). 3 DATI ECONOMICI 30/06/2020 30/06/2019 Variazione % Valori in migliaia di euro Ricavi 39.102 42.654 -8,3% Costi Operativi -35.096 -38.279 -8,3% Margine lordo (Ebitda) 4.006 4.375 -8,4% Ammortamenti e svalutazioni -1.739 -1.280 35,9% Margine operativo (Ebit) 2.267 3.095 -26,8% Risultato ante imposte 2.600 3.859 -32,6% Risultato netto finale - 2.090 2.770 -24,5% Utile/(Perdita) *I dati "Adjusted" esprimono valori economici al netto dei valori non ricorrenti rapporto EBITDA/Ricavi 10,2% 10,3% dati adjusted * 30/06/2020 30/06/2019 Variazione % 39.102 42.654 -8,3% -34.876 -38.134 -8,5% 4.226 4.520 -6,5% -1.457 -1.280 13,8% 2.769 3.240 -14,5% 3.102 4.004 -22,5% 2.451 2.915 -15,9% 10,8% 10,6% La marginalità operativa, in ottica adjusted così come contabile, permette di poter affermare come la stessa sia riconducibile ad un livello di performance soddisfacente e come, nonostante la contrazione dell'economia nel suo complesso, essa su sia mantenuta su livelli non dissimili da quelli dell'esercizio precedente; ciò a conferma dell'ottima capacità del Gruppo di generare e mantenere margini soddisfacenti nonostante gli eventi negativi che sono perdurati per tutto il secondo trimestre dell'anno. La posizione finanziaria netta complessiva (PFN), al 30 giugno 2020, si è attestata a -1.598migliaia di Euro contro le -1.139 migliaia di Euro del 30 giugno 2019 (-1.822 migliaia di Euro al 31 dicembre 2019). Il grado di leverage - inteso come rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto - è risultato quindi essere pari a -0,038. 31/12/2019 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 30/06/2020 30/06/2019 Valori in migliaia di euro 32 A. Cassa 34 25 3.996 B. Altre disponibilità liquide 13.789 2.810 0 C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 4.029 D. Liquidità (A) + (B) + (C) 13.824 2.835 2.893 E. Crediti finanziari correnti 1.424 3.434 -4.133 F. Debiti bancari correnti -3.159 -3.926 -760 G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente -1.682 -518 -657 H. Altri debiti finanziari correnti -888 -209 -206 - di cui verso parti correlate -197 -161 -5.550 I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) -5.730 -4.654 1.372 J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) 9.519 1.616 -2.770 K. Debiti bancari non correnti -2.840 -1.978 0 L. Obbligazioni emesse -7.779 0 -924 M. Altri debiti finanziari non correnti -1.006 -778 -3.694 N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) -11.625 -2.756 -2.322 O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) -2.107 -1.139 500 P . Attività finanziarie a lungo termine 508 0 -1.822 Q. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) -1.598 -1.139 4 Eventi significativi accaduti nel corso dei primi sei mesi Acquisizione di nuove commesse - esercizio 2020 Nel corso dell'esercizio 2020 l'acquisizione di nuovi contratti a commessa è stata complessivamente pari a 5.150 migliaia di Euro; Fra i principali lavori a commessa ottenuti nell'esercizio 2020 si segnala: Nel mese di gennaio 2020 Ambienthesis S.p.A. ha acquisito una importante attività di risanamento ambientale, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di "messa in sicurezza permanente/bonifica della ex discarica di Ciliverghe", nel Comune di Mazzano (BS), relativi al Lotto 1B con opzione, già prevista, per il Lotto 2. Tali lavori, il cui contratto definitivo è in attesa di sottoscrizione, sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui Ambienthesis è mandataria con una quota del 60% ed aventi un importo complessivo (Lotto 1B + Lotto 2) pari a circa 4 milioni di Euro. L'intervento si svolgerà su un arco di tempo totale di 20 mesi e si prefigge di risolvere la problematica ambientale legata alla suddetta discarica attraverso, da un lato, le attività di ripristino della copertura impermeabilizzante della discarica medesima, dall'altro, la messa in sicurezza della falda sospesa, nonché l'adeguamento e l'integrazione dei sistemi di emungimento del percolato e di captazione del biogas. Il portafoglio ordini consolidato al 30 giugno 2020, relativo alle sole attività "a commessa", ammonta a circa 50 milioni di Euro, di cui 45 milioni di Euro nel comparto delle bonifiche ambientali e 5 milioni di Euro nel comparto della costruzione di impianti. Completamento upgrade impiantistico presso piattaforma di Orbassano (TO) Entro la fine del 2020 si completerà l'upgrade impiantistico, che nel 2019 ha visto realizzata la messa a regime dell'ossidatore termico rigenerativo (impianto RTO - Regenerative Thermal Oxidizer) e dell'impianto di trigenerazione, con la realizzazione di un nuovo capannone che sarà posto a contenimento dei rifiuti destinati al trattamento di riduzione volumetrica (linea SESI). Data la natura combustibile dei rifiuti che vi verranno stoccati, la nuova struttura sarà dotata di speciali presidi antincendio opportunamente dimensionati ed in grado di essere attivati da remoto od in automatico. Sviluppo immobiliare dell'area di proprietà di SI Green UK situata a Swansea Dopo aver ottenuto, in data 11 gennaio 2018, dalle competenti autorità il nulla osta definitivo (il cosiddetto "planning permission") si è dato avvio alle attività di sviluppo immobiliare sull'area di proprietà della Società, attraverso la preliminare chiusura dell'invaso di discarica presente nell'area medesima. Nel mese di giugno 2019 sono terminati i lavori di capping definitivo e sono iniziate le procedure di post-chiusura con l'avvio della fase di messa in sicurezza del bacino con la supervisione delle Autorità Ambientali (National Resources of Wales). Nel frattempo, sono stati presentati al Comune di Swansea i progetti definitivi relativi alle opere accessorie di urbanizzazione dell'area e sono iniziati i lavori di costruzione delle prime infrastrutture relative al complesso urbanistico (drenaggi superficiali e vie di accesso). Sono prossime all'avvio la fase di costruzione del primo lotto (28 unità delle 300 previste) e la vendita delle unità abitative previste che avrà inizio presuntivamente nel mese di gennaio 2021. 5 Pronunciamento della Corte di Cassazione sul ricorso promosso da controparte avverso le sentenze rese dalla

Corte d'Appello di Genova nel giudizio di appello numero R.G. 195/2005 inerenti il cosiddetto "credito Jolly Rosso" In riferimento a quanto più volte riportato nelle precedenti relazioni, in merito al pronunciamento sfavorevole della Corte di Cassazione relativo alla sentenza depositata 7 febbraio 2017, Ambienthesis S.p.A. ha provveduto ad accantonare un fondo ad integrale copertura dei rischi. Avverso la predetta sentenza della Suprema Corte Ambienthesis S.p.A., sulla base di apposito mandato conferito ai propri avvocati dello Studio Legale Bonelli-Erede di Milano, ha proposto, in parallelo tra loro, ricorso per revocazione ex art.391 bis codice di procedura civile e ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il 6 febbraio 2018 presso la Corte di Cassazione si è tenuta l'udienza camerale non partecipata a porte chiuse in cui la Corte ha esaminato il ricorso di Ambienthesis senza la presenza dei difensori, riservandosi di comunicare tramite la cancelleria la propria decisione. Siamo in attesa di ricevere gli esiti dell'udienza che dovrebbero pervenire in tempi abbastanza prossimi. Il ricorso avanti la Corte EDU (Corte Europea dei Diretti dell'Uomo) ha superato il primo vaglio di ammissibilità e preso il n. 2355/2017 ma ad oggi non sono prevedibili con esattezza i tempi di evoluzione del procedimento e della decisione. Aggiornamento relativo alla società partecipata di diritto polacco Ekotekno Sp. Z o.o Come già reso noto il Consiglio di Stato polacco nell'udienza tenutasi lo scorso 4 marzo 2020 contro ogni prevedibile previsione fatta al riguardo, ha del tutto inaspettatamente rigettato il ricorso presentato dalla controllata Ekotekno avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Lodz del 6 agosto 2019 che di fatto escludeva il progetto della Ekotekno nella programmazione territoriale regionale. Nelle more della definizione delle possibili future azioni da intraprendersi, è importante evidenziare come uno dei percorribili scenari di valorizzazione dell'iniziativa, anche in virtù delle nuove norme che hanno riformato la normativa polacca in ambito di rifiuti contempli comunque sin da subito lo sviluppo del progetto secondo due step differenti: il primo - già eseguibile stante l'attuale dispositivo autorizzativo - riguardante la realizzazione dell'impianto di discarica e il secondo - condizionato all'evoluzione del contenzioso in essere ovvero all'iter regolamentare in corso di perfezionamento - concernente la realizzazione dell'annesso impianto di trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili. Istanza per la realizzazione di una nuova cella di discarica In data 4 giugno 2020 la Città Metropolitana di Torino, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale in merito all'istanza presentata nel 2017 dalla società La Torrazza, per la realizzazione e coltivazione di una nuova cella di discarica (Cella9), per una volumetria totale di 512.000 mc. La società, convinta della contezza delle assunzioni poste alla base del progetto di ulteriore valorizzazione del sito, ha già dato mandato ai propri legali di presentare istanza di ricorso a questa decisione. Avvenuta costituzione negli Emirati Arabi Uniti di B&A Waste Management Co. LLC, Joint Venture operativa tra Ambienthesis Middle East DMCC e B&A Waste Management Co. LLC In data 13 gennaio 2020 è stata costituita in Dubai la società di diritto emiratino "B&A Waste Management Co. LLC", partecipata per il 51% da Bee'ah Sharjah Environment Co. LLC ("Bee'ah") e per il restante 49% da Ambienthesis Middle East DMCC. Attraverso di essa, ha quindi trovato esecuzione, secondo quanto in tal senso previsto dallo Shareholders Agreement preliminarmente sottoscritto, la Joint Venture operativa con Bee'ah, il principale operatore del waste management negli Emirati Arabi Uniti. 6 Con l'avvenuta costituzione di tale nuova entità giuridica, risultanza della citata Joint Venture, entra così nel vivo, seppur con tempistiche rese meno rapide dalle conseguenze della situazione emergenziale sanitaria, il processo volto allo sviluppo di iniziative di business congiunte nell'area geografica degli Emirati Arabi Uniti ed in quella, più estesa, dell'Organizzazione internazionale nota come Consiglio di Cooperazione degli Stati del Golfo Persico (comprendente Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Oman), tanto nei settori del waste management e del waste to energy, quanto in quello delle bonifiche dei suoli e delle acque. Discarica "Chalamy" di Issogne In data 24 maggio 2019 la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha volturato a favore di Dimensione Green l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica per rifiuti speciali inerti denominata discarica "Chalamy" nel comune di Issogne (AO). Il variare del quadro normativo della Regione Valle d'Aosta, la cui evidenza si è avuta con l'approvazione della Legge di stabilità regionale 2020-2022 in data 3 febbraio 2020, ha portato alla successiva deliberazione del 17 marzo 2020, con cui la Giunta Regionale ha disposto la revoca dell'Autorizzazione nella parte in cui consente l'esecuzione di lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di rifiuti non pericolosi, ferma restando la possibilità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della L.R. 3/2020, di eseguire, nella predetta discarica, i lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui alla tabella 1 dell'articolo 5 del D.M. 27 settembre 2010 (rifiuti inerti). In data 1° luglio 2020 la società ha presentato ricorso presso il TAR della Valle d'Aosta contro la delibera del 17 marzo 2020 di cui sopra. Conferma rating pubblico a B1.2 (Investment Grade) Cerved Rating Agency S.p.A. - Agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie - in data 24 aprile 2020 ha confermato a B1.2 il rating pubblico della Società Ambienthesis S.p.A., classe di giudizio rientrante nella fascia "Investment Grade", che era stato attribuito lo scorso 13 settembre 2018 e poi confermato in data 27 maggio 2019. Sottoscritto contratto preliminare di compravendita per la cessione del compendio immobiliare di Casei Gerola (PV) In data 17 luglio 2019, ad esito di una estesa attività negoziale, Ambienthesis ha sottoscritto, con primario operatore specializzato nelle attività di sviluppo immobiliare nell'ambito della logistica industriale, un contratto preliminare condizionato di compravendita sottoposto a diverse clausole sospensive ed avente ad oggetto la cessione del citato compendio immobiliare. Ai fini di poter terminare la propria prevista attività di Due Diligence, il Promittente Acquirente ha dunque chiesto di posticipare dapprima al 30 giugno poi spostato al 31 dicembre del corrente anno il termine per il completamento delle suddette attività e al successivo 30 settembre poi posticipato al 31 marzo 2021 il termine ultimo entro cui, all'avvenuto avveramento di alcune condizioni sospensive, le Parti potranno infine procedere con la stipula dell'atto notarile per il trasferimento del compendio immobiliare medesimo. Intermonte SIM S.p.A. nuovo Operatore Specialista Dal 1° aprile 2020 Intermonte SIM S.p.A., principale investment bank indipendente sul mercato finanziario italiano, è subentrata a Banca Akros S.p.A. in qualità di Operatore Specialista con l'incarico di sostenere la liquidità delle azioni 7 ordinarie della Società, ai sensi dell'art. 4.4.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e dell'art. IA.4.4.1 delle Istruzioni al Regolamento medesimo. Tale mandato, della durata iniziale di 24 mesi, rientra nell'ambito di un accordo programmatico più ampio con l'obiettivo di mantenere l'attenzione degli investitori sempre più elevata. Emissione, nell'ambito del "Programma Elite - Intesa Sanpaolo Basket Bond", di un prestito obbligazionario da

8 milioni di Euro, con una durata di sette anni, volto al sostegno del proprio piano di sviluppo industriale In data 31 marzo 2020, Ambienthesis S.p.A., in qualità di Emittente dei Titoli, ha collocato un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito, per un importo in linea capitale pari ad 8 milioni di Euro, integralmente sottoscritto da Intesa Sanpaolo S.p.A. L'emissione obbligazionaria, perfezionatasi in forza del contratto firmato tra la stessa Società emittente, Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di sottoscrittore iniziale dei Titoli, e Banca IMI S.p.A., in qualità di Arranger dell'intera Operazione, è avvenuta attraverso 80 Titoli del valore nominale di 100 migliaia di Euro ciascuno. Tale titolo è stato sottoscritto integralmente da Banca Intesa Sanpaolo nell'ambito della più ampia operazione Basket Bond lanciata in partnership con ELITE, la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group che si propone di accelerare la crescita delle società attraverso un percorso di sviluppo organizzativo e manageriale. L'innovativo sistema del Basket Bond soddisfa le necessità di finanziamento a medio-lungo termine delle imprese, al fine di assicurare l'implementazione dei loro piani di sviluppo e di investimento. La strutturazione dell'Operazione è stata affidata a Banca IMI S.p.A., la investment bank del Gruppo Intesa Sanpaolo. Le obbligazioni interamente sottoscritte da Intesa Sanpaolo S.p.A. saranno oggetto di una successiva cartolarizzazione destinata a investitori istituzionali. I Titoli, emessi in forma dematerializzata ed accentrati presso Monte Titoli S.p.A., sono rappresentati da sistemi di registrazione contabile e, allo stesso modo, la titolarità degli stessi sarà trasferita attraverso i sistemi medesimi, in conformità alle previsioni di cui all'art. 83-bis del Testo Unico della Finanza e del regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con Provvedimento del 13 agosto 2018 (Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata - "Provvedimento unico sul post-trading"). Il profilo di rimborso del prestito obbligazionario sarà di tipo amortizing, secondo un piano d'ammortamento strutturato in 7 anni compresi 2 di preammortamento. Gli interessi sulle obbligazioni, dell'ordine del 3,30% su base annua, verranno liquidati semestralmente ed in via posticipata. Il Regolamento del prestito obbligazionario ha previsto specifici covenants di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto ed EBITDA/Interessi lordi. Gli stessi risultavano rispettati in sede di emissione così come lo risultano ora in riferimento ai dati al 30 giugno 2020; infatti: BOND COVENANTS > 2,5x Leverage ratio 4,0x Interest cover ratio > 0,75x Gearing ratio 30/06/2020 0,4x 8,3x 0,03x Quanto sopra, coerentemente con i presupposti alla base dell'ampliamento delle fonti di finanziamento finalizzate al sostegno della crescita societaria, è prevedibile possa, entro breve periodo, dare contezza ad operazioni che permetteranno di integrare le dotazioni impiantistiche di Gruppo, sia nella filiera delle bonifiche ambientali che nella filiera dello smaltimento e trattamento dei rifiuti industriali. 8 Distribuzione dividendi 2019 L'Assemblea degli azionisti del 21 maggio ha deliberato di distribuire un dividendo lordo di Euro 0,0105 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione aventi diritto agli utili, per un totale pari a 926 migliaia di Euro, in crescita del +31,25% rispetto al dividendo deliberato e distribuito sul bilancio 2018. Il pagamento dello stesso è avvenuto a decorrere dal 17 giugno 2020 (payment date). Ambienthesis S.p.A. in collaborazione con Circular Economy Lab ha iniziato una attività di scouting volta alla ricerca di Start-up e Pmi innovative per sviluppare progetti di interesse nell'ambito dell'innovazione tecnologica di prodotto e di processo coerentemente anche ai dettami dell'Economia Circolare Nel mese di maggio 2020 Ambienthesis S.p.A. ha dato corso, insieme ad altre tre società del Gruppo Greenthesis, ad una mirata attività di scouting volta all'individuazione e selezione di progetti imprenditoriali dal forte contenuto innovativo sulle tematiche attinenti al ciclo integrato dei rifiuti, ciò in collaborazione con il Circular Economy Lab, iniziativa promossa da Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center incentrata sulla progettazione, lo sviluppo e l'erogazione di servizi specifici per l'innovazione collegati all'Economia Circolare. Tale attività di scouting mira ad individuare, attraverso l'applicazione di modelli di open innovation, soluzioni e tecnologie di nuova concezione nell'ambito dell'economia circolare, con il duplice obiettivo di sviluppare processi di business innovativi e attivare possibili sinergie cross-filiera tra settori eterogenei, il tutto secondo un approccio pienamente rispondente ai principi della sostenibilità ambientale e massimamente orientato alla creazione di valore condiviso. Più in particolare, la menzionata attività di ricerca si è concretizzata nel lancio di un bando, decorrente dal 27 maggio e aperto sino al 30 giugno 2020, avente ad oggetto la selezione di Start-up già costituite, PMI innovative e progetti di ricerca in grado di offrire soluzioni tecnologiche funzionali alle attività del Gruppo Greenthesis, tra le quali anche quelle di Ambienthesis, che, una volta implementate, possano garantire sia elevati livelli di maturità tecnologica ed efficienza energetica, sia ridotti impatti ambientali. Fatti intervenuti dopo la chiusura del primo semestre Ambienthesis S.p.A. - Acquisizione di nuovi contratti a commessa Nel mese di luglio 2020 Ambienthesis ha acquisito un'ulteriore importante commessa, avente ad oggetto la realizzazione del capping del lotto 5 dell'impianto di discarica di Barricalla S.p.A., nel Comune di Collegno (TO). Tali lavori, da realizzarsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui Ambienthesis è mandante, hanno un importo complessivo pari a circa 4,5 milioni di Euro. Rapporti infragruppo e parti correlate Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, si precisa che le stesse rientrano nel normale corso delle attività delle società del Gruppo e che sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Si precisa che le operazioni suddette non sono qualificabili né come atipiche, né come inusuali. Per il dettaglio dei rapporti con parti correlate si rinvia alle relative note esplicative al bilancio consolidato. 9 Evoluzione prevedibile della gestione Le buone risultanze del primo semestre denotano come, le diverse azioni messe in atto a livello gestionale, in particolare una più capillare azione di penetrazione commerciale e di rafforzamento delle dotazioni finanziarie, abbiano notevolmente contenuto gli impatti economici negativi conseguenti all'emergenza sanitaria. Si ritiene altresì che nella seconda parte dell'anno - coerentemente alle logiche sottostanti alle direttrici operative del piano strategico di Gruppo - le dinamiche societarie torneranno in linea con i target di crescita prefissati. "La costante attività di razionalizzazione gestionale e la solidità economica finanziaria dell'azienda" - dichiara il presidente Giovanni Bozzetti - "hanno consentito di attenuare notevolmente l'impatto dell'emergenza sanitaria Covid 19 come si può riscontrare nell'aumentata redditività in rapporto al fatturato. È continuato il processo di crescita aziendale non solo in termini economici, ma anche in innovazione, sviluppo internazionale, welfare aziendale e responsabilità sociale ponendo sempre di più Ambienthesis quale punto di riferimento per il mercato delle migliori dinamiche di economia circolare e sostenibilità ambientale". Segrate, 6 agosto 2020 per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dott. Giovani Bozzetti Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marina Carmeci, dichiara, ai sensi delle disposizioni del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche ambientali e della gestione dei rifiuti industriali. In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale. Per ulteriori informazioni: Giovanni Bozzetti (Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli altri soci) Tel. 02/89380249 - Fax 02/89380290 giovanni.bozzetti@greenthesisgroup.com 10 In allegato si forniscono i seguenti prospetti di sintesi: Situazione Patrimoniale e Finanziaria consolidata al 30/06/2020

Conto Economico consolidato al 30/06/2020 * * *

11 PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL 30.06.2020 SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA 30.06.2020 31.12.2019 (Valori in migliaia di euro) Totale Totale ATTIVITA' ATTIVITA' NON CORRENTI Immobili, impianti, macchinari ed altre immobilizzazioni tecniche 19.273 19.899 Investimenti Immobiliari 6.575 6.946 Avviamento 21.879 21.879 Immobilizzazioni immateriali 80 106 Partecipazioni 5.675 4.906 Altre Attività finanziarie 508 500 Attività per imposte anticipate 3.866 4.312 Altre attività 81 95 Totale attività non correnti 57.938 58.642 ATTIVITA' CORRENTI Rimanenze 14 12 Attività contrattuali 2.101 2.063 Crediti commerciali 24.968 30.239 Attività per imposte correnti 80 80 Crediti finanziari ed altre attività finanziarie 1.424 2.893 Altre attività 3.268 2.904 Disponibilità liquide ed equivalenti 13.824 4.029 Totale attività correnti 45.679 42.218 Attività non correnti destinate alla vendita 9.700 9.700 TOTALE ATTIVITA' 113.317 110.561 12 30.06.2020 31.12.2019 (Valori in migliaia di euro) Totale Totale PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale 48.204 48.204 Riserve 1.705 (1.486) Azioni proprie (2.495) (2.495) Risultato di competenza del gruppo 1.990 4.364 Patrimonio netto di gruppo 49.404 48.587 Capitale e riserve di terzi 470 445 Totale patrimonio netto 49.874 49.032 PASSIVITA' NON CORRENTI Passività finanziarie a lungo termine 11.625 3.694 Fondi per rischi ed oneri 13.165 13.423 Fondo per benefici ai dipendenti 967 988 Passività per imposte differite 562 577 Altre passività non correnti 0 0 Totale passività non correnti 26.319 18.683 PASSIVITA' CORRENTI Passività finanziarie a breve termine 4.047 4.397 Quota a breve di passività finanziarie a lungo termine 1.682 1.153 Debiti commerciali 28.678 33.643 Passività contrattuali 51 144 Anticipi 43 0 Passività per imposte correnti 12 28 Altre passività correnti 2.610 3.481 Totale passività correnti 37.124 42.846 TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 113.317 110.561 13 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 30.06.2020 30.06.2019 (Valori in migliaia di euro) Totale Totale RICAVI Ricavi da contratti con clienti 38.988 42.570 Altri ricavi 114 84 Totale ricavi 39.102 42.654 COSTI OPERATIVI Acquisti materie prime, semilavorati e altri (2.037) (1.972) Prestazioni di servizi (27.900) (31.332) Costo del lavoro (3.450) (3.433) Altri costi operativi ed accantonamenti (1.675) (1.537) - di cui componenti non ricorrenti (220) (145) Perdite per riduzione di valore (33) (4) MARGINE OPERATIVO LORDO 4.006 4.375 Ammortamenti e svalutazioni (1.739) (1.280) - di cui componenti non ricorrenti (282) 0 MARGINE OPERATIVO NETTO 2.267 3.095 PROVENTI (ONERI) FINANZIARI Proventi Finanziari 21 36 Oneri Finanziari (470) (350) PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI Proventi / (Oneri) su partecipazioni 782 1.079 - di cui componenti non ricorrenti RISULTATO ANTE IMPOSTE 2.600 3.859 Imposte sul reddito (510) (1.089) - di cui componenti non ricorrenti 141 0 RISULTATO NETTO 2.090 2.770 GRUPPO: 1.990 2.682 TERZI: 100 89 Indicatori per azione (in unità di euro) Utile/ (Perdita) base e diluito 0,023 0,030 14 Attachments Original document

Permalink Disclaimer Ambienthesis S.p.A. published this content on 06 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 August 2020 17:08:05 UTC 0 Latest news on AMBIENTHESIS S.P.A. 01:09p AMBIENTHESIS S P A : Comunicato Stampa del 06-08-2020 - Approvazione Relazione F.. PU 06/15 AMBIENTHESIS S.P.A. : Ex-dividend day for final dividend FA 04/02 AMBIENTHESIS S.P.A. : annual earnings release 2019 AMBIENTHESIS SPA : Ex-dividend day for final dividend FA 2018 EXCLUSIVE - U.S. INSURER AMERICAN EQ : sources RE 2018 AMBIENTHESIS SPA : annual earnings release 2016 AMBIENTHESIS SPA : half-yearly earnings release 2016 AMBIENTHESIS SPA : quaterly earnings release 2014 AMBIENTHESIS SPA : quaterly earnings release 2013 AMBIENTHESIS SPA : quaterly earnings release