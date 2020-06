Financials EUR USD Sales 2020 44 332 M 49 745 M 49 745 M Net income 2020 4 664 M 5 234 M 5 234 M Net Debt 2020 29 575 M 33 186 M 33 186 M P/E ratio 2020 15,5x Yield 2020 4,16% Capitalization 68 760 M 77 467 M 77 155 M EV / Sales 2019 EV / Sales 2020 2,22x Nbr of Employees 102 201 Free-Float 100,0% Chart BAYER AG Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends BAYER AG Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Neutral Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 27 Average target price 82,09 € Last Close Price 69,99 € Spread / Highest target 57,2% Spread / Average Target 17,3% Spread / Lowest Target -61,5% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Werner Baumann Chairman-Management Board Norbert Winkeljohann Chairman-Supervisory Board Wolfgang U. Nickl Chief Financial Officer Bijoy Sagar Chief Information Technology Officer Paul Achleitner Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) BAYER AG -3.87% 77 467 JOHNSON & JOHNSON -4.15% 368 369 ROCHE HOLDING AG 5.80% 298 183 NOVARTIS AG -8.15% 196 253 MERCK & CO., INC. -16.58% 191 504 PFIZER, INC. -17.84% 178 810