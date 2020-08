Financials PLN USD Sales 2019 2,33 M 0,63 M 0,63 M Net income 2019 0,67 M 0,18 M 0,18 M Net Debt 2019 0,19 M 0,05 M 0,05 M P/E ratio 2019 86,1x Yield 2019 - Capitalization 191 M 51,4 M 51,5 M EV / Sales 2018 19,7x EV / Sales 2019 24,7x Nbr of Employees - Free-Float 20,2% Chart BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends BIOMASS ENERGY PROJECT S.A Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. 232.85% 51 MUYUAN FOODS CO., LTD. 76.68% 49 759 WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. -15.07% 21 807 CORTEVA INC 0.00% 20 863 GUANGDONG HAID GROUP CO., LIMITED 91.53% 15 676 CHAROEN POKPHAND FOODS 20.00% 8 587