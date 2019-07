Banco Bradesco : 2018 Reference Form

Amendments to items 12.5/6 and 12.12

- EFFECTS OF FOREIGN CONTROL ON ACTIVITIES ................................................................................................................

- RELEVANT EFFECTS OF THE STATE REGULATION OF ACTIVITIES ............................................................................................

- CUSTOMERS RESPONSIBLE FOR MORE THAN 10% OF THE TOTAL NET REVENUE .....................................................................

- INFORMATION ON PRODUCTS AND SERVICES RELATING TO THE OPERATIONAL SEGMENTS ..........................................................

- DESCRIPTION OF THE MAIN BUSINESS ACTIVITIES OF THE ISSUER AND ITS SUBSIDIARIES .............................................................

- BANKRUPTCY INFORMATION FOUNDED ON RELEVANT VALUE OR JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL RECOVERY ......................................

/ 6.2 / 6.4 - ESTABLISHMENT OF THE ISSUER, TERM OF DURATION AND DATE OF REGISTRATION AT THE CVM................................

- OTHER RELEVANT INFORMATION - RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROLS ...................................................................

- DESCRIPTION OF THE INTERNAL CONTROLS......................................................................................................................

- RULES OF THE COUNTRY OF ORIGIN AND THE COUNTRY WHERE THE SECURITIES ARE GUARDED ...................................................

- NON-CONFIDENTIAL AND RELEVANT JOINT LITIGATION, ARBITRATION OR ADJUDICATORY PROCEEDINGS, RECURRING OR ANCILLARY...

ADMINISTRATORS, FORMER ADMINISTRATORS, CONTROLLERS, FORMER CONTROLLERS OR INVESTORS.................................................

4.4 - NON-CONFIDENTIAL AND RELEVANT LITIGATION, ARBITRATION OR ADJUDICATORY PROCEEDINGS WHOSE APPELLEES ARE

- NON-CONFIDENTIAL AND RELEVANT LITIGATION, ARBITRATION OR ADJUDICATORY PROCEEDINGS ...............................................

- DESCRIPTION OF THE MAIN MARKET RISKS .......................................................................................................................

- DECLARATION OF DIVIDENDS TO THE WITHHELD PROFITS OR THE RESERVES ACCOUNT ..............................................................

- SUBSEQUENT EVENTS TO THE LATEST FINANCIAL STATEMENTS .............................................................................................

2.1/2.2 - IDENTIFICATION AND REMUNERATION OF AUDITORS...................................................................................................

- STATEMENT OF THE CEO / INVESTOR RELATIONS OFFICER .................................................................................................

- DECLARATION AND IDENTIFICATION OF THE INDIVIDUALS IN CHARGE.......................................................................................

1. INDIVIDUALS RESPONSIBLE FOR THE FORM .........................................................................................

8. EXTRAORDINARY BUSINESS................................................................................................................. 129 8.1 - EXTRAORDINARY BUSINESS......................................................................................................................................... 129 8.2 - SIGNIFICANT ALTERATIONS IN THE ISSUER'S MANNER OF CONDUCTING BUSINESS................................................................... 129 8.3 - SIGNIFICANT CONTRACTS NOT DIRECTLY RELATED TO OPERATING ACTIVITIES ENTERED INTO BY THE ISSUER OR BY ITS SUBSIDIARIES .. 129 8.4 - OTHER RELEVANT INFORMATION ................................................................................................................................. 129 9. RELEVANT ASSETS ................................................................................................................................. 130 9.1 - RELEVANT NON-CURRENTASSETS - OTHERS .................................................................................................................. 130 9.2 - OTHER RELEVANT INFORMATION ................................................................................................................................. 132 10. OFFICERS' NOTES ................................................................................................................................. 135 10.1 - GENERAL FINANCIAL AND EQUITY CONDITIONS ............................................................................................................ 135 10.2 - FINANCIAL AND OPERATING INCOME .......................................................................................................................... 154 10.3 - EVENTS WITH RELEVANT EFFECTS, OCCURRED AND EXPECTED, IN THE FINANCIAL STATEMENTS ............................................... 156 10.4 - SIGNIFICANT CHANGES IN ACCOUNTING PRACTICES - CAVEATS AND EMPHASIS IN THE AUDITOR'S OPINION............................... 159 10.5 - CRITICAL ACCOUNTING POLICIES................................................................................................................................ 166 10.6 - RELEVANT ITEMS NOT EVIDENCED IN THE FINANCIAL STATEMENTS.................................................................................... 169 10.7 - COMMENTS ON OTHER ITEMS NOT EVIDENCED IN THE FINANCIAL STATEMENTS ................................................................... 170 10.8 - BUSINESS PLAN...................................................................................................................................................... 170 10.9 - OTHER FACTORS WITH RELEVANT INFLUENCE ............................................................................................................... 171 11. PROJECTIONS ........................................................................................................................................ 172 11.1 - DISCLOSED PROJECTIONS AND ASSUMPTIONS............................................................................................................... 172 11.2 - MONITORING AND CHANGES TO THE DISCLOSED PROJECTIONS ........................................................................................ 174 12. SHAREHOLDERS' MEETING AND MANAGEMENT............................................................................. 176 12.1 DESCRIPTION OF THE ADMINISTRATIVE STRUCTURE ......................................................................................................... 176 12.2 - RULES, POLICIES AND PRACTICES RELATING TO SHAREHOLDERS' MEETINGS ........................................................................ 188 12.3 - RULES, POLICIES AND PRACTICES RELATING TO THE BOARD OF DIRECTORS ......................................................................... 191 12.4 - DESCRIPTION OF THE ARBITRATION CLAUSE TO RESOLVE CONFLICT THROUGH ARBITRATION ................................................... 193 12.5/6 - COMPOSITION AND PROFESSIONAL EXPERIENCE OF THE MANAGEMENT AND FISCAL COUNCIL............................................ 194 12.7/8........................................................................................................................................................ COMPOSITION OF COMMITTEES .................................................................................................................................................................. 234 12.9 - EXISTENCE OF A MARITAL RELATIONSHIP, STABLE UNION OR KINSHIP UP TO THE SECOND DEGREE BETWEEN: ............................. 239

12.10 - RELATIONSHIPS OF SUBORDINATION, PROVISION OF SERVICE OR CONTROL IN THE LAST THREE FISCAL YEARS BETWEEN THE ISSUER'S

MANAGERS AND: ............................................................................................................................................................. 240

12.11 - AGREEMENTS, INCLUDING ANY INSURANCE POLICIES, FOR THE PAYMENT OR REIMBURSEMENT OF EXPENSES INCURRED BY

DIRECTORS AND OFFICERS ................................................................................................................................................. 249 12.12 - OTHER RELEVANT INFORMATION ............................................................................................................................. 250 13. MANAGEMENT REMUNERATION ......................................................................................................... 253 13.1 - DESCRIPTION OF THE POLICY OR COMPENSATION PRACTICE, INCLUDING THE NON-STATUTORYBOARD OF EXECUTIVE OFFICERS... 253 13.2 - TOTAL COMPENSATION OF THE BOARD OF DIRECTORS, STATUTORY BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS AND FISCAL COUNCIL......... 260 13.3 - VARIABLE COMPENSATION OF THE BOARD OF DIRECTORS, STATUTORY BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS AND FISCAL COUNCIL .... 262

13.4 - COMPENSATION PLAN BASED ON SHARES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND OF THE STATUTORY BOARD OF EXECUTIVE

OFFICERS ....................................................................................................................................................................... 265

13.5 - COMPENSATION BASED ON SHARES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND OF THE STATUTORY BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS 265

13.6 - INFORMATION ON OPTIONS (OPEN) HELD BY THE BOARD OF DIRECTORS AND STATUTORY BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS... 265

13.7 - OPTIONS EXERCISED AND SHARES DELIVERED RELATED TO COMPENSATION BASED ON SHARES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND

OF THE STATUTORY BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS............................................................................................................... 266

13.8 - INFORMATION NECESSARY FOR UNDERSTANDING THE DATA DISCLOSED IN ITEMS 13.5 TO 13.7 - METHOD OF PRICING THE

VALUE OF SHARES AND OPTIONS.......................................................................................................................................... 266

13.9 - NUMBER OF SHARES, QUOTAS AND OTHER SECURITIES CONVERTIBLE INTO SHARES HELD BY MANAGERS AND MEMBERS OF THE

FISCAL COUNCIL - BY BODY................................................................................................................................................ 266

13.10 - INFORMATION ON PRIVATE PENSION PLANS GRANTED TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND OF THE STATUTORY

BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS ......................................................................................................................................... 266

13.11 - HIGHEST, LOWEST AND THE AVERAGE INDIVIDUAL COMPENSATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS, STATUTORY BOARD OF