Capital For Progress Single Investment S p A : 2020 08 13 CFPSI Press Release (Esito Aumento di capitale partecipata Copernico Hld)

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields COMUNICATO STAMPA AUMENTO DI CAPITALE DELLA PARTECIPATA COPERNICO HOLDING S.P.A. Milano, 13 agosto 2020 Si trasmette il comunicato stampa emesso dalla partecipata Copernico Holding S.p.A. Per Informazioni: Capital For Progress Single Investment S.p.A. Marco Fumagalli +39 02 37920351 m.fumagalli@capitalforprogress.it UBI Banca S.p.A. - Nomad Marco Germano +39 027781 4651 nomad@ubibanca.it Capital For Progress Single Investment S.p.A. Viale Majno 17/a | 20122 MILANO (MI) T +39 02 37920351 C.F. e P.Iva 09967750960 LEI 81560097FCDDEC265E91 Capitale Sociale € 674.700 i.v. Copernico Holding SpA: aumento di capitale Milano, 13 agosto 2020 - Copernico Holding SpA rende noto che oggi, 13 agosto 2020, è scaduto il periodo di collocamento della prima tranche di aumento di capitale inscindibile di euro 5 milioni, deliberato il 18 giugno 2020 dall'assemblea di Copernico Holding SpA per complessivi euro 10 milioni. Il monte di sottoscrizioni raccolte in questo periodo di collocamento non ha raggiunto l'importo di questa prima tranche. Il Consiglio di Amministrazione della società si riserva di valutare nelle prossime settimane i provvedimenti più opportuni per salvaguardare la continuità aziendale. CHI È COPERNICO Copernico è una rete di luoghi di lavoro, uffici flessibili e servizi che favoriscono lo smart working e la crescita professionale e di business di freelance, professionisti, start-up e aziende, grazie alla condivisione di risorse, conoscenza, alla contaminazione di idee e al networking in un ambiente caratterizzato da stile, design ed esperienza unici. website: www.coperni.co Ufficio stampa Copernico Mara Linda Degiovanni | +39 349 6224812 | maralinda.degiovanni@ddlstudio.net Elisa Giuliana | +39 338 6027361 | elisa.giuliana@ddlstudio.net Francesca Zuffi | +39 349 9086242 | francesca.zuffi@coperni.co Copernico Holding S.p.A. - Piazza 4 Novembre, 7 - 20124 Milano (Italia) Capitale Sociale € 1.915.290 I.V. - C.F. e P.IVA 09329320965 - Pec: copernicoholding@legalmail.it Tel: +39 02 89827333 - Fax: +39 02 87344444 Email: info@coperni.co - Web: www.coperni.co Attachments Original document

