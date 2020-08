BCE : Téléconférence sur les résultats du T2 2020 0 08/07/2020 | 01:20pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Téléconférence sur les résultats du T2 2020 Le 6 août 2020 Avis concernant les déclarations prospectives Certaines déclarations faites dans cette présentation constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations portant sur les effets possibles sur nos activités, notre situation financière, notre liquidité et nos résultats financiers de la pandémie de COVID-19, l'amélioration prévue de notre performance au troisième trimestre de 2020 à mesure que l'activité économique reprendra, notre capacité, au deuxième semestre de 2020, à profiter de l'élan créé par la réouverture de l'économie tout en préservant la solidité de notre situation financière et en maintenant le dividende sur actions ordinaires de BCE, nos plans de déploiement pour les réseaux et de dépenses d'investissement, l'échéancier et la réalisation prévus de la vente proposée de 25 centres de données situés à 13 endroits à Equinix, les perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques de BCE, ainsi que d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Une déclaration est dite prospective lorsqu'elle utilise les connaissances actuelles et les prévisions du moment pour formuler une déclaration touchant l'avenir. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, projet, stratégie, cible et d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s'attendre à, croire, prévoir, avoir l'intention de, planifier, chercher à et aspirer à , permettent de repérer les déclarations prospectives. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 .

COVID-19, l'amélioration prévue de notre performance au troisième trimestre de 2020 à mesure que l'activité économique reprendra, notre capacité, au deuxième semestre de 2020, à profiter de l'élan créé par la réouverture de l'économie tout en préservant la solidité de notre situation financière et en maintenant le dividende sur actions ordinaires de BCE, nos plans de déploiement pour les réseaux et de dépenses d'investissement, l'échéancier et la réalisation prévus de la vente proposée de 25 centres de données situés à 13 endroits à Equinix, les perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques de BCE, ainsi que d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Une déclaration est dite prospective lorsqu'elle utilise les connaissances actuelles et les prévisions du moment pour formuler une déclaration touchant l'avenir. Habituellement, les termes comme et d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que et , permettent de repérer les déclarations prospectives. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine . Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Pour une description de ces risques et de ces hypothèses, se reporter, en plus de cette présentation, au rapport de gestion du deuxième trimestre de 2020 de BCE, qui est daté du 5 août 2020 et a été déposé auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponible à sedar.com) et fourni à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponible à sec.gov), et qui est également disponible sur le site Web de BCE, à BCE.ca.

sous-entendues dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Pour une description de ces risques et de ces hypothèses, se reporter, en plus de cette présentation, au rapport de gestion du deuxième trimestre de 2020 de BCE, qui est daté du 5 août 2020 et a été déposé auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponible à sedar.com) et fourni à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponible à sec.gov), et qui est également disponible sur le site Web de BCE, à BCE.ca. Les déclarations prospectives qui figurent dans cette présentation décrivent nos attentes en date du 6 août 2020 et par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives qui figurent dans le présent document, même

à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison.

à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les termes BAIIA ajusté, marge du BAIIA ajusté, BPA ajusté, flux de trésorerie disponibles, dette nette et ratio de levier financier net sont des mesures financières non conformes aux PCGR et n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'ils puissent être comparés avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Se reporter à la section Notes du communiqué de presse de BCE daté du 6 août 2020 pour des renseignements supplémentaires. 2 Faits saillants du T2 Mise en application soutenue des principes opérationnels liés à la COVID-19

COVID-19 Maintien de la disponibilité du réseau global à +99,99 % Facilitation du travail à domicile pour environ 90 % des employés, dont 12 000 agents des centres d'appels Accélération de l'approvisionnement en EPI et mise en œuvre de rigoureuses procédures de désinfection

Réouverture de 99 % des magasins et des kiosques Bell, La Source et des distributeurs agréés

Total de plus de 10 millions d'abonnés des services sans fil au cours du trimestre

Accroissement de la part du marché des services à large bande, grâce à des ajouts nets combinés de 50 000 abonnés des services sans fil, d'Internet de détail et de télé IP

Marge consolidée relativement stable a/a malgré l'incidence financière importante de la COVID-19

COVID-19 Flux de trésorerie disponibles de 1,6 G$ au T2, soit une hausse a/a de 49,7 %

Maintien d'une solide situation financière et trésorerie disponible de 5,4 G$ à la fin du T2

Dividende sur actions ordinaires pour le T3 déclaré aujourd'hui et payable le 15 octobre L'objectif pour la deuxième partie de 2020 est de profiter de la réouverture de l'économie, tout en conservant une excellente situation de trésorerie et en maintenant les dividendes 3 Progression au chapitre des impératifs stratégiques Couverture du réseau FTTP représentant maintenant 55 % de la couverture totale de la fibre optique

5,4 millions de foyers et d'entreprises desservis à la fin du T2 2020, soit une hausse a/a de 500 000

Déploiement accéléré du service Internet résidentiel sans fil au T2

400 000 emplacements ruraux bénéficient maintenant du réseau sans fil jusqu'aux locaux de l'abonné (WTTP) Doublement de la vitesse de téléchargement à 50 Mbps à compter de l'automne

Lancement initial du réseau 5G dans les principaux centres urbains du Canada le 11 juin

Plus grand réseau 5G au Canada, avec des vitesses de téléchargement de pointe théoriques allant jusqu'à 1,7 Gpbs

Accélération des investissements pour améliorer l'expérience client

50 % des transactions des clients faites en ligne Pour la quatrième année d'affilée, Virgin Mobile obtient le premier rang au classement de J.D. Power en matière du satisfaction de la clientèle (1) La CPRST a traité 26 % moins de plaintes provenant des clients de Bell; meilleur résultat parmi les entreprises de télécommunications nationales (2) 33 % des installations et réparations réalisées sans entrer dans la maison Lancement des ventes sur rendez-vous

Amélioration de la stratégie télé multimarques avec le lancement de Virgin TV en Ontario et au Québec

Application de service télé en continu et en direct sans récepteur télé ni installation requise

Lancement le 4 août du Lecteur Bell, le nouvel appareil de lecture en continu tout-en-un Android

tout-en-un Android Vente des centres de données de Bell annoncée le 1 er juin

juin Transaction en espèces évaluée à 1,04 G$ et donnant lieu à un multiple cadrant avec celui des transactions précédentes

Des investissements clés ont été effectués dans l'infrastructure des réseaux ainsi que les outils et les plateformes de service à la clientèle pour créer une solide assise de croissance Étude réalisée par J.D. Power en 2020 sur le service à la clientele offert par les fournisseurs canadiens de services sans fil (2) Rapport de mi-année 2020 de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST) 4 Faits saillants opérationnels du T2 Services sans fil de Bell Ajouts bruts des services postpayés en baisse de 35,2 % en raison des fermetures de boutiques et des offres promotionnelles moins nombreuses pendant la pandémie de COVID-19

COVID-19 Ajouts nets des services postpayés de 22 k

Taux de désabonnement trimestriel des services postpayés historiquement bas, à 0,82 % (1)

100 % des appareils visés par des plans de financement pour toutes les marques

Lancement du financement d'appareils pour Virgin Mobile le 12 mai

Ajouts nets des services prépayés de 13 k

Baisse de 8,8 % de la FMU en raison de la diminution des produits tirés des services d'itinérance attribuable à la réduction des déplacements, à l'incidence des forfaits illimités, à la proportion de services prépayés et aux accommodements consentis aux clients par suite de la COVID-19 Services sur fil de Bell Stabilité a/a des ajouts nets des services Internet de détail, à 19 k

Perte nette de 4 k d'abonnés du service télé IP, qui reflète la réduction des activités des clients en raison de la COVID-19

COVID-19 Amélioration au chapitre des pertes nettes d'abonnés du service de télé par satellite de 17,2 % a/a, à 12 k

Amélioration de 33,5 % a/a des pertes nettes d'abonnés résidentiels de détail des SAR à 48 k

Baisse a/a du taux de désabonnement de tous les services résidentiels (1) Bell Média Fortes répercussions de la COVID-19 sur les produits tirés de la publicité au T2

COVID-19 sur les produits tirés de la publicité au T2 Regain de la demande en juin avec le retour des matchs en direct

Désactivations d'abonnés toujours minimes pour TSN et RDS

CTV, le réseau de télévision le plus regardé pour la 19 e année d'affilée

année d'affilée CTV News a renforcé son leadership par rapport à la concurrence

2,8 millions d'abonnés à Crave, en hausse comparativement à 2,7 millions au T1

Taux élevé d'abonnement au service après une période d'essai de 30 jours sans frais Ajout de contenu HBO Max

(1) Inclut une provision enregistrée dû à la COVID-19 pour les abonnés en défaut de paiement n'ayant pas été désactivés Mesures de l'exploitation stables malgré le ralentissement de l'activité économique et des offres promotionnelles en raison de la pandémie de COVID-19 5 Résultats financiers Analyse financière du T2 (En millions $, sauf les données par action) Produits des activités ordinaires Tirés des services Tirés des produits BAIIA ajusté Marge Bénéfice net T2 2020 A/A 5 354 (9,1 %) 4 800 (7,5 %) 554 (20,7 %) 2 331 (9,4 %) 43,5 % (0,2 pt) 294 (64,0 %) Les produits d'exploitation et le BAIIA ajusté du T2 tiennent compte de l'incidence du ralentissement de l'activité des consommateurs et des entreprises en raison de la COVID-19 sur un trimestre complet

COVID-19 sur un trimestre complet Coûts supplémentaires d'environ 85 millions de $ au T2 en raison de la COVID-19

COVID-19 Recul a/a de 64,0 % du bénéfice net

Charge pour perte de valeur de 452 millions $ hors trésorerie liée aux services médias

BPA établi selon les normes 0,26 (69,4 %) BPA ajusté(1) 0,63 (32,3 %) Dépenses d'investissement 900 6,9 % Intensité du capital 16,8 % (0,4 pt) Flux de trésorerie provenant 2 562 22,4 % des activités d'exploitation Flux de trésorerie disponibles 1 611 49,7 % (FTD)(2) Avant les coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, les (profits nets) pertes nettes lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés sur capitaux propres, les (profits nets) pertes nettes sur placements, les coûts liés au remboursement anticipé de la dette, les charges pour perte de valeur et les activités abandonnées, déduction faite de l'impôt et des participations ne donnant pas le contrôle Avant les dividendes sur actions ordinaires de BCE, les cotisations volontaires aux régimes de retraite et les flux de trésorerie liés aux activités abandonnées FTD en hausse de 49,7 % du fait de la variation positive du fonds de roulement et du calendrier des dépenses d'investissement et des versements d'impôt

Aucune réduction des dépenses d'investissement prévue en 2020

Changements de présentation au T2 2020

Comptabilisation d'activités abandonnées dans l'attente de la vente des centres de données de Bell Retraitement des données des périodes antérieures à des fins d'uniformité Résultats de ces activités auparavant comptabilisés dans le secteur Services sur fil de Bell

Les répercussions financières de la COVID-19 se sont intensifiées au T2 Une amélioration graduelle est prévue au T3, à mesure que l'activité économique reprendra 7 Résultats financiers du sans-fil Produits des activités ordinaires (en millions $) 2 160 -11,0 % 1 922 T2 19 T2 20 BAIIA ajusté (en millions $) Marge 44,8 % 45,7 % 968 -9,2 % 879 T2 19 T2 20 Recul de 11,0 % des produits au T2, entraînant une baisse de 9,2 % a/a du BAIIA ajusté

Baisse de 6,2 % des produits tirés des services reflétant la diminution des frais d'itinérance, le recul accéléré des produits tirés des dépassements de données et l'incidence des accommodements consentis aux clients en raison de la COVID-19

COVID-19 Baisse de 24,5 % des produits d'exploitation tirés des produits attribuable au ralentissement de l'activité de vente au détail

Baisse a/a de 12,5 % des coûts d'exploitation donnant lieu à une hausse de 90 points de base de la marge, qui s'est établie à 45,7 % Les résultats du T2 reflètent l'incidence financière importante de la pandémie de COVID-19 8 Résultats financiers du sur-fil Produits des activités ordinaires (en millions $) 3 073 3 043 T2 19 T2 20 BAIIA ajusté (en millions $) Marge 43,9 % 42,0 % 1 350 -5,3 % 1 279 T2 19 T2 20 Recul de la croissance du total des produits du T2 comparable à celui observé au T1, malgré l'incidence de la COVID-19 sur un trimestre complet

COVID-19 sur un trimestre complet Hausse d'environ 2 % au T2 des produits combinés tirés des services Internet et de télé à large bande

Amélioration du recul des produits tirés des services voix au T2 à 3,8 % reflétant l'utilisation accrue des services de téléconférence et d'appels interurbains et la baisse des désactivations des services de téléphonie

Baisse respective d'environ 8 % et 4 % au T2 pour les ventes de produits de données et les services de solutions d'affaires en raison du report des dépenses des clients dans le contexte économique actuel

Baisse du BAIIA ajusté de 5,3 % au T2

Hausse a/a de 2,4 % des coûts d'exploitation, en raison principalement des charges supplémentaires liées à la COVID-19 et de l'augmentation de la provision pour créances douteuses

Les activités sur fil sont demeurées résilientes malgré le contexte difficile 9 Résultats financiers du secteur Média Produits des activités ordinaires (en millions $) 842 -31,2 % 579 T2 19 T2 20 BAIIA ajusté (en millions $) Marge 30,2 % 29,9 % BAIIA ajusté en baisse de 31,9 % au T2 en raison des répercussions de la diminution a/a de 31,2 % des produits

Diminution importante des produits reflétant la réduction des dépenses des annonceurs sur toutes les plateformes en raison de la COVID-19

COVID-19 Marge stable maintenue a/a à environ 30 % au T2

Baisse a/a de 31,0 % des coûts d'exploitation en raison de la diminution des coûts relatifs à la programmation et à la production et de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) pour cause de COVID-19

254 -31,9 % 173 T2 19 T2 20 La performance devrait s'améliorer au T3 à mesure que la demande pour les services de publicité reprendra avec le retour des événements sportifs et la réouverture de l'économie 10 BPA ajusté BPA ajusté(1) ($) 0,93 -32,3 % 0,80 0,77 0,63 T2 19 T2 20 Ventilation du BPA ajusté ($) T2 19 T2 20 BAIIA ajusté 2,09 1,89 Amortissements (0,90) (0,90) Charges d'intérêts nettes (0,22) (0,22) Charges financières nettes au titre (0,01) (0,01) des régimes de retraite Ajustements fiscaux 0,04 0,02 Autres charges (0,01) (0,08) Dividendes sur actions privilégiées et sur PNDPC (0,06) (0,07) BPA ajusté 0,93 0,63 Diminution du BPA ajusté au T2 due à la baisse a/a du BAIIA ajusté, une contribution de 20 ¢

Baisse a/a des ajustements d'impôt, conforme aux attentes pour 2020

Hausse des autres charges reflétant la diminution a/a du produit sur participations mises en équivalence provenant de MLSE à cause de la COVID-19 et de la réduction de valeur des plateformes télé Avant les coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, les (profits nets) pertes nettes lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés sur capitaux propres, les (profits nets) pertes nettes sur placements, les coûts liés au remboursement anticipé de la dette, les charges pour perte de valeur et les activités abandonnées, déduction faite de l'impôt et des participations ne donnant pas le contrôle La diminution du BAIIA ajusté en raison de la COVID-19 explique l'essentiel du recul du BPA ajusté au T2 11 Flux de trésorerie disponibles Flux de trésorerie disponibles(1) (en millions $) +49,7 % 1 611 • Baisse du BAIIA ajusté au T2, une incidence défavorable de 235 millions $ sur les FTD a/a 1 076 627 • Diminution des dépenses d'investissement reflétant le calendrier des dépenses affectées au sur-fil et la réduction de la demande d'investissement en raison de la plus faible activité des abonnés et des retards T2 19 T2 20 Ventilation des FTD (en millions $) T2 19 T2 20 BAIIA ajusté(2) 2 630 2 395 Dépenses d'investissement (967) (900) Intérêts payés (269) (240) Capitalisation en trésorerie − régimes de retraite (89) (83) Impôt en trésorerie (127) 6 Coûts liés aux indemnités de départ et autres (33) (13) Fonds de roulement et autres (20) 491 Dividendes sur actions privilégiées et sur PNDPC (49) (45) FTD(1) 1 076 1 611 causés par la COVID-19 • Diminution a/a des intérêts payés en raison du calendrier de paiement de la dette des débentures MTN • Impôt en trésorerie reflétant le report des versements d'acomptes provisionnels lié à la COVID-19 • Variations favorables du fonds de roulement reflétant la baisse des créances clients, des actifs sur contrat et des stocks d'appareils sans fil Avant les dividendes sur actions ordinaires de BCE, les cotisations volontaires aux régimes de retraite et les flux de trésorerie liés aux activités abandonnées Avant le coût des services rendus au titre des régimes d'avantages postérieurs l'emploi De solides FTD de 2,2 milliards $ ont été générés au premier semestre de 2020, soit une hausse a/a de 31 % 12 Bilan et situation de trésorerie robustes Trésorerie disponible 5,4 G$ *Au 30 juin 2020 Ratio de levier financier net(1) 2,86 x *Au 30 juin 2020 ( Ratio de solvabilité ~101 %environ 100 % ~100 % Trésorerie disponible de 5,4 G$ à la fin du T2 20

Le produit en espèces à recevoir provenant de la vente des centres de données consolidera davantage notre position en trésorerie

Accès continu aux marchés financiers malgré ces moments d'incertitude

Réalisation de placements de titres d'emprunt à long terme en mai totalisant 1,5 G$ pour un rendement effectif de 2,9 %

Aucune échéance de titres d'emprunt avant la fin du

T3 2021

T3 2021 Amélioration à 2,86 x du ratio de levier financier net

Régime de retraite PD de Bell Canada qui demeure entièrement capitalisé avec un ratio de solvabilité d'environ 100 % *Régime de retraite PD de Bell Canada au 30 juin 2020 La vigueur de la situation financière préservée grâce à une trésorerie disponible de 5,4 G$ qui permettra d'effectuer les dépenses d'investissement et de faire face à la pandémie de COVID-19 (1) La dette nette comprend des contrats de location, 50 % des actions privilégiées et les créances titrisées 13 Attachments Original document

Permalink Disclaimer BCE Inc. published this content on 06 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 August 2020 17:23:07 UTC 0 Latest news on BCE INC. 01:20p BCE : Téléconférence sur les résultats du T2 2020 PU 05:10a BCE : Supplément d'information T2 2020 (XLS) PU 05:04a BCE : Q2 2020 Shareholder report PU 05:04a BCE : Q2 2020 Supplementary information PU 05:04a BCE : Q2 2020 Supplementary information (XLS) PU 05:04a BCE : Q2 2020 Presentation PU 08/06 BCE : 2Q Earnings Snapshot AQ 08/06 BCE : Bell parent's Q2 profit plunges as TV, radio assets written down but CEO u.. AQ 08/06 BCE : reports second quarter 2020 results PR 08/04 BCE : Fast and easy access to all your streaming content with the new Bell Strea.. AQ