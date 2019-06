Banco Bradesco : 2018 Reference Form 0 06/07/2019 | 06:48pm EDT Send by mail :

INDIVIDUALS RESPONSIBLE FOR THE FORM ......................................................................................... 7 1.1 - DECLARATION AND IDENTIFICATION OF THE INDIVIDUALS IN CHARGE....................................................................................... 7 1.1 - CEO'S STATEMENT ...................................................................................................................................................... 8 1.2 - INVESTOR RELATIONS OFFICER'S STATEMENT .................................................................................................................... 9 1.3 - STATEMENT OF THE CEO / INVESTOR RELATIONS OFFICER ................................................................................................. 10 2. INDEPENDENT AUDITORS ........................................................................................................................ 11 2.1/2.2 - IDENTIFICATION AND REMUNERATION OF AUDITORS................................................................................................... 11 2.3 - OTHER RELEVANT INFORMATION ................................................................................................................................... 11 3. SELECTED FINANCIAL INFORMATION.................................................................................................... 12 3.1 - FINANCIAL INFORMATION - CONSOLIDATED .................................................................................................................... 12 3.2 - NON-GAAPEARNINGS ............................................................................................................................................... 12 3.3 - SUBSEQUENT EVENTS TO THE LATEST FINANCIAL STATEMENTS ............................................................................................. 12 3.4 - INCOME ALLOCATION POLICY ........................................................................................................................................ 13 3.5 - DIVIDEND PAYOUTS .................................................................................................................................................... 15 3.6 - DECLARATION OF DIVIDENDS TO THE WITHHELD PROFITS OR THE RESERVES ACCOUNT .............................................................. 17 3.7 - LEVEL OF INDEBTEDNESS.............................................................................................................................................. 17 3.8 - OBLIGATIONS ............................................................................................................................................................ 17 3.9 - OTHER RELEVANT INFORMATION ................................................................................................................................... 18 4. RISK FACTORS........................................................................................................................................... 19 4.1 - DESCRIPTION OF RISK FACTORS ..................................................................................................................................... 19 4.2 - DESCRIPTION OF THE MAIN MARKET RISKS ....................................................................................................................... 32 4.3 - NON-CONFIDENTIAL AND RELEVANT LITIGATION, ARBITRATION OR ADJUDICATORY PROCEEDINGS ............................................... 36 4.4 - NON-CONFIDENTIAL AND RELEVANT LITIGATION, ARBITRATION OR ADJUDICATORY PROCEEDINGS WHOSE APPELLEES ARE ADMINISTRATORS, FORMER ADMINISTRATORS, CONTROLLERS, FORMER CONTROLLERS OR INVESTORS................................................. 44 4.5 - CONFIDENTIAL RELEVANT PROCEEDINGS ......................................................................................................................... 44 4.6 - NON-CONFIDENTIAL AND RELEVANT JOINT LITIGATION, ARBITRATION OR ADJUDICATORY PROCEEDINGS, RECURRING OR ANCILLARY... 44 4.7 - OTHER RELEVANT CONTINGENCIES................................................................................................................................. 45 4.8 - RULES OF THE COUNTRY OF ORIGIN AND THE COUNTRY WHERE THE SECURITIES ARE GUARDED ................................................... 45 5. RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROLS ................................................................................ 46 5.1. RISK MANAGEMENT POLICY ........................................................................................................................................... 46 5.2 - MARKET RISK MANAGEMENT POLICY .............................................................................................................................. 53 5.3 - DESCRIPTION OF THE INTERNAL CONTROLS...................................................................................................................... 59 5.4 - PROCEDURES OF INTEGRITY .......................................................................................................................................... 61 5.5 - SIGNIFICANT CHANGES ................................................................................................................................................ 65 5.6 - OTHER RELEVANT INFORMATION - RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROLS ................................................................... 65 6. ISSUER'S HISTORY .................................................................................................................................... 66 6.1 / 6.2 / 6.4 - ESTABLISHMENT OF THE ISSUER, TERM OF DURATION AND DATE OF REGISTRATION AT THE CVM................................ 66 6.3 - BRIEF HISTORY .......................................................................................................................................................... 66 6.5 - BANKRUPTCY INFORMATION FOUNDED ON RELEVANT VALUE OR JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL RECOVERY ...................................... 67 6.6 - OTHER RELEVANT INFORMATION ................................................................................................................................... 67 7. ISSUER'S ACTIVITIES ................................................................................................................................ 68 7.1 - DESCRIPTION OF THE MAIN BUSINESS ACTIVITIES OF THE ISSUER AND ITS SUBSIDIARIES ............................................................. 68 7.1.A - SPECIFIC INFORMATION ON MIXED-CAPITALCOMPANIES ................................................................................................. 68 7.2 - INFORMATION ON OPERATING SEGMENTS ....................................................................................................................... 68 7.3 - INFORMATION ON PRODUCTS AND SERVICES RELATING TO THE OPERATIONAL SEGMENTS .......................................................... 73 7.4 - CUSTOMERS RESPONSIBLE FOR MORE THAN 10% OF THE TOTAL NET REVENUE ..................................................................... 100 7.5 - RELEVANT EFFECTS OF THE STATE REGULATION OF ACTIVITIES ............................................................................................ 100 7.6 - RELEVANT REVENUES COMING FROM FOREIGN COUNTRIES ............................................................................................... 127 7.7 - EFFECTS OF FOREIGN CONTROL ON ACTIVITIES ................................................................................................................ 127 7.8 - SOCIO-ENVIRONMENTALPOLICIES ............................................................................................................................... 128 7.9 - OTHER RELEVANT INFORMATION ................................................................................................................................. 128 8. EXTRAORDINARY BUSINESS................................................................................................................. 129 8.1 - EXTRAORDINARY BUSINESS......................................................................................................................................... 129 8.2 - SIGNIFICANT ALTERATIONS IN THE ISSUER'S MANNER OF CONDUCTING BUSINESS................................................................... 129 8.3 - SIGNIFICANT CONTRACTS NOT DIRECTLY RELATED TO OPERATING ACTIVITIES ENTERED INTO BY THE ISSUER OR BY ITS SUBSIDIARIES .. 129 8.4 - OTHER RELEVANT INFORMATION ................................................................................................................................. 129 9. RELEVANT ASSETS ................................................................................................................................. 130 9.1 - RELEVANT NON-CURRENTASSETS - OTHERS .................................................................................................................. 130 9.2 - OTHER RELEVANT INFORMATION ................................................................................................................................. 132 10. OFFICERS' NOTES ................................................................................................................................. 135 10.1 - GENERAL FINANCIAL AND EQUITY CONDITIONS ............................................................................................................ 135 10.2 - FINANCIAL AND OPERATING INCOME .......................................................................................................................... 154 10.3 - EVENTS WITH RELEVANT EFFECTS, OCCURRED AND EXPECTED, IN THE FINANCIAL STATEMENTS ............................................... 156 10.4 - SIGNIFICANT CHANGES IN ACCOUNTING PRACTICES - CAVEATS AND EMPHASIS IN THE AUDITOR'S OPINION............................... 159 10.5 - CRITICAL ACCOUNTING POLICIES................................................................................................................................ 166 10.6 - RELEVANT ITEMS NOT EVIDENCED IN THE FINANCIAL STATEMENTS.................................................................................... 169 10.7 - COMMENTS ON OTHER ITEMS NOT EVIDENCED IN THE FINANCIAL STATEMENTS ................................................................... 170 10.8 - BUSINESS PLAN...................................................................................................................................................... 170 10.9 - OTHER FACTORS WITH RELEVANT INFLUENCE ............................................................................................................... 171 11. PROJECTIONS ........................................................................................................................................ 172 11.1 - DISCLOSED PROJECTIONS AND ASSUMPTIONS............................................................................................................... 172 11.2 - MONITORING AND CHANGES TO THE DISCLOSED PROJECTIONS ........................................................................................ 174 12. SHAREHOLDERS' MEETING AND MANAGEMENT............................................................................. 176 12.1 DESCRIPTION OF THE ADMINISTRATIVE STRUCTURE ......................................................................................................... 176 12.2 - RULES, POLICIES AND PRACTICES RELATING TO SHAREHOLDERS' MEETINGS ........................................................................ 188 12.3 - RULES, POLICIES AND PRACTICES RELATING TO THE BOARD OF DIRECTORS ......................................................................... 191 12.4 - DESCRIPTION OF THE ARBITRATION CLAUSE TO RESOLVE CONFLICT THROUGH ARBITRATION ................................................... 193 12.5/6 - COMPOSITION AND PROFESSIONAL EXPERIENCE OF THE MANAGEMENT AND FISCAL COUNCIL............................................ 194 12.7/8........................................................................................................................................................ COMPOSITION OF COMMITTEES .................................................................................................................................................................. 234 12.9 - EXISTENCE OF A MARITAL RELATIONSHIP, STABLE UNION OR KINSHIP UP TO THE SECOND DEGREE BETWEEN: ............................. 239 12.10 - RELATIONSHIPS OF SUBORDINATION, PROVISION OF SERVICE OR CONTROL IN THE LAST THREE FISCAL YEARS BETWEEN THE ISSUER'S MANAGERS AND: ............................................................................................................................................................. 240 12.11 - AGREEMENTS, INCLUDING ANY INSURANCE POLICIES, FOR THE PAYMENT OR REIMBURSEMENT OF EXPENSES INCURRED BY DIRECTORS AND OFFICERS ................................................................................................................................................. 249 12.12 - OTHER RELEVANT INFORMATION ............................................................................................................................. 250 13. MANAGEMENT REMUNERATION ......................................................................................................... 253 13.1 - DESCRIPTION OF THE POLICY OR COMPENSATION PRACTICE, INCLUDING THE NON-STATUTORYBOARD OF EXECUTIVE OFFICERS... 253 13.2 - TOTAL COMPENSATION OF THE BOARD OF DIRECTORS, STATUTORY BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS AND FISCAL COUNCIL......... 260 13.3 - VARIABLE COMPENSATION OF THE BOARD OF DIRECTORS, STATUTORY BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS AND FISCAL COUNCIL .... 262 13.4 - COMPENSATION PLAN BASED ON SHARES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND OF THE STATUTORY BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS ....................................................................................................................................................................... 265 13.5 - COMPENSATION BASED ON SHARES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND OF THE STATUTORY BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS 265 13.6 - INFORMATION ON OPTIONS (OPEN) HELD BY THE BOARD OF DIRECTORS AND STATUTORY BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS... 265 13.7 - OPTIONS EXERCISED AND SHARES DELIVERED RELATED TO COMPENSATION BASED ON SHARES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND OF THE STATUTORY BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS............................................................................................................... 266 13.8 - INFORMATION NECESSARY FOR UNDERSTANDING THE DATA DISCLOSED IN ITEMS 13.5 TO 13.7 - METHOD OF PRICING THE VALUE OF SHARES AND OPTIONS.......................................................................................................................................... 266 13.9 - NUMBER OF SHARES, QUOTAS AND OTHER SECURITIES CONVERTIBLE INTO SHARES HELD BY MANAGERS AND MEMBERS OF THE FISCAL COUNCIL - BY BODY................................................................................................................................................ 266 13.10 - INFORMATION ON PRIVATE PENSION PLANS GRANTED TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND OF THE STATUTORY BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS ......................................................................................................................................... 266 13.11 - HIGHEST, LOWEST AND THE AVERAGE INDIVIDUAL COMPENSATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS, STATUTORY BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS AND FISCAL COUNCIL ........................................................................................................................... 267 13.12 - COMPENSATION OR INDEMNITY MECHANISMS FOR MANAGERS IN CASE OF REMOVAL FROM OFFICE OR RETIREMENT............ 268 13.13 - PERCENTAGE IN TOTAL COMPENSATION HELD BY MANAGEMENT AND MEMBERS OF THE FISCAL COUNCIL THAT ARE RELATED PARTIES TO THE CONTROLLING COMPANIES ........................................................................................................................... 268 13.14 - COMPENSATION OF MANAGERS AND FISCAL COUNCIL'S MEMBERS, GROUPED BY BODY, RECEIVED FOR ANY REASON OTHER THAN THE POSITION THEY OCCUPY ............................................................................................................................................... 268 13.15 - COMPENSATION OF MANAGERS AND FISCAL COUNCIL'S MEMBERS RECOGNIZED IN THE INCOME OF THE CONTROLLING SHAREHOLDERS, DIRECT OR INDIRECT, OF COMPANIES UNDER COMMON CONTROL AND OF THE ISSUER'S SUBSIDIARIES......................... 268 13.16 - OTHER RELEVANT INFORMATION ............................................................................................................................. 269 14. HUMAN RESOURCES............................................................................................................................. 270 14.1 - DESCRIPTION OF HUMAN RESOURCES ......................................................................................................................... 270 14.2 - RELEVANT CHANGES - HUMAN RESOURCES.................................................................................................................. 272 14.3 - DESCRIPTION OF EMPLOYEE REMUNERATION POLICY ..................................................................................................... 272 14.4 - DESCRIPTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ISSUER AND UNIONS ............................................................................ 274 14.5 - OTHER RELEVANT INFORMATION ............................................................................................................................... 274 15. CONTROL AND ECONOMIC GROUP .................................................................................................... 275 15.1 / 15.2 - EQUITY POSITION......................................................................................................................................... 275 15.3 - CAPITAL DISTRIBUTION............................................................................................................................................ 279 15.4 - ORGANIZATION CHART OF SHAREHOLDERS AND ECONOMIC GROUP .................................................................................. 280 15.5 - SHAREHOLDERS' AGREEMENT FILED AT THE HEADQUARTERS OF THE ISSUER OR OF WHICH THE CONTROLLING SHAREHOLDER IS A PART OF................................................................................................................................................................................. 283 15.6 - RELEVANT CHANGES IN THE SHAREHOLDINGS OF MEMBERS OF THE CONTROL GROUP AND THE ISSUER'S MANAGERS................... 283 15.7 - MAIN CORPORATE TRANSACTIONS............................................................................................................................. 284 15.8 - OTHER RELEVANT INFORMATION ............................................................................................................................... 288 16. TRANSACTIONS FOR RELATED PARTIES.......................................................................................... 289 16.1 - DESCRIPTION OF THE RULES, POLICIES AND PRACTICES OF THE ISSUER WITH REGARD TO THE REALIZATION OF TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES ............................................................................................................................................................. 289 16.2 - INFORMATION ABOUT TRANSACTIONS WITH THE RELATED PARTIES ................................................................................... 290 16.3 - IDENTIFICATION OF MEASURES TAKEN TO DEAL WITH CONFLICTS OF INTEREST AND THE DEMONSTRATION OF STRICTLY COMMUTATIVE CONDITIONS AGREED OR OF THE APPROPRIATE COMPENSATORY PAYMENT MADE.......................................................................... 298 16.4 - OTHER RELEVANT INFORMATION ............................................................................................................................... 298 17. SHARE CAPITAL..................................................................................................................................... 299 17.1 - INFORMATION ON THE SHARE CAPITAL........................................................................................................................ 299 17.2 - CAPITAL INCREASES ................................................................................................................................................ 299 17.3 - INFORMATION ABOUT DEVELOPMENTS, GROUPING AND SHARE BONUSES .......................................................................... 300 17.4 - INFORMATION ON THE SHARE CAPITAL........................................................................................................................ 301 17.5 - OTHER RELEVANT INFORMATION ............................................................................................................................... 301 18. SECURITIES ............................................................................................................................................ 302 18.1 - SHARE RIGHTS....................................................................................................................................................... 302 18.2 - DESCRIPTION OF ANY STATUTORY RULES THAT SIGNIFICANTLY LIMIT THE VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS OR THAT LEAD THEM TO CARRY OUT PUBLIC OFFERING ............................................................................................................................................. 303 18.3 - DESCRIPTION OF THE EXCEPTIONS AND SUSPENSE CLAUSES THAT RELATE TO POLITICAL OR ECONOMIC RIGHTS LAID DOWN IN THE BYLAWS ......................................................................................................................................................................... 303 18.4 - VOLUME OF NEGOTIATIONS AND MAJOR AND MINOR QUOTES OF TRADED SECURITIES.......................................................... 303 18.5 - OTHER SECURITIES ISSUED IN BRAZIL .......................................................................................................................... 304 18.6 - BRAZILIAN MARKETS IN WHICH SECURITIES ARE ADMITTED TO TRADING ............................................................................. 304 18.7 - INFORMATION ABOUT CLASS AND THE KINDS OF SECURITIES ADMITTED FOR TRADING IN FOREIGN MARKETS.............................. 304 18.8 - SECURITIES ISSUED ABROAD...................................................................................................................................... 306 18.9 - DISTRIBUTION OF PUBLIC OFFERINGS MADE BY THE ISSUER OR BY THIRD PARTIES, INCLUDING CONTROLLING AND AFFILIATE COMPANIES AND SUBSIDIARIES, RELATING TO THE SECURITIES OF THE ISSUER ............................................................................... 308 18.10 - USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERINGS FOR DISTRIBUTION AND ANY DEVIATIONS........................................................ 308 18.11 - DESCRIPTION OF THE TAKEOVER BIDS MADE BY THE ISSUER IN RESPECT OF SHARES ISSUED BY THIRD PARTIES........................... 308 18.12 - OTHER RELEVANT INFORMATION ............................................................................................................................. 308 19. 