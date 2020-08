Banco ABC Brasil S A : Conselho Fiscal - Ata

BANCO ABC BRASIL S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/ME: 28.195.667/0001-06

NIRE: 35.300.138.023

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2020

1 - DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 06 de agosto de 2020, às 09:00hs, na sede social do Banco ABC Brasil S.A. ("Companhia"), na Avenida Cidade Jardim, n° 803, 2º andar, São Paulo, SP.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia por videoconferência, conforme identificação e, sendo assim, verificado o quórum para instalação da reunião e deliberação dos assuntos da ordem do dia.

Participaram também os Srs. Sergio Ricardo Borejo - Diretor Vice-Presidente, Ricardo Miguel de Moura - Head da Área de Relações com Investidores e a Sra. Leila Maria de Carvalho Rocha - Diretora da Área de Finanças.

3 - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a emissão de parecer sobre o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante subscrição particular de ações.

4 - DELIBERAÇÕES: Após a avaliação das informações recebidas previamente à reunião e discussão da matéria da ordem do dia, os Conselheiros presentes, sem quaisquer restrições, deliberaram, por unanimidade:

4.1. Emitir o seguinte parecer favorável sobre o aumento de capital da Companhia:

"Os membros do Conselho Fiscal da Companhia, em cumprimento ao disposto no artigo 166, parágrafo 2º, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, avaliaram a proposta e opinaram favoravelmente ao aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, nos termos do art. 7º, parágrafo 8º do Estatuto Social, no valor total de até R$ R$ 28.790.070,00 (vinte e oito milhões, setecentos e noventa mil e setenta Reais), mediante a emissão de novas ações ordinárias e preferenciais, para subscrição privada com a utilização de crédito dos