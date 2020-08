Arterra Bioscience S p A : DEPOSITATO UN BREVETTO RELATIVO ALL'IDENTIFICAZIONE DI UN COMPOSTO NATURALE CAPACE DI INTERFERIRE CON L'INFEZIONE DA COVID-19 CON POSSIBILI APPLICAZIONI IN DIVERSI SETTORI INDUSTRIALI 0 08/04/2020 | 12:27pm EDT Send by mail :

Depositato un brevetto relativo all'identificazione di un composto naturale capace di interferire con l'infezione da COVID-19 con possibili applicazioni in diversi settori industriali Napoli, 4 agosto 2020 - Arterra Bioscience S.p.A., azienda specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: ABS; ticker warrant: WABS22), ha identificato un composto naturale derivato da scarti della filiera agroalimentare capace di legare la proteina Spike, prevenendo così l'infezione virale da SARS-CoV-2(COVID-19). Questa scoperta apre la strada allo sviluppo di nuovi prodotti con potenziale applicazione antivirale in diversi settori industriali, quali cosmetico, farmaceutico e agroalimentare. I risultati della ricerca sono stati riportati in un brevetto depositato in data 3 agosto 2020. *** Arterra Bioscience è una azienda italiana green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie, quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: ABS; ticker warrant: WABS22). Fondata nel 2004 dall'Amministratore Delegato Gabriella Colucci, dopo una esperienza di ricerca decennale presso l'Università di San Diego in California e l'Arena Pharmaceuticals, la Società ha sede a Napoli. Mediante lo studio e l'utilizzo di organismi viventi quali batteri, lieviti, cellule vegetali e animali, Arterra sviluppa prodotti e processi che rappresentano vere e proprie tecnologie abilitanti e che trovano applicazione in svariati comparti industriali quali ad esempio la cosmetica, l'agricoltura e la nutraceutica. Arterra Bioscience, attiva nello sviluppo di tecnologie innovative, per tutti i settori industriali, e prodotti bio-sostenibili e negli anni ha siglato una serie di collaborazioni con aziende, università e istituti di ricerca in Italia e nel mondo. In particolare, Isagro SpA, azienda italiana attiva nell'ambito dell'agrochimica, collabora stabilmente con Arterra e dal 2005 è socio della stessa. Dal 2008 Arterra ha un contratto di ricerca con Intercos S.p.A., tra i leader global nel settore della cosmetica, e nel 2010 le due aziende hanno lanciato Vitalab, joint venture focalizzata sulla commercializzazione di prodotti innovativi per la cura della pelle, l'igiene personale e il "functional make up". Nomad, Specialist e Corporate Broker Investor Relations Banca Profilo S.p.A. Arterra Bioscience S.p.A. Via Cerva, 28 Via Benedetto Brin, 69 20122 Milano 80142 Napoli Tel. +39 02 8584808 Tel. +39 081 6584411 alessio.muretti@bancaprofilo.it investorrelations@arterrabio.it Arterra Bioscience S.p.A. - Via Benedetto Brin, 69 - 80142 Napoli www.arterrabio.it - info@arterrabio.it P.IVA 04593681218- Cod. Fis. e Reg. Imprese 04593681218 REA 703307 NA - Cap. Soc. € 250.429 i.v

