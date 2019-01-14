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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  NASDAQ OMX COPENHAGEN  >  Bang & Olufsen A/S    BO   DK0010218429

BANG & OLUFSEN A/S (BO)
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Real-time Quote. Real-time BATS EUROPE - 01/14 09:28:36 am
102.7000 DKK   -0.10%
2018BANG & OLUFSEN A/S : quaterly earnings release
2018BANG & OLUFSEN A/S : annual earnings release
2018BANG & OLUFSEN A/S : quaterly earnings release
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News SummaryMost relevantAll newsOfficial PublicationsSector newsAnalyst Recommendations

Bang & Olufsen A/S : Share buyback programme

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0
01/14/2019 | 03:04am EST

BANG & OLUFSEN A/S

ANNOUNCEMENT NO. 18.37

14 JANUARY 2019

TRANSLATION

Bang & Olufsen A/S - share buyback programme

On 3 September 2018, Bang & Olufsen initiated a share buyback programme in accordance with article 5 of the regulation (EU) no. 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse and the delegated regulation (EU) no. 2016/1052 of 8 March 2016, also referred to as the Safe Harbor rules.

Under the share buyback programme, which runs from 3 September 2018 and will end no later than 31 December 2019, Bang & Olufsen intends to buy back shares for an amount of up to DKK 485 million.

The following transactions have been made under the program in the period 07 January 2018 - 11 January 2019:

No. of shares

Average purchase price (DKK)

Transaction value

(DKK)

Total previous announcement

1,286,449

131.82

169,579,830

07 January 2019

25,000

91.67

2,291,750

08 January 2019

11,000

99.40

1,093,400

09 January 2019

12,000

112.19

1,346,280

10 January 2019

15,000

103.69

1,555,350

11 January 2019

16,000

102.18

1,634,880

Total this period

79,000

100.27

7,921,660

Accumulated under the programme

1,365,449

129.99

177,501,490

Following the above transactions, Bang & Olufsen holds a total of 1,475,439 own shares corresponding to 3.4 % of the total share capital and the total voting rights in the company.

For further information, please contact: Sr. Director, Global Finance & SDO, Malene Richter Christensen, tel.: +45 29741609.

- 1-

Information about the individual trades under the program in the period 07 January - 11 January 2019:

Volume

Price

Venue

Time CET

98

91.4

XCSE

20190107 9:18:47.740860

300

91.4

XCSE

20190107 9:18:47.740879

102

91.4

XCSE

20190107 9:18:47.740886

70

90.1

XCSE

20190107 9:31:23.819309

383

90.1

XCSE

20190107 9:35:09.983737

47

90.1

XCSE

20190107 9:35:12.351083

141

90

XCSE

20190107 9:42:37.132487

100

90

XCSE

20190107 9:42:37.132487

100

90

XCSE

20190107 9:50:08.200977

291

90

XCSE

20190107 9:50:08.200977

80

90

XCSE

20190107 9:59:11.787266

20

90

XCSE

20190107 9:59:11.787381

94

90

XCSE

20190107 9:59:11.807466

12

90

XCSE

20190107 9:59:11.811138

6

90

XCSE

20190107 9:59:11.811138

100

90

XCSE

20190107 9:59:12.462351

87

90

XCSE

20190107 10:01:52.191349

7

90

XCSE

20190107 10:03:12.416326

200

90.1

XCSE

20190107 10:09:50.016601

200

90.1

XCSE

20190107 10:09:50.040225

63

90.1

XCSE

20190107 10:09:50.041968

100

90.1

XCSE

20190107 10:09:50.044387

34

90.1

XCSE

20190107 10:09:59.499023

42

90.1

XCSE

20190107 10:12:50.522750

3

90.1

XCSE

20190107 10:12:50.522750

158

90.1

XCSE

20190107 10:12:50.522795

200

90.1

XCSE

20190107 10:12:50.522824

6

90

XCSE

20190107 10:17:30.960144

54

90

XCSE

20190107 10:17:50.127726

46

90

XCSE

20190107 10:18:23.569714

100

90

XCSE

20190107 10:24:51.718649

156

90

XCSE

20190107 10:25:13.105639

100

90

XCSE

20190107 10:25:13.105639

148

90

XCSE

20190107 10:47:44.097817

70

90

XCSE

20190107 10:47:44.097863

123

90

XCSE

20190107 10:47:44.097882

159

90

XCSE

20190107 10:47:44.097952

500

89.9

XCSE

20190107 10:57:26.032220

181

89.7

XCSE

20190107 11:04:11.120055

230

89.7

XCSE

20190107 11:04:11.120105

89

89.7

XCSE

20190107 11:04:11.120221

104

89.5

XCSE

20190107 11:08:33.999501

96

89.5

XCSE

20190107 11:08:34.003455

200

89.5

XCSE

20190107 11:08:34.019702

6

89.5

XCSE

20190107 11:09:15.185443

-2 -

6

89.5

XCSE

20190107 11:09:49.188797

6

89.5

XCSE

20190107 11:10:18.188759

6

89.5

XCSE

20190107 11:10:54.192225

6

89.5

XCSE

20190107 11:11:25.195410

6

89.5

XCSE

20190107 11:11:56.196374

6

89.5

XCSE

20190107 11:12:32.198422

158

89.5

XCSE

20190107 11:12:42.130494

200

89.5

XCSE

20190107 11:14:36.073340

6

89.5

XCSE

20190107 11:14:41.207296

6

89.5

XCSE

20190107 11:15:12.311514

19

89.5

XCSE

20190107 11:15:17.391958

88

90.3

XCSE

20190107 11:44:10.040713

373

91.2

XCSE

20190107 12:13:25.503462

127

91.2

XCSE

20190107 12:26:15.469474

79

90.6

XCSE

20190107 12:31:26.292292

271

90.6

XCSE

20190107 12:31:34.977395

93

90.6

XCSE

20190107 12:31:34.977448

57

90.6

XCSE

20190107 12:31:34.977511

136

91.3

XCSE

20190107 13:29:11.853952

6

91.3

XCSE

20190107 13:29:27.492402

6

91.3

XCSE

20190107 13:29:43.494639

6

91.3

XCSE

20190107 13:29:59.494544

11

91.3

XCSE

20190107 13:35:03.671660

48

91.3

XCSE

20190107 13:35:03.671660

11

91.3

XCSE

20190107 13:35:03.671660

18

91.3

XCSE

20190107 13:35:03.671660

5

91.3

XCSE

20190107 13:35:03.671660

157

91.3

XCSE

20190107 13:35:03.671660

77

91.3

XCSE

20190107 13:48:11.458548

19

91.3

XCSE

20190107 13:48:11.482298

250

91

XCSE

20190107 14:06:54.602015

4

91

XCSE

20190107 14:06:54.602015

207

91

XCSE

20190107 14:07:00.703793

43

91

XCSE

20190107 14:09:24.097476

240

91

XCSE

20190107 14:09:24.097476

3

91

XCSE

20190107 14:15:09.076481

250

91

XCSE

20190107 14:15:09.076481

223

91

XCSE

20190107 14:15:16.726752

250

91.2

XCSE

20190107 14:35:53.131231

250

91.2

XCSE

20190107 14:35:53.296059

134

91.2

XCSE

20190107 14:36:02.634625

116

91.2

XCSE

20190107 14:36:29.296564

192

91.2

XCSE

20190107 14:36:29.296564

250

91.1

XCSE

20190107 14:50:14.467486

170

91.1

XCSE

20190107 14:50:14.467486

213

91.1

XCSE

20190107 14:51:51.022962

37

91.1

XCSE

20190107 14:51:51.049375

346

91.1

XCSE

20190107 14:56:23.171493

250

91.1

XCSE

20190107 14:56:23.171493

-3 -

200

91.1

XCSE

20190107 14:59:52.890623

50

91.1

XCSE

20190107 15:00:37.009302

42

91.1

XCSE

20190107 15:00:38.502051

218

91

XCSE

20190107 15:05:07.585455

117

91.3

XCSE

20190107 15:09:36.698213

6

91.3

XCSE

20190107 15:10:12.698761

750

91.5

XCSE

20190107 15:15:28.404584

250

91.5

XCSE

20190107 15:15:28.404584

120

91.8

XCSE

20190107 15:18:48.361676

178

91.8

XCSE

20190107 15:18:48.361676

1202

91.8

XCSE

20190107 15:18:48.361676

250

92

XCSE

20190107 15:21:09.821371

800

92.5

XCSE

20190107 15:26:02.532717

200

92.5

XCSE

20190107 15:26:02.532717

107

92.7

XCSE

20190107 15:33:25.361445

26

92.7

XCSE

20190107 15:33:25.361445

200

92.7

XCSE

20190107 15:35:35.125451

88

92.7

XCSE

20190107 15:35:35.125558

110

92.7

XCSE

20190107 15:35:35.145664

2

92.7

XCSE

20190107 15:35:35.264181

5000

92.7

XCSE

20190107 15:38:41.996163

50

92.6

XCSE

20190107 16:02:19.320930

116

92.6

XCSE

20190107 16:02:19.320980

71

92.6

XCSE

20190107 16:02:19.321062

144

92.6

XCSE

20190107 16:10:44.156710

356

92.6

XCSE

20190107 16:10:44.156739

804

92.8

XCSE

20190107 16:16:47.241277

196

92.8

XCSE

20190107 16:16:47.241277

500

92.9

XCSE

20190107 16:23:44.379875

500

93.6

XCSE

20190107 16:31:58.589060

500

93.6

XCSE

20190107 16:34:22.648650

500

93.4

XCSE

20190107 16:42:47.479086

500

93.7

XCSE

20190107 16:46:21.660039

72

97

XCSE

20190108 9:05:20.410722

428

97

XCSE

20190108 9:05:20.477585

186

96.2

XCSE

20190108 9:07:18.822394

314

96.2

XCSE

20190108 9:07:19.711206

383

97.2

XCSE

20190108 9:22:31.688866

117

97.2

XCSE

20190108 9:32:36.081447

150

97.5

XCSE

20190108 9:44:10.615000

4

97.5

XCSE

20190108 9:44:10.752000

350

99.5

XCSE

20190108 9:55:20.893000

237

98.8

XCSE

20190108 10:08:28.854000

221

98.4

XCSE

20190108 10:08:37.048000

122

98.5

XCSE

20190108 10:13:48.809000

56

98.5

XCSE

20190108 10:13:48.809000

161

98.1

XCSE

20190108 10:21:24.580000

162

97.6

XCSE

20190108 10:24:53.633000

300

97.1

XCSE

20190108 10:27:02.289534

-4 -

200

97.1

XCSE

20190108 10:27:23.616882

200

97.9

XCSE

20190108 10:42:16.511000

218

97.6

XCSE

20190108 10:44:09.089000

218

97.4

XCSE

20190108 10:52:17.616000

53

97.2

XCSE

20190108 10:54:20.083000

109

97.2

XCSE

20190108 10:55:12.016000

40

97.1

XCSE

20190108 10:55:25.885000

90

97.1

XCSE

20190108 10:59:09.692000

682

97.5

XCSE

20190108 11:15:07.493000

180

97.5

XCSE

20190108 11:15:07.493000

178

98.3

XCSE

20190108 11:41:56.349000

66

98.3

XCSE

20190108 11:41:56.349000

184

99.6

XCSE

20190108 12:07:40.431000

529

99.6

XCSE

20190108 12:07:40.431000

184

99.6

XCSE

20190108 12:07:40.434000

221

99.6

XCSE

20190108 12:07:40.434000

184

99.6

XCSE

20190108 12:07:43.997000

107

99.6

XCSE

20190108 12:07:43.997000

257

99.8

XCSE

20190108 12:26:11.138000

246

101

XCSE

20190108 12:31:02.173000

153

100.8

XCSE

20190108 12:32:06.031000

254

100.6

XCSE

20190108 12:49:57.897000

174

100.6

XCSE

20190108 12:50:46.176000

80

100.6

XCSE

20190108 12:53:43.391000

156

100.4

XCSE

20190108 12:59:00.332000

199

100.4

XCSE

20190108 13:06:05.478000

85

100.4

XCSE

20190108 13:15:55.662000

158

100.4

XCSE

20190108 13:19:45.322000

185

100.2

XCSE

20190108 13:22:43.690000

33

100.2

XCSE

20190108 13:35:03.389000

50

100.2

XCSE

20190108 13:35:03.389000

1

100.2

XCSE

20190108 13:35:03.389000

1

100.2

XCSE

20190108 13:35:03.389000

7

100.2

XCSE

20190108 13:35:03.389000

5

100.2

XCSE

20190108 13:35:03.389000

108

100.2

XCSE

20190108 13:35:42.692000

103

102

XCSE

20190108 13:53:03.175000

88

102

XCSE

20190108 13:53:13.292000

94

102

XCSE

20190108 13:53:13.292000

28

102

XCSE

20190108 13:53:13.295000

28

102

XCSE

20190108 13:53:13.312000

165

101.8

XCSE

20190108 13:53:57.705000

165

101.8

XCSE

20190108 13:56:13.830000

181

101.8

XCSE

20190108 13:56:13.830000

159

101.6

XCSE

20190108 13:56:25.023000

151

101.6

XCSE

20190108 13:56:49.753000

190

103.8

XCSE

20190108 14:04:37.017000

336

106

XCSE

20190108 16:34:50.482510

90

106

XCSE

20190108 16:34:50.562670

-5 -

Disclaimer

Bang & Olufsen A/S published this content on 14 January 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 January 2019 08:03:03 UTC
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Sales 2019 3 271 M
EBIT 2019 247 M
Net income 2019 182 M
Finance 2019 705 M
Yield 2019 1,21%
P/E ratio 2019 22,59
P/E ratio 2020 12,02
EV / Sales 2019 1,14x
EV / Sales 2020 1,02x
Capitalization 4 441 M
Chart BANG & OLUFSEN A/S
Duration : Period :
Bang & Olufsen A/S Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends BANG & OLUFSEN A/S
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 2
Average target price 150  DKK
Spread / Average Target 46%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Henrik Clausen President & Chief Executive Officer
Ole Gjessø Andersen Chairman
Marlene Richter Christensen Head-Finance
Jesper Jarlbæk Independent Director
Majken Schultz Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
BANG & OLUFSEN A/S15.64%718
SONY CORP3.34%63 729
PANASONIC CORPORATION11.15%23 755
LG ELECTRONICS INC.--.--%9 646
TCL CORPORATION--.--%5 626
SHARP CORPORATION13.73%5 463
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