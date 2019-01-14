Bang & Olufsen A/S : Share buyback programme
01/14/2019 | 03:04am EST
B ANG & O LUFSEN A/S
A NNOUNCEMENT NO . 18.37
14 J ANUARY 2019
T RANSLATION
Bang & Olufsen A/S - share buyback programme
On 3 September 2018, Bang & Olufsen initiated a share buyback programme in accordance with article 5 of the regulation (EU) no. 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse and the delegated regulation (EU) no. 2016/1052 of 8 March 2016, also referred to as the Safe Harbor rules.
Under the share buyback programme, which runs from 3 September 2018 and will end no later than 31 December 2019, Bang & Olufsen intends to buy back shares for an amount of up to DKK 485 million.
The following transactions have been made under the program in the period 07 January 2018 - 11 January 2019:
No. of shares
Average purchase price (DKK)
Transaction value
(DKK)
Total previous announcement
1,286,449
131.82
169,579,830
07 January 2019
25,000
91.67
2,291,750
08 January 2019
11,000
99.40
1,093,400
09 January 2019
12,000
112.19
1,346,280
10 January 2019
15,000
103.69
1,555,350
11 January 2019
16,000
102.18
1,634,880
Total this period
79,000
100.27
7,921,660
Accumulated under the programme
1,365,449
129.99
177,501,490
Following the above transactions, Bang & Olufsen holds a total of 1,475,439 own shares corresponding to 3.4 % of the total share capital and the total voting rights in the company.
For further information, please contact: Sr. Director, Global Finance & SDO, Malene Richter Christensen, tel.: +45 29741609.
- 1-
Information about the individual trades under the program in the period 07 January - 11 January 2019:
Volume
Price
Venue
Time CET
98
91.4
XCSE
20190107 9:18:47.740860
300
91.4
XCSE
20190107 9:18:47.740879
102
91.4
XCSE
20190107 9:18:47.740886
70
90.1
XCSE
20190107 9:31:23.819309
383
90.1
XCSE
20190107 9:35:09.983737
47
90.1
XCSE
20190107 9:35:12.351083
141
90
XCSE
20190107 9:42:37.132487
100
90
XCSE
20190107 9:42:37.132487
100
90
XCSE
20190107 9:50:08.200977
291
90
XCSE
20190107 9:50:08.200977
80
90
XCSE
20190107 9:59:11.787266
20
90
XCSE
20190107 9:59:11.787381
94
90
XCSE
20190107 9:59:11.807466
12
90
XCSE
20190107 9:59:11.811138
6
90
XCSE
20190107 9:59:11.811138
100
90
XCSE
20190107 9:59:12.462351
87
90
XCSE
20190107 10:01:52.191349
7
90
XCSE
20190107 10:03:12.416326
200
90.1
XCSE
20190107 10:09:50.016601
200
90.1
XCSE
20190107 10:09:50.040225
63
90.1
XCSE
20190107 10:09:50.041968
100
90.1
XCSE
20190107 10:09:50.044387
34
90.1
XCSE
20190107 10:09:59.499023
42
90.1
XCSE
20190107 10:12:50.522750
3
90.1
XCSE
20190107 10:12:50.522750
158
90.1
XCSE
20190107 10:12:50.522795
200
90.1
XCSE
20190107 10:12:50.522824
6
90
XCSE
20190107 10:17:30.960144
54
90
XCSE
20190107 10:17:50.127726
46
90
XCSE
20190107 10:18:23.569714
100
90
XCSE
20190107 10:24:51.718649
156
90
XCSE
20190107 10:25:13.105639
100
90
XCSE
20190107 10:25:13.105639
148
90
XCSE
20190107 10:47:44.097817
70
90
XCSE
20190107 10:47:44.097863
123
90
XCSE
20190107 10:47:44.097882
159
90
XCSE
20190107 10:47:44.097952
500
89.9
XCSE
20190107 10:57:26.032220
181
89.7
XCSE
20190107 11:04:11.120055
230
89.7
XCSE
20190107 11:04:11.120105
89
89.7
XCSE
20190107 11:04:11.120221
104
89.5
XCSE
20190107 11:08:33.999501
96
89.5
XCSE
20190107 11:08:34.003455
200
89.5
XCSE
20190107 11:08:34.019702
6
89.5
XCSE
20190107 11:09:15.185443
-2 -
6
89.5
XCSE
20190107 11:09:49.188797
6
89.5
XCSE
20190107 11:10:18.188759
6
89.5
XCSE
20190107 11:10:54.192225
6
89.5
XCSE
20190107 11:11:25.195410
6
89.5
XCSE
20190107 11:11:56.196374
6
89.5
XCSE
20190107 11:12:32.198422
158
89.5
XCSE
20190107 11:12:42.130494
200
89.5
XCSE
20190107 11:14:36.073340
6
89.5
XCSE
20190107 11:14:41.207296
6
89.5
XCSE
20190107 11:15:12.311514
19
89.5
XCSE
20190107 11:15:17.391958
88
90.3
XCSE
20190107 11:44:10.040713
373
91.2
XCSE
20190107 12:13:25.503462
127
91.2
XCSE
20190107 12:26:15.469474
79
90.6
XCSE
20190107 12:31:26.292292
271
90.6
XCSE
20190107 12:31:34.977395
93
90.6
XCSE
20190107 12:31:34.977448
57
90.6
XCSE
20190107 12:31:34.977511
136
91.3
XCSE
20190107 13:29:11.853952
6
91.3
XCSE
20190107 13:29:27.492402
6
91.3
XCSE
20190107 13:29:43.494639
6
91.3
XCSE
20190107 13:29:59.494544
11
91.3
XCSE
20190107 13:35:03.671660
48
91.3
XCSE
20190107 13:35:03.671660
11
91.3
XCSE
20190107 13:35:03.671660
18
91.3
XCSE
20190107 13:35:03.671660
5
91.3
XCSE
20190107 13:35:03.671660
157
91.3
XCSE
20190107 13:35:03.671660
77
91.3
XCSE
20190107 13:48:11.458548
19
91.3
XCSE
20190107 13:48:11.482298
250
91
XCSE
20190107 14:06:54.602015
4
91
XCSE
20190107 14:06:54.602015
207
91
XCSE
20190107 14:07:00.703793
43
91
XCSE
20190107 14:09:24.097476
240
91
XCSE
20190107 14:09:24.097476
3
91
XCSE
20190107 14:15:09.076481
250
91
XCSE
20190107 14:15:09.076481
223
91
XCSE
20190107 14:15:16.726752
250
91.2
XCSE
20190107 14:35:53.131231
250
91.2
XCSE
20190107 14:35:53.296059
134
91.2
XCSE
20190107 14:36:02.634625
116
91.2
XCSE
20190107 14:36:29.296564
192
91.2
XCSE
20190107 14:36:29.296564
250
91.1
XCSE
20190107 14:50:14.467486
170
91.1
XCSE
20190107 14:50:14.467486
213
91.1
XCSE
20190107 14:51:51.022962
37
91.1
XCSE
20190107 14:51:51.049375
346
91.1
XCSE
20190107 14:56:23.171493
250
91.1
XCSE
20190107 14:56:23.171493
-3 -
200
91.1
XCSE
20190107 14:59:52.890623
50
91.1
XCSE
20190107 15:00:37.009302
42
91.1
XCSE
20190107 15:00:38.502051
218
91
XCSE
20190107 15:05:07.585455
117
91.3
XCSE
20190107 15:09:36.698213
6
91.3
XCSE
20190107 15:10:12.698761
750
91.5
XCSE
20190107 15:15:28.404584
250
91.5
XCSE
20190107 15:15:28.404584
120
91.8
XCSE
20190107 15:18:48.361676
178
91.8
XCSE
20190107 15:18:48.361676
1202
91.8
XCSE
20190107 15:18:48.361676
250
92
XCSE
20190107 15:21:09.821371
800
92.5
XCSE
20190107 15:26:02.532717
200
92.5
XCSE
20190107 15:26:02.532717
107
92.7
XCSE
20190107 15:33:25.361445
26
92.7
XCSE
20190107 15:33:25.361445
200
92.7
XCSE
20190107 15:35:35.125451
88
92.7
XCSE
20190107 15:35:35.125558
110
92.7
XCSE
20190107 15:35:35.145664
2
92.7
XCSE
20190107 15:35:35.264181
5000
92.7
XCSE
20190107 15:38:41.996163
50
92.6
XCSE
20190107 16:02:19.320930
116
92.6
XCSE
20190107 16:02:19.320980
71
92.6
XCSE
20190107 16:02:19.321062
144
92.6
XCSE
20190107 16:10:44.156710
356
92.6
XCSE
20190107 16:10:44.156739
804
92.8
XCSE
20190107 16:16:47.241277
196
92.8
XCSE
20190107 16:16:47.241277
500
92.9
XCSE
20190107 16:23:44.379875
500
93.6
XCSE
20190107 16:31:58.589060
500
93.6
XCSE
20190107 16:34:22.648650
500
93.4
XCSE
20190107 16:42:47.479086
500
93.7
XCSE
20190107 16:46:21.660039
72
97
XCSE
20190108 9:05:20.410722
428
97
XCSE
20190108 9:05:20.477585
186
96.2
XCSE
20190108 9:07:18.822394
314
96.2
XCSE
20190108 9:07:19.711206
383
97.2
XCSE
20190108 9:22:31.688866
117
97.2
XCSE
20190108 9:32:36.081447
150
97.5
XCSE
20190108 9:44:10.615000
4
97.5
XCSE
20190108 9:44:10.752000
350
99.5
XCSE
20190108 9:55:20.893000
237
98.8
XCSE
20190108 10:08:28.854000
221
98.4
XCSE
20190108 10:08:37.048000
122
98.5
XCSE
20190108 10:13:48.809000
56
98.5
XCSE
20190108 10:13:48.809000
161
98.1
XCSE
20190108 10:21:24.580000
162
97.6
XCSE
20190108 10:24:53.633000
300
97.1
XCSE
20190108 10:27:02.289534
-4 -
200
97.1
XCSE
20190108 10:27:23.616882
200
97.9
XCSE
20190108 10:42:16.511000
218
97.6
XCSE
20190108 10:44:09.089000
218
97.4
XCSE
20190108 10:52:17.616000
53
97.2
XCSE
20190108 10:54:20.083000
109
97.2
XCSE
20190108 10:55:12.016000
40
97.1
XCSE
20190108 10:55:25.885000
90
97.1
XCSE
20190108 10:59:09.692000
682
97.5
XCSE
20190108 11:15:07.493000
180
97.5
XCSE
20190108 11:15:07.493000
178
98.3
XCSE
20190108 11:41:56.349000
66
98.3
XCSE
20190108 11:41:56.349000
184
99.6
XCSE
20190108 12:07:40.431000
529
99.6
XCSE
20190108 12:07:40.431000
184
99.6
XCSE
20190108 12:07:40.434000
221
99.6
XCSE
20190108 12:07:40.434000
184
99.6
XCSE
20190108 12:07:43.997000
107
99.6
XCSE
20190108 12:07:43.997000
257
99.8
XCSE
20190108 12:26:11.138000
246
101
XCSE
20190108 12:31:02.173000
153
100.8
XCSE
20190108 12:32:06.031000
254
100.6
XCSE
20190108 12:49:57.897000
174
100.6
XCSE
20190108 12:50:46.176000
80
100.6
XCSE
20190108 12:53:43.391000
156
100.4
XCSE
20190108 12:59:00.332000
199
100.4
XCSE
20190108 13:06:05.478000
85
100.4
XCSE
20190108 13:15:55.662000
158
100.4
XCSE
20190108 13:19:45.322000
185
100.2
XCSE
20190108 13:22:43.690000
33
100.2
XCSE
20190108 13:35:03.389000
50
100.2
XCSE
20190108 13:35:03.389000
1
100.2
XCSE
20190108 13:35:03.389000
1
100.2
XCSE
20190108 13:35:03.389000
7
100.2
XCSE
20190108 13:35:03.389000
5
100.2
XCSE
20190108 13:35:03.389000
108
100.2
XCSE
20190108 13:35:42.692000
103
102
XCSE
20190108 13:53:03.175000
88
102
XCSE
20190108 13:53:13.292000
94
102
XCSE
20190108 13:53:13.292000
28
102
XCSE
20190108 13:53:13.295000
28
102
XCSE
20190108 13:53:13.312000
165
101.8
XCSE
20190108 13:53:57.705000
165
101.8
XCSE
20190108 13:56:13.830000
181
101.8
XCSE
20190108 13:56:13.830000
159
101.6
XCSE
20190108 13:56:25.023000
151
101.6
XCSE
20190108 13:56:49.753000
190
103.8
XCSE
20190108 14:04:37.017000
336
106
XCSE
20190108 16:34:50.482510
90
106
XCSE
20190108 16:34:50.562670
-5 -
Disclaimer
Bang & Olufsen A/S published this content on 14 January 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 January 2019 08:03:03 UTC
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Sales 2019
3 271 M
EBIT 2019
247 M
Net income 2019
182 M
Finance 2019
705 M
Yield 2019
1,21%
P/E ratio 2019
22,59
P/E ratio 2020
12,02
EV / Sales 2019
1,14x
EV / Sales 2020
1,02x
Capitalization
4 441 M
Duration :
Auto.
2 months
3 months
6 months
9 months
1 year
2 years
5 years
10 years
Max.
Period :
Day
Week
Technical analysis trends BANG & OLUFSEN A/S
Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bearish Bearish
Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts.
Mean consensus
OUTPERFORM
Number of Analysts
2
Average target price
150 DKK
Spread / Average Target
46%
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