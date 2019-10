CaixaBank S A : The Company hereby informs about the liquidation price and the liquidation amount in relation to the warrants issued with an expiration date 18 October 2019.

Quality, trust and social commitment

Significant event

In relation to the warrants issued by CaixaBank, S.A. with an Expiration Date of 18 October 2019 and in accordance with the Final Conditions (Condiciones Finales) of each of such warrants, CaixaBank S.A. informs on the Liquidation Price and the Liquidation Amount.

Unitary SIBE Underlying Exercise Liquidation Liquidation Foreign ISIN CODE CODE asset Type Price Ratio Price Price Exchange ES0640614R02 H3545 ACX CALL 10.5 0.5 8.11 0 1 ES0640614R77 H3552 BBVA CALL 6.75 0.5 4.7785 0 1 ES0640614S27 H3557 IBE CALL 9 0.5 9.122 0.061 1 ES0640614S76 H3562 ITX CALL 30.75 0.5 28.45 0 1 ES0640614T26 H3567 REP CALL 16.5 0.5 14.5 0 1 ES0640614K82 H3572 SAN CALL 5.25 0.5 3.87 0 1 ES0640614L32 H3577 SGRE CALL 17.25 0.2 12.09 0 1 ES0640614M07 H3584 TEF CALL 8.75 0.5 7.068 0 1 ES0640614M56 H3589 IBEX CALL 10750 0.001 9329.8 0 1 ES0640614N06 H3594 EUR/USD CALL 1.17 10 1.11445 0 1.11445 ES0640614N48 H3598 ACX PUT 8 0.5 8.11 0 1 ES0640614N97 H3603 BBVA PUT 4.25 0.5 4.7785 0 1 ES0640614O47 H3608 IBE PUT 7 0.5 9.122 0 1 ES0640614O96 H3613 ITX PUT 23.25 0.5 28.45 0 1 ES0640614P38 H3617 REP PUT 12.5 0.5 14.5 0 1 ES0640614P87 H3622 SAN PUT 3.75 0.5 3.87 0 1 ES0640614Q37 H3627 SGRE PUT 14.75 0.2 12.09 0.532 1 ES0640614T67 H3631 TEF PUT 6.25 0.5 7.068 0 1 ES0640614U15 H3636 IBEX PUT 8250 0.001 9329.8 0 1 ES0640614U31 H3638 EUR/USD PUT 1.07 10 1.11445 0 1.11445