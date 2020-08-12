Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Hong Kong Stock Exchange  >  Cathay Pacific Airways Limited    293   HK0293001514

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

(293)
  Report
SummaryChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
News SummaryMost relevantAll newsPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Cathay Pacific Airways : CEO Says Management Team To Submit Final Recommendation On Future Size, Shape Of Business To Board Early In Q4 -Internal Memo

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
08/12/2020 | 12:55am EDT

Aug 12 (Reuters) - Cathay Pacific Airways Ltd:

* CATHAY PACIFIC CEO SAYS MANAGEMENT TEAM TO SUBMIT FINAL RECOMMENDATION ON FUTURE SIZE, SHAPE OF BUSINESS TO BOARD EARLY IN Q4 -INTERNAL MEMO

* CATHAY PACIFIC CEO SAYS EXPECTS SIMILAR LEVEL OF OPERATIONS IN AUG AND SEPT AS IN JULY AS TRAVEL RESTRICTIONS CONTINUE -MEMO

* CATHAY PACIFIC CEO SAYS STARTED FLYING FIRST BATCH OF AROUND ONE-THIRD OF PASSENGER FLEET FROM HONG KONG TO AUSTRALIA FOR STORAGE -MEMO Further company coverage: (Reporting by Jamie Freed)

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
Latest news on CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIM
12:55aCATHAY PACIFIC AIRWAYS : CEO Says Management Team To Submit Final Recommendation..
RE
12:28aCATHAY PACIFIC AIRWAYS : posts record $1.27 bln H1 loss amid pandemic
RE
12:16aCATHAY PACIFIC AIRWAYS : 2020 Interim Results
PU
12:12aCATHAY PACIFIC AIRWAYS : posts record $1.27 bln H1 loss amid pandemic
RE
08/11Cathay Pacific posts record $1.27 billion first-half loss amid pandemic
RE
08/11Cathay Pacific posts record $1.27 billion first-half loss amid pandemic
RE
08/10CATHAY PACIFIC AIRWAYS : Next Day Disclosure Return - Changes in Issued Share Ca..
PU
08/07CATHAY PACIFIC AIRWAYS : Results of the rights issue on the basis of seven right..
PU
07/31CATHAY PACIFIC AIRWAYS : offers early retirement scheme to older pilots
RE
07/31CATHAY PACIFIC AIRWAYS : Good Faith And Maintenance Agreements
AQ
More news
Financials
Sales 2020 47 762 M 6 163 M 6 163 M
Net income 2020 -12 835 M -1 656 M -1 656 M
Net Debt 2020 86 703 M 11 187 M 11 187 M
P/E ratio 2020 -1,79x
Yield 2020 0,18%
Capitalization 33 795 M 4 361 M 4 361 M
EV / Sales 2020 2,52x
EV / Sales 2021 1,50x
Nbr of Employees 34 200
Free-Float 68,5%
Chart CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED
Duration : Period :
Cathay Pacific Airways Limited Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIM
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 14
Average target price 7,38 HKD
Last Close Price 5,25 HKD
Spread / Highest target 119%
Spread / Average Target 40,5%
Spread / Lowest Target -8,57%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Kin Wing Tang Chief Executive Officer & Executive Director
Patrick Healy Chairman
Gregory Thomas Forrest Hughes COO, Director & Chief Service Delivery Officer
Martin James Murray Chief Financial Officer & Executive Director
Jian Jiang Cai Deputy Chairman
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED-54.43%4 361
DELTA AIR LINES, INC.-49.32%18 639
RYANAIR HOLDINGS PLC-18.97%15 201
AIR CHINA LIMITED-35.52%12 965
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS, INC.-58.19%10 924
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED-28.24%10 692
Categories
Free services
Mobile App
SOLUTIONS
About
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. All rights reserved. Market data are provided by Factset, Morningstar,S&P Capital IQ and vwd Group