BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. (GBIO33)
Biotoscana Investments S A : Ata da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas realizada em 10 de agosto de 2020

Biotoscana Investments S.A.
Société anonyme
Siège social: 1470 Luxembourg, 70 route d'Esch
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 162861
(a "Companhia")

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
Realizada em 10 de agosto de 2020 às 17h45 CET (horário Central Europeu) (12h45 horário de Brasília) na 1470 Luxembourg, 70 route d'Esch, Grand-Duché de Luxembourg

DIRETORES PRESENTES:
Samira Sakhia
Robert Lande
Nicolás Sujoy
Gaelle Lamotte

PARTICIPANTES CONVIDADOS:
Claudio Coracini
Julieta Serna
Leonardo Catalano
Laura Oliveira
Arvind Utchanah
Lucas Granillo Ocampo

CONSTITUIÇÃO DA REUNIÃO
A reunião foi aberta de Luxemburgo. A Sra. Samira Sakhia atuou como Presidente da reunião. O Presidente observa que a maioria dos diretores estão presentes ou representados na reunião e que todos os diretores tiveram aviso e conhecimento da agenda antes desta reunião. Ela ainda observa que o quórum estava presente e que a reunião está validamente constituída de acordo com os artigos 27 e 28 dos estatutos da Companhia e que a reunião pode validamente prosseguir. 1 ORDEM DO DIA Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade a seguinte ordem do dia para a reunião: Demonstrações Financeiras trimestrais e semestrais com exercício findo em 30 de junho de 2020. DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES 1. Demonstrações Financeiras de três meses e seis meses com exercício findo em 30 de junho de 2020 Por moção apresentada e devidamente apoiada, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia para os três meses e seis meses do ano com exercício findo em 30 de junho de 2020 , anexadas a este documento na forma de Anexo A, que foram previamente disponibilizadas aos membros do Conselho de Administração e revisadas e discutidas com a administração e os auditores da Companhia no Comitê de Riscos, Auditoria e Compliance da Companhia em reunião imediatamente anterior a esta. TÉRMINO Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião às 18h00 CET (horário Central Europeu) (13h00 horário de Brasília). ___________________________ ______________________________ Samira Sakhia Robert Lande Presidente Secretário ___________________________ ______________________________ Nicolás Sujoy Gaelle Lamotte 2 ANEXO A Demonstrações Financeiras Consolidadas da Biotoscana Investments SA para o período de três meses encerrado em 30 de junho de 2020 (página deixada em branco intencionalmente) 3 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. Société Anonyme (Anteriormente: Biotoscana Investments & Cy S.C.A.) 70 Route d´Esch, L-1470, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 162.861 Tradução das informações contábeis intermediárias condensadas consolidadas emitidas originalmente em inglês, preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro, conforme mencionado na Nota 2. Em caso de divergências a versão em inglês prevalecerá. Demonstrações financeiras contábeis intermediarias condensadas consolidadas para o período e seis meses findo em 30 de junho de 2020 Relatório da Administração De acordo com as disposições legais e do estatuto social, a administração da Biotoscana Investments S.A. ("Companhia", "GBT" ou "Grupo Biotoscana") submete aos seus acionistas o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras intermediárias condensadas consolidadas em 30 de junho de 2020 e as demonstrações financeiras intermediárias condensadas consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as notas explicativas as demonstrações financeira consolidadas, como também o relatório de revisão dos auditores independentes, relacionados ao período de seis meses findo em 3o de junho de 2020. Todas as informações abaixo são fornecidas de acordo com nosso conhecimento no momento da assinatura desta carta, como também baseadas em informações recebidas de nossas controladas, auditores, consultores e fontes externas. DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO Com início no terceiro trimestre de 2018, os valores divulgados são apresentados de acordo com o IAS 29 - "Relatório Financeiro em Economias Hiperinflacionárias" para nossas operações na Argentina. Esta Norma exige que as informações financeiras da entidade ou dos componentes cuja moeda funcional seja a moeda de uma economia hiperinflacionária, sejam reexpressas usando um índice de preços geral que reflita os câmbios no poder geral de recompra (Nota 2.1.1 das Demonstrações financeiras consolidadas). No segundo trimestre findo em 30 de junho de 2020 (2T20) obtivemos uma Receita líquida no valor de BRL 194,4 milhões contra BRL 204,3 milhões em 2T19. Houve uma queda no trimestre substancialmente devido ao impacto do COVID 19. O Lucro bruto atingiu BRL 78,4 milhões, a margem bruta atingiu 40,3%, e o EBIDTA Ajustado1 margem 13% no 2T20. As despesas operacionais (sem considerar a o valor recuperável sobre o ágio e considerando as despesas da mudança de controle) representam aproximadamente 36% de nossa receita líquida no 2T20. 1 Neste documento, apresentamos algumas medidas não-GAAP, incluindo EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), EBITDA Ajustado, Lucros Operativos, Posição Financeira Líquida/Endividamento e Endividamento Financeiro. Definimos "EBITDA" como os lucros operativos antes das despesas financeiras e impostos da renda ("EBIT") mais amortização e depreciação. "EBITDA Ajustado" é o EBITDA ajustado para quitar os efeitos contábeis e os custos associados a algumas rendas e despesas não recorrentes consideradas pela nossa administração como não recorrentes e excepcionais por sua natureza. Utiliza indicadores similares para seu endividamento financeiro líquido, os seus componentes são descritos na seção correspondente nas notas. Acreditamos que EBITDA é um indicador útil da nossa capacidade para incorrer e servir à nossa dívida e pode ajudar a alguns acionistas, investidores, analistas financeiros e outros interessados em avaliar a nossa empresa. Acreditamos que o EBITDA Ajustado é uma medida importante para avaliar nosso desempenho porque é ajustado para algumas mudanças que acreditamos não são indicativas do nosso desempenho operacional subjacente e assim pode ajudar no entendimento do EBITDA. EBITDA e EBITDA Ajustado e outras medidas similares são utilizadas por diferentes companhias para diversos fins e geralmente são calculados de maneira de representar as condições dessas companhias. O leitor deverá ser cuidadoso ao comparar o EBITDA e o EBITDA Ajustado conforme apresentado por nossa companhia e o EBITDA e EBITDA Ajustado de outras companhias. As informações apresentadas para o EBITDA e o EBITDA Ajustado não foram auditadas nem preparadas conforme às IFRS ou quaisquer outras normas contábeis. Nem o EBITDA nem o EBITDA Ajustado são medidas de desempenho conforme às IFRS e os leitores não deveriam considerar nem o EBITDA nem o EBITDA Ajustado como uma alternativa ao lucro líquido ou ao lucro operacional determinado de acordo com as IFRS, conforme o caso, ou aos fluxos de caixa das operações, as atividades de investimento; EBITDA e EBITDA Ajustado têm limitações como ferramentas analíticas e não deveriam ser considerados de maneira isolada. Algumas dessas limitações são: Eles não representam nossas despesas de caixa ou requisitos futuros de despesas de capital ou compromissos contratuais;

Eles não representam mudanças, ou requisitos de caixa para as nossas necessidades de capital de giro;

Eles não representam as despesas significativas por interesses ou os requisitos de caixa necessários para quitar os interesses ou fazer os pagamentos do montante principal da nossa dívida;

Embora depreciação e amortização sejam despesas não monetárias, os ativos que são depreciados ou amortizados geralmente necessitam ser substituídos no futuro e o EBITDA e o EBITDA Ajustado não refletem nenhum requisito de caixa que poderia ser necessário para essas substituições; e

O fato de que outras companhias dentro da nossa indústria podem calcular o EBITDA e o EBITDA Ajustado de maneira diferente à nossa, o que limita sua utilidade como medida comparativa. Seguimos trabalhando em lançar e promover adequadamente nosso pipeline na região. Nós avançamos com os principais produtos de nosso pipeline em vários países, a exemplo de CRESEMBA® que já está aprovado no Peru, México, Colômbia, Argentina, Brasil e Chile. O Grupo Biotoscana continua desenvolvendo e entregando o seu pipeline com avanços importantes, trazendo produtos inovadores para a região. No ano passado, o GBT participou de diversos congressos para discutir os mais recentes avanços em diferentes linhas terapêuticas, como no SBOC, ESMO, ECCMID, entre outros. O GBT também organizou vários eventos em toda a região, permitindo que médicos e profissionais da saúde acedam à informação mais recente disponível. Estamos aguardando a evolução da pandemia para continuar participando de vários congressos. Nesse trimestre, por conta da pandemia, somente atividades virtuais foram realizadas e a maioria dos congressos nacionais e internacionais foram cancelados ou postergados. Em relação à P&D, o GBT continua trabalhando no desenvolvimento de genéricos de marca, em linhas terapêuticas onde existe uma necessidade médica não atendida. A Biotoscana investiu na reforma do laboratório de P&D na Argentina, com novo equipamento e pessoal. MUDANÇA DE CONTROLE Em 29 de novembro de 2019, a Knight Therapeutics Inc. anunciou que concluiu a aquisição de uma participação de 51,21%2 (Venda do Controle) na Companhia do grupo acionista controlador. O preço de Venda do Controle foi BRL 596 milhões, equivalente a BRL 10,96 por ação ou BDR. Com a conclusão desta primeira etapa, a Knight tornou-se a acionista controladora da Companhia e nomeou seus representantes para o conselho de administração da Companhia. Além disso, como consequência do fechamento da Venda do Controle, o Comprador está realizando uma oferta pública de aquisição das ações e BDRs remanescentes, em cumprimento ao artigo 12 do Estatuto Social da Biotoscana Investments S.A.. De acordo com as informações do Comprador, a oferta pública de aquisição será lançada com termos e condições semelhantes aos da Venda de Controle. Em 30 de junho 2020, a estrutura acionária era a seguinte: Knight Therapeutics Inc. 2 100% 11718991 CANADA FREE FLOAT 1, MANAGEMENT INC. 51,2% 48,6% 0,2% Biotoscana Investments S.A. Notas 1 Free float (excluindo ações/BDRs em tesouraria) refere-se às ações em circulação que são negociadas na Bolsa de Valores brasileira (B3). Importante lembrar que no Free Float não há nenhum investidor que possua mais de 10%. 2 Acionista controladora da Companhia, a Knight é listada na Bolsa de Valores de Toronto sob o ticker "GUD". O atual Conselho de Administração da Companhia foi designado na Assembleia Geral de 22 de novembro de 2019, com vigor a partir de 29 de novembro de 2019, e é composto por: Samira Sakhia

Robert Lande

Nicolas Sujoy

Gaelle Lamotte TESTE DO VALOR RECUPERÁVEL SOBRE O ÁGIO (IMPAIRMENT OF GOODWILL) O Grupo realiza seu teste anual de impairment do ágio em cada dezembro e quando as circunstâncias indicam que o valor contábil pode ter sofrido uma perda por redução de valor recuperável. O teste de impairment do Grupo para ativos intangíveis com vidas úteis indefinidas baseado em cálculos de valor em uso. Para esta avaliação o Grupo identificou três Unidades de Geradoras de Caixa (CGUs): United Medical Ltda., Latin American Pharma Company ETVE S.L.U e Laboratório DOSA S.A. Embora o último teste de impairment do ágio tenha sido realizado em 31 de dezembro de 2019, o Grupo considerou que a situação de pandemia de Covid-19 mencionada na Nota 19 é um evento que desencadeia a necessidade de análise de impairment, uma vez que implicou mudanças adversas nos ambientes em que as subsidiárias do Grupo opera, incluindo as variáveis macroeconômicas, que afetaram as projeções do Grupo para 2020 e as taxas de desconto relacionadas. Consequentemente, o Grupo decidiu executar um teste de redução ao valor recuperável durante o semestre atual de todo o ágio registrado conforme mencionado abaixo: United Medical Ltda. (UM) O valor recuperável da unidade geradora de caixa UM foi apurado com base no cálculo do valor em uso, em vista das projeções de fluxo de caixa a partir de orçamentos financeiros aprovados pela alta administração durante um período de cinco anos. O fluxo de caixa projetado foi atualizado para refletir as mudanças nas demandas e nas margens de produtos farmacêuticos do portfólio dá UM considerando também o impacto esperado da não renovação de determinadas licenças acordadas com terceiros e os impactos da pandemia do COVID-19 que afetaram o momento dos lançamentos futuros de novos produtos. A taxa de desconto aplicada a projeções de fluxo de caixa é de 11,9% (31 de dezembro de 2019: 10,7%) nominal em USD, e o fluxo de caixa referente ao período excedente a cinco anos é extrapolado utilizando taxa de crescimento de 2% (2019: 1,9%), o que corresponde à taxa de inflação de longo prazo nos Estados Unidos. Como resultado dessa análise, a administração não identificou um "impairment" desse ágio. Latin America Pharma Company ETVE S.L.U. (LAPC) e Laboratorio DOSA S.A. (DOSA) O valor recuperável das unidades geradoras de caixa LAPC e DOSA foi apurado com base no cálculo do valor em uso, em vista das projeções de fluxo de caixa a partir de orçamentos financeiros aprovados pela alta administração durante um período de oito anos. Os fluxos de caixa projetados foram atualizados para refletir as mudanças na demanda por produtos farmacêuticos no portfólio da LAPC e DOSA devido às condições econômicas esperadas na Argentina, conforme descrito nas demonstrações financeiras de dezembro de 2019 e na pandemia do COVID-19 que afetou o momento de futuros lançamentos de novos produtos. A taxa de desconto aplicada a projeções de fluxo de caixa é de 17,15% (2019 16,29%) nominal em US$, e o fluxo de caixa referente ao período excedente a cinco anos é extrapolado utilizando taxa de crescimento de 2% (2019: 1,9%), o que corresponde à taxa de inflação de longo prazo nos Estados Unidos. Como resultado dessa análise, a administração não identificou uma imparidade desse ágio para LAPC, mas foi determinado que a caixa de fluxo de desconto futura para a CGU da DOSA estejam abaixo do valor contábil do ágio após de manter a recuperabilidade de PP&E; então, a necessidade de um ajuste por imparidade foi determinada para essa porção do goodwill pelo monto de BRL 6.322 e foi registrada na demonstração do resultado do exercício atual. Não foram detectados ajustes adicionais de redução ao valor recuperável em decorrência da reavaliação daquela análise em 30 de junho de 2020. A parcela mais significativa das operações do LAPC e DOSA estão concentradas principalmente na Argentina, país que enfrentou algumas mudanças relevantes nos últimos meses. Consulte a Nota 6 de 31 de dezembro de 2019 para obter mais detalhes sobre as condições ambientais da Argentina que continuam presentes na data de emissão dessas demonstrações financeiras. O cálculo do valor em uso das três unidades é mais sensível aos seguintes pressupostos: Volumes

Preços

Margens brutas

Taxa de desconto

Taxa de crescimento usada para extrapolar os fluxos de caixa além do período de previsão Volumes e preços: Para a UM, volumes e preços foram estimados considerando uma taxa de crescimento anual composta de 0,02% que resulta menor do que a inflação e crescimento do PIB locais esperados. A evolução da receita líquida de cada produto está em linha com a tendência história e seu ciclo e vida, e também considerando as datas de expirações das licenças. Para LAPC e DOSA foi considerado que os novos lançamentos estarão na faixa de 2 a 4 produtos por ano, em linha com a evidência histórica ao longo dos anos, mas foi considerado um atraso no momento do lançamento, uma vez que as medidas de quarentena afetavam as atividades comerciais que exigem contatos presenciais com a comunidade. Os aumentos de preços foram sensibilizados para produtos específicos para incluir o efeito da menor inflação. Uma redução nos volumes e preços levaria a uma queda nos valores da margem bruta e nos fluxos de caixa projetados. Uma redução na venda líquida em relação ao orçamento de 16,9% e 8,7% resultaria em imparidade da UM e LAPC, respectivamente. Margem bruta: foi projetada pelo GBT de acordo com as tendências históricas, exceto para determinados produtos licenciados na UM, nos quais a redução da margem bruta foi considerada com base no potencial resultado da renegociação. Um aumento nos custos dos produtos levaria a uma redução nos valores de margem bruta e nos fluxos de caixa projetados. Um aumento nos custos dos produtos em relação ao orçamento de 5,9% e 6,2%, resultaria em imparidade da UM e LAPC, respectivamente. Taxas de desconto: representam a atual avaliação do mercado dos riscos específicos a cada unidade geradora de caixa, levando em consideração o valor do dinheiro no tempo e os riscos individuais dos ativos subjacentes que não tenham sido incorporados nas estimativas de fluxo de caixa. O cálculo da taxa de desconto é baseado nas circunstâncias específicas do Grupo e suas unidades geradoras de caixa e é derivado do seu custo médio ponderado de capital (WACC). O WACC leva em consideração tanto a dívida quanto o capital próprio. O custo de capital é derivado do retorno esperado do investimento pelos investidores do Grupo. O custo da dívida é baseado nos empréstimos com juros que o grupo é obrigado a pagar. O risco específico das unidades geradoras de caixa é incorporado através da aplicação de fatores beta individuais. Os fatores betas são avaliados anualmente de acordo com os dados de mercado disponíveis ao público. Os ajustes da taxa de desconto são feitos de acordo com o montante específico e o calendário dos fluxos fiscais futuros, a fim de refletir uma taxa de desconto antes dos impostos. Um aumento na taxa de desconto depois dos impostos para 16,24% e 18,15% (i.e, aumentos de 4,74% e 1%), resultaria em imparidade dá UM e LAPC, respectivamente. Taxa de crescimento: a taxa de crescimento de longo prazo utilizada foi conservadora considerando 2% refletindo a atual inflação do USD e 0% em termos reais, implicando uma posição conservadora que assume um cenário de não crescimento nas quantidades vendidas e apenas com aumento dos preços devido à inflação. VISÃO GERAL DA COMPANHIA O GBT é uma farmacêutica de especialidades com sede em Montevideo, Uruguai, e que atua em 10 países na América Latina. O GBT promove e vende produtos licenciados inovadores e participa do desenvolvimento, fabricação e comercialização de especialidades farmacêuticas inovadoras e produtos genéricos de marca. O modelo de negócio do GBT foca em linhas terapêuticas de doenças infecciosas, oncologia e onco-hematologia e outras especialidades terapêuticas. Em 21 de julho de 2017, a Companhia foi autorizada a listar e negociar seus Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários (Brazilian Depositary Receipts - "BDRs") na Bolsa de Valores de São Paulo. A Companhia também foi autorizada a listar e negociar suas ações ordinárias no mercado Euro MTF, o mercado não regulamentado da bolsa operado pela Bolsa de Valores do Luxemburgo. CARTEIRA E INOVAÇÃO Nosso pipeline de desenvolvimento de produtos está dividido em dois modelos de negócio: (1) parceria de desenvolvimento de produtos, focado em construir relacionamentos para licenciar e comercializar produtos inovadores, novos na América Latina, e (2) desenvolvimento interno de produtos, focado no estudo, design, formulação e fabricação de produtos genéricos de marca (BGx), que são os bioequivalentes de produtos inovadores sem a proteção de patente. O portfólio do estágio comercial do GBT inclui: Lançamentos (produtos de 1 a 5 anos), produtos que foram lançados recentemente e podem ser divididos em principais lançamentos de produtos de licenças inovadores e lançamentos da linha BGx; Produtos mais destacados do ano (peak year products), que tem aproximadamente 5 anos após do lançamento, e já atingiram os picos mais altos das vendas. É um mix de produtos licenciados e BGx; Produtos maduros que têm 10 anos ou mais após lançamento, normalmente já perderam exclusividade e podem começar a declinar as vendas com os anos. É também um mix de produtos licenciados e BGx. Produtos da marca própria (BGx) são desenvolvidos e produzidos na Argentina por meio de quatro plantas de sua propriedade. Seis produtos principais do portfólio de base (todos os estágios), representaram aproximadamente 52% da receita líquida em 1S2020. São eles: AMBISOME®, ABRAXANE®, SALOFALK®, VIDAZA®, Azacitidine genérico e LADEVINA®. Os produtos lançados recentemente são os produtos licenciados lançados nos últimos cinco anos (key launches). Normalmente esses produtos estão na fase de aceleração para atingir o pico de participação no mercado. Os produtos lançados recentemente incluem LENVIMA®, ABRAXANE® e HALAVEN®, que estão contribuindo com vendas no Brasil, e ABRAXANE®/ABRAXUS® com vendas no Brasil e no México. ABRAXANE®, HALAVEN® e LENVIMA® já figuram entre nossos 10 principais produtos. O GBT está trabalhando na promoção e aceleração desses produtos e em indicações adicionais e/ou no registro em novos países para vários deles. FATORES DE RISCO Nosso negócio pode ser impactado adversamente se ocorrer qualquer um dos principais riscos abaixo descritos: Riscos relacionados a nosso negócio ou indústria: Se a Companhia não tiver sucesso na obtenção e manutenção de seus contratos de licenciamento, alianças estratégicas e outras colaborações em relação a carteira de produtos.

O processo de fabricação de nossos produtos genéricos é altamente complexo e uma interrupção em nossas fábricas ou na cadeia de suprimento, ou uma opinião adversa numa auditoria regulamentar, poderá afetar adversamente nosso negócio, condição financeira ou resultados operacionais.

Operamos em um mercado competitivo caracterizado pela frequente introdução de novos produtos. Muitos de nossos concorrentes, particularmente grandes farmacêuticas, possuem recursos financeiros, técnicos e humanos substancialmente maiores que os da Companhia.

Nossos investimentos com pesquisa e desenvolvimento de produtos podem não resultar em produtos comercialmente bem-sucedidos.

bem-sucedidos. Se a reputação de uma ou mais das marcas líderes se desgastou significativamente, esse fato poderá causar um impacto relevante em nosso negócio, condição financeira ou resultados operacionais.

Ações de responsabilidade civil pelos produtos comercializados poderiam prejudicar nosso negócio.

Nossa estratégia de aquisição está sujeita a riscos significativos e pode não ser bem- sucedida, por exemplo, falha em identificar com precisão empresas adequadas, produtos ou marcas; falha em obter as aprovações regulatórias necessária, dificuldades na integração do processo.

Nosso negócio é regulamentado por diversas autoridades governamentais, estando sujeito à riscos de compliance, custos elevados e futuras regulamentações governamentais podem impor outros ônus sobre nosso negócio.

A Companhia pode estar envolvida em ações ambientais que poderiam adversamente afetar sua reputação, negócio, condição financeira e resultados operacionais.

Consulte a seção covid-19 para riscos relacionados. Riscos relacionados aos países onde atuamos: Aumento nos impostos pagos nos países onde atuamos.

Condições econômicas nos países onde atuamos ou planejamos atuar.

Os governos têm alto grau de influência nas economias onde atuamos. Mudanças nas políticas ou regulamentos governamentais têm impacto em fatores tais como: leis e políticas de saúde; leis trabalhistas; oscilações de câmbio; inflação; políticas de cambio e controle de capital; taxas de juro; desenvolvimento nas negociações comerciais por médio da Organização Mundial da Saúde ou outras organizações internacionais; regulamentos ambientais; leis tributárias; restrições de importação/exportação; controles de preço ou regulamentos de fixação de preços; e outros desenvolvimentos políticos, sociais e econômicos.

Oscilações nas taxas de câmbio em relação ao dólar norte-americano, euro, reais e as moedas dos países onde atuamos.

norte-americano, euro, reais e as moedas dos países onde atuamos. Consulte a seção de eventos subsequentes para riscos relacionados à covid-19. Para mais informações dos riscos financeiros consulte a Nota 11.1 das Demonstrações financeiras consolidadas (incluindo riscos de liquidez). PERFORMANCE FINANCEIRA E OPERACIONAL A tabela a seguir mostra a performance financeira do Grupo (em milhões de BRL). Conforme mencionado anteriormente, os números ao 2T2020 e 1S2020 são apresentados aplicando o IAS 29 para as operações na Argentina e são convertidos para BRL usando a taxa de câmbio no final do período: 2T2020 2T2019 1S2020 1S2019 Receita líquida 194,4 204,3 340,6 353,0 Custo dos produtos vendidos (116,0) (111,2) (201,0) (185,7) Lucro bruto 78,4 93,1 139,6 167,3 Despesas de vendas e marketing (42,8) (34,9) (81,2) (65,7) Despesas gerais e administrativas (20,1) (23,6) (38,8) (45,6) P&D, médicas, reg. e de desenvolvimento de negócios (5,6) (9,4) (13,1) (17,7) Despesas de reorganização, integração e aquisição (1,1) (5,0) (2,0) (7,1) Provisão ao valor recuperável sobre o ágio (0,1) - (6,3) - Outras receitas liquidas operacionais (1,2) 1,1 (1,1) 8,8 Lucro operacional 7,6 21,3 (2,9) 40,0 (+) Depreciação e Amortização 14,7 8,1 25,5 15,3 (+) Stock Grants 0,0 0,3 0,0 0,6 (+) Provisão ao valor recuperável sobre o ágio 0,1 0,0 6,3 0,0 (+) Ajuste por uma única vez 2,0 4,2 8,0 (1,5) EBITDA Ajustado 24,4 33,9 36,9 54,4 EBITDA Ajustado margem 13% 17% 11% 15% EBITDA 22,3 29,4 22,6 55,3 EBITDA margem 11% 14% 7% 16% Em 2T20 as receitas líquidas atingiram BRL 194,4 milhões contra BRL 204,3 milhões em 2T19, devido substancialmente ao impacto do COVID 19. Isso gera atraso nas vendas. Em 1S20 as receitas líquidas atingiram BRL 340,6 milhões contra BRL 353 milhões em 1S19, também devido ao impacto do COVID 19 O custo dos produtos vendidos totalizou BRL 116,0 milhões contra BRL 111,2 milhões em 2T19, impactado substancialmente pelo reconhecimento, em 2T20, de uma provisão de deterioro dos estoques (BRL 5,5 milhões) devido a uma menor rotatividade de determinados produtos, com base em projeções de vendas. Veja a seção Covid-19 para obter maiores informações. Em 1S20 o lucro bruto totalizou BRL 139,6 milhões contra BRL 167,3 milhões em 1S19, também devido ao impacto do COVID 19 e a provisão de deterioro dos estoques. As despesas com vendas e marketing atingiram BRL 42,8 milhões em 2T20, contra BRL 34,9 milhões em 2T19. Isso se deve principalmente ao incremento na provisão de deterioro de devedores e ao incremento na amortização dos Intangíveis, em parte compensado com menores despesas em propaganda e promoção (devido ao COVID 19). Em 1S20 as despesas com vendas e marketing atingiram BRL 81,2 milhões contra BRL 65,7 milhões em 1S19, mesma situação do 2T20. As despesas gerais e administrativas totalizaram BRL 21,1 milhões em 2T20, frente a BRL 23,6 milhões em 2T19. As despesas de P&D, médicas, regulatórias e de desenvolvimento de negócios somaram BRL 5,8 milhões em 2T20 frente a BRL 9,4 milhões em 2T19. As despesas de reorganização, integração e aquisição totalizam BRL 1,1 milhões em 2T20, relacionadas principalmente a custos de reestruturação corporativa e custos da mudança de controle. Adicionalmente, há o impacto da provisão ao valor recuperável sobre o ágio, explicado anteriormente, que totalizou BRL 6,3 milhões em 1S20. As outras receitas (perdas) operacionais líquidas do 2T20 referem-se principalmente ao Imposto sobre o Patrimônio Líquido pago na Argentina. Há também um outro item não recorrente na linha outras receitas operacionais no valor de BRL 7,8 milhões em 1T19, relacionado a um acordo de não concorrência na Argentina. Há cerca de 5 anos, a Argentina vendeu um portfólio para outra empresa farmacêutica e havia uma cláusula de não concorrência por 5 anos, sendo que uma parte do pagamento pela venda estava vinculada a essa cláusula. Em 1T19, atingimos os 5 anos e o valor recebido foi reconhecido nas despesas operacionais, em "outras receitas liquidas operacionais". O valor é não recorrente e, portanto, não faz parte do total das despesas operacionais recorrentes. ENDIVIDAMENTO Em 30 de junho de 2020, tínhamos endividamento consolidado em aberto com instituições financeiras no valor agregado de BRL 244,9 milhões. Em novembro 2017, o Laboratorio LKM S.A contratou uma dívida na Argentina por ARS 531 milhões, através de dois empréstimos separados com o Citibank O primeiro pagamento foi desembolsado em 2 de novembro 2017 por valor de ARS 266 milhões, foi um empréstimo "offshore" relacionado com Pesos Argentinos com o Citibank N.A. (Nova Iorque) com taxa fixa de 18,40% per ano (21,66% valor total após incluir o imposto de retenção). O contrato possui prazo total 3 anos; pagamentos trimestrais com amortização começando no dia 15 de cada mês; e certas penalidades em caso de pagamento antecipado. O valor do empréstimo ao 31 de dezembro de 2019 é BRL 9.266 mil. O segundo pagamento foi desembolsado no dia 3 de novembro de 2017, este empréstimo foi quitado completamente em novembro 2018. Em dezembro 2017, United Medical Ltda. contratou uma dívida em Reais no valor do BRL 150 milhões com o Itaú Unibanco Brasil. Esse empréstimo foi recebido em 8 de dezembro de 2017 e as principais condições são as seguintes: O empréstimo foi um CCB (Cédula de Crédito Bancário do Brasil). Seu prazo total foi de 5 anos, com pagamentos semestrais e um ano de carência para amortização. A taxa de juros aplicáveis foi CDI + 1,65% (com uma cláusula de incremento pela qual a taxa de juros incrementa 25bps pontos base - para cada 0.25 de aumento da proporção na "Dívida líquida" / "EBITDA" após

2.0 vezes). Em 2 de outubro de 2018, foi assinada uma alteração deste empréstimo entre United Medical e o banco Itaú. A finalidade da alteração foi adicionar mais um ano no período de carência e a extensão do vencimento final do empréstimo em um ano. Os encargos de juros não foram alterados. Entretanto, por conta da aquisição do Grupo pela Knight mencionada na Nota 1 e considerando a cláusula de "Troca de Controle", a Companhia não está em compliance com a cláusula em relação com o Itaú, e deve obter esta aprovação em relação à transação com o Itaú Unibanco Brasil. Em 31 de dezembro de 2019, a aprovação acima ainda não havia sido obtida. O total dessa dívida está considerada como "corrente" considerando que a Companhia não tem direito incondicional para adiar a liquidação do passivo por pelo menos 12 meses após o período reportado. Até o momento, o waiver do Itaú Unibanco Brasil não foi obtido. No caso que o waiver não seja obtido, o Grupo tem o comprometimento do suporte financeiro da Knight para realizar o pagamento do empréstimo ao Itaú quando solicitado ou buscar outras fontes de financiamento. Em dezembro 2018, United Medical Ltda. contratou uma dívida em Reais no valor do BRL 38,9 milhões com o Banco Santander, cujo valor foi recebido pela empresa em 28 de dezembro de 2018. O empréstimo foi um CCB (Cédula de Crédito Bancário do Brasil) baseado na Lei 4.131. O contrato possui prazo de 3 anos, com pagamentos semestrais e um ano de carência para amortização. A taxa de juros aplicável foi de CDI +2,00% em total (1,87% juros e 0,13% Stand by). Em março 2020, United Medical Ltda. contratou uma dívida denominada em Reais por BRL 40.000 com o Banco Santander. Esse empréstimo foi desembolsado em 5 de março de 2020 e as principais condições são as seguintes: O empréstimo foi um CCB (Cédula de Crédito Bancário do Brasil) baseado na Lei 4.131. Seu prazo total foi de 1 ano e a taxa de juros aplicável foi de CDI + 1,39% em total. Este contrato de empréstimo foi garantido pela Knight e não inclui nenhum covenant financeiro. Em 2 de janeiro de 2020, a Companhia obteve um empréstimo da Knight no valor de US$ 8.000.000 (BRL 41.520). O empréstimo desembolsado acumula juros compensatórios a uma taxa de juros anual da Libor mais uma margem de 0,75% ao ano, pagável no vencimento. O principal e os juros acumulados do empréstimo serão pagos integralmente sob demanda após 12 meses da data efetiva do contrato de empréstimo (2 de janeiro de 2020). Este empréstimo foi usado para financiar capital de giro. Este contrato de empréstimo não inclui nenhum covenant financeiro. Além disso, em 15 de maio de 2020, a Companhia obteve um empréstimo da Knight no valor de US$ 3.000.000 (BRL 17,5 milhões). O empréstimo desembolsado acumula juros compensatórios a uma taxa de juros anual da Libor mais uma margem de 0,75% ao ano, pagável no vencimento. O principal e os juros acumulados do empréstimo serão pagos integralmente sob demanda após 12 meses da data efetiva do contrato de empréstimo (15 de maio de 2020). Este empréstimo foi usado para financiar capital de giro. Este contrato de empréstimo não inclui nenhum covenant financeiro. PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES (BUYBACK) Em 25 de abril, o GBT realizou sua Assembleia Geral Ordinária e ratificou a aprovação do programa de recompra de ações, para adquirir até 5% do free float, até 2.773.631 BDRs, das 50.429.659 BDRs/ações em circulação. O objetivo de programa é criar valor para os acionistas através de um gerenciamento adequado da estrutura de capital da Companhia. A Companhia reconheceu suas próprias ações (Ações em tesouraria) como conta redutora do patrimônio e nenhum lucro ou perda relativo a esses instrumentos é reconhecido na demonstração do resultado. Quantidade de BDRs em tesouraria em 30 de 490.236 junho de 2020. Quantidade de BDRs adquiridas 1.346.300. Os BDRs foram adquiridos a um preço médio de BRL 10,49 com preços que variam de BRL 14,30 a BRL 9,16 (total da contraprestação paga BRL 14.117) Número de BDRs entregada aos funcionários 856.064 para atender o segundo vesting do Stock Grant Valor total apresentado como ações em BRL 4.676 tesouraria, deduzido do patrimônio líquido As ações em tesouraria foram adquiridas por duas subsidiárias do Grupo (United Medical Ltda e Wisteny Trading S.A.). RECURSOS HUMANOS Em 30 de junho de 2020, tínhamos aproximadamente 654 funcionários, 351 estão localizados na Argentina, 79 estão localizados na Colômbia, 95 estão localizados no Brasil e o remanescente de 129 funcionários está localizado no resto da América Latina. COVID-19 Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou COVID-19 uma pandemia global. Com o recente e rápido desenvolvimento do surto, alguns países onde o Grupo possui operações significativas exigiram que as entidades limitassem ou suspendessem as operações comerciais e implementaram restrições de viagem e medidas de quarentena. Nesse contexto, o Grupo trabalhou e atualmente atua em diferentes planos de contingência para fornecimento contínuo e, nesta fase, não prevê nenhuma escassez relevante de estoque. Além disso, com base na análise realizada pela administração do Grupo, o surto trouxe e provocará um impacto negativo nas atividades do Grupo, incluindo suas receitas e rentabilidade, além de gerar certos atrasos nas cobranças de recebíveis e a necessidade de redução ao valor recuperável de ativos diferentes. Além disso, essa situação leva a administração do Grupo a deteriorar os estoques devido a uma menor rotatividade de determinados produtos, com base em projeções de vendas e na avaliação de indicadores de redução no valor recuperável do seu ágio. De acordo com as políticas do Grupo, foi realizado um novo teste de redução no valor recuperável do ágio para as três UGCs sem impactos significativos. Consulte a seção Teste do valor recuperável sobre o ágio, para maiores informações. medida que o surto continua progredindo e evoluindo, é incerto neste momento prever a extensão de impactos adicionais nos resultados financeiros e operacionais do Grupo que não podem ser razoavelmente estimados, mas impactos adicionais podem ser materiais. EVENTOS SUBSEQUENTES Não ocorreram eventos e/ou transações após o encerramento do exercício que pudessem afetar significativamente o patrimônio líquido e a posição financeira da Companhia. Como divulgado na seção mudança de controle, a Knight se tornou acionista controlador da Companhia e, como consequência da venda de controla, a Knight está realizando a Oferta Pública de Aquisição de Ações e BDRs (OPA). Em 8 de julho, a CVM aprovou a OPA com o objetivo de (i) cumprir a obrigação estatutária da Ofertante de realizar a oferta pública de aquisição dos BDRs após a transferência de controle e, a descontinuidade voluntária do programa de BDRs da Companhia, de acordo com a regulamentação aplicável. Os titulares de BDRs estão convidados a vender seu BDRs no leilão que ocorrerá em 14 de agosto de 2020. ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL Nossas operações estão sujeitas aos regulamentos legais internacionais, federais, estaduais e municipais relacionados ao meio ambiente, incluindo leis relacionadas à descarga de poluentes no ar, solo e água, a administração e o descarte de substâncias prejudiciais e a limpeza de locais contaminados. Nós verificamos continuadamente que nossas operações atendam os regulamentos ambientais. Nossas instalações utilizam produtos e materiais que são considerados lixo perigoso, para o qual o transporte, o armazenamento, o tratamento e o descarte final são regulados por várias autoridades governamentais. Acreditamos estarmos em conformidade com todos os regulamentos ambientais aplicáveis nos países onde operamos. RELACIONAMENTO COM AUDITORES Ernst & Young Société Anonyme, empresa-membro da Ernst & Young Global Limited, auditores independentes, realizarão uma revisão limitada de nossas informações contábeis intermediárias condensadas consolidadas para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, e as demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as notas explicativas as demonstrações financeira consolidadas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis, preparadas de acordo com a norma IAS 34 Interim Financial Reporting. A política da Companhia com relação à contratação de serviços de auditoria externa é que não tenha conflitos de interesse, perda de independência ou objetividade dos serviços de auditoria prestados por auditores independentes e serviços não relacionados aos serviços externos de auditoria. Nossos auditores externos declararam para o Conselho de Administração da Companhia que os serviços de outra natureza ("non audit") prestados atenderam os requerimentos de independência e objetividade, as quais são necessárias parar a prestação de serviços de auditoria, pois correspondem à verificação da aderência aos regulamentos fiscais e comentários e sugestões de melhorias para os controles existentes para o processo de gerenciamento de riscos financeiros. Nossos auditores externos confirmaram que as regras de independência profissional do código de ética IFAC foram respeitadas. Luxemburgo, 10 de agosto de 2020 São Paulo Corporate Towers Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909 Vila Nova Conceição 04543-011 - São Paulo - SP - Brasil Tel: +55 11 2573-3000 ey.com.br Relatório da revisão especial do auditor independente Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Biotoscana Investments S.A. 70 Route dÉsch, L-1470 R.C.S. Luxemburgo Efetuamos uma revisão especial em conformidade com o descrito no parágrafo 3 abaixo, das informações contábeis contidas nas informações contábeis intermediárias condensadas consolidadas da Biotoscana Investments S.A. (ou "Grupo"), compreendendo o balanço patrimonial consolidado em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findos naquela data, preparadas de acordo com a Norma Internacional de Relatório Financeiro IAS 34 - Interim Financial Reporting , elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração em atendimento às disposições previstas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM 480/09, conforme alterada, relativas à prestação de informações contábeis para atendimento ao programa de Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários ("Brazilian Depository Receipts" - BDRs). As informações contábeis intermediárias condensadas consolidadas da Biotoscana Investments S.A. relativas aos períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020, elaboradas em Reais, que serviram de base para a preparação das informações contábeis descritas no parágrafo 1 acima, foram preparadas de acordo com as normas do International Financial Reporting Standards - IFRS e foram objeto de revisão pelos auditores independentes da Biotoscana Investments S.A. O relatório dos auditores da Biotoscana Investments S.A. foi emitido sem ressalvas pela Ernst & Young Societé Anonyme em Luxemburgo. Nossa revisão especial para atendimento ao programa de Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários referida no parágrafo 1 compreendeu: A leitura das informações contábeis intermediárias condensadas consolidadas apresentadas em 12 de agosto de 2020, originais emitidas no idioma inglês, bem como sua versão em português, e leitura do relatório dos auditores independentes referido no parágrafo 2 e a discussão com os administradores da Biotoscana Investments S.A. e com seus auditores independentes, sobre suas operações e a elaboração das informações contábeis intermediárias condensadas consolidadas de acordo com as IFRS; e A leitura das informações contábeis intermediárias condensadas consolidadas quanto à descrição e classificação das contas e divulgações adicionais constantes nas notas explicativas. 1 Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited Com base em nossa revisão especial e em conformidade com o descrito no parágrafo 3 acima, não temos conhecimento de qualquer modificação relevante que deva ser feita nas informações contábeis intermediárias condensadas consolidadas referidas no parágrafo 1, para que estas atendam às normas expedidas pela CVM, especificamente aplicáveis à elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com as disposições previstas na Instrução 480/09, conforme alterada, relativas à prestação de informações contábeis para atendimento do programa de Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários. Nossa revisão especial não representa um exame de acordo com as normas brasileiras ou internacionais de auditoria. Consequentemente, não expressamos uma opinião sobre as informações contábeis intermediárias condensadas consolidadas referidas no parágrafo 1. São Paulo, 12 de agosto de 2020 ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. CRC-2SP034519/O-6 Vanessa Martins Bernardi Contadora CRC-1SP244569/O-3 2 1 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. Tradução livre para o Português das informações contábeis intermediárias condensadas consolidadas emitidas originalmente em inglês, preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro, conforme mencionado na Nota 2. Em caso de divergências a versão em inglês prevalecerá. DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO Para os períodos de seis e três meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) De 1 de janeiro De 1 de janeiro De 1 de abril a De 1 de abril a a 30 de junho a 30 de junho 30 de junho de 30 de junho de Nota de 2020 de 2019 2020 2019 explicativa (não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado) Receita líquida 3-14 340.624 353.019 194.393 204.314 Custo dos produtos vendidos 15.1 (200.984) (185.670) (116.031) (111.169) Lucro bruto 139.640 167.349 78.362 93.145 Despesas de vendas e marketing 15.2 (81.214) (65.718) (42.759) (34.876) Despesas gerais e administrativas 15.2 (38.826) (45.623) (20.082) (23.576) P&D, médicas, regulatórias e de desenvolvimento de negócios 15.2 (13.090) (17.694) (5.592) (9.424) Despesas de reorganização, integração e aquisição 15.2 (1.983) (7.115) (1.097) (5.016) Provisão ao valor recuperável sobre o ágio 4 (6.322) - (91) - Outras receitas e despesas liquidas operacionais 15.3 (1.084) 8.806 (1.168) 1.059 Lucro (prejuizo) operacional (2.879) 40.005 7.573 21.312 Despesas de juros e outras despesas financeiras líquidas 15.4 (8.754) (15.092) (4.583) (8.159) Despesas cambiais líquidas 15.5 (39.645) (766) (7.546) (442) Ganho (prejuizo) na posição monetária liquida pela exposição à inflação na Argentina 15.6 (3.219) 1.906 (2.206) 359 Resultado financeiro líquido (51.618) (13.952) (14.335) (8.242) Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda (54.497) 26.053 (6.762) 13.070 Imposto de renda correntes e diferidos 17 (5.282) (10.161) (593) (5.177) Lucro (prejuízo) líquido do período (59.779) 15.892 (7.355) 7.893 Atribuível aos Acionistas da Companhia (59.779) 15.892 (7.355) 7.893 Lucro (prejuízo) por ação Lucro (prejuízo) básico do período atribuível aos acionistas controladores detentores de ações ordinárias (0,56) 0,15 (0,07) 0,07 Lucro (prejuízo) diluído do período atribuível aos acionistas controladores detentores de ações ordinárias (0,56) 0,15 (0,07) 0,07 2 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE Para os períodos de seis e três meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) De 1 de De 1 de janeiro a 30 janeiro a 30 De 1 de abril a De 1 de abril a de junho de de junho de 30 de junho de 30 de junho de 2020 2019 2020 2019 (não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado) Lucro (prejuízo) líquido do período (59.779) 15.892 (7.355) 7.893 Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para resultado em períodos subsequentes Efeitos das operações de hedge 70 (313) - (313) Variação cambial na conversão de operações no exterior 157.584 17.511 34.226 19.280 Total de outros resultados abrangentes a serem reclassificados para resultado em períodos subsequentes 157.654 17.198 34.226 18.967 Total dos resultados abrangentes do período 97.875 33.090 26.871 26.860 Atribuível aos Acionistas Controladores da Companhia 97.875 33.090 26.871 26.860 3 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. BALANÇO PATRIMONIAL 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) 30 de junho de Nota 2020 31 de dezembro ATIVO explicativa (não auditado) de 2019 ATIVO NÃO CIRCULANTE Intangível 4 630.327 561.072 Imobilizado 5 67.627 50.409 Ativo de direito de uso 6 22.519 20.816 Propriedades para investimento 6.081 5.130 Contas a receber de clientes e outras contas a receber 8 9.257 13.745 Outros ativos 13.424 14.683 Impostos diferidos ativos 26.123 19.098 Total do ativo não circulante 775.358 684.953 ATIVO CIRCULANTE Estoques 7 277.596 213.874 Contas a receber de clientes e outras contas a receber 8 279.878 289.496 Outros ativos 7.007 6.564 Caixa e equivalentes de caixa 12 56.788 47.974 Total do ativo circulante 621.269 557.908 Ativos mantidos para venda 4.844 4.087 TOTAL DO ATIVO 1.401.471 1.246.948 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social 16.1 217 217 Ágio na emissão de ações 16.1 748.624 748.624 Ações em tesouraria 16.2 (4.676) (4.676) Outras reservas de capital 12.911 12.911 Lucros acumulados 205.041 264.820 Transação com acionistas (333.180) (333.180) Outros resultados abrangentes 209.502 51.848 Total do patrimônio líquido 838.439 740.564 PASSIVO NÃO CIRCULANTE Provisões e contingências 13 179 181 Empréstimos e financiamentos 9.1 21.885 29.312 Salários e obrigações trabalhistas 456 306 Outros impostos a pagar 9.3 992 347 Credores diversos 9.4 35 - Impostos diferidos passivos 59.814 61.763 Total do passivo não circulante 83.361 91.909 PASSIVO CIRCULANTE Provisões e contingências 13 3.727 4.121 Empréstimos e financiamentos 9.1 241.870 160.972 Fornecedores 9.2 193.233 201.750 Obrigações contratuais 3.500 2.804 Passivo de reembolso 310 328 Salários e obrigações trabalhistas 15.104 20.040 Outros impostos a pagar 9.3 7.715 11.060 Credores diversos 9.4 14.212 13.400 Total do passivo circulante 479.671 414.475 Total do passivo 563.032 506.384 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.401.471 1.246.948 4 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO Para os períodos de seis meses findos em 30 de junho 2020 e 2019 (Valores em milhares de Reais - BRL -exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) Atribuível os acionistas da Companhia Variações Efeito de cambiais na Ágio na Outras Lucros Transação "hedge" conversão de Capital emissão Ações em reservas de acumulados com de fluxo operações no Total social de ações tesouraria capital acionistas de caixa exterior Em, 1 de janeiro de 2020 217 748.624 (4.676) 12.911 264.820 (333.180) (70) 51.918 740.564 Prejuízo líquido do período - - - - (59.779) - (59.779) Outros resultados Abrangentes do período - - - - - - 70 157.584 157.654 Saldo em 30 de junho de 2020 (não auditado) 217 748.624 (4.676) 12.911 205.041 (333.180) - 209.502 838.439 Atribuível os acionistas da Companhia Efeito de Variações "hedge" cambiais na Ágio na Outras Transação de fluxo conversão de Capital emissão Ações em reservas Lucros com de caixa operações no Total social de ações tesouraria de capital acumulados acionistas exterior Saldo em, 1 de janeiro de 2019 217 748.624 (6.316) 12.246 263.218 (333.180) - 44.427 729.236 Pagamentos baseados em ações (Nota 15) - - - 2.206 - - - - 2.206 Concessão de ações - - 149 (149) - - - - - Lucro líquido do período - - - - 15.892 - - - 15.892 Outros resultados abrangentes do período - - - - - - (313) 17.511 17.198 Saldo em 30 de junho de 2019 (não auditado) 217 748.624 (6.167) 14.303 279.110 (333.180) (313) 61.938 764.532 5 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA Para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) Nota explicativa Fluxo de caixa das atividades operacionais Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda Ajustes para reconciliar o lucro (perjuizo) antes do imposto de renda com o fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: Depreciação do imobilizado e amortização de intangíveis 4 e 5 Depreciação do ativo de direito de uso Alienação de imobilizado e intangíveis 4 e 5 Provisão ao valor recuperável sobre o ágio 4 Pagamentos baseados em ações Provisão para perdas em estoque 7 Provisão para crédito de liquidação duvidosa 8 Movimentação nas provisões Despesas de juros e outras despesas financeiras líquidas Despesas de juros passivo de arrendamento Despesas cambiais liquidas Ganho na posição monetária líquida pela exposição à inflação na Argentina 15.6 Variações nos ativos e passivos: Estoques Contas a receber de clientes e outros créditos Outros ativos Fornecedores e outras obrigações Pagamentos de imposto de renda Caixa líquido (consumido) / gerado pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de investimento: Aquisição de intangíveis Aquisição de imobilizado 5 Pagamentos antecipados de imobilizado Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento Fluxos de caixa das atividades de financiamento Captação de empréstimos e financiamentos Amortização do principal de empréstimos e financiamentos Pagamentos de juros e outras despesas financeiras líquidas Pagamentos de passivo de arrendamento 6 Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento Efeito na posição de caixa e equivalentes de caixa pela exposição à inflação na Argentina Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa Caixa e equivalentes de caixa no início do período Caixa e equivalentes de caixa no final do período De 1 de janeiro De 1 de janeiro a 30 de junho a 30 de junho de de 2020 2019 (não auditado) (não auditado) (54.497) 26.053 25.461 15.333 5.251 3.581 1.761 339 6.322 - - 2.206 16.994 2.322 8.854 392 (3.303) 6.870 13.274 1.138 1.323 29.302 152 3.219 (1.906) (45.889) (271) 28.511 3.490 467 (469) (51.064) (48.434) (3.880) (12.081) (22.134) 2.001 (26.327) (17.548) (6.797) (9.143) (3.444) (3.615) (36.568) (30.306) 100.365 4.552 (29.762) (10.135) (5.890) (13.306) (5.232) (4.503) 59.481 (23.392) (314) (482) 8.349 4.032 8.814 (48.147) 47.974 100.609 56.788 52.462 6 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) 1. CONTEXTO OPERACIONAL Biotoscana Investments S.A. é uma Companhia de Luxemburgo constituída em 26 de julho de 2011 como "societé en comandite par actions" por prazo indeterminado de duração e está sujeita à legislação societária daquele país. A denominação anterior de Advent Cartagena & CY S.C.A. alterou para Biotoscana Investments & CY S.C.A., após aprovação na Assembleia Geral Extratordinária ocorrida em 17 de agosto de 2011. Em 14 de março de 2017, o Conselho de Administração da Companhia decidiu pela transformação da Companhia de Sociedade Limitada (Société en Comandite par Actions) para Sociedade Anônima (Société Anonyme). Consequentemente, o nome da Companhia foi alterado de Biotoscana Investments & CY S.C.A. para Biotoscana Investments S.A. As informações contábeis intermediárias condensadas consolidadas da Biotoscana Investments S.A e suas controladas (coletivamente, o Grupo ou a Companhia) para o período de três e seis meses findo em 30 de junho de 2020 foram autorizadas para emissão de acordo com uma resolução da Diretoria em 10 de agosto de 2020. A Biotoscana Investments S.A (Controladora) é uma empresa domiciliada em Luxemburgo. A sede está localizada em 70 Route d´Esch, L- 1470, Luxemburgo. A principal atividade das empresas do Grupo é a venda de produtos farmacêuticos para seres humanos a través de medicamentos fabricados pela Companhia, mas também através da compra, venda, distribuição, importação, exportação e comércio em geral de produtos farmacêuticos, para-farmacêuticos e produtos químicos sob vários contratos acordos de licença com diferentes empresas farmacêuticas globais (terceiros). Em 21 de julho de 2017, a Companhia foi autorizada a listar e negociar seus Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários (Brazilian Depositary Receipts - "BDRs") na Bolsa de Valores de São Paulo. A Companhia também foi autorizada a listar e negociar suas ações ordinárias no mercado Euro MTF, o mercado não regulamentado da bolsa operado pela Bolsa de Valores do Luxemburgo. Em 29 de novembro de 2019, a Knight Therapeutics Inc. (Knight) anunciou que concluiu a aquisição de participação de 51,21% (venda do controle) na Companhia do grupo acionista controlador. O preço de venda do controle foi BRL 596 milhões (Preço de Compra), equivalente a BRL 10,96 por ação ou BDR. Com a conclusão desta primeira etapa, a Knight tornou-se a acionista controladora do Companhia e nomeou seus representantes para o conselho de administração da companhia. Além disso, como consequência do fechamento da venda do controle, Knight está realizando uma oferta pública de aquisição das ações e BDRs remanescentes, em cumprimento ao artigo 12° do Estatuto Social da Biotoscana Investments S.A.. De acordo com as informações do Knight, a oferta pública de aquisição foi lançada com termos e condições semelhantes aos da venda de controle. A relação de controladas, incluídas na consolidação, e as respectivas informações dessas controladas é a seguinte: Participação (2) Razão social Domicílio Direta Indireta Atividade Biotoscana Ecuador S.A. Manuel Córdova Galarza S/N, 0,00% 100% Farmacêutica KM 7,5, Quito, Equador Biotoscana Farma de Perú Av. República de Panamá 3591, 0,00% 100% Farmacêutica S.A.C. Floor 13, San Isidro, Lima, Perú Biotoscana Farma S.A. Pte. Arturo Illia 668, Haedo, 0,00% 100% Farmacêutica Buenos Aires, Argentina 7 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) Participação (2) Razão social Domicílio Direta Indireta Atividade Biotoscana Farma S.A. Cra. 106 No. 15-25 Lote 135A 0,00% 100% Farmacêutica Manzana 23, Bogotá, Colombia Av. 82 12-18, Floor 6, Bogotá, Outras atividades Colveh1 S.A.S. 0,00% 100% científicas e Colombia técnicas Av. 82 12-18, Floor 6, Bogotá, Outras atividades Colveh2 S.A.S. 0,00% 100% científicas e Colombia técnicas Av. 82 12-18, Floor 6, Bogotá, Outras atividades Colveh3 S.A.S. 0,00% 100% científicas e Colombia técnicas Av. 82 12-18, Floor 6, Bogotá, Outras atividades Colveh4 S.A.S. 0,00% 100% científicas e Colombia técnicas Biotoscana Uruguay S.A. (Ex Saldanha da Gama 3622, Office 0,00% 100% Farmacêutica Cufré S.A.) 311, Montevideo, Uruguai Grupo Biotoscana Costa Rica San Rafael de Escazú, Office 0,00% 100% Farmacêutica S.R.L 103, San José, Costa Rica Grupo Biotoscana de Jaime Nuno 1915, Guadalupe 0,00% 100% Farmacêutica Especialidad S.A. de C.V. Inn, Distrito Federal, México Street 56 y 57 Este, Obarrio, Grupo Biotoscana Panama S.A. Sortis Business Tower, Office 10 0,00% 100% Farmacêutica H, Panamá Grupo Biotoscana S.L.U. Cl Pradillo 5 Bajo Ext, Madrid, 100% 0,00% Farmacêutica Espanha Wisteny Trading S.A. (Ex Grupo Luis Bonavita 1294, Office 2004, 0,00% 100% Farmacêutica Biotoscana S.A.) WTC, Montevideo, Uruguai Laboratorio Biotoscana Farma Av. Los Militares 5001, Floor 12, Comuna de las Condes, 0,00% 100% Farmacêutica Ltda. Santiago de Chile, Chile Laboratorio DOSA S.A. (1) Girardot 1369, Buenos Aires, 0,00% 100% Farmacêutica Argentina Laboratorio LKM S.A. Montevideo 589, Floor 4, 0,00% 100% Farmacêutica Buenos Aires, Argentina Latin American Pharma Travessera de Grácia 11, Floor 0,00% 100% Farmacêutica Company ETVE S.L.U. 5, Barcelona, Espanha LKM Bolivia S.A. Arce 2132, La Paz, Bolivia 0,00% 100% Farmacêutica Av. Los Militares 5001, Floor 12, LKM Chile S.A. Comuna de los Condes, 0,00% 100% Farmacêutica Santiago de Chile, Chile LKM Ecuador S.A. Diego de Almagro 30-134, Quito, 0,00% 100% Farmacêutica Equador LKM Paraguay S.A. Mainumby 2062, Fernando de la 0,00% 100% Farmacêutica Mora, Paraguai LKM Perú S.A. Los Zorzales 130, Lima, Perú 0,00% 100% Farmacêutica GBT - Grupo Biotoscana S.A. Luis Bonavita 1294, Office 2004, 0,00% 100% Farmacêutica (Ex Perbal S.A.) WTC, Montevideo, Uruguai United Medical Distribution Ltda. Al Dos Maracatins 1435, Office 0,00% 100% Farmacêutica 104, São Paolo, Brasil United Medical Ltda. Avenida dos Imarés 401, Bairro 0,00% 100% Farmacêutica Moema, São Paulo, Brasil Fusão na Laboratorio LKM S.A. como data efetiva em 1 de janeiro de 2020. 8 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) Não há mudanças na participação em subsidiárias e perímetro de consolidação comparado com o exercíso findo em 31 de dezembro 2019 o período de seis meses findos em 30 de junho de 2019. 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 2.1. Base de elaboração As informações contábeis intermediárias condensadas consolidadas para o período de seis e três meses findo em 30 de junho de 2020 foram preparadas de acordo com a IAS 34 Interim Financial Reporting. As informações contábeis intermediárias intermediárias condensadas consolidadas não incluem todas as informações e divulgações exigidas nas demonstrações financeiras anuais consolidadas, e devem ser lidas em conjunto com o as demonstrações financeiras consolidadas anuais do Grupo de 31 de dezembro de 2019, elaboradas em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro ("International Financial Reporting Standards - IFRSs"), tal como adotadas pela União Europeia e emitidas pelo "International Accounting Standards Board - IASB". A moeda funcional de cada entidade incluída no consolidado do Grupo é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. A moeda funcional do Biotoscana Investments S.A. é o Dólar norte- americano (US$). A moeda de apresentação do Grupo é o Real (BRL) e todos os números do BRL estão expressos em milhares. Ativos e passivos monetários são convertidos para a moeda funcional de cada entidade à taxa de câmbio aplicável nas respectivas datas dos relatórios. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação das transações realizadas pelas empresas do Grupo e da conversão de ativos e passivos monetários para a moeda funcional de cada entidade são reconhecidos nos lucros ou prejuízos. Os resultados e posição financeira de cada entidade do Grupo (exceto nas subsidiarias na Argentina cuja economia foi considerada hiperinflacionária a partir de 1° de julho de 2018) são convertidos para a moeda de apresentação como segue: Ativos e passivos para cada balanço patrimonial apresentado são convertidos à taxa de cambio vigente na data do balanço Receitas e despesas de cada demonstração do resultado e do resultado abrangente, são convertidas às taxas de câmbio vigentes nas datas das transações iniciais ou da taxa média mensais (caso essa média seja uma aproximação plausível do efeito cumulativo das taxas vigentes nas datas das transações) As variações cambiais decorrentes da conversão dos resultados e da posição financeira de cada entidade incluída no consolidado do Grupo, são reconhecidas em "Variações cambiais na conversão de operações no exterior" em outros resultados abrangentes e levadas a um componente separado do patrimônio líquido. 2.1.1. IAS 29 "Relatório financeiro em economias hiperinflacionárias" Com efeito a partir de 1º de julho de 2018, a economia Argentina foi considerada hiperinflacionária de acordo com os critérios do IAS 29 - "Relatório Financeiro em Economias Hiperinflacionárias" - ("IAS 29"). Esta Norma exige que as informações financeiras da entidade ou dos componentes cuja moeda funcional seja a moeda de uma economia hiperinflacionária, sejam mensuradas usando um índice de preços geral que reflita os câmbios no poder geral de compra. 9 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) Todos os itens do balanço patrimonial das subsidiárias localizadas na Argentina devem ser segregados em itens monetários e não monetários. Itens monetários são unidades monetárias detidas e ativos e passivos a serem recebidos ou pagos, em número fixo ou determinável de unidades monetárias. Esses itens monetários não são corrigidos porque já estão expressos em termos da unidade monetária atual. Durante um período inflacionário, qualquer entidade que tenha um excedente de ativos monetários sobre os passivos monetários perderá poder de compra, e qualquer entidade que tenha um excedente de passivos monetários sobre ativos monetários ganharão poder de compra, desde que esses ativos e passivos não estejam vinculados a um nível de preços. Os ganhos ou perdas resultantes da posição monetária liquida da subsidiarias Argentinas está incluído o resultado. Ativos e passivos não monetários (itens que não estão já expressos em termos da unidade monetária atual) serão corrigidos utilizando o índice de preços correspondente. Após a atualização do IAS 29 de ativos não monetários, é necessário considerar se o valor atualizado do ativo pode exceder seu valor recuperável. Adicionalmente, a aplicação do IAS 29 resulta na criação de diferenças temporárias pois o valor contábil dos ativos não monetários quando ajustado pela inflação, não possui o mesmo ajuste para fins fiscais; o efeito de tal diferença temporária é um passivo fiscal diferido que precisa ser reconhecido no resultado. As subsidiarias na Argentina, cuja moeda funcional e a moeda de uma economia hiperinflacionária, devem primeiro mensurar os resultados e posição financeira de acordo com a IAS 29 e depois são convertidos para a moeda de apresentação como segue: Todos os valores nas informações contábeis intermediárias condensadas consolidadas (excluindo os comparativos) são convertidos utilizando a taxa de câmbio na data do balanço. A demonstração do resultado foi apresentada com reapresentação de cada linha de acordo com a norma IAS 29 até o final do período e conversão do valor correspondente em reais com base taxa de câmbio no final do período. Os valores comparativos nas informações contábeis intermediárias condensadas consolidadas são aqueles apresentados como valores do ano corrente nas demonstrações financeiras do ano anterior (ou seja, não ajustados para alterações subsequentes no nível de preços ou taxas de câmbio). Isso resulta em diferenças entre o patrimônio líquido do ano anterior e o patrimônio de abertura do ano corrente e essas mudanças são apresentadas, incluindo retranslação conforme a IAS 21, como "Diferença de câmbio na conversão de operações estrangeiras" em outras receitas (perdas) nas demonstrações do resultado abrangente. 2.2. Novas normas, interpretações e alterações adotadas pelo Grupo As políticas contábeis adotadas na preparação das informações contábeis intermediárias condensadas consolidadas são consistentes com aquelas seguidas na preparação das demonstrações financeiras consolidadas anuais do Grupo para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, exceto pela adoção das novas normas em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020. O Grupo não adotou antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que foi emitida, mas ainda não está em vigor. Diversas outras alterações e interpretações são aplicáveis pela primeira vez em 2020, mas não tem um impacto significativo nas informações contábeis intermediarias condensadas consolidadas do Grupo. 10 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) Alterações à IFRS 3: Definição de negócios A alteração à IFRS 3 esclarece que, para ser considerado um negócio, um conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir, no mínimo, uma entrada e um processo substantivo que juntos contribuam significativamente para a capacidade de gerar resultados. Além disso, esclareceu que um negócio pode existir sem incluir todas as entradas e processos necessários para criar saídas. Essas alterações não tiveram impacto nas demonstrações contábeis intermediárias consolidadas condensadas do Grupo. Alterações à IFRS 7, IFRS 9 e IAS 39: Interest Rate Benchmark Reform As alterações ao IFRS 9 e IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração fornecem uma série de benefícios, que se aplicam a todos os relacionamentos de hedge que são diretamente afetados pela reforma do índice de referência da taxa de juros. Um relacionamento de hedge é afetado se a reforma gerar incertezas sobre o momento e ou o valor dos fluxos de caixa baseados em benchmark do item coberto ou do instrumento de hedge. Essas alterações não tiveram impacto nas demonstrações contábeis intermediárias consolidadas condensadas do Grupo. Alterações à IAS 1 e IAS 8: Definição de Materialidade As alterações fornecem uma nova definição de materialidade que afirma que "as informações são materiais se omitir, distorcer ou obscurecer que possa razoavelmente esperar que influencie as decisões que os usuários principais das demonstrações contábeis de propósito geral tomam com base nessas demonstrações contábeis, que fornecem informações financeiras sobre uma entidade relatora específica. As alterações esclarecem que a materialidade dependerá da natureza ou magnitude das informações, individualmente ou em combinação com outras informações, no contexto das demonstrações financeiras. Uma distorção das informações é relevante se for razoavelmente esperado que influencie as decisões tomadas pelos usuários principais. Essas alterações não tiveram impacto nas demonstrações contábeis intermediárias consolidadas condensadas do Grupo. 3. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO A Companhia tem um único segmento operacional, que se concentra principalmente em produtos inovadores e genéricos especializados de alta qualidade para atender necessidades especiais de pacientes. As atividades chave desse segmento são gerenciados de forma centralizada: entre elas pesquisa e desenvolvimento, fabricação, fornecimento, acordos de parceria e comercialização, desenvolvimento de negócios, e funções de M&A e tesouraria, fiscais e financeiras. Os responsáveis por essas funções se reportam diretamente ao Presidente (que é o Principal Tomador de Decisões Operacionais). As informações por segmento são consistente com as informações financeiras regularmente revisadas pelo Presidente e pelo Conselho de Administração para fins de avaliação de desempenho, alocação de recursos e planeamento e previsão de períodos futuros. 11 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) Informações geográficas A tabela a seguir resume o total de receitas provenientes de clientes externos com base na localização dos clientes. A Companhia não tem receitas atribuíveis à Luxemburgo, que é o seu domicílio. De 1 de janeiro De 1 de janeiro De 1 de abril a De 1 de abril a a 30 de junho a 30 de junho 30 de junho de 30 de junho de de 2020 de 2019 2020 2018 (não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado) Argentina 94.675 82.808 52.219 47.991 Bolivia 5.105 3.984 2.674 2.464 Brasil 144.868 187.859 93.115 114.612 Chile 21.575 19.059 10.549 8.929 Colômbia 68.236 56.278 35.118 30.016 Costa Rica 218 175 144 104 Equador 5.665 7.595 3.461 3.463 Guatemala 65 547 - 370 Mexico 14.743 7.561 7.274 4.362 Panamá 1.134 - 700 - Paraguai 663 1.362 330 739 Peru 9.603 10.597 3.081 5.179 Uruguai 4.031 4.127 2.842 1.404 Receitas brutas 370.581 381.952 211.507 219.633 Comissões de vendas 904 1.118 904 1.118 Deduções (17.268) (10.233) (8.926) (6.056) Impostos sobre as vendas (13.593) (19.818) (9.092) (10.381) Receita líquida 340.624 353.019 194.393 204.314 Além disso, o valor contábil líquido do imobilizado na Argentina, Brasil e Colômbia é BRL 58.726, BRL 6.237 e BRL 409, respectivamente, em 30 de junho de 2020 e BRL 43.294, BRL 5.063 e BRL 1.354, respectivamente, em 30 de junho de 2019. Todos as outras localizações individuais representaram menos de 10% dos saldos totais e nenhum imobilizado é mantido em Luxemburgo. Além disso a tabela a seguir resume as adições em imobilizado em cada país. Nenhum imobilizado é mantido em Luxemburgo. 12 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) De 1 de janeiro a 30 de De 1 de janeiro a 30 de junho de 2020 junho de 2019 (não auditado) (não auditado) Argentina 12.092 6.323 Bolívia 3 - Brasil 16 2.260 Chile - 28 Equador - 76 México 14 26 Paraguai - 9 Peru 3 380 Uruguai 5 41 Total de adições no imobilizado 12.133 9.143 Receitas por linha terapêutica Nos períodos abaixo, as receitas por linha terapêutica são como segue: De 1 de janeiro De 1 de janeiro De 1 de abril a De 1 de abril a a 30 de junho a 30 de junho 30 de junho 30 de junho de de 2020 de 2019 de 2020 2019 (não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado) Doenças infecciosas 119.194 127.429 67.220 81.649 Oncologia & Onco-Hematologia 177.545 171.827 105.861 96.568 Tratamentos Especiais e Imunológicos 41.473 20.397 e Inflamatórios (I&I) 49.774 26.958 Medicamentos órfãos e doenças raras 32.369 32.922 18.029 14.458 Receitas brutas 370.581 381.952 211.507 219.633 Comissões de vendas 904 1.118 904 1.118 Deduções (17.268) (10.233) (8.926) (6.056) Impostos sobre as vendas (13.593) (19.818) (9.092) (10.381) Receita líquida 340.624 353.019 194.393 204.314 Concentração de receitas e crédito Não há clientes que concentram 10% ou mais da receita bruta da Companhia. 13 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) 4. ATIVOS INTANGÍVEIS P&D, marcas Carteira de comerciais e Ágio clientes licenças Softwares Total Custo Saldo em 1 de janeiro de 2019 441.709 43.493 146.675 3.786 635.663 Adições - - 15.284 1.297 16.581 Alienações - - (1.031) (846) (1.877) Diferenças na conversão do câmbio 800 - 4.938 103 5.841 Saldo em 31 de dezembro de 2019 442.509 43.493 165.866 4.340 656.208 Adições - - 16.393 382 16.775 Transferências - - (39) (274) (313) Diferenças na conversão do câmbio 42.262 - 54.366 1.223 97.851 Saldo em 30 de junho de 2020 484.771 43.493 236.586 5.671 770.521 Amortização Saldo em 1 de janeiro de 2019 - (28.478) (36.591) (1.132) (66.201) Amortização do exercício - (6.213) (13.246) (1.130) (20.589) Impairment do período (7.682) - - - (7.682) Alienações - - 2 805 807 Diferenças na conversão do câmbio - - (1.486) 15 (1.471) Saldo em 31 de dezembro de 2019 (7.682) (34.691) (51.321) (1.442) (95.136) Amortização do período - (3.107) (15.656) (291) (19.054) Impairment do período (6.322) - - - (6.322) Transferências - - 55 84 139 Diferenças na conversão do câmbio (2.772) - (16.711) (338) (19.821) Saldo em 30 de junho de 2020 (16.776) (37.798) (83.633) (1.987) (140.194) Valor contábil líquido Em 30 de junho de 2020 467.995 5.695 152.953 3.684 630.327 Em 31 de dezembro de 2019 434.827 8.802 114.545 2.898 561.072 Nos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, o Grupo adquiriu ativos intangíveis de BRL 16.775 e BRL 12.447, respectivamente. Teste de "impairment" do ágio O Grupo realiza seu teste anual de impairment do ágio em cada dezembro e quando as circunstâncias indicam que o valor contábil pode ter sofrido uma perda por redução de valor recuperável. O teste de impairment do Grupo para ativos intangíveis com vidas úteis indefinidas é baseado em cálculos de valor em uso. Para esta avaliação o Grupo identificou três UGCs: United Medical Ltda., Latin American Pharma Company ETVE S.L.U. e Laboratorio DOSA S.A. Em 31 de dezembro de 2019, o ágio do Grupo por unidades geradoras de caixa apresentava a seguinte composição: United Medical Ltda. 305.008 Latin American Pharma Company ETVE S.L.U. 86.734 Laboratorio DOSA S.A. 43.085 Total em 31 de dezembro de 2019 434.827 Embora o último teste de impairment do ágio tenha sido realizado em 31 de dezembro de 2019, o Grupo considerou que a situação de pandemia de COVID-19 mencionada na Nota 19 é um evento que desencadeia a necessidade de análise de impairment, uma vez que implicou mudanças adversas nos ambientes em que as subsidiárias do Grupo opera, incluindo as variáveis macroeconômicas, que afetaram as projeções do Grupo para 2020 e as taxas de desconto relacionadas. Consequentemente, o Grupo decidiu executar um teste de redução ao valor recuperável durante o semestre atual de todo o ágio registrado conforme apresentado abaixo: 14 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) United Medical Ltda. (UM) O valor recuperável da unidade geradora de caixa UM foi apurado com base no cálculo do valor em uso, em vista das projeções de fluxo de caixa a partir de orçamentos financeiros aprovados pela alta administração durante um período de cinco anos. O fluxo de caixa projetado foi atualizado para refletir as mudanças nas demandas e nas margens de produtos farmacêuticos do portfólio dá UM considerando também o impacto esperado da não renovação de determinadas licenças acordadas com terceiros e os impactos da pandemia do COVID-19 que afetaram o momento dos lançamentos futuros de novos produtos. A taxa de desconto aplicada a projeções de fluxo de caixa é de 11,5% (31 de dezembro de 2019: 10,7%) nominal em USD, e o fluxo de caixa referente ao período excedente a cinco anos é extrapolado utilizando taxa de crescimento de 2% (2019: 1,9%), o que corresponde à taxa de inflação de longo prazo nos Estados Unidos. Como resultado dessa análise realizado duranto o primeiro trimestre, a administração não identificou um "impairment" desse ágio. Além disso, não observou nenhuma mudança nas premissas significativas utilizadas na análise de impairment do primeiro trimestre e, também, não observou quaisquer alterações relevantes no desempenho do negócio durante o período findo em 30 de junho de 2020 que possam contradizer as conclusões chegadas. Latin America Pharma Company ETVE S.L.U. (LAPC) e Laboratorio DOSA S.A. (DOSA) O valor recuperável das unidades geradoras de caixa LAPC e DOSA foi apurado com base no cálculo do valor em uso, em vista das projeções de fluxo de caixa a partir de orçamentos financeiros aprovados pela alta administração durante um período de oito anos. Os fluxos de caixa projetados foram atualizados para refletir as mudanças na demanda por produtos farmacêuticos no portfólio da LAPC e DOSA devido às condições econômicas esperadas na Argentina, conforme descrito nas demonstrações financeiras de dezembro de 2019 e na pandemia do COVID-19 que afetou o momento de futuros lançamentos de novos produtos. A taxa de desconto aplicada a projeções de fluxo de caixa é de 17,15% (2019 16,29%) nominal em US$, e o fluxo de caixa referente ao período excedente a cinco anos é extrapolado utilizando taxa de crescimento de 2% (2019: 1,9%), o que corresponde à taxa de inflação de longo prazo nos Estados Unidos. Como resultado dessa análise realizado duranto o primeiro trimestre, a administração não identificou necessidade de provisão para perda no valor recuperável desse ágio para LAPC, mas foi determinado que a caixa de fluxo de desconto futura para a CGU da DOSA estejam abaixo do valor contábil do ágio após de manter a recuperabilidade do Imobilizado; então, a necessidade de um ajuste por imparidade foi determinada para essa porção do goodwill pelo montante de BRL 6.322 e foi registrada na demonstração do resultado do período atual. A parcela mais significativa das operações do LAPC e DOSA estão concentradas principalmente na Argentina, país que enfrentou algumas mudanças relevantes nos últimos meses. Consulte a Nota 6 de 31 de dezembro de 2019 para obter mais detalhes sobre as condições ambientais da Argentina que continuam presentes na data de emissão dessas demonstrações financeiras. O cálculo do valor em uso das três unidades é mais sensível aos seguintes pressupostos que foram considerados pela administração na execuqão do teste de reduqão ao valor recuperável : Volumes

Preços

Margens brutas

Taxa de desconto

Taxa de crescimento usada para extrapolar os fluxos de caixa além do período de previsão Volumes e preços: Para a UM, volumes e preços foram estimados considerando uma taxa de crescimento anual composta de 0,02% que resulta menor do que a inflação e crescimento do PIB locais esperados. A evolução da receita líquida de cada produto está alinhada às tendências históricas, considerando o efeito da 15 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) pandemia do COVID-19 e sua recuperação ao longo do horizonte de projeção, bem como seu ciclo de vida e datas de vencimento das licenças. Para LAPC e DOSA foi considerado que os novos lançamentos estarão na faixa de 2 a 4 produtos por ano, em linha com a evidência histórica ao longo dos anos mas foi considerado um atraso no momento do 2020 lançamento, uma vez que as medidas de quarentena afetavam as atividades comerciais que exigem contatos presenciais com a comunidade. Os aumentos de preços foram sensibilizados para produtos específicos para incluir o efeito da menor inflação. Uma redução nos volumes e preços levaria a uma queda nos valores da margem bruta e nos fluxos de caixa projetados. Uma redução na venda líquida em relação ao orçamento sobre 16,9% e 8,7% resultaria em imparidade da UM e LAPC, respectivamente. Margem bruta: foi projetada pelo GBT de acordo com as tendências históricas, exceto para determinados produtos licenciados na UM, nos quais a redução da margem bruta foi considerada com base no potencial resultado da renegociação. Um aumento nos custos dos produtos levaria a uma redução nos valores de margem bruta e nos fluxos de caixa projetados. Um aumento nos custos dos produtos em relação ao orçamento sobre 5,9% e 6,2%, resultaria em imparidade da UM e LAPC, respectivamente. Taxas de desconto: representam a atual avaliação do mercado dos riscos específicos a cada unidade geradora de caixa, levando em consideração o valor do dinheiro no tempo e os riscos individuais dos ativos subjacentes que não tenham sido incorporados nas estimativas de fluxo de caixa. O cálculo da taxa de desconto é baseado nas circunstâncias específicas do Grupo e suas unidades geradoras de caixa e é derivado do seu custo médio ponderado de capital (WACC). O WACC leva em consideração tanto a dívida quanto o capital próprio. O custo de capital é derivado do retorno esperado do investimento pelos investidores do Grupo. O custo da dívida é baseado nos empréstimos com juros que o grupo é obrigado a pagar. O risco específico das unidades geradoras de caixa é incorporado através da aplicação de fatores beta individuais. Os fatores betas são avaliados anualmente de acordo com os dados de mercado disponíveis ao público. Os ajustes da taxa de desconto são feitos de acordo com o montante específico e o calendário dos fluxos fiscais futuros, a fim de refletir uma taxa de desconto antes dos impostos. Um aumento na taxa de desconto depois dos impostos para 16,24% e 18,15% (aumentos de 4,74% e 1%), resultaria em imparidade dá UM e LAPC, respectivamente. Taxa de crescimento: a taxa de crescimento de longo prazo utilizada foi conservadora considerando 2% refletindo a atual inflação do USD e 0% em termos reais, implicando uma posição conservadora que assume um cenário de não crescimento nas quantidades vendidas e apenas com aumento dos preços devido à inflação. 16 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) 5. IMOBILIZADO Equipamentos Construções de em Máquinas e processamento Equipamentos Terrenos Construções andamento equipamentos de informações de escritório Veículos Total Custo Saldo em 1 de janeiro de 2019 2.055 22.068 5.990 36.496 11.561 8.592 2.516 89.278 Adições - 2.867 452 8.883 1.312 896 335 14.745 Alienações - (1.052) - (55) (47) (33) (514) (1.701) Transferências (1) (127) 489 (484) 47 (191) 48 (184) (402) Diferenças na conversão do câmbio 17 3.018 (3.097) 269 212 4 (17) 406 Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.945 27.390 2.861 45.640 12.847 9.507 2.136 102.326 Adições - 352 421 11.152 117 83 8 12.133 Alienações - (1.468) (36) (1.375) (77) (212) (223) (3.391) Transferências - - - - 340 - - 340 Diferenças na conversão do câmbio 71 7.678 824 12.772 3.188 3.016 571 28.120 Saldo em 30 de junho de 2020 2.016 33.952 4.070 68.189 16.415 12.394 2.492 139.528 Depreciação Saldo em 1 de janeiro de 2019 - (12.381) - (14.152) (9.295) (5.305) (1.061) (42.194) Depreciação do exercício - (3.540) - (4.318) (1.424) (731) (413) (10.426) Alienações - 12 - 14 45 33 250 354 Transferências (1) - - - - 109 - 13 122 Diferenças na conversão do câmbio - (481) - 731 (117) 47 47 227 Saldo em 31 de dezembro de 2019 - (16.390) - (17.725) (10.682) (5.956) (1.164) (51.917) Depreciação do periodo - (2.456) - (2.625) (668) (454) (204) (6.407) Alienações - 1.452 - - 12 9 93 1.566 Transferências - - - - (102) - - (102) Diferenças na conversão do câmbio - (4.919) - (5.293) (2.663) (1.847) (319) (15.041) Saldo em 30 de junho de 2020 - (22.313) - (25.643) (14.103) (8.248) (1.594) (71.901) Valor contábil líquido Em 30 de junho de 2020 2.016 11.639 4.070 42.546 2.312 4.146 898 67.627 Em 31 de dezembro de 2019 1.945 11.000 2.861 27.915 2.165 3.551 972 50.409 Corresponde às transferências para ativo de direito de uso de arrendamentos financeiros considerados imobilizados até 2018. Nos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, o Grupo adquiriu ativos imobilizados nos valores de BRL 12.133 e BRL 9.143, respectivamente. 17 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) 6. DIREITO DE USO DE ATIVOS E PASSIVOS DE ARRENDAMENTO O valor contábil dos ativos de direito de direito de uso e passivos de arrendamento do Grupo, e os movimentos do período são os seguintes: Ativo de direito de Passivo de uso arrendamento Em 1 de janeiro de 2020 20.816 18.258 Adições 2.732 2.732 Cancelaçoes (954) (1.009) Despesas de depreciação (5.251) - Despesas de juros - 1.138 Pagamentos - (5.232) Diferenças na conversão do cambio 5.176 2.957 Em 30 de junho de 2020 22.519 18.844 Circulante - 4.730 Não circulante 22.519 14.114 Ativo de direito de Passivo de uso arrendamento Em 1 de janeiro de 2019 25.820 25.820 Adições 2.234 2.234 Despesas de depreciação (8.243) - Despesas de juros - 2.357 Pagamentos - (10.640) Diferenças na conversão do cambio 1.005 (1.513) Em 31 de dezembro de 2019 20.816 18.258 Circulante - 4.535 Não circulante 20.816 13.723 Os valores reconhecidos na demonstração do resultado em 30 de junho de 2020 e 2019, são os seguintes: 30 de junho de 30 de junho de 2020 (não 2019 (não auditado) auditado) Depreciação do ativo de direito de uso (5.251) (3.581) Juros de passivo de arrendamento (1.138) (1.323) Outros arrendamentos e aluguéis (58) (62) (6.447) (4.966) 18 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) 7. ESTOQUES A composição dos estoques em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 é como segue: 30 de junho de 31 de dezembro 2020 (não auditado) de 2019 Matérias-primas 33.636 26.416 Produtos em trânsito 35.550 9.518 Produtos acabados 187.791 166.258 Produtos em elaboração 53.475 19.044 Outros estoques 9.239 11.226 Provisão para obsolescência de estoques (42.095) (18.588) Total 277.596 213.874 A movimentação da provisão para perdas nos de estoques é demonstrada abaixo: 30 de junho de 31 de dezembro de 2020 (não auditado) 2019 Saldo no início do período (18.588) (11.220) Adições de provisão para perdas (16.994) (6.340) Usos de provisão (6.513) (1.028) Saldo no final do período (42.095) (18.588) Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, não há restrições à propriedade de estoques nem limitações à sua livre alienação. O Grupo contratou apólices de seguros para cobrir os riscos a que os estoques estão expostos baseados no nível desejado de cobertura da Administração. A provisão para perda de estoque foi constituída devido ao valor líquido de realização, produtos próximo à data de expiração e a baixa rotatividade de alguns produtos. 19 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) 8. ATIVOS FINANCEIROS Contas a receber de clientes e outros créditos correspondem essencialmente a contas a receber de clientes provenientes da atividade operacional do Grupo e outras contas a receber detalhadas abaixo: 30 de junho de 2020 (não auditado) Não circulante Circulante Total Contas a receber de clientes 7.089 301.621 308.710 Provisão para perdas de crédito esperadas - (48.970) (48.970) Devedores diversos - 8.574 8.574 Subtotal 7.089 261.225 268.314 Outros créditos de impostos 751 9.430 10.181 Créditos de imposto de renda 1.417 9.223 10.640 Total 9.257 279.878 289.135 31 de dezembro de 2019 Não circulante Circulante Total Contas a receber de clientes 12.928 291.956 304.884 Provisão para perdas de crédito esperadas - (33.968) (33.968) Devedores diversos - 8.262 8.262 Subtotal 12.928 266.250 279.178 Outros créditos de impostos 817 7.406 8.223 Créditos de imposto de renda - 15.840 15.840 Total 13.745 289.496 303.241 A movimentação da provisão para perdas de crédito esperadas é como segue: 30 de junho de 2020 31 de dezembro de (não auditado) 2019 Saldo no início do exercício (33.968) (31.020) Adições de provisão por devedores (8.854) (7.487) Utilização de provisão para devedores e outras baixas (6.148) 4.539 Saldo no final do período (48.970) (33.968) Os valores justos dos itens a receber não diferem de seus valores contábeis, são essencialmente saldos a receber em menos de um ano. 20 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) 9. DÍVIDA FINANCEIRA E OUTROS PASSIVOS 9.1 Empréstimos e financiamentos 30 de junho de 2020 31 de (não dezembro de Moeda Taxa de juros Vencimento auditado) 2019 Não circulante Santander BRL 2,00% (+100% CDI) 13/12/2021 7.771 15.589 Total dívidas com instituições financeiras - Não circulante 7.771 15.589 Passivo de arrendamento não circulante (Nota 6) 14.114 13.723 Total Dívidas financeiras - Não circulante 21.885 29.312 Circulante Citibank ARS 18,40% 02/11/2020 5.330 9.266 Veja nota Itaú Unibanco BRL 1,65% (+100% CDI) abaixo 115.050 131.635 19/06/2020 e Santander BRL 2,00% (+100% CDI) 13/12/2020 15.568 15.533 Santander BRL 1.39% (+100 CDI) 04/03/2021 40.564 - Knight USD Libor + 0,75b 02/01/2021 60.628 - Outros - 3 Total dívidas com instituições financeiras - Circulante 237.140 156.437 Passivo de arrendamento não circulante (Nota 6) 4.730 4.535 Total Dívidas financeiras - Circulante 241.870 160.972 Empréstimos existentes ao início do período Em novembro 2017, o Laboratorio LKM S.A. contratou títulos de dívida emitidos em Pesos Argentinos por um total de ARS 531 milhões, em dois contratos separados com o Citibank. O primeiro foi desembolsado em 2 de novembro 2017 por valor de ARS 266 milhões, foi um empréstimo "offshore" relacionado com Pesos Argentinos com o Citibank N.A. (Nova Iorque) com taxa fixa de 18,40% por ano (21,66% valor total após incluir o imposto de retenção). Prazo total 3 anos; pagamentos trimestrais com amortização começando no dia 15 de cada mês; e certas penalidades em caso de pagamento antecipado. O segundo, foi desembolsado no dia 3 de novembro 2017, este empréstimo foi quitado completamente em novembro 2018. Em dezembro 2017, a controlada United Medical Ltda. contratou uma dívida denominada em Reais por BRL 150 milhões com o Itaú Unibanco Brasil. Esse empréstimo foi recebido em 8 de dezembro de 2017 e as principais condições são as seguintes: O empréstimo foi um CCB (Cédula de Crédito Bancário do Brasil). Seu prazo total foi de 5 anos, com pagamentos semestrais e um ano de graça para amortização. A taxa de juros aplicável foi a "Interbank Market references intrest rate" (conhecida no Brasil como CDI) + 1,65% (com uma 21 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) cláusula de incremento pela qual a taxa de interesse incrementa 25bps - pontos base - para cada 0.25 de aumento da proporção na "Dívida líquida" / "EBITDA" após 2.0 vezes). Em 2 de outubro de 2018, foi assinada uma alteração deste empréstimo entre United Medical e o banco Itaú. O fim da alteração foi adicionar mais um ano no período de carência e a extensão do vencimento final do empréstimo em um ano. Os encargos de juros não se alteraram. Por conta da aquisição do Grupo pela Knight mencionada na Nota 1, a partir de novembro 2019, e considerando a cláusula de "Troca de Controle", a Companhia não está em compliance com a cláusula em relação com o Itaú, e deveria obter esta aprovação em relação à transação com o Itaú Unibanco Brasil. Levando em consideração a data de 30 de junho de 2020, a aprovação acima ainda não havia sido obtida, o total dessa dívida está considerada como como "corrente" considerando que a Companhia não tem direito incondicional para adiar a liquidação do passivo por pelo menos 12 meses após o período reportado Até a data de emissão das demonstrações financeiras, o waiver do Itaú Unibanco Brasil não foi obtido. No caso que o waiver não seja obtido, o Grupo tem que o compromisso de suporte financeiro do acionista majoritário de realizar o pagamento do empréstimo ao Itaú Unibanco Brasil, quando solicitado. Em dezembro de 2018, United Medical Ltda. contratou uma dívida denominada em Reais por BRL 38.855 com o Banco Santander. Esse empréstimo foi desembolsado em 28 de dezembro de 2018 e as principais condições são as seguintes: O empréstimo foi um CCB (Cédula de Crédito Bancário do Brasil) baseado na Lei 4.131. Seu prazo total foi de 3 anos, com pagamentos semestrais e um ano de carência para amortização. A taxa de juros aplicável foi de CDI +2,00% em total (1,87% juros e 0,13% Stand by). Um resumo dos termos e condições das principais dívidas financeiras e empréstimos, suas principais cláusulas restritivas, está incluído na Nota 10 das demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2019. De acordo com os termos e condições dos contratos de dívida, os covenants financeiros acordados devem ser mensurados ao final de cada ano fiscal. Em 31 de dezembro de 2019, exceto pela cláusula de "Troca de controle" do Banco Itaú mencionada anteriormente, o Grupo estava em conformidade com os referidos covenants financeiros. Novos empréstimos assinados durante o período corrente Em março 2020, United Medical Ltda. contratou uma dívida denominada em Reais por BRL 40.000 com o Banco Santander. Esse empréstimo foi recebido em 5 de março de 2020 e as principais condições são as seguintes: O empréstimo foi um CCB (Cédula de Crédito Bancário do Brasil) baseado na Lei 4.131. Seu prazo total foi de 1 ano e a taxa de juros aplicável foi de CDI + 1,39% em total. Este contrato de empréstimo foi garantido pela Knight e não inclui nenhum covenant financeiro. Em 2 de janeiro de 2020, a Companhia obteve um empréstimo da Knight no valor de USD 8.000.000 (BRL 41.520). O empréstimo desembolsado acumula juros compensatórios a uma taxa de juros anual da Libor mais uma margem de 0,75% ao ano, pagável no vencimento. O principal e os juros acumulados do empréstimo serão pagos integralmente nos próximos 12 meses da data efetiva do contrato de empréstimo (2 de janeiro de 2020). Este empréstimo foi usado para financiar capital de giro. Este contrato de empréstimo não inclui nenhum covenant financeiro. 22 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) Em 7 de maio de 2020, a Companhia obteve um empréstimo da Knight no valor de USD 3.000.000 (BRL 16.380). O empréstimo desembolsado acumula juros compensatórios a uma taxa de juros anual da Libor mais uma margem de 0,75% ao ano, pagável no vencimento. O principal e os juros acumulados do empréstimo serão pagos integralmente nos próximos 12 meses da data efetiva do contrato de empréstimo (7 de maio de 2021). Este empréstimo foi usado para financiar capital de giro. Este contrato de empréstimo não inclui nenhum covenant financeiro. 9.2 Fornecedores e outras contas a pagar O detalhe de contas a pagar em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro 2019, é o seguinte: 30 de junho de 2020 31 de dezembro de (não auditado) 2019 Fornecedores em moeda local 25.137 19.833 Fornecedores em moeda estrangeira 168.096 181.917 Total 193.233 201.750 9.3 Impostos a pagar O detalhe de impostos a pagar em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro 2019, é o seguinte: 30 de junho de 2020 (não auditado) Categoria Não circulante Circulante Total Imposto de renda - 1.757 1.757 Imposto sobre vendas - 3.408 3.408 Outros impostos 992 2.550 3.542 Total 992 7.715 8.707 31 de dezembro de 2019 Categoria Não circulante Circulante Total Imposto de renda - 2.328 2.328 Imposto sobre vendas - 7.766 7.766 Outros impostos 347 966 1.313 Total 347 11.060 11.407 23 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) 9.4 Credores Diversos O detalhe de outros passivos em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro 2019, é o seguinte: 30 de junho de 2019 (não auditado) Não circulante Circulante Total Dívidas pela compra de licenças - 154 154 Credores diversos 35 14.058 14.093 Total 35 14.212 14.247 31 de dezembro de 2019 Não circulante Circulante Total Dívidas pela compra de licenças - 1.104 1.104 Receita diferida - 143 143 Credores diversos - 12.153 12.153 Total - 13.400 13.400 10. VALOR JUSTO A Administração avaliou que os valores justos de caixa e depósitos circulantes, contas a receber de clientes, fornecedores e outros ativos e passivos circulantes se aproximam de seus valores contábeis devido ao curto prazo de vencimento desses instrumentos. Outros ativos e passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado utilizam a taxa de juros semelhantes ao valor justo. O valor justo dos ativos e passivos financeiros é o valor pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas, que não em uma venda forçada ou liquidação. Hierarquia do valor justo A Companhia utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos financeiros através de técnica de avaliação: Nível 1: preços cotados (não ajustados) observáveis em mercados ativos para ativos ou passivos similares. Nível 2: técnicas de avaliação para as quais os dados e variáveis que têm um efeito significativo sobre o valor justo reconhecido são diretas ou indiretamente observáveis. Nível 3: técnicas de avaliação para as quais os dados e variáveis que têm um efeito significativo sobre o valor justo reconhecido não são baseadas em dados observáveis de mercado. Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a Companhia não mantinha, em seu balanço patrimonial consolidado, ativos e passivos mensurados pelo valor justo. 24 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) 11. OBJETIVOS E POLÍTICAS DE GESTÃO DE RISCO DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 11.1 Fatores de riscos financeiros As atividades do Grupo estão sujeitas a diferentes riscos financeiros: riscos de mercado (taxa de câmbio, taxa de juros, etc.), risco de crédito e risco de liquidez. A estratégia de gestão de risco do Grupo é focada na gestão da incerteza dos mercados financeiros e procura minimizar os possíveis efeitos adversos na rentabilidade financeira. A estratégia de gestão de risco do Grupo e seus resultados são monitorados pela Gerência Sênior. Os riscos são identificados, analisados e gerenciados regularmente. Risco de mercado Risco de taxa de câmbio

O Grupo está exposto ao risco cambial de várias exposições cambiais resultantes de suas operações subjacentes e perfil de dívida financeira.

A exposição operacional é derivada da diferença entre as importações do grupo, principalmente denominados em dólares e suas vendas em moeda local. Além disso, há um risco decorrente de determinadas operações comerciais e financeiras intra-grupo, denominadas em moedas diferentes da moeda funcional da respectiva controlada.

O Grupo não permite o comércio especulativo de derivativos cambiais, mas periodicamente celebra

"non deliverable forwards (NDFs)" para proteger parcialmente sua exposição em moeda estrangeira. Nenhuma transação dessa natureza foi celebrada durante o período atual.

O Grupo gerencia seu perfil de dívida financeira para proteger naturalmente sua exposição a taxa de câmbio: a dívida bancária atual é denominada em duas moedas principais usadas pelo Grupo: Reais e Pesos Argentinos. Risco de preço

A equipe gerencial avalia continuamente as mudanças no ambiente para retomar negociações de preços com clientes e fornecedores e atenuar parcialmente esse risco através das cláusulas acordadas e estabelecidas nos diversos contratos existentes com certos fornecedores. Risco de taxa de juros sobre fluxos de caixa e valor justo

O Grupo está exposto ao risco de taxa de juros decorrentes de seus empréstimos a longo prazo fixados a uma taxa de juros variável que flutua como o CDI (Certificados de Depósitos Interfinanceiros, taxa para 252 dias) ou Libor dependendo de cada empréstimo.

A taxa CDI é a média da taxa do CDI aplicável a cada período de juros. Assim, os juros acumulados em ambos bancos no final do ano não são expostos as alterações relacionadas com a variação das respetivas taxas flutuantes.

O empréstimo com o Citibank New York está fixado a taxa fixa, assim não tem exposição ao risco de taxa de juros. 25 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) Risco de crédito

O Grupo está exposto a dois tipos de risco de crédito:

As vendas a crédito para clientes: limites de crédito individuais são estabelecidos após uma análise do histórico de crédito do cliente, avaliações de crédito e informações prospectivas fornecidas por fontes internas e externas. Existe uma política de crédito em vigor para garantir que esses limites são revistos periodicamente e imediatamente ajustado se necessários.

Risco de crédito de contraparte: para atenuar o risco de crédito de contraparte com instituições financeiras, o Grupo opera apenas com bancos que tenham altas classificações de crédito internacional e a Equipe de Tesouraria Corporativa aprova todas as novas aberturas de conta, ISDAs e investimentos. Risco de liquidez

O Grupo gerencia o seu risco de liquidez fazendo previsões periódicas dos fluxos de caixa projetados tanto a nível de Grupo quanto a nível de subsidiária. Se algum problema é identificado, a Equipe de Tesouraria Corporativa trabalha com as equipes locais para fornecer suporte de liquidez. O Grupo negocia linhas de crédito com vários bancos regionais e globais para diversificar as suas opções e garantir melhores taxas de financiamento. 12. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA O saldo do item "Caixa e equivalentes de caixa" está disponível imediatamente para conversão em caixa. 30 de junho de 2020 (não auditado) 31 de dezembro de 2019 Caixa e bancos 40.019 31.408 Aplicações financeiras 16.769 16.566 Total 56.788 47.974 26 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) 13. PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS A tabela abaixo mostra as provisões do balanço patrimonial no fechamento de 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, bem como as principais movimentações registradas durante os períodos: 30 de junho de 2020 (não auditado) Saldo inicial Aumento Redução Saldo final Outras provisões 181 45 (47) 179 Não circulante 181 45 (47) 179 Provisões para demandas judiciais 2.228 532 (754) 2.006 Outras provisões 1.893 816 (988) 1.721 Circulante 4.121 1.348 (1.742) 3.727 Total 4.302 1.393 (1.789) 3.906 31 de dezembro de 2019 Saldo inicial Aumento Redução Saldo final Outras provisões 146 58 (23) 181 Não circulante 146 58 (23) 181 Provisões para demandas judiciais 3.170 1.157 (2.099) 2.228 Outras provisões 6.241 3.785 (8.133) 1.893 Circulante 9.411 4.942 (10.232) 4.121 Total 9.557 5.000 (10.255) 4.302 14. RECEITA LIQUIDA Receita bruta de vendas de produto Comissões de vendas Abatimentos Impostos sobre as vendas Receita líquida De 1 de De 1 de De 1 de abril a janeiro a 30 de janeiro a 30 de De 1 de abril a 30 de junho de junho de 2020 junho de 2019 30 de junho de 2019 (não (não 2020 (não auditado) auditado) (não auditado) auditado) 370.581 381.952 211.507 219.633 904 1.118 904 1.118 (17.268) (10.233) (8.926) (6.056) (13.593) (19.818) (9.092) (10.381) 340.624 353.019 194.393 204.314 27 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) 15. CUSTO DE VENDAS E DESPESAS OPERACIONAIS 15.1 Custo dos produtos vendidos De 1 de janeiro a De 1 de janeiro a 30 de junho de 30 de junho de De 1 de abril a 30 De 1 de abril a 30 2020 2019 de junho de 2020 de junho de 2019 (não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado) Estoque no início do exercício 213.874 182.490 261.551 189.242 Compras 238.945 177.021 118.178 104.103 Despesas de produção 25.761 16.848 13.898 8.513 Estoque no final de exercício (277.596) (190.689) (277.596) (190.689) Total 200.984 185.670 116.031 111.169 15.2 Despesas operacionais A seguir, um resumo de outras despesas operacionais para o período de seis e três meses findo em 30 de junho de 2020 e 2019: De 1 de janeiro a 30 de junho de 2020 (não auditado) P&D, médicas, Despesas de Despesas de Despesas regulatórias e de reorganização, Despesas de vendas e gerais e desenvolvimento integração e produção marketing administrativas de negócios aquisição Total Salários e encargos sociais (15.630) (31.629) (14.452) (6.115) (1.692) (69.518) Impostos (225) (3.936) (454) (32) (83) (4.730) Amortização de ativos - (18.764) (290) - - (19.054) intangíveis Depreciação do imobilizado (2.029) (164) (3.977) (237) - (6.407) Depreciação do direito de (47) (830) (4.274) (100) - (5.251) uso Taxas de serviços (328) (1.331) (7.860) (3.457) (130) (13.106) Arrendamentos e aluguéis (85) (532) (284) (152) (2) (1.055) Perdas de crédito - (8.854) - - - (8.854) esperadas Transporte e fretes (911) (6.759) (11) (2) - (7.683) Propaganda e promoção - (7.316) - - - (7.316) Outros (6.506) (1.099) (7.224) (2.995) (76) (17.900) Total 2020 (25.761) (81.214) (38.826) (13.090) (1.983) (160.874) 28 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) De 1 de janeiro a 30 de junho de 2019 (não auditado) P&D, médicas, Despesas de Despesas de Despesas regulatórias e de reorganização, Despesas de vendas e gerais e desenvolvimento integração e produção marketing administrativas de negócios aquisição Total Salários e encargos sociais (10.725) (28.940) (22.328) (10.714) (6.790) (79.497) Impostos (167) (3.417) (428) (12) (44) (4.068) Amortização de ativos - (9.531) (561) - - (10.092) intangíveis Depreciação do imobilizado (1.483) (131) (3.552) (75) - (5.241) Depreciação do direito de - (558) (2.959) (64) - (3.581) uso Taxas de serviços (77) (2.822) (7.610) (4.072) (178) (14.759) Arrendamentos e aluguéis - - (62) - - (62) Perdas de crédito - (153) (239) - - (392) esperadas Transporte e fretes (62) (6.909) - (1) - (6.972) Propaganda e promoção - (11.512) - - - (11.512) Outros (4.334) (1.745) (7.884) (2.756) (103) (16.822) Total 2019 (16.848) (65.718) (45.623) (17.694) (7.115) (152.998) De 1 de abril a 30 de junho de 2020 (não auditado) P&D, médicas, Despesas de Despesas de Despesas regulatórias e de reorganização, Despesas de vendas e gerais e desenvolvimento integração e produção marketing administrativas de negócios aquisição Total Salários e encargos sociais (8.566) (17.217) (6.729) (1.456) (858) (34.826) Impostos (150) (2.089) (200) (19) (83) (2.541) Amortização de ativos - (10.874) (157) - - (11.031) intangíveis Depreciação do imobilizado (893) (79) (2.482) (233) - (3.687) Depreciação do direito de (22) (434) (2.199) (61) - (2.716) uso Taxas de serviços (116) (627) (4.339) (1.684) (86) (6.852) Arrendamentos e aluguéis - (295) (114) (106) (2) (517) Perdas de crédito - (4.719) - - - (4.719) esperadas Transporte e fretes (500) (3.604) (6) - - (4.110) Propaganda e promoção - (2.371) - - - (2.371) Outros (3.651) (450) (3.856) (2.033) (68) (10.058) Total 2020 (13.898) (42.759) (20.082) (5.592) (1.097) (83.428) 29 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) De 1 de abril a 30 de junho de 2019 (não auditado) P&D, médicas, Despesas de Despesas de Despesas regulatórias e de reorganização, Despesas de vendas e gerais e desenvolvimento integração e produção marketing administrativas de negócios aquisição Total Salários e encargos sociais (5.196) (14.455) (11.011) (5.806) (4.862) (41.330) Impostos (89) (1.958) (225) (10) (44) (2.326) Amortização de ativos - (4.888) (356) - - (5.244) intangíveis Depreciação do imobilizado (804) (68) (1.943) (42) - (2.857) Depreciação do direito de - (276) (1.456) (32) - (1.764) uso Taxas de serviços (69) (1.409) (4.009) (1.923) (70) (7.480) Arrendamentos e aluguéis - - (26) - - (26) "Impairment" de devedores - (259) (239) - - (498) Transporte e fretes - (3.874) - - - (3.874) Propaganda e promoção - (6.844) - - - (6.844) Outros (2.355) (845) (4.311) (1.611) (40) (9.162) Total 2019 (8.513) (34.876) (23.576) (9.424) (5.016) (81.405) 15.3 Outras receitas (despesas) liquidas operacionais De 1 de janeiro De 1 de De 1 de abril a a 30 de junho janeiro a 30 de 30 de junho De 1 de abril a 30 de 2020 junho de 2019 de 2020 de junho de 2019 (não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado) Receitas relacionadas a acordos de não competição na Argentina - 8.599 - 791 Outros (1.084) 207 (1.168) 268 Total (1.084) 8.806 (1.168) 1.059 30 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) 15.4 Despesas de juros e outras (despesas) ganhos financeiros líquidas De 1 de janeiro De 1 de De 1 de abril a a 30 de junho janeiro a 30 de 30 de junho De 1 de abril a 30 de 2020 junho de 2019 de 2020 de junho de 2019 (não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado) Juros Citibank (711) (1.915) (291) (817) Juros Itaú Unibanco (3.717) (6.184) (1.660) (3.119) Juros Santander (1.267) (1.589) (675) (817) Juros de passivos de arrendamento (1.138) (1.323) (540) (683) Impostos sobre transações financeiras (541) (1.246) (286) (862) Contrato a termo de moeda (Non- deliverable forwards) (468) (1.534) (293) (1.203) Outros (912) (1.301) (838) (658) Total (8.754) (15.092) (4.583) (8.159) 15.5 Despesas cambiais liquidas De 1 de janeiro De 1 de janeiro De 1 de abril a De 1 de abril a a 30 de junho a 30 de junho 30 de junho 30 de junho de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 (não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado) Relacionadas a contas a receber e a pagar (40.098) 194 (6.921) (146) Relacionadas a outros ativos e passivos 453 (960) (625) (296) Total (39.645) (766) (7.546) (442) 31 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) 15.6 Ganho na posição monetária líquida pela exposição à inflação na Argentina De 1 de janeiro De 1 de janeiro De 1 de abril a De 1 de abril a a 30 de junho a 30 de junho 30 de junho 30 de junho de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 (não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado) Contas a receber de clientes e outros créditos (13.550) (20.106) (5.598) (9.058) Outros ativos (1.317) (2.844) (591) (2.638) Caixa e equivalentes de caixa (314) (482) (341) (43) Provisões 455 797 184 369 Empréstimos e financiamentos 3.999 13.152 1.464 6.504 Fornecedores 6.153 9.093 2.140 7.889 Salários e obrigações trabalhistas 1.355 2.296 536 (2.664) Total (3.219) 1.906 (2.206) 359 16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16.1 Capital social e prêmio de ações A Companhia foi constituída em 26 de julho de 2011 com um capital totalmente subscrito e integralizado de US$ 50.000, representado por 1 ação da administração e 49.999 ações ordinárias de US$ 1,00 cada. O capital social da Companhia é denominado em US$. Após diferentes modificações no capital social detidas em datas anteriores destas demonstrações financeiras, o capital totalmente subscrito e integralizado ascendia a US$ 106.622,31 (BRL 217) representado por 106.622.306 ações de US$ 0,01 cada e ágio na emissão de ações de 748.624. Detalhe de todas as modificações no capital social, está incluído na Nota 15 das demonstrações financeiras consolidadas anuais de 31 de dezembro de 2019. 16.2 Programa de Recompra de Ações Em 25 de abril de 2018, a Assembleia Geral de Acionistas, aprovou um Programa de Recompra de BDRs, e autorizou a Conselho de Administração a implementar nas seguintes condições: Quantidade máxima de BDRs a serem adquiridas até 1.522.208 BDRs Consideração mínima e máxima no caso de valor mínimo de BRL 2 até o valor máximo de BRL aquisição por valor 30 BDRs adquiridas no âmbito do Programa de Recompra serão mantidas em tesouraria, canceladas, ou, ainda, serão destinadas a quaisquer outros planos aprovados pela Assembleia Geral de acionistas da Companhia. O objetivo da Companhia com o Programa de Recompra e gerar valor para os acionistas, por meio de uma adequada administração da estrutura de capital da Companhia. Seguindo a IAS 32, a Companhia reconheceu suas próprias ações (Ações em tesouraria) como conta redutora do patrimônio e nenhum lucro ou perda relativo a esses instrumentos é reconhecido na demonstração do resultado. Veja abaixo a data em 30 de junho de 2020: 32 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) Quantidade de BDRs em tesouraria em 30 de junho 490.236 de 2020. Quantidade de BDRs adquiridas 1.346.300. Os BDRs foram adquiridos a um preço médio de BRL 10,49 com preços que variam de BRL 14,30 a BRL 9,16 (total da contraprestação paga BRL 14.117) Número de BDRs entregada aos funcionários para 856.064 atender o segundo vesting do Stock Grant Valor total apresentado como ações em tesouraria, BRL 4.676 deduzido do patrimônio líquido As ações em tesouraria foram adquiridas por duas subsidiárias do Grupo (United Medical Ltda e Wisteny Trading S.A.). 17. IMPOSTO DE RENDA O Grupo calcula a despesa de imposto de renda do período usando a alíquota fiscal que seria aplicável receita anual. Os principais componentes de despesas com imposto de renda na demonstração consolidada intermediária condensada são: De 1 de De 1 de janeiro a 30 de janeiro a 30 de De 1 de abril a 30 De 1 de abril a 30 junho de 2020 junho de 2019 de junho de 2020 de junho de 2019 (não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado) Corrente (11.806) (8.741) (5.363) (5.666) Diferido 6.524 (1.420) 4.770 489 Total de despesas de imposto de renda reconhecido na demonstração de resultado (5.282) (10.161) (593) (5.177) 18. PARTES RELACIONADAS A Nota 1 fornece informações sobre a estrutura do Grupo, incluindo detalhes sobre subsidiárias e a empresa de holding. Em janeiro e maio de 2020, a Companhia assinou dois empréstimos com a Knight - Vide Nota 9 para maiores informações. A única transação com partes relacionadas realizada durante o período foi a contratação de empréstimos outorgados pela Knight Therapeutics Inc. por um valor de USD 11 milhões (veja nota 9) que acumularam juros de BRL 593 durante o período atual. Os termos e condições do empréstimos são equivalentes aos que prevalecem nas transações em uma base equitativa. Além disso, a gerência sénior recebe remuneração conforme determinado pelo Conselho de Administração. No período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e 2019, a remuneração total do nosso Conselho de Administração e Diretoria foi de BRL 3.997 e BRL 6.661, respectivamente. 33 BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS PARA O PERIODO DE SEIS MESES E TRES MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 (Valores em milhares de Reais - BRL - exceto dados de ações e quando indicado em contrário - Veja Nota 2.1.) 19. COVID-19 Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou COVID-19 uma pandemia global. Com o recente e rápido desenvolvimento do surto, alguns países onde o Grupo possui operações significativas exigiram que as entidades limitassem ou suspendessem as operações comerciais e implementaram restrições de viagem e medidas de quarentena. Nesse contexto, o Grupo trabalhou e atualmente atua em diferentes planos de contingência para fornecimento contínuo e, nesta fase, não prevê nenhuma escassez relevante de estoque. Além disso, com base na análise realizada pela administração do Grupo, o surto trouxe e provocará um impacto negativo nas atividades do Grupo, incluindo suas receitas e rentabilidade, além de gerar certos atrasos nas cobranças de recebíveis e a necessidade de redução ao valor recuperável de ativos diferentes. Devido a esse contexto e após a análise da administração pelo Grupo sobre o impacto dessa situação, o Grupo registrou durante o primeiro trimestre uma provisão para obsolescência de estoques adicional com base na lenta rotação esperada devido às vendas estimado e (b) uma redução no valor do ágio relacionado a CGU do DOSA (ver notas 7 e 4, respectivamente). Nenhuma questão adicional foi observada ou registrada durante o segundo trimestre. medida que o surto continua progredindo e evoluindo, é incerto neste momento prever a extensão de impactos adicionais nos resultados financeiros e operacionais do Grupo que não podem ser razoavelmente estimados, mas impactos adicionais podem ser materiais. 20. EVENTOS SUBSEQUENTES Como divulgado na Nota 1, a Knight se tornou acionista controlador da Companhia e, como consequência da venda de controla, a Knight está realizando a Oferta Pública de Aquisição de Ações e BDRs (OPA). Em 8 de julho, a CVM aprovou a OPA com o objetivo de (i) cumprir a obrigação estatutária da Ofertante de realizar a oferta pública de aquisição dos BDRs após a transferência de controle e, (ii) a descontinuidade voluntária do programa de BDRs da Companhia, de acordo com a regulamentação aplicável. Os titulares de BDRs estão convidados a vender seu BDRs no leilão que ocorrerá em 14 de agosto de 2020. ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. Versão : 1 Índice Pareceres e Declarações Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 1 Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente 2 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. Versão : 1 Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras Os diretores da Biotoscana Investments S.A., sociedade estrangeira, constituída de acordo com as leis do Grão Ducado de Luxemburgo, com sede em 70 Route D´Esch, L-1470, Luxemburgo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 19.688.956/0001-56 ("Companhia"), declaram, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que: (i) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes da Companhia; e (ii) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2020. PÁGINA: 1 de 2 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. Versão : 1 Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente Os diretores da Biotoscana Investments S.A., sociedade estrangeira, constituída de acordo com as leis do Grão Ducado de Luxemburgo, com sede em 70 Route D´Esch, L-1470, Luxemburgo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 19.688.956/0001-56 ("Companhia"), declara, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que: (i) reviram, om as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes da Companhia; e (ii) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes da Companhia; e (ii) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2020. PÁGINA: 2 de 2 Attachments Original document

