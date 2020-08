Banestes S A Banco do Estado do Espírito Santo : Aprovação do Formulário de Referência 0 08/06/2020 | 08:39am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM VINTE E SETE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE, EM SUA SEDE SOCIAL. Data, Horário e Local: 27 de julho de 2020, às 9 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Princesa Isabel, n.º 574, 9º andar, Bloco B, Centro, Edifício Palas Center. Convocação: pelo Presidente, nos termos do caput e do § 4º do artigo 33 do Estatuto Social da Sociedade. Presença: Presidente, Sergio Pereira Ricardo; Conselheiros, Andreia Pereira Carvalho, Carla Barreto, João Felício Scárdua, José Amarildo Casagrande, Luiz Fernando Schettino, Nilson Elias Tristão, Pedro Marcelo Cezar Guimarães e Rogério Arthmar; e ainda, Fernando Poncio Paiva, Diretor de Relações com Investidores e de Finanças - DIRIF, Cristiano Carvalho de Souza e Sibiakaren Ribeiro Bozetti, respectivamente, Gerente Geral e Coordenadora da Gerência de Relações com Investidores e Planejamento - GERIP. Mesa: Sergio Pereira Ricardo, Presidente; Márcia Carvalho Lauff, Secretária. Ordem do Dia: Voto RCA n.º 060/2020 (Revisão do Formulário de Referência 2020). Deliberação Tomada por Unanimidade: Voto RCA n.º 060/2020 - aprovouo conteúdo do Formulário de Referência 2020, revisado em conformidade com o Anexo 24 da Instrução CVM n.º 480/09, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, sob as orientações da Circular Banestes n.º 838/12, do Ofício- Circular/CVM/SEP/n.º 2/2020, e em consonância com o Pronunciamento do Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado - CODIM, tendo sido realizada pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC"), os devidos apontamentos, sendo que o assunto será objeto de deliberação pelo Conselho Fiscal e pelo Comitê de Auditoria da Sociedade, e foi aprovado pela Diretoria em reunião de 22/7/2020, Voto DIRIF n.º 030/2020. Após análise do documento, foram efetuados os seguintes registros: (i) Presidente Sergio Pereira Ricardo: sobre as deficiências identificadas pela PwC, conforme descrito no item 5.3, referentes à formalização adequada e tempestiva do rating das operações de crédito e o aprimoramento dos controles de gestão de acesso aos recursos de TI não integrados à ferramenta IDM, deverá ser encaminhado a este Conselho de Administração pelo Diretor da área, um relatório com o detalhamento das medidas implementadas pela Sociedade; (ii) Conselheiro Nilson Elias Tristão: também manifestou sua preocupação quanto ao rating das operações de crédito; (iii) Conselheiro Luiz Fernando Schettino: ponderou sobre o curto período para uma análise mais adequada do documento e concordou com a preocupação do Conselheiro Nilson; (iv) Conselheiro Rogério Arthmar: parabenizou os responsáveis pela elaboração do documento como também elogiou a apresentação realizada pela Coordenadora da GERIP, enfatizando que o envio do material para análise deste Conselho deve ser efetuado com um pouco mais de antecedência. Encerramento e Lavratura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Vitória (ES), 27 de julho de 2020. (ass.:) Sergio Pereira Ricardo, Presidente; Andreia Pereira Carvalho, Carla Barreto, João Felício Scárdua, José Amarildo Casagrande, Luiz Fernando Schettino, Nilson Elias Tristão, Pedro Marcelo Cezar Guimarães e Rogério Arthmar, Conselheiros. Fernando Poncio Paiva Diretor de Relações com Investidores e de Finanças Attachments Original document

