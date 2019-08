Carnival : & plc Purchase of Shares 0 08/07/2019 | 11:15am EDT Send by mail :

In accordance with Carnival Corporation & plc's (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) previously announced Share Repurchase Programme, Carnival Corporation & plc announces that Carnival plc has purchased: Shares purchased: Carnival plc ordinary USD 1.66shares Date of purchase: 06 August 201 9 Number of shares purchased: 100,000 shares Highest price paid per share: 3554.0 pence Lowest price paid per share: 3501.0 pence Average price paid per share: 3531.9523 pence Carnival plc intends to hold these shares in treasury Following the above purchases, and including shares which have been purchased but not yet settled, Carnival plc holds 30,037,324 shares in treasury and has 187,308,319shares in issue (excluding shares held in treasury by Carnival plc). The schedule below contains detailed information about the purchases made by Merrill Lynch International on behalf of Carnival plc as part of the share repurchase programme. Schedule of Purchases Shares purchased: Carnival plc (ISIN CODE: GB0031215220) Date of Purchase: 06 August 2019 Broker: Merrill Lynch International Aggregated information: Venue Volume-weighted average price, pence Aggregated volume London Stock Exchange 3531.9523 100,000 Individual transactions: Number of shares purchased Transaction price Time of transaction Trading Venue 51 3517.00 8:34:12 London Stock Exchange 150 3517.00 8:34:12 London Stock Exchange 245 3517.00 8:34:12 London Stock Exchange 21 3515.00 8:35:25 London Stock Exchange 25 3515.00 8:35:25 London Stock Exchange 25 3515.00 8:35:25 London Stock Exchange 26 3515.00 8:35:25 London Stock Exchange 59 3515.00 8:35:25 London Stock Exchange 96 3515.00 8:35:25 London Stock Exchange 96 3515.00 8:35:25 London Stock Exchange 105 3515.00 8:35:25 London Stock Exchange 39 3524.00 8:40:23 London Stock Exchange 40 3524.00 8:40:23 London Stock Exchange 87 3524.00 8:40:23 London Stock Exchange 201 3524.00 8:40:24 London Stock Exchange 25 3523.00 8:40:25 London Stock Exchange 60 3524.00 8:40:25 London Stock Exchange 175 3523.00 8:40:25 London Stock Exchange 201 3524.00 8:40:25 London Stock Exchange 29 3523.00 8:40:39 London Stock Exchange 100 3523.00 8:40:39 London Stock Exchange 200 3523.00 8:40:39 London Stock Exchange 25 3521.00 8:41:06 London Stock Exchange 26 3521.00 8:41:33 London Stock Exchange 56 3521.00 8:41:37 London Stock Exchange 150 3521.00 8:41:37 London Stock Exchange 201 3521.00 8:41:37 London Stock Exchange 25 3521.00 8:42:41 London Stock Exchange 26 3521.00 8:42:41 London Stock Exchange 175 3521.00 8:42:41 London Stock Exchange 175 3521.00 8:42:41 London Stock Exchange 1 3521.00 8:43:17 London Stock Exchange 135 3521.00 8:43:17 London Stock Exchange 34 3520.00 8:44:09 London Stock Exchange 90 3520.00 8:44:09 London Stock Exchange 167 3520.00 8:44:09 London Stock Exchange 201 3520.00 8:44:09 London Stock Exchange 79 3520.00 8:44:11 London Stock Exchange 201 3513.00 8:46:40 London Stock Exchange 1 3513.00 8:46:44 London Stock Exchange 89 3513.00 8:46:44 London Stock Exchange 200 3513.00 8:46:44 London Stock Exchange 25 3510.00 8:48:52 London Stock Exchange 26 3510.00 8:48:52 London Stock Exchange 100 3510.00 8:48:52 London Stock Exchange 100 3510.00 8:48:52 London Stock Exchange 200 3510.00 8:48:52 London Stock Exchange 15 3510.00 8:49:00 London Stock Exchange 26 3506.00 8:51:01 London Stock Exchange 41 3506.00 8:51:01 London Stock Exchange 174 3506.00 8:51:01 London Stock Exchange 60 3508.00 8:52:06 London Stock Exchange 200 3508.00 8:52:06 London Stock Exchange 200 3508.00 8:52:06 London Stock Exchange 82 3507.00 8:53:33 London Stock Exchange 201 3507.00 8:53:33 London Stock Exchange 201 3507.00 8:53:33 London Stock Exchange 75 3506.00 8:53:54 London Stock Exchange 159 3506.00 8:53:54 London Stock Exchange 104 3510.00 8:55:45 London Stock Exchange 201 3510.00 8:55:45 London Stock Exchange 201 3510.00 8:55:45 London Stock Exchange 26 3510.00 8:57:18 London Stock Exchange 40 3510.00 8:58:22 London Stock Exchange 75 3510.00 8:58:22 London Stock Exchange 174 3510.00 8:58:22 London Stock Exchange 200 3510.00 8:58:22 London Stock Exchange 157 3508.00 8:59:02 London Stock Exchange 200 3508.00 8:59:02 London Stock Exchange 200 3508.00 8:59:02 London Stock Exchange 72 3508.00 9:01:28 London Stock Exchange 106 3508.00 9:01:28 London Stock Exchange 201 3508.00 9:01:28 London Stock Exchange 201 3508.00 9:01:28 London Stock Exchange 96 3506.00 9:02:50 London Stock Exchange 96 3506.00 9:02:50 London Stock Exchange 105 3506.00 9:02:50 London Stock Exchange 201 3506.00 9:02:50 London Stock Exchange 26 3505.00 9:03:15 London Stock Exchange 65 3505.00 9:03:15 London Stock Exchange 175 3505.00 9:03:15 London Stock Exchange 201 3505.00 9:03:15 London Stock Exchange 10 3504.00 9:05:17 London Stock Exchange 38 3504.00 9:05:17 London Stock Exchange 38 3504.00 9:05:17 London Stock Exchange 100 3504.00 9:05:17 London Stock Exchange 163 3504.00 9:05:17 London Stock Exchange 201 3504.00 9:05:17 London Stock Exchange 21 3502.00 9:06:18 London Stock Exchange 62 3502.00 9:06:18 London Stock Exchange 69 3502.00 9:06:18 London Stock Exchange 69 3502.00 9:06:18 London Stock Exchange 108 3502.00 9:06:18 London Stock Exchange 200 3502.00 9:06:18 London Stock Exchange 54 3501.00 9:07:17 London Stock Exchange 200 3501.00 9:07:17 London Stock Exchange 200 3501.00 9:07:17 London Stock Exchange 97 3503.00 9:09:30 London Stock Exchange 100 3503.00 9:09:30 London Stock Exchange 100 3503.00 9:09:30 London Stock Exchange 200 3503.00 9:09:30 London Stock Exchange 42 3502.00 9:10:07 London Stock Exchange 141 3502.00 9:10:07 London Stock Exchange 159 3502.00 9:10:07 London Stock Exchange 201 3502.00 9:10:07 London Stock Exchange 2 3504.00 9:14:21 London Stock Exchange 30 3504.00 9:14:21 London Stock Exchange 38 3504.00 9:14:21 London Stock Exchange 56 3504.00 9:14:21 London Stock Exchange 56 3504.00 9:14:21 London Stock Exchange 57 3504.00 9:14:21 London Stock Exchange 72 3504.00 9:14:21 London Stock Exchange 201 3504.00 9:14:21 London Stock Exchange 36 3503.00 9:14:41 London Stock Exchange 37 3503.00 9:14:41 London Stock Exchange 38 3503.00 9:14:41 London Stock Exchange 51 3504.00 9:14:41 London Stock Exchange 62 3504.00 9:14:41 London Stock Exchange 65 3504.00 9:14:41 London Stock Exchange 92 3503.00 9:14:41 London Stock Exchange 99 3503.00 9:14:41 London Stock Exchange 100 3504.00 9:14:41 London Stock Exchange 102 3503.00 9:14:41 London Stock Exchange 108 3503.00 9:14:41 London Stock Exchange 163 3503.00 9:14:41 London Stock Exchange 191 3504.00 9:14:41 London Stock Exchange 191 3504.00 9:14:41 London Stock Exchange 200 3503.00 9:14:41 London Stock Exchange 200 3503.00 9:14:41 London Stock Exchange 24 3504.00 9:16:37 London Stock Exchange 164 3504.00 9:16:37 London Stock Exchange 176 3504.00 9:16:37 London Stock Exchange 200 3504.00 9:16:37 London Stock Exchange 27 3515.00 9:22:21 London Stock Exchange 29 3516.00 9:22:21 London Stock Exchange 54 3516.00 9:22:21 London Stock Exchange 69 3516.00 9:22:21 London Stock Exchange 78 3516.00 9:22:21 London Stock Exchange 100 3516.00 9:22:21 London Stock Exchange 6 3515.00 9:22:22 London Stock Exchange 30 3515.00 9:22:22 London Stock Exchange 43 3515.00 9:22:22 London Stock Exchange 57 3515.00 9:22:22 London Stock Exchange 80 3515.00 9:22:22 London Stock Exchange 93 3515.00 9:22:22 London Stock Exchange 157 3515.00 9:22:22 London Stock Exchange 194 3515.00 9:22:22 London Stock Exchange 201 3515.00 9:22:22 London Stock Exchange 201 3515.00 9:22:22 London Stock Exchange 1 3518.00 9:25:06 London Stock Exchange 3 3518.00 9:25:06 London Stock Exchange 28 3518.00 9:25:06 London Stock Exchange 37 3518.00 9:25:06 London Stock Exchange 70 3518.00 9:25:06 London Stock Exchange 87 3518.00 9:25:06 London Stock Exchange 198 3518.00 9:25:06 London Stock Exchange 200 3518.00 9:25:06 London Stock Exchange 201 3518.00 9:25:06 London Stock Exchange 201 3518.00 9:25:06 London Stock Exchange 201 3525.00 9:28:23 London Stock Exchange 22 3530.00 9:29:45 London Stock Exchange 26 3530.00 9:29:45 London Stock Exchange 50 3530.00 9:29:45 London Stock Exchange 64 3530.00 9:29:45 London Stock Exchange 100 3530.00 9:29:45 London Stock Exchange 200 3529.00 9:29:45 London Stock Exchange 50 3529.00 9:29:46 London Stock Exchange 200 3529.00 9:29:46 London Stock Exchange 7 3529.00 9:30:38 London Stock Exchange 7 3529.00 9:30:38 London Stock Exchange 17 3529.00 9:30:38 London Stock Exchange 35 3529.00 9:30:38 London Stock Exchange 38 3529.00 9:30:38 London Stock Exchange 43 3529.00 9:30:38 London Stock Exchange 57 3529.00 9:30:38 London Stock Exchange 65 3529.00 9:30:38 London Stock Exchange 128 3529.00 9:30:38 London Stock Exchange 135 3529.00 9:30:38 London Stock Exchange 200 3529.00 9:30:38 London Stock Exchange 200 3529.00 9:30:38 London Stock Exchange 200 3529.00 9:30:38 London Stock Exchange 1 3527.00 9:32:25 London Stock Exchange 23 3527.00 9:32:25 London Stock Exchange 23 3527.00 9:32:25 London Stock Exchange 200 3527.00 9:32:25 London Stock Exchange 201 3527.00 9:32:25 London Stock Exchange 201 3525.00 9:34:58 London Stock Exchange 201 3525.00 9:34:58 London Stock Exchange 13 3527.00 9:36:23 London Stock Exchange 13 3527.00 9:36:23 London Stock Exchange 27 3527.00 9:36:23 London Stock Exchange 27 3527.00 9:36:23 London Stock Exchange 140 3527.00 9:36:23 London Stock Exchange 146 3527.00 9:36:23 London Stock Exchange 160 3527.00 9:36:23 London Stock Exchange 187 3527.00 9:36:23 London Stock Exchange 54 3523.00 9:38:05 London Stock Exchange 147 3523.00 9:38:05 London Stock Exchange 266 3523.00 9:38:05 London Stock Exchange 19 3523.00 9:38:12 London Stock Exchange 27 3525.00 9:41:48 London Stock Exchange 47 3525.00 9:41:48 London Stock Exchange 50 3525.00 9:41:48 London Stock Exchange 51 3525.00 9:41:48 London Stock Exchange 150 3525.00 9:41:48 London Stock Exchange 150 3525.00 9:41:48 London Stock Exchange 153 3525.00 9:41:48 London Stock Exchange 201 3525.00 9:41:48 London Stock Exchange 54 3525.00 9:41:54 London Stock Exchange 108 3525.00 9:41:54 London Stock Exchange 201 3523.00 9:43:20 London Stock Exchange 156 3523.00 9:43:25 London Stock Exchange 45 3523.00 9:43:54 London Stock Exchange 147 3523.00 9:44:18 London Stock Exchange 122 3525.00 9:47:53 London Stock Exchange 40 3526.00 9:50:26 London Stock Exchange 50 3526.00 9:50:26 London Stock Exchange 100 3526.00 9:50:26 London Stock Exchange 100 3526.00 9:50:26 London Stock Exchange 111 3526.00 9:50:26 London Stock Exchange 111 3526.00 9:50:26 London Stock Exchange 31 3527.00 9:51:49 London Stock Exchange 31 3527.00 9:51:49 London Stock Exchange 70 3527.00 9:51:49 London Stock Exchange 170 3527.00 9:51:49 London Stock Exchange 170 3527.00 9:51:49 London Stock Exchange 4 3527.00 9:53:09 London Stock Exchange 197 3527.00 9:53:09 London Stock Exchange 201 3527.00 9:53:09 London Stock Exchange 99 3527.00 9:53:12 London Stock Exchange 3 3526.00 9:55:52 London Stock Exchange 6 3526.00 9:55:52 London Stock Exchange 30 3526.00 9:55:52 London Stock Exchange 42 3526.00 9:55:52 London Stock Exchange 52 3526.00 9:55:52 London Stock Exchange 100 3526.00 9:55:52 London Stock Exchange 101 3526.00 9:55:52 London Stock Exchange 147 3526.00 9:55:52 London Stock Exchange 171 3526.00 9:55:52 London Stock Exchange 200 3526.00 9:55:52 London Stock Exchange 200 3526.00 9:55:52 London Stock Exchange 200 3526.00 9:55:52 London Stock Exchange 200 3526.00 9:55:52 London Stock Exchange 28 3520.00 9:57:38 London Stock Exchange 112 3520.00 9:57:38 London Stock Exchange 60 3520.00 9:57:55 London Stock Exchange 100 3522.00 9:59:01 London Stock Exchange 100 3522.00 9:59:01 London Stock Exchange 200 3522.00 9:59:01 London Stock Exchange 17 3522.00 9:59:34 London Stock Exchange 52 3522.00 9:59:48 London Stock Exchange 5 3520.00 10:00:34 London Stock Exchange 46 3520.00 10:00:34 London Stock Exchange 64 3520.00 10:00:34 London Stock Exchange 200 3520.00 10:00:34 London Stock Exchange 201 3520.00 10:00:34 London Stock Exchange 201 3520.00 10:00:34 London Stock Exchange 46 3519.00 10:03:15 London Stock Exchange 15 3521.00 10:05:14 London Stock Exchange 20 3521.00 10:05:14 London Stock Exchange 25 3521.00 10:05:14 London Stock Exchange 50 3521.00 10:05:14 London Stock Exchange 77 3521.00 10:05:14 London Stock Exchange 100 3521.00 10:05:14 London Stock Exchange 121 3521.00 10:05:14 London Stock Exchange 156 3521.00 10:05:14 London Stock Exchange 154 3519.00 10:05:26 London Stock Exchange 100 3519.00 10:06:10 London Stock Exchange 100 3519.00 10:06:10 London Stock Exchange 175 3519.00 10:06:10 London Stock Exchange 48 3520.00 10:08:59 London Stock Exchange 48 3520.00 10:08:59 London Stock Exchange 1 3519.00 10:09:00 London Stock Exchange 17 3520.00 10:09:00 London Stock Exchange 20 3520.00 10:09:00 London Stock Exchange 48 3520.00 10:09:00 London Stock Exchange 48 3520.00 10:09:00 London Stock Exchange 80 3519.00 10:09:00 London Stock Exchange 200 3519.00 10:09:00 London Stock Exchange 201 3519.00 10:09:00 London Stock Exchange 26 3520.00 10:10:12 London Stock Exchange 200 3520.00 10:10:12 London Stock Exchange 200 3520.00 10:10:12 London Stock Exchange 121 3520.00 10:10:34 London Stock Exchange 49 3519.00 10:13:45 London Stock Exchange 100 3519.00 10:13:45 London Stock Exchange 200 3519.00 10:13:45 London Stock Exchange 200 3519.00 10:13:45 London Stock Exchange 50 3520.00 10:17:01 London Stock Exchange 52 3520.00 10:17:01 London Stock Exchange 63 3520.00 10:17:01 London Stock Exchange 100 3520.00 10:17:01 London Stock Exchange 13 3519.00 10:17:20 London Stock Exchange 13 3519.00 10:17:20 London Stock Exchange 41 3519.00 10:17:20 London Stock Exchange 41 3519.00 10:17:20 London Stock Exchange 78 3519.00 10:17:20 London Stock Exchange 79 3519.00 10:17:20 London Stock Exchange 80 3519.00 10:17:20 London Stock Exchange 108 3519.00 10:17:20 London Stock Exchange 187 3519.00 10:17:20 London Stock Exchange 200 3519.00 10:17:20 London Stock Exchange 201 3519.00 10:17:20 London Stock Exchange 42 3519.00 10:19:32 London Stock Exchange 46 3519.00 10:19:32 London Stock Exchange 133 3519.00 10:19:32 London Stock Exchange 154 3519.00 10:19:32 London Stock Exchange 200 3519.00 10:19:32 London Stock Exchange 140 3520.00 10:22:29 London Stock Exchange 39 3520.00 10:22:32 London Stock Exchange 61 3520.00 10:22:32 London Stock Exchange 108 3520.00 10:22:32 London Stock Exchange 162 3520.00 10:22:32 London Stock Exchange 57 3519.00 10:25:00 London Stock Exchange 200 3519.00 10:25:00 London Stock Exchange 201 3519.00 10:25:00 London Stock Exchange 12 3520.00 10:27:59 London Stock Exchange 28 3520.00 10:27:59 London Stock Exchange 54 3520.00 10:27:59 London Stock Exchange 1 3519.00 10:28:16 London Stock Exchange 2 3519.00 10:28:16 London Stock Exchange 100 3519.00 10:28:16 London Stock Exchange 199 3519.00 10:28:16 London Stock Exchange 199 3519.00 10:28:16 London Stock Exchange 200 3521.00 10:30:07 London Stock Exchange 52 3521.00 10:30:31 London Stock Exchange 94 3521.00 10:30:31 London Stock Exchange 148 3521.00 10:30:31 London Stock Exchange 100 3523.00 10:33:57 London Stock Exchange 123 3523.00 10:33:57 London Stock Exchange 126 3523.00 10:35:14 London Stock Exchange 128 3523.00 10:35:14 London Stock Exchange 1 3522.00 10:36:27 London Stock Exchange 99 3522.00 10:36:27 London Stock Exchange 100 3522.00 10:36:27 London Stock Exchange 200 3522.00 10:36:27 London Stock Exchange 200 3522.00 10:36:27 London Stock Exchange 2 3522.00 10:38:06 London Stock Exchange 23 3522.00 10:38:06 London Stock Exchange 38 3522.00 10:38:06 London Stock Exchange 110 3522.00 10:38:06 London Stock Exchange 133 3522.00 10:38:06 London Stock Exchange 148 3522.00 10:38:06 London Stock Exchange 200 3522.00 10:38:06 London Stock Exchange 200 3522.00 10:38:06 London Stock Exchange 200 3522.00 10:38:06 London Stock Exchange 12 3521.00 10:42:15 London Stock Exchange 15 3521.00 10:42:15 London Stock Exchange 35 3521.00 10:42:15 London Stock Exchange 41 3521.00 10:42:15 London Stock Exchange 50 3521.00 10:42:15 London Stock Exchange 67 3521.00 10:42:15 London Stock Exchange 68 3521.00 10:42:15 London Stock Exchange 72 3521.00 10:42:15 London Stock Exchange 100 3521.00 10:42:15 London Stock Exchange 18 3520.00 10:43:30 London Stock Exchange 74 3520.00 10:43:30 London Stock Exchange 96 3520.00 10:43:30 London Stock Exchange 109 3520.00 10:43:30 London Stock Exchange 201 3520.00 10:43:30 London Stock Exchange 25 3520.00 10:47:09 London Stock Exchange 30 3520.00 10:47:09 London Stock Exchange 69 3520.00 10:47:09 London Stock Exchange 71 3520.00 10:47:09 London Stock Exchange 100 3520.00 10:47:09 London Stock Exchange 143 3520.00 10:47:09 London Stock Exchange 201 3521.00 10:49:01 London Stock Exchange 45 3521.00 10:50:39 London Stock Exchange 55 3521.00 10:50:39 London Stock Exchange 65 3521.00 10:50:39 London Stock Exchange 81 3521.00 10:50:39 London Stock Exchange 90 3521.00 10:50:39 London Stock Exchange 96 3521.00 10:50:39 London Stock Exchange 120 3521.00 10:50:39 London Stock Exchange 141 3521.00 10:50:39 London Stock Exchange 200 3521.00 10:50:39 London Stock Exchange 200 3521.00 10:50:39 London Stock Exchange 200 3521.00 10:50:39 London Stock Exchange 50 3529.00 10:54:10 London Stock Exchange 75 3529.00 10:54:10 London Stock Exchange 100 3529.00 10:54:10 London Stock Exchange 116 3529.00 10:54:10 London Stock Exchange 1 3528.00 10:54:59 London Stock Exchange 1 3528.00 10:54:59 London Stock Exchange 2 3528.00 10:54:59 London Stock Exchange 16 3528.00 10:54:59 London Stock Exchange 86 3528.00 10:54:59 London Stock Exchange 125 3528.00 10:54:59 London Stock Exchange 200 3528.00 10:54:59 London Stock Exchange 200 3528.00 10:54:59 London Stock Exchange 200 3528.00 10:54:59 London Stock Exchange 200 3528.00 10:54:59 London Stock Exchange 121 3527.00 10:58:17 London Stock Exchange 200 3527.00 10:58:17 London Stock Exchange 200 3527.00 10:58:17 London Stock Exchange 200 3527.00 11:02:02 London Stock Exchange 201 3528.00 11:03:47 London Stock Exchange 200 3533.00 11:08:26 London Stock Exchange 200 3533.00 11:08:47 London Stock Exchange 18 3533.00 11:09:07 London Stock Exchange 56 3533.00 11:09:07 London Stock Exchange 99 3533.00 11:09:07 London Stock Exchange 136 3533.00 11:09:07 London Stock Exchange 201 3533.00 11:09:07 London Stock Exchange 50 3533.00 11:09:11 London Stock Exchange 50 3533.00 11:09:11 London Stock Exchange 50 3533.00 11:09:11 London Stock Exchange 50 3533.00 11:09:11 London Stock Exchange 65 3533.00 11:09:11 London Stock Exchange 100 3533.00 11:09:11 London Stock Exchange 111 3533.00 11:09:11 London Stock Exchange 2 3532.00 11:10:16 London Stock Exchange 3 3532.00 11:10:16 London Stock Exchange 4 3532.00 11:10:16 London Stock Exchange 5 3532.00 11:10:16 London Stock Exchange 196 3532.00 11:10:16 London Stock Exchange 198 3532.00 11:10:16 London Stock Exchange 199 3532.00 11:10:16 London Stock Exchange 200 3532.00 11:10:16 London Stock Exchange 201 3532.00 11:10:16 London Stock Exchange 201 3532.00 11:10:16 London Stock Exchange 11 3532.00 11:10:53 London Stock Exchange 72 3532.00 11:10:53 London Stock Exchange 160 3532.00 11:10:53 London Stock Exchange 167 3532.00 11:10:53 London Stock Exchange 25 3532.00 11:14:00 London Stock Exchange 176 3532.00 11:14:04 London Stock Exchange 201 3532.00 11:14:04 London Stock Exchange 7 3532.00 11:14:07 London Stock Exchange 7 3532.00 11:14:07 London Stock Exchange 33 3532.00 11:14:07 London Stock Exchange 147 3531.00 11:14:16 London Stock Exchange 200 3531.00 11:14:16 London Stock Exchange 200 3531.00 11:14:16 London Stock Exchange 26 3528.00 11:17:05 London Stock Exchange 174 3528.00 11:17:05 London Stock Exchange 100 3528.00 11:17:37 London Stock Exchange 39 3528.00 11:18:13 London Stock Exchange 39 3528.00 11:18:13 London Stock Exchange 39 3528.00 11:18:13 London Stock Exchange 45 3528.00 11:18:13 London Stock Exchange 84 3528.00 11:18:13 London Stock Exchange 100 3528.00 11:18:13 London Stock Exchange 116 3528.00 11:18:13 London Stock Exchange 161 3528.00 11:18:13 London Stock Exchange 16 3528.00 11:18:15 London Stock Exchange 41 3527.00 11:20:09 London Stock Exchange 41 3527.00 11:20:09 London Stock Exchange 98 3527.00 11:20:09 London Stock Exchange 159 3527.00 11:20:09 London Stock Exchange 159 3527.00 11:20:09 London Stock Exchange 201 3526.00 11:31:33 London Stock Exchange 201 3526.00 11:31:33 London Stock Exchange 41 3526.00 11:31:48 London Stock Exchange 55 3526.00 11:31:48 London Stock Exchange 104 3526.00 11:31:48 London Stock Exchange 104 3526.00 11:31:48 London Stock Exchange 158 3526.00 11:31:48 London Stock Exchange 159 3526.00 11:31:48 London Stock Exchange 2 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 43 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 63 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 85 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 96 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 99 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 101 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 105 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 114 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 164 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 198 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 201 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 201 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 201 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 201 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 201 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 201 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 201 3526.00 11:38:07 London Stock Exchange 27 3526.00 11:41:08 London Stock Exchange 71 3526.00 11:41:08 London Stock Exchange 173 3526.00 11:41:08 London Stock Exchange 200 3526.00 11:41:08 London Stock Exchange 57 3530.00 11:48:05 London Stock Exchange 144 3530.00 11:48:05 London Stock Exchange 200 3530.00 11:48:05 London Stock Exchange 200 3530.00 11:48:05 London Stock Exchange 201 3530.00 11:48:05 London Stock Exchange 165 3531.00 11:49:06 London Stock Exchange 17 3534.00 11:54:09 London Stock Exchange 27 3535.00 11:54:09 London Stock Exchange 30 3535.00 11:54:09 London Stock Exchange 45 3535.00 11:54:09 London Stock Exchange 63 3535.00 11:54:09 London Stock Exchange 75 3535.00 11:54:09 London Stock Exchange 98 3535.00 11:54:09 London Stock Exchange 102 3535.00 11:54:09 London Stock Exchange 102 3535.00 11:54:09 London Stock Exchange 125 3535.00 11:54:09 London Stock Exchange 164 3534.00 11:54:09 London Stock Exchange 184 3534.00 11:54:09 London Stock Exchange 201 3535.00 11:54:09 London Stock Exchange 1 3539.00 12:02:18 London Stock Exchange 2 3539.00 12:02:18 London Stock Exchange 9 3539.00 12:02:18 London Stock Exchange 29 3539.00 12:02:18 London Stock Exchange 31 3539.00 12:02:18 London Stock Exchange 201 3542.00 12:04:06 London Stock Exchange 255 3542.00 12:04:06 London Stock Exchange 50 3543.00 12:07:51 London Stock Exchange 64 3543.00 12:07:51 London Stock Exchange 200 3543.00 12:07:51 London Stock Exchange 200 3543.00 12:07:51 London Stock Exchange 201 3538.00 12:07:59 London Stock Exchange 50 3540.00 12:10:58 London Stock Exchange 100 3540.00 12:10:58 London Stock Exchange 157 3540.00 12:10:58 London Stock Exchange 13 3539.00 12:11:33 London Stock Exchange 40 3539.00 12:11:33 London Stock Exchange 116 3539.00 12:11:33 London Stock Exchange 159 3539.00 12:11:33 London Stock Exchange 201 3539.00 12:11:33 London Stock Exchange 201 3539.00 12:11:33 London Stock Exchange 201 3539.00 12:11:33 London Stock Exchange 118 3540.00 12:15:18 London Stock Exchange 167 3540.00 12:15:18 London Stock Exchange 64 3541.00 12:17:17 London Stock Exchange 71 3541.00 12:17:17 London Stock Exchange 100 3541.00 12:17:17 London Stock Exchange 100 3541.00 12:17:17 London Stock Exchange 101 3541.00 12:17:17 London Stock Exchange 106 3541.00 12:17:17 London Stock Exchange 200 3541.00 12:17:17 London Stock Exchange 200 3541.00 12:17:17 London Stock Exchange 200 3541.00 12:17:17 London Stock Exchange 100 3543.00 12:20:16 London Stock Exchange 100 3543.00 12:20:16 London Stock Exchange 200 3543.00 12:20:33 London Stock Exchange 50 3546.00 12:22:11 London Stock Exchange 71 3546.00 12:22:11 London Stock Exchange 92 3546.00 12:22:11 London Stock Exchange 100 3546.00 12:22:11 London Stock Exchange 100 3546.00 12:22:11 London Stock Exchange 100 3546.00 12:22:11 London Stock Exchange 73 3547.00 12:24:14 London Stock Exchange 99 3547.00 12:24:14 London Stock Exchange 99 3547.00 12:24:14 London Stock Exchange 102 3547.00 12:24:14 London Stock Exchange 102 3547.00 12:24:14 London Stock Exchange 105 3547.00 12:24:14 London Stock Exchange 201 3547.00 12:24:14 London Stock Exchange 201 3547.00 12:24:14 London Stock Exchange 81 3544.00 12:25:06 London Stock Exchange 119 3544.00 12:25:15 London Stock Exchange 30 3544.00 12:25:22 London Stock Exchange 100 3551.00 12:31:25 London Stock Exchange 201 3551.00 12:31:25 London Stock Exchange 201 3551.00 12:31:25 London Stock Exchange 45 3551.00 12:32:09 London Stock Exchange 137 3551.00 12:32:09 London Stock Exchange 200 3551.00 12:32:09 London Stock Exchange 200 3551.00 12:32:09 London Stock Exchange 11 3549.00 12:34:10 London Stock Exchange 11 3549.00 12:34:10 London Stock Exchange 44 3549.00 12:34:10 London Stock Exchange 44 3549.00 12:34:10 London Stock Exchange 67 3549.00 12:34:10 London Stock Exchange 78 3549.00 12:34:10 London Stock Exchange 98 3549.00 12:34:10 London Stock Exchange 200 3549.00 12:34:10 London Stock Exchange 99 3547.00 12:34:49 London Stock Exchange 99 3547.00 12:34:49 London Stock Exchange 102 3547.00 12:34:49 London Stock Exchange 102 3547.00 12:34:49 London Stock Exchange 126 3547.00 12:34:49 London Stock Exchange 1 3550.00 12:40:20 London Stock Exchange 1 3550.00 12:40:20 London Stock Exchange 42 3550.00 12:40:20 London Stock Exchange 59 3550.00 12:40:20 London Stock Exchange 200 3550.00 12:40:20 London Stock Exchange 200 3550.00 12:40:20 London Stock Exchange 200 3550.00 12:40:20 London Stock Exchange 201 3550.00 12:40:20 London Stock Exchange 25 3551.00 12:43:29 London Stock Exchange 12 3552.00 12:45:47 London Stock Exchange 27 3552.00 12:45:47 London Stock Exchange 49 3552.00 12:45:47 London Stock Exchange 74 3552.00 12:45:47 London Stock Exchange 173 3552.00 12:45:47 London Stock Exchange 188 3552.00 12:45:47 London Stock Exchange 200 3552.00 12:45:47 London Stock Exchange 47 3552.00 12:47:21 London Stock Exchange 95 3552.00 12:47:21 London Stock Exchange 188 3552.00 12:47:21 London Stock Exchange 200 3552.00 12:47:21 London Stock Exchange 200 3552.00 12:47:21 London Stock Exchange 89 3550.00 12:48:01 London Stock Exchange 201 3550.00 12:48:01 London Stock Exchange 201 3550.00 12:48:01 London Stock Exchange 201 3547.00 12:49:56 London Stock Exchange 67 3547.00 12:50:04 London Stock Exchange 134 3547.00 12:50:04 London Stock Exchange 146 3548.00 12:50:58 London Stock Exchange 1 3552.00 12:55:10 London Stock Exchange 1 3552.00 12:55:10 London Stock Exchange 1 3552.00 12:55:10 London Stock Exchange 73 3552.00 12:55:10 London Stock Exchange 82 3552.00 12:55:10 London Stock Exchange 117 3552.00 12:55:10 London Stock Exchange 200 3552.00 12:55:10 London Stock Exchange 200 3552.00 12:55:10 London Stock Exchange 201 3552.00 12:55:10 London Stock Exchange 201 3552.00 12:55:10 London Stock Exchange 201 3552.00 12:55:10 London Stock Exchange 201 3552.00 12:55:10 London Stock Exchange 15 3547.00 12:57:13 London Stock Exchange 200 3547.00 12:57:13 London Stock Exchange 26 3547.00 12:57:15 London Stock Exchange 104 3547.00 12:57:15 London Stock Exchange 185 3547.00 12:57:15 London Stock Exchange 23 3545.00 12:59:09 London Stock Exchange 43 3550.00 13:05:12 London Stock Exchange 76 3550.00 13:05:12 London Stock Exchange 158 3550.00 13:05:12 London Stock Exchange 201 3550.00 13:05:12 London Stock Exchange 3 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 47 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 49 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 53 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 113 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 147 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 153 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 198 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 200 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 200 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 200 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 200 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 200 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 200 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 200 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 201 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 201 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 201 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 201 3550.00 13:09:17 London Stock Exchange 25 3550.00 13:09:36 London Stock Exchange 39 3550.00 13:09:36 London Stock Exchange 200 3550.00 13:09:36 London Stock Exchange 18 3552.00 13:16:20 London Stock Exchange 50 3552.00 13:16:20 London Stock Exchange 77 3552.00 13:16:20 London Stock Exchange 100 3552.00 13:16:20 London Stock Exchange 100 3552.00 13:16:20 London Stock Exchange 160 3552.00 13:16:20 London Stock Exchange 50 3554.00 13:17:54 London Stock Exchange 100 3554.00 13:17:54 London Stock Exchange 9 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 11 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 19 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 20 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 29 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 34 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 50 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 51 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 56 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 63 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 83 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 88 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 104 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 112 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 150 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 180 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 200 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 200 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 201 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 201 3552.00 13:18:08 London Stock Exchange 137 3551.00 13:18:25 London Stock Exchange 27 3550.00 13:18:49 London Stock Exchange 98 3550.00 13:18:49 London Stock Exchange 123 3550.00 13:18:49 London Stock Exchange 128 3550.00 13:18:49 London Stock Exchange 166 3550.00 13:18:49 London Stock Exchange 34 3546.00 13:20:32 London Stock Exchange 62 3546.00 13:20:32 London Stock Exchange 113 3546.00 13:20:32 London Stock Exchange 166 3546.00 13:20:32 London Stock Exchange 200 3546.00 13:20:32 London Stock Exchange 45 3544.00 13:24:12 London Stock Exchange 200 3544.00 13:24:12 London Stock Exchange 200 3544.00 13:24:12 London Stock Exchange 1 3543.00 13:25:18 London Stock Exchange 1 3543.00 13:25:18 London Stock Exchange 116 3543.00 13:25:18 London Stock Exchange 200 3543.00 13:25:18 London Stock Exchange 201 3543.00 13:25:18 London Stock Exchange 88 3544.00 13:29:46 London Stock Exchange 113 3544.00 13:29:46 London Stock Exchange 200 3544.00 13:29:46 London Stock Exchange 12 3544.00 13:29:47 London Stock Exchange 38 3544.00 13:29:47 London Stock Exchange 200 3544.00 13:29:47 London Stock Exchange 201 3544.00 13:29:47 London Stock Exchange 37 3544.00 13:29:50 London Stock Exchange 133 3544.00 13:29:50 London Stock Exchange 32 3541.00 13:30:15 London Stock Exchange 32 3541.00 13:30:15 London Stock Exchange 137 3541.00 13:30:15 London Stock Exchange 169 3541.00 13:30:15 London Stock Exchange 46 3542.00 13:34:44 London Stock Exchange 51 3542.00 13:34:44 London Stock Exchange 68 3542.00 13:34:44 London Stock Exchange 72 3542.00 13:34:44 London Stock Exchange 100 3542.00 13:34:44 London Stock Exchange 199 3542.00 13:34:44 London Stock Exchange 201 3542.00 13:34:44 London Stock Exchange 201 3542.00 13:34:44 London Stock Exchange 201 3542.00 13:34:44 London Stock Exchange 1 3542.00 13:34:45 London Stock Exchange 1 3541.00 13:36:02 London Stock Exchange 5 3541.00 13:36:02 London Stock Exchange 7 3541.00 13:36:02 London Stock Exchange 200 3541.00 13:36:02 London Stock Exchange 200 3541.00 13:36:02 London Stock Exchange 200 3541.00 13:36:02 London Stock Exchange 201 3541.00 13:36:02 London Stock Exchange 51 3541.00 13:36:08 London Stock Exchange 74 3541.00 13:36:08 London Stock Exchange 19 3538.00 13:37:49 London Stock Exchange 65 3538.00 13:37:49 London Stock Exchange 65 3538.00 13:37:49 London Stock Exchange 83 3538.00 13:37:49 London Stock Exchange 136 3538.00 13:37:49 London Stock Exchange 136 3538.00 13:37:49 London Stock Exchange 16 3536.00 13:40:24 London Stock Exchange 16 3536.00 13:40:24 London Stock Exchange 20 3536.00 13:40:24 London Stock Exchange 63 3536.00 13:40:24 London Stock Exchange 67 3536.00 13:40:24 London Stock Exchange 76 3536.00 13:40:24 London Stock Exchange 79 3536.00 13:40:24 London Stock Exchange 85 3536.00 13:40:24 London Stock Exchange 121 3536.00 13:40:24 London Stock Exchange 4 3537.00 13:44:16 London Stock Exchange 25 3537.00 13:44:16 London Stock Exchange 54 3537.00 13:44:16 London Stock Exchange 67 3537.00 13:44:16 London Stock Exchange 201 3537.00 13:44:16 London Stock Exchange 201 3537.00 13:44:16 London Stock Exchange 15 3536.00 13:45:49 London Stock Exchange 52 3536.00 13:45:49 London Stock Exchange 53 3536.00 13:45:49 London Stock Exchange 61 3536.00 13:45:49 London Stock Exchange 85 3536.00 13:45:49 London Stock Exchange 102 3536.00 13:45:49 London Stock Exchange 115 3536.00 13:45:49 London Stock Exchange 139 3536.00 13:45:49 London Stock Exchange 147 3536.00 13:45:49 London Stock Exchange 156 3536.00 13:45:49 London Stock Exchange 185 3536.00 13:45:49 London Stock Exchange 200 3536.00 13:45:49 London Stock Exchange 200 3536.00 13:45:49 London Stock Exchange 1 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 1 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 1 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 2 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 10 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 15 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 43 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 57 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 67 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 80 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 121 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 131 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 151 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 157 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 199 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 200 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 200 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 201 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 201 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 201 3535.00 13:52:14 London Stock Exchange 49 3532.00 13:53:17 London Stock Exchange 200 3532.00 13:53:17 London Stock Exchange 200 3532.00 13:53:17 London Stock Exchange 5 3533.00 13:58:36 London Stock Exchange 96 3533.00 13:58:43 London Stock Exchange 104 3533.00 13:58:43 London Stock Exchange 195 3533.00 13:58:43 London Stock Exchange 5 3536.00 14:04:02 London Stock Exchange 6 3536.00 14:04:02 London Stock Exchange 61 3536.00 14:04:02 London Stock Exchange 134 3536.00 14:04:02 London Stock Exchange 155 3536.00 14:04:02 London Stock Exchange 195 3536.00 14:04:02 London Stock Exchange 200 3536.00 14:04:02 London Stock Exchange 28 3543.00 14:13:51 London Stock Exchange 71 3545.00 14:13:51 London Stock Exchange 91 3545.00 14:13:51 London Stock Exchange 201 3545.00 14:13:51 London Stock Exchange 201 3543.00 14:13:51 London Stock Exchange 298 3545.00 14:13:51 London Stock Exchange 5 3543.00 14:14:35 London Stock Exchange 5 3543.00 14:14:35 London Stock Exchange 34 3543.00 14:14:35 London Stock Exchange 45 3543.00 14:14:35 London Stock Exchange 45 3543.00 14:14:35 London Stock Exchange 66 3543.00 14:14:35 London Stock Exchange 91 3543.00 14:14:35 London Stock Exchange 100 3543.00 14:14:35 London Stock Exchange 109 3543.00 14:14:35 London Stock Exchange 127 3543.00 14:14:35 London Stock Exchange 150 3543.00 14:14:35 London Stock Exchange 164 3543.00 14:14:35 London Stock Exchange 200 3543.00 14:14:35 London Stock Exchange 3 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 11 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 15 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 16 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 17 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 19 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 19 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 20 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 21 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 21 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 25 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 26 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 28 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 32 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 62 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 71 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 73 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 75 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 82 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 91 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 92 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 94 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 94 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 105 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 118 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 118 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 138 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 145 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 200 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 200 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 200 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 200 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 200 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 200 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 200 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 200 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 201 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 201 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 201 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 201 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 201 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 201 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 201 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 201 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 201 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 201 3541.00 14:16:25 London Stock Exchange 27 3538.00 14:18:32 London Stock Exchange 70 3538.00 14:18:32 London Stock Exchange 100 3538.00 14:18:32 London Stock Exchange 130 3538.00 14:18:32 London Stock Exchange 200 3538.00 14:18:32 London Stock Exchange 201 3538.00 14:18:32 London Stock Exchange 201 3538.00 14:18:32 London Stock Exchange 10 3538.00 14:18:33 London Stock Exchange 27 3538.00 14:18:33 London Stock Exchange 200 3540.00 14:20:34 London Stock Exchange 201 3540.00 14:20:34 London Stock Exchange 56 3541.00 14:20:56 London Stock Exchange 56 3541.00 14:20:56 London Stock Exchange 83 3541.00 14:20:56 London Stock Exchange 144 3541.00 14:20:56 London Stock Exchange 1 3543.00 14:24:38 London Stock Exchange 69 3543.00 14:24:38 London Stock Exchange 98 3543.00 14:24:38 London Stock Exchange 160 3543.00 14:24:38 London Stock Exchange 201 3543.00 14:24:38 London Stock Exchange 92 3543.00 14:25:30 London Stock Exchange 33 3547.00 14:27:20 London Stock Exchange 43 3547.00 14:27:20 London Stock Exchange 50 3547.00 14:27:20 London Stock Exchange 100 3547.00 14:27:20 London Stock Exchange 22 3551.00 14:27:53 London Stock Exchange 50 3551.00 14:27:53 London Stock Exchange 80 3551.00 14:27:53 London Stock Exchange 82 3551.00 14:27:53 London Stock Exchange 93 3551.00 14:27:53 London Stock Exchange 100 3551.00 14:27:53 London Stock Exchange 37 3551.00 14:28:56 London Stock Exchange 51 3551.00 14:28:56 London Stock Exchange 80 3551.00 14:28:56 London Stock Exchange 115 3551.00 14:28:56 London Stock Exchange 119 3551.00 14:28:56 London Stock Exchange 127 3551.00 14:28:56 London Stock Exchange 50 3551.00 14:30:44 London Stock Exchange 50 3552.00 14:30:44 London Stock Exchange 50 3552.00 14:30:44 London Stock Exchange 50 3552.00 14:30:44 London Stock Exchange 50 3553.00 14:30:44 London Stock Exchange 50 3553.00 14:30:44 London Stock Exchange 75 3550.00 14:30:44 London Stock Exchange 79 3551.00 14:30:44 London Stock Exchange 79 3552.00 14:30:44 London Stock Exchange 79 3552.00 14:30:44 London Stock Exchange 80 3551.00 14:30:44 London Stock Exchange 80 3551.00 14:30:44 London Stock Exchange 80 3553.00 14:30:44 London Stock Exchange 80 3554.00 14:30:44 London Stock Exchange 81 3553.00 14:30:44 London Stock Exchange 82 3553.00 14:30:44 London Stock Exchange 82 3554.00 14:30:44 London Stock Exchange 100 3551.00 14:30:44 London Stock Exchange 100 3552.00 14:30:44 London Stock Exchange 100 3552.00 14:30:44 London Stock Exchange 100 3553.00 14:30:44 London Stock Exchange 100 3553.00 14:30:44 London Stock Exchange 100 3553.00 14:30:44 London Stock Exchange 100 3553.00 14:30:44 London Stock Exchange 100 3553.00 14:30:44 London Stock Exchange 100 3553.00 14:30:44 London Stock Exchange 157 3550.00 14:30:44 London Stock Exchange 175 3551.00 14:30:44 London Stock Exchange 200 3551.00 14:30:44 London Stock Exchange 200 3552.00 14:30:44 London Stock Exchange 200 3553.00 14:30:44 London Stock Exchange 296 3550.00 14:30:44 London Stock Exchange 759 3554.00 14:30:44 London Stock Exchange Attachments Original document

Carnival plc published this content on 07 August 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 August 2019 15:14:08 UTC