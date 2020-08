Avio S p A : INFORMATIVA ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Financials EUR USD Sales 2020 368 M 433 M 433 M Net income 2020 20,6 M 24,3 M 24,3 M Net cash 2020 42,6 M 50,1 M 50,1 M P/E ratio 2020 20,5x Yield 2020 2,94% Capitalization 394 M 467 M 464 M EV / Sales 2020 0,96x EV / Sales 2021 0,80x Nbr of Employees 935 Free-Float 58,8% Chart AVIO S.P.A. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends AVIO S.P.A. Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 4 Average target price 17,23 € Last Close Price 14,96 € Spread / Highest target 20,3% Spread / Average Target 15,1% Spread / Lowest Target 8,29% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Giulio Ranzo Chief Executive Officer & Director Roberto Italia Chairman Salvatore Spinosa Head-Operations Alessandro Agosti Chief Financial Officer Paolo Bellomi Head-Engineering Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) AVIO S.P.A. 7.94% 467 LOCKHEED MARTIN CORPORATION -1.51% 106 153 BOEING COMPANY (THE) -47.14% 97 198 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION -32.22% 90 306 AIRBUS SE -47.63% 63 428 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION -4.15% 54 405