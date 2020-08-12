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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.    BAKAB   TRABAKAB91D3

BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S.

(BAKAB)
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01:43pBAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET : İlişkili Taraf İşlemleri
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Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret : İlişkili Taraf İşlemleri

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08/12/2020 | 01:43pm EDT

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında; Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2020 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

SPK'nun 3 Ocak 2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesinde belirtildiği üzere 2019 yılında ilişkili taraflardan Polibak Plastik Film San.ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden 94.018.953 TL tutarında alış, 3.098.850 TL Tutarında satış gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu alış tutarı kamuya açıklanan 31.12.2019 tarihli finansal tablolardaki satışların maliyetinin %10'unu aşmış, söz konusu satış tutarı ise kamuya açıklanan 31.12.2019 tarihli finansal tablolardaki hasılat tutarının % 10'unu aşmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. maddesine istinaden, Şirketimizin ilişkili tarafları Polibak Plastik Film A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2020 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden, işbu raporda Polibak A.Ş. 'den yapılan mal alım işlemlerinde uygulanan fiyatların piyasa koşulları, üretim süreçleri ve satınalma planlamasının gerçekleştirilmesinde oluşabilecek riskler değerlendirildiğinde, piyasa koşullarına ve emsallere uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu anlamda ilişkili taraflarla olan varlık ve hizmet alım-satım işlemlerimiz, önümüzdeki yıllarda da şirketimizin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini esas almak koşulu ile emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde devam edecektir.

Disclaimer

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS published this content on 12 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 August 2020 17:42:02 UTC
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01:43pBAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET : İlişkili Taraf İşlemleri
PU
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Financials
Sales 2019 470 M 64,5 M 64,5 M
Net income 2019 12,5 M 1,72 M 1,72 M
Net Debt 2019 72,8 M 9,98 M 9,98 M
P/E ratio 2019 21,1x
Yield 2019 -
Capitalization 340 M 46,6 M 46,6 M
EV / Sales 2018 0,60x
EV / Sales 2019 0,72x
Nbr of Employees -
Free-Float 51,3%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Mehmet Emin Bozdag General Manager & Director
Ali Enver Bakioglu Chairman
Asli Sanal Manager-Financial Affairs
Zeliha Bicaksiz Manager-Research & Development
Ejder Golukcetin Technical Manager
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S.47
BALL CORPORATION14.35%24 108
AVERY DENNISON CORPORATION-9.53%9 878
CROWN HOLDINGS, INC.1.39%9 753
CCL INDUSTRIES INC.-7.88%6 851
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC.0.00%6 731
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