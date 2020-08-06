Cemas Dokum Sanayi : Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri için Kum Hazırlama Sistemi yapım anlaşması CMSÇetin Döküm Makina San. Tic. Ltd. Şti. ile 550.000 Avro fiyatla bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu kum hazırlama sistemi, yeni alınan ve Aralık ayında kurulumu tamamlanması planlanan DISA hattımız için kullanılacak olup inşaatları ile beraber 5 ay içinde üretiminin tamamlanıp, fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir.

Saygılarımızla,