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AROUNDTOWN SA (AT1)
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Aroundtown : announces the full conversion of the Series C Convertible Bonds

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10/12/2018 | 07:05am CEST

Aroundtown SA (IRSH)
Aroundtown SA announces the full conversion of the Series C Convertible Bonds

12-Oct-2018 / 07:01 CET/CEST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS

AROUNDTOWN ANNOUNCES THE FULL CONVERSION OF THE SERIES C CONVERTIBLE BONDS

12 October 2018.

Aroundtown SA (Aroundtown) announces that, as of today, the full amount of EUR300,000,000 1.5 per cent. convertible bonds due 18 January 2021 (ISIN: XS1336607715 / Common Code: 133660771) (the Series C Bonds) has been submitted for conversion into newly issued shares.

About the Company

Aroundtown SA (symbol: AT1), trading on the Prime Standard of the Frankfurt Stock Exchange, is the largest listed and highest rated (BBB+ by S&P) German commercial real estate company.
Aroundtown invests in income generating quality properties with value-add potential in central locations in top tier European cities mainly in Germany/NL.

Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) is a public limited liability company (société anonyme) established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B217868, having its registered office at 1, Avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Contact

Timothy Wright

T: +352 285 7741

E: info@aroundtown.de

www.aroundtown.de

DISCLAIMER

THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES.

THE SECURITIES MENTIONED IN THIS ANNOUNCEMENT HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT), AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE SECURITIES ACT. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF THE SECURITIES IN THE UNITED STATES.

THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED AT AND IS ONLY BEING DISTRIBUTED IN THE UNITED KINGDOM TO (I) PERSONS WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE ORDER), (II) HIGH NET WORTH ENTITIES, AND OTHER PERSONS TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED FALLING WITHIN ARTICLE 49 OF THE ORDER, AND (III) PERSONS TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS RELEVANT PERSONS). THIS COMMUNICATION MUST NOT BE READ, ACTED ON OR RELIED ON BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS.

IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA), THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE 'QUALIFIED INVESTORS' WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF DIRECTIVE 2003/71/EC, AS AMENDED (THE PROSPECTUS DIRECTIVE) (QUALIFIED INVESTORS). ANY PERSON IN THE EEA WHO ACQUIRES THE SECURITIES IN ANY OFFER (AN INVESTOR) OR TO WHOM ANY OFFER OF THE SECURITIES IS MADE WILL BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT IT IS A QUALIFIED INVESTOR. ANY INVESTOR WILL ALSO BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT ANY SECURITIES ACQUIRED BY IT IN THE OFFER HAVE NOT BEEN ACQUIRED ON BEHALF OF PERSONS IN THE EEA OTHER THAN QUALIFIED INVESTORS, NOR HAVE THE SECURITIES BEEN ACQUIRED WITH A VIEW TO THEIR OFFER OR RESALE IN THE EEA TO PERSONS WHERE THIS WOULD RESULT IN A REQUIREMENT FOR PUBLICATION BY AROUNDTOWN OR ANY OF THE MANAGERS OF A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLE 3 OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE.

THIS ANNOUNCEMENT MAY CONTAIN PROJECTIONS OR ESTIMATES RELATING TO PLANS AND OBJECTIVES RELATING TO OUR FUTURE OPERATIONS, PRODUCTS, OR SERVICES, FUTURE FINANCIAL RESULTS, OR ASSUMPTIONS UNDERLYING OR RELATING TO ANY SUCH STATEMENTS, EACH OF WHICH CONSTITUTES A FORWARD-LOOKING STATEMENT SUBJECT TO RISKS AND UNCERTAINTIES, MANY OF WHICH ARE BEYOND THE CONTROL OF AROUNDTOWN SA. ACTUAL RESULTS COULD DIFFER MATERIALLY, DEPENDING ON A NUMBER OF FACTORS.
ISIN: LU1673108939, XS1227093611, XS1336607715, XS1403685636, XS1449707055, XS1532877757, XS1540071724, XS1586386739, XS1649193403, XS1700429308, XS1715306012, XS1761721262, XS1815135352, XS1753814141, CH0398677689, XS1857310814
Category Code: MSCL
TIDM: IRSH
LEI Code: 529900H4DWG3KWMBMQ39
Sequence No.: 6184
EQS News ID: 732915

 
End of Announcement EQS News Service

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=732915&application_name=news&site_id=zonebourse

© EQS 2018
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08/30Aroundtown SA 2018 Q2 - Results - Earnings Call Slides 
Financials (€)
Sales 2018 656 M
EBIT 2018 614 M
Net income 2018 1 468 M
Debt 2018 5 514 M
Yield 2018 3,55%
P/E ratio 2018 5,75
P/E ratio 2019 6,65
EV / Sales 2018 20,4x
EV / Sales 2019 17,8x
Capitalization 7 843 M
Chart AROUNDTOWN SA
Duration : Period :
Aroundtown SA Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends AROUNDTOWN SA
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 17
Average target price 8,74 €
Spread / Average Target 23%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Shmuel Mayo Chief Executive Officer
Eyal Ben David Chief Financial Officer
Jelena Afxentiou Director
Oschrie Massatschi Director
Mark Andrew Wallis Deputy Chief Executive Officer & Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
AROUNDTOWN SA10.97%9 224
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED-19.23%40 073
CHINA EVERGRANDE GROUP-29.30%34 245
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.-10.67%33 133
CK ASSET HOLDINGS LTD-20.74%26 462
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-46.37%23 731
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