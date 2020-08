MarketScreener Homepage > Equities > FIRST NORTH STOCKHOLM > ArcAroma AB (publ) AAP B SE0014609459 ARCAROMA AB (PUBL) (AAP B) Add to my list Report Report Delayed FIRST NORTH STOCKHOLM - 08/11 04:07:53 am 13.6 SEK -5.56% 04:24a ARC AROMA PURE : Delårsrapport Q2 2020-04-01 – 2020-06-30 PU 02:39a ARC AROMA PURE : Delårsrapport januari-juni 2020 PU 07/16 ARC AROMA PURE : ArcAroma´s oliveCEPT® improves production at Agioi Apostoloi in Greece PU Summary Quotes Charts News Calendar Company Financials Consensus Revisions News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news Arc Aroma Pure : Delårsrapport Q2 2020-04-01 – 2020-06-30 0 08/11/2020 | 04:24am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Delårsrapport januari - juni 2020 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2020 Redo för försäljningsoffensiv när marknaderna normaliseras Sammanfattning av andra kvartalet april-juni 2020* Rörelsens intäkter uppgick till 2,1 (1,7) MSEK.

EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -6,2(-6,1) MSEK.

-6,2(-6,1) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -6,7(-6,5) MSEK.

-6,7(-6,5) MSEK. Totalresultatet uppgick till 0,3 (-3,4) MSEK.

(-3,4) MSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,54(-0,57) SEK. *Jämförelsesiffror inom parentes avser maj - juli 2019. Med "Bolaget", "ArcAroma" avses ArcAroma AB med organisationsnummer 556586 - 1985. Väsentliga händelser under kvartalet På grund av COVID-19 pandemin och dess negativa påverkan på affärsmöjligheterna beslutade ArcAroma att från den 6 april varsla all personal i Sverige om korttidspermittering. ArcAroma avvaktar med nya utvecklingsprojekt tills att en kontinuerlig försäljning har uppnåtts.

COVID-19 pandemin och dess negativa påverkan på affärsmöjligheterna beslutade ArcAroma att från den 6 april varsla all personal i Sverige om korttidspermittering. ArcAroma avvaktar med nya utvecklingsprojekt tills att en kontinuerlig försäljning har uppnåtts. ArcAroma lanserade #WeAreArcAroma - en video-serie intervjuer med medarbetarna på företaget.

video-serie intervjuer med medarbetarna på företaget. EU godkände preliminärt patentansökan avseende behandling med CEPT® vid biogas- produktion. När formellt godkännande därefter erhålls, kommer EU-patentet att valideras i de europeiska länder som har kommersiellt intresse för denna industriella applikation.

EU-patentet att valideras i de europeiska länder som har kommersiellt intresse för denna industriella applikation. ArcAroma inledde ett sex månader långt utvärderingsavtal med ett av Sveriges största mejeriföretag. Under perioden utvärderas kvalitetsförbättring av vassleprotein, som är en högvärdig proteinråvara, efter behandling av juiceCEPT®+.

ArcAroma höll Årsstämma och beslut fattades, som framgår av Stämmokommuniké publicerad den 17 juni 2020, bland annat om ändring av aktieslag. ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 Väsentliga händelser efter periodens utgång ArcAroma tecknar köpeavtal med Oleificio Conti för en oliveCEPT® THOR-enhet.

THOR-enhet. ArcAroma ändrar till ett aktieslag och noterar samtliga aktier. Bolaget kommer därmed framöver endast ha ett aktieslag, där alla aktier har lika stort röstvärde. Beslutet innebar således att upphöra med uppdelningen mellan aktier av serie A och serie B.

Grekiska Agioi Apostolois olivoljeanläggning har skrivit ett hyresavtal för att ytterligare utvärdera en oliveCEPT®-enhet och med option att köpa enheten efter ett år. Finansiell översikt Koncern April-juni Maj-juli Januari-juni Februari-juli Maj-december 2020 2019 2020 2019 2019 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 8 mån Rörelsens intäkter, MSEK 2,1 1,7 5,2 7,6 9,4 EBITDA, MSEK -6,2 -6,1 -15,1 -14,7 -22,6 Resultat efter finansnetto, MSEK -6,7 -6,5 -15,7 -9,7 -20,7 Totalresultat, MSEK 0,3 -3,4 -9,5 -6,6 -14,6 Resultat per aktie -0,54 -0,57 -1,3 -0,9 -1,82 Moderbolag April-juni Maj-juli Januari-juni Februari-juli Maj-december 2020 2019 2020 2019 2019 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 8 mån Rörelsens intäkter, MSEK 2,1 1,7 5,1 7,8 10,5 EBITDA, MSEK -3,8 -4,0 -9,9 -6,1 -10,6 Resultat efter finansnetto, MSEK -6,6 -6,1 -15,5 -9,6 -18,0 Totalresultat, MSEK -6,6 -6,1 -15,5 -10,1 -19,9 Resultat per aktie -0,53 -0,53 -1,28 -0,94 -1,75 ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 VD HAR ORDET "Vi ser en ökad investeringsvilja och en ökning av affärsmöjligheterna inom Foodtech. Branchens behov av förbättrad processeffektivitet, högre produktkvalitet ur råvaran och kortare ROI är stora. Det är här vår teknologi kan göra skillnad. " Coronakrisen har slagit hårt mot vårt samhälle och fortsätter att påverka ArcAroma på flera plan. Vi arbetar för att gå stärkta ur denna situation. Vårt arbetssätt bygger på en strategi i tre steg som säkerställer att vi har bästa möjliga organisatoriska och produktmässiga förutsättningar att utveckla våra affärer. Vi har nu passerat det första steget, stabiliseringsfasen. Sammantaget har vi radikalt minskat vår kostnadsmassa genom lägre utvecklingskostnader och korttidspermitteringar. Under perioden sökte vi bidrag från omställningsstödprogrammet på motsvarande minst 1,5 MSEK som vi troligtvis kommer erhålla och vi har börjat dra nytta av korttidspermitteringsstödet. Korttidsarbete gäller fortfarande för vår personal men efter augusti återgår vi till normalnivå. Vi har inlett det andra steget, reaktiveringsfasen, som innebär att vi nu kan föra ett ökat antal kunddialoger och börjat boka in fler digitala och även fysiska möten. Våra digitala försäljningskanaler har lyckats bygga upp ett stort intresse från potentiella kunder inom alla våra aktiva Foodtech- applikationer. Bland annat har vi genomfört webinars med kunder för att sälja in våra koncept. Planerade utvärderingar hos kunder har skjutits framåt i tiden men vi ser att intresset finns kvar. Vi kan i dagsläget konstatera att Europa i stort sett är på väg att öppna upp förutom vissa begränsningar och restriktioner. Våra marknader i Nordafrika - Marocko och Tunisien är däremot fortfarande stängda för inresor och om vi blickar vidare mot Kina så finns där ett karantäntvång vid inresor. I Kina har vi arbetat som vanligt med våra lokala resurser men digitalt. Den kinesiska marknaden är för stor för att bearbeta på distans och fysiska möten är viktigt i den affärskulturen. Vi har under perioden byggt en prospektlista med flera ledande bolag inom juice- och olivoljeproduktion. Så fort karantänkravet lyfts kommer vi att åka dit för att träffa bolagen. Under augusti förbereder vi för att inleda det tredje steget, accelereringsfasen. Vi återgår då till normala resurser för att avsluta affärer och för att därmed öka antalet order och viktiga referenser för juiceCEPT®, juiceCEPT® + och oliveCEPT®. Det förs ett flertal förhandlingar med juice-producenter för installation av juiceCEPT® för ökad extraktion och högre kvalitet. Vi kommer i början av september att återuppta arbetet kring juiceCEPT®+ och ESL, hos Frankly Juice i Danmark. Framsteg har också uppnåtts inom olivsektorn där vår kommunikation med oliveCEPT® placerad före malaxering skapar stort intresse och vi räknar med att kunna kommunicera nya order under tidig höst. ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 Inom gruppen nya applikationer har vi ett samarbete med Cerealiq där vi utvecklar nya egenskaper i havredryck med ny planerad start av labtester från september. Vi ser stora möjligheter till att förbättra produktkvaliteten och processproduktiviteten för havredrycker. Coronakrisen har också påverkat utvärderingen av dynaCEPT® hos Aarhus Vand och Källby reningsverk där vi nu har tagit ett strategiskt viktigt beslut. Vi fortsätter transformeringen av resurser från CleanTech till FoodTech.Vi allokerar nu alla resurser och all kompetens för fullt focus på Foodtech och parkerar därmed dynaCEPT® och bioCEPT® för framtiden. Vi vill poängtera att dessa två applikationer har ett potentiellt värde för bolaget och vid rätt tidpunkt kommer vi aktivera dessa områden. En grundläggande faktor till beslutet är att vi ser en högre investeringsvilja i marknaden för FoodTech och området visar en snabb utvecklingstakt, kortare beslutstider och ett sätt att göra affärer som passar oss väl. Vi ser också att vi kan skapa stora ekonomiska och produktmässiga kundfördelar för denna kundgrupp. Sen kan vi kostnadseffektivt förverkliga den skalbarhet vi ser för CEPT® och börja bearbeta nya länders marknader. Investeringsstödsprogrammen från EU för innovativa investeringar i jordbrukssektorn går trögare än förväntat. Programmen som skulle gynna flera av våra potentiella kunder har ännu inte lanserats i Italien och Spanien som det var utlovat. Vår förhoppning är att stödet kommer vara tillgängligt under andra halvåret. Då tror vi att investeringarna kommer öka inom sektorerna frukt- och grönsaksodling samt olivoljeodling. Högsta prioritet är att fortsätta bygga strategiska referenser för att skapa bästa utgångsläge på våra marknader när förutsättningarna blir de rätta för de potentiella kunderna att investera och lägga order. Vi är väldigt stolta över det utvärderingskontrakt som vi efter andra kvartalets slut har skrivit med en kund inom mejeriindustrin. Vår teknologi är helt unik för att potentiellt möta kundens behov. JuiceCEPT®+ förväntas säkerställa ökad produktkvalitet av vassleproteinet där juiceCEPT®+ avaktiverar värmeresistenta bakterier. Vi ser detta som en framtida marknad då vassleprotein är en potentiellt stor och viktig insatsråvara för produktion av livsmedel med hög proteinhalt. Det är vår generella målsättning att vara en av de ledande aktörerna som bidrar med att optimera processer för hälsosamma livsmedelsprodukter som är i stark tillväxt. Två exempel är vassleprotein och havremjölk. En av världens största producenter inom juicekoncentrat har visat intresse och vi hoppas på ett utvärderingskontrakt under hösten gällande både Europa och i Asien. Inriktningen kommer att vara kvalitetsförbättring av produkterna och processoptimering. Även om ett öppnare samhälle har dragit ut på tiden och våra affärsmöjligheter har försenats så ser vi en ökning av ljuspunkter och nya möjligheter. Med en ödmjuk hållning till problem och möjligheter ser att vår orderbacklog har minskat som en följd av beslutet kring dynaCEPT ® . Denna reduktion kommer kompenseras av nya affärer som vi i dagsläget känner som sannolika. Orderbackloggen plus nya affärer bedöms skapa kassaflödespåverkande intäkter i spannet 8-11 MSEK under resten av året. Vår bedömning är också att vår tillgängliga likviditet kommer räcka till vi övergår till positivt kassaflöde om inte några nya oförutsedda marknadshändelser inträffar. Johan Möllerström VD, ArcAroma AB (publ) ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 Allmänt om verksamheten CEPT®-teknologin ArcAroma's koncept bygger på den egenutvecklade och patenterade CEPT® -teknologin.Den består av en moduluppbyggd högspänningsgenerator och en behandlingskammare. Högspänningsgeneratorn är sammansatt av ett antal generatormoduler som sänder ut mycket kortvariga högspänningspulser. Generatormodulerna seriekopplas och styrs med extremt precisa optiska signaler så att varje modul skickar sin puls exakt samtidigt som övriga. Resultatet blir att pulsernas spänning, max 1000 V, adderas och ger en slutgiltig spänning i den resulterande pulsen beroende på hur många moduler som seriekopplats. Enheten innehåller även styrelektronik, olika skydd, ett användargränssnitt samt ett antal givare för att övervaka processen. Behandlingen skapar porer, spränger cellmembran och andra strukturer samt dödar oönskade mikroorganismer. Resultatet innebär en snabbare nedbrytning av celler vilket ger en högre energiutvinning av de material som behandlas eller bättre frigörande av näringsämnen och andra värdefulla substanser som finns inkapslade i celler t.ex. olivolja och fruktjuicer. Det finns många möjliga applikationsområden för den patenterade CEPT®- teknologin. Inom bolagets affärsområde FoodTech extraherar CEPT® mer olja och juice ur råvaran t.ex. oliver och äpplen. Färskpressad apelsinjuice får en fördubblad hållbarhet. Inom affärsområdet CleanTech behandlas inkommande avfall för Biogasproduktion och resulterar ökad produktion av Biogas. Avloppsvattenrening effektiviseras också av CEPT®. Skalbarheten av teknologin möjliggör att bolaget på ett kostnadseffektivt sätt och kort "time to market" kan etablera nya applikationer på marknaden. Samtliga applikationer erbjuder betydande kundfördelar och alla bidrar till en ökad hållbarhet av olika karaktär. ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 Det närstående bolaget OptiFreeze använder CEPT® för öka livslängden på produkter inom växtförädling och förbättra rotningen av sticklingar. Bolaget har en kundsupport- och serviceavdelning vars syfte är att leverera ett mervärde och generera repetitiva intäkter via olika support- och underhållsavtal. Enligt ledningens uppfattning ger denna verksamhet kunderna hög produktivitet i sina linjer och bolaget får värdefull feedback från slutanvändarna för löpande förbättringar av våra produkter. Denna funktion i bolaget kommer också erbjuda tjänsten "Processoptimering". ArcAroma har en patentportfölj som består av fyra patentfamiljer som innefattar både CEPT® generatorns tekniska lösning och behandlingskammaren. Bolaget har också en lämnat in en femte patentansökan för en ny behandlingskammare för ESL. Fokusområden 2020 - 2021 I våra affärsområden har vi för närvarande 3 applikationer i marknadsfokus enligt nedan. ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 Strategi 2020 - 2021 ArcAroma bedömer att affärsområdet FoodTech är i full kommersiell fas med fokus på applikationerna oliveCEPT®, juiceCEPT® och juiceCEPT®+. Prioritet för de marknader där vi är etablerade och därefter följer bearbetning av nya marknader. Bolaget har etablerat en strategi med fokus mot FoodTech och affärsområdet CleanTech är parkerat med dynaCEPT® och bioCEPT®. Bolaget har metodutvecklingen klar för båda dessa applikationerna men behöver en kraftfullare CEPT®-Generator. Finansiell information ArcAroma AB ändrade enligt beslut på Årsstämman 2019 räkenskapsår från maj-april till kalenderår, vilket innebär att denna delårsrapport omfattar det andra kalenderkvartalet 1 april - 30 juni 2020. Jämförelsetal i de finansiella rapporterna utgör perioden som är närmast jämförbar med kvartalet och omfattar perioden 1 maj - 31 juli 2019. Koncern Intäkter Intäkter under kvartalet uppgick till 2,1 MSEK (1,7) varav nettoomsättningen utgjorde 0,6 MSEK, aktiverade utvecklingsutgifter 0,8 MSEK och övriga rörelseintäkter 0,7 MSEK. Av nettoomsättningen utgjordes av 0,4 MSEK av intäkter från utvärderingsprojekt hos kund samt försäljning av reservdelar och 0,2 MSEK av fakturerade administrativa tjänster och lokalhyror. Övriga intäkter bestod i huvudsak av statligt stöd för korttidsarbete. Bolaget förväntas erhålla statligt Omställningsstöd om 1,5 MSEK för att täcka fasta kostnader mot bakgrund av att bolagets omsättning, beroende på Corona-pandemin, sjunkit med mer än 30% för perioden mars-april 2020 jämfört med samma period föregående år. Det är bolagets bedömning av villkoren för stödet uppfylls då det inte varit möjligt att uppnå försäljning mot bakgrund av stängda marknader. Förväntad intäkt har ej redovisats i delårsrapporten, utan kommer att redovisas när ansökan godkänts och berättigat stödbelopp fastställts, vilket förväntas ske senast i september. Resultat EBITDA-resultatet uppgick till -6,2 MSEK (-6,1). De externa kostnaderna har ökat med 0,5 MSEK och personalkostnaderna ökat med 0,2 MSEK under kvartalet. De ökade kostnaderna avser bland annat ökad säljkapacitet i Italien. Periodens resultat uppgick till -6,7 MSEK (-6,5) och belastas med 0,1 MSEK högre avskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifters samt 0,1 MSEK högre finansieringskostnader än under jämförelseperioden. Periodens totalresultat påverkas av en positiv effekt på 7,0 MSEK avseende innehavet i OptiFreeze AB (publ) enligt värdering till verkligt värde (börskurs per 30 juni 2020) och uppgår till 0,3 MSEK (- 3,4). Resultat per aktie Resultat per aktie är -0,54 kr (-0,57). Finansiering och kassaflöde Bolaget hade vid periodens utgång likvida medel uppgående till 8,2 MSEK (22,8) och periodens totala kassaflöde uppgick under kvartalet till -5,6 MSEK (-7,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden -3,5 MSEK (-5,7) beroende på det negativa rörelseresultatet på - 4,3 MSEK (-4,7) medan förändringen av rörelsekapitalet har bidragit positivt med 0,8 MSEK (-1,0). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -9,3 MSEK (-1,5) där -7,8 MSEK består i framtida hyreskostnader i ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 samband med att nytt hyresavtal tecknats gällande bolagets kontor i Lund som i enlighet med IFRS 16 redovisats som nyttjanderättstillgång. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 7,2 MSEK (0,0) och avsåg främst redovisad leasingskuld för kontorslokalerna reducerad med i perioden amorterad leasingskuld. Moderbolag Beträffande resultat och kassaflöde så gäller även det som ovan nämnts för koncernen, med undantag för effekter av IFRS 16 och resultateffekten avseende värderingen av innehavet i OptiFreeze AB (publ). Huvuddelen av verksamheten har under kvartalet bedrivits i moderbolaget och periodens resultat uppgick till -6,6 MSEK (-6,1). Kassaflödet från den löpande verksamhet uppgick till -4,0 MSEK (-5,7) och periodens totala kassaflöde uppgick till -5,6 MSEK (-7,2). Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 8,1 MSEK (22,6). Redovisningsprinciper Se sidan för Noter i rapporten. Organisation och personal Verksamheten i de svenska dotterbolagen, i vilka inga anställda finns, avvecklas successivt och överförs till moderbolaget. Relationen mellan konsulttjänster och anställd personal utvärderas kontinuerligt och det finns en plan över vilka kompetenser som Bolaget behöver för framtiden. Med anledning av Covid-19 har korttidsarbete införts under andra kvartalet och kommer att pågå till augusti månads utgång vilket även påverkar inköp av konsulttjänster. Risker och osäkerhetsfaktorer Ett antal risker kan få en påverkan på bolagets verksamhet. En mer detaljerad bedömning av dessa finns beskriven i Årsredovisningen för 2019. Under 2020 har företaget blivit påverkat av effekterna av Corona-viruset,Covid-19. Styrelsen och ledningen har ingående analyserat de potentiella effekterna av Covid-19 pandemin på företaget. Tidigare gjord prognos har reviderats då efterfrågan på företagets produkter har påverkats. Vid tidpunkten för delårsrapportens avgivande är det fortsatt svårt att uppskatta om denna påverkan är kortsiktig, dvs ett antal månader, eller om påverkan kommer att bli mer långsiktig. Styrelsen och ledningen kan konstatera att det råder en betydande osäkerhet i omvärlden, vilket får som konsekvens att det föreligger en osäkerhet gällande kundernas investeringsvilja. Styrelsen och ledningen följer noggrant utvecklingen och vidtar kontinuerligt åtgärder för att begränsa de negativa effekterna på bolaget. Kortsiktigt har spridningen av Coronaviruset begränsat möjligheterna till fysiska kundmöten i Europa varför offertportföljen från föregående år bearbetas genom digitala kanaler. Under sommaren har delar av marknaden öppnats upp och det har varit möjligt att planera in kundmöten under sensommaren. Bolaget anpassar dock, som nämnts under punkten Organisation och personal, vidare tillfälligt kostnadsbasen genom korttidsarbete och senarelägger utvecklingsarbeten till dess att kontinuerlig försäljning återigen har upprättats för att begränsa påverkan på bolaget och för att bolaget ska stå väl rustat när marknaden återgår till ett mera normalt läge. ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 Styrelsen och ledningen ser inget behov av att skriva ner värdet av aktiverade utvecklingsutgifter eller kundfordringar med anledning av effekterna av Corona-pandemin. Kundfordringar bedöms inte vara osäkra och värdet av nedlagda utvecklingsutgifter intakta. Aktieägarinformation Aktien ArcAroma-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, Tel. +46 (0) 8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se Aktiekapitalet utgjordes per den 30 juni 2020 av 908 000 A-aktier och 11 502 989 B-aktier totalt 12 410 989 aktier. I enlighet med Årsstämmans beslut har bolaget den 13 juli 2020 upphört med uppdelningen mellan aktier av serie A och serie B och har därmed endast ett aktieslag. I samband med förändringen ändrades bolagets kortnamn till AAA med den nya ISIN-koden SE0014609459. Vid utgången av föregående räkenskapsår utgjordes aktiekapitalet av totalt 11 389 541 aktier. Årsstämma 2021 ArcAroma AB:s årsstämma kommer att hållas i Lund den 3 juni 2021. Kommande rapporter Delårsrapport Q3 2020 19 november 2020 Bokslutskommuniké 2020 9 februari 2021 Publicering av Årsredovisning 20 april 2021 Årsstämma 2020 3 juni 2021 För ytterligare information Johan Möllerström, VD Telefon: +46 (0)768 868 178 E-post: johan.mollerstrom@arcaroma.com Peter Ahlgren, Styrelseordförande E-post: peter.ahlgren@arcaroma.com ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 Styrelsens intygande Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat. Lund den 11 augusti 2020 ArcAroma AB (publ) Peter Ahlgren styrelseordförande Torbjörn Clementz styrelseledamot Per-Ola Rosenqvist styrelseledamot Peter Holm styrelseledamot Ola Weidenberg styrelseledamot Erik Silfverberg styrelseledamot Johan Möllerström VD Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Notera: Denna information är sådan information som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2020 klockan 08:30 CET. ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 1. RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN (Kr) 2020-04-01 2019-05-01 2020-01-01 2019-02-01 2019-05-01 2020-06-30 2019-07-31 2020-06-30 2019-07-31 2019-12-31 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 8 mån Rörelsens intäkter m.m Nettoomsättning 603 861 159 347 931 056 3 734 092 5 308 692 Aktivering 754 149 1 423 518 3 448 063 3 791 964 3 894 640 Övriga rörelseintäkter 717 676 83 510 810 784 118 607 232 986 2 075 686 1 666 375 5 189 903 7 644 663 9 436 318 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -981 543 -1 554 903 -4 154 538 -4 549 933 -7 921 357 Övriga externa kostnader -2 755 785 -2 275 617 -5 725 768 -4 967 472 -7 997 950 Personalkostnader -2 454 655 -2 224 977 -5 240 200 -5 184 142 -6 711 561 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 457 136 -2 048 269 -5 507 131 -2 284 885 -7 484 706 -8 649 119 -8 103 766 -20 627 637 -16 986 432 -30 115 574 Rörelseresultat -6 573 433 -6 437 391 -15 437 735 -9 341 769 -20 679 256 Resultat från finansiella poster Finansiella poster -172 919 -92 468 -291 510 -361 758 -29 083 Resultat efter finansiella poster -6 746 352 -6 529 859 -15 729 245 -9 703 527 -20 708 339 Resultat före skatt -6 746 352 -6 529 859 -15 729 245 -9 703 527 -20 708 339 Skatt på årets resultat - - - - - Periodens resultat -6 746 352 -6 529 859 -15 729 245 -9 703 527 -20 708 339 Övrigt totalresultat Poster som kan omföras till årets resultat Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 38 605 -5 574 14 694 -3 485 30 363 Poster som inte kan omföras till periodens resultat Aktier värderade till verkligt värde vid övrigt totalresultat 6 963 154 3 091 867 6 171 887 3 091 867 6 115 217 Övrigt totalresultat 7 001 759 3 086 293 6 186 581 3 088 382 6 145 580 Summa totalresultat 255 407 -3 443 566 -9 542 664 -6 615 145 -14 562 759 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare -6 716 927 - -15 621 453 - -20 365 973 Innehav utan bestämmande inflytande -29 425 - -107 792 - -342 366 Periodens resultat -6 746 352 - -15 729 245 - -20 708 339 Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 269 390 - -14 232 538 - -14 232 538 Innehav utan bestämmande inflytande -13 983 - -101 914 - -330 221 Periodens totalresultat 255 407 - -9 542 664 - -14 562 759 Resultat per aktie före och efter utspädning -0,54 -0,57 -1,30 -0,90 -1,82 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 12 410 989 11 389 541 12 095 754 10 779 635 11 389 541 ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 2. BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN (Kr) 2020-06-30 2019-07-31 2019-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 47 130 248 50 037 005 48 099 390 Materiella anläggningstillgångar 10 413 582 4 131 877 3 106 094 Finansiella anläggningstillgångar 43 804 907 33 181 016 37 664 334 Summa anläggningstillgångar 101 348 737 87 349 898 88 869 818 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 6 708 332 4 646 543 7 512 260 Kortfristiga fordringar 10 706 980 5 549 883 12 949 000 Likvida medel 8 240 996 22 834 656 2 898 352 Summa omsättningstillgångar 25 656 308 33 031 082 23 359 612 SUMMA TILLGÅNGAR 127 005 045 120 380 980 112 229 430 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 1 241 099 1 138 954 1 138 954 Övrigt tillskjutet kapital 122 892 155 103 452 021 103 452 021 Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat -23 649 059 -240 088 -14 208 310 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 100 484 195 104 350 887 90 382 665 Innehav utan bestämmande inflytande -229 389 - -127 475 Summa eget kapital 100 254 805 104 350 887 90 255 190 Långfristiga skulder 18 227 933 11 422 030 11 317 260 Kortfristiga skulder 8 522 307 4 608 063 10 656 980 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 127 005 045 120 380 980 112 229 430 ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 3. RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN (Kr) Balanserade Övrigt vinstmedel Summa Innehav utan tillskjutet Omräknings- Verkligt inkl. årets moderbolagets bestämmande Totalt eget Aktiekapital kapital reserv värde reserv resultat aktieägare inflyttande kapital Ingående eget kapital per 2019-05-01 1 138 954 103 452 021 -1 666 -75 410 3 280 554 107 794 453 107 794 453 Förändringar av innehav utan bestämmande inflytande 666 -3 179 916 -3 179 250 202 746 -2 976 504 Periodens resultat -20 365 973 -20 365 973 -342 366 -20 708 339 Periodens övrigt totalresultat 18 218 6 115 217 6 133 435 12 145 6 145 580 Årets totalresultat 18 884 6 115 217 -23 545 889 -17 411 788 -127 475 -17 539 263 Utgående eget kapital per 2019-12-31 1 138 954 103 452 021 17 218 6 039 807 -20 265 335 90 382 665 -127 475 90 255 190 Ingående eget kapital per 2020-01-01 1 138 954 103 452 021 17 218 6 039 807 -20 265 335 90 382 665 -127 475 90 255 190 Periodens resultat -15 621 453 -15 621 453 -107 792 -15 729 245 Periodens övrigt totalresultat 8 816 6 171 887 6 180 703 5 878 6 186 581 Årets totalresultat 8 816 6 171 887 -15 621 453 -9 440 749 -101 914 -9 542 664 Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare: Nyemission 102 145 19 609 542 19 711 687 19 711 687 Emissionskostnader -169 408,00 -169 408 -169 408 Utgående eget kapital per 2020-06-30 1 241 099 122 892 155 26 034 12 211 694 -35 886 788 100 484 195 -229 389 100 254 805 ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 4. RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE I SAMMANHANG FÖR KONCERNEN (Kr) 2020-04-01 2019-05-01 2020-01-01 2019-02-01 2019-05-01 2020-06-30 2019-07-31 2020-06-30 2019-07-31 2019-12-31 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 8 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat -6 573 433 -6 437 491 -15 437 735 -9 341 869 -20 679 256 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 457 136 1 854 270 5 507 131 2 090 886 7 121 444 Erhållna / Betalda räntor -172 919 -92 468 -291 510 -361 758 -29 083 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -4 289 215 -4 675 689 -10 222 114 -7 612 741 -13 586 895 Förändringar i rörelsekapital Ökning/Minskning av varulager 250 356 -318 026 803 928 6 177 -2 516 476 Ökning/Minskning av fordringar 1 423 805 -227 487 2 242 020 -3 630 746 -7 592 835 Ökning/Minskning av skulder -914 711 -443 364 -2 134 673 -507 930 2 505 661 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 759 450 -988 877 911 275 -4 132 499 -7 603 650 Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 529 765 -5 664 566 -9 310 839 -11 745 240 -21 190 545 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 087 549 -1 589 698 -4 004 140 -4 245 625 -4 456 117 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -7 814 178 - -7 811 064 -22 573 -299 594 Investeringar i övriga företag - - - - -1 499 993 Försäljning andelar övriga företag - - - - 250 707 Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - -387 901 - Omklassificering av materiella anläggningstillgångar -408 198 - -408 198 1 029 369 - Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 309 925 -1 589 698 -12 223 401 -3 626 730 -6 004 997 Finansieringsverksamheten Upptagande av lån 7 337 317 78 138 7 320 410 158 189 237 209 Amortering av leasingskuld -125 036 -95 624 -125 036 -95 624 -271 305 Nyemission, netto efter emissionskostnader - - 19 661 275 36 822 739 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 212 281 -17 486 26 856 649 36 885 304 -34 096 Periodens kassaflöde -5 627 409 -7 271 750 5 322 409 21 513 334 -27 229 638 Likvida medel vid årets/periodens ingång 13 873 995 30 111 178 2 898 352 31 437 215 30 111 178 Omräkningsdifferens -5 590 -4 772 20 235 -4 715 16 812 Likvida medel vid årets/periodens utgång 8 240 995 22 834 656 8 240 996 52 945 834 2 898 352 Specifikation likvida medel Kassa och bank 8 240 995 22 834 656 8 240 996 52 945 834 2 898 352 8 240 995 22 834 656 8 240 996 52 945 834 2 898 352 ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 5. RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET (Kr) 2020-04-01 2019-05-01 2020-01-01 2019-02-01 2019-05-01 2020-06-30 2019-07-31 2020-06-30 2019-07-31 2019-12-31 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 8 mån Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 603 861 159 347 931 056 3 897 997 6 360 648 Aktiverat arbete för egen räkning 754 149 1 423 518 3 448 063 3 791 964 3 894 640 Övriga rörelseintäkter 717 676 83 510 741 340 118 607 232 986 2 075 686 1 666 375 5 120 458 7 808 568 10 488 274 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -981 543 -1 554 903 -4 151 325 -4 549 752 -7 849 929 Övriga externa kostnader -2 518 167 -2 025 004 -5 840 653 -4 403 878 -6 791 051 Personalkostnader -2 370 133 -2 109 491 -5 036 008 -4 932 559 -6 411 784 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 703 802 -1 946 335 -5 374 845 -2 180 126 -7 198 306 -8 573 645 -7 635 733 -20 402 831 -16 066 313 -28 251 069 Rörelseresultat -6 497 958 -5 969 358 -15 282 373 -8 257 745 -17 762 795 Resultat från finansiella poster Nedskrivning aktier i koncernföretag - - - -986 970 -218 664 Övriga finansiella poster -129 404 -85 091 -213 980 -354 381 -12 569 Resultat efter finansiella poster -6 627 362 -6 054 448 -15 496 352 -9 599 096 -17 994 028 Erhållet/lämnat koncernbidrag - - - -510 000 -1 900 000 Resultat före skatt -6 627 362 -6 054 448 -15 496 352 -10 109 096 -19 894 028 Skatt på årets resultat Periodens resultat -6 627 362 -6 054 448 -15 496 352 -10 109 096 -19 894 028 Resultat per aktie före och efter utspädning -0,53 -0,53 -1,28 -0,94 -1,75 Genomsnittligt antal aktier 12 410 989 11 389 541 12 095 754 10 779 635 11 389 541 6. RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET (Kr) 2020-04-01 2019-05-01 2020-01-01 2019-02-01 2019-05-01 2020-06-30 2019-07-31 2020-06-30 2019-07-31 2019-12-31 3 mån 3 mån 8 mån 6 mån 8 mån Periodens resultat -6 627 362 -6 054 448 -15 496 352 -10 109 096 -19 894 028 Övrigt totalresultat - - - - - Summa totalresultat -6 627 362 -6 054 448 -15 496 352 -10 109 096 -19 894 028 ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 7. BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET (Kr) 2020-06-30 2019-07-31 2019-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 47 130 248 50 037 005 48 099 390 Materiella anläggningstillgångar 2 987 439 3 400 251 2 546 855 Finansiella anläggningstillgångar 5 341 229 3 716 324 5 341 229 Summa anläggningstillgångar 55 458 916 57 153 581 55 987 474 Omsättningstillgångar Varulager mm 6 708 332 4 646 543 7 512 260 Kortfristiga fordringar 10 685 997 5 886 449 12 736 989 Kassa och bank 8 083 242 22 628 507 2 680 557 Summa omsättningstillgångar 25 477 571 33 161 499 22 929 806 SUMMA TILLGÅNGAR 80 936 488 90 315 080 78 917 280 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1 241 099 1 138 954 1 138 954 Reservfond 20 000 20 000 20 000 Fond för utvecklingsutgifter 34 320 945 34 945 116 34 202 226 Summa bundet eget kapital 35 582 044 36 104 070 35 361 180 Fritt eget kapital Överkursfond 19 469 241 - 54 714 124 Balanserade vinstmedel 25 432 582 44 702 441 -9 268 793 Årets resultat -15 496 351 -6 054 448 -19 894 028 Summa fritt eget kapital 29 405 472 38 647 993 25 551 302 Summa eget kapital 64 987 516 74 752 063 60 912 483 Långfristiga skulder 11 480 131 11 158 189 11 317 260 Kortfristiga skulder 4 468 840 4 404 828 6 687 537 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 80 936 488 90 315 080 78 917 280 ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 8. RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET (Kr) Fond för utvecklings- Överkurs- Balanserat Årets Totalt eget Aktiekapital Reservfond utgifter fond kapital totalresultat kapital Ingående eget kapital per 2019-05-01 1 138 954 20 000 34 762 623 54 714 124 6 531 589 -16 360 779 80 806 511 Omföring av föregående årsresultat -54 714 124 38 353 345 16 360 779 0 Periodens totalresultat -19 894 028 -19 894 028 Periodens aktiverade utvecklingsutgifter 3 894 640 -3 894 640 0 Upplösning under perioden av fond för utvecklingsutgifter -4 455 037 4 455 037 0 Utgående eget kapital per 2019-12-31 1 138 954 20 000 34 202 226 0 45 445 331 -19 894 028 60 912 483 Ingående eget kapital per 2020-01-01 1 138 954 20 000 34 202 226 0 45 445 331 -19 894 028 60 912 483 Omföring av föregående årsresultat -19 894 028 19 894 028 0 Periodens totalresultat -15 496 352 -15 496 352 Periodens aktiverade utvecklingsutgifter 3 448 063 -3 448 063 0 Upplösning under perioden av fond för utvecklingsutgifter -3 329 344 3 329 344 0 Riktad nyemission efter emissionskostnader 102 145 19 469 241 19 571 386 Utgående eget kapital per 2020-06-30 1 241 099 20 000 34 320 945 19 469 241 25 432 584 -15 496 352 64 987 516 ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 9. RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET (Kr) 2020-04-01 2019-05-01 2020-01-01 2019-02-01 2019-05-01 2020-06-30 2019-07-31 2020-06-30 2019-07-31 2019-12-31 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 8 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat -6 497 958 -5 969 358 -15 282 373 -8 257 746 -17 762 795 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 703 802 1 755 966 5 374 845 1 989 757 6 835 044 Finansiella poster -129 404 -85 091 -213 980 -354 381 -12 569 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -3 923 560 -4 298 483 -10 121 508 -6 622 370 -10 940 320 Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager 553 571 -318 026 803 928 -15 325 -2 516 476 Förändring av rörelsefordringar 769 820 -368 685 2 050 991 -4 320 295 -7 219 225 Förändring av rörelseskulder -1 445 588 -675 327 -2 218 697 -462 244 -292 619 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -122 197 -1 362 038 636 223 -4 797 863 -10 028 320 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 045 757 -5 660 521 -9 485 285 -11 420 233 -20 968 640 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 087 549 -1 589 698 -4 004 140 -4 245 625 -4 456 117 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -90 827 - -90 827 - -299 594 Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - 1 029 369 - Investering i koncernföretag - - - -523 839 -383 602 Investering i övriga företag - - - - -1 499 993 Försäljning andelar övriga företag - - - - 250 707 Omklassificering av materiella anläggningstillgångar -408 198 - -751 321 -387 901 - Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 586 574 -1 589 698 -4 846 287 -4 127 996 -6 388 599 Finansieringsverksamheten Upptagande av lån 81 916 78 138 162 871 158 189 237 209 Nyemission, netto efter emissionskostnader -89 888 - 19 571 386 36 822 739 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 972 78 138 19 734 257 36 980 928 237 209 Periodens kassaflöde -5 640 303 -7 172 081 5 402 684 21 432 699 -27 120 030 Likvida medel vid årets/periodens ingång 13 723 545 29 800 588 2 680 557 30 996 396 29 800 587 Likvida medel vid årets/periodens utgång 8 083 242 22 628 507 8 083 241 52 429 095 2 680 557 Specifikation likvida medel Kassa och bank 8 083 242 22 628 507 8 083 241 52 429 095 2 680 557 8 083 242 22 628 507 8 083 241 52 429 095 2 680 557 ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Delårsrapport januari - juni 2020 Noter NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER ArcAroma delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådan de antagits av EU och därtill följande hänvisning till 9 kapitlet i årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i Årsredovisningen för 2019. Införandet av IFRS 16 Leasingavtal Från och med föregående räkenskapsår tillämpar ArcAroma IFRS 16 Leasingavtal. Införandet av IFRS 16 har framför allt inneburit att koncernen nu redovisar en nyttjanderättstillgång samt en leasingskuld i balansräkningen för de lokaler som koncernen hyr i Lund. Redovisningen av kostnaderna för sådana leasingavtal har förändrats, eftersom koncernen i enlighet med IFRS 16 redovisar avskrivningar för nyttjanderättstillgångarna samt räntekostnader för leasingskulderna. Tidigare redovisade koncernen operationell leasingkostnad linjärt över leasingperioden och redovisade tillgångar (förutbetalda leasingavgifter) och skulder (upplupna leasingavgifter) endast i den utsträckning det var en skillnad mellan faktiska leasingavgifter och redovisad kostnad. ArcAroma har tillämpat den modifierade retroaktiva metoden vid övergången till IFRS 16. Det innebär att jämförelsesiffror för 2018 - 2019 inte räknats om. Redovisningen av leasingavtal i kassaflödesanalysen har förändrats eftersom leasingavgifternas amorteringsdel enligt IFRS 16 redovisas som utbetalning under finansieringsverksamheten. Tidigare redovisades leasingbetalningarna i sin helhet inom kassaflödet från den löpande verksamheten. Leasar av lågt värde (tillgångar av ett värde i nyskick under ca 50 tkr) har inte inkluderats i leasingskulden utan fortsätter att redovisas med linjär kostnadsföring över leasingperioden. IFRS 16 har inte påverkat moderbolaget eftersom RFR 2 medger att standarden inte tillämpas i juridisk person. NOT 2 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE Innehavet i det noterade bolaget OptiFreeze värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat. Då OptiFreeze är ett noterat bolag tillhör värderingen nivå 1 i värderingshierarkin. Redovisat värde på innehavet i Optifreeze uppgick på balansdagen till 48 267 318 kronor och motsvarar noterat marknadspris per 30 juni 2020. För övriga finansiella instrument anses redovisat värde utgöra en rimlig approximation av verkligt värde. NOT 3 UPPDELNING AV INTÄKTER Omsättningen under detta kvartal avser intäkter från utvärderingsprojekt hos kund (0,4 MSEK), försäljning av reservdelar (0,45 MSEK) administrativa tjänster och intäkter från uthyrning av lokaler. ARCAROMA Delårsrapport januari - juni 2020 ArcAroma AB (publ) Organisationsnummer 556586-1985 Attachments Original document

