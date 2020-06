CaixaBank S A : The Company hereby informs about the liquidation price and the liquidation amount in relation to the warrants issued with an expiration date 19 June 2020.

Other relevant information

In relation to the warrants issued by CaixaBank, S.A. with an Expiration Date of 19 June 2020 and in accordance with the Final Conditions (Condiciones Finales) of each of such warrants, CaixaBank S.A. informs on the Liquidation Price and the Liquidation Amount.

ISIN CODE SIBE CODE Underlying asset Type Exercise Price Ratio Liquidation Price Unitary Liquidacion Price Foreign Exchange ES0640614OM0 H6957 TEF CALL 7 0.5 4.42 0 1 ES0640614PK1 H6981 IBE PUT 10.2 0.5 10.19 0.005 1 ES0640614JK4 H6810 ACX CALL 11.5 0.5 7.326 0 1 ES0640614JR9 H6817 BBVA CALL 6.5 0.5 3.106 0 1 ES0640614JW9 H6822 IBE CALL 10.2 0.5 10.19 0 1 ES0640614KB1 H6827 ITX CALL 36.75 0.5 24.95 0 1 ES0640614KJ4 H6835 REP CALL 17.5 0.5 8.298 0 1 ES0640614KP1 H6841 SAN CALL 4.65 0.5 2.153 0 1 ES0640614KU1 H6846 SGRE CALL 16.5 0.2 14.15 0 1 ES0640614LC7 H6854 TEF CALL 7.75 0.5 4.42 0 1 ES0640614LK0 H6862 IBEX CALL 11000 0.001 7414.2 0 1 ES0640614LO2 H6866 EUR/USD CALL 1.17 10 1.12085 0 1.12085 ES0640614LT1 H6871 ACX PUT 8.5 0.5 7.326 0.587 1 ES0640614LY1 H6876 BBVA PUT 3.5 0.5 3.106 0.197 1 ES0640614MC5 H6880 IBE PUT 7.8 0.5 10.19 0 1 ES0640614MH4 H6885 ITX PUT 27.75 0.5 24.95 1.4 1 ES0640614MK8 H6888 REP PUT 11.5 0.5 8.298 1.601 1 ES0640614MP7 H6893 SAN PUT 2.85 0.5 2.153 0.3485 1 ES0640614IT7 H6898 SGRE PUT 13.5 0.2 14.15 0 1 ES0640614IX9 H6902 TEF PUT 4.75 0.5 4.42 0.165 1

ES0640614JC1

H6907

IBEXPUT

8000

0.001

7414.2

0.5858

1

ES0640614JH0 H6912 EUR/USD PUT 1.05 10 1.12085 0 1.12085 ES0640614MW3 H6915 ACX CALL 10.25 0.5 7.326 0 1 ES0640614NC3 H6921 BBVA CALL 5.75 0.5 3.106 0 1 ES0640614ND1 H6922 BBVA CALL 6.25 0.5 3.106 0 1 ES0640614NI0 H6927 IBE CALL 11.8 0.5 10.19 0 1 ES0640614NO8 H6933 ITX CALL 33 0.5 24.95 0 1 ES0640614NP5 H6934 ITX CALL 34.5 0.5 24.95 0 1 ES0640614NW1 H6941 REP CALL 13.5 0.5 8.298 0 1 ES0640614NX9 H6942 REP CALL 14.5 0.5 8.298 0 1 ES0640614OD9 H6948 SAN CALL 4.2 0.5 2.153 0 1 ES0640614OE7 H6949 SAN CALL 4.5 0.5 2.153 0 1 ES0640614ON8 H6958 TEF CALL 7.5 0.5 4.42 0 1 ES0640614OT5 H6964 IBEX CALL 10500 0.001 7414.2 0 1 ES0640614OY5 H6969 EUR/USD CALL 1.12 10 1.12085 0.0076 1.12085 ES0640614PF1 H6976 BBVA PUT 4.25 0.5 3.106 0.572 1 ES0640614PP0 H6986 ITX PUT 30 0.5 24.95 2.525 1 ES0640614PU0 H6991 REP PUT 10.5 0.5 8.298 1.101 1 ES0640614PZ9 H6996 SAN PUT 3.3 0.5 2.153 0.5735 1 ES0640614QE2 H7001 SGRE PUT 14.5 0.2 14.15 0.07 1 ES0640614QJ1 H7006 TEF PUT 5.5 0.5 4.42 0.54 1 ES0640614QO1 H7011 IBEX PUT 9000 0.001 7414.2 1.5858 1

22 June 2020