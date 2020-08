Azul S A : Ata AGE 0 08/10/2020 | 05:54pm EDT Send by mail :

AZUL S.A. Companhia Aberta CNPJ/ME nº 09.305.994/0001-29 NIRE 35.300.361.130 - CVM 24112 ATA DAS ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2020 01. Data, hora e local: Aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2020, às 10:00 horas, realizada na sede da Azul S.A. ("Companhia"), na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 8º andar, Edifício Jatobá, Bairro de Tamboré, CEP 06460-040, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. 02. Publicações e Convocação: Edital de Convocação (a) publicado nos dias 9, 10 e 11 de julho de 2020 nos jornais DOE-SP e DC - Diário Comercial; e (b) disponibilizado em 9 de julho de 2020 nos websites da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), da Companhia e na sua sede social. Adicionalmente, todos os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, conforme previstos na Instrução da CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 481"), foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e/ou nos websites da CVM, da B3 e da Companhia. 03. Presenças: Acionistas representando 100% (cem por cento) das ações ordinárias de emissão da Companhia e (ii) 30,67%das ações preferenciais, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 04. Mesa: John Peter Rodgerson, Presidente; e Joanna Camet Portella, Secretária. 05. Instalação: Verificado o quórum legal, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária. 06. Ordem do dia: Nos termos da Proposta da Administração aprovada pelo Conselho de Administração em 07 de julho de 2020, apreciar e deliberar sobre: (A) a celebração do 1º Aditivo aos Termos e Condições anexos ao Contrato de Subscrição celebrado em 14 de março de 2016 entre a TAP - Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. ("TAP"), na qualidade de emissora, a Transportes Aéreos Portugueses, S.A. e a Companhia, na qualidade de titular, dos bonds da Série A emitidos pela TAP, no valor nominal de EUR 90.000.000,00 (noventa milhões de euros), de titularidade da Companhia ("Bonds") para eliminação do direito de conversão em ações inerente aos Bonds, constante do ponto 8 dos respectivos termos e condições ("Direito de Conversão"), bem como de todas as disposições estritamente necessárias para refletir ao longo dos termos e condições dos Bonds a circunstância de o Direito de Conversão ter sido eliminado ("1º Aditivo"); e (B) a alienação da participação indireta detida pela Companhia na TAP. 07. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata:(A) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas; (B) as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas a sede da Companhia, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações; (C) foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos § 1º e § 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 08. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes detentores de ações com direito a voto sobre as matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, conforme artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, em Assembleia Especial, por maioria dos votos de acionistas detentores de ações preferenciais presentes, aprovaram as matérias da seguinte forma: a celebração do 1º Aditivo para renúncia ao Direito de Conversão, tendo sido computados votos a favor de 98,09% ações preferenciais, contrários de 0,07% ações preferenciais e abstenções de 1,84% ações preferenciais; e a alienação da participação societária detida pela Global AzulAir Projects, SGPS, S.A. na TAP no valor total de, ao menos, EUR10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil Euros) a serem pagos à vista, tendo sido computados votos a favor de 98,04% ações preferenciais, contrários de 0,08% ações preferenciais e abstenções de 1,88% ações preferenciais. Após a aprovação prévia dos acionistas detentores de ações preferenciais em Assembleia Especial, os acionistas detentores de ações ordinárias, com as devidas abstenções legais e sem ressalvas, aprovaram por unanimidade: (A) a celebração do 1º Aditivo para renúncia ao Direito de Conversão; e (B) a alienação da participação societária detida pela Global AzulAir Projects, SGPS, S.A. na TAP no valor total de, ao menos, EUR10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil Euros) a serem pagos à vista. Os acionistas autorizaram expressamente a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas. 09. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelo Presidente da Mesa, pela Secretária e pelos acionistas presentes. Mesa: John Peter Rodgerson - Presidente; Joanna Camet Portella - Secretária. Barueri, 10 de agosto de 2020. Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia. John Peter Rodgerson Joanna Camet Portella Presidente Secretária (Página integrante da Assembleia Geral Extraordinária da Azul S.A de 10.08.2020) Acionistas Presentes: (i) David Gary Neeleman (p/p John Peter Rodgerson); (ii) Trip Participações S.A. (p/p Guilherme Debeuz de Brito Vianna); (iii) Trip Investimentos Ltda. (p/p Guilherme Debeuz de Brito Vianna); (iv) Rio Novo Locações Ltda. (p/p Guilherme Debeuz de Brito Vianna); (v) Calfinco, Inc. (representado por Guilherme Debeuz de Brito Vianna); (vi) Citibank N.A. (representado por Banco Bradesco S.A. p/p José Donizetti de Oliveira); (vii) Saleb II Founder 5 LLC (p/p John Peter Rodgerson); (viii) Saleb II Founder 7 LLC (p/p John Peter Rodgerson); (ix) Saleb II Founder 9 LLC (p/p John Peter Rodgerson); (x)aleb II Founder 11 LLC (p/p John Peter Rodgerson); (xi) Saleb II Founder 13 LLC (p/p John Peter Rodgerson); Saleb II Founder 14 LLC (p/p John Peter Rodgerson); (xiii) Best Investment Corporation (representado por BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliárias Ltda.. p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xiv) Blackwell Partners, LLC - Series A (representado por Citibank N.A. p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xv)State Street Global Advisors Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xvi) Managed Pension Funds Limited. (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xvii) California Public Employees' Retirement System (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xviii) Caisse de Depot et Placement du Quebec (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xix) The Master Trust Bank of Japan, Ltd. As Trustee of Nikko Brazil Equity Mother Fund (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); SPDR S&P Emerging Markets ETF. (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xxi) IBM 401 (K) Plus Plan. (representado por Citibank N.A.

- Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xxii) College Retirement Equities Fund (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xxiii) Invesco Purebetasm FTSE Emerging Markets ETF (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xxiv) SSGA SPDR ETFS Europe I PLC (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xxv) Vanguard Funds Public Limited Company (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xxvi) Washington State Investment Board (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xxvii) Vanguard Investments Funds ICVC-Vanguard FTSE Global All Cap Index Fund (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xxviii) Fidelity Rutland Square Trust II: Strategic Advisers Emerging Markets Fund (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xxix) Norges Bank (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xxx) VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xxxii) COLUMBIA EMERGING MARKETS FUND (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xxxiii) PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/ Ricardo José Martins Gimenez); (xxxiv) JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RTB NIKKO BRAZIL EQUITY ACTIVE MOTHER FUND (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xxxv) KAISER PERMANENTE GROUP TRUST (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xxxvi) SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xxxvii) STATE STREET IRELAND UNIT TRUST (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/ Ricardo José Martins Gimenez); (xxxviii) SPDR S&P EMERGING MARKETS FUNDS (representado por Citibank N.A.

- Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (xxxix) STATE STREET GLOBAL EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (XL) Moneda S.A. AGF para Moneda Small Cap Latinoamercia Fondo de Inversion (representado por Banco BNP Paribas Brasil S.A. p/p Ricardo José Martins Gimenez); (XLI) EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (representado por EQUITAS ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. p/p Guilherme Debeuz de Brito Vianna); (XLII) EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES (representado por EQUITAS ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. p/p Guilherme Debeuz de Brito Vianna); (XLIII) EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (representado por EQUITAS ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. p/p Guilherme Debeuz de Brito Vianna); (XLIV) KAISER FOUNDATION HOSPITALS (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (XLV) STANLIB FUNDS LIMITED (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (XLVI) VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM (representado por Citibank N.A. - Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (XLVII) WEST YORKSHIRE PENSION FUND (representado por Citibank N.A.

- Filial Brasileira p/p Ricardo José Martins Gimenez); (XLVIII) ABS Direct Equity Fund LLC (representado por Itaú Unibanco S.A. p/p Ricardo José Martins Gimenez); (XLIX) Capital Group Employee Benefit Investment Trust (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez);

(L) Europacific Growth Fund (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LI) Columbia Global Opportunites Fund (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LII) Columbia Variable Portifolio

- Emerging Markets Fund (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LIII) Bureau of Labor Funds - Labor Pension Fund (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez; (LIV) Ministry of Economy and Finance (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LV) Utah State Retirement Systems (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LVI) Fiam Select Emerging Markets Equity Fund, LP (representado por Citibank N.A p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LVII) Fiam Group Trust for Employee (representado por Citibank N.A p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LVIII) American Funds Insurance Series - Global Small Capitalization Fund (representado por Citibank N.A p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LIX) Samllcap Worlds Fund INC (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LX) Integra Emerging Markets Equity Fund (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LXI) Mercer QIF Fund PLC (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LXII) Sunsuper Superannuation Fund (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LXIII) Los Angeles County Employees Retirement Association (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LXIV) Wells Fargo Factor Enhanced Emerging Markets Fund (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LXV) Fidelity Investment trust: Fidelity Series Emerging Markets Fund (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LXVI) Fidelity Select Global Plus All Cap Equity Institutional Trust (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LXVII) Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Brazil ETF (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LXVIII) Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Latin America ETF (representado por J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p/p Ricardo José Martins Gimenez); (LXIX) EQUITAS PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (representado por EQUITAS ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. p/p Guilherme Debeuz de Brito Vianna), (LXX) Genipabu FIA (representado por EQUITAS ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. p/p Guilherme Debeuz de Brito Vianna). Attachments Original document

