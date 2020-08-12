Cathay Pacific Airways : CEO Says Management Team To Submit Final Recommendation On Future Size, Shape Of Business To Board Early In Q4 -Internal Memo

Aug 12 (Reuters) - Cathay Pacific Airways Ltd:
* CATHAY PACIFIC CEO SAYS MANAGEMENT TEAM TO SUBMIT FINAL
RECOMMENDATION ON FUTURE SIZE, SHAPE OF BUSINESS TO BOARD EARLY
IN Q4 -INTERNAL MEMO
* CATHAY PACIFIC CEO SAYS EXPECTS SIMILAR LEVEL OF
OPERATIONS IN
AUG AND SEPT AS IN JULY AS TRAVEL RESTRICTIONS CONTINUE -MEMO
* CATHAY PACIFIC CEO SAYS STARTED FLYING FIRST BATCH OF
AROUND
ONE-THIRD OF PASSENGER FLEET FROM HONG KONG TO AUSTRALIA FOR
STORAGE -MEMO
Further company coverage:
(Reporting by Jamie Freed)