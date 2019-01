Biodue : Internal dealing del 4 gennaio 2019

ALLEGATO B

Allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente collegate

1

Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente connessa

a)

2

a)

Posizione/qualifica VANNI BENEDETTI, Presidente del CDA, C.F.

BNDVNN68H11D612J, titolare di una quota pari al 61,55% di HS SRL

b)

3

Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta

a) b) 4

Nome LEI

BIODUE S.P.A. 81560005DC87EB76B488

Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate

a)

Descrizione dello strumento finanziario tipo di strumento

AZIONE

Codice di identificazione

CODICE ISIN IT0005108730

b)

ACQUISTO

c)

Prezzo/i volume/i

Prezzo/i 4,90929 EUR 4,95 EUR

volume/i

7.000 2.000

d)

9.000

4,91833 EUR

e)

02/01/2019

f)

AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE - XAIM

(I) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amminist razione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

MODULE B

Attachment to EU Regulation n. 2016/523

Module of notification and public disclosure of transactions carried out by persons performing administrative, control or management functions and by persons closely linked to them

1

Data relating to the person exercising administrative, control or management functions / to the closely connected person

a) Name HS SRL, VIA DI RICORBOLI 17, 50136, FLORENCE, FISCAL CODE AND V.A.T. 06481350483 2 Notification reason PERSON CLOSELY LINKED TO PERSON PERFORMING MANAGERIAL RESPONSABILITIES a) Position/title VANNI BENEDETTI, President of the BoD, fiscal code BNDVNN68H11D612J, owner of 61,55% stake of HS SRL b) Initial notification/ INITIAL NOTIFICATION modification 3 a) b) 4 a) BIODUE S.P.A. 81560005DC87EB76B488

Data relating to the issuer, the emission allowance market participant, the auction platform, the auction commissioner

Name LEI

Data related to the operation: section to be repeated for i) each type of instrument; ii) each type of operation; iii) each date; and (iv) each place where the operations were carried out

Description of the instrument

Financial instrument type

ORDINARY SHARE

Identification code

ISIN CODE IT0005108730

b) Nature of the operation PURCHASE c) Price/ Prices Volume/Volumes Price/Prices 4.90929 EUR 4.95 EUR Volume/Volumes 7,000 2,000 d) Aggregate information Aggregated volume Price 9,000 4.91833 EUR e) Operation date January 2, 2019 f) Place of the operation AIM ITALY -ALTERNATIVE INVESTMENT MARKET - XAIM

(I) Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of December 17, 2015, supplementing Regulation (EU) no. 596/2014 of the European Parliament and of the Council regarding the exemption of certain public bodies and central banks of third countries, market manipulation indicators, the communication thresholds, the authority responsible for notifications of delays, the permit to negotiate during closure periods and the types of transactions carried out by persons performing management, notification or direction functions subject to notification (see p. I of this Official Journal)