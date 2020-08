MarketScreener Homepage > Equities > Mexican Stock Exchange > América Móvil, S.A.B. de C.V. AMX L MXP001691213 AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. (AMX L) Add to my list Report Report End-of-day quote Mexican Stock Exchange - 08/04 14.07 MXN -0.71% 05:32p AMERICA MÓVIL B DE C : 2q2020 PU 07/28 Brazil's Oi confirms new bid for mobile assets by TIM, Telefonica, Claro RE 07/28 Brazil's Oi confirms new bid for mobile assets by TIM, Telefonica, Claro RE Summary Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news America Móvil B de C : 2Q2020 0 08/04/2020 | 05:32pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Información Financiera Trimestral [105000] Comentarios y Análisis de la Administración .................................................................................................. 2 [110000] Información general sobre estados financieros ............................................................................................ 29 [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante.............................................................................. 33 [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto........................................................... 35 [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos............................... 36 [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto ............................................................................................. 38 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual.......................................................... 40 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior....................................................... 44 [700000] Datos informativos del Estado de situación financiera ................................................................................ 48 [700002] Datos informativos del estado de resultados ................................................................................................ 49 [700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses................................................................................... 50 [800001] Anexo - Desglose de créditos ......................................................................................................................... 51 [800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera ..................................................................................... 55 [800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto............................................................................................. 56 [800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados ................................................................................................. 57 [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable............................................................. 63 [800200] Notas - Análisis de ingresos y gasto .............................................................................................................. 67 [800500] Notas - Lista de notas....................................................................................................................................... 68 [800600] Notas - Lista de políticascontables................................................................................................................ 84 [813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34 ............................................... 86 1 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades [105000] Comentarios y Análisis de la Administración Comentarios de la gerencia [bloque de texto] Durante el segundo trimestre, prácticamente toda nuestra región de operaciones estuvo bajo medidas de confinamiento implementadas para controlar la propagación de COVID 19 que interrumpió las actividades comerciales en virtud del cierre de tiendas y centros de atención al cliente y de las restricciones impuestas a la movilidad de nuestros clientes.

Desconectamos cinco millones de clientes móviles en el segundo trimestre: 4.6 millones de ellos fueron clientes de prepago, incluyendo 1.7 millones en México, 1.0 millones en Perú y Centroamérica cada uno y 476 mil en Ecuador, que a menudo encontraban difícil efectuar recargas. Sustancialmente, todas nuestras operaciones perdieron clientes de prepago, mientras que la mayoría de ellos también perdieron suscriptores de postpago. A medida que las restricciones de confinamiento comenzaron a levantarse, una tendencia de mejora se hizo evidente prácticamente en todas las operaciones.

En la plataforma de línea fija obtuvimos 450 mil nuevos accesos de banda ancha, y casi todas las operaciones agregaron clientes.

Los ingresos del segundo trimestre totalizaron 252 miles de millones de pesos, un poco más que el trimestre del año anterior: 0.6%, a pesar de que los ingresos por equipos cayeron 27.2%, ya que los ingresos por servicios aumentaron 6.5% en términos de pesos mexicanos debido, entre otros, a la depreciación del peso frente al dólar y el euro durante el año, de aproximadamente 15%.

Los ingresos por servicios aumentaron 0.8% a tipos de cambio constantes, excluyendo a Argentina debido a su contabilidad hiperinflacionaria, con los de la plataforma móvil aumentando 2.3% y los provenientes de la línea fija disminuyendo 1.7%.

Las medidas de confinamiento provocaron principalmente una desaceleración del crecimiento de los ingresos móviles que fue similar en los segmentos de prepago y postpago. El impacto en los ingresos de prepago fue proporcionalmente más fuerte en aquellos países y regiones donde los servicios de prepago son más frecuentes, incluyendo a México y la República Dominicana. ∙ El EBITDA fue de 82.6 miles de millones de pesos y aumentó 5.9% en términos de pesos mexicanos respecto al año previo que refleja, en parte, los efectos de un acuerdo suscrito por Tracfone que disminuyó sus costos de servicio desde el 1 de enero. A tipos de cambio constantes, el EBITDA aumentó 3.3%. La mayoría de nuestras operaciones registraron un margen EBITDA mejorado.

Nuestra utilidad de operación aumentó 10.5% a 40.9 miles de millones de pesos y ayudó a generar una utilidad neta de 20.1 miles de millones de pesos en el segundo trimestre, después de permitir costos financieros de 11.1 miles de millones de pesos, 6.3% menos que el año anterior. Nuestra utilidad neta de 20.1 miles de millones de pesos aumentó 40%. 2 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades A fines de junio, nuestra deuda neta era de 765 miles de millones de pesos, comparado con 677 miles de millones de pesos a diciembre, lo que refleja, entre otras cosas, un aumento en el valor de las deudas denominadas en dólares y euros en términos de pesos mexicanos y se situó en 1.89 veces el EBITDA bajo la NIC 17.

En términos de flujo de efectivo, en los seis meses a junio, redujimos nuestra deuda neta en 8.3 miles de millones de pesos y provisionamos 6.2 miles de millones de pesos para la anulación de obligaciones laborales. Además, cubrimos gastos de capital por un monto de 64 miles de millones de pesos. Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto] HISTORIA Y DESARROLLO América Móvil, S.A.B. de C.V. ("América Móvil" o la "Compañía") es una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida de conformidad con las leyes de México. La Compañía fue constituida en septiembre de 2000, con duración indefinida, como resultado de la escisión de las operaciones de telefonía móvil de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. ("Telmex") -que había sido privatizada en 1990- en México y otros países. Desde entonces, la Compañía ha crecido orgánicamente y ha efectuado importantes adquisiciones en toda América Latina, los Estados Unidos, el Caribe y Europa. En 2010 la Compañía adquirió el control de Telmex y Telmex Internacional, S.A.B. de C.V. a través de una serie de ofertas públicas de adquisición de acciones. Las oficinas principales de la Compañía están ubicadas en Lago Zurich No. 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Colonia Ampliación Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, México. El teléfono de las oficinas principales de la Compañía es el (5255) 2581-3700. PANORAMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA La Compañía presta servicios de telecomunicaciones en 25 países y ocupa una posición de liderazgo en este sector en América Latina, donde se ubica en el primer lugar en los mercados de los servicios móviles, fijos, de banda ancha y de televisión de paga en términos del número de unidades generadoras de ingresos ("UGI"). Las subsidiarias más importantes de la Compañía están ubicadas en México y Brasil, en donde cuenta con las mayores participaciones de mercado en términos del número de UGI y que, en conjunto, representan más de la mitad de su número total de UGI. Además, al 31 de diciembre de 2019 la Compañía contaba con operaciones en los mercados de servicios móviles, telefonía fija y televisión de paga en otros 16 países del continente americano y siete países deEuropa Central y Europa del Este. La nota 2a)(ii) de los estados financieros consolidados auditados que se agregan a este reporte anual contiene una lista de las principales subsidiarias de la Compañía. La Compañía tiene la intención de desarrollar aún más sus actividades actuales y, cuando se le presenten oportunidades para ello, realizar adquisiciones estratégicas para incrementar continuamente su número de usuarios, ampliar su liderazgo en la prestación de 3 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades servicios de telecomunicaciones integrados en América Latina y el Caribe y crecer en otras partes del mundo. Las plataformas de servicios de telecomunicaciones integrados desarrolladas por la Compañía están a la altura de las mejores del mundo, permitiéndole ofrecer a sus clientes nuevos servicios y soluciones de comunicación mejoradas y con mayores velocidades de transmisión de datos, a precios más bajos. La Compañía invierte continuamente en sus redes para incrementar su cobertura e implementar nuevas tecnologías a fin de optimizar su capacidad. Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto] MERCADOTECNIA La Compañía promueve sus servicios y productos a través de diversos canales con base en estrategias enfocadas en segmentos específicos del mercado, buscando que sus marcas transmitan una imagen distintiva y consistente. La Compañía se anuncia en medios impresos, radio, televisión y medios digitales, así como a través de campañas de publicidad al aire libre y mediante el patrocinio de eventos deportivos. En 2019 la Compañía concentró sus esfuerzos en materia de mercadotecnia principalmente en promover los servicios que ofrece a través de sus redes de cuarta y media generación con tecnología LTE, poniendo énfasis en la velocidad y calidad de estas, así como en sus distintos planes de servicios fijos, que compiten en el mercado con base en la velocidad de transmisión en banda ancha y la inclusión de contenido premium. La Compañía aprovecha el amplio reconocimiento de sus marcas para incrementar sus niveles de visibilidad entre el público y la lealtad de sus clientes. Este reconocimiento es esencial para las actividades de la Compañía, que a través de sus marcas ha logrado distinguirse como un operador de primer orden en la mayoría de los países en los que opera. Por ejemplo, según el reporte Telecoms 300 2019, publicado por Brand Finance, las marcas Telcel y Claro se ubican en primer lugar en términos de valor en América Latina. Según el reporte BrandZ Top 50 Most Valuable Latin American Brands 2019, la marca Telcel se ubica entre las cinco marcas de mayor valor en América Latina. Además, según BrandZ, en 2019 la marca Telcel fue la marca de servicios de telecomunicaciones más reconocida en México, en tanto que Telcel y Claro se ubicaron entre las marcas de servicios de telecomunicaciones mejor posicionadas en América Latina. Además, según un estudio practicado por Brand Monitor a finales de 2019, la marca A1 -bajo la que opera Telekom Austria- se ubicó en primer lugar en el mercado de las telecomunicaciones en Austria en términos de visibilidad y percepción como marca de excelencia en calidad. VENTAS Y DISTRIBUCIÓN Los amplios canales de ventas y distribución de la Compañía ayudan a atraer nuevos clientes y a generar nuevas oportunidades de negocios. La Compañía vende sus servicios y productos principalmente a través de una red de establecimientos comerciales, centros de atención al público y vendedores dedicados al sector empresarial, la cual está integrada por más de 490,000 puntos de venta y cerca de 2,900 centros de atención a clientes. Los servicios y productos ofrecidos bajo las distintas marcas de la Compañía también se venden en línea. 4 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades ATENCIÓN A CLIENTES Una de las principales prioridades de la Compañía consiste en ofrecer el mejor servicio de atención a clientes. Para ello, la Compañía cuenta con aproximadamente 113,000 empleados que se dedican a estas funciones y se empeña en mejorar constantemente la experiencia de sus clientes tanto a través de sus servicios y productos como de sus redes de ventas y distribución. En todos los países en los que opera la Compañía, los usuarios pueden obtener respuestas a sus preguntas llamando a un número gratuito, visitando la página web y las redes sociales de la subsidiaria correspondiente o acudiendo a cualquier centro de atención a clientes. Uno de los factores claves del éxito financiero de la Compañía ha sido su diversificación geográfica, que le ha proporcionado estabilidad por cuanto respecta a sus niveles de flujos de efectivo y rentabilidad, contribuyendo a la obtención de altas calificaciones crediticias. Desde hace varios años la Compañía viene evaluando la posibilidad de ampliar sus actividades a otras regiones fuera de América Latina; y considera que el sector de telecomunicaciones le ofrece oportunidades de inversión que a largo plazo podrían resultar benéficas tanto para sí como para sus accionistas. La Compañía sigue buscando medios para optimizar su portafolio -tales como la identificación de oportunidades para invertir en empresas de telecomunicaciones o que se dediquen a actividades relacionadas con este sector alrededor del mundo (incluyendo en los países en los que ya opera)- y frecuentemente se encuentra en el proceso de evaluación de varias posibles adquisiciones. La Compañía podría efectuar adquisiciones en América Latina o en otras partes del mundo y es posible que algunas de las empresas que adquiera requieran de una cantidad significativa de recursos monetarios para financiar sus gastos e inversiones. La Compañía no puede predecir el alcance, la fecha o el costo de las inversiones que llegue a realizar. Además, periódicamente la Compañía evalúa oportunidades para vender activos, especialmente tratándose de negocios y mercados geográficos que haya dejado de considerar como estratégicos. La Compañía continúa realizando adquisiciones adicionales en áreas que considera que contribuyen al crecimiento de sus operaciones existentes. A continuación se describen las adquisiciones más importantes efectuadas recientemente por la Compañía: El 18 de diciembre de 2019 la Compañía consumó la adquisición del 100% de las acciones de Nextel Telecomunicações Ltda. y sus subsidiarias (" Nextel Brasil "), que eran propiedad de NII Holdings, Inc. (incluyendo algunas de sus filiales) y de AI Brazil Holdings B.V. Nextel Brasil presta servicios de telecomunicaciones móviles en todo el país. Como resultado de esta transacción la Compañía se consolidó como uno de los proveedores líderes de servicios de telecomunicaciones en Brasil, fortaleciendo la capacidad de sus redes móviles, su portafolio de espectro, su cartera de suscriptores, su cobertura y su calidad, especialmente en las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro, que constituyen los dos mayores mercados del país. El precio de compra ajustado de Nextel Brasil ascendió a 948.5 millones de dólares, netos del efectivo y la deuda adquiridos.

El 24 de enero de 2019 la Compañía consumó la adquisición del 100% de las acciones de Telefónica Móviles Guatemala, S.A. (" Telefónica Guatemala "), que eran propiedad de Telefónica S.A. y de ciertas filiales de ésta. El precio de compra de Telefónica Guatemala ascendió a 333.0 millones de dólares, netos del efectivo adquirido.

"), que eran propiedad de Telefónica S.A. y de ciertas filiales de ésta. El precio de compra de Telefónica Guatemala ascendió a 333.0 millones de dólares, netos del efectivo adquirido. El 24 de enero de 2019 la Compañía celebró un contrato de compraventa respecto del 99.3% de las acciones de Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V. (" Telefónica El Salvador "), por un precio de compra de 315.0 millones de dólares. El cierre de la adquisición de Telefónica El Salvador está sujeto a ciertas condiciones habituales, incluyendo la aprobación de la transacción por las autoridades reguladoras. Para mayor información sobre las adquisiciones e inversiones efectuadas recientemente por la Compañía, véanse la sección Acerca de América Móvil - Acontecimientos recientes de este capítulo I y la nota 12 de los estados financieros consolidados auditados que se agregan en el reporte anual 2019. 5 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto] La Compañía mantiene los mismos recursos, no ha identificado riesgos adicionales que puedan afectar sus operaciones y patrimonio de acuerdo a los riesgos reportados al cierre del 2019 y no ha habido cambios de sus relaciones más significativas. Para mayor información ver el Capitulo III -Factores de Riesgo del informe anual 2019. Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto] México Debido a las restricciones de confinamiento y su impacto en nuestra operación comercial, incluyendo la portabilidad numérica, durante el segundo trimestre desconectamos 1.7 millones de suscriptores de prepago y 112 mil clientes de postpago en la plataforma móvil. A finales de junio, nuestra base de postpago subió 4% año contra año, mientras que nuestra base de prepago bajó 1.9%. En el segmento de línea fija, ganamos 64 mil clientes de banda ancha, pero perdimos 141 mil líneas de telefonía. Nuestros ingresos mexicanos del segundo trimestre disminuyeron 14.2% respecto al trimestre del año anterior a 62.9 miles de millones de pesos, principalmente debido a una caída de 47.1% en los ingresos de equipos móviles. Con las medidas de confinamiento implementadas y la mayoría de las tiendas cerradas, la demanda de teléfonos móviles fue mucho más débil. Los ingresos por servicios disminuyeron 2.1% en el período debido principalmente a los ingresos por servicios móviles (abajo 2.5% año contra año, en comparación con el ritmo de 10.4% registrado el trimestre anterior) y a medida que las restricciones a la movilidad afectaron la demanda de servicios móviles. En el caso de prepago, este efecto se vio agravado por las mayores dificultades que enfrentaron los clientes para efectuar recargas, con la mayoría de las tiendas y centros de atención al cliente cerrados. Para facilitar que nuestros clientes permanecieran conectados a pesar de las circunstancias extraordinarias, Telcel ofreció un plan de emergencia donde los suscriptores podían activarlo una sola vez en cualquier momento durante el período de crisis y que 6 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades proporcionaba una canasta de servicios de voz y datos que podía ser utilizado durante un período de 15 días sin cargo. Hasta la fecha, hemos activado casi 28 millones de planes AMIGO CONTIGO. En la plataforma de línea fija, el impacto en los ingresos por servicios fue menos severo, ya que pasó de un aumento de 0.5% el trimestre anterior a una reducción de -1.4%. Los ingresos de banda ancha fija continuaron expandiéndose: 1.8%, pero los ingresos derivados de redes corporativas disminuyeron 3.3%. El EBITDA totalizó 24.4 miles de millones de pesos, una disminución de 10.3% año contra año. Sin embargo, el margen EBITDA aumentó 1.7 puntos porcentuales a 38.8% debido a la fuerte reducción de los ingresos por equipos. Hacia el final del trimestre, a medida que las restricciones comenzaron a levantarse, una tendencia de mejora se hizo evidente en el segmento móvil. Recibimos autorización del IFT para adquirir de Axtel 50MHz de espectro en la frecuencia de 3.5GHz a nivel nacional. Con esta adquisición, Telcel tendrá un total de 100MHz en esa banda. Estado de Resultados (NIIF) - México Millones de pesos mexicanos 2T20 2T19(1) Var.% Ene-Jun 20 Ene-Jun 19(1) Var.% Ingresos Totales* 62,884 73,307 -14.2% 136,066 140,548 -3.2% Ingresos por Servicios Totales 51,920 53,017 -2.1% 106,520 104,177 2.2% Ingresos celulares 43,095 52,271 -17.6% 96,490 99,238 -2.8% Ingresos por servicio 32,854 33,680 -2.5% 68,409 65,894 3.8% Ingresos por equipo 10,241 18,591 -44.9% 28,081 33,344 -15.8% Ingresos líneas fijas y otros 19,158 20,264 -5.5% 38,468 40,070 -4.0% EBITDA 24,420 27,223 -10.3% 52,191 52,041 0.3% % 38.8% 37.1% 38.4% 37.0% Utilidad de Operación 16,655 18,437 -9.7% 36,692 34,577 6.1% % 26.5% 25.2% 27.0% 24.6% *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos. (1) 2019 incluye reclasificación de otros ingresos. Datos Operativos México 2T20 2T19 Var.% Suscriptores (miles) 75,378 75,994 -0.8% Postpago 14,452 13,892 4.0% Prepago 60,926 62,102 -1.9% MOU 537 536 0.2% ARPU (pesos mexicanos) 146 149 -2.1% Churn (%) 4.1% 4.1% (0.0) Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 21,961 22,311 -1.6% Voz Fija 12,100 12,589 -3.9% Banda Ancha 9,861 9,722 1.4% * Líneas Fijas y Banda Ancha 7 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Argentina Para fines de comparación, todos los comentarios en esta sección relacionados con las variaciones anuales del período presentado para Argentina se refieren a cifras en términos de pesos constantes, es decir, ajustados por inflación de acuerdo con la NIC 29. La información de Uruguay y Paraguay no se presentan en la tabla. Los ingresos totales de 25.6 miles de millones de pesos argentinos fueron 10.1% menores a los del trimestre del año anterior arrastrados por los ingresos por equipos que se desplomaron 44.5%. Los ingresos por servicios disminuyeron 3.1% después de la inflación, con los ingresos por servicios móviles cayendo 4.9% y los ingresos por servicios fijos creciendo 13.9%. En móvil, los ingresos que provienen de clientes de postpago disminuyeron 6.9%, ya que algunos suscriptores bajo confinamiento han pasado a planes de menor costo o han migrado a prepago. En el segmento de prepago, los ingresos por servicios aumentaron 3.4%. Continuamos expandiendo nuestra huella de fibra en Argentina y creciendo a un buen ritmo nuestros ingresos de banda ancha fija y de TV de paga. Los primeros aumentaron 10.9% después de la inflación, mientras que los últimos crecieron casi 10 veces de una base más pequeña. En un periodo muy corto de tiempo nuestos ingresos por servicios fijos han llegado a representar más del 11% del total de ingresos por servicios. El EBITDA se contrajo 18.9% a 9.8 miles de millones de pesos argentinos, con el margen cayendo 4.1 puntos porcentuales en relación con los ingresos totales. Hemos tratado de contener los costos implementando varias políticas, pero esto no ha sido suficiente para mitigar los efectos de la fuerte devaluación del peso argentino en el período y los costos relacionados con la inflación. Estado de Resultados (NIIF) - Argentina Millones de pesos constantes argentinos a junio 2020 2T20 2T19 Var.% Ene-Jun 20 Ene-Jun 19 Var.% Ingresos Totales* 25,628 28,504 -10.1% 52,073 57,212 -9.0% Ingresos por Servicios Totales 22,452 23,179 -3.1% 44,317 46,278 -4.2% Ingresos celulares 22,884 26,263 -12.9% 46,937 52,758 -11.0% Ingresos por servicio 19,957 20,989 -4.9% 39,478 41,950 -5.9% Ingresos por equipo 2,927 5,275 -44.5% 7,459 10,808 -31.0% Ingresos líneas fijas y otros 2,495 2,191 13.9% 4,839 4,328 11.8% EBITDA 9,760 12,027 -18.9% 19,693 23,766 -17.1% % 38.1% 42.2% 37.8% 41.5% Utilidad de Operación 7,501 9,929 -24.5% 15,252 19,494 -21.8% % 29.3% 34.8% 29.3% 34.1% *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos. 8 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Datos Operativos Argentina 2T20 2T19 Var.% Suscriptores (miles) (1) 21,564 21,821 -1.2% Postpago 8,359 8,405 -0.5% Prepago 13,205 13,416 -1.6% MOU 95 77 23.1% ARPU (pesos argentinos) 305 222 37.3% Churn (%) 1.9% 2.0% (0.2) Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 962 607 58.5% * Líneas Fijas y Banda Ancha Suscriptores híbridos están incluidos en nuestros suscriptores de postpago. Brasil Las medidas de confinamiento en Brasil se introdujeron más tarde que en la mayoría de los demás países de América del Sur y fueron relativamente más relajadas, por lo que tuvieron menos impacto en nuestra actividad comercial. El segmento de postpago se mantuvo prácticamente sin cambios en el segundo trimestre, pero perdimos 156 mil suscriptores de prepago. Nuestra base de suscriptores de postpago aumentó 25.8% respecto al año anterior. En la plataforma de línea fija, conectamos 101 mil nuevos accesos de banda ancha. La conectividad ha sido esencial durante la pandemia y ha reforzado nuestra posición en el mercado de este segmento llegando a 6.7 millones de clientes de ultra-broadband. Por otro lado, desconectamos 190 mil unidades de TV de paga y 459 mil líneas fijas, por lo que a junio teníamos 33.3 millones de UGIs de línea fija, 4.4% menos que el año anterior. Nuestros ingresos brasileños alcanzaron 9.5 miles de millones de reales en el segundo trimestre y se mantuvieron sin cambios año contra año de manera proforma (ajustados por la adquisición de Nextel en diciembre), con los ingresos por servicios expandiéndose 0.8%. Los ingresos por servicios móviles aumentaron 8.8% debido a los ingresos de postpago que aumentaron 11.8% respecto al trimestre del año anterior, habiéndose desacelerado desde un ritmo de 17.2% en el trimestre anterior. En la plataforma de línea fija, los ingresos por servicios disminuyeron más rápido (-4.4% frente a -3.4% el trimestre anterior) a pesar de que los ingresos de banda ancha fija se mantuvieron en tendencia a un ritmo de casi 10% a medida que los ingresos de TV de paga se deterioraron aún más, disminuyendo -11.7% desde -8.5% el trimestre anterior. Dado el rápido crecimiento continuo de los ingresos de banda ancha fija y la disminución de los ingresos de la TV de paga, los primeros están a punto de superar a los últimos para convertirse en la unidad comercial más importante de Claro. El EBITDA aumentó 10.7% a 3.8 miles de millones de reales-uno de los mejores desempeños-ya que los costos y gastos cayeron 6.1%. El margen EBITDA se disparó casi 4 puntos porcentuales respecto al año anterior a 40.0%, la tasa de margen más alta que hemos publicado en el país. Estado de Resultados (NIIF) - Brasil Proforma Millones de reales brasileños 9 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades 2T20 2T19 Var.% Ene-Jun 20 Ene-Jun 19 Var.% Ingresos Totales* 9,536 9,541 0.0% 19,327 19,025 1.6% Ingresos por Servicios Totales 9,333 9,256 0.8% 18,854 18,454 2.2% Ingresos celulares 4,160 3,918 6.2% 8,502 7,758 9.6% Ingresos por servicio 3,969 3,647 8.8% 8,051 7,213 11.6% Ingresos por equipo 191 272 -29.6% 451 546 -17.4% Ingresos líneas fijas y otros 5,364 5,609 -4.4% 10,803 11,241 -3.9% EBITDA 3,816 3,449 10.7% 7,525 6,898 9.1% % 40.0% 36.1% 38.9% 36.3% Utilidad de Operación 1,571 1,324 18.7% 3,000 2,635 13.9% % 16.5% 13.9% 15.5% 13.9% *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos. Datos Operativos Brasil 2T20 2T19 Var.% Suscriptores (miles) 58,520 56,427 3.7% Postpago 31,852 25,315 25.8% Prepago 26,668 31,112 -14.3% MOU(1) 186 146 27.3% ARPU (reales brasileños) 23 18 27.0% Churn (%) 4.1% 3.9% 0.2 Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* 33,260 34,800 -4.4% * Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión. (1) Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M. Colombia Colombia fue uno de los primeros países en imponer medidas de cierre y la mayoría de nuestras tiendas y centros de atención al cliente permanecieron cerrados hasta mayo. No obstante lo anterior, nuestra operación colombiana logró agregar clientes en todos los segmentos durante el trimestre: 38 mil suscriptores de postpago, 253 mil de prepago, más de 100 mil accesos de banda ancha, 30 mil unidades de TV de paga y 47 mil líneas fijas. Los ingresos del segundo trimestre totalizaron 3.1 billones de pesos colombianos, 0.9% más que el año anterior, y los ingresos por servicios aumentaron 6.8% con respecto al año anterior, ya que tanto los segmentos de telefonía móvil como los de línea fija continuaron con sus tendencias positivas, convirtiendo a Colombia en el mejor desempeño en el crecimiento de los ingresos por servicios en el trimestre. Los ingresos por equipos cayeron 18.4% como en la mayoría de los países debido a las restricciones a la movilidad impuestas en el contexto de la pandemia. 10 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades En la plataforma móvil, los ingresos se mantuvieron bien pero se desaceleraron de un ritmo de 9.6% en el primer trimestre a 4.8% en el segundo trimestre. En el caso de prepago, los ingresos se expandieron 7.5%, a menor ritmo que en el trimestre anterior, 13.5%, mientras que en el segmento de postpago, los ingresos aumentaron 3.5% respecto al año anterior, por debajo del 7.7% del trimestre anterior, ya que Claro ofreció conectividad básica a aquellos suscriptores que no pudieron pagar su servicio durante el período. Los ingresos por servicios de línea fija se aceleraron a un ritmo de 9.9% de 9.5% en el primer trimestre, superando un billón de pesos colombianos. Los ingresos de banda ancha aumentaron 14.4%, comparado con 11.2% en el trimestre anterior, mientras que los ingresos de las redes corporativas se expandieron en línea con los dos trimestres anteriores, 19.2%. El EBITDA del segundo trimestre de 1.3 billones de pesos colombianos fue 2.3% menor que el obtenido el año anterior. La disminución en el EBITDA se relaciona con un fuerte aumento en las provisiones por deudas incobrables y con la contracción de las ventas de dispositivos, que solían proporcionar un buen margen. El margen EBITDA por lo tanto cayó a 42.2% de 43.7% el año anterior. A partir de abril comenzamos a utilizar el espectro que se le otorgó a Claro a principios de este año, que ha sido fundamental para aumentar nuestra capacidad. Continuamos trabajando para garantizar la continuidad y la calidad del servicio. En este momento, el país permanece bajo "estado de emergencia" con estrictas medidas de confinamiento. Estado de Resultados (NIIF) - Colombia Miles de millones de pesos colombianos Var. 2T20 2T19 Var.% Ene-Jun 20 Ene-Jun 19 % Ingresos Totales* 3,131 3,101 0.9% 6,361 6,032 5.4% Ingresos por Servicios Totales 2,556 2,394 6.8% 5,146 4,758 8.2% Ingresos celulares 2,114 2,155 -1.9% 4,353 4,159 4.7% Ingresos por servicio 1,555 1,483 4.8% 3,174 2,960 7.2% Ingresos por equipo 559 672 -16.8% 1,180 1,199 -1.6% Ingresos líneas fijas y otros 1,005 929 8.2% 1,980 1,831 8.1% EBITDA 1,323 1,354 -2.3% 2,712 2,638 2.8% % 42.2% 43.7% 42.6% 43.7% Utilidad de Operación ajustado 727 776 -6.3% 1,542 1,496 3.1% % 23.2% 25.0% 24.2% 24.8% 11 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos. Datos Operativos Colombia 2T20 2T19 Var.% Suscriptores (miles) 31,535 30,144 4.6% Postpago 7,422 7,115 4.3% Prepago 24,113 23,029 4.7% MOU (1) 336 260 29.2% ARPU (pesos colombianos) 16,670 17,719 -5.9% Churn (%) 4.5% 4.8% (0.3) Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 7,938 7,459 6.4% Debido a diferencias en las políticas para contabilizar suscriptores activos, las cifras publicadas en este reporte difieren de las publicadas por el Ministerio de Comunicaciones (MinTIC).

Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión. (1) Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M. Chile Los centros de atención al cliente y las tiendas han permanecido parcialmente cerrados desde el comienzo de la pandemia. Si bien se nos permitió recibir clientes que necesitaban asistencia especial y ciertas reparaciones, las ventas han sido muy restringidas. Algunos estados han comenzado a relajar las medidas de confinamiento, pero no es el caso de Santiago, donde las tasas de contagio se han mantenido altas. Desconectamos 174 mil suscriptores móviles en el segundo trimestre, pero agregamos 20 mil accesos de banda ancha en la plataforma de línea fija. Nuestros ingresos totalizaron 182 miles de millones de pesos chilenos, 14.1% menores que los obtenidos el año anterior, con los ingresos por equipos cayendo 42.7% y los ingresos por servicios disminuyendo -7.0%:-5.0% en la plataforma móvil y -9.4% en la línea fija. En el segmento de postpago móvil, los ingresos fueron -0.6% inferiores a los del año anterior en comparación con + 3.8% en el primer trimestre, mientras que los ingresos de prepago móvil disminuyeron -31.8% respecto al año anterior, en línea con el ritmo de disminución observado en los últimos trimestres. La reducción en los ingresos del servicio fijo se debió principalmente a una contracción del 19.7% en los ingresos de TV de paga, ya que los clientes dejaron de pagar por contenido especial relacionado principalmente con los deportes, pero también por una 12 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades disminución de 11.2% en los ingresos de las redes corporativas. Los ingresos de banda ancha fija aumentaron 8.1% de -0.2% en el primer trimestre. El EBITDA del segundo trimestre de 39.2 mil millones de pesos chilenos fue 6.1% menor que el del trimestre del año anterior, a pesar de que el margen de EBITDA en realidad aumentó 1.8 puntos porcentuales en relación con los ingresos totales: dados los importantes ajustes de costos y también aumentó ligeramente en relación con los ingresos por servicios. Estado de Resultados (NIIF) - Chile Millones de pesos chilenos 2T20 2T19(1) Var.% Ene-Jun 20 Ene-Jun 19(1) Var.% Ingresos Totales* 182,354 212,171 -14.1% 381,703 417,719 -8.6% Ingresos por Servicios Totales 158,450 170,312 -7.0% 324,204 340,161 -4.7% Ingresos celulares 112,377 134,741 -16.6% 237,711 263,657 -9.8% Ingresos por servicio 88,536 93,152 -5.0% 180,575 187,381 -3.6% Ingresos por equipo 23,841 41,589 -42.7% 57,137 76,277 -25.1% Ingresos líneas fijas y otros 69,914 77,159 -9.4% 143,629 152,780 -6.0% EBITDA 39,187 41,713 -6.1% 82,180 84,655 -2.9% % 21.5% 19.7% 21.5% 20.3% Utilidad de Operación -18,445 -33,998 45.7% -26,503 -48,538 45.4% % -10.1% -16.0% -6.9% -11.6% *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos. (1) 2019 refleja reclasificación de ingresos fijos y móviles. Datos Operativos Chile 2T20 2T19 Var.% Suscriptores (miles) 6,793 6,725 1.0% Postpago 2,276 2,192 3.9% Prepago 4,517 4,533 -0.4% MOU 178 171 4.0% ARPU (pesos chilenos) 4,782 5,176 -7.6% Churn (%) 6.2% 6.3% (0.1) Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 1,401 1,427 -1.8% * Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión Ecuador Ecuador implementó medidas drásticas de confinamiento en una etapa muy temprana de la pandemia. El país ya estaba pasando por condiciones económicas difíciles que se ven agravadas por ser una economía basada en el dólar, lo que afectó enormemente la 13 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades actividad comercial durante el segundo trimestre, cuando desconectamos 588 mil suscriptores móviles, incluyendo 476 mil de prepago. Los ingresos disminuyeron 27.5% a 242 millones de dólares con los ingresos por equipos que cayeron 84.6% y los ingresos por servicios disminuyeron -16.1%. Los ingresos del servicio móvil se vieron muy afectados cayendo -18.9%, mientras que los ingresos del servicio de línea fija aumentaron 16.4% En el segmento de prepago, los ingresos por servicios cayeron -27.5% de -10.2% en el primer trimestre ya que el confinamiento fue estricto y los puntos de venta se redujeron a solo unos pocos. En el segmento de postpago, la disminución de los ingresos fue de - 12.9% en comparación con -2.4% en el trimestre anterior y se asoció, en su mayor parte, con medidas diseñadas para garantizar la conectividad de los clientes que no pueden pagar por su servicio. Estas medidas continuarán mientras permanezca el estado de emergencia. La fuerte reducción en los ingresos provocó una reducción del 16.9% en el EBITDA a 121 millones de dólares. Hicimos esfuerzos muy importantes para bajar nuestros costos ante la fuerte disminución de los ingresos. Hacia el final del trimestre, hubo varios indicadores que apuntaban a una recuperación Estado de Resultados (NIIF) - Ecuador Millones de dólares 2T20 2T19 Var.% Ene-Jun 20 Ene-Jun 19 Var.% - 16.8 Ingresos Totales* 242 334 -27.5% 549 660 % - Ingresos por Servicios Totales 234 279 -16.1% 496 551 10.1% - Ingresos celulares 216 310 -30.5% 497 613 19.0% - Ingresos por servicio 208 257 -18.9% 445 508 12.3% - Ingresos por equipo 7 54 -86.1% 51 106 51.5% Ingresos líneas fijas y otros 27 23 16.1% 52 46 15.0% - 11.8 EBITDA 121 146 -16.9% 250 284 % % 50.0% 43.6% 45.6% 43.0% - 18.4 Utilidad de Operación 65 89 -26.8% 139 170 % % 26.9% 26.6% 25.2% 25.7% *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos. 14 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Datos Operativos Ecuador 2T20 2T19 Var.% Suscriptores (miles) 7,878 8,356 -5.7% Postpago 2,548 2,657 -4.1% Prepago 5,329 5,699 -6.5% MOU 475 443 7.2% ARPU (dólares) 9 10 -16.5% Churn (%) 5.4% 4.3% 1.1 Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 454 409 11.1% * Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión Perú Al comienzo de la pandemia, Perú implementó medidas de confinamiento muy estrictas y la movilidad se restringió más que en cualquier otro país. Las tiendas estaban cerradas en su mayor parte y teníamos restricciones para activar nuevas líneas a través de plataformas digitales. Terminamos desconectando 1.2 millones de suscriptores móviles, de los cuales casi un millón fueron de prepago. Sin embargo, en la plataforma fija activamos 71 mil nuevos accesos de banda ancha, 64% más que en el trimestre anterior. Los ingresos del segundo trimestre superaron los mil millones de soles en Perú, y los ingresos por servicios aumentaron 3.8% en comparación con el trimestre del año anterior, convirtiendo a Perú en la segunda operación de más rápido crecimiento en el período a medida que las ventas se expandieron tanto en las plataformas fijas como móviles. Los ingresos por servicios móviles aumentaron 1.7% con los ingresos de prepago acelerando a un ritmo de 1.9% después de al menos cinco trimestres de caídas y los ingresos de postpago creciendo 1.6%. Nuestra división de línea fija tuvo un gran impulso en el trimestre de los servicios de banda ancha, lo que condujo a un aumento de 11.0% en los ingresos por servicios de línea fija con aquellos asociados con los servicios de banda ancha que se expandieron 32.9%, de 26.1% en el primer trimestre. Comenzamos a implementar políticas de control de costos muy estrictas hace más de dos años, y estas medidas fueron clave para impulsar el crecimiento del EBITDA de 10.6% en el segundo trimestre a pesar del aumento en las provisiones de deuda incobrable, con Perú convirtiéndose, junto con Brasil, en los países con la expansión de EBITDA más rápida. El EBITDA ascendió a 391 millones de soles y fue equivalente al 37.6% de los ingresos, lo que representa una expansión de margen de 9.6 puntos porcentuales durante el período. A partir del 1 de julio, el cierre obligatorio fue parcialmente relajado y hasta ahora hemos podido abrir el 30% de nuestras tiendas. Hemos realizado importantes esfuerzos durante la crisis sanitaria para hacer frente a todas las medidas y garantizar la continuidad de nuestro servicio. Estado de Resultados (NIIF) - Perú Millones de soles 2T20 2T19 Var.% Ene-Jun 20 Ene-Jun 19 Var.% Ingresos Totales* 1,038 1,262 -17.7% 2,333 2,525 -7.6% 15 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Ingresos por Servicios Totales 957 922 3.8% 1,928 1,848 4.4% Ingresos celulares 806 1,047 -23.0% 1,870 2,086 -10.4% Ingresos por servicio 728 716 1.7% 1,472 1,431 2.9% Ingresos por equipo 78 331 -76.4% 398 655 -39.2% Ingresos líneas fijas y otros 229 206 11.0% 456 417 9.5% EBITDA 391 353 10.6% 791 706 12.1% % 37.6% 28.0% 33.9% 27.9% Utilidad de Operación 128 106 20.4% 268 225 19.0% % 12.3% 8.4% 11.5% 8.9% *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos. Datos Operativos Perú 2T20 2T19 Var.% Suscriptores (miles) 10,387 11,726 -11.4% Postpago 4,064 4,095 -0.8% Prepago 6,323 7,631 -17.1% MOU 385 271 42.3% ARPU (soles peruanos) 22 20 9.0% Churn (%) 5.2% 5.8% (0.7) Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 1,707 1,540 10.9% * Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión Centroamérica Nuestras operaciones en Centroamérica finalizaron junio con 14.5 millones de suscriptores móviles después de desconexiones netas de 928 mil suscriptores en el trimestre, 838 mil suscriptores de prepago: 414 mil en Guatemala, 157 mil en Honduras y más de 100 mil en El Salvador y Panamá. Todos estos países tenían rigurosas medidas de cierre y la actividad comercial era muy limitada. En el segmento de línea fija, agregamos 25 mil accesos de banda ancha, pero terminamos desconectando 29 mil unidades de TV paga y 26 mil líneas de voz. Los ingresos totales de 534 millones de dólares disminuyeron 12.1% respecto al año anterior, con los ingresos por servicios disminuyendo 6.5% y los ingresos por equipos cayeron 47.9%. Los ingresos por servicios móviles disminuyeron 8.8%. El impacto en el prepago, 13.1% de forma anual, se intensificó por la incapacidad de los clientes para realizar recargas de tiempo aire por medios digitales, mientras que la disminución del 3.8% en los ingresos de postpago está vinculada a medidas que fueron diseñadas originalmente para garantizar que la población vulnerable pudiera permanecer conectada durante la crisis. 16 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades En la plataforma de línea fija, los ingresos por servicios cayeron 2.2%, un ritmo no muy diferente al observado en el trimestre anterior. Si bien la demanda de servicios de conectividad fue sólida durante el trimestre, en muchos lugares no pudimos completar las instalaciones físicas. En consecuencia de la disminución de los ingresos, el EBITDA disminuyó 6.9%de forma anual a 211 millones de dólares y fue equivalente al 39.5% de los ingresos, 2.2 puntos porcentuales más que el año pasado. Estado de Resultados (NIIF) - Centroamérica Proforma Millones de dólares 2T20 2T19(1) Var.% Ene-Jun 20 Ene-Jun 19(1) Var.% Ingresos Totales* 534 607 -12.1% 1,116 1,216 -8.2% Ingresos por Servicios Totales 489 523 -6.5% 1,003 1,047 -4.2% Ingresos celulares 346 413 -16.1% 738 825 -10.5% Ingresos por servicio 310 340 -8.8% 643 680 -5.4% Ingresos por equipo 36 72 -50.8% 95 145 -34.4% Ingresos líneas fijas y otros 184 189 -2.5% 371 381 -2.5% EBITDA 211 227 -6.9% 429 452 -5.0% % 39.5% 37.3% 38.5% 37.2% Utilidad de Operación 62 75 -17.2% 140 163 -14.1% % 11.7% 12.4% 12.5% 13.4% *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos. (1) Cifras del 2019 fueron reexpresadas por la NIIF 16. Datos Operativos Centroamérica 2T20 2T19 Var.% Suscriptores (miles) 14,541 15,450 -5.9% Postpago 2,459 2,507 -1.9% Prepago 12,082 12,943 -6.7% MOU (1) 179 146 22.3% ARPU (dólares) 7 8 -4.2% Churn (%) 6.7% 6.6% 0.1 Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 4,379 4,387 -0.2% * Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión. Las cifras han sido ajustadas de acuerdo a la metodología utilizada en todas las operaciones de AMX. (1) Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M. 17 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades El Caribe Nuestra base de suscriptores móviles en Puerto Rico terminó junio con 917 mil suscriptores después de agregar 12 mil suscriptores de postpago y desconectar 9 mil de prepago. Las UGIs fijas alcanzaron 641 mil después de agregar 16 mil unidades, en su mayoría accesos de banda ancha. Los ingresos por servicios móviles aumentaron 0.5% debido a los ingresos de postpago que aumentaron 2.7% durante el año, en parte como resultado de las contribuciones del gobierno a ciudadanos vulnerables, pero también por la demanda de conectividad, ya que los clientes en Puerto Rico buscaron planes de datos ilimitados en dispositivos móviles. Los ingresos por servicios fijos disminuyeron 9.3% durante el año arrastrados por los ingresos de banda ancha fija que disminuyeron 16.1%, prácticamente la misma disminución observada en el primer trimestre. Siguiendo estrictas medidas de control de costos, el EBITDA del segundo trimestre para Puerto Rico aumentó 10.0% y fue equivalente a 19.0% de los ingresos. En la República Dominicana desconectamos 229 mil suscriptores móviles en el segundo trimestre, 184 mil eran suscriptores de prepago. Los ingresos por servicios móviles disminuyeron 2.0% en general, aunque en prepago la reducción fue de 3.5%. Las medidas de confinamiento impidieron que las personas recargaran tiempo aire debido a la movilidad limitada y pocos puntos de venta, pero hemos visto una recuperación importante en las ventas de tiempo aire desde que el confinamiento disminuyó. Las UGIs de línea fija disminuyeron en 23 mil en el trimestre a 1.9 millones. Los ingresos por servicios disminuyeron 4.7% a pesar del aumento de 9.8% en los ingresos de banda ancha; el trimestre anterior habían estado más o menos al mismo nivel del año anterior. El EBITDA para la República Dominicana disminuyó 5.5% y el margen se mantuvo prácticamente al mismo nivel respecto al año anterior. 18 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Estado de Resultados (NIIF) - Caribe Millones de dólares Ene-Jun Ene-Jun 2T20 2T19(1) Var.% 20 19(1) Var.% Ingresos Totales* 405 451 -10.3% 840 901 -6.8% Ingresos por Servicios Totales 362 402 -10.0% 750 801 -6.4% Ingresos celulares 241 265 -9.0% 505 530 -4.8% Ingresos por servicio 199 216 -7.6% 417 430 -3.1% - Ingresos por equipo 42 49 -15.3% 88 100 11.8% - Ingresos líneas fijas y otros 165 189 -12.6% 339 377 10.2% EBITDA 133 148 -10.2% 274 296 -7.4% % 32.9% 32.9% 32.6% 32.8% - 16.6 Utilidad de Operación 51 60 -16.0% 110 132 % % 12.5% 13.4% 13.1% 14.6% *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos. (1) 2019 incluye reclasificaciones de los ingresos por servicios fijos y móviles. Datos Operativos Caribe 2T20 2T19 Var.% Suscriptores (miles) 6,087 6,064 0.4% Postpago 2,013 1,975 1.9% Prepago 4,073 4,089 -0.4% MOU (1) 232 239 -3.1% ARPU (dólares) 11 12 -9.6% Churn (%) 3.8% 3.5% 0.3 Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 2,509 2,545 -1.4% * Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión. (1) Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M. 19 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Estados Unidos Tracfone tuvo un trimestre muy fuerte en términos de adiciones netas que obtuvieron 214 mil suscriptores en el segundo trimestre en comparación con las 164 mil desconexiones del año anterior. Mayo fue especialmente fuerte como resultado del estímulo del gobierno de Estado Unidos y los beneficios adicionales de desempleo que alcanzaron una amplia proporción de la población, con lo que las personas buscaron soluciones de comunicación atractivas. Los ingresos totales para el período aumentaron 4.5% con respecto al año anterior a 2.1 miles de millones de dólares. Los ingresos por equipos aumentaron 23.6% y los ingresos por servicios crecieron 1.2% en comparación con 0.1% en el trimestre anterior. Nuestro ARPU combinado aumentó 4.8% año contra año a 27.8 dólares. El EBITDA de 313 millones de dólares aumentó 76.2% con respecto al año anterior, principalmente como resultado de un nuevo acuerdo por el cual se nos otorgaron ciertas reducciones en el costo del tiempo aire. Estos descuentos, que reducen nuestro costo de servicio, se aplican desde el 1 de enero. El margen EBITDA aumentó a 15.0% de los ingresos de 8.9% del año previo debido al nuevo acuerdo. Estado de Resultados (NIIF) - Estados Unidos Millones de dólares 2T20 2T19 Var.% Ene-Jun 20 Ene-Jun 19 Var.% Ingresos Totales* 2,087 1,998 4.5% 4,073 3,990 2.1% Ingresos por servicio 1,729 1,709 1.2% 3,421 3,399 0.7% Ingresos por equipo 357 289 23.6% 652 592 10.2% EBITDA 313 177 76.2% 429 301 42.6% % 15.0% 8.9% 10.5% 7.5% Utilidad de Operación 294 159 85.3% 392 263 49.0% % 14.1% 7.9% 9.6% 6.6% Datos Operativos Estados Unidos 2T20 2T19 Var.% Suscriptores (miles) 20,918 21,435 -2.4% Straight Talk 9,743 9,329 4.4% SafeLink 2,008 2,568 -21.8% Other Brands 9,167 9,539 -3.9% MOU 677 577 17.3% ARPU (dólares) 28 26 4.8% Churn (%) 3.3% 3.7% (0.4) Telekom Austria Group 20 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades En el segundo trimestre desconectamos 193 mil suscriptores de prepago y agregamos 94 mil clientes de postpago. Sobre una base consolidada, los ingresos del segundo trimestre disminuyeron 2.4% debido a menores ventas de equipos y una reducción de -0.4% en los ingresos por servicios derivados principalmente de Austria, -0.4%, y Croacia, -5.9%. Los ingresos por servicios móviles disminuyeron 1.1% a nivel grupal. En Austria, los ingresos por servicios móviles aumentaron 1.1% y en nuestras operaciones internacionales disminuyeron -2.2%. En el segmento de línea fija, los ingresos aumentaron 0.4% ya que los ingresos de línea fija de Austria cayeron 1.4% debido a una fuerte disminución de los ingresos de interconexión a medida que disminuyeron los volúmenes de tráfico internacional durante el brote. En nuestras operaciones internacionales, los ingresos por servicios de línea fija aumentaron 4.0% con respecto a los sólidos resultados en Bulgaria, Eslovenia y el norte de Macedonia. El EBITDA antes de los cargos de reestructuración aumentó 0.5% ya que las pérdidas de ingresos por equipos y roaming fueron más que compensadas por el ahorro de costos. Después de reestructurar los cargos, el EBITDA disminuyó 0.5%. En Austria, el EBITDA aumentó 0.4% antes de los cargos de reestructuración, mientras que el EBITDA reportado disminuyó 1.3%. En marzo de 2020, A1 lanzó con éxito su nueva plataforma de televisión A1 Xplore TV con 260 canales, reproducción de 7 días, experiencia en pantallas múltiples, hasta 500 horas de grabación y muchas aplicaciones integradas en TV, tableta, teléfono inteligente, computadora portátil y Chromecast. La migración de clientes existentes a la nueva plataforma funcionó bien y brindó soporte adicional a los ingresos fijos. A1 lanzó su cartera de tarifas Premium "5Giga" en enero para los segmentos móvil e Internet @ Home. Si bien la adopción inicial de estas tarifas de 5Giga mostró una fuerte demanda en el primer trimestre, la tendencia se ha debilitado con el nuevo entorno causado por el brote de Covid-19. A mediados de mayo, Austria comenzó con una reapertura gradual, segura y controlada. Estado de Resultados (NIIF 16) - A1 Telekom Austria Group Millones de euros Var. 2T20 2T19 % Ene-Jun 20 Ene-Jun 19 Var.% - Ingresos Totales 1,096 1,123 2.4% 2,222 2,212 0.4% Ingresos por Servicios Totales 939 944 -0.4% 1,889 1,868 1.1% Ingresos por servicio celulares 510 515 -1.1% 1,030 1,010 2.0% 21 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Ingresos por servicio fijo 430 428 0.4% 859 858 0.1% Ingresos por equipo 137 150 -8.7% 295 293 0.5% - 33.2 Otros ingresos operativos 19 29 % 38 51 -25.7% - EBITDA 390 392 0.5% 771 766 0.6% % 35.6% 34.9% 34.7% 34.6% EBITDA Ajustado(1) 415 413 0.5% 812 808 0.4% % 37.8% 36.7% 36.5% 36.5% - Utilidad de Operación 152 155 1.9% 299 295 1.4% % 13.8% 13.8% 13.5% 13.3% Para más detalles visitar www.a1.group/en/investor-relations (1) No incluye cargos por reestructura en Austria. Datos Operativos Telekom Austria Group 2T20 2T19 Var.% Suscriptores (miles) 21,208 21,171 0.2% Postpago 17,195 16,575 3.7% Prepago 4,013 4,596 -12.7% MOU (1) 440 366 20.3% ARPU (euros) 8 8 -1.8% Churn (%) 1.4% 1.5% (0.1) Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 6,105 6,176 -1.2% Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión. (1) Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M. Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto] 22 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Estado de Resultados de América Móvil Millones de pesos mexicanos 2T20 2T19 Var.% Ene-Jun 20 Ene-Jun 19 Var.% Ingresos de Servicio 219,457 206,144 6.5% 428,970 412,598 4.0% Ingresos de Equipo 30,699 42,183 -27.2% 70,179 80,035 -12.3% Ingresos Totales 251,583 250,075 0.6% 501,685 495,732 1.2% Costo de Servicio 77,298 74,250 4.1% 152,774 149,082 2.5% Costo de Equipo 35,341 41,938 -15.7% 75,729 81,123 -6.7% Gastos Comerciales, generales y de Administración 55,142 54,698 0.8% 110,708 109,482 1.1% Otros 1,153 1,180 -2.3% 2,198 2,598 -15.4% Total Costos y Gastos 168,934 172,066 -1.8% 341,408 342,286 -0.3% EBITDA 82,649 78,010 5.9% 160,276 153,446 4.5% % de los Ingresos Totales 32.9% 31.2% 31.9% 31.0% Depreciación y Amortización 41,740 40,971 1.9% 80,417 80,955 -0.7% Utilidad de Operación Ajustada 40,909 37,038 10.5% 79,859 72,490 10.2% % de los Ingresos Totales 16.3% 14.8% 15.9% 14.6% Intereses Netos 8,972 9,202 -2.5% 18,352 17,924 2.4% Otros Gastos Financieros 1,339 4,824 -72.2% -21,753 5,498 n.s. Fluctuación Cambiaria 796 -2,167 136.7% 94,099 -10,416 n.s. Costo Integral de Financiamiento 11,107 11,859 -6.3% 90,698 13,005 n.s. Impuesto sobre la Renta y Diferidos 8,172 10,281 -20.5% -3,864 24,286 -115.9% Utilidad (Pérdida) antes de Resultados 21,630 14,899 45.2% -6,974 35,200 -119.8% Asociadas e interés minoritario menos Resultado en Asociadas -286 -3 n.m. -284 14 n.s. Interés Minoritario -1,284 -535 -140.1% -2,063 -1,299 -58.8% Utilidad (Pérdida) Neta 20,060 14,362 39.7% -9,321 33,914 -127.5% *Ingresos totales incluye otros ingresos. n.s. No significativo. En el segmento de postpago, el crecimiento de los ingresos se desaceleró a medida que los clientes cambiaron a planes de menor costo en previsión de las dificultades económicas que debían enfrentar. En varios casos, las pequeñas y medianas empresas que tuvieron que cerrar bajo las restricciones de confinamiento, buscaron descontinuar el servicio o reducir su costo incluso si eso representaba una disponibilidad más limitada de servicios de datos. Intentamos mantenernos cerca de nuestros clientes y ayudarlos a encontrar planes más adecuados para ellos debido a las dificultades económicas que muchos estaban atravesando y para garantizar que se mantuvieran al día en sus pagos. En puntos porcentuales, la disminución de las tasas de crecimiento de postpago fue más pronunciada en Ecuador y Panamá. 23 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades En la plataforma de línea fija, el impacto de COVID fue más limitado con un ritmo de disminución de los ingresos que pasó de - 0.7% en el primer trimestre a -1.7% en el segundo trimestre, principalmente debido a la caída de los ingresos de TV de paga. En Colombia, los ingresos de línea fija se aceleraron 9.9%, por encima del 9.5% del trimestre anterior. Los servicios de banda ancha fija continuaron liderando el camino dentro del grupo con ingresos que aumentaron 7.3%, muy en línea con el ritmo observado en los dos trimestres anteriores. Con solo una excepción, todas nuestras operaciones registraron aumentos en los ingresos de banda ancha fija en el trimestre. Nuestras operaciones de línea fija menos maduras, incluyendo a Ecuador, Perú, Argentina y Costa Rica, tuvieron un buen desempeño, y el ritmo de crecimiento se aceleró. El EBITDA del segundo trimestre totalizó 82.6 miles de millones de pesos, un aumento de 5.9% en términos de pesos mexicanos, con un margen EBITDA que subió 1.7 puntos porcentuales a 32.9%. A tipos de cambio constantes, aumentó 3.3%, lo que refleja en parte el impacto de un nuevo acuerdo alcanzado por Tracfone en los Estados Unidos, por el cual se aplicaron ciertas reducciones de costos de la red a partir del 1 de enero. Nuestra utilidad de operación aumentó 10.5% a 40.9 miles de millones de pesos y ayudó a generar una utilidad neta de 20.1 miles de millones de pesos en el segundo trimestre, luego de permitir costos de financiamiento de 11.1 miles de millones de pesos, 6.3% menos que en el mismo trimestre del año anterior. Nuestra utilidad neta fue equivalente a 30 centavos de peso por acción y 26 centavos de dólar por ADR que aumentó 40%. A fines de junio, nuestra deuda neta ascendió a 765 miles de millones de pesos, frente a 677 miles de millones de pesos al cierre de 2019, lo que refleja, entre otras cosas, un aumento en los valores de las deudas denominadas en dólares y euros con respecto al peso mexicano y se situó en 1.89 veces el EBITDA bajo la NIC 17. En términos de flujo de efectivo, nuestra deuda neta se redujo en 8.3 miles de millones de pesos en los seis meses a junio. Además de lo anterior, nuestro flujo de efectivo nos permitió cubrir gastos de capital por un monto de 63.6 miles de millones de pesos y destinar 6.2 miles de millones de pesos para financiar obligaciones laborales. Balance General - América Móvil Consolidado Millones de pesos mexicanos Var. Jun '20 Dic '19 % Jun '20 D Activo Corriente Pasivo corriente Bancos , Inversiones Temporales y otras a Corto Plazo 102,574 67,464 52.0% Deuda a Corto Plazo* 101,929 12 Cuentas por Cobrar 251,664 211,532 19.0% Deuda por Arrendamiento 24,364 2 Otros Activos Circulantes 16,221 10,747 50.9% Cuentas por Pagar 266,710 26 Inventarios 33,816 41,102 -17.7% Otros Pasivos Corrientes 103,785 10 404,274 330,844 22.2% 496,787 525 Activo No corriente Pasivo no corriente Activo Fijo Bruto 1,394,432 1,319,588 5.7% Deuda a Largo Plazo 641,906 49 - Depreciación 735,334 680,244 8.1% Deuda por Arrendamiento 98,928 9 Activo Fijo Neto 659,097 639,343 3.1% Otros Pasivos 204,521 189 Derechos de Uso 117,697 118,003 -0.3% a Largo Plazo Inversiones en Asociadas 1,905 2,474 -23.0% 945,355 779 24 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Activo Diferido Crédito Mercantil (Neto) 151,729 152,900 -0.8% Intangibles 143,791 125,169 14.9% Patrimonio 218,880 22 Activo Diferido 182,529 163,199 11.8% Total Activo 1,661,022 1,531,934 8.4% Total Pasivo y 1,661,022 1,531 Patrimonio *Incluye porción circulante de deuda a largo plazo. Deuda Financiera de América Móvil* Millones Jun -20 Dic -19 Deuda Denominada en Pesos (pesos mexicanos) 69,132 80,129 Bonos y otros valores 51,162 58,129 Bancos y otros 17,970 22,000 Deuda Denominada en Dólares (dólares) 11,338 9,472 Bonos y otros valores 9,351 8,975 Bancos y otros 1,987 497 Deuda Denominada en Euros (euros) 9,963 11,165 Bonos y otros valores 8,100 11,065 Bancos y otros 1,863 100 Deuda Denominada en Libras (libras) 2,750 2,750 Bonos y otros valores 2,750 2,750 Deuda Denominada en Reales (reales) 9,975 7,475 Bonos y otros valores 9,975 7475 Bancos y otros - - Deuda Denominada en Otras Monedas (pesos mexicanos) 36,980 26,045 Bonos y otros valores 6,780 5,818 Bancos y otros 30,200 20,227 Deuda Total (pesos mexicanos) 743,835 624,254 Bancos y Otras Inversiones a Corto Plazo (pesos mexicanos) 102,574 67,464 Deuda Neta Total (pesos mexicanos) 641,261 556,790 *No se incluye el efecto de los "forwards" y derivados utilizados para cubrir la exposición a divisas internacionales. Control interno [bloque de texto] 25 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto] Líneas de Accesos Las medidas de confinamiento adoptadas en toda nuestra región de operación tuvieron un impacto importante en nuestras actividades comerciales, en parte debido al cierre de las tiendas y de los centros de atención al cliente y en parte porque generalmente redujeron la movilidad de la población y, por lo tanto, la demanda de servicios móviles. En total, perdimos un poco más de 5 millones de suscriptores móviles: 500 mil en el segmento de postpago. Asimismo, la mayoría de las operaciones vieron una reducción en su base de postpago, con las notables excepciones de Colombia y Telekom Austria; y 4.6 millones de desconexiones en el segmento de prepago, en el cual todas nuestras operaciones registraron desconexiones netas, salvo para Tracfone en los Estados Unidos y Colombia, los cuales agregaron un poco más de 200 mil clientes. Las desconexiones de prepago fueron más importantes en México, 1.7 millones de suscriptores; Perú, 1.0 millón y Ecuador y Guatemala aproximadamente 450 mil cada uno. Por el contrario, en el segmento de línea fija, ganamos 450 mil nuevos clientes de banda ancha. En cada operación se registró un aumento de clientes, excepto Telekom Austria. Sin embargo, hubo desconexiones de líneas de voz y servicios de TV de paga, particularmente en Brasil, que representaron 190 mil desconexiones de TV de paga y de 250 mil para el Grupo en su conjunto. Terminamos junio con un total de 358.5 millones de líneas de accesos, que incluyen 277.5 millones de suscriptores móviles y 81 millones de UGIs de línea fija. Cabe destacar que nuestra operación en Colombia logró aumentar las líneas de accesos en todos los productos fijos y móviles durante el trimestre. 26 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Suscriptores celulares a junio de 2020 Total(1) (Miles) País Jun '20 Mar '20 Var.% Jun '19 Var.% Argentina, Paraguay y Uruguay 24,259 24,667 -1.7% 24,417 -0.6% Austria y Europa del Este 21,208 21,306 -0.5% 21,180 0.1% Brasil 58,520 58,671 -0.3% 56,427 3.7% Centroamérica 14,541 15,469 -6.0% 15,450 -5.9% El Caribe 6,087 6,312 -3.6% 6,064 0.4% Chile 6,793 6,966 -2.5% 6,725 1.0% Colombia 31,535 31,244 0.9% 30,144 4.6% Ecuador 7,878 8,465 -6.9% 8,356 -5.7% México 75,378 77,212 -2.4% 75,994 -0.8% Perú 10,387 11,543 -10.0% 11,726 -11.4% Estados Unidos 20,918 20,704 1.0% 21,435 -2.4% Total Líneas Celulares 277,503 282,559 -1.8% 277,916 -0.1% (1) Incluye el total de suscriptores en todas las compañías en donde Amérca Móvil tiene un interés económico: no considera las fechas en las que las compañías empezaron a consolidar. Accesos de Líneas Fijas a junio 2020 Total (Miles) País Jun '20 Mar '20 Var.% Jun '19 Var.% Argentina, Paraguay y Uruguay 1,278 1,210 5.6% 924 38.3% Austria y Europa del Este 6,105 6,131 -0.4% 6,172 -1.1% Brasil 33,260 33,808 -1.6% 34,800 -4.4% Centroamérica 4,379 4,408 -0.7% 4,387 -0.2% El Caribe 2,509 2,516 -0.3% 2,545 -1.4% Chile 1,401 1,398 0.3% 1,427 -1.8% Colombia 7,938 7,760 2.3% 7,459 6.4% Ecuador 454 458 -0.8% 409 11.1% México 21,961 22,039 -0.4% 22,311 -1.6% Perú 1,707 1,646 3.7% 1,540 10.9% Total 80,993 81,375 -0.5% 81,973 -1.2% (1)Incluye Telefonía Fija, Banda Ancha y Televisión (cable y DTH). Las cifras de Centroamérica han sido ajustadas de acuerdo a la metodología utilizada en todas las operaciones de AMX. 27 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Resultados Consolidados de América Móvil Hacia el final del primer trimestre, con los mercados financieros en desorden dadas las cifras de empleo en Estados Unidos en caída libre, que amenazaban con empeorar la desaceleración económica derivada de las medidas de confinamiento diseñadas para controlar la propagación del virus COVID 19, la Reserva Federal anunció un enorme programa cuantitativo de expansión monetaria. Esta acción decisiva estabilizó gradualmente los mercados financieros permitiendo nuevas emisiones de valores a lo largo del segundo trimestre y redujo significativamente el exceso de demanda de dólares estadounidenses que había causado su apreciación frente a prácticamente todas las demás monedas. Desde entonces, sustancialmente todas las monedas latinoamericanas comenzaron a recuperarse, con la notable excepción del real brasileño, que disminuyó 4.8% adicional frente al dólar. En cualquier caso, el peso mexicano, el peso colombiano y el peso chileno, los cuales habían caído bruscamente en el primer trimestre, se terminaron apreciando 3.0%, 7.9% y 4.1%, respectivamente, en el segundo trimestre en el que prácticamente toda nuestra región de la operación estaba bajo confinamiento. Nuestros ingresos del segundo trimestre totalizaron 252 miles de millones de pesos, un poco más que el trimestre del año anterior, 0.6%, a pesar de que los ingresos por equipos cayeron 27.2%, ya que los ingresos por servicios aumentaron 6.5% en términos de pesos mexicanos debido principalmente a la depreciación de nuestra moneda de reporte frente al dólar y el euro durante el año de aproximadamente 15%. Salvo por Tracfone en los Estados Unidos y Puerto Rico, todas nuestras operaciones tuvieron reducciones significativas en las ventas de sus equipos como resultado de las restricciones de confinamiento, pero también debido a nuestras condiciones más restrictivas para el financiamiento de teléfonos en la mayoría de las operaciones. A tipos de cambio constantes, excluyendo Argentina dada su metodología contable hiperinflacionaria, los ingresos por servicios aumentaron 0.8%. Los generados en la plataforma móvil aumentaron 2.3% y los provenientes de la línea fija disminuyeron 1.7%. La desaceleración en el crecimiento de los ingresos por servicios, de + 5.0% en el primer trimestre a + 0.8% en el segundo, fue el resultado del impacto directo de las medidas de confinamiento implementadas en toda la región y sus consecuencias económicas. El crecimiento de los ingresos por servicios móviles se desaceleró con respecto al rápido ritmo observado en el primer trimestre de 8.4%. Brasil y Colombia tuvieron el mejor desempeño en términos de ingresos móviles, con incrementos de 8.8% (proforma) y 4.8%, respectivamente. Perú, Estados Unidos, Uruguay y Puerto Rico también observaron aumentos en los ingresos por servicios móviles. La desaceleración en el crecimiento de los ingresos por servicios móviles fue prácticamente idéntica en prepago y postpago. En el prepago, los ingresos se vieron afectados por las medidas de cierre ya que a los clientes a veces les resultaba difícil realizar recargas, ya que a la mayoría de las tiendas se les ordenó cerrar, incluyendo nuestros propios centros de atención al cliente. El impacto en los ingresos se sintió con mayor fuerza en los países donde los servicios de prepago son más frecuentes, incluyendo a México y la República Dominicana. 28 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante Concepto Cierre Periodo Cierre Año Actual Anterior MXN MXN 2020-06-30 2019-12-31 Estado de situación financiera [sinopsis] Activos [sinopsis] Activos circulantes[sinopsis] Efectivo y equivalentes de efectivo 52,808,664,000 19,745,656,000 Clientes y otras cuentas por cobrar 193,901,621,000 182,350,708,000 Impuestos por recuperar 24,616,223,000 23,628,728,000 Otros activos financieros 84,380,989,000 54,543,785,000 Inventarios 33,816,183,000 41,102,012,000 Activos biológicos 0 0 Otros activos no financieros 14,750,256,000 9,473,434,000 Activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados 404,273,936,000 330,844,323,000 como mantenidos para la venta Activos mantenidos para la venta 0 0 Total de activos circulantes 404,273,936,000 330,844,323,000 Activos no circulantes [sinopsis] Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 9,279,445,000 15,139,442,000 Impuestos por recuperar no circulantes 16,271,853,000 14,647,722,000 Inventarios no circulantes 0 0 Activos biológicos no circulantes 0 0 Otros activos financieros no circulantes 0 0 Inversiones registradas por método de participación 0 0 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 1,904,796,000 2,474,193,000 Propiedades, planta y equipo 659,097,438,000 639,343,370,000 Propiedades de inversión 0 0 Activos por derechos de uso 117,697,120,000 118,003,223,000 Crédito mercantil 151,728,582,000 152,899,801,000 Activos intangibles distintos al crédito mercantil 143,791,483,000 125,169,389,000 Activos por impuestos diferidos 126,676,368,000 106,167,897,000 Otros activos no financieros no circulantes 30,301,470,000 27,244,297,000 Total de activos no circulantes 1,256,748,555,000 1,201,089,334,000 Total de activos 1,661,022,491,000 1,531,933,657,000 Capital Contable y Pasivos [sinopsis] Pasivos [sinopsis] Pasivos Circulantes [sinopsis] Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 249,919,188,000 250,964,992,000 Impuestos por pagar a corto plazo 48,252,480,000 57,400,006,000 Otros pasivos financieros a corto plazo 116,932,875,000 138,768,784,000 Pasivos por arrendamientos a corto plazo 24,363,622,000 25,894,711,000 Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0 Provisiones circulantes [sinopsis] Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 23,358,094,000 16,398,298,000 Otras provisiones a corto plazo 33,961,024,000 35,972,954,000 Total provisiones circulantes 57,319,118,000 52,371,252,000 Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 496,787,283,000 525,399,745,000 33 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Concepto Cierre Periodo Cierre Año Actual Anterior MXN MXN 2020-06-30 2019-12-31 Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0 Total de pasivos circulantes 496,787,283,000 525,399,745,000 Pasivos a largo plazo [sinopsis] Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 3,373,932,000 3,425,738,000 Impuestos por pagar a largo plazo 0 0 Otros pasivos financieros a largo plazo 641,906,113,000 495,082,444,000 Pasivos por arrendamientos a largo plazo 98,928,416,000 94,702,022,000 Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0 Provisiones a largo plazo [sinopsis] Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 163,256,385,000 152,507,058,000 Otras provisiones a largo plazo 17,836,447,000 15,816,744,000 Total provisiones a largo plazo 181,092,832,000 168,323,802,000 Pasivo por impuestos diferidos 20,053,842,000 18,093,041,000 Total de pasivos a Largo plazo 945,355,135,000 779,627,047,000 Total pasivos 1,442,142,418,000 1,305,026,792,000 Capital Contable [sinopsis] Capital social 96,338,031,000 96,338,262,000 Prima en emisión de acciones 0 0 Acciones en tesorería 0 0 Utilidades acumuladas 246,151,908,000 281,450,127,000 Otros resultados integrales acumulados (178,946,256,000) (199,878,430,000) Total de la participación controladora 163,543,683,000 177,909,959,000 Participación no controladora 55,336,390,000 48,996,906,000 Total de capital contable 218,880,073,000 226,906,865,000 Total de capital contable y pasivos 1,661,022,491,000 1,531,933,657,000 34 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto Concepto Acumulado Año Acumulado Año Trimestre Año Trimestre Año Actual Anterior Actual Anterior MXN MXN MXN MXN 2020-01-01 - 2020- 2019-01-01 - 2019- 2020-04-01 - 2020- 2019-04-01 - 2019- 06-30 06-30 06-30 06-30 Resultado de periodo [sinopsis] Utilidad (pérdida) [sinopsis] Ingresos 501,684,837,000 495,731,746,000 251,583,274,000 250,075,441,000 Costo de ventas 308,919,150,000 311,161,212,000 154,379,178,000 157,158,845,000 Utilidad bruta 192,765,687,000 184,570,534,000 97,204,096,000 92,916,596,000 Gastos de venta 72,574,721,000 74,817,152,000 35,078,457,000 37,089,489,000 Gastos de administración 38,133,178,000 34,665,076,000 20,063,498,000 17,608,880,000 Otros ingresos 0 0 0 0 Otros gastos 2,198,297,000 2,597,879,000 1,152,831,000 1,179,881,000 Utilidad (pérdida) de operación 79,859,491,000 72,490,427,000 40,909,310,000 37,038,346,000 Ingresos financieros 29,560,077,000 11,586,578,000 (448,489,000) 429,420,000 Gastos financieros 120,257,799,000 24,591,569,000 10,658,563,000 12,288,369,000 Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios (283,872,000) 13,547,000 (286,475,000) (2,577,000) conjuntos Utilidad (pérdida) antes de impuestos (11,122,103,000) 59,498,983,000 29,515,783,000 25,176,820,000 Impuestos a la utilidad (3,864,279,000) 24,285,555,000 8,171,881,000 10,280,549,000 Utilidad (pérdida) de operaciones continuas (7,257,824,000) 35,213,428,000 21,343,902,000 14,896,271,000 Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0 Utilidad (pérdida) neta (7,257,824,000) 35,213,428,000 21,343,902,000 14,896,271,000 Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis] Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (9,320,907,000) 33,914,201,000 20,060,135,000 14,361,620,000 Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 2,063,083,000 1,299,227,000 1,283,767,000 534,651,000 Utilidad por acción [bloque de texto] Utilidad por acción básica [sinopsis] Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones (0.14) 0.51 0.3 0.22 continuas Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 discontinuadas Total utilidad (pérdida) básica por acción (0.14) 0.51 0.3 0.22 Utilidad por acción diluida [sinopsis] Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones (0.14) 0.51 0.3 0.22 continuas Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 discontinuadas Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida (0.14) 0.51 0.3 0.22 35 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos Concepto Acumulado Acumulado Trimestre Año Trimestre Año Año Actual Año Anterior Actual Anterior MXN MXN MXN MXN 2020-01-01 - 2019-01-01 - 2020-04-01 - 2019-04-01 - 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30 Estado del resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta (7,257,824,000) 35,213,428,000 21,343,902,000 14,896,271,000 Otro resultado integral [sinopsis] Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en (2,313,010,000) 1,457,652,000 2,273,506,000 (1,275,504,000) instrumentos de capital Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas (1,428,306,000) 37,535,000 1,155,208,000 (116,207,000) mediciones de planes de beneficios definidos Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de 0 0 0 0 pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de 0 0 0 0 cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no 0 0 0 0 se reclasificará a resultados, neto de impuestos Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos (3,741,316,000) 1,495,187,000 3,428,714,000 (1,391,711,000) Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] Efecto por conversión [sinopsis] Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 28,966,164,000 (9,858,646,000) (12,395,026,000) 1,275,792,000 Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0 Efecto por conversión, neto de impuestos 28,966,164,000 (9,858,646,000) (12,395,026,000) 1,275,792,000 Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros 0 0 0 0 disponibles para la venta, neta de impuestos Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos 0 0 0 0 financieros disponibles para la venta, neta de impuestos Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto 0 0 0 0 de impuestos Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis] Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0 Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta 0 0 0 0 de impuestos Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) 0 0 0 0 no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 0 0 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis] Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el 0 0 0 0 extranjero, neto de impuestos Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, 0 0 0 0 neto de impuestos Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0 Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de 0 0 0 0 36 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Concepto Acumulado Acumulado Trimestre Año Trimestre Año Año Actual Año Anterior Actual Anterior MXN MXN MXN MXN 2020-01-01 - 2019-01-01 - 2020-04-01 - 2019-04-01 - 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30 impuestos Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de 0 0 0 0 impuestos Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0 Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de 0 0 0 0 impuestos Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0 Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0 Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 extranjera, neta de impuestos Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 extranjera, neto de impuestos Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de 0 0 0 0 impuestos Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis] Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto 0 0 0 0 de impuestos Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del 0 0 0 0 ORI, neto de impuestos Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos 0 0 0 0 financieros reclasificados a través del ORI, neto de impuestos ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0 0 0 Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se 0 0 0 0 reclasificará a resultados, neto de impuestos Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de 28,966,164,000 (9,858,646,000) (12,395,026,000) 1,275,792,000 impuestos Total otro resultado integral 25,224,848,000 (8,363,459,000) (8,966,312,000) (115,919,000) Resultado integral total 17,967,024,000 26,849,969,000 12,377,590,000 14,780,352,000 Resultado integral atribuible a [sinopsis] Resultado integral atribuible a la participación controladora 11,611,267,000 27,858,068,000 10,974,933,000 15,960,305,000 Resultado integral atribuible a la participación no controladora 6,355,757,000 (1,008,099,000) 1,402,657,000 (1,179,953,000) 37 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto Concepto Acumulado Año Acumulado Año Actual Anterior MXN MXN 2020-01-01 - 2020- 2019-01-01 - 2019- 06-30 06-30 Estado de flujos de efectivo [sinopsis] Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta (7,257,824,000) 35,213,428,000 Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis] + Operaciones discontinuas 0 0 + Impuestos a la utilidad (3,864,279,000) 24,285,555,000 + (-) Ingresos y gastos financieros, neto 71,429,205,000 (164,397,000) + Gastos de depreciación y amortización 80,416,881,000 80,955,374,000 + Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0 + Provisiones 9,703,177,000 8,752,875,000 + (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0 + Pagos basados en acciones 0 0 + (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0 - Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0 + (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 128,920,000 177,021,000 + Participación en asociadas y negocios conjuntos 283,872,000 (13,547,000) + (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios 10,465,531,000 1,279,779,000 + (-) Disminución (incremento) de clientes 4,261,159,000 (3,593,887,000) + (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (7,118,495,000) (1,524,283,000) + (-) Incremento (disminución) de proveedores (11,938,956,000) (26,772,742,000) + (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 1,098,438,000 (14,619,559,000) + Otras partidas distintas al efectivo 0 0 + Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0 + Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0 + Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0 + Ajuste por valor de las propiedades 0 0 + (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0 + (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 154,865,453,000 68,762,189,000 Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 147,607,629,000 103,975,617,000 - Dividendos pagados 0 0 + Dividendos recibidos 0 0 - Intereses pagados 0 0 + Intereses recibidos 568,175,000 (270,296,000) + (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 34,522,986,000 26,357,021,000 + (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 113,652,818,000 77,348,300,000 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] + Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 - Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 6,110,968,000 + Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 - Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 27,045,000 0 + Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 60,782,000 0 - Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0 + Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0 38 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Concepto Acumulado Año Acumulado Año Actual Anterior MXN MXN 2020-01-01 - 2020- 2019-01-01 - 2019- 06-30 06-30 - Compras de propiedades, planta y equipo 48,539,385,000 59,888,700,000 + Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0 - Compras de activos intangibles 15,087,178,000 6,409,733,000 + Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0 - Compras de otros activos a largo plazo 0 0 + Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 - Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0 + Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0 - Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 + Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 + Dividendos recibidos 1,450,688,000 1,208,234,000 - Intereses pagados 0 0 + Intereses cobrados 0 0 + (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0 + (-) Otras entradas (salidas) de efectivo (2,418,302,000) 0 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (64,560,440,000) (71,201,167,000) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis] + Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 0 0 pérdida de control - Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de 2,011,000 0 control + Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0 + Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0 - Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 882,071,000 286,820,000 - Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0 + Importes procedentes de préstamos 202,955,039,000 92,563,404,000 - Reembolsos de préstamos 196,609,090,000 62,062,773,000 - Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0 - Pagos de pasivos por arrendamientos 11,911,924,000 9,977,278,000 + Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 - Dividendos pagados 23,995,000 1,508,765,000 - Intereses pagados 10,974,924,000 13,756,452,000 + (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0 + (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (17,448,976,000) 4,971,316,000 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa 31,643,402,000 11,118,449,000 de cambio Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 1,419,606,000 (183,910,000) Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 33,063,008,000 10,934,539,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 19,745,656,000 21,659,962,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 52,808,664,000 32,594,501,000 39 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social Prima en emisión Acciones en Utilidades Superávit de Efecto por Coberturas de Utilidad (pérdida) Variación en el valor temporal de las [miembro] de acciones tesorería [miembro] acumuladas revaluación conversión flujos de efectivo en instrumentos de opciones [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro] Capital contable al comienzo del periodo 96,338,262,000 0 0 281,450,127,000 0 (87,367,366,000) 0 0 0 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (9,320,907,000) 0 0 0 0 0 Otro resultado integral 0 0 0 0 0 24,615,009,000 0 0 0 Resultado integral total 0 0 0 (9,320,907,000) 0 24,615,009,000 0 0 0 Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dividendos decretados 0 0 0 25,074,439,000 0 0 0 0 0 Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (231,000) 0 0 (901,644,000) 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 0 0 0 (1,229,000) 0 0 0 0 0 lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable (231,000) 0 0 (35,298,219,000) 0 24,615,009,000 0 0 0 Capital contable al final del periodo 96,338,031,000 0 0 246,151,908,000 0 (62,752,357,000) 0 0 0 40 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el Variación en el Ganancias y Utilidad Pagos Nuevas Importes Utilidad Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros valor de valor de pérdidas en (pérdida) por basados en mediciones de reconocidos (pérdida) por atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro] contratos a márgenes con activos cambios en acciones planes de en otro inversiones futuro base en financieros a valor [miembro] beneficios resultado en [miembro] moneda valor razonable razonable de definidos integral y instrumentos extranjera a través del ORI activos [miembro] acumulados de capital [miembro] [miembro] financieros en el capital disponibles contable para la venta relativos a [miembro] activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro] Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (8,929,576,000) 0 0 (103,581,488,000) 0 0 0 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otro resultado integral 0 0 (2,313,010,000) 0 0 (1,369,825,000) 0 0 0 Resultado integral total 0 0 (2,313,010,000) 0 0 (1,369,825,000) 0 0 0 Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 (2,313,010,000) 0 0 (1,369,825,000) 0 0 0 41 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Capital contable al final del periodo 0 0 (11,242,586,000) 0 0 (104,951,313,000) 0 0 0 42 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes Reserva para Reserva de Otros resultados Otros resultados Capital contable de la Participación no Capital contable [miembro] estabilización [miembro] componentes de integrales [miembro] integrales acumulados participación controladora [miembro] [miembro] participación [miembro] controladora [miembro] discrecional [miembro] Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (199,878,430,000) 177,909,959,000 48,996,906,000 226,906,865,000 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 (9,320,907,000) 2,063,083,000 (7,257,824,000) Otro resultado integral 0 0 0 0 20,932,174,000 20,932,174,000 4,292,674,000 25,224,848,000 Resultado integral total 0 0 0 0 20,932,174,000 11,611,267,000 6,355,757,000 17,967,024,000 Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 Dividendos decretados 0 0 0 0 0 25,074,439,000 15,491,000 25,089,930,000 Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 (901,875,000) 0 (901,875,000) Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 0 0 0 0 0 (1,229,000) (782,000) (2,011,000) lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 0 0 0 0 0 0 0 0 inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 0 0 0 0 0 0 0 0 el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 0 0 0 0 extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 20,932,174,000 (14,366,276,000) 6,339,484,000 (8,026,792,000) Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (178,946,256,000) 163,543,683,000 55,336,390,000 218,880,073,000 43 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social Prima en emisión Acciones en Utilidades Superávit de Efecto por Coberturas de Utilidad (pérdida) Variación en el valor temporal de las [miembro] de acciones tesorería [miembro] acumuladas revaluación conversión flujos de efectivo en instrumentos de opciones [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro] Capital contable al comienzo del periodo 96,338,378,000 0 0 237,255,485,000 0 (53,357,300,000) 0 0 0 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 33,914,201,000 0 0 0 0 0 Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (7,625,104,000) 0 0 0 Resultado integral total 0 0 0 33,914,201,000 0 (7,625,104,000) 0 0 0 Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dividendos decretados 0 0 0 23,106,823,000 0 0 0 0 0 Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (76,000) 0 0 (282,032,000) 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable (76,000) 0 0 10,525,346,000 0 (7,625,104,000) 0 0 0 Capital contable al final del periodo 96,338,302,000 0 0 247,780,831,000 0 (60,982,404,000) 0 0 0 44 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el Variación en el Ganancias y Utilidad Pagos Nuevas Importes Utilidad Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros valor de valor de pérdidas en (pérdida) por basados en mediciones de reconocidos (pérdida) por atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro] contratos a márgenes con activos cambios en acciones planes de en otro inversiones en futuro base en financieros a valor [miembro] beneficios resultado instrumentos [miembro] moneda valor razonable razonable de definidos integral y de capital extranjera a través del activos [miembro] acumulados [miembro] ORI [miembro] financieros en el capital disponibles contable para la venta relativos a [miembro] activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro] Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (9,812,984,000) 0 0 (74,427,934,000) 0 0 0 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 Otro resultado integral 0 0 1,457,652,000 0 0 111,319,000 0 0 0 Resultado integral total 0 0 1,457,652,000 0 0 111,319,000 0 0 0 Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 0 0 0 0 0 0 0 0 lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 0 0 0 0 0 0 0 0 inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 0 0 0 0 0 0 0 0 el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 0 0 0 0 extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 1,457,652,000 0 0 111,319,000 0 0 0 45 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Capital contable al final del periodo 0 0 (8,355,332,000) 0 0 (74,316,615,000) 0 0 0 46 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes Reserva para Reserva de Otros resultados Otros resultados Capital contable de la Participación no Capital contable [miembro] estabilización [miembro] componentes de integrales [miembro] integrales acumulados participación controladora [miembro] [miembro] participación [miembro] controladora [miembro] discrecional [miembro] Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (137,598,218,000) 195,995,645,000 49,876,777,000 245,872,422,000 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 33,914,201,000 1,299,227,000 35,213,428,000 Otro resultado integral 0 0 0 0 (6,056,133,000) (6,056,133,000) (2,307,326,000) (8,363,459,000) Resultado integral total 0 0 0 0 (6,056,133,000) 27,858,068,000 (1,008,099,000) 26,849,969,000 Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 Dividendos decretados 0 0 0 0 0 23,106,823,000 10,451,000 23,117,274,000 Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 (282,108,000) 0 (282,108,000) Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 0 0 0 0 0 0 0 0 lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 0 0 0 0 0 0 0 0 inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 0 0 0 0 0 0 0 0 en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 0 0 0 0 0 0 0 0 el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 0 0 0 0 extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (6,056,133,000) 4,469,137,000 (1,018,550,000) 3,450,587,000 Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (143,654,351,000) 200,464,782,000 48,858,227,000 249,323,009,000 47 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades [700000] Datos informativos del Estado de situación financiera Concepto Cierre Periodo Actual Cierre Año Anterior MXN MXN 2020-06-30 2019-12-31 Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis] Capital social nominal 250,584,000 250,815,000 Capital social por actualización 96,087,447,000 96,087,447,000 Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0 Numero de funcionarios 111,596 113,974 Numero de empleados 75,239 77,548 Numero de obreros 0 0 Numero de acciones en circulación 65,943,389,830 66,004,214,830 Numero de acciones recompradas 52,975,000 3,160,311 Efectivo restringido 0 0 Deuda de asociadas garantizada 0 0 48 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades [700002] Datos informativos del estado de resultados Concepto Acumulado Año Acumulado Año Trimestre Año Actual Trimestre Año Actual Anterior MXN Anterior MXN MXN 2020-04-01 - 2020-06- MXN 2020-01-01 - 2020-06- 2019-01-01 - 2019-06- 30 2019-04-01 - 2019-06- 30 30 30 Datos informativos del estado de resultados [sinopsis] Depreciación y amortización operativa 80,416,881,000 80,955,374,000 41,739,973,000 40,971,305,000 49 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades [700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses Concepto Año Actual Año Anterior MXN MXN 2019-07-01 - 2020-06-30 2018-07-01 - 2019-06-30 Datos informativos del estado de resultados [sinopsis] Ingresos 1,013,300,960,000 1,023,422,915,000 Utilidad (pérdida) de operación 162,209,599,000 147,323,315,000 Utilidad (pérdida) neta 27,842,203,000 69,707,489,000 Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 24,495,783,000 67,280,123,000 Depreciación y amortización operativa 158,376,717,000 155,878,775,000 50 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades [800001] Anexo - Desglose de créditos Institución [eje] Institución Fecha de Fecha de Tasa de interés y/o Denominación [eje] Extranjera (Si/No) firma/contrato vencimiento sobretasa Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro] Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje] Año actual Hasta 1 año Hasta 2 años Hasta 3 años Hasta 4 años Hasta 5 años o más Año actual Hasta 1 año Hasta 2 años Hasta 3 años Hasta 4 años Hasta 5 años o más [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] Bancarios [sinopsis] Comercio exterior (bancarios) TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Con garantía (bancarios) TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Banca comercial Banco Guayaquil 32 SI 2018-08-06 2021-07-21 Tasa Fija de 7.310% 39,970,410 Seguros Previsión Vida S.A. 43 SI 2002-09-01 2027-07-01 Tasa Fija de 8.970% 1,150,868 1,203,461 1,258,462 2,692,081 2,943,735 13,351,190 Scotiabank 39 SI 2019-12-17 2021-12-17 TAB 180D + 0.350% 5,358,114,327 Banco Del Pacifico S.A. 36 SI 2018-09-24 2021-09-08 Tasa Fija de 8.430% 137,829,000 HSBC 2 NO 2020-03-20 2020-09-15 TIIE 28D + 0.750% 2,500,000,000 Banco Guayaquil 31 SI 2018-08-01 2021-07-16 Tasa Fija de 7.310% 58,462,468 Banco Security 42 SI 2002-09-01 2027-07-01 Tasa Fija de 8.970% 1,478,915 1,541,132 1,605,966 3,417,463 3,711,058 16,550,432 Interbank 15 SI 2019-12-20 2020-12-14 Tasa Fija de 3.550% 1,083,377,718 Banco Del Pacifico S.A. 37 SI 2018-10-01 2021-09-15 Tasa Fija de 8.249% 137,829,000 Scotiabank Inverlat 1 NO 2020-01-20 2020-07-20 TIIE 28D + 0.100% 2,500,000,000 Scotiabank 21 SI 2019-12-12 2021-06-09 Tasa Fija de 3.700% 1,085,323,906 BBVA 9 SI 2019-12-11 2020-12-04 Tasa Fija de 3.600% 1,101,055,588 BBVA 6 SI 2019-12-11 2020-12-04 Tasa Fija de 3.600% 1,101,055,588 Banco del Pichincha 26 SI 2018-07-03 2021-06-17 Tasa Fija de 6.340% 87,291,700 BBVA 7 SI 2019-12-11 2020-12-04 Tasa Fija de 3.600% 1,101,055,588 Banco Guayaquil 33 SI 2018-08-14 2021-07-29 Tasa Fija de 7.310% 127,193,196 Banco de Crédito del Perú 12 SI 2019-12-11 2020-12-10 Tasa Fija de 3.600% 973,093,759 Banco del Pichincha 28 SI 2018-07-16 2021-06-30 Tasa Fija de 6.290% 52,375,020 Banco del Pichincha 30 SI 2018-07-31 2021-07-15 Tasa Fija de 6.290% 14,403,131 Banco de Crédito del Perú 17 SI 2020-03-17 2021-03-17 Tasa Fija de 3.580% 2,270,552,104 Scotiabank 20 SI 2019-12-12 2021-06-09 Tasa Fija de 3.700% 1,096,352,302 Banco del Pichincha 27 SI 2018-07-09 2021-06-23 Tasa Fija de 6.340% 88,371,361 Banco de Crédito del Perú 11 SI 2019-12-11 2020-12-10 Tasa Fija de 3.600% 973,093,759 Scotiabank 19 SI 2019-12-12 2021-06-09 Tasa Fija de 3.700% 1,096,352,302 Interbank 4 SI 2020-03-17 2020-09-13 Tasa Fija de 3.610% 1,154,089,198 Scotiabank 24 SI 2019-12-12 2021-06-09 Tasa Fija de 3.700% 1,066,672,942 BBVA 10 SI 2019-12-11 2020-12-04 Tasa Fija de 3.600% 550,527,794 Entel Chile S.A. 5 SI 2018-01-10 2020-09-30 Tasa Fija de 8.700% 8,079,422 BBVA 41 NO 2020-03-25 2024-08-12 LIBOR 6M + 0.400% 41,348,700,000 Intesa 40 SI 2014-08-11 2024-08-09 Tasa Fija de 7.250% 3,445,725,000 Banco Guayaquil 35 SI 2018-08-29 2021-08-13 Tasa Fija de 7.310% 29,104,891 Scotiabank 22 SI 2019-12-12 2021-06-09 Tasa Fija de 3.700% 1,085,323,906 51 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Institución [eje] Institución Fecha de Fecha de Tasa de interés y/o Denominación [eje] Extranjera (Si/No) firma/contrato vencimiento sobretasa Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro] Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje] Año actual Hasta 1 año Hasta 2 años Hasta 3 años Hasta 4 años Hasta 5 años o más Año actual Hasta 1 año Hasta 2 años Hasta 3 años Hasta 4 años Hasta 5 años o más [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] BBVA 8 SI 2019-12-11 2020-12-04 Tasa Fija de 3.600% 1,101,055,588 Citi Bank 18 NO 2020-03-25 2021-05-27 EURIBOR 6M + 48,065,158,041 0.450% Scotiabank 25 SI 2019-12-12 2021-06-09 Tasa Fija de 3.700% 1,101,542,135 Banco Guayaquil 34 SI 2018-08-23 2021-08-06 Tasa Fija de 7.350% 27,473,573 Banco Guayaquil 29 SI 2018-07-24 2021-07-08 Tasa Fija de 7.310% 52,834,450 Banco de Chile 38 SI 2020-03-27 2021-09-27 TAB 180D + 0.450% 3,482,522,253 Scotiabank 23 SI 2019-12-12 2021-06-09 Tasa Fija de 3.700% 1,066,672,942 Banco de Crédito del Perú 13 SI 2019-12-11 2020-12-10 Tasa Fija de 3.600% 973,093,759 Banco de Crédito del Perú 14 SI 2019-12-11 2020-12-10 Tasa Fija de 3.600% 973,093,759 BBVA 16 SI 2020-03-18 2021-03-12 Tasa Fija de 3.450% 346,421,378 Banamex 3 NO 2020-04-15 2020-12-15 TIIE 28D + 1.620% 12,969,550,000 TOTAL 17,969,550,000 0 0 0 0 0 14,541,026,303 58,511,154,632 9,468,601,127 6,109,544 6,654,793 41,378,601,622 Otros bancarios TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total bancarios TOTAL 17,969,550,000 0 0 0 0 0 14,541,026,303 58,511,154,632 9,468,601,127 6,109,544 6,654,793 41,378,601,622 Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis] Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios) Bonos Internacionales 50 SI 2019-11-22 2021-11-22 CDI + 0.600% 1,510,178,963 Bonos Internacionales 71 SI 2013-09-06 2073-09-06 Tasa Fija de 6.375% 14,193,400,705 Bonos Internacionales 51 SI 2013-12-03 2021-12-03 Tasa Fija de 3.125% 19,354,637,325 Bonos Internacionales 52 SI 2020-01-30 2022-01-30 CDI + 0.960% 10,487,353,908 Bonos Internacionales 58 SI 2013-07-22 2023-07-22 Tasa Fija de 3.259% 19,354,637,325 Bonos Internacionales 67 SI 2012-08-07 2041-08-07 Tasa Fija de 4.375% 21,365,217,863 Bonos Internacionales 65 SI 2020-05-07 2030-05-07 Tasa Fija de 2.875% 22,971,500,000 Bonos Internacionales 53 SI 2019-03-29 2022-03-29 Tasa 106.000% de 8,389,883,126 CDI Bonos Internacionales 63 SI 2016-03-10 2028-03-10 Tasa Fija de 2.125% 16,774,019,015 Bonos Internacionales 68 SI 2012-07-16 2042-07-16 Tasa Fija de 4.375% 26,417,225,000 Bonos Internacionales 62 SI 2019-06-26 2027-06-26 Tasa Fija de 0.750% 25,806,183,100 Bonos Internacionales 60 SI 2011-10-27 2026-10-27 Tasa Fija de 5.000% 14,243,478,575 Bonos Internacionales 61 SI 2016-12-07 2026-12-07 Tasa Fija de 1.500% 19,354,637,325 Bonos Internacionales 45 NO 2014-06-09 2024-12-09 Tasa fija de 7.125% 11,000,000,000 Bonos Internacionales 47 SI 2018-03-28 2021-03-28 Tasa 104.000% de 4,614,435,720 CDI Bonos Internacionales 70 SI 2013-09-06 2073-09-06 Tasa Fija de 6.375% 15,667,826,433 Bonos Internacionales 54 SI 2012-04-02 2022-04-04 Tasa Fija de 4.000% 19,354,637,325 Bonos Internacionales 49 SI 2018-07-27 2021-07-27 Tasa 104.250% de 6,355,336,468 CDI Bonos Internacionales 44 NO 2012-12-05 2022-12-05 Tasa fija de 6.450% 22,500,000,000 Bonos Internacionales 46 SI 2017-10-25 2020-10-16 Tasa 102.900% de 6,292,412,345 CDI Bonos Internacionales 59 SI 2016-03-10 2024-03-10 Tasa Fija de 1.500% 21,935,255,635 52 de 89 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2020 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades Institución [eje] Institución Fecha de Fecha de Tasa de interés y/o Denominación [eje] Extranjera (Si/No) firma/contrato vencimiento sobretasa Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro] Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje] Año actual Hasta 1 año Hasta 2 años Hasta 3 años Hasta 4 años Hasta 5 años o más Año actual Hasta 1 año Hasta 2 años Hasta 3 años Hasta 4 años Hasta 5 años o más [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] [miembro] Bonos Internacionales 56 SI 2019-09-02 2022-09-02 Tasa 106.500% de 4,194,941,563 CDI Bonos Internacionales 69 SI 2019-04-22 2049-04-22 Tasa Fija de 4.375% 28,714,375,000 Bonos Internacionales 64 SI 2019-04-22 2029-04-22 Tasa Fija de 3.625% 22,971,500,000 Bonos Internacionales 55 SI 2012-07-16 2022-07-16 Tasa Fija de 3.125% 36,754,400,000 Bonos Internacionales 66 SI 2013-07-22 2033-07-22 Tasa Fija de 4.948% 8,546,087,145 Bonos Internacionales 57 SI 2013-07-04 2023-07-04 Tasa Fija de 3.500% 7,741,854,930 Bonos Internacionales 48 SI 2012-07-12 2021-07-12 Tasa Fija de 3.000% 25,806,183,100 TOTAL 0 0 0 22,500,000,000 0 11,000,000,000