Aztec International S A : Raport bieżący nr 8 - Wstępne dane finansowe za II kwartał 2020 roku

AZTEC INTERNATIONAL S.A. RB_ASO 8 2020 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2020 Data sporządzenia: 2020-08-06 Skrócona nazwa emitenta AZTEC INTERNATIONAL S.A. Temat Wstępne wybrane dane finansowe za II kwartał 2020 roku Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść raportu: Zarząd AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Aztec International oraz wstępne wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za II kwartał 2020 roku. Decyzja o publikacji niniejszego raportu została podjęta z uwagi na istotne zmiany wartości w raportowanym okresie względem analogicznego okresu roku ubiegłego oraz ze względu na możliwy istotny wpływ tych informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Aztec International za II kwartał 2020 roku: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 7,7 mln zł,

zysk ze sprzedaży: 807,8 tys. zł,

zysk netto: 740,6 tys. zł. (Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie uwzględnia zmiany stanu produktów) Na podstawie powyższych skonsolidowanych danych Emitent wskazuje na: wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w II kwartale 2020 roku o 37,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,

wzrost zysku ze sprzedaży za II kwartał 2020 roku o 601,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,

wzrost zysku netto za II kwartał 2020 roku o 1296,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wstępne wybrane jednostkowe dane finansowe Aztec International S.A. za II kwartał 2020 roku: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 7,3 mln zł,

zysk ze sprzedaży: 969,6 tys. zł,

zysk netto: 793,1 tys. zł. (Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie uwzględnia zmiany stanu produktów) Na podstawie powyższych jednostkowych danych Emitent wskazuje na: wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w II kwartale 2020 roku o 53,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,

wzrost zysku ze sprzedaży za II kwartał 2020 roku o 482,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,

wzrost zysku netto za II kwartał 2020 roku o 549,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki finansowe za II kwartał 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 13 sierpnia 2020 roku.

