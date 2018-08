Carnival : & plc Purchase of Shares 0 08/15/2018 | 04:41pm CEST Send by mail :

Last Name : Name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields In accordance with Carnival Corporation & plc's (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) previously announced Share Repurchase Programme, Carnival Corporation & plc announces that Carnival plc has purchased: Shares purchased: Carnival plc ordinary USD 1.66shares Date of purchase: 14 August 201 8 Number of shares purchased: 165,005 shares Highest price paid per share: 4599.0 pence Lowest price paid per share: 4525.0 pence Average price paid per share: 4555.9867 pence Carnival plc intends to hold these shares in treasury Following the above purchases, and including shares which have been purchased but not yet settled, Carnival plc holds 16,810,525 shares in treasury and has 200,431,038shares in issue (excluding shares held in treasury by Carnival plc). The schedule below contains detailed information about the purchases made by Merrill Lynch International on behalf of Carnival plc as part of the share repurchase programme. 