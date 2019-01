BANG & OLUFSEN A/S

ANNOUNCEMENT NO. 18.37

14 JANUARY 2019

TRANSLATION

Bang & Olufsen A/S - share buyback programme

On 3 September 2018, Bang & Olufsen initiated a share buyback programme in accordance with article 5 of the regulation (EU) no. 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse and the delegated regulation (EU) no. 2016/1052 of 8 March 2016, also referred to as the Safe Harbor rules.

Under the share buyback programme, which runs from 3 September 2018 and will end no later than 31 December 2019, Bang & Olufsen intends to buy back shares for an amount of up to DKK 485 million.

The following transactions have been made under the program in the period 07 January 2018 - 11 January 2019:

No. of shares Average purchase price (DKK) Transaction value (DKK) Total previous announcement 1,286,449 131.82 169,579,830 07 January 2019 25,000 91.67 2,291,750 08 January 2019 11,000 99.40 1,093,400 09 January 2019 12,000 112.19 1,346,280 10 January 2019 15,000 103.69 1,555,350 11 January 2019 16,000 102.18 1,634,880 Total this period 79,000 100.27 7,921,660 Accumulated under the programme 1,365,449 129.99 177,501,490

Following the above transactions, Bang & Olufsen holds a total of 1,475,439 own shares corresponding to 3.4 % of the total share capital and the total voting rights in the company.

For further information, please contact: Sr. Director, Global Finance & SDO, Malene Richter Christensen, tel.: +45 29741609.

- 1-

Information about the individual trades under the program in the period 07 January - 11 January 2019:

Volume Price Venue Time CET 98 91.4 XCSE 20190107 9:18:47.740860 300 91.4 XCSE 20190107 9:18:47.740879 102 91.4 XCSE 20190107 9:18:47.740886 70 90.1 XCSE 20190107 9:31:23.819309 383 90.1 XCSE 20190107 9:35:09.983737 47 90.1 XCSE 20190107 9:35:12.351083 141 90 XCSE 20190107 9:42:37.132487 100 90 XCSE 20190107 9:42:37.132487 100 90 XCSE 20190107 9:50:08.200977 291 90 XCSE 20190107 9:50:08.200977 80 90 XCSE 20190107 9:59:11.787266 20 90 XCSE 20190107 9:59:11.787381 94 90 XCSE 20190107 9:59:11.807466 12 90 XCSE 20190107 9:59:11.811138 6 90 XCSE 20190107 9:59:11.811138 100 90 XCSE 20190107 9:59:12.462351 87 90 XCSE 20190107 10:01:52.191349 7 90 XCSE 20190107 10:03:12.416326 200 90.1 XCSE 20190107 10:09:50.016601 200 90.1 XCSE 20190107 10:09:50.040225 63 90.1 XCSE 20190107 10:09:50.041968 100 90.1 XCSE 20190107 10:09:50.044387 34 90.1 XCSE 20190107 10:09:59.499023 42 90.1 XCSE 20190107 10:12:50.522750 3 90.1 XCSE 20190107 10:12:50.522750 158 90.1 XCSE 20190107 10:12:50.522795 200 90.1 XCSE 20190107 10:12:50.522824 6 90 XCSE 20190107 10:17:30.960144 54 90 XCSE 20190107 10:17:50.127726 46 90 XCSE 20190107 10:18:23.569714 100 90 XCSE 20190107 10:24:51.718649 156 90 XCSE 20190107 10:25:13.105639 100 90 XCSE 20190107 10:25:13.105639 148 90 XCSE 20190107 10:47:44.097817 70 90 XCSE 20190107 10:47:44.097863 123 90 XCSE 20190107 10:47:44.097882 159 90 XCSE 20190107 10:47:44.097952 500 89.9 XCSE 20190107 10:57:26.032220 181 89.7 XCSE 20190107 11:04:11.120055 230 89.7 XCSE 20190107 11:04:11.120105 89 89.7 XCSE 20190107 11:04:11.120221 104 89.5 XCSE 20190107 11:08:33.999501 96 89.5 XCSE 20190107 11:08:34.003455 200 89.5 XCSE 20190107 11:08:34.019702 6 89.5 XCSE 20190107 11:09:15.185443 -2 -

6 89.5 XCSE 20190107 11:09:49.188797 6 89.5 XCSE 20190107 11:10:18.188759 6 89.5 XCSE 20190107 11:10:54.192225 6 89.5 XCSE 20190107 11:11:25.195410 6 89.5 XCSE 20190107 11:11:56.196374 6 89.5 XCSE 20190107 11:12:32.198422 158 89.5 XCSE 20190107 11:12:42.130494 200 89.5 XCSE 20190107 11:14:36.073340 6 89.5 XCSE 20190107 11:14:41.207296 6 89.5 XCSE 20190107 11:15:12.311514 19 89.5 XCSE 20190107 11:15:17.391958 88 90.3 XCSE 20190107 11:44:10.040713 373 91.2 XCSE 20190107 12:13:25.503462 127 91.2 XCSE 20190107 12:26:15.469474 79 90.6 XCSE 20190107 12:31:26.292292 271 90.6 XCSE 20190107 12:31:34.977395 93 90.6 XCSE 20190107 12:31:34.977448 57 90.6 XCSE 20190107 12:31:34.977511 136 91.3 XCSE 20190107 13:29:11.853952 6 91.3 XCSE 20190107 13:29:27.492402 6 91.3 XCSE 20190107 13:29:43.494639 6 91.3 XCSE 20190107 13:29:59.494544 11 91.3 XCSE 20190107 13:35:03.671660 48 91.3 XCSE 20190107 13:35:03.671660 11 91.3 XCSE 20190107 13:35:03.671660 18 91.3 XCSE 20190107 13:35:03.671660 5 91.3 XCSE 20190107 13:35:03.671660 157 91.3 XCSE 20190107 13:35:03.671660 77 91.3 XCSE 20190107 13:48:11.458548 19 91.3 XCSE 20190107 13:48:11.482298 250 91 XCSE 20190107 14:06:54.602015 4 91 XCSE 20190107 14:06:54.602015 207 91 XCSE 20190107 14:07:00.703793 43 91 XCSE 20190107 14:09:24.097476 240 91 XCSE 20190107 14:09:24.097476 3 91 XCSE 20190107 14:15:09.076481 250 91 XCSE 20190107 14:15:09.076481 223 91 XCSE 20190107 14:15:16.726752 250 91.2 XCSE 20190107 14:35:53.131231 250 91.2 XCSE 20190107 14:35:53.296059 134 91.2 XCSE 20190107 14:36:02.634625 116 91.2 XCSE 20190107 14:36:29.296564 192 91.2 XCSE 20190107 14:36:29.296564 250 91.1 XCSE 20190107 14:50:14.467486 170 91.1 XCSE 20190107 14:50:14.467486 213 91.1 XCSE 20190107 14:51:51.022962 37 91.1 XCSE 20190107 14:51:51.049375 346 91.1 XCSE 20190107 14:56:23.171493 250 91.1 XCSE 20190107 14:56:23.171493 -3 -

200 91.1 XCSE 20190107 14:59:52.890623 50 91.1 XCSE 20190107 15:00:37.009302 42 91.1 XCSE 20190107 15:00:38.502051 218 91 XCSE 20190107 15:05:07.585455 117 91.3 XCSE 20190107 15:09:36.698213 6 91.3 XCSE 20190107 15:10:12.698761 750 91.5 XCSE 20190107 15:15:28.404584 250 91.5 XCSE 20190107 15:15:28.404584 120 91.8 XCSE 20190107 15:18:48.361676 178 91.8 XCSE 20190107 15:18:48.361676 1202 91.8 XCSE 20190107 15:18:48.361676 250 92 XCSE 20190107 15:21:09.821371 800 92.5 XCSE 20190107 15:26:02.532717 200 92.5 XCSE 20190107 15:26:02.532717 107 92.7 XCSE 20190107 15:33:25.361445 26 92.7 XCSE 20190107 15:33:25.361445 200 92.7 XCSE 20190107 15:35:35.125451 88 92.7 XCSE 20190107 15:35:35.125558 110 92.7 XCSE 20190107 15:35:35.145664 2 92.7 XCSE 20190107 15:35:35.264181 5000 92.7 XCSE 20190107 15:38:41.996163 50 92.6 XCSE 20190107 16:02:19.320930 116 92.6 XCSE 20190107 16:02:19.320980 71 92.6 XCSE 20190107 16:02:19.321062 144 92.6 XCSE 20190107 16:10:44.156710 356 92.6 XCSE 20190107 16:10:44.156739 804 92.8 XCSE 20190107 16:16:47.241277 196 92.8 XCSE 20190107 16:16:47.241277 500 92.9 XCSE 20190107 16:23:44.379875 500 93.6 XCSE 20190107 16:31:58.589060 500 93.6 XCSE 20190107 16:34:22.648650 500 93.4 XCSE 20190107 16:42:47.479086 500 93.7 XCSE 20190107 16:46:21.660039 72 97 XCSE 20190108 9:05:20.410722 428 97 XCSE 20190108 9:05:20.477585 186 96.2 XCSE 20190108 9:07:18.822394 314 96.2 XCSE 20190108 9:07:19.711206 383 97.2 XCSE 20190108 9:22:31.688866 117 97.2 XCSE 20190108 9:32:36.081447 150 97.5 XCSE 20190108 9:44:10.615000 4 97.5 XCSE 20190108 9:44:10.752000 350 99.5 XCSE 20190108 9:55:20.893000 237 98.8 XCSE 20190108 10:08:28.854000 221 98.4 XCSE 20190108 10:08:37.048000 122 98.5 XCSE 20190108 10:13:48.809000 56 98.5 XCSE 20190108 10:13:48.809000 161 98.1 XCSE 20190108 10:21:24.580000 162 97.6 XCSE 20190108 10:24:53.633000 300 97.1 XCSE 20190108 10:27:02.289534 -4 -