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BOURRELIER GROUP SA

(ALBOU)
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02/06/2020 : AGM - Comptes Consolidés au 31 décembre 2019 Voir le PDF

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06/02/2020 | 12:26pm EDT

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Disclaimer

Bourrelier Group SA published this content on 02 June 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 June 2020 16:25:09 UTC
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Net income 2019 -22,3 M -24,9 M -24,9 M
Net cash 2019 125 M 139 M 139 M
P/E ratio 2019 -13,4x
Yield 2019 -
Capitalization 242 M 269 M 271 M
EV / Sales 2018 0,36x
EV / Sales 2019 0,78x
Nbr of Employees 1 547
Free-Float 11,5%
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Christian Roubaud Director-Finance & Administration
Annabelle Bourrelier Director
Jean-Michel Bourrelier Director
Yoann Bourrelier Director
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