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CEMAS DOKUM SANAYI AS

(CEMAS)
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Cemas Dokum Sanayi : Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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08/06/2020 | 10:04am EDT

05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri için Kum Hazırlama Sistemi yapım anlaşması CMSÇetin Döküm Makina San. Tic. Ltd. Şti. ile 550.000 Avro fiyatla bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu kum hazırlama sistemi, yeni alınan ve Aralık ayında kurulumu tamamlanması planlanan DISA hattımız için kullanılacak olup inşaatları ile beraber 5 ay içinde üretiminin tamamlanıp, fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir.

Saygılarımızla,

Disclaimer

Cemas Dokum Sanayi AS published this content on 06 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 August 2020 14:03:10 UTC
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Financials
Sales 2019 145 M 20,0 M 20,0 M
Net income 2019 -18,2 M -2,51 M -2,51 M
Net Debt 2019 103 M 14,1 M 14,1 M
P/E ratio 2019 -19,7x
Yield 2019 -
Capitalization 787 M 112 M 108 M
EV / Sales 2018 2,03x
EV / Sales 2019 3,18x
Nbr of Employees 403
Free-Float 74,0%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Huseyin Ozel General Manager
Riza Kutlu Isik Chairman
Nihat Ikiz Director-Finance & Head-Financial Affairs
Ugur Isik Vice Chairman
Sirri Gökçen Odyak Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
CEMAS DOKUM SANAYI AS112
ARCELORMITTAL-38.14%13 296
NUCOR-22.74%13 093
POSCO-17.97%13 052
NIPPON STEEL CORPORATION-40.19%8 638
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS-3.93%6 198
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