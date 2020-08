BasicNet S p A : Aggiornamento sull'esecuzione del piano di acquisto di azioni proprie

COMUNICATO STAMPA

Aggiornamento sull'esecuzione del piano di acquisto di azioni proprie

Torino, 17 agosto 2020 - Nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 26 giugno 2020 e il cui avvio è stato annunciato nella stessa data, BasicNet S.p.A., nel periodo dal 10 al 14 agosto 2020, ha acquistato sul Mercato Telematico Azionario n. 30.500 azioni. A seguito degli acquisti di cui sopra BasicNet detiene complessivamente n. 7.919.255 azioni proprie, pari al 12,984% del capitale sociale.

Dettaglio giornaliero:

Numero azioni Prezzo medio Controvalore Data ordinarie (Euro) (Euro) acquistate 10/08/2020 4.000 3,6446 14.578,40 11/08/2020 10.000 3,6498 36.497,50 12/08/2020 7.500 3,6384 27.287,65 13/08/2020 4.000 3,6432 14.572,80 14/08/2020 5.000 3,6195 18.097,45 Totale 30.500 3,6405 111.033,80

Update on the share buy-back plan

Turin, August 17, 2020 - Within the treasury share buy-back and utilization programme, authorised by the Shareholders' AGM of June 26th, 2020, whose commencement was announced on the same date, BasicNet S.p.A., in the period August 10th and 14th, 2020, acquired on the MTA 30,500 shares. Following these acquisitions, BasicNet holds 7,919,255 treasury shares, equal to 12.984% of the share capital.

Breakdown: