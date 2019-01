Caltex Australia : Becoming a substantial holder

603 Page 1 of 5

Form 603

Corporations Act 2001

Section 671B

Notice of initial substantial holder

To Company Name/Scheme

ACN/ARSN

Caltex Austraalia Limited 004 201 307

1. Details of substantial holder (1)

Name

ACN/ARSN (if applicable)

AustralianSuper Pty Ltd 006 457 987

The holder became a substantial holder on

03 / 01 / 2019

2. Details of voting power

The total number of votes attached to all the voting shares in the company or voting interests in the scheme that the substantial holder or an associate (2) had a relevant interest (3) in on the date the substantial holder became a substantial holder are as follows:

Class of securities (4) Number of securities Person's votes (5) Voting power (6) ORDINARY 13,565,239 13,565,239 5.20%

3. Details of relevant interests

The nature of the relevant interest the substantial holder or an associate had in the following voting securities on the date the substantial holder became a substantial holder are as follows:

Holder of relevant interest Nature of relevant interest (7) Class and number of securities AustralianSuper Pty Ltd SHAREHOLDER ORD 10,817,339 AustralianSuper Pty Ltd AustralianSuper Pty Ltd has a relevant interest in 2,747,900 ordinary shares in Caltex Australia Limited under section 608(3)(a) of the Corporations Act 2001 (Cth), as a result of its voting power of 20.55% in Industry Super Holdings Pty Ltd. Industry Super Holdings Pty Ltd is the holding company of companies that control the voting and/or disposal of 2,747,900 ordinary shares in Caltex Australia Limited. ORD 2,747,900

4. Details of present registered holders

The persons registered as holders of the securities referred to in paragraph 3 above are as follows:

Holder of relevant interest Registered holder of securities Person entitled to be registered as holder (8) Class and number of securities AustralianSuper Pty Ltd JPMorgan Nominees Australia Ltd JPMorgan Nominees Australia Ltd ORD 10,817,339 AustralianSuper Pty Ltd Various custodians depending on the party for whom the Industry Super Holdings Pty Ltd is managing funds Various custodians depending on the party for whom the Industry Super Holdings Pty Ltd is managing funds ORD 2,747,900

5. Consideration

The consideration paid for each relevant interest referred to in paragraph 3 above, and acquired in the four months prior to the day that the substantial holder became a substantial holder is as follows:

Holder of relevant interest Date of acquisition Consideration (9) Class and number of securities See Attached Schedule Cash Non-cash 6. Associates

The reasons the persons named in paragraph 3 above are associates of the substantial holder are as follows:

Name and ACN/ARSN (if applicable) Nature of association N/A 7. Addresses

The addresses of persons named in this form are as follows:

Name Address AustralianSuper Pty Ltd Level 33, 50 Lonsdale Street Melbourne VIC 3000

Signature

print name Paul Doig capacity Analyst sign here date 08/01/2019

603 Page 3 of 5 Security Trade Settlement Security Name Code Description Trade Date Date Units Price CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 4/09/2018 6/09/2018 866 29.58 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 5/09/2018 7/09/2018 100 29.97 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 6/09/2018 10/09/2018 169 29.85 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 6/09/2018 10/09/2018 -48371 30.19 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 6/09/2018 10/09/2018 -48378 30.19 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 7/09/2018 11/09/2018 -250 29.72 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 7/09/2018 11/09/2018 511 29.70 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 10/09/2018 12/09/2018 -500 29.06 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 13/09/2018 17/09/2018 -1124 29.64 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 14/09/2018 18/09/2018 370 29.48 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 14/09/2018 18/09/2018 -31315 29.53 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 17/09/2018 19/09/2018 -107 29.55 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 19/09/2018 21/09/2018 -188 29.61 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 20/09/2018 24/09/2018 380 29.30 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 21/09/2018 25/09/2018 204 29.32 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 21/09/2018 25/09/2018 13260 29.34 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 24/09/2018 26/09/2018 -2514 29.33 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 26/09/2018 28/09/2018 700 29.55 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 28/09/2018 2/10/2018 -300 29.94 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 1/10/2018 3/10/2018 -150 29.51 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 1/10/2018 3/10/2018 100 29.61 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 2/10/2018 4/10/2018 65 29.60 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 3/10/2018 5/10/2018 628 29.96 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 4/10/2018 8/10/2018 -848 30.35 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 5/10/2018 9/10/2018 -1000 30.14 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 5/10/2018 9/10/2018 165 30.21 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 10/10/2018 12/10/2018 277240 30.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 10/10/2018 12/10/2018 -200 30.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 10/10/2018 12/10/2018 800 29.99 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 10/10/2018 12/10/2018 6823 29.95 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 11/10/2018 15/10/2018 1362 29.30 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 11/10/2018 15/10/2018 136504 29.48 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 11/10/2018 15/10/2018 601 29.37 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 11/10/2018 15/10/2018 -440 29.58 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 12/10/2018 16/10/2018 100 29.16 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 12/10/2018 16/10/2018 -1140 29.08 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 15/10/2018 17/10/2018 -200 29.26 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 16/10/2018 18/10/2018 114931 29.88 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 17/10/2018 19/10/2018 7129 29.78 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 18/10/2018 22/10/2018 65 30.35 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 19/10/2018 23/10/2018 1321081 30.19 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 23/10/2018 25/10/2018 100 28.75 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 24/10/2018 26/10/2018 350 28.50 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 25/10/2018 29/10/2018 2155 27.77 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 25/10/2018 29/10/2018 -500 27.75 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 26/10/2018 30/10/2018 1619 27.62 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 26/10/2018 30/10/2018 -600 27.53 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 29/10/2018 31/10/2018 1060 27.70

603 Page 4 of 5 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 29/10/2018 31/10/2018 -75 27.75 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 30/10/2018 1/11/2018 550 27.33 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 31/10/2018 2/11/2018 4000 28.27 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 2/11/2018 6/11/2018 1000 27.51 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 6/11/2018 8/11/2018 -61 27.46 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 7/11/2018 9/11/2018 -300 26.91 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 7/11/2018 9/11/2018 2272 26.76 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 12/11/2018 14/11/2018 350 27.01 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 14/11/2018 16/11/2018 -139 26.95 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 15/11/2018 19/11/2018 1309 26.74 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 16/11/2018 20/11/2018 -300 26.67 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 16/11/2018 20/11/2018 262 26.73 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 22/11/2018 26/11/2018 975 26.65 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 22/11/2018 26/11/2018 6841 26.74 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 26/11/2018 28/11/2018 740 27.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 28/11/2018 30/11/2018 182 27.39 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 29/11/2018 3/12/2018 -116 27.49 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 30/11/2018 4/12/2018 160 27.59 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 3/12/2018 5/12/2018 613 27.94 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 4/12/2018 6/12/2018 288 27.70 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 5/12/2018 7/12/2018 182 27.21 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 7/12/2018 11/12/2018 730 27.25 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 13/12/2018 17/12/2018 -500 27.28 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 18/12/2018 20/12/2018 17480 25.29 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 18/12/2018 20/12/2018 239678 25.44 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 18/12/2018 20/12/2018 1170 25.25 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 18/12/2018 20/12/2018 -500 25.22 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 19/12/2018 21/12/2018 182673 25.18 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 19/12/2018 21/12/2018 50000 24.84 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 19/12/2018 21/12/2018 68 24.82 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 20/12/2018 24/12/2018 203146 25.33 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 20/12/2018 24/12/2018 265 25.42 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 21/12/2018 27/12/2018 46701 24.91 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 21/12/2018 27/12/2018 119 25.05 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 24/12/2018 28/12/2018 -856 24.94 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 24/12/2018 28/12/2018 119 25.13 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 28/12/2018 2/01/2019 -25 25.87 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 28/12/2018 2/01/2019 14070 25.85 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 31/12/2018 3/01/2019 152 25.91 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 2/01/2019 4/01/2019 -175 25.63 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-PUR 2/01/2019 4/01/2019 370 25.35 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 OS-SAL 3/01/2019 7/01/2019 -33269 25.46 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 30845 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 20146 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 8290 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 3538 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 2798 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 2245 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 1223 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 1000 0.00

603 Page 5 of 5 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 980 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 593 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 198 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 184 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 123 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 118 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 114 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 109 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 107 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 87 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 77 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 69 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 52 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 44 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 39 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 11 0.00 CALTEX AUSTRALIA LTD 6161503 NC COLLATERAL 3/01/2019 3/01/2019 3 0.00

This Form 603 includes a relevant interest in 2,747,900 ordinary shares in Caltex Australia Limited which AustralianSuper Pty Ltd (AustralianSuper) has under section 608(3)(a) of the Corporations Act 2001 (Cth), as a result of its voting power of 20.55% in Industry Super Holdings Pty Ltd. Industry Super Holdings Pty Ltd is the holding company of companies that control the voting and/or disposal of 2,747,900 ordinary shares in Caltex Australia Limited. AustralianSuper has not given any financial consideration in connection with the purchase of such shares by the Industry Super Holdings Pty Ltd. AustralianSuper is proposing to reduce its voting power in Industry Super Holdings Pty Ltd to below 20%. If that occurs, AustralianSuper would cease to have a relevant interest in shares in Caltex Australia Limited in which Industry Super Holdings Pty Ltd has a relevant interest through section 608(3)(a) and a new form would be lodged by AustralianSuper.