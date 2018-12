CaixaBank : The Company hereby informs about the liquidation price and the liquidation amount in relation to the warrants issued with an expiration date 21 december 2018.

Significant event

In relation to the warrants issued by CaixaBank, S.A. with an Expiration Date of 21 december 2018 and in accordance with the Final Conditions (Condiciones Finales) of each of such warrants,

CaixaBank S.A. informs on the Liquidation Price and the Liquidation Amount.

ISIN CODE SIBE CODE Underlying asset Type Exercise Price Ratio Liquidation Price Unitary Liquidacion Price Foreign Exchange ES0640613WF9 G9156 ACX CALL 13.25 0.5 8.55 0 1 ES0640613WJ1 G9160 BBVA CALL 8.25 0.5 4.6185 0 1 ES0640613WL7 G9162 IBE CALL 7.8 0.5 7.01 0 1 ES0640613WO1 G9165 ITX CALL 31.24 0.5042 22.75 0 1 ES0640613WT0 G9170 REP CALL 20 0.5 14.37 0 1 ES0640613WY0 G9175 SAN CALL 6.45 0.5 3.9305 0 1 ES0640613XA8 G9177 SGRE CALL 15.5 0.2 10.9 0 1 ES0640613XH3 G9184 TEF CALL 9.5 0.5 7.491 0 1 ES0640613XJ9 G9186 IBEX CALL 11750 0.001 8556.8 0 1 ES0640613XO9 G9191 EUR/USD CALL 1.25 10 1.14155 0 1.14155 ES0640613XR2 G9194 ACX PUT 10.25 0.5 8.55 0.85 1 ES0640613XV4 G9198 BBVA PUT 5.25 0.5 4.6185 0.3158 1 ES0640613YA6 G9203 IBE PUT 5.4 0.5 7.01 0 1 ES0640613YF5 G9208 ITX PUT 22.31 0.5042 22.75 0 1 ES0640613YK5 G9213 REP PUT 14 0.5 14.37 0 1 ES0640613YP4 G9218 SAN PUT 4.65 0.5 3.9305 0.3598 1 ES0640613YU4 G9223 SGRE PUT 12.5 0.2 10.9 0.32 1 ES0640613YY6 G9227 TEF PUT 6.5 0.5 7.491 0 1 ES0640613ZD7 G9232 IBEX PUT 8750 0.001 8556.8 0.1932 1 ES0640613ZF2 G9234 EUR/USD PUT 1.13 10 1.14155 0 1.14155

ES0640613ZK2 G9747 ACX CALL 12.75 0.5 8.55 0 1 ES0640613ZR7 G9754 BBVA CALL 7.5 0.5 4.6185 0 1 ES0640613ZU1 G9757 ITX CALL 33.47 0.5042 22.75 0 1 ES0640613ZY3 G9761 REP CALL 19.5 0.5 14.37 0 1 ES0640614063 G9769 SAN CALL 5.4 0.5 3.9305 0 1 ES0640614113 G9774 SGRE CALL 13 0.2 10.9 0 1 ES0640614188 G9781 TEF CALL 8.75 0.5 7.491 0 1 ES0640614253 G9788 IBEX CALL 11000 0.001 8556.8 0 1 ES0640614303 G9793 EUR/USD CALL 1.22 10 1.14155 0 1.14155 ES0640614352 G9798 BBVA PUT 4.5 0.5 4.6185 0 1 ES0640614410 G9804 ITX PUT 24.54 0.5042 22.75 0.9025 1 ES0640614444 G9807 REP PUT 13.5 0.5 14.37 0 1 ES0640614477 G9810 SAN PUT 3.6 0.5 3.9305 0 1 ES0640614519 G9814 SGRE PUT 10 0.2 10.9 0 1 ES0640614568 G9819 IBEX PUT 8250 0.001 8556.8 0 1 ES0640614634 G9826 BBVA CALL 6 0.5 4.6185 0 1 ES0640614675 G9830 IBE CALL 7 0.5 7.01 0.005 1 ES0640614717 G9834 ITX CALL 27.52 0.5042 22.75 0 1 ES0640614725 G9835 ITX CALL 29 0.5042 22.75 0 1 ES0640614766 G9839 REP CALL 18 0.5 14.37 0 1 ES0640614774 G9840 REP CALL 19 0.5 14.37 0 1 ES0640614816 G9844 SAN CALL 4.5 0.5 3.9305 0 1 ES0640614824 G9845 SAN CALL 4.8 0.5 3.9305 0 1 ES0640614865 G9849 SGRE CALL 13.75 0.2 10.9 0 1 ES06406140A2 G9853 TEF CALL 7 0.5 7.491 0.2455 1 ES06406140B0 G9854 TEF CALL 7.5 0.5 7.491 0 1 ES06406140G9 G9859 IBEX CALL 9750 0.001 8556.8 0 1 ES06406140H7 G9860 IBEX CALL 10250 0.001 8556.8 0 1 ES06406140X4 G9876 REP PUT 15 0.5 14.37 0.315 1 ES06406141D4 G9882 SGRE PUT 11.75 0.2 10.9 0.17 1

ES06406141G7

G9885

TEFPUT

5.5

0.5

7.491

0

1

24 december 2018