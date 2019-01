BANG & OLUFSEN A/S

ANNOUNCEMENT NO. 18.35

07 JANUARY 2019

TRANSLATION

Bang & Olufsen A/S - share buyback programme

On 3 September 2018, Bang & Olufsen initiated a share buyback programme in accordance with article 5 of the regulation (EU) no. 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse and the delegated regulation (EU) no. 2016/1052 of 8 March 2016, also referred to as the Safe Harbor rules.

Under the share buyback programme, which runs from 3 September 2018 and will end no later than 31 December 2019, Bang & Olufsen intends to buy back shares for an amount of up to DKK 485 million.

The following transactions have been made under the program in the period 31 December 2018 - 04 January 2019:

No. of shares Average purchase price (DKK) Transaction value (DKK) Total previous announcement 1,199,449 134.98 161,897,910 31 December 2018 0 0.00 0 01 January 2019 0 0.00 0 02 January 2019 28,000 88.42 2,475,760 03 January 2019 29,000 86.14 2,498,060 04 January 2019 30,000 90.27 2,708,100 Total this period 87,000 88.30 7,681,920 Accumulated under the programme 1,286,449 131.82 169,579,830

Following the above transactions, Bang & Olufsen holds a total of 1,396,439 own shares corresponding to 3.2 % of the total share capital and the total voting rights in the company.

For further information, please contact: Sr. Director, Global Finance & SDO, Malene Richter Christensen, tel.: +45 29741609.

Information about the individual trades under the program in the period 31 December - 04 January 2019:

