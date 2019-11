Cairn Homes : Transaction in Own Shares

8 November2019

Cairn Homes plc (the 'Company')

Transaction in own shares

The Company announces that on 7 November 2019 it purchased a total of 246,526 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the 'ordinary shares') on Euronext Dublin and London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ('Goodbody'), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. The purchases form part of the Company's €25m share buyback programme announced on 12 September 2019.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 150,000 96,526 Highest price paid (per ordinary share) €1.1800 €1.1800 Lowest price paid (per ordinary share) €1.1640 €1.1600 Volume weighted average price paid (per ordinary share) €1.1718 €1.1709

Following the above purchases,

the Company holds no ordinary shares in treasury and has 778,886,646 ordinary shares in issue, each carrying the right to one vote. This figure should be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Transparency Rules issued by the Central Bank of Ireland .

Trading venue Currency Aggregated volume Volume weighted average price XDUB EUR 150,000 €1.1718 XLON EUR 96,526 €1.1709

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR

Euronext Dublin

Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 872 1.1680 XDUB 08:13:39 00021671521TRDU1 184 1.1680 XDUB 08:16:00 00021671549TRDU1 687 1.1680 XDUB 08:16:00 00021671550TRDU1 885 1.1680 XDUB 08:18:44 00021671574TRDU1 805 1.1680 XDUB 08:21:23 00021671593TRDU1 889 1.1700 XDUB 08:23:43 00021671653TRDU1 196 1.1700 XDUB 08:26:33 00021671681TRDU1 833 1.1700 XDUB 08:30:54 00021671731TRDU1 515 1.1700 XDUB 08:30:54 00021671732TRDU1 1,888 1.1700 XDUB 08:30:54 00021671733TRDU1 897 1.1700 XDUB 08:30:54 00021671734TRDU1 318 1.1700 XDUB 08:30:54 00021671735TRDU1 907 1.1700 XDUB 08:43:46 00021671919TRDU1 943 1.1700 XDUB 08:47:13 00021671965TRDU1 859 1.1700 XDUB 08:50:47 00021672008TRDU1 829 1.1700 XDUB 08:54:18 00021672047TRDU1 2,454 1.1720 XDUB 09:06:52 00021672216TRDU1 819 1.1720 XDUB 09:07:54 00021672221TRDU1 192 1.1700 XDUB 09:10:54 00021672231TRDU1 1,585 1.1700 XDUB 09:10:54 00021672232TRDU1 469 1.1700 XDUB 09:10:54 00021672233TRDU1 68 1.1700 XDUB 09:10:54 00021672234TRDU1 793 1.1680 XDUB 09:21:38 00021672291TRDU1 656 1.1660 XDUB 09:23:40 00021672304TRDU1 1,789 1.1660 XDUB 09:23:46 00021672308TRDU1 786 1.1660 XDUB 09:36:07 00021672370TRDU1 886 1.1660 XDUB 09:39:41 00021672407TRDU1 875 1.1660 XDUB 09:43:40 00021672429TRDU1 859 1.1660 XDUB 09:47:43 00021672455TRDU1 880 1.1660 XDUB 09:51:35 00021672472TRDU1 794 1.1660 XDUB 09:55:36 00021672511TRDU1 850 1.1660 XDUB 09:59:18 00021672567TRDU1 281 1.1660 XDUB 10:03:17 00021672599TRDU1 912 1.1660 XDUB 10:04:35 00021672617TRDU1 808 1.1640 XDUB 10:05:06 00021672622TRDU1 777 1.1640 XDUB 10:05:06 00021672623TRDU1 778 1.1640 XDUB 10:05:06 00021672624TRDU1 917 1.1640 XDUB 10:20:17 00021672779TRDU1 811 1.1640 XDUB 10:26:16 00021672855TRDU1 1,802 1.1640 XDUB 10:26:16 00021672856TRDU1 1,975 1.1660 XDUB 11:24:27 00021673593TRDU1 2,237 1.1660 XDUB 11:24:27 00021673594TRDU1 2,210 1.1660 XDUB 11:24:27 00021673595TRDU1 3 1.1660 XDUB 11:24:27 00021673596TRDU1 8,699 1.1700 XDUB 11:56:09 00021673885TRDU1 2,595 1.1700 XDUB 11:56:10 00021673886TRDU1 797 1.1720 XDUB 11:57:55 00021673919TRDU1 925 1.1780 XDUB 12:01:38 00021673950TRDU1 95 1.1780 XDUB 12:06:21 00021674053TRDU1 702 1.1780 XDUB 12:06:21 00021674054TRDU1 867 1.1780 XDUB 12:10:18 00021674072TRDU1 1,556 1.1760 XDUB 12:12:19 00021674117TRDU1 306 1.1720 XDUB 12:21:37 00021674184TRDU1 96 1.1720 XDUB 12:21:37 00021674186TRDU1 482 1.1720 XDUB 12:21:37 00021674187TRDU1 789 1.1720 XDUB 12:21:37 00021674188TRDU1 538 1.1720 XDUB 12:21:37 00021674189TRDU1 140 1.1720 XDUB 12:21:37 00021674190TRDU1 843 1.1700 XDUB 12:34:06 00021674241TRDU1 3 1.1700 XDUB 12:34:06 00021674242TRDU1 792 1.1700 XDUB 12:38:21 00021674260TRDU1 912 1.1700 XDUB 12:42:22 00021674300TRDU1 293 1.1700 XDUB 12:46:57 00021674342TRDU1 521 1.1700 XDUB 12:46:57 00021674343TRDU1 822 1.1700 XDUB 12:51:02 00021674369TRDU1 5,520 1.1700 XDUB 13:20:23 00021674546TRDU1 914 1.1700 XDUB 13:20:23 00021674550TRDU1 858 1.1700 XDUB 13:20:23 00021674551TRDU1 896 1.1700 XDUB 13:20:23 00021674552TRDU1 892 1.1700 XDUB 14:07:40 00021674823TRDU1 1,666 1.1720 XDUB 14:24:19 00021674936TRDU1 925 1.1720 XDUB 14:39:29 00021675202TRDU1 833 1.1720 XDUB 14:39:29 00021675203TRDU1 931 1.1720 XDUB 14:39:29 00021675204TRDU1 859 1.1720 XDUB 14:39:29 00021675205TRDU1 864 1.1720 XDUB 14:39:29 00021675206TRDU1 1,006 1.1720 XDUB 14:39:29 00021675207TRDU1 1,006 1.1720 XDUB 14:39:29 00021675208TRDU1 654 1.1720 XDUB 14:59:49 00021675669TRDU1 821 1.1720 XDUB 15:03:20 00021675718TRDU1 993 1.1720 XDUB 15:35:59 00021676276TRDU1 1,507 1.1720 XDUB 15:35:59 00021676277TRDU1 1,000 1.1720 XDUB 15:43:35 00021676418TRDU1 168 1.1720 XDUB 15:43:35 00021676419TRDU1 719 1.1720 XDUB 15:43:35 00021676420TRDU1 449 1.1720 XDUB 15:43:35 00021676421TRDU1 1,168 1.1720 XDUB 15:43:37 00021676422TRDU1 1,332 1.1720 XDUB 15:43:37 00021676423TRDU1 916 1.1720 XDUB 15:43:37 00021676424TRDU1 252 1.1720 XDUB 15:45:32 00021676491TRDU1 2,248 1.1720 XDUB 15:45:32 00021676492TRDU1 916 1.1720 XDUB 15:45:32 00021676493TRDU1 252 1.1720 XDUB 15:45:32 00021676494TRDU1 782 1.1720 XDUB 15:45:39 00021676495TRDU1 386 1.1720 XDUB 15:45:39 00021676496TRDU1 785 1.1720 XDUB 15:45:42 00021676499TRDU1 383 1.1720 XDUB 15:45:42 00021676500TRDU1 719 1.1720 XDUB 15:45:46 00021676501TRDU1 449 1.1720 XDUB 15:45:46 00021676502TRDU1 1,120 1.1720 XDUB 15:49:52 00021676587TRDU1 1,380 1.1720 XDUB 15:49:52 00021676588TRDU1 1,000 1.1720 XDUB 15:49:54 00021676589TRDU1 120 1.1720 XDUB 15:49:54 00021676590TRDU1 655 1.1720 XDUB 15:52:30 00021676640TRDU1 518 1.1720 XDUB 15:52:30 00021676641TRDU1 654 1.1720 XDUB 15:52:30 00021676642TRDU1 519 1.1720 XDUB 15:53:10 00021676652TRDU1 166 1.1720 XDUB 15:53:10 00021676653TRDU1 1,614 1.1740 XDUB 16:00:07 00021676767TRDU1 2 1.1740 XDUB 16:00:07 00021676768TRDU1 4,071 1.1740 XDUB 16:00:07 00021676769TRDU1 1,209 1.1740 XDUB 16:00:07 00021676770TRDU1 9,213 1.1740 XDUB 16:00:07 00021676771TRDU1 1,209 1.1740 XDUB 16:00:07 00021676772TRDU1 3,845 1.1740 XDUB 16:00:07 00021676773TRDU1 2,334 1.1760 XDUB 16:03:51 00021676803TRDU1 895 1.1780 XDUB 16:04:12 00021676804TRDU1 1,762 1.1800 XDUB 16:07:46 00021676857TRDU1 6,085 1.1800 XDUB 16:08:28 00021676870TRDU1 799 1.1800 XDUB 16:08:28 00021676871TRDU1 5,690 1.1780 XDUB 16:16:31 00021677019TRDU1 295 1.1760 XDUB 16:17:53 00021677068TRDU1 108 1.1760 XDUB 16:18:17 00021677079TRDU1 381 1.1760 XDUB 16:19:33 00021677111TRDU1 408 1.1760 XDUB 16:19:33 00021677112TRDU1 5 1.1760 XDUB 16:19:33 00021677113TRDU1 84 1.1760 XDUB 16:19:33 00021677114TRDU1 320 1.1760 XDUB 16:19:33 00021677115TRDU1 483 1.1760 XDUB 16:19:33 00021677116TRDU1 188 1.1760 XDUB 16:19:33 00021677117TRDU1 127 1.1760 XDUB 16:19:33 00021677118TRDU1 823 1.1760 XDUB 16:19:33 00021677119TRDU1 661 1.1720 XDUB 16:19:50 00021677122TRDU1 123 1.1720 XDUB 16:24:10 00021677313TRDU1 696 1.1740 XDUB 16:27:55 00021677552TRDU1 140 1.1740 XDUB 16:27:56 00021677554TRDU1 55 1.1760 XDUB 16:27:57 00021677555TRDU1 1,961 1.1760 XDUB 16:27:57 00021677556TRDU1 101 1.1760 XDUB 16:27:57 00021677557TRDU1 566 1.1760 XDUB 16:27:58 00021677558TRDU1

London Stock Exchange