Banco Santander Brasil S A : 05/11/2020 - Final Detailed Voting Map on 04/30/2020

OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Public-held Company with Authorized Capital Corporate Taxpayer´s Registry No. 90.400.888/0001-42 Company Registry No. 35.300.332.067 ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS Final detailed voting map In compliance with the provisions of article 21-W, paragraph 6, item II, of CVM Instruction No. 481/09, we present the final detailed voting map consolidating the votes instructions received by distance voting ballot and the votes delivered in person in the matters deliberated at the Ordinary and Extraordinary Meetings held on April 30, 2020, at 3:00 p.m., containing the first 5 numbers of the shareholder's registration in the Individual Register (CPF) or in the National Register of Legal Entities (CNPJ), the shareholding position and the votes cast by them. MAP OF THE ORDINARY GENERAL MEETING João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 07141 924 924 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07141 42100 42100 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07208 55071 55071 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07647 20000 20000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 09627 9700 9700 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 11906 44000 44000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 09393 74600 74600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 15078 5823 5823 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 18214 15164 15164 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 18279 13600 13600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 18497 2039 2039 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 18497 2387 2387 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 19041 78700 78700 Approve Approve Reject Approve - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 19874 58300 58300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 19874 30411 30411 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 15231 1600 1600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 21485 30200 30200 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08268 4499 4499 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07418 109000 109000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 27778 1300 1300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 09073 307269 307269 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 33606 300 300 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 35595 4800 4800 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 13709 75100 75100 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 12436 23900 23900 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 09163 324921 324921 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07889 12438 12438 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 05987 46332 46332 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 06943 400 400 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 06943 15447 15447 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 07647 880 880 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 07846 16500 16500 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07990 58700 58700 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05840 12695 12695 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 09567 14100 14100 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 10419 25400 25400 Approve Approve Reject Approve - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 14541 238100 238100 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07237 132800 132800 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 19735 87400 87400 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 22176 11900 11900 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 23487 15300 15300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05840 702600 702600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 32413 9595 9595 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05838 9447 9447 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 10700 222200 222200 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 10374 62000 62000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 34632 475000 475000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05986 6042 6042 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05840 520466 520466 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05838 1984627 1984627 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 11184 1606000 1606000 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 09145 4545415 4545415 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07622 1262445 1262445 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 09620 40166 40166 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 08336 123906 123906 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 13725 13412 13412 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 13834 29400 29400 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 13834 36300 36300 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 13973 375433 375433 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 14963 9800 9800 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 15206 689300 689300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 15382 305485 305485 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 16947 247300 247300 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 17021 28511 28511 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 07191 4456 4456 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 17161 33744 33744 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 17718 211700 211700 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05839 58727 58727 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 18550 11800 11800 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 10798 3315 3315 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 19947 2628 2628 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 20447 3447 3447 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 21141 15300 15300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 21394 14200 14200 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 21530 13309 13309 Approve Approve Reject Reject - - - - - - 15594 31467 66001 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 22403 262400 262400 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 22420 84100 84100 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08360 56300 56300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 23041 1846 1846 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 07418 257948 257948 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 24158 15277 15277 Approve Approve Reject Approve - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 24849 69429 69429 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 26311 3700 3700 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 27277 1846 1846 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 19919 138000 138000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08640 15000 15000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 13289 146000 146000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 28990 163300 163300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 11350 1127 1127 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 07140 75798 75798 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 09559 137300 137300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 30515 5400 5400 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 10596 1085 1085 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 24935 37825 37825 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 31577 1500 1500 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 11841 68786 68786 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 24489 15345 15345 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05840 898565 898565 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 28394 4400 4400 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 33080 1749 1749 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 06541 110302 110302 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 35768 102800 102800 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 07516 27585 27585 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 07516 25210 25210 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 11311 214155 214155 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 06943 1100 1100 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 17858 46121 46121 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 20270 26200 26200 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 23771 14882 14882 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 35087 2400 2400 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08621 75300 75300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05986 67600 67600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05987 95900 95900 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08625 80260 80260 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 09593 364300 364300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 12094 16000 16000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 12525 15705 15705 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 14162 286400 286400 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 15265 86300 86300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 17181 6200 6200 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 23194 7300 7300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 24897 7100 7100 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 26531 12800 12800 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 27680 36199 36199 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05987 1000 1000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 23794 72898 72898 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 20457 3100 3100 Approve Approve Reject Approve - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 32642 1200 1200 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 14541 41900 41900 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 13201 29089 29089 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 07536 723588 723588 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05838 1904406 1904406 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05840 413562 413562 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07496 1141049 1141049 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 10916 206882 206882 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 13455 100900 100900 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 26755 18305 18305 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 05987 41900 41900 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 33814 2100 2100 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05987 531600 531600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 34401 56500 56500 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 34401 5200 5200 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 09470 23700 23700 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 12094 92976 92976 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 17934 55400 55400 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 20849 1300 1300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 26160 56800 56800 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 23572 7600 7600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08857 486521 486521 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 15265 18988 18988 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 11811 410200 410200 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 09330 28000 28000 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 12120 14600 14600 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 14494 5787 5787 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 33580 58009 58009 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 14988 127100 127100 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 21826 8451 8451 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05479 1499300 1499300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07496 18733 18733 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 10378 86584 86584 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 10378 294318 294318 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 11435 329787 329787 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 05987 101450 101450 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08275 46068 46068 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 21962 89066 89066 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 23020 70270 70270 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 07247 59500 59500 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 07418 695691 695691 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 09294 58900 58900 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 11132 37526 37526 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 05839 26100 26100 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 14422 95021 95021 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 14461 136332 136332 Approve Approve Approve Reject - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 05839 293600 293600 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 20222 22650 22650 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 21265 201000 201000 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 23516 59847 59847 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 23854 13300 13300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 97523 34700 34700 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 32497 300 300 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 10381 33200 33200 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 17839 2600 2600 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 09841 191800 191800 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 07345 7900 7900 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 05987 116300 116300 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 09299 867148 867148 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 09617 8900 8900 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 08897 143171 143171 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 11100 487029 487029 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 12068 192774 192774 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 13442 5800 5800 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 15272 41326 41326 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08621 1500 1500 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08562 8600 8600 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 17313 2300 2300 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 06046 6000 6000 Approve Approve Approve Approve - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 18407 243880 243880 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 06239 55173 55173 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 21086 1600 1600 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 25271 8915 8915 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 10263 10000 10000 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 28271 8431 8431 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 05839 21762 21762 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 08840 4995 4995 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 30684 2458 2458 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 32974 434547 434547 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 33913 32000 32000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 35820 22100 22100 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 19837 89000 89000 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 05839 2128 2128 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 26496 2200 2200 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 17825 9500 9500 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 07140 12000 12000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 06943 81038 81038 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 11030 259400 259400 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 15559 27621 27621 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07516 91338 91338 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 27084 9300 9300 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 27463 4000 4000 Approve Approve Approve Approve - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 27866 99300 99300 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 21166 2400 2400 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 31829 211100 211100 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07140 3700 3700 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 09089 187800 187800 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08561 477000 477000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 13296 7787 7787 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 14012 218200 218200 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 14027 103800 103800 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 23874 299100 299100 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 24779 87900 87900 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 24917 3660 3660 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 05986 1005873 1005873 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05839 69300 69300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05838 110200 110200 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05987 88065 88065 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05839 452928 452928 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05839 1017300 1017300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07970 44700 44700 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08278 23700 23700 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08390 15455 15455 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08646 183800 183800 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08646 1164400 1164400 Approve Approve Reject Approve - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 05479 945444 945444 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 10515 17000 17000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08295 9818175 9818175 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 11664 80263 80263 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 13022 11600 11600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 13362 48044 48044 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 14366 19599 19599 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08579 150476 150476 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 06046 6100 6100 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 16947 440000 440000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 16947 444983 444983 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 16990 549000 549000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 18830 20300 20300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07506 1113945 1113945 Abstain Approve Reject Approve - - - - - - 19244 600 600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 19754 169272 169272 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 19910 7600 7600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 20026 4595 4595 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 20622 35400 35400 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 21265 6297 6297 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 21403 872 872 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 19530 241895 241895 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 22630 2700 2700 Approve Approve Reject Approve - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 05985 212930 212930 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 22875 15900 15900 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 22896 47000 47000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 24569 5641 5641 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 25138 9866 9866 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 30254 16243 16243 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 12884 19226 19226 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 31814 55400 55400 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07940 30800 30800 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 11026 114300 114300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 31528 10600 10600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05987 1426800 1426800 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 13442 18539 18539 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 06239 31600 31600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 32358 140228 140228 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 07345 11800 11800 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08640 31400 31400 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 10975 39600 39600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07496 63002 63002 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 10539 5300 5300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 30855 6632 6632 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 31128 267999 267999 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 31128 40890 40890 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 05839 14000 14000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 31591 305 305 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 31978 1106 1106 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 19449 1763 1763 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05839 153600 153600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 13028 5600 5600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 09048 23590 23590 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07418 14000 14000 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 08765 5901172 5901172 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 26565 25500 25500 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05839 3049300 3049300 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 22630 50016 50016 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 15628 8600 8600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07940 127236 127236 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 23794 198938 198938 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 09089 22500 22500 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 11083 387211 387211 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 16947 3144263 3144263 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 08857 343292 343292 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 20724 37300 37300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 21273 129509 129509 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 23384 204500 204500 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 24676 1412400 1412400 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 27714 3200 3200 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 11455 8700 8700 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 31050 572861 572861 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 31502 276479 276479 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 32484 24400 24400 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 11324 6100 6100 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 11324 48999 48999 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 07820 5370 5370 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 09063 232200 232200 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 28360 171 171 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 27703 0 22600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 05839 39200 39200 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 22630 10220 10220 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 13981 6825 6825 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 13981 67300 67300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 14265 60489 60489 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 14819 384400 384400 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 15085 17600 17600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 15189 51626 51626 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 15493 905 905 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 15568 41547 41547 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 17372 321400 591100 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 17858 37200 37200 Approve Approve Reject Approve - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 18030 9205 9205 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 19808 37300 37300 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 19822 240114 240114 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 19893 554900 554900 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 20065 240966 240966 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 20196 124100 124100 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 20196 819500 819500 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 20270 429600 429600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 26191 2900 2900 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 26431 195400 195400 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 27866 55843 55843 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 27866 4705 4705 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 27866 49888 49888 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 27866 13821 13821 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 27866 1109218 1109218 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 27866 41347 41347 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 27866 728198 728198 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 27866 167225 167225 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 27866 146440 146440 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 27866 13275 13275 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 27866 1600 1600 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 28072 20974 20974 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 29322 1404145 1404145 Approve Approve Reject Approve - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 29394 169300 169300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 30769 20712 20712 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 31240 16532 16532 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 31814 37414 37414 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 32106 6620 6620 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 32329 185692 185692 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 32776 935 935 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 97538 14800 14800 Approve Approve Reject Reject - - - - - - 97538 144340 144340 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 97538 6842 6842 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 97538 65900 65900 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 97539 814274 814274 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 97539 55556 55556 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 97539 6365 6365 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 97539 20591 20591 Approve Approve Approve Abstain - - - - - - 97539 63500 63500 Approve Approve Reject Reject - - - - - - 97539 73600 73600 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 97539 16647 16647 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 97539 297700 297700 Approve Approve Approve Approve - - - - - - 97540 37900 37900 Approve Approve Approve Reject - - - - - - 97540 22231 22231 Abstain Approve Approve Approve - - - - - - 97540 10300 10300 Approve Approve Reject Approve - - - - - - 97540 4315 4315 Approve Approve Reject Approve - - - - - - *Item 5 refers to the approval of the compensation of the members of the Fiscal Council, installed by the request of shareholders holding 2.27% of the Company's preferred shares. OEGM of 04/30/2020 at 15 p.m. - Final detailed voting map [Free English Translation] João Consiglio / Manoel Louise Barsi/ Madureira - CPF / CNPJ ON Position PN Position Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Antonio Item 5* Valmir Rossi Baldisera/ Luciano Paolucci 97540 26900 26900 Approve Approve Reject Approve - -