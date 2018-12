BANG & OLUFSEN A/S

ANNOUNCEMENT NO. 18.34

31 DECEMBER 2018

TRANSLATION

Bang & Olufsen A/S - share buyback programme

On 3 September 2018, Bang & Olufsen initiated a share buyback programme in accordance with article 5 of the regulation (EU) no. 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse and the delegated regulation (EU) no. 2016/1052 of 8 March 2016, also referred to as the Safe Harbor rules.

Under the share buyback programme, which runs from 3 September 2018 and will end no later than 31 December 2019, Bang & Olufsen intends to buy back shares for an amount of up to DKK 485 million.

The following transactions have been made under the program in the period 24 December 2018 - 28 December 2018:

No. of shares Average purchase price (DKK) Transaction value (DKK) Total previous announcement 1,143,449 137.33 157,032,070 24 December 2018 0 0 0 25 December 2018 0 0 0 26 December 2018 0 0 0 27 December 2018 28,000 87.17 2,440,760 28 December 2018 28,000 86.61 2,425,080 Total this period 56,000 86.89 4,865,840 Accumulated under the programme 1,199,449 134.98 161,897,910

Following the above transactions, Bang & Olufsen holds a total of 1,309,439 own shares corresponding to 3.0 % of the total share capital and the total voting rights in the company.

For further information, please contact: Sr. Director, Global Finance & SDO, Malene Richter Christensen, tel.: +45 29741609.

- 1 -

Information about the individual trades under the program in the period 24 December - 28 December 2018:

Volume Price Venue Time CET 500 89.7 XCSE 20181227 9:34:38.317508 8 89 XCSE 20181227 9:39:05.532608 91 89 XCSE 20181227 9:39:05.536061 401 89 XCSE 20181227 9:39:13.530637 500 88 XCSE 20181227 9:39:52.337386 500 88.8 XCSE 20181227 9:39:52.337386 251 87.6 XCSE 20181227 10:13:46.427041 249 87.6 XCSE 20181227 10:14:35.397807 500 87.4 XCSE 20181227 10:19:18.503933 200 87 XCSE 20181227 10:20:12.909224 22 87 XCSE 20181227 10:20:12.973487 278 87 XCSE 20181227 10:20:12.973526 106 86.6 XCSE 20181227 10:28:10.787640 200 86.6 XCSE 20181227 10:28:10.787753 194 86.6 XCSE 20181227 10:28:10.787758 2 86.2 XCSE 20181227 10:29:28.644175 498 86.2 XCSE 20181227 10:29:59.537034 426 85.6 XCSE 20181227 10:31:17.019044 74 85.6 XCSE 20181227 10:31:17.022185 7 86.7 XCSE 20181227 11:22:45.332452 6 86.7 XCSE 20181227 11:23:06.084254 6 86.7 XCSE 20181227 11:23:27.085666 7 86.7 XCSE 20181227 11:23:48.087623 6 86.7 XCSE 20181227 11:24:09.089370 100 87 XCSE 20181227 11:25:17.323711 3700 87 XCSE 20181227 11:25:17.323711 110 87.3 XCSE 20181227 12:42:56.387865 90 87.3 XCSE 20181227 12:42:56.387919 480 87.3 XCSE 20181227 12:42:56.387956 88 87.3 XCSE 20181227 12:42:56.387984 200 87.3 XCSE 20181227 12:42:56.391069 426 87.1 XCSE 20181227 13:10:55.503374 129 87.1 XCSE 20181227 13:10:55.503437 145 87.1 XCSE 20181227 13:10:55.503485 500 87.3 XCSE 20181227 13:53:59.564193 500 87.2 XCSE 20181227 13:57:19.304177 74 87.2 XCSE 20181227 14:18:56.167314 176 87.2 XCSE 20181227 14:18:56.167366 176 87.2 XCSE 20181227 14:18:56.167385 324 87.2 XCSE 20181227 14:18:56.167404 156 87.2 XCSE 20181227 14:18:56.167436 94 87.2 XCSE 20181227 14:18:56.167495 1142 87.3 XCSE 20181227 14:27:05.141407 200 87.2 XCSE 20181227 14:37:16.201020 300 87.2 XCSE 20181227 14:37:16.201075 - 2 -

200 87.2 XCSE 20181227 14:37:16.201128 100 87.2 XCSE 20181227 14:37:16.201128 31 87.2 XCSE 20181227 14:38:13.402411 27 87.2 XCSE 20181227 14:51:16.890398 123 87.2 XCSE 20181227 14:51:16.890398 250 87.2 XCSE 20181227 14:51:16.890398 77 87.2 XCSE 20181227 14:55:20.078574 119 87.2 XCSE 20181227 15:02:45.879446 54 87.2 XCSE 20181227 15:04:24.699216 366 87.2 XCSE 20181227 15:04:24.699216 219 87.2 XCSE 20181227 15:04:24.778486 141 87.3 XCSE 20181227 15:11:46.120684 656 87.3 XCSE 20181227 15:11:46.120684 7 87.3 XCSE 20181227 15:11:46.120684 53 87.3 XCSE 20181227 15:11:46.120684 243 87.3 XCSE 20181227 15:11:46.120684 41 87.3 XCSE 20181227 15:11:46.120684 182 87.3 XCSE 20181227 15:11:46.120684 1000 87.4 XCSE 20181227 15:30:12.354019 200 87.4 XCSE 20181227 15:30:12.354019 159 87.4 XCSE 20181227 15:30:12.357835 200 87.5 XCSE 20181227 15:33:47.156049 941 87.5 XCSE 20181227 15:33:47.156049 677 87.3 XCSE 20181227 15:41:34.576860 31 87.2 XCSE 20181227 15:41:34.596872 257 87.3 XCSE 20181227 15:58:04.185892 167 87.3 XCSE 20181227 15:58:04.185948 300 87.3 XCSE 20181227 15:58:04.185951 37 87.3 XCSE 20181227 15:58:04.185953 500 87 XCSE 20181227 16:07:52.833022 100 87 XCSE 20181227 16:07:52.833150 480 87 XCSE 20181227 16:07:52.833201 100 87 XCSE 20181227 16:07:52.853222 320 87 XCSE 20181227 16:07:52.853222 16 86.8 XCSE 20181227 16:21:54.804627 245 86.8 XCSE 20181227 16:21:54.804668 239 86.8 XCSE 20181227 16:21:54.804728 500 86.8 XCSE 20181227 16:23:08.656424 1250 86.8 XCSE 20181227 16:32:52.832774 250 86.8 XCSE 20181227 16:32:52.832774 144 86.5 XCSE 20181227 16:33:00.152752 204 86.5 XCSE 20181227 16:33:13.256193 152 86.5 XCSE 20181227 16:33:13.259292 300 86.7 XCSE 20181227 16:40:36.340517 8 86.7 XCSE 20181227 16:40:36.340589 250 86.7 XCSE 20181227 16:40:36.340589 42 86.7 XCSE 20181227 16:40:36.340679 208 86.7 XCSE 20181227 16:42:47.506059 250 86.7 XCSE 20181227 16:45:07.622069 - 3 -