Barclays : Form 8.3 - SHIRE PLC Amendment

FORM 8.3 Amendment to Purchase and Sales PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE Rule 8.3 of the Takeover Code (the 'Code') 1. KEY INFORMATION (a) Full name of discloser: Barclays PLC. (b) Owner or controller of interest and short positions disclosed, if different from 1(a): (c) Name of offeror/offeree in relation to whose SHIRE PLC relevant securities this form relates: (d) If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree: (e) Date position held/dealing undertaken: 19 December 2018 (f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making YES: disclosures in respect of any other party to the offer? TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security. (a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any) Class of relevant security: 5p ordinary Interests Short Positions Number (%) Number (%) (1) Relevant securities owned and/or controlled: 5,575,628 0.61% 652,495 0.07% (2) Cash-settled derivatives: 302,240 0.03% 3,571,147 0.39% (3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell: 1,162,000 0.13% 943,900 0.10% TOTAL: 7,039,868 0.77% 5,167,542 0.56% All interests and all short positions should be disclosed. Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions). (b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options) Class of relevant security in relation to which subscription right exists: Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages: 3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in. The currency of all prices and other monetary amounts should be stated. (a) Purchases and sales Class of relevant Purchase/sale Number of Price per unit security securities 5p ordinary Purchase 7 44.5950 GBP 5p ordinary Purchase 16 44.6400 GBP 5p ordinary Purchase 21 44.6750 GBP 5p ordinary Purchase 44 44.2426 GBP 5p ordinary Purchase 47 44.2350 GBP 5p ordinary Purchase 51 44.2200 GBP 5p ordinary Purchase 53 44.2250 GBP 5p ordinary Purchase 54 44.6575 GBP 5p ordinary Purchase 55 44.1900 GBP 5p ordinary Purchase 66 44.6275 GBP 5p ordinary Purchase 66 44.6225 GBP 5p ordinary Purchase 66 44.6125 GBP 5p ordinary Purchase 66 44.6050 GBP 5p ordinary Purchase 66 44.5625 GBP 5p ordinary Purchase 66 44.5750 GBP 5p ordinary Purchase 66 44.2225 GBP 5p ordinary Purchase 66 44.5175 GBP 5p ordinary Purchase 66 44.4425 GBP 5p ordinary Purchase 66 44.4350 GBP 5p ordinary Purchase 66 44.4225 GBP 5p ordinary Purchase 67 44.4525 GBP 5p ordinary Purchase 68 44.1625 GBP 5p ordinary Purchase 68 44.4600 GBP 5p ordinary Purchase 68 44.1475 GBP 5p ordinary Purchase 69 44.6675 GBP 5p ordinary Purchase 69 44.6700 GBP 5p ordinary Purchase 75 44.5425 GBP 5p ordinary Purchase 78 44.4000 GBP 5p ordinary Purchase 81 44.5850 GBP 5p ordinary Purchase 83 44.6550 GBP 5p ordinary Purchase 84 44.6500 GBP 5p ordinary Purchase 85 44.4650 GBP 5p ordinary Purchase 87 44.2850 GBP 5p ordinary Purchase 92 44.6450 GBP 5p ordinary Purchase 93 44.4400 GBP 5p ordinary Purchase 94 44.2400 GBP 5p ordinary Purchase 95 44.2150 GBP 5p ordinary Purchase 99 44.2984 GBP 5p ordinary Purchase 100 44.5075 GBP 5p ordinary Purchase 102 44.5150 GBP 5p ordinary Purchase 102 44.2650 GBP 5p ordinary Purchase 103 44.6775 GBP 5p ordinary Purchase 103 44.4275 GBP 5p ordinary Purchase 114 44.5925 GBP 5p ordinary Purchase 115 44.5725 GBP 5p ordinary Purchase 125 44.2750 GBP 5p ordinary Purchase 128 44.4825 GBP 5p ordinary Purchase 129 44.6350 GBP 5p ordinary Purchase 132 44.5875 GBP 5p ordinary Purchase 137 44.2300 GBP 5p ordinary Purchase 139 44.4100 GBP 5p ordinary Purchase 142 44.5675 GBP 5p ordinary Purchase 142 44.4975 GBP 5p ordinary Purchase 142 44.4175 GBP 5p ordinary Purchase 147 44.5775 GBP 5p ordinary Purchase 150 44.4725 GBP 5p ordinary Purchase 154 44.4800 GBP 5p ordinary Purchase 158 44.3300 GBP 5p ordinary Purchase 162 44.3875 GBP 5p ordinary Purchase 164 44.3850 GBP 5p ordinary Purchase 169 44.3450 GBP 5p ordinary Purchase 173 44.5575 GBP 5p ordinary Purchase 175 44.4700 GBP 5p ordinary Purchase 182 44.2575 GBP 5p ordinary Purchase 187 44.2475 GBP 5p ordinary Purchase 189 44.3185 GBP 5p ordinary Purchase 208 44.6425 GBP 5p ordinary Purchase 209 44.4475 GBP 5p ordinary Purchase 209 44.3600 GBP 5p ordinary Purchase 210 44.4125 GBP 5p ordinary Purchase 212 44.4375 GBP 5p ordinary Purchase 216 44.4625 GBP 5p ordinary Purchase 217 44.5325 GBP 5p ordinary Purchase 218 44.3750 GBP 5p ordinary Purchase 220 44.3700 GBP 5p ordinary Purchase 234 44.4200 GBP 5p ordinary Purchase 236 44.3500 GBP 5p ordinary Purchase 237 44.4250 GBP 5p ordinary Purchase 239 44.5450 GBP 5p ordinary Purchase 246 44.4050 GBP 5p ordinary Purchase 248 44.4025 GBP 5p ordinary Purchase 248 44.4750 GBP 5p ordinary Purchase 250 44.4550 GBP 5p ordinary Purchase 256 44.3650 GBP 5p ordinary Purchase 258 44.5400 GBP 5p ordinary Purchase 262 44.2325 GBP 5p ordinary Purchase 266 44.2675 GBP 5p ordinary Purchase 270 44.6325 GBP 5p ordinary Purchase 275 44.4450 GBP 5p ordinary Purchase 297 44.2775 GBP 5p ordinary Purchase 300 44.2725 GBP 5p ordinary Purchase 303 44.3250 GBP 5p ordinary Purchase 326 44.3775 GBP 5p ordinary Purchase 338 44.2600 GBP 5p ordinary Purchase 341 44.2625 GBP 5p ordinary Purchase 348 44.3675 GBP 5p ordinary Purchase 350 44.5650 GBP 5p ordinary Purchase 352 44.2875 GBP 5p ordinary Purchase 353 44.6075 GBP 5p ordinary Purchase 357 44.4024 GBP 5p ordinary Purchase 376 44.3825 GBP 5p ordinary Purchase 379 44.3625 GBP 5p ordinary Purchase 385 44.3050 GBP 5p ordinary Purchase 429 44.3550 GBP 5p ordinary Purchase 433 44.3725 GBP 5p ordinary Purchase 445 44.4675 GBP 5p ordinary Purchase 446 44.4575 GBP 5p ordinary Purchase 479 44.2425 GBP 5p ordinary Purchase 482 44.4075 GBP 5p ordinary Purchase 484 44.2525 GBP 5p ordinary Purchase 515 44.3652 GBP 5p ordinary Purchase 522 44.2800 GBP 5p ordinary Purchase 555 44.2900 GBP 5p ordinary Purchase 574 44.2825 GBP 5p ordinary Purchase 578 44.4775 GBP 5p ordinary Purchase 583 44.3000 GBP 5p ordinary Purchase 634 44.3150 GBP 5p ordinary Purchase 665 44.6025 GBP 5p ordinary Purchase 901 44.5785 GBP 5p ordinary Purchase 933 44.2925 GBP 5p ordinary Purchase 987 44.3475 GBP 5p ordinary Purchase 1,000 44.3635 GBP 5p ordinary Purchase 1,077 44.3275 GBP 5p ordinary Purchase 1,151 44.2975 GBP 5p ordinary Purchase 1,172 44.3425 GBP 5p ordinary Purchase 1,182 44.3100 GBP 5p ordinary Purchase 1,229 44.3575 GBP 5p ordinary Purchase 1,232 44.3525 GBP 5p ordinary Purchase 1,289 44.3375 GBP 5p ordinary Purchase 1,329 44.3059 GBP 5p ordinary Purchase 1,466 44.3075 GBP 5p ordinary Purchase 1,484 44.3125 GBP 5p ordinary Purchase 1,560 44.3200 GBP 5p ordinary Purchase 1,754 44.3238 GBP 5p ordinary Purchase 1,942 44.3175 GBP 5p ordinary Purchase 2,049 44.3325 GBP 5p ordinary Purchase 2,963 44.4119 GBP 5p ordinary Purchase 3,519 44.3225 GBP 5p ordinary Purchase 3,621 44.3025 GBP 5p ordinary Purchase 4,069 44.3368 GBP 5p ordinary Purchase 6,820 44.3560 GBP 5p ordinary Purchase 7,393 44.3607 GBP 5p ordinary Purchase 9,409 44.4053 GBP 5p ordinary Purchase 10,371 44.3454 GBP 5p ordinary Purchase 17,545 44.5140 GBP 5p ordinary Purchase 21,056 44.4669 GBP 5p ordinary Purchase 35,049 44.3654 GBP 5p ordinary Purchase 37,650 44.3983 GBP 5p ordinary Purchase 38,063 44.3431 GBP 5p ordinary Purchase 42,015 44.2229 GBP 5p ordinary Purchase 48,967 44.3203 GBP 5p ordinary Purchase 57,730 44.3350 GBP 5p ordinary Purchase 61,232 44.4696 GBP 5p ordinary Purchase 66,610 44.3237 GBP 5p ordinary Purchase 66,645 44.3786 GBP 5p ordinary Purchase 85,257 44.3693 GBP 5p ordinary Purchase 135,107 44.3705 GBP 5p ordinary Purchase 141,871 44.3830 GBP 5p ordinary Purchase 1,294,547 44.2700 GBP 5p ordinary Sale 7 44.5950 GBP 5p ordinary Sale 16 44.6400 GBP 5p ordinary Sale 21 44.6750 GBP 5p ordinary Sale 47 44.2350 GBP 5p ordinary Sale 51 44.2200 GBP 5p ordinary Sale 53 44.2250 GBP 5p ordinary Sale 54 44.6575 GBP 5p ordinary Sale 55 44.1900 GBP 5p ordinary Sale 66 44.2225 GBP 5p ordinary Sale 66 44.6225 GBP 5p ordinary Sale 66 44.5625 GBP 5p ordinary Sale 66 44.5750 GBP 5p ordinary Sale 66 44.4425 GBP 5p ordinary Sale 66 44.6275 GBP 5p ordinary Sale 66 44.5175 GBP 5p ordinary Sale 66 44.6125 GBP 5p ordinary Sale 66 44.4225 GBP 5p ordinary Sale 66 44.4350 GBP 5p ordinary Sale 66 44.6050 GBP 5p ordinary Sale 67 44.4525 GBP 5p ordinary Sale 68 44.4600 GBP 5p ordinary Sale 68 44.1475 GBP 5p ordinary Sale 68 44.1625 GBP 5p ordinary Sale 69 44.6700 GBP 5p ordinary Sale 69 44.6675 GBP 5p ordinary Sale 75 44.5425 GBP 5p ordinary Sale 78 44.4000 GBP 5p ordinary Sale 81 44.5850 GBP 5p ordinary Sale 83 44.6550 GBP 5p ordinary Sale 84 44.6500 GBP 5p ordinary Sale 85 44.4650 GBP 5p ordinary Sale 86 44.3454 GBP 5p ordinary Sale 87 44.2850 GBP 5p ordinary Sale 92 44.6450 GBP 5p ordinary Sale 93 44.4400 GBP 5p ordinary Sale 94 44.2400 GBP 5p ordinary Sale 95 44.2150 GBP 5p ordinary Sale 100 44.5075 GBP 5p ordinary Sale 102 44.5150 GBP 5p ordinary Sale 102 44.2650 GBP 5p ordinary Sale 103 44.4275 GBP 5p ordinary Sale 103 44.6775 GBP 5p ordinary Sale 114 44.5925 GBP 5p ordinary Sale 115 44.5725 GBP 5p ordinary Sale 125 44.2750 GBP 5p ordinary Sale 128 44.4825 GBP 5p ordinary Sale 129 44.6350 GBP 5p ordinary Sale 131 44.2700 GBP 5p ordinary Sale 132 44.5875 GBP 5p ordinary Sale 134 44.4050 GBP 5p ordinary Sale 137 44.2300 GBP 5p ordinary Sale 139 44.4100 GBP 5p ordinary Sale 142 44.5675 GBP 5p ordinary Sale 142 44.4975 GBP 5p ordinary Sale 142 44.4175 GBP 5p ordinary Sale 147 44.5775 GBP 5p ordinary Sale 150 44.4725 GBP 5p ordinary Sale 154 44.4800 GBP 5p ordinary Sale 158 44.3300 GBP 5p ordinary Sale 162 44.3875 GBP 5p ordinary Sale 164 44.3850 GBP 5p ordinary Sale 169 44.3450 GBP 5p ordinary Sale 173 44.5575 GBP 5p ordinary Sale 175 44.4700 GBP 5p ordinary Sale 182 44.2575 GBP 5p ordinary Sale 187 44.2475 GBP 5p ordinary Sale 208 44.6425 GBP 5p ordinary Sale 209 44.4475 GBP 5p ordinary Sale 209 44.3600 GBP 5p ordinary Sale 210 44.4125 GBP 5p ordinary Sale 212 44.4375 GBP 5p ordinary Sale 216 44.4625 GBP 5p ordinary Sale 217 44.5325 GBP 5p ordinary Sale 218 44.3750 GBP 5p ordinary Sale 220 44.3700 GBP 5p ordinary Sale 234 44.4200 GBP 5p ordinary Sale 236 44.3500 GBP 5p ordinary Sale 237 44.4250 GBP 5p ordinary Sale 239 44.5450 GBP 5p ordinary Sale 248 44.4750 GBP 5p ordinary Sale 248 44.4025 GBP 5p ordinary Sale 250 44.4550 GBP 5p ordinary Sale 256 44.3650 GBP 5p ordinary Sale 258 44.5400 GBP 5p ordinary Sale 262 44.2325 GBP 5p ordinary Sale 266 44.2675 GBP 5p ordinary Sale 270 44.6325 GBP 5p ordinary Sale 275 44.4450 GBP 5p ordinary Sale 297 44.2775 GBP 5p ordinary Sale 300 44.2725 GBP 5p ordinary Sale 303 44.3250 GBP 5p ordinary Sale 326 44.3775 GBP 5p ordinary Sale 338 44.2600 GBP 5p ordinary Sale 341 44.2625 GBP 5p ordinary Sale 348 44.3675 GBP 5p ordinary Sale 350 44.5650 GBP 5p ordinary Sale 352 44.2875 GBP 5p ordinary Sale 353 44.6075 GBP 5p ordinary Sale 357 44.4024 GBP 5p ordinary Sale 376 44.3825 GBP 5p ordinary Sale 379 44.3625 GBP 5p ordinary Sale 385 44.3050 GBP 5p ordinary Sale 401 44.3399 GBP 5p ordinary Sale 429 44.3550 GBP 5p ordinary Sale 433 44.3725 GBP 5p ordinary Sale 445 44.4675 GBP 5p ordinary Sale 446 44.4575 GBP 5p ordinary Sale 479 44.2425 GBP 5p ordinary Sale 482 44.4075 GBP 5p ordinary Sale 484 44.2525 GBP 5p ordinary Sale 514 44.6025 GBP 5p ordinary Sale 542 44.3350 GBP 5p ordinary Sale 555 44.2900 GBP 5p ordinary Sale 574 44.2825 GBP 5p ordinary Sale 578 44.4775 GBP 5p ordinary Sale 583 44.3000 GBP 5p ordinary Sale 634 44.3150 GBP 5p ordinary Sale 696 44.2800 GBP 5p ordinary Sale 933 44.2925 GBP 5p ordinary Sale 934 44.2550 GBP 5p ordinary Sale 987 44.3475 GBP 5p ordinary Sale 1,077 44.3275 GBP 5p ordinary Sale 1,151 44.2975 GBP 5p ordinary Sale 1,172 44.3425 GBP 5p ordinary Sale 1,182 44.3100 GBP 5p ordinary Sale 1,229 44.3575 GBP 5p ordinary Sale 1,232 44.3525 GBP 5p ordinary Sale 1,289 44.3375 GBP 5p ordinary Sale 1,466 44.3075 GBP 5p ordinary Sale 1,484 44.3125 GBP 5p ordinary Sale 1,942 44.3175 GBP 5p ordinary Sale 2,049 44.3325 GBP 5p ordinary Sale 2,169 44.4486 GBP 5p ordinary Sale 3,519 44.3225 GBP 5p ordinary Sale 3,621 44.3025 GBP 5p ordinary Sale 3,886 44.3441 GBP 5p ordinary Sale 6,746 44.3551 GBP 5p ordinary Sale 7,529 44.4287 GBP 5p ordinary Sale 13,862 44.3460 GBP 5p ordinary Sale 16,286 44.3452 GBP 5p ordinary Sale 19,182 44.3200 GBP 5p ordinary Sale 19,535 44.3319 GBP 5p ordinary Sale 20,447 44.3651 GBP 5p ordinary Sale 20,870 44.3418 GBP 5p ordinary Sale 30,000 44.5787 GBP 5p ordinary Sale 37,830 44.3219 GBP 5p ordinary Sale 38,063 44.3431 GBP 5p ordinary Sale 53,343 44.3655 GBP 5p ordinary Sale 69,280 44.2286 GBP 5p ordinary Sale 80,972 44.3638 GBP 5p ordinary Sale 106,280 44.3698 GBP 5p ordinary Sale 169,291 44.3480 GBP 5p ordinary Sale 171,887 44.3616 GBP ADR Purchase 27 168.3300 USD ADR Purchase 100 168.2100 USD ADR Purchase 100 168.3500 USD ADR Purchase 145 168.2944 USD ADR Purchase 200 168.1003 USD ADR Purchase 200 168.1950 USD ADR Purchase 300 168.4200 USD ADR Purchase 400 168.4193 USD ADR Purchase 400 167.8800 USD ADR Purchase 400 168.2200 USD ADR Purchase 500 168.2580 USD ADR Purchase 501 168.1791 USD ADR Purchase 800 168.1900 USD ADR Purchase 900 175.0000 USD ADR Purchase 1,162 168.3543 USD ADR Purchase 1,200 168.0866 USD ADR Purchase 1,500 168.2446 USD ADR Purchase 2,000 168.2616 USD ADR Purchase 2,915 168.6821 USD ADR Purchase 4,590 168.3629 USD ADR Purchase 6,489 168.7300 USD ADR Purchase 9,000 168.1802 USD ADR Purchase 21,865 168.2248 USD ADR Purchase 23,362 168.2131 USD ADR Purchase 536,600 168.3073 USD ADR Sale 10 168.3800 USD ADR Sale 15 168.3000 USD ADR Sale 27 168.3300 USD ADR Sale 100 167.8850 USD ADR Sale 100 168.1003 USD ADR Sale 126 168.2400 USD ADR Sale 200 168.3550 USD ADR Sale 200 168.1250 USD ADR Sale 210 168.0604 USD ADR Sale 216 168.0301 USD ADR Sale 222 168.3809 USD ADR Sale 269 168.2640 USD ADR Sale 300 168.2500 USD ADR Sale 300 168.1100 USD ADR Sale 300 168.3700 USD ADR Sale 400 168.2300 USD ADR Sale 400 168.1075 USD ADR Sale 400 168.7225 USD ADR Sale 400 167.9525 USD ADR Sale 500 168.3240 USD ADR Sale 553 168.2517 USD ADR Sale 600 168.3791 USD ADR Sale 765 168.3937 USD ADR Sale 1,000 167.9680 USD ADR Sale 1,045 168.2485 USD ADR Sale 1,300 168.2561 USD ADR Sale 1,330 168.1192 USD ADR Sale 1,371 168.3204 USD ADR Sale 1,400 168.2112 USD ADR Sale 1,448 168.2511 USD ADR Sale 1,500 168.1920 USD ADR Sale 1,595 168.1919 USD ADR Sale 1,600 168.2648 USD ADR Sale 1,700 168.3094 USD ADR Sale 2,333 168.2717 USD ADR Sale 2,400 168.0866 USD ADR Sale 2,700 168.7085 USD ADR Sale 3,079 168.1751 USD ADR Sale 5,542 168.2065 USD ADR Sale 5,687 168.3512 USD ADR Sale 6,489 168.7300 USD ADR Sale 8,000 175.0000 USD ADR Sale 9,867 168.2853 USD ADR Sale 9,923 168.2841 USD ADR Sale 12,500 168.2000 USD ADR Sale 16,359 168.2334 USD ADR Sale 21,865 168.2248 USD ADR Sale 23,075 168.3355 USD ADR Sale 53,299 168.3504 USD ADR Sale 141,971 168.3038 USD ADR Sale 268,300 168.3073 USD (b) Cash-settled derivative transactions Class of Product Nature of dealing Number of Price per relevant description reference unit security securities 5p ordinary SWAP Long 466 44.2333 GBP 5p ordinary SWAP Long 734 44.2994 GBP 5p ordinary SWAP Long 1,545 44.3206 GBP 5p ordinary CFD Long 3,886 44.3440 GBP 5p ordinary CFD Long 4,174 44.3583 GBP 5p ordinary SWAP Long 5,167 44.3146 GBP 5p ordinary SWAP Long 7,855 44.2874 GBP 5p ordinary CFD Long 8,348 44.0762 GBP 5p ordinary CFD Long 8,348 44.5991 GBP 5p ordinary SWAP Long 12,215 44.3568 GBP 5p ordinary CFD Long 16,286 44.3452 GBP 5p ordinary SWAP Long 40,032 44.3203 GBP 5p ordinary SWAP Long 53,439 44.3532 GBP 5p ordinary SWAP Long 69,280 44.2286 GBP 5p ordinary SWAP Long 75,130 44.3495 GBP 5p ordinary CFD Short 44 44.2427 GBP 5p ordinary CFD Short 99 44.2985 GBP 5p ordinary SWAP Short 160 44.3685 GBP 5p ordinary SWAP Short 881 44.3591 GBP 5p ordinary SWAP Expires 21/06/2020 Short 2,000 44.3635 GBP 5p ordinary SWAP Expires 22/06/2020 Short 2,000 44.3635 GBP 5p ordinary SWAP Short 5,364 44.4287 GBP 5p ordinary SWAP Short 8,211 44.4602 GBP 5p ordinary SWAP Short 13,087 44.3200 GBP 5p ordinary SWAP Short 15,254 44.3995 GBP 5p ordinary SWAP Short 26,505 44.3176 GBP 5p ordinary SWAP Short 29,811 44.3219 GBP 5p ordinary SWAP Short 137,234 44.3790 GBP (c) Stock-settled derivative transactions (including options) (i) Writing, selling, purchasing or varying Class Product Writing, Number Exercise Type Expiry Option of description purchasing, of price date money relevant selling, securities per unit paid/ security varying etc to which received option per unit relates ADR Call Options Purchasing 400 170 USD American 21 Dec 2018 0.9500 USD ADR Call Options Purchasing 700 175 USD American 28 Dec 2018 0.6428 USD ADR Call Options Purchasing 500 175 USD American 18 Jan 2019 2.1280 USD ADR Call Options Selling 700 163 USD American 28 Dec 2018 7.3971 USD ADR Call Options Selling 500 170 USD American 18 Jan 2019 4.0780 USD ADR Put Options Selling 50,000 160 USD American 18 Jan 2019 2.2000 USD (ii) Exercise Class of relevant security Product description e.g. call option Exercising/ exercised against Number of securities Exercise price per unit (d) Other dealings (including subscribing for new securities) Class of relevant security Nature of dealing e.g. subscription, conversion Details Price per unit (if applicable) 4. OTHER INFORMATION (a) Indemnity and other dealing arrangements Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the person making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer: Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state 'none' None (b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the person making the disclosure and any other person relating to: (i) the voting rights of any relevant securities under any option; or (ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced: If there are no such agreements, arrangements or understandings, state 'none' None (c) Attachments Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? YES Date of disclosure: 21 Dec 2018 Contact name: Large Holdings Regulatory Operations Telephone number: 020 3134 7213 Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service. The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129. The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk. SUPPLEMENTAL FORM 8 (OPEN POSITIONS) DETAILS OF OPEN STOCK-SETTLED DERIVATIVE (INCLUDING OPTION) POSITIONS, AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC. Note 5(i) on Rule 8 of the Takeover Code (the 'Code') 1. KEY INFORMATION Identity of the person whose positions/dealings Barclays PLC. are being disclosed: Name of offeror/offeree in relation to whose SHIRE PLC relevant securities this from relates: 2. STOCK-SETTLED DERIVATIVES (INCLUDING OPTIONS) Class Product Writing, Number Exercise Type Expiry of description purchasing, of price date relevant selling, securities per unit security varying etc to which option relates 5p ordinary Call Options Written -125,000 3600.0000 American 21 Dec 2018 5p ordinary Put Options Written 125,000 3600.0000 American 21 Dec 2018 ADR Call Options Purchased 100 140.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 100 195.0000 American 19 Jul 2019 ADR Call Options Purchased 100 190.0000 American 4 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 100 155.0000 American 15 Jan 2021 ADR Call Options Purchased 100 105.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 100 220.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 100 110.0000 American 17 Jan 2020 ADR Call Options Purchased 200 130.0000 American 17 Jan 2020 ADR Call Options Purchased 200 135.0000 American 17 Jan 2020 ADR Call Options Purchased 200 160.0000 American 17 Jan 2020 ADR Call Options Purchased 200 210.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 200 120.0000 American 17 Jan 2020 ADR Call Options Purchased 200 155.0000 American 17 Jan 2020 ADR Call Options Purchased 300 115.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 400 230.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 400 170.0000 American 17 Jan 2020 ADR Call Options Purchased 500 180.0000 American 18 Apr 2019 ADR Call Options Purchased 500 150.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 700 175.0000 American 28 Dec 2018 ADR Call Options Purchased 800 165.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 900 195.0000 American 18 Apr 2019 ADR Call Options Purchased 1,000 190.0000 American 11 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 1,000 135.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 1,000 180.0000 American 17 Jan 2020 ADR Call Options Purchased 1,000 170.0000 American 19 Jul 2019 ADR Call Options Purchased 1,000 185.0000 American 19 Jul 2019 ADR Call Options Purchased 1,500 230.0000 American 15 Jan 2021 ADR Call Options Purchased 1,700 195.0000 American 17 Jan 2020 ADR Call Options Purchased 2,000 150.0000 American 17 Jan 2020 ADR Call Options Purchased 2,000 165.0000 American 18 Apr 2019 ADR Call Options Purchased 2,100 190.0000 American 18 Apr 2019 ADR Call Options Purchased 2,200 175.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 2,600 185.0000 American 18 Apr 2019 ADR Call Options Purchased 2,700 175.0000 American 18 Apr 2019 ADR Call Options Purchased 3,100 155.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 3,800 125.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 4,300 170.0000 American 18 Apr 2019 ADR Call Options Purchased 5,000 180.0000 American 21 Dec 2018 ADR Call Options Purchased 5,700 160.0000 American 19 Jul 2019 ADR Call Options Purchased 6,000 193.0000 American 21 Dec 2018 ADR Call Options Purchased 7,200 173.0000 American 21 Dec 2018 ADR Call Options Purchased 7,700 155.0000 American 18 Apr 2019 ADR Call Options Purchased 8,500 185.0000 American 21 Dec 2018 ADR Call Options Purchased 9,100 170.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 9,200 200.0000 American 15 Jan 2021 ADR Call Options Purchased 12,100 175.0000 American 21 Dec 2018 ADR Call Options Purchased 18,200 160.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 20,300 190.0000 American 21 Dec 2018 ADR Call Options Purchased 22,300 200.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 23,900 195.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Purchased 138,700 190.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Written -56,000 200.0000 American 17 Jan 2020 ADR Call Options Written -42,400 200.0000 American 19 Jul 2019 ADR Call Options Written -33,100 185.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Written -31,000 180.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Written -22,500 190.0000 American 21 Dec 2018 ADR Call Options Written -11,700 165.0000 American 21 Dec 2018 ADR Call Options Written -11,500 185.0000 American 21 Dec 2018 ADR Call Options Written -5,000 178.0000 American 21 Dec 2018 ADR Call Options Written -3,400 170.0000 American 21 Dec 2018 ADR Call Options Written -2,700 145.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Written -2,400 130.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Written -1,500 210.0000 American 19 Jul 2019 ADR Call Options Written -1,000 210.0000 American 21 Dec 2018 ADR Call Options Written -1,000 85.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Written -800 155.0000 American 18 Apr 2019 ADR Call Options Written -700 163.0000 American 28 Dec 2018 ADR Call Options Written -600 160.0000 American 18 Jan 2019 ADR Call Options Written -500 160.0000 American 18 Apr 2019 ADR Call Options Written -500 135.0000 American 19 Jul 2019 ADR Call Options Written -100 150.0000 American 18 Apr 2019 ADR Call Options Written -100 140.0000 American 17 Jan 2020 ADR Put Options Purchased -277,200 165.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Purchased -169,100 165.0000 American 21 Dec 2018 ADR Put Options Purchased -41,400 135.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Purchased -23,600 170.0000 American 21 Dec 2018 ADR Put Options Purchased -15,200 160.0000 American 18 Apr 2019 ADR Put Options Purchased -5,900 180.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Purchased -5,300 165.0000 American 15 Jan 2021 ADR Put Options Purchased -3,800 168.0000 American 21 Dec 2018 ADR Put Options Purchased -3,700 145.0000 American 21 Dec 2018 ADR Put Options Purchased -3,700 145.0000 American 17 Jan 2020 ADR Put Options Purchased -3,600 155.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Purchased -3,500 140.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Purchased -3,400 170.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Purchased -2,900 175.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Purchased -2,700 80.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Purchased -2,600 160.0000 American 15 Jan 2021 ADR Put Options Purchased -2,500 120.0000 American 17 Jan 2020 ADR Put Options Purchased -2,300 85.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Purchased -2,100 150.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Purchased -2,000 80.0000 American 17 Jan 2020 ADR Put Options Purchased -2,000 130.0000 American 15 Jan 2021 ADR Put Options Purchased -1,800 115.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Purchased -1,700 160.0000 American 17 Jan 2020 ADR Put Options Purchased -1,400 165.0000 American 17 Jan 2020 ADR Put Options Purchased -1,200 135.0000 American 17 Jan 2020 ADR Put Options Purchased -1,100 70.0000 American 17 Jan 2020 ADR Put Options Purchased -1,000 155.0000 American 15 Jan 2021 ADR Put Options Purchased -1,000 170.0000 American 17 Jan 2020 ADR Put Options Purchased -800 150.0000 American 17 Jan 2020 ADR Put Options Purchased -600 180.0000 American 18 Apr 2019 ADR Put Options Purchased -500 140.0000 American 17 Jan 2020 ADR Put Options Purchased -400 165.0000 American 19 Jul 2019 ADR Put Options Purchased -200 65.0000 American 17 Jan 2020 ADR Put Options Purchased -100 195.0000 American 15 Jan 2021 ADR Put Options Purchased -100 75.0000 American 17 Jan 2020 ADR Put Options Written 100 110.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Written 100 110.0000 American 17 Jan 2020 ADR Put Options Written 100 95.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Written 200 200.0000 American 17 Jan 2020 ADR Put Options Written 200 100.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Written 900 175.0000 American 21 Dec 2018 ADR Put Options Written 1,000 140.0000 American 21 Dec 2018 ADR Put Options Written 1,000 150.0000 American 21 Dec 2018 ADR Put Options Written 1,000 90.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Written 1,000 147.0000 American 28 Dec 2018 ADR Put Options Written 1,800 185.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Written 2,300 130.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Written 2,700 163.0000 American 21 Dec 2018 ADR Put Options Written 4,000 165.0000 American 18 Apr 2019 ADR Put Options Written 5,300 120.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Written 6,900 170.0000 American 18 Apr 2019 ADR Put Options Written 10,500 155.0000 American 21 Dec 2018 ADR Put Options Written 11,000 160.0000 American 19 Jul 2019 ADR Put Options Written 13,800 155.0000 American 18 Apr 2019 ADR Put Options Written 20,300 165.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Written 29,300 125.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Written 54,500 160.0000 American 21 Dec 2018 ADR Put Options Written 89,900 160.0000 American 18 Jan 2019 ADR Put Options Written 157,900 145.0000 American 21 Dec 2018 ADR Put Options Written 287,900 145.0000 American 18 Jan 2019 3. AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC. Full details should be given so that the nature of the interest or position can be fully understood: It is not necessary to provide details on a Supplemental Form (Open Positions) with regard to cash-settled derivatives. The currency of all prices and other monetary amounts should be stated. The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129. The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk.

