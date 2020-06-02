02/06/2020 : AGM - Comptes Consolidés au 31 décembre 2019 Voir le PDF

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&RPSWHV FRQVROLG§V
(WDW GH VLWXDWLRQ ILQDQFL¦UH FRQVROLG§ DX
GƅHXURV
$&7,)
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,PPRELOLVDWLRQV &RUSRUHOOHV 3DUWLFLSDWLRQV HQWUHSULVHV DVVRFL§V $XWUHV DFWLIV QRQ FRXUDQWV
$FWLIV G LPS²W GLII§U§ 727$/ $&7,)6 121 &285$176 $&7,)6 &285$176
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$FWLIV ƮQDQFLHUV ž OD MXVWH YDOHXU FRQWUHSDUWLH U§VXOWDW
7U§VRUHULH HW §TXLYDOHQW GH WU§VRUHULH 727$/ $&7,)6 &285$176 727$/ $&7,)
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5§VXOWDW GH O H[HUFLFH ,QW§U¨WV PLQRULWDLUHV 727$/ &$3,7$8; 35235(6 3$66,)6 121 &285$176
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1RWH
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&R¹W GH O HQGHWWHPHQW ƮQDQFLHU QHW $XWUHV SURGXLWV HW FKDUJHV ƮQDQFLHUV 5§VXOWDW ƮQDQFLHU
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5§VXOWDW QHW
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$XWUHV §O§PHQWV GX U§VXOWDW JOREDO SDVV§V HQ FDSLWDX[ SURSUHV HW QHWV GƅLPS²WV
5§VXOWDW JOREDO FRQVROLG§
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/H WRWDO UHTXLV SDU ,$6 U§YLV§H l 5§VXOWDW JOREDO FRQVROLG§ | UHJURXSH OHV FKDUJHV HW SURGXLWV FRPSWDELOLV§V GLUHFWHPHQW HQ U§VXOWDW GH OD S§ULRGH HW FHX[ FRPSWDELOLV§V GLUHFWHPHQW HQ FDSLWDX[ SURSUHV QHWV GƅLPS²W
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