Archicom S A : Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za I półrocze 2020 roku 0 08/06/2020

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za I półrocze 2020 roku Raport bieżący nr 38/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. Podstawa prawna: (wybierana w ESPI): art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 18 maja 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. , informuje, że w dniu 6 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 5/V/2018 z dnia 18 maja 2018 r., w ten sposób, że podmiot wybrany do przeprowadzenia przeglądów oraz badań sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Archicom S.A., przeprowadzi badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za I półrocze roku 2020, zamiast przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za I półrocze roku 2020. W związku z powyższym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze roku 2020 zostanie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia w terminie do dnia 13 sierpnia 2020 roku aneksu do umowy zawartej dnia 23 maja 2018 r. nr 6979/10 ze spółką Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu na przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2018, 2019, 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Archicom S.A. za I półrocze roku 2018, 2019, 2020 oraz na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 2019, 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Archicom SA za rok obrotowy 2018, 2019 i 2020, z uwzględnieniem jej późniejszych zmian, w zakresie dotyczącym przeprowadzenia przez w/w podmiot badania (zamiast przeglądu) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za I półrocze roku 2020. Attachments Original document

