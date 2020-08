MarketScreener Homepage > Equities > Bolsa de valores de Sao Paulo > BRF S.A. BRFS3 BRBRFSACNOR8 BRF S.A. (BRFS3) Add to my list Report Report End-of-day quote Bolsa de valores de Sao Paulo - 08/12 22.7 BRL +1.48% 08/12 BRF S A : Demonstrações Financeiras 2T20 PU 08/12 BRF S A : 2Q20 Financial Statements PU 08/12 BRF S A : Mensagem da Administração 2T20 PU Summary Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news BRF S A : Demonstrações Financeiras 2T20 0 08/12/2020 | 10:53pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields

(Valores expressos em milhares de Reais) Informações Financeiras Intermediárias 30 de junho de 2020 BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 1 ÍNDICE BALANÇO PATRIMONIAL..................................................................................................................................................................................................... 4 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO.................................................................................................................................................................................. 5 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE .................................................................................................................................................. 6 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................................................................................................ 7 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ................................................................................................................................................................... 8 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO ................................................................................................................................................................ 9 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO................................................................................................................................................................................ 10 CONTEXTO OPERACIONAL.......................................................................................................................................................................... 41 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS...................... 46 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS .......................................................................................................................... 47 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ........................................................................................................................................................ 48 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ....................................................................................................................................................... 48 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS....................................................................................................... 49 ESTOQUES ........................................................................................................................................................................................................... 50 ATIVOS BIOLÓGICOS ...................................................................................................................................................................................... 51 TRIBUTOS, IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR...................................................................... 53 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ...................................................................... 54 DEPÓSITOS JUDICIAIS ................................................................................................................................................................................... 56 INVESTIMENTOS.............................................................................................................................................................................................. 57 IMOBILIZADO..................................................................................................................................................................................................... 58 INTANGÍVEL....................................................................................................................................................................................................... 61 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS..................................................................................................................................................... 62 FORNECEDORES............................................................................................................................................................................................... 65 FORNECEDORES RISCO SACADO.............................................................................................................................................................. 65 ARRENDAMENTO MERCANTIL................................................................................................................................................................. 66 PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES......................................................................................................................................................... 69 PLANOS DE BENEFÍCIOS A EMPREGADOS .......................................................................................................................................... 70 PROVISÃO PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS, TRABALHISTAS E OUTROS.................................................................... 70 PATRIMÔNIO LÍQUIDO.................................................................................................................................................................................. 71 LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO .................................................................................................................................................................. 72 INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCO .............................................................................................. 73 INFORMAÇÃO POR SEGMENTO ................................................................................................................................................................ 84 RECEITAS............................................................................................................................................................................................................. 86 OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS, LÍQUIDAS ..................................................................................................... 86 BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 2 RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS............................................................................................................................ 87 RESULTADO POR NATUREZA .................................................................................................................................................................... 87 PARTES RELACIONADAS - CONTROLADORA.................................................................................................................................... 88 COMPROMISSOS ............................................................................................................................................................................................... 91 TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA........................................................................................................................................ 91 EVENTOS SUBSEQUENTES.......................................................................................................................................................................... 91 APROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS..................................................................................... 93 COMENTÁRIO SOBRE O COMPORTAMENTO DAS PROJEÇÕES EMPRESARIAIS...................................................................................... 94 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL POR TITULARIDADE (NÃO REVISADO)............................................................................................ 94 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE A REVISÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS............................................................................................................................................................................................ 95 PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA E INTEGRIDADE..................................................................................................................................... 96 DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES.................................................................................................................................................................. 97 BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 3 (Valores expressos em milhares de Reais) BALANÇO PATRIMONIAL Controladora Consolidado ATIVO NE 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa 4 4.469.307 1.368.980 9.671.275 4.237.785 Títulos e valores mobiliários 5 309.460 396.994 337.183 418.182 Contas a receber de clientes e outros recebíveis 6 6.578.951 6.153.937 2.848.634 3.090.691 Estoques 7 3.447.795 2.786.147 5.103.218 3.887.916 Ativos biológicos 8 1.803.882 1.545.127 1.882.925 1.603.039 Tributos a recuperar 9 371.098 274.480 609.955 473.732 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 9 60.688 40.291 93.781 152.486 Instrumentos financeiros derivativos 24 237.757 193.740 244.362 195.324 Caixa restrito 1 296.294 1 296.294 Ativos mantidos para venda 15.874 16.671 42.284 99.245 Outros ativos circulantes 422.909 495.743 502.874 590.733 Total do ativo circulante 17.717.722 13.568.404 21.336.492 15.045.427 NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Títulos e valores mobiliários 5 14.728 14.891 415.456 307.352 Contas a receber de clientes e outros recebíveis 6 63.237 71.029 63.237 71.029 Tributos a recuperar 9 5.249.535 5.167.016 5.249.509 5.169.547 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 9 90.759 264.428 97.197 269.263 Impostos sobre a renda diferidos 10 2.131.882 1.808.494 2.180.059 1.845.862 Depósitos judiciais 11 560.469 575.681 560.549 575.750 Ativos biológicos 8 1.065.330 1.016.642 1.146.000 1.081.025 Créditos com partes relacionadas 30 325 234 - - Instrumentos financeiros derivativos 24 4.881 49.991 4.881 49.991 Caixa restrito 24.178 - 24.178 - Outros ativos não circulantes 65.881 78.516 70.990 85.537 Total do ativo realizável a longo prazo 9.271.205 9.046.922 9.812.056 9.455.356 Controladora Consolidado PASSIVO NE 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 CIRCULANTE Empréstimos e financiamentos 15 3.935.263 3.033.034 4.071.950 3.132.029 Fornecedores 16 5.958.687 5.270.762 6.725.495 5.784.419 Fornecedores risco sacado 17 982.237 842.037 982.237 842.037 Arrendamento mercantil 18 244.450 313.058 317.435 376.628 Salários, obrigações sociais e participações 964.760 754.032 1.008.666 825.254 Obrigações tributárias 205.701 268.193 489.833 517.208 Instrumentos financeiros derivativos 24 1.098.175 151.722 1.100.649 153.612 Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 21 1.135.183 1.081.103 1.139.238 1.084.308 Benefícios a empregados 20 87.996 87.996 97.688 95.919 Adiantamentos de partes relacionadas 30 8.926.155 5.364.164 - - Outros passivos circulantes 226.488 329.166 952.824 512.591 Total do passivo circulante 23.765.095 17.495.267 16.886.015 13.324.005 NÃO CIRCULANTE Empréstimos e financiamentos 15 17.730.549 13.395.970 20.791.601 15.488.250 Fornecedores 16 7.718 12.347 7.718 12.347 Arrendamento mercantil 18 1.995.738 1.939.494 2.161.196 2.054.552 Obrigações tributárias 182.924 190.257 182.924 190.257 Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 21 709.199 709.760 709.546 710.061 Impostos sobre a renda diferidos 10 - - 120.589 85.310 Passivos com partes relacionadas 30 1.165.241 960.056 - - Benefícios a empregados 20 535.733 506.791 654.297 593.555 Instrumentos financeiros derivativos 24 43.905 3 43.905 3 Outros passivos não circulantes 284.277 482.109 305.581 1.093.942 Total do passivo não circulante 22.655.284 18.196.787 24.977.357 20.228.277 Investimentos 12 11.912.608 6.499.517 17.801 14.880 Imobilizado 13 11.073.266 11.333.302 12.265.597 12.276.889 Intangível 14 3.239.478 3.139.532 5.476.891 4.908.079 Total do ativo não circulante 35.496.557 30.019.273 27.572.345 26.655.204 TOTAL DO ATIVO 53.214.279 43.587.677 48.908.837 41.700.631 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 22 Capital social 12.460.471 12.460.471 12.460.471 12.460.471 Reservas de capital 147.280 192.845 147.280 192.845 Prejuizos acumulados (3.739.036) (3.996.985) (3.739.036) (3.996.985) Ações em tesouraria (138.098) (38.239) (138.098) (38.239) Outros resultados abrangentes (1.936.717) (722.469) (1.936.717) (722.469) Atribuído aos acionistas controladores 6.793.900 7.895.623 6.793.900 7.895.623 Atribuído aos acionistas não controladores - - 251.565 252.726 Total do patrimônio líquido 6.793.900 7.895.623 7.045.465 8.148.349 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 53.214.279 43.587.677 48.908.837 41.700.631 As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 4 (Valores expressos em milhares de Reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Controladora Consolidado Abril a Janeiro a Abril a Janeiro a Junho de Junho de Junho de Janeiro a Abril a Junho Junho de Abril a Junho Janeiro a NE 2020 2020 2019 Junho 2019 de 2020 2020 de 2019 Junho 2019 OPERAÇÕES CONTINUADAS RECEITA LÍQUIDA 26 7.063.409 14.512.454 7.025.848 13.443.794 9.103.926 18.052.991 8.338.009 15.697.259 Custo dos produtos vendidos 29 (6.182.886) (12.011.795) (5.649.846) (10.919.670) (7.125.034) (13.821.122) (6.246.360) (12.088.540) LUCRO BRUTO 880.523 2.500.659 1.376.002 2.524.124 1.978.892 4.231.869 2.091.649 3.608.719 RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS Vendas 29 (1.057.781) (2.090.348) (987.445) (1.887.936) (1.360.889) (2.645.223) (1.256.777) (2.392.072) Gerais e administrativas 29 (122.609) (209.890) (85.753) (177.433) (190.465) (333.025) (136.157) (277.386) Redução ao valor recuperável de contas a receber 29 22.024 (9.078) (1.035) (7.573) 21.096 (11.755) 1.709 (3.798) Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 27 147.221 (84.110) 263.008 175.516 138.553 (100.000) 230.477 153.801 Equivalência patrimonial 12 2.086.260 6.073.512 137.670 350.038 - - (860) (1.025) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 1.955.638 6.180.745 702.447 976.736 587.187 1.141.866 930.041 1.088.239 Despesas financeiras 28 (577.883) (1.192.623) (982.549) (1.494.651) (166.563) (735.913) (1.048.018) (1.551.277) Receitas financeiras 28 66.332 173.109 460.656 540.550 81.833 194.711 474.668 560.729 Variações monetárias e cambiais 28 (1.037.987) (4.851.516) 68.931 (75.350) (105.573) (255.570) (45.972) (77.039) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 406.100 309.715 249.485 (52.715) 396.884 345.094 310.719 20.652 Imposto de renda e contribuição social 10 (102.230) (51.766) (61.591) 128.546 (89.755) (76.197) (119.696) 57.093 LUCRO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS 303.870 257.949 187.894 75.831 307.129 268.897 191.023 77.745 OPERAÇÕES DESCONTINUADAS LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS - - 134.931 (753.941) - - 133.931 (765.122) LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO 303.870 257.949 322.825 (678.110) 307.129 268.897 324.954 (687.377) Lucro Líquido Operações Continuadas Atribuível à Acionistas controladores 303.870 257.949 187.894 75.831 303.870 257.949 187.894 75.831 Acionistas não controladores - - - - 3.259 10.948 3.129 1.914 303.870 257.949 187.894 75.831 307.129 268.897 191.023 77.745 Lucro (Prejuízo) Líquido Operações Descontinuadas Atribuível à Acionistas controladores - - 134.931 (753.941) - - 134.931 (753.941) Acionistas não controladores - - - - - - (1.000) (11.181) - - 134.931 (753.941) - - 133.931 (765.122) LUCRO POR AÇÃO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS Número médio ponderado de ações - básico 809.612.517 810.672.698 811.440.470 811.428.248 Lucro líquido por ação - básico 23 0,38 0,32 0,23 0,09 Número médio ponderado de ações - diluído 809.875.209 810.935.390 811.440.470 811.428.248 Lucro líquido por ação - diluído 23 0,38 0,32 0,23 0,09 LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS Número médio ponderado de ações - básico 809.612.517 810.672.698 811.440.470 811.428.248 Lucro (prejuízo) líquido por ação - básico 23 - - 0,17 (0,93) Número médio ponderado de ações - diluído 809.612.517 810.672.698 811.440.470 811.428.248 Lucro (prejuízo) líquido por ação - diluído 23 - - 0,17 (0,93) As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 5 (Valores expressos em milhares de Reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE Controladora Consolidado Abril a Janeiro a Abril a Abril a Janeiro a Abril a Junho de Junho de Junho de Janeiro a Junho de Junho de Junho de Janeiro a NE 2020 2020 2019 Junho 2019 2020 2020 2019 Junho 2019 Lucro (prejuízo) líquido do período 303.870 257.949 322.825 (678.110) 307.129 268.897 324.954 (687.377) Outros resultados abrangentes Ganhos (Perdas) na conversão de operações no exterior (46.972) (148.522) (49.293) 659.167 (63.994) (105.697) (80.629) 617.836 Perdas em hedge de investimento líquido (69.236) (342.111) - - (69.236) (342.111) - - Ganhos (perdas) em hedge de fluxo de caixa 24 268.028 (741.483) 81.045 95.284 268.028 (741.483) 81.045 95.284 Ganhos (perdas) em aplicações em títulos de dívida mensurados ao VJORA (1) 5 2.703 (170) 1.175 1.568 2.703 (170) 1.175 1.568 Outros resultados abrangentes líquidos com efeitos subsequentes no resultado 154.523 (1.232.286) 32.927 756.019 137.501 (1.189.461) 1.591 714.688 Ganhos em aplicações em títulos patrimoniais mensurados ao VJORA (1) 5 4.636 5.003 19.298 80.314 4.636 5.003 19.298 80.314 Ganhos atuariais de planos de pensão e benefícios pós emprego 20 6.647 13.035 4.393 5.311 6.623 12.964 4.373 4.956 Outros resultados abrangentes líquidos sem efeitos subsequentes no resultado 11.283 18.038 23.691 85.625 11.259 17.967 23.671 85.270 Outros resultados abrangentes do período, líquidos de impostos 469.676 (956.299) 379.443 163.534 455.889 (902.597) 350.216 112.581 Atribuível à Acionistas controladores 469.676 (956.299) 379.443 163.534 469.676 (956.299) 379.443 163.534 Acionistas não controladores - - - - (13.787) 53.702 (29.227) (50.953) 469.676 (956.299) 379.443 163.534 455.889 (902.597) 350.216 112.581 VJORA: Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes. Os itens acima estão apresentados líquidos de tributos, os quais estão divulgados na nota 10. As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 6 (Valores expressos em milhares de Reais) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Atribuído aos acionistas controladores Outros resultados abrangentes Ajustes Ganhos acumulados Ajustes de (perdas) Total do Capital de conversão aplicações sobre hedge Ganhos Total do Participação patrimônio social Reserva Ações em de moeda financeiras de fluxo de (perdas) Prejuízos patrimônio de não líquido realizado de capital tesouraria estrangeira ao VJORA caixa atuariais acumulados líquido controladores (consolidado) SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 12.460.471 115.354 (56.676) (752.815) (98.451) (396.165) (28.088) (4.279.003) 6.964.627 567.150 7.531.777 Adoção do IFRS 16 - - - - - - - 6.287 6.287 - 6.287 Resultado abrangente (1) Ganhos (perdas) na conversão de operações no exterior - - - 626.254 - - - - 626.254 (30.666) 595.588 Perdas em hedge de investimento líquido - - - (66.818) - - - - (66.818) - (66.818) Ganhos não realizados em aplicações ao VJORA (2) - - - - 102.905 - - - 102.905 - 102.905 Ganhos em hedge de fluxo de caixa - - - - - 39.444 - - 39.444 - 39.444 Perdas atuariais de planos de pensão e beneficios pós emprego - - - - - - (148.735) - (148.735) (1.786) (150.521) Lucro (prejuízo) líquido do exercício - - - - - - - 297.612 297.612 (160) 297.452 SUB-TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE - - - 559.436 102.905 39.444 (148.735) 297.612 850.662 (32.612) 818.050 Perda na realização de aplicações ao VJORA (2) - - - - - - - (52.493) (52.493) - (52.493) Remensuração de benefícios a empregados - benefício definido - - - - - - - 30.612 30.612 - 30.612 Destinações Dividendos - - - - - - - - - (4.988) (4.988) Pagamentos baseados em ações - (6.861) 18.437 - - - - - 11.576 - 11.576 Aquisição (baixa) de participação de não controladores - 84.352 - - - - - - 84.352 (276.824) (192.472) SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 12.460.471 192.845 (38.239) (193.379) 4.454 (356.721) (176.823) (3.996.985) 7.895.623 252.726 8.148.349 Resultado abrangente (1) Ganhos (perdas) na conversão de operações no exterior - - - (148.522) - - - - (148.522) 42.825 (105.697) Perdas em hedge de investimento líquido - - - (342.111) - - - - (342.111) - (342.111) Ganhos não realizadas em aplicações ao VJORA (2) - - - - 4.833 - - - 4.833 - 4.833 Perdas em hedge de fluxo de caixa - - - - - (741.483) - - (741.483) - (741.483) Ganhos (perdas) atuariais de planos de pensão e benefícios pós emprego - - - - - - 13.035 - 13.035 (71) 12.964 Lucro líquido do período - - - - - - - 257.949 257.949 10.948 268.897 SUB-TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE - - - (490.633) 4.833 (741.483) 13.035 257.949 (956.299) 53.702 (902.597) Pagamentos baseados em ações - 5.380 6.211 - - - - - 11.591 - 11.591 Aquisição (baixa) de participação de não controladores (3) - (50.945) - - - - - - (50.945) (54.863) (105.808) Aquisição de ações em tesouraria - - (106.070) - - - - - (106.070) - (106.070) SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 12.460.471 147.280 (138.098) (684.012) 9.287 (1.098.204) (163.788) (3.739.036) 6.793.900 251.565 7.045.465 Todas as mutações nos outros resultados abrangentes são apresentadas líquidas de impostos. VJORA: Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes. Aquisição de participação remanescente na subsidiária Al Wafi (nota 1.1). As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 7 (Valores expressos em milhares de Reais) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Controladora Consolidado Janeiro a Janeiro a Junho de Janeiro a Junho de Janeiro a 2020 Junho 2019 2020 Junho 2019 ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro líquido das operações continuadas 257.949 75.831 268.897 77.745 Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado Depreciação e amortização 610.390 635.429 741.053 745.932 Depreciação e exaustão do ativo biológico 377.490 360.936 420.747 396.053 Resultado na alienação e baixas de ativos 2.380 (24.223) 7.409 (18.248) Redução ao valor realizável líquido dos estoques 40.021 83.670 63.180 89.553 Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 181.851 508.062 182.108 505.675 Equivalência patrimonial (6.073.512) (350.038) - 1.025 Resultado financeiro líquido 5.871.030 1.029.451 796.772 1.067.587 Recuperações e ganhos em ações tributárias (224.820) (687.371) (224.820) (687.371) Impostos sobre a renda diferidos 51.766 (128.546) 37.865 (143.931) Participação dos funcionários 121.399 101.684 117.992 110.455 Outras provisões (1) 251.911 82.466 259.024 56.644 1.467.855 1.687.351 2.670.227 2.201.119 Contas a receber de clientes (395.989) (901.666) 643.436 348.735 Estoques (701.669) (78.771) (1.223.384) (218.889) Ativos biológicos circulantes (258.755) (30.054) (268.631) (49.177) Fornecedores 286.358 (195.476) 522.587 (381.973) Fornecedores risco sacado 140.750 (299.603) 140.750 (299.575) Geração (aplicação) de caixa das atividades operacionais 538.550 181.781 2.484.985 1.600.240 Aplicações em títulos mensurados ao VJR (2) 2.800 (89.046) - (92.911) Resgate de títulos mensurados ao VJR (2) 99.264 19.866 102.172 20.244 Juros recebidos 50.925 94.254 57.176 108.632 Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos 196 8.247 - 15.551 Pagamento de provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (129.746) (173.762) (129.748) (173.762) Pagamento de juros (474.804) (486.667) (553.441) (557.228) Instrumentos financeiros derivativos 1.137.007 (94.366) 1.141.152 (109.092) Pagamento de imposto de renda e contribuição social - - (146) (68) Outros ativos e passivos operacionais 947.290 (628.334) 450.922 (97.323) Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 2.171.482 (1.168.027) 3.553.072 714.283 Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais descontinuadas - 48.342 - (109.234) Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 2.171.482 (1.119.685) 3.553.072 605.049 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aplicações em títulos mensurados ao custo amortizado - - - (15.362) Resgate de títulos mensurados ao custo amortizado - 89.046 - 95.638 Resgate de títulos mensurados ao VJORA (3) - 100.547 - 131.997 Resgate (aplicação) de caixa restrito 285.622 9.834 285.622 30.522 Aplicações no ativo imobilizado (274.851) (162.159) (285.323) (178.085) Aplicações no ativo biológico não circulante (423.203) (353.318) (470.300) (391.839) Recebimento pela venda de imobilizado e investimento 65.717 379.256 65.717 1.789.751 Aplicações no ativo intangível (64.428) (43.071) (59.067) (43.283) Combinação de negócios, líquida de caixa - - - (183.672) Alienação de participação em controlada - - 38.546 - Alienação (aquisição) de participação em empreendimentos controlados em conjunto e coligadas (547) 1.971 (547) 1.971 Aumento (redução) de capital em subsidiária (5.000) - - - Adiantamento para futuro aumento de capital - (1.559) - - Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento (416.690) 20.547 (425.352) 1.237.638 Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento descontinuadas - - - (58.782) Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento (416.690) 20.547 (425.352) 1.178.856 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Captações de empréstimos e financiamentos 2.855.552 1.668.093 3.357.785 1.783.550 Pagamento de empréstimos e financiamentos (1.381.422) (2.395.287) (1.639.768) (3.121.428) Aquisição de ações em tesouraria (106.070) - (106.070) - Aquisição de participação minoritária em controlada - - (100.390) - Pagamento de arrendamento mercantil (221.046) (238.305) (268.264) (279.086) Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento 1.147.014 (965.499) 1.243.293 (1.616.964) Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento descontinuadas - - - 1.567 Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento 1.147.014 (965.499) 1.243.293 (1.615.397) EFEITO DA VARIAÇÃO CAMBIAL EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 198.521 8.903 1.062.477 31.572 Aumento (decréscimo) líquido no saldo de caixa e equivalentes de caixa 3.100.327 (2.055.734) 5.433.490 200.080 Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.368.980 3.826.698 4.237.785 5.036.011 Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do período 4.469.307 1.770.964 9.671.275 5.236.091 Inclui provisão para acordo relacionado à ação coletiva (nota 1.3). VJR: Valor Justo por meio do Resultado. VJORA: Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes. As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 8 (Valores expressos em milhares de Reais) DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO Controladora Consolidado Reapresentado (1) Reapresentado (1) Janeiro a Janeiro a Junho de Janeiro a Janeiro a Junho Junho de 2020 2019 Junho de 2020 de 2019 1 - RECEITAS 16.501.955 15.401.404 19.998.832 17.849.033 Vendas de mercadorias e produtos 16.317.046 14.960.053 19.859.521 17.386.060 Outros resultados 38.180 277.842 18.082 266.806 Receitas relativas a construção de ativos próprios 272.645 155.251 264.438 159.210 Perdas de créditos estimadas (125.916) 8.258 (143.209) 36.957 2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (10.837.295) (9.701.424) (12.834.954) (11.121.046) Custos dos produtos vendidos (9.226.376) (8.278.794) (10.887.673) (9.344.518) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (1.620.836) (1.443.640) (1.945.822) (1.804.238) Provisão para perdas nos estoques 9.917 21.010 (1.459) 27.710 3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 5.664.660 5.699.980 7.163.878 6.727.987 4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (987.880) (996.365) (1.161.800) (1.141.985) 5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4) 4.676.780 4.703.615 6.002.078 5.586.002 6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 6.245.730 889.945 194.653 559.612 Equivalência patrimonial 6.073.512 350.038 - (1.025) Receitas financeiras 173.109 540.550 194.711 560.729 Outras (891) (643) (58) (92) 7 - VALOR ADICIONADO PARA DISTRIBUIÇÃO (5+6) 10.922.510 5.593.560 6.196.731 6.145.614 8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 10.922.510 5.593.560 6.196.731 6.145.614 Pessoal 2.504.040 2.294.875 2.743.528 2.503.839 Remuneração direta 1.829.075 1.718.794 2.021.894 1.890.010 Benefícios 544.184 461.296 582.713 492.363 F.G.T.S 130.781 114.785 138.921 121.466 Impostos, taxas e contribuições 2.045.361 1.582.357 2.085.446 1.837.334 Federais 850.068 603.475 886.296 856.227 Estaduais 1.174.975 959.009 1.174.972 959.115 Municipais 20.318 19.873 24.178 21.992 Remuneração do capital de terceiros 6.115.160 1.640.497 1.098.860 1.726.696 Juros, incluindo variação cambial 6.052.527 1.580.544 999.871 1.638.859 Aluguéis 62.633 59.953 98.989 87.837 Acionistas 257.949 75.831 268.897 77.745 Lucros retidos do período 257.949 75.831 257.949 75.831 Participação de não controladores - - 10.948 1.914 (1) O período comparativo foi reapresentado para melhor demonstração dos efeitos das variações cambiais. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 9 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO RESULTADO DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 São Paulo, 12 de agosto de 2020 - A BRF S.A. (B3: BRFS3; NYSE:BRF) - "BRF" ou "Companhia" divulga seus resultados do 2º Trimestre de 2020. Os comentários aqui incluídos referem-se aos resultados em reais, conforme a legislação societária brasileira e as práticas adotadas no Brasil, já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), cujas comparações têm como base os mesmos períodos de 2019, conforme indicado. Valor de Mercado DESTAQUES OPERACIONAIS (Operações Continuadas) R$18,44 bi US$3,39 bi RESPONSABILIDADE SOCIAL Cotações • R$218 milhões aplicados no 2T20 em iniciativas de combate à pandemia do Covid-19 e na preservação da saúde e segurança BRFS3 R$22,70 BRFS US$4,17 CONSOLIDADO Base: 12.08.2020 • Receita líquida de R$9.104 milhões no 2T20 (+9,2% a/a) • EBITDA Ajustado de R$1.031 milhões no 2T20 (-15,4% a/a1) Ações emitidas: • Margem EBITDA Ajustada de 11,3% no 2T20 (-3,3 p.p. a/a1) 812.473.246 ações • Lucro líquido de R$307 milhões no 2T20 (+60,8% a/a2) ON 5.310.626 ações em SEGMENTO BRASIL tesouraria • Receita Líquida de R$4.643 milhões no 2T20 (+13,7% a/a) Base: 30/06/2020 • EBITDA Ajustado de R$544 milhões no 2T20 (+17,7% a/a1) Teleconferência • Margem EBITDA Ajustada de 11,7% no 2T20 (+0,4 p.p. a/a1) Quinta-feira 13/08/2020 SEGMENTO INTERNACIONAL 10h00 BRT • Receita Líquida de R$4.207 milhões no 2T20 (+5,6% a/a) 9h00 US ET • EBITDA Ajustado de R$468 milhões no 2T20 (-32,5% a/a) Dial-in • Margem EBITDA Ajustada de 11,1% no 2T20 (-6,3 p.p. a/a) Brasil: DESTAQUES FINANCEIROS +55 11 3127-4971 ou • Geração de caixa operacional de R$1.418 milhões no 2T20 vs. R$1.162 milhões no 2T19. +55 11 3728-5971 • Alavancagem líquida (dívida líquida/ EBITDA Ajustado) de 2,89x no 2T20 vs. 3,74x no 2T19. Estados Unidos: • Liquidez total de R$12,2 bilhões no final do 2T203 +1 929 378-3440 ou • Extensão do prazo médio de endividamento de 3,2 para 4,9 anos4 +1 516 300-1066 Contatos RI: Carlos Alberto Moura Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores Eduardo Takeiti Pedro Bueno Diretor de Relações com Investidores Gerente de Relações com Investidores +55 11 2322 5377 acoes@brf-br.com Ex-efeitos tributários no 2T19. Operações continuadas. Incluindo linha de crédito rotativo de R$1,5 bilhão. Proforma, inclui captações e liquidações executadas em Jul e Ago -20. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 10 Disclaimer As declarações contidas neste relatório relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções e ao seu potencial de crescimento constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao futuro da Companhia. Essas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado e no desempenho econômico geral do país, do setor e do mercado internacional; estando, portanto, sujeitas a mudanças. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO Prezados(as) Senhores(as), Inicio esta carta com um profundo pesar pela perda prematura de um amigo de todos na BRF, nosso eterno Conselheiro Walter Malieni. Walter participou com muita dedicação e, com sua enorme capacidade técnica, teve atuação fundamental na construção deste processo de retomada da BRF que estamos colhendo os frutos agora. Deixo aqui registrado nosso reconhecimento e agradecimento ao Walter e nossos mais profundos sentimentos de conforto à sua esposa Luciana, a todos os familiares e aos amigos do nosso querido e saudoso Walter. Estamos vivendo um dos períodos mais desafiadores dos nossos quase 86 anos de história e temos ciência da enorme responsabilidade em mantermos a produção e o abastecimento de alimentos à população, em especial nesse momento em que as pessoas precisam de alguma normalidade em suas rotinas. Por isso, a pandemia de Covid-19 tem exigido agilidade, serenidade, resiliência, atitude e protagonismo para superarmos os obstáculos e avançarmos em nossa jornada. Efetivamente assumimos essa responsabilidade sua mais elevada prioridade, não economizamos recursos e esforços para cuidar das nossas pessoas e combater os efeitos da Covid-19 em nossas operações e nas comunidades onde atuamos. Dessa forma, já aplicamos o equivalente a R$247 milhões em recursos, sendo R$218 milhões somente neste trimestre. Temos muito orgulho do que fizemos, de fazer parte de um grupo solidário e de sermos uma empresa cada vez mais cidadã. Temos nos concentrado em manter as engrenagens da nossa cadeia viva, longa e complexa operando de forma coordenada e cadenciada, começando com a originação de grãos e a produção de ração, o manejo da nossa genética, o suporte aos nossos integrados, passando pela complexa logística de entrega de insumos e transporte de animais, a operação de nossas plantas de abate e produção, a coordenação da extensa logística de distribuição doméstica e internacional, o gerenciamento dos armazéns e chegando até o atendimento de nossos clientes nos mais de 130 países em que atuamos. Manter o compasso e a cadência de cada elo interdependente dessa cadeia tem exigido muito empenho e dedicação. Enumeramos a seguir algumas das iniciativas mais importantes para cuidar da nossa gente, nossas comunidades e sustentar a nossa complexa operação durante esse último trimestre - ações Covid-19: Primeira empresa no setor a celebrar um acordo de compromisso com o Ministério Público do Trabalho - MPT, em âmbito nacional, constituindo uma referência para o mercado e para o País;

Uma das primeiras empresas a comunicar e iniciar um plano de doações para as comunidades onde atuamos e para pesquisas no combate ao Covid-19;

Covid-19; Uma das primeiras empresas a assumir compromisso público de não demissão;

Ainda no início de março, afastamos proativamente, entre colaboradores pertencentes aos grupos de risco e resultantes de busca ativa, aproximadamente 8,2 mil funcionários, recomendando que ficassem em suas casas, recebendo cuidado, atenção, sem impacto em suas remunerações;

Contratamos cerca de 6,7 mil colaboradores temporários em nossas fábricas, centros de distribuição e repositores da área comercial;

Implantamos o plano de reconhecimento semanal com apoio financeiro e de alimentos ao colaborador BRF, beneficiando cerca de 65 mil funcionários;

Expandimos o canal de consulta Dr. BRF para mais 30 mil beneficiados entre terceiros e integrados;

Iniciamos a distribuição de mais de 3 milhões de máscaras PFF2 e a higienização de cerca de 230 toneladas de máscaras de tecido por mês; BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 11 Disponibilizamos aproximadamente 600 mil litros de álcool em gel espalhados através de centenas de estações de sanitização;

Instalamos cerca de 10 mil m 2 de acrílico para separação das atividades críticas e refeitórios;

de acrílico para separação das atividades críticas e refeitórios; Substituímos mais de 8.300 filtros de ar-condicionado para substituição imediata e monitoramento constante;

ar-condicionado para substituição imediata e monitoramento constante; Instalamos 33 câmeras térmicas e compramos de mais de 2 mil termômetros;

Adicionamos mais de 400 ônibus à frota de transporte dos colaboradores, mais que dobrando a nossa frota de fretados;

Formamos uma equipe de testagem de mais de 70 pessoas com dedicação exclusiva na aplicação de testes em mais de 40 localidades;

Deslocamos médicos e enfermeiros do Hospital Israelita Albert Einstein para acompanhamento dos testes nas diferentes localidades;

Contratamos mais de 400 vigilantes para controle de temperatura e de fluxos nas unidades;

Instalamos mais de 465 postos de trabalho para atendimento ao aumento de frequência e escopo de assepsia;

Acrescentamos aproximadamente, 3,3 milhões de km na logística agropecuária - para transferência de animais - evitando-se a ruptura na cadeia e atendendo as melhores práticas em bem-estar animal;

evitando-se a ruptura na cadeia e atendendo as melhores práticas em bem-estar animal; Adicionamos cerca de 20 mil posições pallets em armazéns portuários para resiliência da cadeia;

Mantivemos mais de 7 mil repositores e vendedores, garantindo o atendimento dos clientes e consumidores;

Monitoramos e analisamos mais de 480 Decretos e 113 Proposições Legislativas que poderiam impactar o setor;

Produzimos mais de 90 peças comunicação diferentes, entre banners, cartazes e vídeos, com foco em prevenção e na campanha "Aqui A Gente Se Cuida";

Destinamos doações a mais de 90 cidades no Brasil, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã, Catar e Turquia, beneficiando mais de 180 entidades;

Disponibilizamos mais de 1,3 milhão de EPIs para 35 municípios no Brasil;

Estamos doando R$5 milhões para o Instituto Butantan, auxiliando na ampliação da sua capacidade de produção de vacinas, bem como R$2 milhões para outros institutos de pesquisa, tais como o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Essa é a nossa Essência, a nossa Cultura, o nosso jeito de ser e de cuidar das pessoas, das comunidades e da sociedade. Fazemos isso pois somos parte de um todo e não medimos esforços em fazer nossa parte pelo todo. Com isso, anunciamos orgulhosamente os resultados do segundo trimestre de 2020 (2T20). A despeito de todos os obstáculos e adversidades enfrentadas durante esse período, conseguimos comercializar mais de 1 milhão de toneladas de produtos, mesmo patamar alcançado no segundo trimestre de 2019 (2T19), gerando margens consistentes como nos últimos cinco trimestres e com sólida evolução do lucro líquido. Apesar das adversidades e das incertezas apresentadas pela pandemia, tivemos muito sucesso no desempenho do mercado doméstico. Crescemos o volume de processados, nosso foco nos últimos anos, em quase 13%, movendo o sortimento do nosso portifólio em direção a produtos de maior valor agregado, alavancando ainda mais a fortaleza e credibilidade das principais marcas: Sadia, Perdigão, Qualy e Banvit. Nossa receita líquida consolidada atingiu R$9,1 bilhões, mais de 9% em relação ao registrado no 2T19, favorecida principalmente pelas margens e volumes elevados nas categorias de produtos processados. Em função dos maiores gastos de produção e operação, sobretudo aqueles relacionados às iniciativas elencadas acima - gastos Covid-19, a margem bruta atingiu cerca de 22%. No entanto, se desconsiderarmos os gastos Covid-19, nossa margem bruta permaneceu próxima ao patamar de 25% que apresentamos nos últimos trimestres. Nosso EBITDA Ajustado registrou pouco mais de R$1,0 bilhão, apresentando margem EBITDA Ajustada de 11,3%. Ao excluirmos os gastos Covid-19, nosso EBITDA Ajustado teria alcançado R$1,2 bilhão, com patamar de margem acima de 14% apresentado nos últimos trimestres. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 12 Nosso desempenho operacional propiciou a geração de caixa livre de mais de R$800 milhões, beneficiando ainda mais nossa já robusta posição de caixa. Terminamos o trimestre com uma liquidez total de cerca de R$12,2 bilhões5, nível prudente e coerente com nossa gestão dos passivos financeiros. Anunciamos, em julho de 2020, a emissão de debêntures no montante agregado de R$2,2 bilhões, que lastrearam a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA, a maior operação do gênero no Brasil. Em paralelo, com recursos próprios, anunciamos a recompra de bonds no mercado internacional no montante US$296 milhões, reduzindo drasticamente os títulos com vencimentos em 2022, 2023 e 2024. Adicionalmente, no início de agosto, liquidamos antecipadamente dívidas de curto prazo com instituições financeiras no Brasil no valor de R$965 milhões. Como resultado, reequilibramos a participação de dívidas denominadas em Reais de 27% no 1T20 para 35%6 e estendemos o prazo médio do nosso endividamento de 4,5 anos no 1T20 para 4,92 anos. Mesmo vivendo um período de extrema volatilidade, não descuidamos da nossa estratégia e do nosso futuro: lançamos mais de 70 SKUs durante o trimestre e replanejando o futuro, com uma série de iniciativas sendo elaboradas, focando no crescimento e expansão de novos produtos com a força de nossas marcas. Reforçamos o nosso compromisso com os aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG) com as seguintes ações: Aderimos ao movimento do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável - CEBDS para combater o desmatamento ilegal da Amazônia, suportar inclusão social e econômica de comunidades locais, minimizar o impacto ambiental no uso de recursos naturais e valorizar e preservar a biodiversidade, entre outros;

Participamos da co-criação do Movimento Nós, iniciativa criada por oito das principais companhias de alimentos e bebidas do país para suporte ao pequeno varejo nos processos de: i) reabertura segura com foco na saúde; ii) reabastecimento de estoque facilitado; iii) fortalecimento da relação comércio e consumidores e iv) divulgação de conteúdo de qualidade para o mercado, beneficiando cerca de 3 milhões de brasileiros;

co-criação do Movimento Nós, iniciativa criada por oito das principais companhias de alimentos e bebidas do país para suporte ao pequeno varejo nos processos de: i) reabertura segura com foco na saúde; ii) reabastecimento de estoque facilitado; iii) fortalecimento da relação comércio e consumidores e iv) divulgação de conteúdo de qualidade para o mercado, beneficiando cerca de 3 milhões de brasileiros; Em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 27 de abril de 2020, renovamos o Conselho de Administração por maioria absoluta dos acionistas, composto por membros independentes, profissionais de mercado e com reputação ilibada, incluindo a eleição de três novos membros, construindo uma governança mais diversa, com competências e experiências complementares; A publicação de nosso Relatório Integrado, disponível em nosso site de Relações com Investidores, demonstra a vocação empresarial da BRF em cuidar do meio ambiente, das relações sociais e valorizar a boa governança corporativa, sempre balizados pelos compromissos fundamentais com segurança, qualidade e integridade. Sabemos que ainda temos muito a fazer, e faremos cada vez mais e melhor. Somos a única empresa do setor de alimentos no Brasil que compõe o Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE da B3 Em meu nome e do Comitê Executivo, gostaria de reconhecer e enaltecer a união, a dedicação, o empenho e o engajamento dos nossos mais de 90 mil colaboradores, mais de 15 mil fornecedores e cerca de 10 mil integrados, todos imbuídos com o espírito de induzir e propagar o propósito contido na Essência BRF: oferecer alimentos de qualidade, cada vez mais saborosos e práticos, para pessoas em todo o mundo, proporcionando VIDA MELHOR a todos. É com essa energia que lançamos as campanhas "Aqui A Gente Se Cuida" e #NossaPartePeloTodo, cuidando das nossas pessoas para que elas possam atender e servir os nossos mais de 250 mil clientes e milhões de consumidores em todo o mundo. Incluindo a linha de crédito rotativo de R$1,5 bilhão. Dívida bruta proforma: inclui emissões e resgates de dívida executadas em Jul-20. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 13 A pandemia continua trazendo impactos relevantes na Companhia, na economia do País e no mundo, mantendo elevado grau de incerteza. No entanto, tenho certeza de que esta situação vai passar e, enquanto isso, aqui na BRF, não mediremos esforços e recursos para proteger as nossas pessoas, suas famílias, e cumprir com o nosso propósito de, com alimentos de qualidade, proporcionar uma vida melhor para todos. E vamos continuar a melhorar o nosso negócio, aperfeiçoando nosso sistema de gestão, monitorando os riscos, melhorando nossa eficiência e zelando pela nossa sustentabilidade empresarial. Por fim, agradeço também ao Conselho de Administração pela sensibilidade e apoio incondicionais, aos acionistas pela confiança e valorização de uma empresa que preza pela cidadania corporativa, aos integrados e fornecedores pela parceria e colaboração, às comunidades onde estamos presentes pelo acolhimento e aos nossos clientes e consumidores pela preferência de nossos produtos e marcas. Lorival Nogueira Luz Jr. Diretor Presidente Global BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 14 DESTAQUES Principais Indicadores Financeiros Destaques (R$ Milhões) 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Volumes (Mil, Toneladas) 1.083 1.090 (0,7%) 1.087 (0,4%) Receita Líquida 9.104 8.338 9,2% 8.949 1,7% Preço Médio (R$/kg) 8,41 7,65 10,0% 8,23 2,1% CPV (7.125) (6.246) 14,1% (6.696) 6,4% Lucro Bruto 1.979 2.092 (5,4%) 2.253 (12,2%) Margem Bruta 21,7% 25,1% (3,3) p.p. 25,2% (3,4) p.p. Lucro (Prejuízo) Líquido - Op. Continuadas 307 191 60,8% (38) n.m. Margem Líquida - Op. Continuadas (%) 3,4% 2,3% 1,1 p.p. (0,4%) 3,8 p.p. Lucro (Prejuízo) Líquido - Total societário 307 325 (5,5%) (38) n.m. Margem Líquida - Total (%) 3,4% 3,9% (0,5) p.p. (0,4%) 3,8 p.p. EBITDA Ajustado 1.031 1.547 (33,3%) 1.251 (17,6%) Margem EBITDA Ajustado (%) 11,3% 18,6% (7,2) p.p. 14,0% (2,7) p.p. Impactos Tributários (ICMS e Cesta Básica) - 328 n.m. - n.m. EBITDA Ajustado Ex-Efeitos Tributários* 1.031 1.219 (15,4%) 1.251 (17,6%) Margem EBITDA Ajustado Ex-Efeitos Tributários* (%) 11,3% 14,6% (3,3) p.p. 14,0% (2,7) p.p. Geração (Consumo) de Caixa 807 1.373 (41,2%) 2.774 (70,9%) Dívida Líquida (15.311) (13.900) 10,2% (15.589) (1,8%) Alavancagem (Div.Líquida/EBITDA Aj. 12M) 2,89X 3,74X (22,8%) 2,68X 7,7% Excluindo ativos/passivos tributários contingentes de ICMS sobre a base de PIS/Cofins e ICMS sobre Cesta Básica, conforme reportado no 2T19 Destaques do Trimestre e Eventos Subsequentes Implantação de conjunto de contramedidas para o combate dos efeitos da Covid-19, visando a segurança dos nossos colaboradores, integrados, comunidades em que a Companhia está presente, fornecedores, clientes e consumidores, com gastos adicionais de R$218 milhões no trimestre e R$247 milhões no semestre;

Covid-19, visando a segurança dos nossos colaboradores, integrados, comunidades em que a Companhia está presente, fornecedores, clientes e consumidores, com gastos adicionais de R$218 milhões no trimestre e R$247 milhões no semestre; Co-criação do Movimento Nós, iniciativa para contribuir com a retomada dos negócios do pequeno varejo, visando beneficiar aproximadamente 300 mil pontos de venda, 1 milhão de trabalhadores e 3 milhões de brasileiros;

do Movimento Nós, iniciativa para contribuir com a retomada dos negócios do pequeno varejo, visando beneficiar aproximadamente 300 mil pontos de venda, 1 milhão de trabalhadores e 3 milhões de brasileiros; No segmento Brasil, expansão da categoria Sadia Veg&Tal, com o lançamento da linha de vegetais em quatro opções: couve-flor, brócolis, ervilha e mix de vegetais, lançamento de lombo e frango defumado, novos sabores de Salamitos, entre outros. No segmento Internacional, lançamento da linha de batatas fritas no mercado Halal, expansão da linha de empanados e hambúrgueres, entre outros;

couve-flor, brócolis, ervilha e mix de vegetais, lançamento de lombo e frango defumado, novos sabores de Salamitos, entre outros. No segmento Internacional, lançamento da linha de batatas fritas no mercado Halal, expansão da linha de empanados e hambúrgueres, entre outros; Perdigão e Sadia foram as marcas preferidas pelos consumidores em 2019, na categoria de alimentos, e Qualy, na categoria de margarina, segundo estudo da Kantar Brand Footprint. Na leitura dos quatro primeiros meses no ano, as marcas Sadia e Perdigão também aparecem no Top 10 de marcas que mais ganharam penetração no período;

Crescimento de market share nas seguintes categorias em relação à última leitura: margarinas +2,4 p.p.e congelados +1,2 p.p.;

nas seguintes categorias em relação à última leitura: margarinas +2,4 p.p.e congelados +1,2 p.p.; Participação da categoria de processados no segmento Brasil atingiu 75,2%, crescimento de 4,3 p.p. em relação ao 2T19;

Início da operação do nosso e-commerce Mercato em Casa, com entrega nas cidades de Curitiba e São Paulo;

e-commerce Mercato em Casa, com entrega nas cidades de Curitiba e São Paulo; A plataforma digital vem crescendo de forma acelerada em todas as áreas e se consolidando como um dos pilares estratégicos da Companhia;

Emissão de 2,2 milhões de Debêntures em duas séries, sendo 705 mil da primeira série com prazo de 7 anos e 1,495 milhões da segunda série com prazo de 10 anos, totalizando o montante de R$2,2 bilhões;

Recompra, no mercado internacional, de bonds com vencimento em 2022, 2023 e 2024, totalizando o montante agregado de US$296 milhões;

com vencimento em 2022, 2023 e 2024, totalizando o montante agregado de US$296 milhões; Pré-liquidações de operações de crédito, em montante de R$965 milhões, junto a instituições financeiras no Brasil. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 15 Ações táticas durante o trimestre Segmento Brasil: Nosso desempenho no mercado doméstico foi bem-sucedido, fruto das ações implementadas de forma consistente, com o objetivo de proteger nossa rentabilidade e atender nossos consumidores em seus novos hábitos de consumo. O foco na melhoria de serviço das entregas e na reposição dos nossos produtos, buscando reduzir o impacto de ruptura, e na busca por um mix com maior valor agregado, impulsionado pelas nossas inovações, também contribuíram positivamente para nosso resultado. Com o maior valor agregado de nossas marcas, serviços e distribuição fomos capazes de proteger nossa categoria de "In Natura" das oscilações de mercado, proporcionando sustentação da rentabilidade do portfólio. O Movimento Nós, criado pelas oito das principais companhias de alimentos e bebidas do país para suporte ao pequeno varejo, iniciou suas atividades em junho, com o lançamento nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Os primeiros sinais demonstram alta aderência e receptividade dos pontos de vendas selecionados. Acreditamos que as condições comerciais oferecidas pela BRF e seus parceiros proporcionarão um importante impulso para a retomada dos negócios. Nossas ações de marketing continuam a nos aproximar cada vez mais dos nossos consumidores e aumentar a preferência pelas nossas marcas. A geração de conteúdo de qualidade e associado ao momento que vivemos, de maior consumo dentro dos lares, contribuiu fortemente neste sentido. Mensagens positivas e alinhadas ao perfil de cada marca, com receitas práticas para facilitar o dia-a-dia, gerando uma importante base de dados, nos possibilitou um aumento no diálogo com os nossos consumidores. Adicionalmente, o lançamento das linhas Sadia Bio e Veg&Tal reforçaram a nossa proposta de valor, com alimentos com qualidade superior e focando em novos hábitos de consumo. A campanha do novo "Sadia Mac'n Cheese", com o objetivo de nos comunicarmos com uma audiência mais jovem, foi um grande sucesso. No ambiente digital, produzimos conteúdo específico, como "live" de entretenimento - onde figurou entre os mais consumidos no YouTube - além de patrocinarmos "lives" sertanejas e uma grande "live" do maior canal de churrasco da internet. Em Qualy, também retomamos no ambiente digital a Campanha de Potes Colecionáveis trazendo conexão entre as embalagens e seu reuso. A Campanha proporcionou o maior NPS (Net Promoter Score) da história da marca. Com a marca Deline, ativamos o principal e tradicional momento da marca, com as festividades de São João. Todas estas iniciativas aumentaram os acessos aos sites das nossas marcas em 286% e, com o apoio do nosso Lab de Performance, aumentamos o tempo médio de visitas em 33%. O NPS das marcas, de forma agregada, teve uma melhora de 3 pontos percentuais, quando comparamos com mesmo período do ano anterior. A plataforma digital vem se consolidando como uma importante alavanca de geração de negócios, tanto em B2C como B2B, onde destacamos as parcerias com Rappi, Zé Delivery, Menu e içougue, ativações na plataforma dos principais clientes do varejo e criação de uma plataforma de vendas direta ao consumidor através do Mercato em Casa (www.mercatoemcasa.com.br). Na Logística Secundária, atingimos patamares históricos de nível de serviço, além de aumentar a produtividade da frota com ganhos de ocupação reduzindo custos. O desempenho dos índices de devolução contribuiu para a melhora na eficiência das entregas. A implementação de um sólido plano de contingência contribuiu substancialmente para o alcance das métricas de desempenho. Adicionalmente, investimos em reforço da segurança operacional com a aceleração da implementação de ferramentas de tecnologia para monitoramento e controle das operações. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 16 Segmento Internacional: O 2T20 produziu resultados sólidos para o mercado internacional em meio a um panorama de diferentes realidades. De um lado, a China continua impulsionando a demanda tanto por frango quanto por suíno, embora a concorrência em aves tenha se intensificado após a entrada dos EUA. Ainda assim, continuamos progredindo de forma consistente em nossa estratégia, na medida em que exploramos e crescemos nossa distribuição local. Expandimos nosso portifólio, com o lançamento de 57 novos SKUs (Stock Keeping Unit), explorando mais possibilidades em produtos de maior valor agregado e estamos capturando margens consistentes. Por outro lado, o mercado de exportações diretas tem sido penalizado pela falta de liquidez em mercados importantes como Angola e Líbia, sobretudo onde o petróleo se configura a maior parte da receita destes governos. Além disso, as exportações dependem em grande parte do segmento foodservice, que foi o mais afetado durante o 2T20 com o fechamento estendido do comércio. No segmento Halal DDP, continuamos focados no aumento de produtos de maior valor agregado, onde lançamos novos produtos e continuamos ganhando participação de mercado. A reorientação de mix de canais, por conta da Covid-19, permitiu uma expansão de negócios no "Modern Trade", proporcionando parcial compensação dos efeitos adversos no foodservice, graças à força das nossas marcas. Mantivemos nossa disciplina operacional com controle estrito sobre nossos recebíveis e disponibilidade de produtos, estabelecendo parcerias com os governos a fim de assegurar a segurança alimentar da população local. Resta, no entanto, um desafio econômico na Turquia, onde dificuldades nas exportações, a crise econômica, agravada pela Covid-19, e o fechamento do foodservice tem pressionado os preços em um mercado predominantemente de frango resfriado. Agregamos novas habilitações para exportações de frangos para Canadá, Chile, Egito e Coréia do Sul, além de recebermos habilitação para exportação de suínos para Mianmar. A diversificação geográfica de nossas exportações favorece a Companhia em momentos de necessidade de reprogramação de exportações, redirecionando atendimento a mercados com agilidade e eficiência. Planejamento Integrado e Logística: Nossas ações em planejamento integrado foram concentradas na revisão do modelo de abastecimento e estoques, procurando aumentar no nível de serviço. Também criamos um modelo de otimização para revisão do footprint fabril, proporcionando agilidade e flexibilidade na adaptação de nosso arranjo produtivo ante as intercorrências provocadas pela pandemia. Na Logística, continuamos com os ganhos de produtividade nas cargas e descargas em fábricas e centros de distribuição, atingindo os menores valores históricos e reduzindo o custo logístico. As ações de tecnologia embarcada e a continuidade dos processos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente - SSMA nos proporcionaram o atingimento dos menores índices de acidentes da nossa história. Também iniciamos o projeto de ocupação da frota, buscando maior alavancagem operacional. Já na frente de Commodities/Grãos: Focamos na execução e posicionamento comercial nas praças em que operamos, além da aplicação de insumos alternativos, buscando manter a competitividade em custo frente à volatilidade cambial, estoques projetados de passagem no mercado e previsões climáticas;

Expandimos a nossa capacidade de armazenamento, eficiência operacional e níveis de ocupação ideais, além de novas parcerias regionais;

Investimos no desenvolvimento de processos e segurança operacional na área de logística de grãos, incluindo monitoramento, rastreamento e controle;

Aceleramos nossa jornada de transformação digital, com aplicação de ferramentas de georreferenciamento; BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 17 Criamos a Academia de Commodities BRF, com o intuito de fomentar o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos profissionais da área e reforçar a vocação da Companhia na formação de pessoas. Na área de Inteligência de Proteínas, em conjunto com as áreas comerciais de cada mercado, revisamos as estratégias de curto prazo e criamos cenários para tomada de decisão no contexto da pandemia do Covid-19. Operações e Suprimentos: Nosso Sistema de Excelência Operacional (SEO) apresenta 20% a mais de aderência aos pilares versus o 1T20. Também concluímos os pilotos na implantação do novo Pilar PCL (Programação, Controle e Logística). No segundo semestre deste ano, executaremos o rollout do Pilar PCL para as demais unidades BRF. Iniciamos ainda a construção e implantação do Pilar CIEX (Centro de Inovação e Excelência Industrial e Agropecuária). A digitalização dos processos continua em franca expansão (rastreabilidade digital e diário de bordo) atingindo as principais unidades até final de 2020. Em nossa área de Suprimentos Diretos e Indiretos, conseguimos capturar, através de projetos de Value Engineering, cerca de R$36 milhões durante o 2T20. Adicionalmente, garantimos o abastecimento de materiais e insumos para nossas unidades com um nível de ruptura mínimo, mesmo sob o cenário volátil e adverso da Covid-19 (ex. fast track de homologação de fornecedores e aumento de estoques de materiais de higienização e EPIs, garantindo proteção aos colaboradores). Adotamos uma gestão próxima da cadeia de suprimentos, compartilhando boas práticas de gestão e controle em parcerias com fornecedores. Também atingimos uma mitigação média de 55% da inflação no spend de compras durante o 2T20, contribuindo decisivamente para a gestão de nossos custos. Segue abaixo a evolução de alguns indicadores da área industrial e agropecuária, na comparação com o 2T19: Turnover: redução de 35% na VP de Operações;

Produtividade: evolução de 3,2%;

Frango Griller embalado - incrementos de 2 p.p.;

embalado - incrementos de 2 p.p.; Ociosidade (Agropecuária + Industrial) - ex-impactosCovid-19: redução de 44%;

ex-impactosCovid-19: redução de 44%; Perdas processo produtivo - ex-impactosCovid-19: redução de 57%;

ex-impactosCovid-19: redução de 57%; Avanço na digitalização, com 90% dos produtores integrados conectados atrás de aplicativos. Qualidade, P&D e Sustentabilidade: As ações táticas do trimestre na área de Qualidade, P&D e Sustentabilidade foram concentradas na: Divulgação do Relatório Integrado BRF 2019, disponível em nosso site de Relações com Investidores, que foi estruturado em três capítulos principais: Essência, Estratégia e Resultados

Redução de 21% no índice de reclamações frente ao mesmo período de 2019 para produtos comercializados no Brasil e 54% para produtos exportados;

Forte evolução do indicador de Net Promoter Score (NPS), atingindo 84,2 pontos no último trimestre no atendimento às reclamações de consumidores. Com um crescimento de 10% com relação ao mesmo período de 2019, a BRF se posiciona na zona de excelência, de acordo com a metodologia do NPS;

Campanha do Meio Ambiente, englobando público interno, externo e imprensa: destaque para o evento 100% digital, realizado em parceria com o Jornal O Globo, para reforço da importância da sustentabilidade no futuro do planeta e na perspectiva da iniciativa privada e de especialistas. O livestream teve alcance de 505 mil pessoas e 573 mil visualizações;

teve alcance de 505 mil pessoas e 573 mil visualizações; Obtenção da abertura de 3 mercados para nossos produtos, sendo eles: Canadá (hidrolisados), Chile (farinhas) e Bolívia (margarinas), bem como 14 novas habilitações ou renovações para Omã (processados), Egito (carne de aves), Coréia do Sul (carne de aves) e Filipinas (carne de aves e suínos). BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 18 Estratégia, Inovação e Gestão: Tendo como pilar a consolidação da Essência BRF, a diretoria executiva tem trabalhado no desenho da Visão BRF 2030, que tem por objetivo determinar e detalhar a ambição de crescimento da Companhia e suas principais alavancas estratégicas para o atingimento desse crescimento. Nossa receita oriunda de inovações/novos produtos7 representou 4,6% da receita bruta do segmento Brasil, comparado com 3,1% no 2T19. Isso representa uma evolução significativa da BRF na direção de se tornar uma empresa cada vez mais inovadora e atenta às necessidades de clientes e consumidores. Através do BRF Hub, plataforma de inovação colaborativa, lançamos uma parceria com a empresa IBI-Tech, de Israel, um polo global em tecnologias disruptivas de alimentos (foodtechs) e agronegócios (agtechs). Além do fomento das iniciativas em tecnologia, almejamos desenvolver novas soluções, produtos, tecnologia, bem como metodologias desenvolvidas em Israel; estabelecer novas cooperações, considerando o perímetro de negócios a desenvolver; e ampliação do ecossistema de startups. Gente, Serviços e Tecnologia: Durante o 2T20, continuamos com as iniciativas de desenvolvimento de nossos colaboradores, ajustando formato e conteúdo às necessidades atuais da pandemia. Lançamos novos canais que expandem e fortalecem o ecossistema de aprendizagem da BRF, como webinars e podcasts, sessões com participação de especialistas convidados (internos ou externos) que abordam temas atuais, ao mesmo tempo em que reforçam mensagens- chave dos princípios da Cultura, como Interdependência e Colaboração. Alguns dos podcasts contam com mais de 1.000 visualizações. Também prosseguimos nas ações de Diversidade, com a Campanha do mês do Orgulho LGBTQIA+, reforçando a divulgação dos canais de transparência para denúncia de atos discriminatórios. No que tange à Transformação Digital, estamos evoluindo cada vez mais na utilização de métodos ágeis, cybersecurity, disponibilização de ferramentas e infraestrutura digital para reuniões e colaboração, principalmente após a atingirmos o número de mais de 10.000 colaboradores em home office devido ao Covid- 19. Além da realização de diversos fóruns, alguns atingiram mais de 3.000 colaboradores online, realizamos a primeira Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) em formato híbrido - presencial e virtual. Um exemplo importante de citar em Transformação Digital é o projeto de digitalização da agropecuária, conectando mais de 8.000 produtores de aves e suínos na plataforma móvel AgroBRF para acesso a dados produtivos da criação, notícias relativas à cadeia, notificações de processo como abate e alertas importantes que interagem com informações diárias sobre o andamento da produção. Em relação ao Covid-19, mantemos o foco na saúde e bem-estar das pessoas com a frente de Proteção ao Colaborador. Além de todas as ações mencionadas neste Relatório, realizamos a coordenação dos esforços de prevenção e combate, com a ajuda especializada do Dr. Esper Kallás e da consultoria do Hospital Albert Einstein. A estratégia incluiu aplicação de testes em 100% dos funcionários em cidades mais críticas e testagem por amostragem nas demais localidades. Em continuidade às ações de agenda positiva para os colaboradores, realizamos pesquisa de pulso que contou com mais de 9 mil respostas e indicou que 96% dos colaboradores percebem que a BRF está adotando as medidas adequadas durante a pandemia, bem como realizando comunicação e orientações eficazes aos funcionários. Vimos avanços na percepção de nossos colaboradores sobre a nossa jornada de Cultura, com a prática dos comportamentos que fazem parte de nossa essência no dia a dia, tratando as oportunidades indicadas, bem como fortalecendo as ações de gerenciamento de stress na organização. Em comunicação corporativa, intensificamos as campanhas internas ("Aqui A Gente Se Cuida"), com ênfase nos comportamentos esperados, na responsabilidade individual e na interdependência, e lançamos campanhas de mídia regional #NossaPartePeloTodo. 7 Produtos lançados durante os 24 meses anteriores à data de apuração. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 19 DESEMPENHO OPERACIONAL SEGMENTO BRASIL Segmento Brasil 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Volumes (Mil, Toneladas) 552 519 6,3% 562 (1,8%) Aves (In Natura) 105 122 (13,8%) 128 (17,7%) Suínos e outros (In Natura) 31 29 7,9% 30 3,8% Processados 416 368 12,9% 404 2,8% Receita Operacional Líquida (R$, Milhões) 4.643 4.082 13,7% 4.655 (0,3%) Preço médio (R$/Kg) 8,41 7,86 7,0% 8,28 1,5% CPV (3.622) (3.100) 16,8% (3.506) 3,3% Lucro Bruto (R$, Milhões) 1.020 982 4,0% 1.149 (11,2%) Margem Bruta (%) 22,0% 24,0% (2,1) p.p. 24,7% (2,7) p.p. EBITDA Ajustado (R$, Milhões) 544 790 (31,2%) 611 (10,9%) Margem EBITDA Ajustado (%) 11,7% 19,4% (7,6) p.p. 13,1% (1,4) p.p. EBITDA Ajustado Ex-Efeitos Tributários* (R$, Milhões) 544 462 17,7% 611 (10,9%) Margem EBITDA Ajustado Ex-Efeitos Tributários* (%) 11,7% 11,3% 0,4 p.p. 13,1% (1,4) p.p. Excluindo ativos/passivos tributários contingentes de ICMS sobre a base de PIS/Cofins e ICMS sobre Cesta Básica, conforme reportado no 2T19. 2T20 x 2T19 As restrições causadas pela pandemia de Covid-19 alteraram o hábito dos consumidores, impulsionando a preparação e o consumo dos alimentos dentro de casa. Assim, com o pequeno e grande varejo absorvendo o volume do foodservice, nossas vantagens competitivas foram realçadas: preferência de marcas, ampla distribuição, portfólio abrangente, entre outros, principalmente na categoria de processados e margarinas. Vale ressaltar a retomada no ritmo das inovações, que apresentaram um forte e consistente crescimento durante o 2T20, com destaque para as linhas Mac'n Cheese, Veg&Tal, Speciale e Bio. Com relação a performance das nossas marcas apresentamos um crescimento de 3,1 p.p. em preferência comparado ao primeiro semestre de 2019, sendo 1,9 p.p. em Perdigão, 1,2 p.p. em Sadia e 0,6 p.p. em Qualy. Reforçamos também nossa presença na mídia com crescimento de 14,5% no investimento digital das marcas. Outro indicador com performance positiva foi o NPS - net promoter score onde a BRF apresenta um crescimento de 3% vs 2019. Como consequência, o volume total apresentou um crescimento de 6,3% a/a, sendo o movimento mais pronunciado na categoria de processados (+12,9% a/a), fruto também das campanhas de marketing, ativações no trade e disciplina de execução. Os preços médios cresceram 7,0% a/a no 2T20, decorrentes da estratégia comercial acertada e melhor mix de produtos e canais. Com isso, a receita líquida do Segmento Brasil cresceu 13,7% a/a no 2T20, alinhada à estratégia de crescimento e rentabilização da operação. Esse desempenho comercial favorável compensou o impacto dos maiores custos em grãos, porém mitigou parcialmente os gastos extraordinários de prevenção e combate dos efeitos da Covid-19. Deste modo, a margem bruta retraiu 2,1 p.p. na comparação anual, atingindo 22,0% no 2T20. Excluindo os custos e despesas relacionados à Covid-19 na operação Brasil, totalizando R$117 milhões, o EBITDA Ajustado totalizaria R$661 milhões (+43,0% a/a) no 2T20, registrando uma margem EBITDA Ajustada de 14,2% (+2,9 p.p. a/a). Market Share No terceiro bimestre de 2020, a BRF atingiu 43,4% de market share em valor consolidado, apresentando uma queda de 0,8 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior. Comparado à última leitura, crescemos nas seguintes categorias: margarinas +2,4 p.p. e congelados +1,2 p.p. Por outro lado, as categorias de embutidos e frios perderam 1,7 p.p. e 0,6 p.p., respectivamente, BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 20 decorrentes das paralizações temporárias em algumas de nossas plantas, para a prevenção da saúde de nossos colaboradores contra os efeitos da Covid-19. Vale lembrar que a leitura Nielsen acima retrata parte do mercado em que a BRF atua, não estando inseridos nessa leitura algumas categorias (in natura) e canais (foodservice), relevantes para a BRF. Total BRF 44,2% 43,6% 43,0% 43,3% 43,0% 43,8% 43,4% 3Bi19 4Bi19 5Bi19 6Bi19 1Bi20 2Bi20 3Bi20 Fonte: Nielsen Frios Margarinas 58,4% 50,2% 49,5% 48,9% 48,8% 49,5% 49,8% 49,2% 54,3% 54,5% 54,7% 55,1% 56,0% 53,3% Maio/Jun Jul/Ago Set/Out Nov/Dez Jan/Fev Mar/Abr Maio/Jun Abr/Maio Jun/Jul Ago/Set Out/Nov Dez/Jan Fev/Mar Abr/Maio 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 Congelados Embutidos 46,7% 45,4% 44,4% 44,4% 44,4% 45,0% 46,2% 37,7% 37,0% 36,2% 37,2% 36,4% 37,5% 35,8% Abr/Maio Jun/Jul Ago/Set Out/Nov Dez/Jan Fev/Mar Abr/Maio Maio/Jun Jul/Ago Set/Out Nov/Dez Jan/Fev Mar/Abr Maio/Jun 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 Fonte: Nielsen Retail Bimestral - Margarinas e Congelados (leitura de Abril/Maio); Embutidos e Frios (leitura de Maio/Junho). BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 21 SEGMENTO INTERNACIONAL Conforme anunciado no primeiro trimestre de 2020, a Companhia, em conexão com seu modelo atual de gestão, alterou a maneira de reportar o segmento internacional. A partir do início de 2020, o segmento passou a ser gerenciado em três diferentes blocos, quais sejam: (i) Ásia; (ii) Distribuição Halal - Halal DDP; e (iii) Exportações Diretas, conforme detalhados abaixo, seguindo esse novo critério. Na planilha de fundamentos, localizada no site de relações com investidores (https://ri.brf-global.com/), encontra-seo histórico trimestral em comparação com a nova metodologia. Segmento Internacional 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Volumes (Mil, Toneladas) 463 505 (8,2%) 458 1,2% Aves (In Natura) 352 402 (12,4%) 358 (1,7%) Suínos e outros (In Natura) 48 39 23,7% 44 9,8% Processados 63 64 (1,3%) 56 13,7% Receita Operacional Líquida (R$, Milhões) 4.207 3.985 5,6% 4.016 4,8% Preço médio (R$/Kg) 9,08 7,89 15,0% 8,77 3,5% CPV (3.288) (2.939) 11,9% (2.966) 10,8% Lucro Bruto (R$, Milhões) 920 1.047 (12,1%) 1.049 (12,4%) Margem Bruta (%) 21,9% 26,3% (4,4) p.p. 26,1% (4,3) p.p. EBITDA Ajustado (R$, Milhões) 468 693 (32,5%) 680 (31,1%) Margem EBITDA Ajustado (%) 11,1% 17,4% (6,3) p.p. 16,9% (5,8) p.p. Em 30 de junho último, fortes temporais atingiram os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, em virtude de um fenômeno meteorológico comumente denominado "ciclone-bomba". Este evento gerou intercorrências nos embarques, em virtude da impossibilidade da realização de certificações e o natural remanejamento de navios, dadas as condições climáticas adversas. O impacto na reprogramação de embarques, em junho postergados para julho, foi de 8 mil toneladas, aproximadamente. Adicionalmente, em função da redução da alavancagem operacional pela Covid-19 e ajustes na cadeia produtiva, deixamos de produzir e atender 22 mil toneladas de proteína, sendo 13 mil toneladas na Ásia e 9 mil toneladas no segmento de exportações diretas para o Oriente Médio. A expansão da receita operacional líquida é contida pelo efeito da proteção ("hedge") cambial, conforme descrito na seção de desempenho financeiro, em virtude da forte desvalorização do real ante ao dólar norte- americano, num curto espaço de tempo, afetando as posições de proteção formadas nos doze meses anteriores ao encerramento deste trimestre. O aumento dos custos de produção, em virtude do cenário de grãos e da desalavancagem operacional promovida pela Covid-19 - com maior impacto em determinadas plantas com volumes direcionados à exportação no Brasil - também afetaram substancialmente os negócios, com a compressão do lucro bruto. Em contrapartida, a Companhia estabeleceu uma série de ações para gerenciamento de gastos e despesas, na área Internacional, de forma a mitigar parcialmente este efeito, através de postergação de substituição de pessoal, redução de viagens, revisão de contratos administrativos, etc. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 22 1) Ásia Asia 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Volumes (Mil, Toneladas) 144 140 3,5% 135 7,3% Aves (In Natura) 100 107 (6,7%) 94 6,63% Suínos e outros (In Natura) 39 27 43,3% 35 10,33% Processados 5 5 4,9% 5 (1,66%) Receita Operacional Líquida (R$, Milhões) 1.424 1.159 22,9% 1.326 7,4% Preço médio (R$/Kg) 9,86 8,31 18,7% 9,85 0,11% CPV (1.043) (901) 15,7% (887) 17,58% Lucro Bruto (R$, Milhões) 381 257 48,2% 439 (13,2%) Margem Bruta (%) 26,8% 22,2% 4,6 p.p. 33,1% (6,3) p.p. EBITDA Ajustado (R$, Milhões) 334 249 34,3% 407 (18,0%) Margem EBITDA Ajustado (%) 23,4% 21,5% 2,0 p.p. 30,7% (7,3) p.p. 2T20 x 2T19 No 2T20, a receita líquida do mercado asiático totalizou R$1,4 bilhão, crescimento de 22,9% a/a, reflexo dos maiores volumes embarcados no trimestre (+3,5% a/a) e maiores preços médios em reais (+18,7 % a/a). O surto de Peste Suína Africana continua impactando a oferta em diversos países asiáticos, resultando em maior demanda pelos produtos importados. Na China, nossos volumes cresceram 70% no período, favorecidos essencialmente por um maior número de plantas habilitadas durante o segundo semestre de 2019. No Japão, por conta do adiamento dos Jogos Olímpicos e seus níveis de estoque ora determinados, houve erosão nos preços médios, compensado parcialmente por Cingapura, onde a demanda por produtos congelados cresceu, em detrimento à demanda por produtos de outros mercados. O lucro bruto atingiu R$381 milhões no 2T20, alcançando uma margem bruta de 26,8% (+4,6 p.p. a/a). Os melhores desempenhos comercial e operacional foram importantes propulsores para o aumento da rentabilidade na região, apesar do efeito do hedge. Os gastos decorrentes das ações para prevenção e combate dos efeitos da Covid-19 na operação da Ásia totalizaram R$31 milhões. Excluindo-se esses efeitos, o EBITDA Ajustado teria atingido R$365 milhões no 2T20, apresentando margem de 25,6% (+4,2 p.p. a/a). 2) Distribuição Halal - Halal DDP Halal DDP 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Volumes (Mil, Toneladas) 176 183 (3,7%) 184 (4,2%) Aves (In Natura) 146 149 (1,98%) 154 (4,96%) Outros (In Natura) 0 1 (68,42%) 0 (1,67%) Processados 30 33 (10,18%) 30 0,01% Receita Operacional Líquida (R$, Milhões) 1.821 1.574 15,7% 1.702 7,0% Preço médio (R$/Kg) 10,35 8,61 20,15% 9,27 11,67% CPV (1.419) (1.057) 34,23% (1.288) 10,13% Lucro Bruto (R$, Milhões) 402 517 (22,3%) 413 (2,7%) Margem Bruta (%) 22,1% 32,9% (10,8) p.p. 24,3% (2,2) p.p. EBITDA Ajustado (R$, Milhões) 101 273 (63,0%) 165 (38,8%) Margem EBITDA Ajustado (%) 5,6% 17,4% (11,8) p.p. 9,7% (4,2) p.p. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 23 2T20 x 2T19 A receita líquida na Distribuição Halal totalizou R$1,8 bilhão no 2T20, um aumento de 15,7% a/a, favorecido pela desvalorização cambial de 37,4% a/a. A Covid-19 impactou a demanda em um período sazonalmente mais forte, o Ramadã, decorrente das ações de distanciamento social. Assim, os volumes caíram 3,7% a/a, principalmente no canal Foodservice, que foi parcialmente compensado pela maior demanda no varejo. Adicionalmente, as suspensões temporárias das plantas de Dois Vizinhos e Kizad, para exportação à Arábia Saudita, além do impacto em volume, influenciaram negativamente os preços em dólar (-12,7% a/a), principalmente a planta Kizad, pela redução de comercialização de processados naquele país, gerando redirecionamento de volumes para outros mercados na região e afetando a rentabilidade. Na Turquia, apesar do redirecionamento de volumes do foodservice para o modern trade com maior intensidade, fatores como a crise econômica, desvalorização da lira turca e intercorrências no fluxo de exportações para o Iraque, contribuíram para afetar nosso desempenho. Em relação ao market share, na região do GCC, encerramos o trimestre com uma participação de 37,1%, consolidando nossa liderança no mercado, apesar de todos os impactos mencionados. Segundo a última leitura da Nielsen, temos: griller com 50,7% (+ 2,1 p.p a/a); cortes de frango com 56,4% (-3,6 p.p a/a); processados com 14,0% (- 5,0 p.p a/a); Ainda no tocante ao market share, na Turquia, nossa participação de mercado atingiu 24,3% no 2T20, expansão de 5,0 p.p. em relação ao 2T19, resultado da continuidade das ações de fortalecimento da marca Banvit e do redirecionamento de canais, pela mudança de hábitos do consumidor. Vale lembrar que a metodologia da Nielsen foi alterada durante o período, sendo que a participação da Banvit no 2T19 passou a ser de 18,4%. Com essa alteração, o ganho de market share passou para 5,9 p.p. Desta forma, mantivemos nossa posição de liderança em quase todas as categorias.A margem bruta atingiu 22,1%. a/a (-10,8 p.p. a/a), decorrente do efeito do hedge e os maiores custos de grãos, produção e fretes. A desvalorização cambial, além de impactar os custos da região, também pressionou as despesas gerais e administrativas, mesmo com um controle mais rígido dos gastos. Os gastos decorrentes das ações de prevenção e combate dos efeitos da Covid-19 na operação Halal DDP totalizaram R$43 milhões. Excluindo-se esses efeitos, o EBITDA Ajustado da Distribuição Halal teria alcançado R$144 milhões no 2T20, apresentando margem EBITDA Ajustada de 7,9% (-9,4 p.p. a/a). 3) Exportações Diretas Direct Export 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Volumes (Mil, Toneladas) 143 183 (21,7%) 139 2,5% Aves (In Natura) 106 145 (27,3%) 111 (4,36%) Suínos e outros (In Natura) 9 11 (19,2%) 8 7,56% Processados 28 26 8,5% 21 37,36% Receita Operacional Líquida (R$, Milhões) 962 1.252 (23,2%) 988 (2,6%) Preço médio (R$/Kg) 6,73 6,86 (1,9%) 7,09 (5,04%) CPV (826) (981) (15,7%) (791) (4,44%) Lucro Bruto (R$, Milhões) 136 272 (50,0%) 197 (31,0%) Margem Bruta (%) 14,1% 21,7% (7,6) p.p. 19,9% (5,8) p.p. EBITDA Ajustado (R$, Milhões) 33 172 (80,6%) 107 (69,0%) Margem EBITDA Ajustado (%) 3,5% 13,7% (10,2) p.p. 10,9% (7,4) p.p. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 24 2T20 x 2T19 No 2T20, a receita líquida das Exportações Diretas totalizou R$962 milhões, queda de 23,2% a/a, reflexo dos menores volumes embarcados no trimestre (-21,7% a/a) e menores preços médios em reais (-1,9% a/a), agravados pelo hedge cambial. Nessa subdivisão, o mercado Halal representa pouco mais da metade do volume. A retração no desempenho comercial é resultado de: menor poder de compra pelos clientes em mercados-chave, como Angola, que é um país dependente da produção de petróleo, cujo valor estava depreciado no período, agravado por atrasos do governo local na emissão das licenças de importação aos clientes, mesmo com redirecionamento de volumes para o Egito, fruto de habilitação recente e do aumento do VAT (tributo sobre consumo), de 5% para 15%, na Arábia Saudita, o que proporcionou maior demanda; fechamento temporário de nossa fábrica de Lajeado provocando restrições na disponibilidade de griller; e preços de peito historicamente baixos devido ao fechamento do canal foodservice, onde o consumo desta proteína ocorre. Em particular, a retração do consumo na Europa, agravado pela menor atividade turística, causou um excesso de oferta nos principais mercados da BRF, em particular no oriente médio. Além dos efeitos mencionados acima, a menor alavancagem operacional, maiores custos de grãos, produção e custos em dólares, impactados pela desvalorização cambial, afetaram a rentabilidade da subdivisão. Os gastos decorrentes das ações de prevenção e combate dos efeitos da Covid-19 na operação das Exportações Diretas totalizaram R$24 milhões. Excluindo-se esses efeitos, o EBITDA Ajustado totalizaria R$57 milhões no 2T20, apresentando margem de 6,0% (-7,7 p.p. a/a). Acreditamos que a retomada da atividade econômica em diversas regiões, a demanda dos clientes do foodservice e contas globais (caterings, hotelaria) e o potencial decorrente de novas habilitações obtidas pela Companhia, melhora a perspectiva futura deste segmento. OUTROS SEGMENTOS Outros Segmentos + Ingredientes 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Volumes (Mil, Toneladas) 67 66 1,2% 67 0,2% Aves (In Natura) 1 2 (59,8%) 1 (45,6%) Suínos e outros (In Natura) 2 0 775,6% 1 17,4% Processados 0 0 45,3% 1 (51,3%) Outras Vendas 64 64 0,4% 63 1,5% Receita Operacional Líquida (R$, Milhões) 254 276 (8,1%) 278 (8,8%) CPV (215) (214) 0,3% (224) (3,86%) Lucro Bruto (R$, Milhões) 39 62 (37,2%) 55 (28,9%) Margem Bruta (%) 15,3% 22,4% (7,1) p.p. 19,7% (4,3) p.p. EBITDA Ajustado (R$, Milhões) 26 46 (42,9%) 41 (36,0%) Margem EBITDA Ajustado (%) 10,4% 16,8% (6,4) p.p. 14,9% (4,4) p.p. O EBITDA Ajustado de "Outros Segmentos" atingiu R$26 milhões no 2T20, alcançando margem EBITDA ajustada de 10,4%, pressionado por uma deterioração no mix de produtos devido a menor venda de matrizes. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 25 Corporate Corporate- R$ Milhões 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Receita Operacional Líquida - (5) n.m. - n.m. Lucro Bruto 0 1 (99,1%) (0) n.m. EBITDA Ajustado (7) 17 n.m. (81) (91,4%) Os gastos decorrentes das ações de contingência para o combate dos efeitos da Covid-19 na subdivisão Corporate totalizaram R$2,2 milhões, sendo R$24,4 milhões referente às doações realizadas no período, líquidas da reversão de R$22,2 milhões da provisão adicional para créditos de liquidação duvidosa em função da pandemia. Excluindo-se esses efeitos, o EBITDA Ajustado totalizou R$5 milhões negativos no 2T20, principalmente impactado por: (i) R$19 milhões de provisões para contingências cíveis e tributárias; e (ii) reversão de provisão sobre processo de arbitragem, no montante de R$14,5 milhões, referente a venda do centro de distribuição de Itaitinga-CE. DESEMPENHO FINANCEIRO Receita Operacional Líquida (ROL) Volumes - Mil Toneladas 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Aves (In Natura) 458 525 (12,9%) 487 (6,0%) Suínos e outros (In Natura) 81 68 18,9% 75 7,5% Processados 478 432 10,6% 460 3,9% Outras Vendas 66 64 2,1% 64 2,3% Total 1.083 1.090 (0,7%) 1.087 (0,4%) ROL (R$ Milhões) 9.104 8.338 9,2% 8.949 1,7% Preço Médio (ROL) 8,41 7,65 10,0% 8,23 2,1% No 2T20, a receita líquida da Companhia totalizou R$9,1 bilhões, aumento de 9,2% a/a. O crescimento reflete: o melhor desempenho comercial no Segmento Brasil, que apresentou crescimento total de volume de 6,3% a/a (+12,9% a/a em processados) e maiores preços +7,0% a/a; (ii) aumento de 5,6% a/a na receita líquida do Segmento Internacional, principalmente impulsionado pela Ásia e pelos efeitos da desvalorização cambial. Estratégia de proteção do resultado operacional - hedge accounting A Política de Gestão de Riscos Financeiros ("PGRF") da BRF determina as diretrizes relativas à sua gestão de riscos financeiros, tendo como foco principal os riscos de mercado, contrapartes e liquidez. A exposição do resultado operacional advém da projeção de receitas e custos indexados direta e indiretamente a moedas estrangeiras. A exposição direta é proveniente das receitas e custos originados em tais moedas, como as exportações, por exemplo. Já a exposição indireta refere-se aos montantes denominados em Reais e que sofrem influência indireta da taxa de câmbio na definição de seus preços e custos. Para mitigar e controlar estes riscos, são executados procedimentos de avaliação e controle que consideram: i) o cálculo periódico da exposição de resultado operacional líquida em moeda estrangeira; ii) a validação do lastro das exportações, de forma retrospectiva e prospectiva, com margem suficiente para absorver eventuais flutuações de mercado; iii) o monitoramento contínuo do fluxo de amortizações dos instrumentos; e iv) o monitoramento e a quantificação dos limites utilizando metodologias proprietárias e seus devidos reflexos nas demonstrações financeiras da Companhia. A posição liquidada durante o 2T20 foi formada ao longo dos 12 meses anteriores à sua liquidação, cujo horizonte de contratação havia sido definido pela Companhia. Em virtude da acentuada desvalorização do Real, ocorrida a partir do mês de março de 2020, a Companhia foi afetada pelo efeito da proteção cambial ora formada para o 2T20. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 26 Hedge Fluxo de Caixa - Formação dos instrumentos derivativos liquidados no 2T20 5,48 5,20 4,28 4,35 4,16 4,03 4,08 4,04 4,03 3,83 665 727 76 255 353 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Nocional Acumulado Taxa de Câmbio Taxa de Câmbio Fim Contratado (R$ milhões) Contratada (R$/US$) de Período (R$/US$) Conforme a nota explicativa 24.4.2 das demonstrações financeiras da Companhia, a posição a vencer, para fins de proteção do resultado operacional, segue de forma consistente com a PGRF. Da mesma forma, a BRF não realizou alterações em sua PGRF, mantendo o horizonte de proteção, os instrumentos financeiros a serem utilizados e o aperfeiçoamento contínuo de seus procedimentos de monitoramento e controle. Hedge Fluxo de Caixa - Instrumentos Derivativos por Vencimento 5,61 4,95 5,00 4,51 597 263 172 65 3T20 4T20 1T21 2T21 Nocional a Vencer Taxa de Câmbio (R$ milhões) Contratada (R$/US$) Com isso, a posição total a vencer possui nocional de US$1.097 milhões, com câmbio médio contratado de aproximadamente R$4,89. Caso a taxa de câmbio atinja o nível de R$6,00, em média, o efeito seria de pouco mais de R$1,2 bilhão em contrapartida ao crescimento da receita das exportações. Por outro lado, se a taxa de câmbio atingir o nível de R$4,00, o efeito seria de R$1 bilhão, aproximadamente, compensando a menor receita gerada pelas exportações. A Companhia pode realizar contratações adicionais de proteção de fluxo de caixa, conforme previsto em sua Política, sempre lastreadas nos volumes esperados de exportação e, à medida que a sua probabilidade evolua, assumindo um horizonte temporal definido de 12 meses. Para fins do hedge de fluxo de caixa, ressaltamos que o seu objetivo é a proteção do seu resultado operacional e a redução da volatilidade, não permitindo, em hipótese alguma, a contratação de instrumentos financeiros derivativos para fins especulativos. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 27 Custo do Produto Vendido (CPV) CPV - R$ Milhões 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Custo do Produto Vendido (7.125) (6.246) 14,1% (6.696) 6,4% R$/Kg 6,58 5,73 14,9% 6,16 6,8% O CPV por kg aumentou 14,9% a/a no 2T20, reflexo do aumento médio dos preços dos grãos (+25,9% a/a considerando os três meses anteriores ao fechamento do trimestre8), assim como a desvalorização cambial (+37,3% a/a no 2T20) que impactaram os custos de aquisição de insumos e suprimentos. Adicionalmente, os custos associados ao combate dos efeitos da Covid-19 nas operações, que somaram R$174 milhões. Contudo, esses aumentos foram parcialmente mitigados pelos ganhos decorrentes do programa de Gerenciamento Matricial de Gastos. Vale salientar que, segundo a Embrapa, os custos teóricos de produção de frango e suíno subiram 22,4% e 23,5%9 no período, respectivamente. Índice de Custo de Produção (ICP) Embrapa - Base 100 100 99 100 100 97 99 99 97 105 102 101 100 101 98 103 100 99 100 100 96 115 111 112 113 108 106 109 107 106 105 121 121 120 119 120 120 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 Frango Suíno Lucro Bruto Lucro Bruto - R$ Milhões 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Lucro Bruto 1.979 2.092 (5,4%) 2.253 (12,2%) Margem Bruta (%) 21,7% 25,1% (3,3) p.p. 25,2% (3,4) p.p. A margem bruta totalizou 21,7% (-3,3 p.p. a/a) no 2T20, resultado dos maiores custos enfrentados durante o período, sobretudo aqueles relacionados à prevenção e combate dos efeitos do Covid-19 nas operações, aumentaram os custos em R$174 milhões. Excluindo-se esses custos, a margem bruta teria atingido 23,6% no 2T20, ligeiramente inferior ao patamar alcançado no mesmo trimestre de 2019. Preços médios spot considerando 2/3 - milho e 1/3 - farelo de soja - Esalq/B3. Variação do índice médio do custo de produção Embrapa (ICPFrango e ICPSuíno) entre o 2T19 e o 2T20 . BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 28 Despesas Operacionais Despesas Operacionais - R$ Milhões 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Despesas com Vendas (1.340) (1.255) 6,8% (1.317) 1,7% % sobre a ROL (14,7%) (15,1%) 0,3 p.p. (14,7%) 0,0 p.p. Despesas Administrativas e Honorários (190) (136) 39,9% (143) 33,6% % sobre a ROL (2,1%) (1,6%) (0,5) p.p. (1,6%) (0,5) p.p. Despesas Operacionais Totais (1.530) (1.391) 10,0% (1.460) 4,8% % sobre a ROL (16,8%) (16,7%) (0,1) p.p. (16,3%) (0,5) p.p. As despesas operacionais totais aumentaram em 10,0% a/a no 2T20. Esse aumento é resultado de: (i) gastos relacionados à prevenção e combate dos efeitos da Covid-19 nas operações no montante de R$45 milhões; e maiores despesas em reais no mercado internacional por conta da desvalorização cambial. Contudo, as despesas totais, como percentual da receita líquida, mantiveram-se estáveis, fruto de um controle mais estrito dos gastos no período. Outros Resultados Operacionais Outros Resultados Operacionais - R$ Milhões 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Outros Resultados Operacionais 139 230 (39,9%) (239) n.m. % sobre a ROL 1,5% 2,8% (1,3) p.p. (2,7%) 4,2 p.p. No 2T20, registramos um resultado líquido positivo de R$139 milhões na rubrica "Outros Resultados Operacionais", cujo principal efeito está relacionado a recuperações tributárias de PIS e COFINS sobre despesas de marketing, rebates e benefícios no montante de R$150 milhões, que serão integralmente compensadas com outros tributos devidos ao longo do exercício de 2020. Resultado Financeiro Resultado Financeiro - R$ milhões 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Juros Líquidos (304) (364) (16,4%) (296) 2,9% Juros sobre ativos e passivos líquidos (304) (364) (16,4%) (296) 2,9% Ajuste a Valor Presente (91) (77) 18,2% (91) (0,4%) Encargos Líquidos sobre Direitos e Obrigações (85) (130) (35,1%) (92) (8,5%) Remuneração sobre Direitos 32 414 (92,3%) 67 (52,5%) Juros ativos sobre ICMS na base do PIS/COFINS - 366 n.m. - n.m. Outros Direitos 32 48 (33,2%) 67 (52,5%) Encargos sobre Obrigações (116) (544) (78,6%) (160) (27,0%) Encargos de ICMS sobre Cesta Básica - (390) n.m. - n.m. Passivos Atuariais (10) - n.m. - n.m. Passivos Contingentes (29) (48) (39,5%) (57) (49,2%) Arrendamentos (IFRS 16) (52) (40) 28,9% (52) (1,3%) Comissões e outros encargos (26) (66) (61,1%) (50) (49,1%) Variação Cambial e Valor Justo (MtM) (74) 28 n.m. (123) (40,2%) Variação Cambial (Ativos e Passivos) (55) (4) n.m. (119) n.m. Inefetividade de Hedge Accounting (Fluxo de Caixa) (6) (2) 223,7% (1) 284,8% Inefetividade de Net Investment Hedge - - n.m. (15) n.m. Valor Justo Total Return Swap - - n.m. - n.m. Valor Justo demais Derivativos (13) 33 n.m. 12 n.m. Outros Resultados Financeiros 363 (76) n.m. (4) n.m. Hiperinflação Argentina 23 (20) n.m. (23) n.m. Passivos com Minoritários 338 (20) n.m. 53 541,0% IOF e PIS/COFINS sobre Financeiras (3) (22) (84,3%) (5) (33,8%) Demais Efeitos 6 (15) n.m. (29) n.m. Resultado Financeiro Líquido (190) (619) (69,3%) (606) (68,6%) BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 29 O resultado financeiro líquido totalizou uma despesa de R$190 milhões no 2T20. Os principais componentes foram agrupados nas categorias a seguir: Juros líquidos relacionados à dívida bruta, ao caixa e aos derivativos totalizaram uma despesa líquida de R$304 milhões no 2T20, melhora de R$60 milhões em comparação ao 2T19. Houve aumento da despesa de juros associada à parcela do endividamento em moeda estrangeira em função da desvalorização cambial (R$3,92/US$ no 2T19 vs. R$5,39/US$ no 2T20); porém, este efeito foi compensado pela redução do CDI médio do período (6,4% no 2T19 vs. 3,1% no 2T20), com impacto nos juros pós fixados, e gerando economia líquida combinada de, aproximadamente, R$ 20 milhões. Adicionalmente, observou-se redução das despesas de juros sobre derivativos, associada à redução do spread DI vs. cupom cambial (diferencial de juros). Ajuste a valor presente (AVP) com uma despesa total de R$91 milhões no 2T20, R$14 milhões superior em comparação ao 2T19, refletindo o maior saldo de fornecedores na comparação entre os trimestres. O AVP refere-se ao componente de receita/despesa financeira ligado às contas de clientes e fornecedores. Este montante é compensado no lucro bruto. Encargos Líquidos sobre Direitos e Obrigações , que totalizaram uma despesa de R$85 milhões no 2T20, melhora de R$45 milhões em relação ao 2T19, decorrente principalmente: (i) da receita de juros ativos sobre ICMS na base do PIS/COFINS em R$366 milhões no 2T19; e (ii) da redução de remuneração sobre outros direitos em R$16 milhões; (iii) pelo impacto da despesa com encargos de ICMS sobre Cesta Básica em R$390 milhões no 2T19; (iv) pela redução da despesas com comissões e outros encargos em R$40 milhões; e (v) por outros efeitos que aumentaram os encargos sobre obrigações em R$3 milhões. Variação Cambial e Valor Justo (MtM) , que totalizou uma despesa de R$74 milhões em 2T20 vs. receita de R$ 28 milhões no 2T19, decorrente de: (i) despesa de variação cambial sobre ativos e passivos denominados em moeda estrangeira de R$55 milhões, líquida do resultado dos instrumentos financeiros derivativos; (ii) despesa decorrente dos ajustes a valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos de R$13 milhões; e (iii) outros efeitos, líquidos, que totalizaram R$6 milhões. Outros Resultados Financeiros , que totalizaram receita de R$363 milhões no 2T20 em comparação a despesa de R$76 milhões no 2T19. A variação ocorreu principalmente em função do efeito de R$338 milhões decorrente da mensuração a valor justo da opção de venda relacionada à combinação de negócios ( put option Banvit) conforme NE 24.8 e 28. Lucro (Prejuízo) Líquido Lucro / (Prejuízo) Líquido - R$ Milhões 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Lucro / (Prejuízo) Líquido - Op. Continuadas 307 191 60,8% (38) n.m. Margem Líquida (%) 3,4% 2,3% 1,1 p.p. (0,4%) 3,8 p.p. Lucro / (Prejuízo) Líquido - Total Societário 307 325 (5,5%) (38) n.m. A Companhia apurou lucro líquido, para as operações continuadas, de R$307 milhões no 2T20, +60,8% a/a, resultado da melhora operacional, parcialmente compensados pelos gastos associados ao combate dos efeitos da Covid-19 nas operações, de R$218 milhões, e menores despesas financeiras líquidas. Excluindo-se os impactos de Covid-19 no resultado do trimestre, o lucro líquido teria sido de R$477 milhões. Gastos com Covid-19 A pandemia do Covid-19 apresenta grandes desafios, frente aos quais atuamos de forma decisiva e estruturada na proteção dos colaboradores, terceiros e manutenção dos níveis de produção. Fomos pioneiros na negociação de um Termo de Compromisso com o Ministério Público do Trabalho, em complemento ao nosso compromisso de sempre adotarmos as melhores práticas para preservação da saúde, bem-estar e produtividade. Os principais itens foram: 8,2 mil funcionários afastados dos grupos de risco e busca ativa; BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 30 6,7 mil temporários contratados (ex. reposição de afastados, coleta e entrega das máscaras de tecido, reforço na limpeza das unidades);

+3mm unidades de máscaras PFF2 distribuídas (118% acima do usual);

+1,1mm de máscaras de tecido higienizáveis adicionadas ao uniforme (todo incremento é devido COVID);

+600 mil litros de álcool gel disponibilizados (600% acima do usual);

+400 ônibus acrescidos à frota de transporte dos colaboradores (+116%);

+9,8 mil m2 de acrílico para separação das atividades críticas e refeitórios (~1.627% de incremento de peças);

+8.300 filtros de ar-condicionado para troca;

ar-condicionado para troca; +3,3mm km adicionais nas atividades agropecuária para evitar a ruptura da cadeia (transferência de animais para abate em outras fábricas). A pandemia tem proporcionado maior volatilidade e incerteza aos negócios, impactando a economia doméstica e global. Permaneceremos concentrados na produção segura de alimentos, no cuidado com os colaboradores notadamente aqueles que estão em grupos de risco - e suportando as comunidades onde estamos inseridos, nossos clientes e fornecedores. No 2T20, os gastos associados ao combate dos impactos da Covid-19 nos negócios da Companhia, conforme detalhado na nota explicativa 1.4 de suas demonstrações financeiras intermediárias (ITR), são elencados abaixo: R$ milhões Total Brasil Halal DDP Ásia Exp. Direta Corporate Perdas e desalavancagem operacional 79 47 8 13 11 - Gastos adicionais com pessoal 54 32 10 7 5 - Gastos com prevenção e controle 38 23 5 6 4 - Doações 29 - 5 - - 24 Logística Geral 19 9 3 4 3 - Outros (1) 6 12 2 1 (22) Total 218 117 43 31 24 2 Perdas e desalavancagem operacional: incluem, principalmente, ociosidade fabril, eliminação de ovos e perda de matéria-prima; Gastos adicionais com pessoal: incluem, principalmente, reconhecimento semanal, colaboradores temporários e horas extras; Gastos com prevenção e controle: incluem, principalmente, equipamentos de proteção individual (EPI), frota adicional de ônibus para transporte dos funcionários, assistência médica, adequação dos refeitórios, testagem, controle de temperatura, entre outros; Doações: alimentos, EPI, testes Covid-19, ações de contenção e prevenção, apoio a pesquisa e desenvolvimento, entre outros, conforme compromisso firmado pela Companhia de doar um montante total de R$50 milhões Logística Geral: aumento da frota de transporte agropecuário, primário e secundário, diárias extras na logística primária, gastos adicionais com exportação e combustíveis. Outros: gastos associados a consultorias, advogados, viagens, entre outros, líquidos das perdas de crédito esperadas e constituídas no 1T20. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 31 EBITDA Ajustado EBITDA - R$ Milhões 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Resultado Líquido Consolidado 307 191 60,8% (38) (903,3%) Imposto de Renda e Contribuição Social 90 120 (25,0%) (14) n.m. Financeiras Líquidas 190 619 (69,3%) 606 (68,6%) Depreciação e Amortização 590 577 2,2% 572 3,2% EBITDA 1.177 1.507 (21,9%) 1.126 4,5% Margem EBITDA (%) 12,9% 18,1% (5,1) p.p. 12,6% 0,3 p.p. Impactos Operação Carne Fraca/Trapaça 11 31 (65,5%) 199 (94,6%) Reestruturação Corporativa (0) (0) (91,8%) 0 n.m. Recuperações tributárias (153) (1) (30478,2%) (74) 106,4% Participação de acionistas não controladores (3) (3) 4,2% (8) 57,6% Alienação de negócios (Impairment) - 13 n.m. 8 n.m. Outras (0) (1) (98,5%) (0) 68,6% EBITDA Ajustado 1.031 1.547 (33,3%) 1.251 (17,6%) Margem EBITDA Ajustado (%) 11,3% 18,6% (7,2) p.p. 14,0% (2,7) p.p. Impacto ICMS PIS/COFINS - 687 n.m. - n.m. Impacto ICMS Cesta Básica - (359) n.m. - n.m. EBITDA Ajustado Ex-Efeitos Tributários* 1.031 1.219 (15,4%) 1.251 (17,6%) Margem EBITDA Ajustado Ex-Efeitos Tributários* (%) 11,3% 14,6% (3,3) p.p. 14,0% (2,7) p.p. Excluindo ativos/passivos tributários contingentes de ICMS sobre a base de PIS/Cofins e ICMS sobre Cesta Básica, conforme reportado no 2T19 Conforme mencionado acima, os itens de custo/despesa associados à prevenção e combate dos efeitos da Covid-19 nas operações da Companhia totalizaram R$218 milhões. Sendo assim, o EBITDA Ajustado do 2T20 totalizaria R$1.250 milhões, aumento de 2,5% a/a10. Esse resultado demonstra a solidez da estratégia comercial e operacional da Companhia, mesmo em cenário extremamente adverso e desafiador. 10 Excluindo ativos/passivos tributários contingentes de ICMS sobre a base de PIS/Cofins e ICMS sobre Cesta Básica, conforme reportado no 2T19. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 32 GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO E CICLO FINANCEIRO O ciclo financeiro da Companhia encerrou o segundo trimestre de 2020 em 17,4 dias, uma redução de 2,7 dias quando comparado com o 2T19, considerando somente as operações continuadas. A estabilidade do ciclo financeiro observada nos últimos trimestres reflete o compromisso da Companhia com a disciplina na gestão do capital de giro, otimizando a conversão de caixa de seus resultados operacionais. Ciclo Financeiro (fim de período - Operações Continuadas): Clientes + Estoques1 - Fornecedores 28,6 28,2 24,3 20,1 17,1 18,1 16,8 17,4 16,2 15,4 8,55% 7,51% 8,17% 5,16% 5,19% 5,96% 5,28% 5,36% 5,55% 5,48% 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Capital de Giro / ROL BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 33 FLUXO DE CAIXA GERENCIAL O fluxo de caixa operacional totalizou R$1.418 milhões no 2T20 vs. geração de R$1.162 milhões no mesmo período do ano anterior. Apesar do menor EBITDA da Companhia no período, a redução do capital empregado no giro das atividades possibilitou uma maior geração de caixa operacional. O fluxo de caixa de investimentos totalizou R$588 milhões no 2T20, contra uma geração líquida de R$779 milhões realizados no ano anterior, em função dos desinvestimentos ora realizados, no âmbito do Plano de Reestruturação Operacional e Financeira da Companhia anunciado e iniciado em 2018. Por fim, o fluxo de caixa livre totalizou R$807 milhões no 2T20 vs. R$1.373 milhões no 2T19. Apesar da geração de caixa livre menor no 2T20, quando desconsideramos os recebimentos referentes ao Plano de Desinvestimentos, temos uma geração de caixa de R$683 milhões superior ao 2T19. em milhões de BRL 2T20 2T19 1T20 EBITDA 1.177 1.507 1.126 Capital de Giro 64 (295) 10 ∆ Clientes 235 (62) 342 ∆ Estoques (510) 19 (919) ∆ Fornecedores 339 (251) 586 Outras variações 177 (51) 384 Fluxo de Caixa Operacional 1.418 1.162 1.520 CAPEX com IFRS16 (582) (470) (501) Fluxo de Caixa Operacional c/ Capex 836 692 1.019 M&A e Venda de ativos (6) 1.249 10 Fluxo de Caixa de Investimentos (588) 779 (491) Financeiras - efeito caixa (78) (162) 1.147 Juros recebidos 95 26 1 Juros pagos (369) (389) (185) VC de Disponibilidades 329 (43) 781 Fluxo de Caixa Financeiro (23) (568) 1.745 Fluxo de Caixa Livre 807 1.373 2.774 Captações/Amortizações 1.009 (651) 709 Recompra de Ações (106) - - Variação de Caixa 1.709 721 3.483 em milhões de BRL 2T20 2T19 1T20 Caixa Inicial 8.988 6.278 5.505 Variação de Caixa 1.709 721 3.483 Caixa Final 10.697 6.999 8.988 Dívida Inicial 24.577 21.776 18.774 Captações/Amortizações 1.009 (651) 709 VC da dívida 924 (152) 3.546 Juros da dívida e derivativos (501) (74) 1.548 Dívida Final 26.008 20.899 24.577 Dívida Líquida 15.311 13.900 15.589 Os valores referentes aos Derivativos que compõem a variação de saldo da Dívida Bruta no 2T20 estão majoritariamente associados à proteção da exposição operacional dos próximos 12 meses, conforme disposto na Política de Gestão de Riscos Financeiros, publicada em 19 de dezembro de 2019. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 34 ENDIVIDAMENTO R$ Milhões Em 30.06.2020 Em 31.12.2019 Endividamento Circulante Não Circulante Total Total ∆ % Moeda Nacional (3.131) (6.092) (9.223) (7.614) 21,1% Moeda Estrangeira (2.042) (14.743) (16.785) (11.160) 50,4% Endividamento Bruto (5.173) (20.836) (26.008) (18.774) 38,5% Caixa e Aplicações* Moeda Nacional 4.821 92 4.913 2.051 139,6% Moeda Estrangeira 5.432 352 5.784 3.454 67,5% Total Aplicações 10.253 445 10.697 5.505 94,3% Endividamento Líquido 5.080 (20.391) (15.311) (13.269) 15,4% O caixa considerado é composto por: Caixa e Equivalentes de Caixa, Aplicações Financeiras, Caixa Restrito e Ativos Financeiros Derivativos O endividamento bruto total das operações continuadas no valor de R$26.008 milhões, conforme demonstrado na tabela acima, inclui a rubrica Passivo de Instrumentos Financeiros Derivativos do circulante e não- circulante, no valor agregado de R$1.145 milhões, conforme Nota Explicativa 24.5 das Demonstrações Financeiras Intermediárias (ITR). No 2T20, as captações líquidas de amortizações totalizaram R$1.009 milhões. A alavancagem bruta ajustada da Companhia finalizou o trimestre em 4,90x versus 5,62x no mesmo período do ano anterior. Adicionalmente, o prazo médio do endividamento se estendeu para 4,2 anos, incremento de 1 ano em comparação ao 2T19. Já o endividamento líquido da Companhia totalizou R$15.311 milhões no 2T20, R$1.411 milhões maior que os R$13.900 milhões referentes ao 2T19. Essa variação resulta principalmente: (i) dos efeitos não-caixa sobre o endividamento bruto, como variação cambial de R$4.970 milhões e derivativos passivos de R$1.020 milhões11, pela recompra de ações no montante total de R$ 106 milhões e (iii) pela geração de caixa livre de R$4.830 milhões, em relação ao 2T19. Desse modo, a alavancagem líquida da Companhia, medida pela razão entre o endividamento líquido e o EBITDA Ajustado dos últimos doze meses, atingiu 2,89x no 2T20, ante 3,74x no 2T19. Apenas como referência, se aplicarmos a razão entre o endividamento líquido e o EBITDA Ajustado dos últimos doze meses, considerando a taxa de câmbio de 30 de junho de 2020 (R$5,48) sobre a dívida líquida e a média ponderada da taxa de câmbio (R$4,40) sobre o EBITDA Ajustado dos últimos doze meses, a alavancagem líquida em dólares norte-americanos seria de 2,32x no 2T20, ante um indicador de 3,77x no 2T19 sob o mesmo critério. A Companhia reitera que não possui cláusulas restritivas (covenants) de alavancagem financeira. 11 Derivativos relacionados à exposição do resultado operacional dos próximos 12 meses (hedge accounting), que impactam a rubrica Outros Resultados Abrangentes no patrimônio líquido. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 35 INVESTIMENTO (CAPEX) Os investimentos realizados no trimestre totalizaram R$582 milhões, representando um aumento de 24% em relação ao 2T19, sendo R$203 milhões destinados para crescimento, eficiência e suporte; R$236 milhões para ativos biológicos e R$144 milhões para arrendamento mercantil e outros. CAPEX - R$ milhões 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Crescimento 86 22 297,9% 49 75,5% Eficiência 14 8 66,0% 10 40,0% Suporte 103 75 38,1% 80 28,8% Ativos Biológicos 236 195 21,2% 217 8,8% Arrendamento Mercantil e Outros 144 171 (15,8%) 146 (1,4%) Total 582 470 23,8% 501 16,2% Dentre os principais projetos do 2T20 destacam-se: Atendimento a Mercado: Projetos para atendimento de demanda de industrializados no Mercado Interno, com destaque para os investimentos na nova fábrica de Seropédica-RJ; Aumento de produção de itens in natura para atendimento de demanda do Mercado Externo e Interno, com destaque para investimento em adequações nas unidades de Mineiros-GO, Buriti Alegre-GO e Nova Mutum-MT (em andamento); Projeto de ampliação de produção de ovos em Uberlândia (MG) para aumento de volume de produção; Aquisição da Joody Al Sharqiya Food Production Factory, unidade de processamento localizada em Dammam, Arábia Saudita, cujo portfólio de produtos inclui cortes empanados, marinados e hambúrgueres, entre outros, por cerca de US$8,0 milhões, em conjunto com plano de expansão adicional no valor de aprox. US$7,2 milhões, elevando a capacidade da mesma de 3,6kton/ano para 18,0kton/ano. Eficiência: Projetos em conexão com o Programa Indústria 4.0 em frigoríficos de abates de frango; Projetos que trazem redução de custos pela maior Eficiência Operacional (ex. aumento de rendimento no processo produtivo); Projetos de Eficiência Energética para as unidades produtivas. Suporte/TI: Projetos de reposição de ativos do parque fabril; Melhorias das condições de trabalho de funcionários nos processos de produção; Projetos de otimização e controle de processos relacionados a área comercial e Supply Chain ; Projetos de Tecnologia da Informação que visam atendimento a requisitos de Compliance , Governança Corporativa e políticas de Recursos Humanos. Renovação de licenças necessárias para manutenção das atividades da companhia relacionadas a Tecnologia da Informação. Suporte/Qualidade : Projetos de aprimoramento dos processos de controle e qualidade em frigoríficos, fábricas e granjas. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 36 RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES Nos termos da Instrução CVM no 381, de 14 de janeiro de 2003, a Companhia informa que a sua política de contratação de serviços não relacionados a auditoria externa se substancia nos princípios que preservam a independência do auditor. Em atendimento a Instrução CVM no 381/03, no trimestre findo em 30 de junho de 2020, a KPMG Auditores Independentes não foi contratada para a execução de serviços não relacionados a auditoria externa. Nos termos da Instrução CVM 480/09, a Administração da Companhia em reunião realizada em 12/08/2020 declara que discutiu, reviu e concordou com as informações expressas no relatório de revisão dos auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias do segundo trimestre de 2020. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 37 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO DRE - R$ Milhões 2T20 2T19 Var % a/a 1T20 Var % t/t Receita Operacional Líquida 9.104 8.338 9,2% 8.949 1,7% Custo das Vendas (7.125) (6.246) 14,1% (6.696) 6,4% % sobre a ROL (78,3%) (74,9%) (3,3) p.p. (74,8%) (3,4) p.p. Lucro Bruto 1.979 2.092 (5,4%) 2.253 (12,2%) % sobre a ROL 21,7% 25,1% (3,3) p.p. 25,2% (3,4) p.p. Despesas Operacionais (1.530) (1.391) 10,0% (1.460) 4,8% % sobre a ROL (16,8%) (16,7%) (0,1) p.p. (16,3%) (0,5) p.p. Despesas com Vendas (1.340) (1.255) 6,8% (1.317) 1,7% % sobre a ROL (14,7%) (15,1%) 0,3 p.p. (14,7%) 0,0 p.p. Fixas (794) (812) (2,2%) (816) (2,7%) Variáveis (546) (443) 23,2% (501) 9,0% Despesas administrativas (190) (136) 39,9% (143) 33,6% % sobre a ROL (2,1%) (1,6%) (0,5) p.p. (1,6%) (0,5) p.p. Honorários dos administradores (17) (8) 118,1% (12) 46,3% % sobre a ROL (0,2%) (0,1%) (0,1) p.p. (0,1%) (0,1) p.p. Gerais e administrativas (173) (128) 35,0% (131) 32,5% % sobre a ROL (1,9%) (1,5%) (0,4) p.p. (1,5%) (0,4) p.p. Resultado Operacional 449 700 (35,9%) 793 (43,4%) % sobre a ROL 4,9% 8,4% (3,5) p.p. 8,9% (3,9) p.p. Outros Resultados Operacionais 139 230 (39,9%) (239) n.m. Resultado da Equivalência Patrimonial - (1) n.m. - n.m. EBIT 587 930 (36,9%) 555 5,9% % sobre a ROL 6,4% 11,2% (4,7) p.p. 6,2% 0,3 p.p. Resultado Financeiro Líquido (190) (619) (69,3%) (606) (68,6%) Resultado antes dos Impostos 397 311 27,7% (52) n.m. % sobre a ROL 4,4% 3,7% 0,6 p.p. (0,6%) 4,9 p.p. Imposto de renda e contribuição social (90) (120) (25,0%) 14 n.m. % sobre o resultado antes dos impostos (22,6%) (38,5%) (41,3%) (26,2%) 3,6 p.p. Lucro (Prejuízo) Líquido - Op. Continuadas 307 191 60,8% (38) n.m. % sobre a ROL 3,4% 2,3% 1,1 p.p. (0,4%) n.m. Lucro (Prejuízo) Líquido - Total societário 307 325 (5,5%) (38) n.m. % sobre a ROL 3,4% 3,9% (0,5) p.p. (0,4%) n.m. EBITDA 1.177 1.507 (21,9%) 1.126 4,5% % sobre a ROL 12,9% 18,1% (5,1) p.p. 12,6% 0,3 p.p. EBITDA Ajustado 1.031 1.547 (33,3%) 1.251 (17,6%) % sobre a ROL 11,3% 18,6% (7,2) p.p. 14,0% (2,7) p.p. BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 38 BALANÇO PATRIMONIAL Balanço Patrimonial Ativo - R$ Milhões 30.06.20 31.03.20 Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa 9.671 7.961 Títulos e Valores Mobiliários 337 331 Contas a receber de clientes e outros recebíveis 2.849 3.023 Tributos a recuperar 704 679 Estoques 5.103 4.765 Ativos biológicos 1.883 1.703 Instrumentos financeiros derivativos 244 282 Outros direitos 302 352 Despesas antecipadas 200 238 Caixa Restrito 0 24 Ativos mantidos para a venda 42 102 Total Circulante 21.336 19.460 Não Circulante Ativo realizável a longo prazo 9.812 10.047 Títulos e Valores Mobiliários 415 382 Contas a receber de clientes e outros recebíveis 63 68 Depósitos judiciais 561 576 Ativos biológicos 1.146 1.113 Tributos a recuperar 5.347 5.425 Impostos diferidos 2.180 2.395 Caixa restrito 24 - Outros ativos não circulantes 71 81 Outros Ativos Financeiros 5 7 Permanente 17.760 17.798 Investimentos 18 17 Imobilizado 12.266 12.376 Intangível 5.477 5.405 Total do Não Circulante 27.572 27.845 Total do Ativo 48.909 47.304 BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 39 Balanço Patrimonial Passivo - R$ Milhões 30.06.20 31.03.20 Passivo e Patrimônio Líquido Circulante Empréstimos e financiamentos 4.072 3.881 Fornecedores 7.043 6.819 Fornecedores Risco Sacado 982 927 Salários, obrigações sociais e participações 1.009 677 Obrigações tributárias 490 564 Instrumentos financeiros derivativos 1.101 1.533 Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 1.139 1.110 Benefícios a empregados 98 98 Outros passivos circulantes 953 703 Total Circulante 16.886 16.312 Não Circulante Empréstimos a financiamentos 20.792 19.124 Fornecedores 2.169 2.203 Obrigações tributárias 183 186 Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 710 732 Impostos sobre a renda diferidos 121 108 Benefícios a empregados 654 630 Outros passivos não circulantes 349 1.213 Total do Não Circulante 24.977 24.196 Total do Passivo 41.863 40.508 Patrimônio Líquido Capital social 12.460 12.460 Reservas de capital 147 199 Outros resultados abrangentes (1.937) (2.103) Prejuízos Acumulados (3.739) (4.043) Ações em tesouraria (138) (38) Participação dos acionistas não controladores 252 320 Total do Patrimônio Líquido 7.045 6.796 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 48.909 47.304 BRF S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T20 40 CONTEXTO OPERACIONAL A BRF S.A. ("BRF"), em conjunto com suas subsidiárias (coletivamente "Companhia"), é uma sociedade anônima de capital aberto, listada no segmento Novo Mercado da Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), sob o código BRFS3, e na Bolsa de Valores de Nova Iorque ("NYSE") sob o ticker BRFS. A Companhia está sediada no Brasil, com sua matriz localizada na Rua Jorge Tzachel, nº 475, Bairro Fazenda, Itajaí/SC e o principal escritório de negócios na cidade de São Paulo. A BRF é uma multinacional brasileira, com presença global, detentora de um extenso portfólio de produtos, sendo uma das maiores empresas mundiais de alimentos. Atua na criação, produção e abate de aves e suínos, industrialização, comercialização e distribuição de carnes in-natura, produtos processados, massas, margarinas e outros. Companhia detém como principais marcas Sadia , Perdigão , Qualy , Chester®, Kidelli , Perdix e Banvit , presentes principalmente no Brasil, Turquia e países do Oriente Médio. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 41 1.1. Participações societárias % participação Denominação Atividade principal País 30.06.20 31.12.19 BRF Energia S.A. Comercialização de energia elétrica Brasil 100,00 100,00 BRF GmbH Holding Áustria 100,00 100,00 BRF Foods LLC Importação, industrialização e comercialização de produtos Rússia 99,90 99,90 BRF Global Company Nigeria Ltd. (a) Prestação de serviços de marketing e logística Nigéria 99,00 99,00 BRF Global Company South Africa Proprietary Ltd. Prestação de serviços administrativos, marketing e logística África do Sul 100,00 100,00 BRF Global Company Nigeria Ltd. (a) Prestação de serviços de marketing e logística Nigéria 1,00 1,00 BRF Global GmbH Holding e trading Áustria 100,00 100,00 BRF Foods LLC Importação, industrialização e comercialização de produtos Rússia 0,10 0,10 BRF Japan KK Prestação de serviços de marketing e logística, importação, Japão 100,00 100,00 exportação, industrialização e comercialização de produtos BRF Korea LLC Prestação de serviços de marketing e logística Coreia do Sul 100,00 100,00 BRF Shanghai Management Consulting Co. Ltd. Prestação de serviços de consultoria e marketing China 100,00 100,00 BRF Shanghai Trading Co. Ltd. Importação, exportação e comercialização de produtos China 100,00 100,00 BRF Singapore Foods PTE Ltd. Prestação de serviços administrativos, marketing e logística Cingapura 100,00 100,00 BRF Hungary LLC (c) Importação e comercialização de produtos Hungria - 100,00 Compañía Paraguaya Comercial S.A. (a) Importação e comercialização de produtos Paraguai 99,00 99,00 Eclipse Holding Cöoperatief U.A. Holding Holanda 99,99 99,99 Buenos Aires Fortune S.A. Holding Argentina 5,00 5,00 Eclipse Latam Holdings Holding Espanha 100,00 100,00 Buenos Aires Fortune S.A. Holding Argentina 95,00 95,00 Perdigão Europe Lda. Importação, exportação de produtos e prestação de serviços Portugal 100,00 100,00 administrativos Perdigão International Ltd. Importação e exportação de produtos Ilhas Cayman 100,00 100,00 BFF International Ltd. Captação de recursos Ilhas Cayman 100,00 100,00 Highline International Captação de recursos Ilhas Cayman 100,00 100,00 Sadia Overseas Ltd. (a) Captação de recursos Ilhas Cayman 100,00 100,00 ProudFood Lda Importação e comercialização de produtos Angola 90,00 90,00 Sadia Chile S.A. Importação, exportação e comercialização de produtos Chile 40,00 40,00 BRF Global Namíbia (a) Importação e comercialização de produtos Namíbia 100,00 100,00 Wellax Food Logistics C.P.A.S.U. Lda. Importação, comercialização de produtos e prestação de Portugal 100,00 100,00 serviços administrativos. BRF Austria GmbH Holding Áustria 100,00 100,00 One Foods Holdings Ltd Holding Emirados Árabes Unidos 100,00 100,00 Al-Wafi Food Products Factory LLC Importação, exportação, industrialização e comercialização Emirados Árabes Unidos 49,00 49,00 de produtos Badi Ltd. Holding Emirados Árabes Unidos 100,00 100,00 Al-WafiAl-Takamol International for Foods Products (b) Importação e comercialização de produtos Arábia Saudita 100,00 75,00 BRF Al Yasra Food K.S.C.C. ("BRF AFC") Importação, comercialização e distribuição de produtos Kuwait 49,00 49,00 BRF Foods GmbH Industrialização, importação e comercialização de produtos Áustria 100,00 100,00 Al Khan Foodstuff LLC ("AKF") Importação, comercialização e distribuição de produtos Omã 70,00 70,00 FFM Further Processing Sdn. Bhd. (d) Industrialização, importação e comercialização de produtos Malásia - 70,00 FFQ GmbH Industrialização, importação e comercialização de produtos Áustria 100,00 100,00 TBQ Foods GmbH Holding Áustria 60,00 60,00 Banvit Bandirma Vitaminli Importação, industrialização e comercialização de produtos Turquia 91,71 91,71 Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Ltd. Sti. (a) Geração e comercialização de energia elétrica Turquia 100,00 100,00 Banvit Foods SRL Industrialização de grãos e ração animal Romenia 0,01 0,01 Nutrinvestments BV Holding Holanda 100,00 100,00 Banvit ME FZE Prestação de serviços de marketing e logística Emirados Árabes Unidos 100,00 100,00 Banvit Foods SRL Industrialização de grãos e ração animal Romenia 99,99 99,99 One Foods Malaysia SDN. BHD. Prestação de serviços de marketing e logística Malásia 100,00 100,00 Federal Foods LLC Importação, comercialização e distribuição de produtos Emirados Árabes Unidos 49,00 49,00 Federal Foods Qatar Importação, comercialização e distribuição de produtos Catar 49,00 49,00 BRF Hong Kong LLC (a) Importação, comercialização e distribuição de produtos Hong Kong 100,00 100,00 Eclipse Holding Cöoperatief U.A. Holding Holanda 0,01 0,01 Establecimiento Levino Zaccardi y Cia. S.A. (a) Industrialização e comercialização de derivados de leite Argentina 99,94 99,94 BRF Pet S.A. Industrialização, comercialização e distribuição de rações e Brasil 100,00 100,00 nutrimentos para animais PP-BIO Administração de bem próprio S.A. Administração de bens Brasil 33,33 33,33 PR-SAD Administração de bem próprio S.A. Administração de bens Brasil 33,33 33,33 ProudFood Lda Importação e comercialização de produtos Angola 10,00 10,00 PSA Laboratório Veterinário Ltda. Atividades veterinárias Brasil 99,99 99,99 Sino dos Alpes Alimentos Ltda. (a) Industrialização e comercialização de produtos Brasil 99,99 99,99 Sadia Alimentos S.A. Holding Argentina 43,10 43,10 Sadia International Ltd. Importação e comercialização de produtos Ilhas Cayman 100,00 100,00 Sadia Chile S.A. Importação, exportação e comercialização de produtos Chile 60,00 60,00 Sadia Uruguay S.A. Importação e comercialização de produtos Uruguai 5,10 5,10 Compañía Paraguaya Comercial S.A. (a) Importação e comercialização de produtos Paraguai 1,00 1,00 Sadia Alimentos S.A. Holding Argentina 56,90 56,90 Sadia Uruguay S.A. Importação e comercialização de produtos Uruguai 94,90 94,90 Vip S.A. Empreendimentos e Participações Imobiliárias Atividade imobiliária Brasil 100,00 100,00 Establecimiento Levino Zaccardi y Cia. S.A. (a) Industrialização e comercialização de derivados de leite Argentina 0,06 0,06 PSA Laboratório Veterinário Ltda. Atividades veterinárias Brasil 0,01 0,01 Sino dos Alpes Alimentos Ltda. (a) Industrialização e comercialização de produtos Brasil 0,01 0,01 Subsidiárias com operações dormentes. A Companhia está avaliando a liquidação destas subsidiárias. Em 08.07.20 a subsidiária Sadia Overseas Ltd. foi liquidada. Em 21.04.20, a Badi Ltd. adquiriu a parcela minoritária da Al-WafiAl-Takamol International for Foods Products pelo valor equivalente a R$100.390 (USD19.000). Em 10.06.20, a BRF Hungary LLC foi dissolvida. Em 24.06.20, a BRF Foods GmbH alienou a totalidade das ações que detinha na FFM Further Processing Sdn. Bhd para a BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 42 FFM Berhad pelo valor equivalente a R$38.546 (USD7.350). O montante pago está apresentado nas Atividades de Investimento na Demonstração dos Fluxos de Caixa. Em 20.08.19 a Badi Limited, subsidiária integral da Companhia, executou um acordo de compra de ações com a Al Takamul International Company for Commercial Investment Limited para a aquisição de 25% da participação remanescente no capital da Al Wafi Al Takamul International Company for Food Products Limited ("Al Wafi"), uma companhia incorporada na Arábia Saudita, responsável pela distribuição dos produtos da BRF no país. A transação foi efetivada em 21.04.20 por valor equivalente a R$100.390 (USD19.000) e a partir dessa data a Al Wafi passou a ser uma subsidiária integral da Badi Limited. O montante pago está apresentado nas Atividades de Financiamento na Demonstração dos Fluxos de Caixa e a diferença entre o valor pago e o valor contábil da participação na controlada foi registrada nas Reservas de Capital, no montante de R$50.945. Em 07.05.20 a Companhia assinou contrato de aquisição de ações com a Hungry Bunny Limited e outros, estabelecendo os termos e condições para a aquisição de 100% do capital social da Joody Al Sharqiya Food Production Factory, uma companhia de processamento de alimentos na Arábia Saudita. A transação considerou um valor de empresa equivalente a R$43.808 (USD8.000). A conclusão dessa aquisição está sujeita ao cumprimento de condições precedentes aplicáveis a transações dessa natureza, incluindo a aprovação por autoridades regulatórias. Com exceção das coligadas PP-BIO e PR-SAD nas quais a Companhia registra o investimento pelo método da equivalência patrimonial, todas as demais entidades apresentadas no quadro acima foram consolidadas. 1.2. Investigações envolvendo a BRF A Companhia foi alvo de duas investigações externas denominadas "Operação Carne Fraca" em 2017 e "Operação Trapaça" em 2018, conforme abaixo detalhado. O Comitê de Auditoria e Integridade da BRF conduziu investigações independentes em conjunto com o Comitê Independente de Investigação, formado por membros externos, e assessores jurídicos externos no Brasil e no exterior, com relação às alegações envolvendo os funcionários e ex-funcionários da BRF, tanto para as referidas operações como em outras investigações em curso. Para o período de seis meses findo em 30.06.20, os principais impactos observados em decorrência destas investigações foram registrados em outras despesas operacionais no montante de R$24.072 (R$42.320 no mesmo período do ano anterior) R$11.771 no período de três meses findo em 30.06.20, (R$31.207 no mesmo período do ano anterior), principalmente referente aos gastos com advogados, assessorias e consultorias. As investigações independentes originam, além dos impactos já registrados, incertezas quanto aos desdobramentos dessas operações que podem resultar em penalidades, multas e sanções normativas, restrições de direito e outras formas de passivo, para as quais a Companhia não é capaz de produzir estimativa confiável do potencial de perda. Tais desdobramentos podem gerar pagamentos de valores substanciais, os quais poderão ter efeito material adverso na posição financeira da Companhia, nos seus resultados e fluxos de caixa futuros. 1.2.1. Operação Carne Fraca Em 17.03.17, a BRF tomou conhecimento da decisão proferida pelo juiz da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR, que autorizou a busca e apreensão de documentos e informações e a prisão de pessoas no contexto da Operação Carne Fraca. Dois funcionários da BRF foram presos, e posteriormente libertados, bem como outros três foram convocados para prestar depoimento. Em abril de 2017, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apresentaram denúncias contra funcionários da BRF, aceitas pelo juiz responsável pelo processo. As principais alegações nesta fase envolveram conduta irregular relacionada a ofertas e/ou promessas impróprias a fiscais governamentais. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 43 Em 04.06.18, a Companhia foi comunicada sobre a instauração de Procedimento Administrativo de Responsabilização ("PAR") pela Controladoria Geral da União ("CGU"), sob a égide da Lei nº 12.846/2013 ("Lei Anticorrupção"), que visa apurar eventuais responsabilidades administrativas conexas à ação penal (nº 5016879-04.2017.4.04.7000) ("Ação Penal"), em trâmite na 14ª Vara Federal da subseção de Curitiba/PR, em decorrência da Operação Carne Fraca. A BRF informou determinados órgãos reguladores e entidades governamentais, com a inclusão da Securities and Exchange Comissions ("SEC") e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América ("DOJ"), sobre a Operação Carne Fraca e vem cooperando com tais autoridades, que também estão conduzindo suas próprias investigações. Em 28.09.18, foi publicada a sentença da Ação Penal em primeira instância, que absolveu um dos funcionários da BRF e condenou um ex-funcionário à pena de detenção de seis meses com possibilidade de substituição por pena restritiva de direito. O Ministério Público apresentou recurso de apelação à sentença de primeira instância. O recurso encontra-se desde então em fase de análise pelo Tribunal Regional Federal da 4º Região. 1.2.2. Operação Trapaça Em 05.03.18, a Companhia tomou conhecimento da decisão proferida pelo juiz da 1ª. Vara Federal de Ponta Grossa/PR, que autorizou a busca e apreensão de informações e documentos devido a alegações envolvendo suposta má conduta relacionada a violações da qualidade, uso de componentes alimentícios impróprios e falsificação de testes em certas plantas da BRF e laboratórios credenciados. Esta operação fora denominada como Operação Trapaça. Na mesma data, a BRF recebeu notificação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ("Mapa") que suspendeu imediatamente as exportações das plantas de Rio Verde/GO, Carambeí/PR e Mineiros/GO para 12 (doze) países que necessitam de requisitos sanitários específicos para o controle do grupo de bactérias Salmonella spp e Salmonella pullorum. Em 14.05.18, a Companhia foi notificada sobre a decisão de que 12 (doze) unidades fabris localizadas no Brasil foram excluídas da lista que permite a importação de produtos de origem animal pelos países da União Europeia. A medida entrou em vigor a partir de 16.05.18 e atingiu somente as plantas localizadas no Brasil que possuíam habilitação para exportação para a União Europeia, sem afetar o fornecimento para outros mercados ou as demais plantas da BRF localizadas fora do Brasil e que exportam para o mercado europeu. Em 15.10.18, o Departamento de Polícia Federal submeteu à 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Ponta Grossa/PR relatório final acerca das investigações relacionadas à Operação Trapaça. O inquérito policial indiciou 43 pessoas, incluindo ex-executivos-chave da Administração da Companhia. Em 04.12.19, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra 11 (onze) pessoas relacionadas às alegações sobre Premix (composto de vitaminas, minerais e aminoácidos com a finalidade de inclusão de microingredientes na ração para a nutrição ideal dos animais) como um desdobramento da Operação Trapaça. Nenhum membro da administração, diretor ou executivo em posição de gestão atual na BRF foi denunciado. A BRF informou determinados órgãos reguladores e entidades governamentais, com a inclusão da SEC e do DOJ, sobre a Operação Trapaça e vem cooperando com tais autoridades, que também estão conduzindo suas próprias investigações. 1.2.3. Aprimoramento da governança A Companhia está cooperando com as investigações e colabora para o esclarecimento dos fatos. A Companhia tem tomado medidas para fortalecer a conformidade de suas políticas, procedimentos e controles internos. Neste sentido, decidiu afastar, independentemente do resultado das investigações, todos os funcionários citados no inquérito da Polícia Federal da Operação Trapaça até o esclarecimento dos fatos. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 44 A Companhia entende que seus esforços têm fortalecido e consolidado sua governança voltada a garantir os mais elevados padrões de segurança, integridade e qualidade. Dentre as ações implementadas, destacam-se: (i) fortalecimento da gestão de riscos, especialmente os associados à conformidade de nossas práticas; (ii) contínuo fortalecimento das áreas de Compliance, Auditoria Interna e Controles Internos; (iii) revisão e publicação de novas políticas e procedimentos específicos relacionados às leis anticorrupção aplicáveis; (iv) revisão e aperfeiçoamento de procedimentos para verificação da reputação dos parceiros de negócios; (v) revisão e aperfeiçoamento de processos de investigação interna; (vi) ampliação do canal de denúncia independente; (vii) revisão dos controles transacionais; (viii) revisão e publicação de nova política de consequências relacionadas a desvios de condutas. 1.3. Ação coletiva nos Estados Unidos Em 12.03.18, foi protocolada uma ação coletiva (class action) contra a Companhia, alguns de seus ex- administradores e um atual diretor perante o Tribunal Distrital Federal dos Estados Unidos, na cidade de Nova York, em nome dos detentores de American Depositary Receipts ("ADR") entre as datas de 04.04.13 e 05.03.18. A ação alegou violações das leis federais de valores mobiliários dos Estados Unidos, relacionadas a alegações relativas, dentre outras matérias, à Operação Trapaça e à Operação Carne Fraca. Em 02.07.18, referido Tribunal nomeou como principal autor da ação City of Birmingham Retirement and Relief System. Em 25.10.19, o Tribunal concedeu ao autor principal permissão para apresentar um Quarto Aditamento da Reclamação à class action, que foi apresentada em 08.11.19. Em 13.12.19, os réus notificados, incluindo a Companhia, apresentaram um pedido de indeferimento (motion to dismiss). Em 21.01.20, o autor principal apresentou sua oposição e, em 11.02.20, os réus apresentaram a sua resposta. Em 27.03.20, as partes firmaram um acordo para encerrar esta ação coletiva mediante pagamento de montante equivalente a R$204.436 (USD40.000), encerrando todas as demandas pendentes e que possam vir a ser propostas por pessoas ou entidades que compraram ou de outra forma adquiriram ADRs no período entre 04.04.13 e 05.03.18. Em 27.05.20, o montante foi destinado a uma conta garantia em nome dos advogados do autor principal. O acordo está sujeito à homologação pelo tribunal bem como à celebração do documento final de acordo. O acordo não implica reconhecimento de responsabilidade ou de prática de atos irregulares pela BRF ou seus executivos e expressamente prevê a negativa de qualquer conduta irregular por parte da BRF ou que qualquer autor tenha sofrido quaisquer danos ou tenha sido prejudicado por qualquer conduta alegada nesta ação coletiva. O montante supracitado relativo à provisão para este acordo foi reconhecido na rubrica de outras despesas operacionais (nota 27) no primeiro trimestre de 2020. 1.4. Coronavírus (COVID-19) Em 31.01.20, a Organização Mundial da Saúde anunciou que a COVID-19 é uma emergência de saúde global e em 11.03.20 passou a tratar a doença como uma pandemia. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao seu impacto potencial, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar efeitos nos valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. A BRF continua operando seus complexos industriais, centros de distribuição, logística, cadeia de suprimentos e escritórios de apoio, ainda que temporariamente e parcialmente em regime de trabalho remoto em algumas de suas localidades corporativas. Desta forma, até a data da divulgação destas informações financeiras intermediárias, não houve alteração relevante em sua programação de produção, operação e/ou comercialização. Adicionalmente, a administração tem desenvolvido e BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 45 implementado diversos planos de contingência para sustentação de suas operações e monitora os efeitos da pandemia por meio de um comitê permanente de acompanhamento multidisciplinar, formado por executivos, especialistas na área de infectologia e consultores contratados. Em função da pandemia, a Companhia incorreu em perdas e gastos adicionais, principalmente relacionados a ociosidade, pessoal, prevenção, controle e doações, conforme demonstrado a seguir: Consolidado Abril a Janeiro a Junho 2020 Junho 2020 Custo dos produtos vendidos (173.674) (174.288) Despesas com Vendas (18.575) (46.317) Despesas gerais e administrativas (25.893) (26.066) (218.142) (246.671) Visando reforçar preventivamente o seu nível de liquidez, a Companhia contratou linhas de financiamento junto a instituições financeiras no Brasil no montante agregado de, aproximadamente, R$2.430.000 e prazo médio de um ano, sem quaisquer cláusulas de covenants financeiros. Durante os meses de julho e agosto de 2020, a Companhia realizou operações de liquidação antecipada de parte das referidas linhas de financiamento, no montante de principal e juros agregados de R$964.484 (nota 33.3). A administração também entende que as projeções de resultados e dos fluxos de caixa utilizadas para análise de recuperabilidade das unidades geradoras de caixa permanecem substancialmente adequadas, não havendo indicativos de que os ativos possam ter sofrido desvalorização. Pela alta volatilidade e incerteza sobre duração e impacto da pandemia, a Companhia seguirá monitorando a situação e avaliando os impactos nas premissas e estimativas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras. 1.5. Sazonalidade Nos meses de novembro e dezembro de cada ano, a Companhia observa sazonalidade no segmento operacional Brasil em razão das celebrações comemorativas de Natal e Ano Novo. Os produtos que contribuem de forma mais relevante são: peru, Chester®, tender e cortes suínos (pernil/lombo). No segmento operacional Internacional, a sazonalidade é percebida em função do Ramadã, mês sagrado do calendário mulçumano. O início do Ramadã depende do início do ciclo lunar e, em 2020, ocorreu entre 24.04.20 e 23.05.20. Em consequência da pandemia, o comportamento da sazonalidade da Companhia foi alterado circunstancialmente, em virtude da menor circulação de pessoas, reorientação de canais e mudança de hábitos de consumo. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com o CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e com a IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board ("IASB"), assim como com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Todas as informações relevantes próprias das informações financeiras intermediárias, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela administração na sua gestão. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 46 As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia estão expressas em milhares de Reais ("R$") e as divulgações de montantes em outras moedas, quando necessário, também foram efetuadas em milhares, exceto se mencionado de outra forma. A preparação das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia requer que a Administração faça julgamentos, use estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, incluindo passivos contingentes. A incerteza relativa a esses julgamentos, premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil de certos ativos e passivos em exercícios futuros. Tais julgamentos, estimativas e premissas são revisados a cada período de reporte. As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico recuperável, com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: instrumentos financeiros derivativos e não derivativos mensurados pelo valor justo; pagamentos baseados em ações e benefícios a empregados mensurados a valor justo; ativos biológicos mensurados pelo valor justo; e ativos mantidos para venda para os casos em que o valor justo é menor que o valor contábil. A Companhia elaborou suas informações financeiras individuais e consolidadas considerando a capacidade da continuidade de suas atividades operacionais e divulgou todas as informações relevantes em suas notas explicativas, a fim de esclarecer e complementar as bases contábeis utilizadas. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS As informações financeiras intermediárias, nesse caso, informações trimestrais, têm como objetivo prover atualização com base nas últimas demonstrações financeiras anuais completas. Portanto, elas focam em novas atividades, eventos e circunstâncias e não duplicam informações previamente divulgadas, exceto quando a Administração julga relevante a manutenção de uma determinada informação. As informações financeiras intermediárias aqui apresentadas foram preparadas com base nas políticas contábeis e métodos de cálculo de estimativas adotados na elaboração das demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31.12.19 (nota 3). Não houve mudança de qualquer natureza em relação a tais políticas e métodos de cálculo de estimativas. Conforme permitido pelo CPC 21 (R1), a Administração optou por não divulgar novamente em detalhes as políticas contábeis adotadas pela Companhia. Assim, faz-se necessário a leitura destas informações financeiras intermediárias em conjunto com as demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31.12.19, de modo a permitir que os usuários ampliem o seu entendimento acerca da condição financeira e de liquidez da Companhia e da sua capacidade em gerar lucros e fluxos de caixa. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 47 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Taxa Controladora Consolidado média a.a. 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 Caixa e bancos Dólar norte-americano - 557 403 1.986.273 1.356.128 Reais - 55.070 166.506 55.886 167.051 Euro - 16.065 3.813 61.634 71.626 Outras moedas - 219 180 1.254.978 694.982 71.911 170.902 3.358.771 2.289.787 Equivalentes de caixa Em Reais Fundos de investimento 0,27% 3.924 3.507 3.924 3.507 Certificado de depósito bancário 2,97% 4.090.514 869.473 4.104.358 879.758 4.094.438 872.980 4.108.282 883.265 Em Dólar norte-americano Depósito a prazo 0,90% - 254.583 45.332 270.714 Overnight 0,07% 302.958 70.515 2.132.116 689.874 Outras moedas Depósito a prazo - - - 26.774 104.145 302.958 325.098 2.204.222 1.064.733 4.469.307 1.368.980 9.671.275 4.237.785 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Taxa de Controladora Consolidado PMPV juros média (1) Moeda a.a. 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 Valor justo por meio de outros resultados abrangentes Credit linked note 2,90 USD 3,85% - - 25.899 19.285 Ações - R$ e HKD - - - 42.307 26.678 - - 68.206 45.963 Valor justo por meio do resultado Letras financeiras do tesouro 3,89 R$ 2,15% 309.460 396.994 309.460 396.994 Fundo de Investimentos - FIDC BRF 3,46 R$ - 14.728 14.891 14.728 14.891 Fundos de investimentos 0,09 ARS - - - 1.824 1.903 324.188 411.885 326.012 413.788 Custo amortizado Sovereign bonds e outros (2) 2,83 AOA 3,82% - - 358.421 265.783 324.188 411.885 752.639 725.534 Total circulante 309.460 396.994 337.183 418.182 Total não circulante (3) 14.728 14.891 415.456 307.352 Prazo médio ponderado de vencimento demonstrado em anos. Está representado por títulos privados e do governo angolano e apresentado líquido de perdas de crédito esperadas no montante de R$2.062 (R$1.983 em 31.12.19). Vencimento até 12.2023. Adicionalmente, em 30.06.20, o montante de R$88.098 (R$100.435 em 31.12.19) foi dado em garantia, sem restrição de uso, sobre operações de contratos futuros denominados em Dólar dos EUA, negociados na B3. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 48 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS Controladora Consolidado 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 Contas a receber de clientes Terceiros no país 660.003 1.333.344 676.209 1.336.762 Partes relacionadas no país 2.091 800 - - Terceiros no exterior 562.011 457.413 2.773.937 2.215.050 Partes relacionadas no exterior 5.896.260 4.779.202 - - 7.120.365 6.570.759 3.450.146 3.551.812 ( - ) Ajuste a valor presente (5.174) (8.522) (6.522) (10.121) ( - ) Perdas de crédito esperadas (583.421) (457.505) (647.057) (503.848) 6.531.770 6.104.732 2.796.567 3.037.843 Circulante 6.525.316 6.097.935 2.790.113 3.031.046 Não circulante 6.454 6.797 6.454 6.797 Outros recebíveis 139.306 150.156 144.192 153.799 ( - ) Ajuste a valor presente (1.390) (1.936) (1.390) (1.936) ( - ) Perdas de crédito esperadas (27.498) (27.986) (27.498) (27.986) 110.418 120.234 115.304 123.877 Circulante 53.635 56.002 58.521 59.645 Não circulante (1) 56.783 64.232 56.783 64.232 Prazo médio ponderado de vencimento é de 2,50 anos. A Companhia realiza cessões de créditos sem direito de regresso ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes BRF ("FIDC BRF"), que tem como objetivo exclusivo adquirir direitos creditórios originados de operações comerciais realizadas entre a Companhia e seus clientes no Brasil. Em 30.06.20, o FIDC BRF possuía o saldo de R$650.761 (R$730.251 em 31.12.19) em aberto referente a tais direitos creditórios, os quais não estão mais registrados no balanço da Companhia. Em 30.06.20, os outros recebíveis são representados principalmente pelos recebíveis decorrentes da alienação de granjas e diversos imóveis, com saldo de R$94.575 (R$109.419 em 31.12.19). As movimentações das perdas de crédito esperadas são apresentadas a seguir: Controladora Consolidado 30.06.20 30.06.20 Saldo no início do período (457.505) (503.848) Provisão (9.077) (11.790) Baixas 3.704 3.954 Variação cambial (120.543) (135.373) Saldo no final do período (583.421) (647.057) A composição das contas a receber de clientes por vencimento é a seguinte: Controladora Consolidado 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 Valores a vencer 6.529.758 6.028.415 2.541.307 2.820.308 Vencidos 01 a 60 dias 17.072 29.232 234.327 143.303 61 a 90 dias 2.202 5.549 23.589 19.409 91 a 120 dias 2.787 1.568 16.261 3.723 121 a 180 dias 3.970 876 9.200 3.934 181 a 360 dias 2.565 5.166 12.772 20.748 Acima de 360 dias 562.011 499.953 612.690 540.387 ( - ) Ajuste a valor presente (5.174) (8.522) (6.522) (10.121) ( - ) Perdas de crédito esperadas (583.421) (457.505) (647.057) (503.848) 6.531.770 6.104.732 2.796.567 3.037.843 BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 49 ESTOQUES Controladora Consolidado 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 Produtos acabados 1.624.840 1.302.419 3.074.295 2.257.119 Produtos em elaboração 168.179 147.022 171.668 149.470 Matérias-primas 833.198 721.278 954.796 803.520 Materiais de embalagens 79.442 57.915 89.149 60.715 Materiais secundários 468.102 367.311 476.762 375.744 Almoxarifado 192.776 168.248 229.609 205.399 Importações em andamento 105.470 61.021 105.470 61.021 Outros 26.103 5.252 51.791 19.266 (-) Ajuste a valor presente (50.315) (44.319) (50.322) (44.338) 3.447.795 2.786.147 5.103.218 3.887.916 As adições e reversões na redução ao valor realizável líquido dos estoques, as quais foram registradas em contrapartida à rubrica de Custo dos Produtos Vendidos, estão apresentadas na tabela abaixo: Controladora 30.06.20 Valor realizável Estoques Estoques pela venda deteriorados obsoletos Total Saldo no início do período (9.075) (37.729) (8.416) (55.220) Adições (29.257) (33.954) (1.913) (65.124) Reversões 25.103 - - 25.103 Baixas - 48.724 1.214 49.938 Saldo no final do período (13.229) (22.959) (9.115) (45.303) Consolidado 30.06.20 Valor realizável Estoques Estoques pela venda deteriorados obsoletos Total Saldo no início do período (10.712) (42.526) (14.919) (68.157) Adições (46.146) (40.638) (5.284) (92.068) Reversões 28.888 - - 28.888 Baixas - 57.640 4.413 62.053 Variação cambial 215 (219) (328) (332) Saldo no final do período (27.755) (25.743) (16.118) (69.616) BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 50 ATIVOS BIOLÓGICOS Os animais vivos são representados por aves e suínos e segregados em consumíveis e animais para produção. As movimentações dos ativos biológicos durante o período estão apresentadas a seguir: Controladora 30.06.20 Circulante Não circulante Animais vivos Animais vivos Aves Suínos Total Aves Suínos Florestas Total Saldo no início do período 557.773 987.354 1.545.127 350.285 337.804 328.553 1.016.642 Adição/transferência 4.369.848 3.214.326 7.584.174 32.856 164.462 19.760 217.078 Variação do valor justo (1) 961.656 225.466 1.187.122 19.458 (83.491) - (64.033) Corte - - - - - (31.368) (31.368) Baixas - - - - - (37) (37) Transferências - circulante e não circulante 29.002 44.059 73.061 (29.002) (44.059) - (73.061) Transferência entre mantidos para venda - - - - - 109 109 Transferência para estoques (5.261.831) (3.323.771) (8.585.602) - - - - Saldo no final do período 656.448 1.147.434 1.803.882 373.597 374.716 317.017 1.065.330 Consolidado 30.06.20 Circulante Não circulante Animais vivos Animais vivos Aves Suínos Total Aves Suínos Florestas Total Saldo no início do período 615.685 987.354 1.603.039 414.668 337.804 328.553 1.081.025 Adição/transferência 4.375.532 3.214.326 7.589.858 40.967 164.462 19.760 225.189 Variação do valor justo (1) 965.848 225.466 1.191.314 15.187 (83.491) - (68.304) Corte - - - - - (31.368) (31.368) Baixas - - - - - (37) (37) Transferências - circulante e não circulante 29.002 44.059 73.061 (29.002) (44.059) - (73.061) Transferência entre mantidos para venda - - - - - 109 109 Transferência para estoques (5.261.831) (3.323.771) (8.585.602) - - - - Variação cambial 11.255 - 11.255 12.447 - - 12.447 Saldo no final do período 735.491 1.147.434 1.882.925 454.267 374.716 317.017 1.146.000 A variação do valor justo do ativo biológico inclui depreciação de matrizes e exaustão de florestas no valor de R$377.490 (R$728.904 em 31.12.19) na controladora e R$420.747 (R$798.239 em 31.12.19) no consolidado. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 51 As quantidades e os saldos contábeis de animais vivos estão apresentados a seguir: Controladora 30.06.20 31.12.19 Quantidade Quantidade (mil cabeças) Valor (mil cabeças) Valor Ativos biológicos consumíveis Aves imaturas 168.267 656.448 170.071 557.773 Suínos imaturos 4.200 1.147.434 4.098 987.354 Total circulante 172.467 1.803.882 174.169 1.545.127 Ativos biológicos para produção Aves imaturas 5.789 126.223 6.093 129.837 Aves maduras 10.188 247.374 10.329 220.448 Suínos imaturos 90 86.346 211 77.027 Suínos maduros 455 288.370 455 260.777 Total não circulante 16.522 748.313 17.088 688.089 188.989 2.552.195 191.257 2.233.216 Consolidado 30.06.20 31.12.19 Quantidade Quantidade (mil cabeças) Valor (mil cabeças) Valor Ativos biológicos consumíveis Aves imaturas 187.799 735.491 189.602 615.685 Suínos imaturos 4.200 1.147.434 4.098 987.354 Total circulante 191.999 1.882.925 193.700 1.603.039 Ativos biológicos para produção Aves imaturas 6.663 160.006 7.042 160.415 Aves maduras 11.552 294.261 11.554 254.253 Suínos imaturos 90 86.346 211 77.027 Suínos maduros 455 288.370 455 260.777 Total não circulante 18.760 828.983 19.262 752.472 210.759 2.711.908 212.962 2.355.511 Em 30.06.20, a Companhia possui florestas dadas em garantia para financiamentos e contingências fiscais/cíveis no valor de R$84.245 na controladora e no consolidado (R$62.408 na controladora e no consolidado em 31.12.19). BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 52 TRIBUTOS, IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR Controladora Consolidado 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 Tributos a recuperar ICMS 1.473.619 1.476.595 1.710.718 1.635.664 PIS e COFINS 3.157.052 2.986.235 3.158.382 2.990.313 IPI 869.242 848.862 869.245 848.865 INSS 257.025 255.950 257.031 255.967 Outros 42.754 41.048 43.632 80.144 ( - ) Redução a valor recuperável (179.059) (167.194) (179.544) (167.674) 5.620.633 5.441.496 5.859.464 5.643.279 Total circulante 371.098 274.480 609.955 473.732 Total não circulante 5.249.535 5.167.016 5.249.509 5.169.547 Imposto de renda e contribuição social a recuperar Imposto de renda e contribuição social (IR/CS) 160.432 313.704 200.007 430.778 ( - ) Redução a valor recuperável (8.985) (8.985) (9.029) (9.029) 151.447 304.719 190.978 421.749 Total circulante 60.688 40.291 93.781 152.486 Total não circulante 90.759 264.428 97.197 269.263 As movimentações da redução a valor recuperável dos tributos a recuperar são apresentadas a seguir: Controladora 30.06.20 PIS e ICMS COFINS IR/CS IPI Outros Total Saldo no início do período (141.193) (16.922) (8.985) (3.818) (5.261) (176.179) Adições (25.724) - - (263) - (25.987) Baixas 5.654 2.694 - 2.097 3.677 14.122 Saldo no final do período (161.263) (14.228) (8.985) (1.984) (1.584) (188.044) Consolidado 30.06.20 PIS e ICMS COFINS IR/CS IPI Outros Total Saldo no início do período (141.193) (16.922) (9.029) (3.818) (5.741) (176.703) Adições (25.724) - - (263,00) - (25.987) Baixas 5.654 2.694 - 2.097 3.677 14.122 Variação cambial - - - - (5) (5) Saldo no final do período (161.263) (14.228) (9.029) (1.984) (2.069) (188.573) BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 53 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO 10.1. Composição do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Diferidos Controladora Consolidado 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 Ativo Prejuízos fiscais de IRPJ 1.784.359 1.780.424 1.828.398 1.785.027 Base de cálculo negativa CSLL 676.882 680.518 678.953 682.175 Diferenças temporárias ativas Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 493.962 477.538 493.962 477.538 Tributos com exigibilidade suspensa 13.409 31.069 13.409 31.069 Perdas de crédito esperadas 179.231 135.219 179.231 135.374 Redução ao valor recuperável de créditos tributários 66.771 60.771 66.771 60.771 Provisão para outras obrigações 83.578 93.619 83.578 93.619 Participação de empregados no resultado 49.551 66.166 49.551 66.166 Redução ao valor recuperável dos estoques 15.003 18.657 15.003 18.718 Plano de benefícios a empregados 212.068 202.228 212.068 202.228 Diferença fiscal x contábil em arrendamento 58.950 37.492 58.950 37.492 Perdas não realizadas de valor justo 193.200 - 193.200 - Ajuste alíquota efetiva CPC 21 275.051 - 275.051 - Outras adições temporárias 32.927 35.568 33.246 66.458 4.134.942 3.619.269 4.181.371 3.656.635 Diferenças temporárias passivas Ganhos não realizados de valor justo - (11.998) - (11.998) Diferença de amortização de ágio fiscal x contábil (320.160) (319.592) (320.160) (319.592) Diferença de depreciação fiscal x contábil (vida útil) (829.223) (802.844) (829.223) (802.844) Combinação de negócios - Sadia (1) (668.458) (622.203) (691.855) (640.318) Ganhos não realizados com derivativos (171.167) (43.428) (171.167) (43.428) Outras - variação cambial - - (85.957) (69.142) Outras exclusões temporárias (14.052) (10.710) (23.539) (8.761) (2.003.060) (1.810.775) (2.121.901) (1.896.083) Total de impostos diferidos 2.131.882 1.808.494 2.059.470 1.760.552 Total do Ativo 2.131.882 1.808.494 2.180.059 1.845.862 Total do Passivo - - (120.589) (85.310) 2.131.882 1.808.494 2.059.470 1.760.552 O ativo fiscal diferido sobre combinação de negócios Sadia foi constituído sobre a diferença de amortização entre o ágio contábil e o fiscal apurado na data de alocação do preço de compra. O passivo fiscal diferido sobre combinação de negócios Sadia está representado substancialmente pela alocação do ágio no ativo imobilizado, marcas e passivo contingente. A movimentação dos ativos fiscais diferidos líquidos é apresentada a seguir: Controladora Consolidado Janeiro a Junho Janeiro a Junho 2020 2020 Saldo no início do período 1.808.494 1.760.552 IR/CS diferidos reconhecidos no resultado (51.766) (76.197) IR/CS diferidos reconhecidos em resultados abrangentes 374.855 374.855 Outros 299 260 Saldo no final do período 2.131.882 2.059.470 10.2. Período estimado de realização Os ativos fiscais diferidos decorrentes de diferenças temporárias serão realizados à medida que estas sejam liquidadas ou realizadas. O período de liquidação ou realização de tais diferenças é sujeito a externalidades e está vinculado a diversos fatores que não estão sob o controle da Administração. Na estimativa de realização dos créditos fiscais diferidos ativos constituídos sobre prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, a Administração considera seus planos orçamentário e estratégico, BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 54 ajustados com base nas estimativas das principais adições e exclusões fiscais, os quais foram aprovados pelo Conselho de Administração, conforme recomendação do Conselho Fiscal da Companhia. Com base nesta estimativa, a Administração acredita que é provável que esses créditos fiscais diferidos sejam realizados, conforme abaixo demonstrado: Controladora Consolidado 2021 100.037 100.037 2022 159.307 159.307 2023 267.209 267.209 2024 291.568 291.568 2025 a 2027 945.298 945.298 2028 em diante 697.822 743.932 2.461.241 2.507.351 Os créditos fiscais diferidos ativos constituídos sobre prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social relativos à controladora e controladas domiciliadas no Brasil não possuem prazo de prescrição. 10.3. Conciliação do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Controladora Consolidado Abril a Janeiro a Abril a Janeiro a Abril a Janeiro a Abril a Janeiro a Junho 2020 Junho 2020 Junho 2019 Junho 2019 Junho 2020 Junho 2020 Junho 2019 Junho 2019 Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social - operações continuadas 406.100 309.715 249.485 (52.715) 396.884 345.094 310.719 20.652 Alíquota nominal 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% Crédito (despesa) à alíquota nominal (138.074) (105.303) (84.825) 17.923 (134.941) (117.332) (105.644) (7.022) Ajustes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido Resultado de equivalência patrimonial 709.328 2.064.994 46.808 119.013 - - (12.635) (16.691) Diferença de alíquotas sobre resultados de controladas - - - - 435.282 998.676 35.600 106.590 Diferença de moeda funcional em controladas - - - - 283.238 1.053.917 (13.439) (17.333) Ativo fiscal diferido não reconhecido (1) (958.804) (2.291.220) 26.427 (27.909) (958.804) (2.291.220) 26.427 (27.909) Multas (2.117) (6.181) 885 702 (2.117) (6.181) 886 702 Subvenções para investimentos 8.980 19.514 30.689 30.689 8.980 19.514 30.689 30.689 Ajuste alíquota efetiva CPC 21 279.691 275.051 (201.796) (4.837) 279.691 275.051 (201.796) (4.837) Reversão (constituição) de provisão sem diferido constituído - - 109.251 (21.139) - - 109.251 (21.139) Outras diferenças permanentes (1.234) (8.621) 10.970 14.104 (1.084) (8.622) 10.965 14.043 (102.230) (51.766) (61.591) 128.546 (89.755) (76.197) (119.696) 57.093 Imposto corrente - - - - (21.983) (38.332) (62.738) (86.838) Imposto diferido (102.230) (51.766) (61.591) 128.546 (67.772) (37.865) (56.958) 143.931 Valor referente ao não reconhecimento do imposto diferido sobre prejuízo fiscal e base negativa no montante de R$6.738.883 na controladora e no consolidado, devido à limitação na capacidade de realização (nota 10.2). A Administração da Companhia determinou que o total de lucros registrados pelas holdings de suas subsidiárias integrais no exterior não serão redistribuídos. Tais recursos serão destinados a investimentos nas subsidiárias integrais. As declarações de imposto de renda no Brasil estão sujeitas a revisão pelas autoridades fiscais por um período de cinco anos a partir da data da sua entrega. A Companhia pode estar sujeita a cobrança adicional de tributos, multas e juros em decorrência dessas revisões. Os resultados apurados pelas subsidiárias integrais do exterior estão sujeitos à tributação de acordo com as legislações fiscais de cada país. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 55 DEPÓSITOS JUDICIAIS As movimentações dos depósitos judiciais estão apresentadas a seguir: Controladora 30.06.20 Cíveis, comerciais e Tributárias Trabalhistas outras Total Saldo no início do período 244.977 301.739 28.965 575.681 Adições - 63.168 4.414 67.582 Reversões (10.747) (22.308) (61) (33.116) Baixas (907) (55.866) (357) (57.130) Atualização monetária 2.863 4.183 406 7.452 Saldo no final do período 236.186 290.916 33.367 560.469 Consolidado 30.06.20 Cíveis, comerciais e Tributárias Trabalhistas outras Total Saldo no início do período 244.977 301.808 28.965 575.750 Adições - 63.168 4.414 67.582 Reversões (10.747) (22.308) (61) (33.116) Baixas (907) (55.866) (357) (57.130) Atualização monetária 2.863 4.183 406 7.452 Variação cambial - 11 - 11 Saldo no final do período 236.186 290.996 33.367 560.549 BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 56 INVESTIMENTOS As movimentações dos investimentos diretos em controladas e coligadas da controladora durante o período estão apresentadas a seguir: Controladas Coligadas PSA VIP S.A. Total BRF Establec. BRF Labor. Sadia Sadia Eclipse Empr. e PP-BIO PR-SAD Energia Levino BRF Pet Austria Veter. Alimentos Proud International Sadia Holding Particip. Adm. Bem Adm. Bem S.A. BRF GmbH Zaccardi S.A. GmbH Ltda S.A. Food Lda Ltd. Uruguay S.A. Cooperatief Imob próprio S.A. próprio S.A. 30.06.20 31.12.19 a) Participação no capital 30.06.20 % de participação 100,00% 100,00% 99,94% 100,00% 100,00% 99,99% 43,10% 10,00% 100,00% 94,90% 0,01% 100,00% 33,33% 33,33% Quantidade total de ações e cotas 7.176.530 1 100 18.741.856 100 5.463.850 594.576.682 150.000 900.000 2.444.753.091 10.000 14.249.459 - - Quantidade de ações e cotas detidas 7.176.530 1 100 18.741.856 100 5.463.849 256.253.695 15.000 900.000 2.319.989.778 1 14.249.459 - - b) Informações em 30.06.20 Capital social 7.177 6.523 1.186 32.664 120 5.564 338.054 3 2.933 497.012 334.999 50 - - Patrimônio líquido 607 11.337.111 (305) 19.698 135.707 5.369 9.786 (254) 313.739 90.068 (29.937) 2.382 - - Resultado do período (423) 2.561.650 (175) (4.316) 477.442 (195) (2.890) (141) (2.652) (4.179) (708) 26 - - c) Movimentação do investimento Saldo no início do período (31.12.19) 1.031 6.148.777 - 19.083 - 5.564 4.791 - 235.307 74.821 - 2.355 2.354 4.851 6.498.934 4.042.451 Movimentações Resultado Resultado de equivalência patrimonial (423) 5.538.499 (163) (4.385) 477.566 (195) 21 (14) 66.742 (4.162) - 26 - - 6.073.512 1.186.569 Dividendos e juros sobre capital próprio - - - - - - - - - - - - - - - (8.665) Movimentações de capital Aumento de capital - - - 5.000 - - - - - - - - 121 426 5.547 2.385 Transação de capital entre controladas - - - - - - - - - - - - - - - 1.314.596 Aquisição (alienação) de participação societária - - - - - - - - - - - - - - - (67.444) Encerramento de participação societária - - - - - - - - - - - - - - - 90.834 Ágio na aquisição de participação não controladores - - - - (50.945) - - - - - - - - - (50.945) - Outros Outros resultados abrangentes - (350.166) (30) - (162.268) - (595) (1) 11.690 14.785 (1) - - - (486.586) (81.086) Provisão para perda de investimento - - 193 - - - - 15 - - 1 - - - 209 128.757 Reversão da provisão da perda no investimento - - - - (128.646) - - - - - - - - - (128.646) (109.463) Saldo no final do período (30.06.20) 608 11.337.110 - 19.698 135.707 5.369 4.217 - 313.739 85.444 - 2.381 2.475 5.277 11.912.025 6.498.934 A Companhia possui outros investimentos no valor de R$583 na controladora e R$10.049 no consolidado (R$583 na controladora e R$7.676 no consolidado em 31.12.19). Em 30.06.20, as controladas, coligadas e os empreendimentos controlados em conjunto não possuem qualquer restrição para pagar seus empréstimos ou adiantamentos para a Companhia. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 57 IMOBILIZADO A movimentação do ativo imobilizado é apresentada a seguir: Controladora Taxa média Saldo em Transfe- Saldo em ponderada (a.a.) 31.12.19 Adições Baixas rências (1) 30.06.20 Custo Terrenos 546.976 - (5.945) 21.519 562.550 Edificações, instalações e benfeitorias 9.558.475 81.210 (30.617) 77.614 9.686.682 Máquinas e equipamentos 7.669.528 2.939 (51.718) 115.064 7.735.813 Móveis e utensílios 101.855 193 (584) 5.067 106.531 Veículos 121.079 16.625 (7.633) (87) 129.984 Imobilizações em andamento 335.872 272.645 - (257.496) 351.021 Adiantamentos a fornecedores - 141 - - 141 18.333.785 373.753 (96.497) (38.319) 18.572.722 Depreciação Terrenos (2) 20,77% (4.258) (3.085) 37 (1.799) (9.105) Edificações, instalações e benfeitorias 9,53% (3.126.532) (294.102) 18.977 (5.307) (3.406.964) Máquinas e equipamentos 6,65% (3.790.298) (224.938) 28.962 1.341 (3.984.933) Móveis e utensílios 6,67% (54.854) (2.556) 454 48 (56.908) Veículos 27,85% (24.541) (18.130) 1.041 84 (41.546) (7.000.483) (542.811) 49.471 (5.633) (7.499.456) 11.333.302 (169.058) (47.026) (43.952) 11.073.266 Refere-se à transferência de R$39.532 para ativos intangíveis, R$4.413 para ativos mantidos para venda e R$7 para ativos biológicos. A depreciação de terrenos refere-se aos ativos de direito de uso. O montante de R$2.095 de depreciação foi reconhecido no custo de formação das florestas e será realizado no resultado quando de sua exaustão (nota 18.1). BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 58 Consolidado Taxa média Saldo em Transfe- Variação Saldo em ponderada (a.a.) 31.12.19 Adições Baixas rências (1) cambial 30.06.20 Custo Terrenos 603.479 1.321 (6.514) 20.303 12.398 630.987 Edificações, instalações e benfeitorias 10.148.798 133.333 (51.720) 76.936 202.541 10.509.888 Máquinas e equipamentos 8.177.047 19.755 (54.369) 116.851 128.623 8.387.907 Móveis e utensílios 140.439 193 (640) 8.621 16.057 164.670 Veículos 213.199 19.530 (51.994) (1.360) 33.010 212.385 Imobilizações em andamento 348.907 264.438 - (259.810) 2.359 355.894 Adiantamentos a fornecedores 528 1.743 - 139 111 2.521 19.632.397 440.313 (165.237) (38.320) 395.099 20.264.252 Depreciação Terrenos (2) 22,31% (5.086) (3.107) 605 (1.799) (727) (10.114) Edificações, instalações e benfeitorias 9,06% (3.263.801) (336.046) 40.046 (10.968) (49.301) (3.620.070) Máquinas e equipamentos 6,60% (3.950.250) (247.080) 30.368 10.703 (47.715) (4.203.974) Móveis e utensílios 6,67% (71.779) (5.807) 496 (745) (5.379) (83.214) Veículos 27,34% (64.592) (36.153) 39.287 (2.823) (17.002) (81.283) (7.355.508) (628.193) 110.802 (5.632) (120.124) (7.998.655) 12.276.889 (187.880) (54.435) (43.952) 274.975 12.265.597 Refere-se à transferência de R$39.532 para ativos intangíveis, R$4.413 para ativos mantidos para venda e R$7 para ativos biológicos. A depreciação de terrenos refere-se aos ativos de direito de uso. O montante de R$2.095 de depreciação foi reconhecido no custo de formação das florestas e será realizado no resultado quando de sua exaustão (nota 18.1). BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 59 O valor dos custos de empréstimos capitalizados durante o período de seis meses findo em 30.06.20 foi de R$8.388 na controladora e no consolidado (R$10.543 na controladora e consolidado no mesmo período do ano anterior), no período de três meses findo em 30.06.20 foi de R$4.330 na controladora e no consolidado (R$5.241 na controladora e R$5.219 no consolidado no mesmo período do ano anterior). A taxa média ponderada utilizada para determinar o montante dos custos de empréstimos passíveis de capitalização foi 6,09% a.a. na controladora e no consolidado (6,41% a.a. na controladora e 2,32% a.a. no mesmo período do ano anterior). O valor contábil dos bens do ativo imobilizado que foram oferecidos em garantia de operações de diversas naturezas, são apresentados abaixo: Controladora e Consolidado Tipo de garantia 30.06.20 31.12.19 Terrenos Financeiro/Fiscal 225.127 221.727 Edificações, instalações e benfeitorias Financeiro/Fiscal 1.487.465 1.499.808 Máquinas e equipamentos Financeiro/Trabalhista/Fiscal/Cível 1.459.453 1.488.889 Móveis e utensílios Financeiro/Fiscal 15.364 14.090 Veículos Financeiro/Fiscal 358 369 3.187.767 3.224.883 BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 60 INTANGÍVEL A movimentação do intangível é apresentada a seguir: Controladora Taxa média Saldo em Transfe- Saldo em ponderada (a.a.) 31.12.19 Adições Baixas rências 30.06.20 Custo Ágio por rentabilidade futura 1.783.655 - - - 1.783.655 Marcas 1.152.885 - - - 1.152.885 Acordo de não concorrência 71.729 - (379) - 71.350 Fidelização de integrados 14.604 - - - 14.604 Patentes 6.205 - - - 6.205 Software 491.682 72.766 (35.744) 70.775 599.479 Intangível em andamento 11.450 57.321 - (39.784) 28.987 3.532.210 130.087 (36.123) 30.991 3.657.165 Amortização Acordo de não concorrência 35,65% (57.690) (6.946) 379 - (64.257) Fidelização de integrados 13,09% (12.744) (593) - - (13.337) Patentes 19,05% (5.524) (237) - - (5.761) Software 32,44% (316.720) (61.896) 35.744 8.540 (334.332) (392.678) (69.672) 36.123 8.540 (417.687) 3.139.532 60.415 - 39.531 3.239.478 Consolidado Taxa média Saldo em Transfe- Variação Saldos em ponderada (a.a.) 31.12.19 Adições Baixas rências cambial 30.06.20 Custo Ágio por rentabilidade futura 2.713.602 - - - 298.138 3.011.740 Marcas 1.322.262 - - - 30.333 1.352.595 Acordo de não concorrência 99.229 - (379) - 9.485 108.335 Fidelização de integrados 14.604 - - - - 14.604 Patentes 6.305 - (106) - 6 6.205 Relacionamento com clientes 892.758 - - - 255.491 1.148.249 Software 523.615 74.453 (35.771) 71.744 10.437 644.478 Intangível em andamento 12.151 57.380 - (40.752) 208 28.987 5.584.526 131.833 (36.256) 30.992 604.098 6.315.193 Amortização Acordo de não concorrência 27,10% (74.190) (10.285) 379 - (6.051) (90.147) Fidelização de integrados 13,09% (12.744) (593) - - - (13.337) Patentes 19,05% (5.626) (237) 106 - (14) (5.771) Relacionamento com clientes 7,34% (242.263) (39.177) - - (76.955) (358.395) Software 32,06% (341.624) (64.662) 35.771 8.540 (8.677) (370.652) (676.447) (114.954) 36.256 8.540 (91.697) (838.302) 4.908.079 16.879 - 39.532 512.401 5.476.891 Durante o período de seis meses findo em 30.06.20, a Administração não identificou qualquer indicador de perdas de valor dos ativos intangíveis. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 61 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Controladora Taxa média ponderada Juros Juros Variação Saldo Encargos (a.a.) de juros (a.a.) PMPV (1) Saldo 31.12.19 Tomado Amortização pagos apropriados cambial 30.06.20 Moeda nacional 3,74% Capital de giro Pré-fixado / CDI (6,07% em 31.12.19) 0,9 3.312.639 800.000 (930.218) (96.045) 101.284 - 3.187.660 5,03% Certificado de recebíveis do agronegócio (2) CDI / IPCA (6,73% em 31.12.19) 2,0 1.597.447 - - (23.819) 42.575 - 1.616.203 Linhas de crédito de bancos de desenvolvimento Pré-fixado / Selic / TJLP (5,09% em 31.12.19) - 45.516 - (45.470) (427) 381 - - Pré-fixado / CDI + v.c. Linhas de crédito de exportação (3) USD 4,58% 5,4 1.612.365 1.492.084 - (45.408) 79.214 483.672 3.621.927 Programa especial de saneamento de ativos IGPM (12,22% em 31.12.19) - 284.308 - (287.621) (5.142) 8.455 - - 5,63% Debêntures CDI / IPCA (7,40% em 31.12.19) 5,5 755.760 - - (20.579) 21.835 - 757.016 2,40% Incentivos fiscais Pré-fixado (2,40% em 31.12.19) - 5.720 34.532 - (338) 367 - 40.281 7.613.755 2.326.616 (1.263.309) (191.758) 254.111 483.672 9.223.087 Moeda estrangeira Pré-fixado + v.c. USD e 4,37% Bonds EUR (4,36% em 31.12.19) 5,3 8.407.975 (275) - (270.264) 281.185 3.058.442 11.477.063 Pré-fixado/LIBOR + v.c. 4,13% Linhas de crédito de exportação USD (5,77% em 31.12.19) 2,7 407.274 - (118.113) (12.782) 10.328 127.617 414.324 Adiantamentos de contratos de câmbio Pré-fixado + v.c USD 3,88% 0,8 - 529.211 - - 4.262 17.865 551.338 8.815.249 528.936 (118.113) (283.046) 295.775 3.203.924 12.442.725 16.429.004 2.855.552 (1.381.422) (474.804) 549.886 3.687.596 21.665.812 Circulante 3.033.034 3.935.263 Não circulante 13.395.970 17.730.549 Prazo médio ponderado de vencimento, demonstrado em anos. Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) emitidos pela Companhia são lastreados em recebíveis da BRF S.A. com determinadas subsidiárias no exterior. A nota de crédito de exportação foi emitida em Reais, simultaneamente e em conexão a um swap cambial, resultando essencialmente em um fluxo de caixa líquido em Dólares americanos. Por serem transações inseparáveis, ambas estão registradas em conjunto na rubrica de Empréstimos e Financiamentos por seu custo amortizado. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 62 Consolidado Taxa média ponderada Saldo Juros Juros Variação Saldo Encargos (a.a.) de juros (a.a.) PMPV (1) 31.12.19 Tomado Amortização pagos apropriados cambial 30.06.20 Moeda nacional 3,74% Capital de giro Pré-fixado / CDI (6,07% em 31.12.19) 0,9 3.312.639 800.000 (930.218) (96.045) 101.284 - 3.187.660 5,03% Certificado de recebíveis do agronegócio (2) CDI / IPCA (6,73% em 31.12.19) 2,0 1.597.447 - - (23.819) 42.575 - 1.616.203 Linhas de crédito de bancos de desenvolvimento Pré-fixado / Selic / TJLP (5,09% em 31.12.19) - 45.516 - (45.470) (427) 381 - - 5,63% Debêntures CDI / IPCA (7,40% em 31.12.19) 5,5 755.760 - - (20.579) 21.835 - 757.016 Pré-fixado / CDI + v.c. Linhas de crédito de exportação (3) USD 4,58% 5,4 1.612.365 1.492.084 - (45.408) 79.214 483.672 3.621.927 Programa especial de saneamento de ativos IGPM (12,22% em 31.12.19) - 284.308 - (287.621) (5.142) 8.455 - - 2,40% Incentivos fiscais Pré-fixado (2,40% em 31.12.19) - 5.720 34.532 - (338) 367 - 40.281 7.613.755 2.326.616 (1.263.309) (191.758) 254.111 483.672 9.223.087 Moeda estrangeira Pré-fixado + v.c. USD e 4,37% Bonds EUR (4,36% em 31.12.19) 5,5 10.407.484 (275) - (326.755) 316.917 3.799.257 14.196.628 Pré-fixado / LIBOR + v.c. 4,13% (5,77% em Linhas de crédito de exportação USD 31.12.19) 2,7 407.275 - (118.113) (12.782) 10.328 127.616 414.324 Adiantamentos de contratos de câmbio Pré-fixado + v.c. USD 3,88% 0,8 - 529.211 - - 4.262 17.865 551.338 10,19% (16,56% em Capital de giro Pré-fixado + v.c TRY 31.12.19) 1,4 191.765 502.233 (258.346) (22.146) 23.294 41.374 478.174 11.006.524 1.031.169 (376.459) (361.683) 354.801 3.986.112 15.640.464 18.620.279 3.357.785 (1.639.768) (553.441) 608.912 4.469.784 24.863.551 Circulante 3.132.029 4.071.950 Não circulante 15.488.250 20.791.601 Prazo médio ponderado de vencimento, demonstrado em anos. Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) emitidos pela Companhia são lastreados em recebíveis da BRF S.A. com determinadas subsidiárias no exterior. A nota de crédito de exportação foi emitida em Reais simultaneamente e em conexão a um swap cambial, resultando essencialmente em um fluxo de caixa líquido em Dólares americanos. Por serem transações inseparáveis, ambas estão registradas em conjunto na rubrica de Empréstimos e Financiamentos por seu custo amortizado. Em 31.12.19 e em 30.06.20, a Companhia não possuía cláusulas de covenants financeiros relacionados aos seus contratos de empréstimos e financiamentos. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 63 15.1. Linha de crédito rotativo Visando manter uma posição prudencial e sustentável de liquidez de curto prazo e em continuidade à estratégia de extensão do prazo médio e redução do custo de suas dívidas, em 27.12.19, a Companhia contratou junto ao Banco do Brasil uma linha de crédito rotativo no valor de até R$1.500.000, com vencimento em três anos. A referida linha de crédito poderá ser desembolsada total ou parcialmente a critério da Companhia, quando necessário. Em 30.06.20 a linha estava disponível, porém não utilizada. 15.2. Cronograma de vencimentos de endividamento O cronograma de vencimentos do endividamento está apresentado abaixo: Controladora Consolidado 30.06.20 30.06.20 Total circulante 3.935.263 4.071.950 Total não circulante 17.730.549 20.791.601 Julho a dezembro 2021 1.850.633 1.959.689 2022 3.365.885 3.600.786 2023 3.157.481 3.157.739 2024 3.167.562 3.159.866 2025 em diante 6.188.988 8.913.521 21.665.812 24.863.551 15.3. Garantias Controladora Consolidado 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 Saldo de empréstimos e financiamentos 21.665.812 16.429.004 24.863.551 18.620.279 Garantias por hipotecas de bens 40.281 51.237 40.281 51.237 Vinculado ao FINEM-BNDES - 45.516 - 45.516 Vinculado a incentivos fiscais e outros 40.281 5.721 40.281 5.721 Em 30.06.20, o total de fianças bancárias contratadas correspondia a R$593.028 (R$666.335 em 31.12.19) e foram oferecidas principalmente em garantia de processos judiciais em que se discute a utilização de créditos tributários. Estas fianças possuem um custo financeiro médio de 1,79% a.a. (1,77% a.a. em 31.12.19). BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 64 FORNECEDORES Controladora Consolidado 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 Fornecedores nacionais Terceiros 5.460.334 4.921.902 5.472.974 4.930.424 Partes relacionadas 9.850 6.392 - - 5.470.184 4.928.294 5.472.974 4.930.424 Fornecedores estrangeiros Terceiros 556.241 404.068 1.320.280 915.611 556.241 404.068 1.320.280 915.611 (-) Ajuste a valor presente (60.020) (49.253) (60.041) (49.269) 5.966.405 5.283.109 6.733.213 5.796.766 Circulante 5.958.687 5.270.762 6.725.495 5.784.419 Não circulante 7.718 12.347 7.718 12.347 Do saldo de fornecedores em 30.06.20, R$1.674.014 na controladora e R$1.675.566 no consolidado (R$1.434.152 na controladora e R$1.435.025 no consolidado em 31.12.19) correspondem às operações de risco sacado em que não houve modificação das condições de pagamentos e de preços negociados com os fornecedores. FORNECEDORES RISCO SACADO Controladora e Consolidado 30.06.20 31.12.19 Fornecedores risco sacado - Mercado interno 694.136 671.869 Fornecedores risco sacado - Mercado externo 300.609 182.126 994.745 853.995 (-) Ajuste a valor presente (12.508) (11.958) 982.237 842.037 A Companhia possui parcerias com diversas instituições financeiras que possibilitam aos fornecedores anteciparem os seus recebíveis. Os fornecedores têm liberdade para escolher se desejam ou não antecipar seus recebíveis e com qual instituição, permitindo assim que gerenciem suas necessidades de fluxo de caixa da forma que melhor os atenda. Esta flexibilidade possibilita que a Companhia intensifique as relações comerciais com a rede de fornecedores alavancando potencialmente benefícios como preferência de fornecimento em casos de oferta restrita, melhores condições de preço e/ou prazos de pagamento mais flexíveis, entre outros, sem que se identifiquem contrapartidas em outras condições comerciais. Estas operações são apresentadas no fluxo de caixa das atividades operacionais. Em 30.06.20, as taxas de desconto nas operações de risco sacado realizadas por nossos fornecedores junto às instituições financeiras no mercado interno ficaram entre 0,46% e 0,68% a.m. (em 31.12.19, essas taxas ficaram entre 0,38% e 0,67% a.m.). Em 30.06.20, as taxas de desconto nas operações de risco sacado realizadas por nossos fornecedores junto as instituições financeiras no mercado externo ficaram entre 0,32% e 0,45% a.m. (em 31.12.19, essas taxas ficaram entre 0,32% e 0,46% a.m.). BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 65 ARRENDAMENTO MERCANTIL A Companhia é arrendatária em diversos contratos de arrendamento de terrenos florestais, escritórios, centros de distribuição, produtores integrados, veículos, dentre outros. Alguns contratos possuem opção de renovação por período adicional ao final do contrato, estabelecidos por aditivo, não sendo permitidas renovações automáticas e por prazo indeterminado. As cláusulas dos contratos mencionados, no que tange a renovação, reajuste e opção de compra, são contratadas conforme práticas de mercado. Ademais, não existem cláusulas de pagamentos contingentes ou relativas a restrições de distribuição de dividendos, pagamento de juros sobre capital próprio ou captação de dívida adicional. 18.1. Ativo de direito de uso Os ativos de direito de uso demonstrados abaixo estão contidos nos saldos do Ativo Imobilizado e Ativo Intangível (notas 13 e 14). Controladora Taxa média Saldo em Transfe- Saldo em ponderada (a.a.) 31.12.19 Adições Baixas rências 30.06.20 Custo Terrenos 20.499 - (182) 20.751 41.068 Edificações 2.446.641 81.205 (1.387) (2.487) 2.523.972 Máquinas e equipamentos 114.571 1.073 (7.681) - 107.963 Veículos 112.917 16.625 (7.616) - 121.926 Software 55.705 72.766 (35.624) (18.264) 74.583 2.750.333 171.669 (52.490) - 2.869.512 Depreciação Terrenos 14,77% (4.258) (3.086) 37 (1.799) (9.106) Edificações 28,79% (459.122) (190.934) 723 (6.765) (656.098) Máquinas e equipamentos 40,97% (96.684) (13.573) 7.024 - (103.233) Veículos 28,75% (18.550) (17.886) 1.025 - (35.411) Software 45,21% (44.815) (16.577) 35.624 8.564 (17.204) (623.429) (242.056) 44.433 - (821.052) 2.126.904 (70.387) (8.057) - 2.048.460 Consolidado Taxa média Saldo em Variação Saldo em ponderada (a.a.) 31.12.19 Adições Baixas cambial Transferência 30.06.20 Custo Terrenos 22.790 1.167 (751) 617 20.751 44.574 Edificações 2.615.883 133.093 (22.443) 61.134 (2.487) 2.785.180 Máquinas e equipamentos 115.173 1.073 (7.729) 213 - 108.730 Veículos 207.443 19.501 (51.975) 31.480 - 206.449 Software 55.705 72.766 (35.625) - (18.264) 74.582 3.016.994 227.600 (118.523) 93.444 - 3.219.515 Depreciação Terrenos 16,54% (5.086) (3.107) 605 (727) (1.799) (10.114) Edificações 28,61% (512.836) (223.884) 21.780 (21.910) (6.765) (743.615) Máquinas e equipamentos 40,99% (96.958) (13.727) 7.056 (114) - (103.743) Veículos 28,77% (57.357) (35.725) 39.271 (15.594) - (69.405) Software 45,21% (44.815) (16.577) 35.624 - 8.564 (17.204) (717.052) (293.020) 104.336 (38.345) - (944.081) 2.299.942 (65.420) (14.187) 55.099 - 2.275.434 BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 66 18.2. Passivo de arrendamento Controladora Saldo Juros Juros Saldo PMPV (1) 31.12.19 Adições Pagamentos pagos apropriados Baixas Transferências 30.06.20 Terrenos 6,6 18.707 83 (3.543) (2.169) 2.169 (210) 17.501 32.538 Edificações 7,4 2.106.997 89.637 (170.175) (41.931) 78.980 (693) (17.501) 2.045.314 Máquinas e equipamentos 1,1 25.349 1.073 (16.111) (6.694) 6.694 (733) - 9.578 Veículos 2,5 100.362 16.625 (15.806) (4.972) 4.972 (6.915) - 94.266 Software 2,0 1.137 72.766 (15.411) (2.237) 2.237 - - 58.492 2.252.552 180.184 (221.046) (58.003) 95.052 (8.551) - 2.240.188 Circulante 313.058 244.450 Não circulante 1.939.494 1.995.738 Prazo médio ponderado de vencimento, demonstrado em anos. Consolidado Saldo em Juros Juros Variação Saldo em PMPV (1) 31.12.19 Adições Pagamentos pagos apropriados Baixas Transferências cambial 30.06.20 Terrenos 5,0 20.355 1.250 (3.861) (2.458) 2.458 (210) 17.501 (42) 34.993 Edificações 4,5 2.227.026 141.525 (201.487) (47.890) 84.939 (693) (17.501) 40.905 2.226.824 Máquinas e equipamentos 1,1 25.687 1.073 (16.267) (6.704) 6.704 (747) - 102 9.848 Veículos 1,7 156.975 19.501 (31.238) (7.318) 7.318 (13.388) - 16.624 148.474 Software 2,0 1.137 72.766 (15.411) (2.237) 2.237 - - - 58.492 2.431.180 236.115 (268.264) (66.607) 103.656 (15.038) - 57.589 2.478.631 Circulante 376.628 317.435 Não circulante 2.054.552 2.161.196 Prazo médio ponderado de vencimento, demonstrado em anos. 18.3. Cronograma de vencimentos do passivo de arrendamento Os pagamentos futuros mínimos obrigatórios estão segregados conforme a tabela a seguir e foram registrados no passivo circulante e não circulante: Controladora Consolidado 30.06.20 30.06.20 Total circulante 244.450 317.435 Total não circulante 1.995.738 2.161.196 Julho a dezembro 2021 670.047 714.004 2022 325.344 368.428 2023 266.158 284.173 2024 211.437 217.127 2025 em diante 522.752 577.464 2.240.188 2.478.631 BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 67 18.4. Taxa incremental A Companhia utiliza a taxa incremental nominal para mensuração dos seus passivos de arrendamento. Abaixo demonstram-se as taxas nominais e reais para cada vencimento. 30.06.20 31.12.19 Prazos dos Contratos Taxa nominal % a.a. Taxa real % a.a. Taxa nominal % a.a. Taxa real % a.a. 1 ano 5,69% 1,05% 8,46% 4,97% 2 anos 6,64% 2,38% 9,49% 5,37% 3 anos 6,81% 2,60% 10,60% 6,28% 4 anos - - 11,43% 7,01% 5 anos - - 11,84% 7,28% 6 anos - - 12,13% 7,48% 8 anos - - 12,43% 7,67% 9 anos - - 12,51% 7,78% 10 anos - - 12,61% 7,84% 11 anos - - 12,68% 7,86% 13 anos - - 12,81% 7,93% 14 anos - - 12,86% 7,96% 15 anos - - 12,90% 7,97% 18 anos - - 13,01% 8,03% 20 anos 13,26% 9,00% 13,12% 8,12% As taxas apresentadas acima em 30.06.20 referem-se às taxas incrementais utilizadas nos contratos reconhecidos no primeiro semestre de 2020 e as taxas de 31.12.19 referem-se às taxas utilizadas nos contratos reconhecidos no exercício de 2019. 18.5. Valores reconhecidos no resultado do período Estão demonstrados abaixo os valores reconhecidos no resultado referentes aos itens isentos de reconhecimento: ativos de baixo valor, arrendamentos de curto prazo e pagamentos variáveis. Controladora Consolidado Abril a Janeiro a Abril a Janeiro a Junho 2020 Junho 2020 Junho 2020 Junho 2020 Pagamentos variáveis não incluídos no passivo de arrendamento 11.403 22.151 79.202 161.730 Despesas relativas a ativos de curto prazo 12.805 28.539 42.045 84.249 Despesas relativas a ativos de baixo valor 1.188 1.264 1.406 1.707 25.396 51.954 122.653 247.686 18.6. Transações de retroarrendamento (sale-and-leaseback) No período de seis meses findo em 30.06.20 foram concluídas três transações de retroarrendamento (sale-and-leaseback) de armazéns de grãos, localizados em: (i) Campo Erê - Santa Catarina, (ii) Pato Branco, e (iii) Medianeira, ambos no Paraná; os quais foram analisados dentro das premissas do IFRS 16 e foram reconhecidos os ativos de direito de uso, bem como os passivos de arrendamento relacionados aos aluguéis vincendos de cada um dos contratos, os quais estão contidos nas adições da classe de edificações. BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 68 PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES As regras dos planos de opções e ações restritas concedidas aos executivos foram divulgadas nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.19 (nota 20). Em 27.04.20, a assembleia geral de acionistas aprovou alteração dos planos de ações e opções, aumentando o limite de outorga de 0,5% para 2,5% das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, representativas do capital social total da Companhia. A posição das opções outorgadas em aberto é demonstrada a seguir: Data Quantidade Outorga (1) Preço do exercício (1) Início do Final do Opções Opções em Valor justo Na Atualizado Outorga exercício exercício outorgadas aberto da opção outorga IPCA 26.04.16 30.04.17 30.04.21 8.724.733 1.325.000 9,21 56,00 66,73 31.05.16 31.05.17 31.05.21 3.351.220 1.156.990 10,97 46,68 55,20 12.075.953 2.481.990 Valores expressos em Reais. A posição de ações restritas outorgadas e em aberto é demonstrada a seguir: Data Quantidade Outorga (1) Prazo de aquisição de Valor justo da Outorga direito Ações outorgadas Ações em aberto ação 01.10.18 01.10.21 2.311.394 1.293.330 21,44 01.07.19 01.07.22 1.815.649 1.306.455 30,61 16.09.19 01.10.22 68.605 68.605 30,61 01.04.20 01.04.22 359.293 359.293 18,40 01.06.20 01.06.23 3.571.736 3.571.736 21,28 8.126.677 6.599.419 Valores expressos em Reais. A movimentação ocorrida no período de seis meses findo em 30.06.20 das opções e ações outorgadas em aberto está apresentada na tabela abaixo: Consolidado Quantidade de opções/ações em aberto em 31.12.19 4.722.734 Outorgadas Ações restritas - junho de 2020 1.315.566 Ações restritas - abril de 2020 359.293 Exercidas / Entregues: Ações restritas - outorga de junho de 2019 (140.945) Ações restritas - outorga de junho de 2018 (97.875) Canceladas: Ações restritas - outorga de 2019 (83.824) Ações restritas - outorga de 2018 (95.128) Opções de ações - outorga de 2016 (11.510) Quantidade de opções/ações em aberto em 30.06.20 5.968.311 A média ponderada dos preços de exercícios das opções em aberto condicionados a serviços é R$60,98 (sessenta reais e noventa e oito centavos) (R$60,96 em 31.12.19) e a média ponderada do prazo contratual remanescente é de 11 meses (17 meses em 31.12.19). BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 69 A Companhia possui registrado no patrimônio líquido, o valor justo dos planos de remuneração baseada em ações no montante de R$260.825 (R$255.445 em 31.12.19). No resultado do período de seis meses findo em 30.06.20, foi reconhecida uma despesa de R$5.380 (R$11.691 no mesmo período do ano anterior) e no período de três meses findo em 30.06.20 uma despesa de R$1.209 (R$1.351 no mesmo período do ano anterior). PLANOS DE BENEFÍCIOS A EMPREGADOS A Companhia oferece a seus funcionários planos suplementares de aposentadoria e outros benefícios. Nas demonstrações financeiras anuais de 31.12.19 (nota 21) foram divulgadas as características dos planos de aposentadoria suplementar bem como dos outros benefícios a empregados oferecidos pela Companhia, e que não sofreram alterações durante o período. Os passivos atuariais estão apresentados a seguir: Controladora Consolidado Passivo Passivo 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 Plano médico 194.067 187.274 194.067 187.274 Multa do F.G.T.S. (1) 260.840 247.485 260.840 247.485 Homenagem por tempo de serviço 109.292 103.284 109.292 103.284 Outros 59.530 56.744 187.786 151.431 623.729 594.787 751.985 689.474 Circulante 87.996 87.996 97.688 95.919 Não circulante 535.733 506.791 654.297 593.555 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ("F.G.T.S.") A Companhia, com base na estimativa de custos para o exercício de 2020, de acordo com laudo elaborado em 2019 por especialista atuarial, apropriou no resultado para o período de seis meses findo em 30.06.20 em contrapartida aos outros resultados abrangentes um ganho de R$13.035 na controladora e R$12.964 no consolidado, líquidos de tributos (R$5.311 na controladora e R$4.956 no consolidado no mesmo período do ano anterior), e no período de três meses findo em 30.06.20 um ganho de R$6.647 na controladora e R$6.623 no consolidado, líquidos de tributos (R$4.393 na controladora e R$4.373 no consolidado no mesmo período do ano anterior). PROVISÃO PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS, TRABALHISTAS E OUTROS A Companhia e suas controladas estão envolvidas em determinados assuntos legais decorrentes do curso normal de seus negócios, que incluem processos tributários, previdenciários, trabalhistas, cíveis, comerciais e outros. A Administração da Companhia acredita que, com base nos elementos existentes na data base destas informações financeiras intermediárias, a provisão para riscos tributários, trabalhistas, cíveis, comerciais e outros, é suficiente para cobrir eventuais perdas com processos administrativos e judiciais, conforme apresentado a seguir. 21.1. Contingências com perdas prováveis A movimentação da provisão para riscos tributários, trabalhistas, cíveis, comerciais e outros, classificados como perda provável, e passivos contingentes, é apresentada abaixo: BRF S.A. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 30.06.2020 70 Controladora 30.06.20 Passivos Cíveis, contingentes comerciais e (Combinação Tributárias Trabalhistas outras de negócios) Total Saldo no início do período 583.316 600.510 306.476 300.561 1.790.863 Adições 54.362 160.277 19.112 - 233.751 Reversões (6.641) (61.375) (17.237) (1.388) (86.641) Pagamentos (37.809) (134.174) (14.895) - (186.878) Atualização monetária 30.115 43.707 19.465 -