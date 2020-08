Centrais Eletricas Brasileiras S A : Apresentação dos Resultados 2T20 0 08/14/2020 | 10:13am EDT Send by mail :

Apresentação dos Resultados 2T20 Disclaimer Esta apresentação pode conter estimativas e projeções que não são declarações de fatos corridos no passado mas refletem crenças e expectativas de nossa administração e podem constituir estimativas e projeções sobre eventos futuros de acordo com Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e Seção 21E do Securities and Exchange Act de 1934, conforme alterado. As palavras "acredita", "poderá", "pode", "estima", "continua", "antecipa", "pretende", "espera" e similares têm por objetivo identificar estimativas que necessariamente envolvem riscos e incertezas, conhecidos ou não. Riscos e incertezas conhecidos incluem, mas não se limitam a: condições econômicas, regulatórias, políticas e comerciais gerais no Brasil e no exterior, variações nas taxas de juros, inflação e valor do Real, mudanças nos volumes e padrão de uso de energia elétrica pelo consumidor, condições competitivas, nosso nível de endividamento, a possibilidade de recebermos pagamentos relacionados a nossos recebíveis, mudanças nos níveis de chuvas e de água nos reservatórios usados para operar nossas hidrelétricas, nossos planos de financiamento e investimento de capital, regulamentações governamentais existentes e futuras, e outros riscos descritos em nosso relatório anual e outros documentos registrados perante CVM e SEC. Estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer dessas estimativas ou projeções em razão da ocorrência de nova informação ou eventos futuros. Os resultados futuros das operações e iniciativas das Companhias podem diferir das expectativas atuais e o investidor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. Este material contém cálculos que podem não refletir resultados precisos devido a arredondamentos realizados. Covid-19 Eletrobras frente ao Coronavírus (Covid-19) Agente de promoção de medidas de segurança frente à pandemia da Covid-19 58% dos empregados em teletrabalho 36.399 testes de Covid-19, 70,9% de empregados testados, privilegiando aqueles em unidades operacionais Retorno ao trabalho administrativo presencial Situação dos empregados das empresas Eletrobras Holding 3 ondas (previsão) Início em agosto (previsão) Cepel 4 ondas (previsão) Início em 6 de julho, demais ondas a partir de 27 de julho, 17 de agosto e 8 de set. CGT Eletrosul 3 ondas (previsão) Início em 6 de julho, demais ondas a partir de 17 de agosto e sem data definida Chesf 4 ondas (previsão) Início em 15 de julho, demais ondas a partir de 3 de agosto e sem data definida Eletronorte 3 ondas (previsão) Início em 17 agosto (previsão) Eletronuclear 3 ondas (previsão) Início em 3 de agosto, demais ondas a partir de setembro sem data definida Furnas 3 ondas (previsão) Inicio em 11 de agosto 0% 0% Nas operações 7% 13% Nos escritórios 12.552* 22% Em teletrabalho Em férias/licença 58% Em tratamento de Covid-19 Casos supeitos de Covid-19 *Não inclui empregados da Itaipu Binacional Disclaimer: Devido ao cenário atípico e de características potencialmente imprevisíveis, não é possível prever com exatidão os cenários que poderão se materializar nos próximos meses nas operações da companhia. Doações das empresas Eletrobras frente à pandemia R$ 23,7 milhões para doações em todo o país, com foco nos municípios e estados onde operam seus ativos estratégicos de Geração e Transmissão. R$ 19,8 milhões à campanha Salvando Vidas, com doações de EPIs e materiais de saúde para 109 hospitais do SUS em 102 municípios de 24 estados e do Distrito Federal. A campanha é capitaneada pelo BNDES, que dobra o valor doado. R$ 2 milhões serão investidos na aquisição de 2 ambulâncias e 1 tomógrafo para o Hospital Regional de Tucuruí, no Pará. R$ 875 mil em equipamentos de saúde para comunidades indígenas e associações comunitárias na Amazônia. R$ 455 mil em mais de 8.000 cestas básicas para comunidades do entorno de suas instalações. 2.600 testes de Covid-19 foram doados para o SUS em Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro. R$ 100 mil à campanha Máscaras + Renda, capitaneada pela Vale, para confecção e distribuição gratuita de 27.000 máscaras para comunidades no entorno da escritório central da Eletrobras. Mercado de Energia na Pandemia 10/5 -27% Carga Diária de Energia no Brasil (2020 vs. 2019) 2020: 48.607 carga mínima Flexibilização Quarentena 2019: 66.418 80,000 75,000 70,000 65,000 MWmédio 60,000 55,000 50,000 45,000 1/1 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 19/2 26/2 4/3 11/3 18/3 25/3 1/4 8/4 15/4 22/4 29/4 6/5 13/5 20/5 27/5 3/6 10/6 17/6 24/6 1/7 8/7 15/7 22/7 29/7 5/8 Carga Diária de Energia 2020 Carga Diária de Energia 2019 Consumo de Energia Elétrica em MW médio (2020 vs. 2019) Julho -2% 67,846 66,540 2020 58.052 63,916 63,597 2019 65,054 64,737 59.252 63,130 65,356 65,611 62,024 62,632 63,151 59,252 60,066 58,052 2019 57,406 2020 55,880 55,272 Geração da Eletrobras Desde o inicio da Pandemia 40% Da geração brasileira no auge da pandemia 31% Da geração brasileira em agosto de 2020 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: CCEE - InfoMercado Dados Gerais 2019 e InfoMercado Dados Gerais 2020. Dados prévios da CCEE de 1 a 17 de julho Impactos da Pandemia na Geração Receita Total de Geração 2T20 30% ACL 69% R$ 4,9 1% bilhões ACR Outros + Cotas GF CCEE + Importação + Nuclear + Receita Construção + Eliminação Balanço Energético 2020 4% Energia descontratada 53% 17 30% ACL Cotas GF GWmed + Nuclear 13% ACR Base: junho Gráfico líquido de Hedge GSF Ambiente Regulado 66% da energia contratada Conta Covid

Mecanismos para manter a capacidade de pagamento das distribuidoras , com efeito positivo nos atuais baixos níveis de inadimplência

Mecanismos para manter a capacidade de pagamento das distribuidoras , com efeito positivo nos atuais baixos níveis de inadimplência manter a capacidade de pagamento das distribuidoras baixos níveis de inadimplência Distribuidoras inadimplente são impossibilitadas de realizar reajustes tarifários Ambiente de Contratação Livre (ACL) 30% da energia contratada Principal risco: aumento da inadimplência ordinária

Sem ocorrência até junho de 2020

ordinária Sem ocorrência até junho de 2020 Empresas Eletrobras têm analisado os pedidos de renegociação visando à prevenção de inadimplência e judicialização

visando à Todas as renegociações foram realizadas sem impacto econômico para as Empresas Eletrobras

renegociações sem impacto econômico 0% de judicialização

Destaques Empresariais Revisão de PDNG Transmissão Privatização Projeto OBZ Economia em 2020: R$ 97 milhões R$ 282 milhões realizada até 2T20 estimada Pessoal − 454 empregados R$ 130 milhões a partir de set-20, atingindo Custo estimado 12.088 empregados (out-20) Economia estimada: R$ 62,9 milhões R$ 251,8 milhões em 2020 a partir de 2021 Angra 3 R$ 3,5 bilhões R$ 1,9 bilhão AFAC em 2020 e 2021 Aprovação para para retomada das obras capitalização Junho/20 R$ 3 bilhões (+26%) aumento da RAP regulatória para os contratos prorrogados no ciclo 20/21 a partir de julho/2020 aumento da regulatória para os contratos prorrogados no ciclo 20/21 a partir de julho/2020 R$ 4,7 bilhões efeito contábil positivo no 2T20 de remensuração de RBSE R$ 44,5 bilhões recebíveis da RBSE relativos às concessões renovadas a ser recebido até 2028, sendo R$ 6,6 bilhões pela RTP Ofício do MME para previsão orçamentária de 2021 de R$ 4 bilhões para criação de empresa estatal que ficará responsável pelos ativos não privatizáveis (participação acionária de Itaipu Binacional, Eletronuclear, bens da União sob administração da Eletrobras e programas de governo). Venda de SPEs R$ 434 milhões Santa Vitória do Palmar R$ 134 milhões Hermenegildos AGE de aprovação convocada para 2/9/20

Embora não seja condição mandatória, o modelo não veda a participação de sócio privado

a participação de sócio privado O CPPI ratificou o relatório do Comitê Interministerial, bem como o estudo do BNDES, finalizando a etapa 1 .

Retomada Angra III 1ª Etapa Definição do modelo de conclusão da obra Segregação Parceiro EPCista de Riscos Parceiro Financeiro Maximização do valor do ativo e maior retorno para os sócios A prescindibilidade do sócio privado na Eletronuclear estava prevista no relatório do BNDES de fev/2020. Embora não seja condição mandatória, o modelo não veda a participação de sócio privado a participação de sócio privado O CPPI ratificou o relatório do Comitê Interministerial, bem como o estudo do BNDES, finalizando a etapa 1 . . O acompanhamento do projeto volta a ser realizado pelo CNPE , responsável pela supervisão do Comitê Interministerial e dos trabalhos do BNDES na etapa 2". Equacionamentos Consiste na contratação de consultorias pelo BNDES para Financeiros realização de due diligence e estruturação do funding (2ª etapa)

Revisão Base Blindada: RBSE: +5,25%

Base Incremental (RBNI): 16,51%, devido a reforços e melhorias expressivos de 2013 a 2018

Inclusão Ke PA total = R$ 1.435 milhões R$ 14,5 bilhões** RAP Total Homologada para o Ciclo 2020 - 2021 R$ 44,5 bilhões de recebível RBSE até 2028 RTP = revisão tarifária periódica das LTs prorrogadas Parcela de remuneração prevista no artigo 1º, parágrafo terceiro, da Portaria MME 120/2016.

Não considera novas agregações Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. 19 Potencial Agregação de RAP + 14% RAP + R$ 1.633 Milhões +R$ 918 mi +R$ 1.175 mi +R$ 74 mi Agregação RAP +R$ 55 mi Agregação RAP +R$ 103 mi Reinclusão Ke Agregação RAP -R$ 1.566 mi Fim da PA Retroativo Ke -R$ 31 mi -R$ 31 mi Trajetória Rev. Tarifária (até 2025) Trajetória Rev. Tarifária (retroativos ke e RTP) (até 2023) +R$ 90 mi +Nova revisão tarifária Agregação RAP +1.435 14.676 -11,1 +72 14.737 -13,7 +43 14.766 -71,7 -1.511 13.183 11.550 +1.691 RAP Ciclo Revisão Parcela de RAP Ciclo Término Agregações Estimativa Perfil degrau Agregações Estimativa Perfil degrau Agregações Estimativa 2019/20 Tarifária + Ajuste - PA 2020/2021 + contrato Ciclo 50% Ciclo 50% Ciclo Reajustes + PA Eletrosul 2021/2022 2022/2023 2023/2024 Agregações Revisão Tarifária e Reajustes + R$ 1.691 milhões / ano 90 obras corporativas RAP adicional a partir de julho de 2020, considerando os efeitos da RTP LTs renovadas (WACC, PMSO e BRR), reinclusão do Ke, e reajuste dos contratos não renovados + Agregações Parcelas de Ajuste - PA + 1.435 milhões / ano R$ 1.566 mi retroativos da RTP das LTs renovadas, incluindo Ke retroativo (a serem pagos até 2023), e demais ajustes dos contratos licitados. de grande porte em construção com potencial receita de + R$ 322 milhões R$ 2,21 bilhões 15% Investimento associado RAP / Investimento As agregações estimadas de RAP são em reforços e melhorias de grande porte já autorizadas, não inclui demais obras em andamento.Slide não considera PA e venda de ativos. 20 Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. Desempenho Financeiro 2T20 − R$ 1.896 milhões − R$ 195 milhões Demonstrativo de Resultados 2T20 Valores em R$ milhões IFRS Recorrente 2T19 2T20 Var. 2T19 2T20 Var. Receita Bruta 8.016 12.518 56% 7.799 6.985 -10% Deduções da Receita -1.415 -1.420 0% -1.415 -1.420 0% Receita Bruta Recorrente -R$785 milhões Geração - R$ 474 milhões -R$703 milhões Eletronorte e Furnas: término de contratos ACR -R$102 milhões Repasse Itaipu - inflação americana R$ 155 milhões Energia curto prazo - queda PLD +R$ 297 milhões Reajuste Usinas cotas e rec. fixa Eletronuclear, Candiota e Amaz GT +R$ 141 milhões Maior contratação ACL (Furnas e Chesf) Transmissão - R$ 346 milhões ROL 6.601 11.098 68% 6.384 5.564 -13% (-) PMSO -2.268 -1.676 -26% -2.071 -1.687 -19% (-) Custos operacionais -1.575 -1.439 -9% -1.393 -1.428 3% R$ 218 milhões

R$ 126 milhões

R$ 94 milhões Antecipação de PA Amortização RBSE - IFRS Amortização LTs renovadas IFRS (Chesf e Eletronorte) (-) Provisões operacionais -1.506 -559 -63% -25 -400 1491% (+) Participações societárias 102 364 257% 102 364 257% (+) Outras Receitas e Despesas -17 0 -100% 0 0 - Ebitda 1.336 7.787 483% 2.996 2.413 -19% Depreciação e Amortização -445 -463 4% -445 -463 4% Resultado financeiro 425 -1.331 -413% 502 -529 -205% IR e Contribuição Social -1.016 -1.396 37% -1.016 30 -103% Result. das oper. descontinuadas 5.260 0 -100% - Resultado Líquido 5.561 4.597 -17% 2.037 1.452 -29% 22 Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. Não recorrentes: RTP RBSE Ke e PA Retroativa, Construção Geração e Alienação SPE 2T19 PMSO Recorrente - R$ 384 milhões - R$ 233 milhões MSO - OBZ e pandemia Covid-19 - R$ 152 milhões Pessoal - PDC Não recorrentes: PDC, INEPAR, outros Despesas Operacionais Recorrentes + R$ 35 milhões + R$ 147 milhões Combustível: menor subsídio CCC pela Amz GT - R$ 106 milhões Energia comprada para revenda, destaque Amz GT Resultado Financeiro Recorrente − R$ 1.031 milhões Ajuste a valor justo, excluído AVJ RBSE RTP Variação cambial Não recorrentes Atualização monet. Compulsório, Receita de mútuo de distribuidoras privatiz., prêmio rolagem bônus + Comissão FID, AVJ RBSE RTP Receita Bruta 2T20 (em R$ milhões) + 56,2% IFRS + R$ 4.502 milhões - 10,4% Recorrente 5,533 12,518 - R$ 814 milhões 8,016 7,799 . -217 -564 90 6,985 disclaimer -203 15 -126 -31 6 -13% +11% +12% -15% Vide -20% -13% +4% Receita Bruta Construção Receita Bruta Geração - Geração - Transmissão -Transmissão-Transmissão-Transmissão - Outras Receita Bruta RBSE RTP Receita Bruta e projeções. IFRS 2T19 Geração e Recorrente Regime de Regime de Receita de Receita de RBSE Receita Receitas Recorrente retroativa e IFRS 2T20 estimativas Ganhos SPEs 2T19 Exploração O&M operação e construção Contratual 2T20 Construção G Geração - R$474 milhões Transmissão - R$ 346 milhões Outros + R$ 6 milhões - R$ 406 milhões - R$ 218 milhões + R$ 7 milhões conter Eletronorte: ACR: 447 MWmed para 73 MWmed de energia Antecipação Parcela de Ajuste ciclo 20-21 - medida Aneel Holding: receita de direito de uso UTE pode comercializada e preço médio reduziu 28% (R$ 175,00/MWh no 2T20 contra pandemia Covid-19 Uruguai e R$ 242,28/MWh no 2T19) apresentação - R$ 297 milhões - R$ 126 milhões Furnas, destaque para término de contratos (-317MWméd) Amortização ativo RBSE (efeito IFRS) excluído efeito da - R$ 102 milhões Revisão de R$5.522 milhões. Recebido caixa RBSE R$ 3,1 Repasse de Itaipu - variação da inflação americana de +2,74% para bilhões no 2T20 de RBSE. Esta -0,96% e - R$ 94 milhões - R$ 155 milhões queda PLD Amortização Ativo contratual LTs renovadas Efeito IFRS + R$ 297 milhões Reajuste Usinas cotas e rec. fixa Eletronuclear, (Chesf e Eletronorte) Candiota e Amaz GT e + R$ 141 milhões Maior contratação ACL (Furnas e Chesf) Não Recorrente: vide Release da Companhia 23 Receita de Geração por Ambiente Valores de Receita em R$ milhões 2T19 2T20 Var. ACR Contrato Regulado 2.668 2.438 -8,6% (Mercado Regulado) O&M Lei 12.783 844 934 10,7% ACL Contrato Bilateral 2 1.502 1.481 -1,4% (Mercado Livre) CCEE 280 125 -55,3% Outros 1 (23) (77) -243,0% Receita de Geração 5.271 4.900 -7,0% Valores de Energia em MWmed 2T19 2T20 Var. Garantia Física 2 3 10.555 10.543 -0,1% - Energia Gerada 2 3 8.483 8.569 1,0% ↑ Energia Vendida ACR Contrato Regulado 4.167 3.566 -14,4% ↓ Energia Cotas ACR O&M 7.451 7.451 0,0% - Energia Vendida ACL Bilateral 2 4.042 4.725 16,9% ↑ Mercado 2T19 2T20 Var. GSF (%) 89,35 91,52 2,1p.p PLD SE (R$/MWh) 131,37 75,47 -42,6% PLD S (R$/MWh) 131,37 75,47 -42,6% PLD NE (R$/MWh) 57,27 49,40 -13,7% PLD N (R$/MWh) 57,27 49,59 -13,4% 1 Importação, Receitas de Construção e Eliminação (ajustes contábeis - vendas internas). 2 Inclui os empreendimento afetados pela Lei 13.182 de 2015. 3 Não inclui os empreendimento com concessão renovada pela Lei 12.783 de 2013 (Regime de O&M). 24 Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. ACR Contrato Regulado -R$ 230 milhões - R$ 455 milhões Furnas (-R$ 246 milhões) e Eletronorte (-R$ 209 milhões): término contratos +R$ 218 milhões Angra I e II: aumento na Receita Fixa: + R$ 68 milhões Candiota III: após Overhaul: + R$ 54 milhões Amazonas GT: + R$ 85 milhões ACR O&M +R$ 90 milhões Eletronorte, Furnas e Chesf : reajuste anual da RAG e variações de CFURH ACL - Contratos Bilaterais -R$ 21 milhões - R$ 178 milhões Furnas: redução suprimento: - R$ 153 milhões; Eletronorte: redução preço contratos fornecimento (redução preço do alumínio versus aumento do câmbio: - R$ 25 milhões +R$ 141 milhões Furnas: novos contratos de fornecimento: + R$ 107 milhões Chesf: novos contratos em 2020: + R$ 34 milhões CCEE -R$ 155 milhões Variações nas liquidações e queda no PLD PMSO 2T20 (em R$ milhões) - 26% IFRS - R$ 592 milhões Intercompany: (-) R$ 47 milhões FGTS e INSS Abril: (-) 23 milhões Serviços: (-) R$ 93 milhões - 19% Recorrente PDC: (-) R$4 milhões Outros: (-) R$ 57 milhões - R$ 384 milhões Inepar: (+) R$ 16 milhões 2,268 -197 2,071 -152 -19 -64 -150 1,687 1,676 -11 -13% -27% -13% -50% PMSO IFRS 2019 Itens Não PMSO Recorrentes Pessoal Material Serviços Outros PMSO Recorrentes Itens Não PMSO IFRS 2020 Recorrentes 2019 2020 Recorrentes Pessoal - 152 milhões Material - 19 milhões Serviços -64 milhões Outros - 150 milhões PDC e OBZ, parcialmente compensado por: Medidas OBZ e Pandemia COVID-19 Medidas OBZ: +R$ 21,4 milhões - R$ 65,5 milhões - R$ 77,8 milhões Reajuste salarial (3,55%) e adicional Furnas: Redução dos colaboradores Am GT: Ajustes realizados no SAP em 2019. por tempo de serviço (1%) terceirizados (R$ 58,8 milhões). +R$ 26 milhões - R$ 53,6 milhões Menor apropriação em Investimentos (Chesf Furnas: Redução em alugueis. e CGT Eletrosul) - R$ 42,8 milhões +R$ 10,2 milhões Eletronorte: Redução de custas judiciais. Maior Provisionamento antecipação de férias na pandemia Covid-19 Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. 25 Custos Operacionais 2T20 - 8,6% IFRS - R$ 136 milhões + 2,5% Recorrente 1,575 + R$ 35 milhões -182 11 1,439 1,393 -106 147 4 1,428 -10 +2,7% -22,7% -2,4% +38,6% Custos Itens Não Custos Energia Encargos sobre Combustível Construção Custos Itens Não Custos Operacionais Recorrentes Operacionais comprada para uso da rede para produção Transmissão Operacionais Recorrentes Operacionais IFRS 2019 Recorrentes revenda elétrica de energia Recorrentes IFRS 2020 2019 elétrica 2020 Energia comprada para revenda - R$ 106 Combustível + R$ 147 milhões milhões - R$ 47 milhões Holding: sem importação de energia da UTE Uruguai + R$ 174 milhões Amazonas GT: Menor subsídio de CCC devido à devido a menor demanda dada à pandemia covid-19. transferência de locadoras (PIEs) e mudança de contrato da UTE Aparecida de CCVEE para CCEAR com redução de inflexibilidade. R$ 45 milhões Amazonas GT: ajuste SAP 2019 e lançamento de R$ 22 milhões de faturamento de PIEs no 2T19 estornado no 3T19. Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. Não Recorrente: vide Release da Companhia 26 Provisões Operacionais 2T20 (em R$ milhões) PCLD CPC 48 (risco prospectivo estimado) Financiamento Amazonas D reversão de R$39 milhões PCLD Energia Amazonas D R$ 193 milhões Chesf: R$ 28 milhões Garantias R$ 5 milhões Outras R$ 26 milhões 16 31 224 2T20 R$238 milhões: Reversão de provisões diversas em Furnas 65 528 559 295 -235176 Contingências Emp.Compulsório PCLD Inflexibilidade Usina Parcela de ajuste Provisão ANEEL - Outras Provisões Provisões 2T20 Candiota III RAP CCC Garantias R$ 58 milhões Outras R$ 57 milhões 115 2T19 921 1,506 0 0 Reversão 40 141 369 Constituição Contingências Emp.Compulsório PCLD Inflexibilidade Usina Parcela de ajuste Provisão ANEEL - Outras Provisões Provisões 2T19 Candiota III RAP CCC Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. 27 EBITDA 2T20 RBSE Retroativa: R$5.522 milhões PCLD CPC 48 Discos -R$39 milhões Provisão parcela RAP: -R$224 milhões (em R$ milhões) +483% Outros -R$28 milhões + R$ 6.451 milhões Provisão Aneel CC: R$921 milhões 5,374 7,787 Caducidade Concessão R$387 milhões Provisões Contingências R$329 milhões - 19% Venda de SPEs -R$35 milhões - R$ 583 milhões Outros R$58 milhões 1,660 2,996 - 820 262 - 35 384 - 375 2,413 1,336 +3% -13% +257% -19% +1491% EBITDA IFRS Itens Não EBITDA Rol recorrente Participações Custos PMSO Provisões EBITDA Itens Não EBITDA IFRS 2T19 Recorrentes Recorrente Societárias Operacionais recorrente Operacionais Recorrente Recorrentes 2T20 2T19 recorrente recorrentes recorrente 2T20 ROL Part. Societárias + R$ 262 PMSO e Custos Prov. Operac. Recorrentes -R$375 milhões Recorrente Recorrentes milhões Recorrentes -R$ 814 milhões + R$ 111 milhões - Melhor resultado SPE -R$ 384 milhões +R$ 337 milhões PCLD Recorrente, sendo R$ 193 milhões Vide slide 23 Madeira Energia (Furnas). PMSO inadimplência contratos de energia Amazonas D; + R$ 302 milhões - Melhor resultado coligadas + 35 milhões Custos - R$ 89 milhões - Belo Monte -R$53 milhões de Garantias - R$ 172 milhões - SPE Interligação Elétrica do Vide slides 24 e 25 28 Madeira (Furnas/Chesf) -R$9 milhões Provisão Gag Melhoria Lucro Líquido 2T20 (em R$ milhões) - 17% - R$ 964 milhões 5,561 -3,524 -29% 3,146 4,597 - R$ 586 milhões 2,037 Sem efeito caixa - 583 -1,048 1,046 1,452 -19% -1.837% -103% Lucro Líquido IFRS Itens Não Lucro Recorrente EBITDA Recorrente Result. Financeiro Imposto de Renda Lucro Recorrente Itens Não Lucro Líquido IFRS 2T19 Recorrentes 2T19 Recorrente e D & A 2T20 Recorrentes 2T20 Resultado financeiro recorrente - R$ 1.031 milhões Itens não recorrentes 2T20 -R$1.896 milhões alteração da taxa de desconto de NTNB para WACC, de 4,1% para 6,64%; Ajustes Ebitda = slide 28; -R$195 milhões variação cambial - Covid 19 +R$ 1.426 milhões ajuste no IR diferido da RBSE Retroativa + R$ 84 milhões de receita financeira pelo aumento de disponibilidade de caixa, destaque para +R$ 854 milhões ajuste a Fair Value impacto da RBSE Retroativa aumento de capital em Dez/19 devido a RTP -R$485 milhões: menor encargos de dívidas devido ao liability management e redução de taxas e +R$ 53 milhões Atualização Monetária Emp. Compulsório no 2T20 e indicadores. R$123 milhões no 2T19 -R$330 milhões de despesa financeira por recomposição passivo RGR no 2T19. -R$105 milhões Receita de Mútuo de Distribuidoras Privatizadas no 2T20 e R$ 47 milhões no 2T19 29 Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. #DFR2019 29 Disciplina Financeira 2T20 (em R$ bilhões) META Dívida Líquida/Ebitda Dívida Líquida < 2,5 Privatização EBITDA Ajustado Distribuidoras 26.4 25.7 23.4 23.5 20.3 22.1 21.0 21.0 19.6 6.1 3.7 3.1 3.0 2.6 2.3 2.2 2.2 2.0 3.6 1.9 2.1 2.2 2.0 1.8 1.6 1.6 1.5 dez/16 dez/17 dez/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20 (+) Dívida de Curto Prazo (Passivo Circulante) 8.811 (+) Dívida de Longo Prazo 41.743 Dívida Bruta 50.555 (-) Repasse RGR para CCEE (1) 1.063 = Dívida Bruta Recorrente 49.492 (-) (Caixa e Equivalente de caixa + Títulos e Valores Mobiliários) 14.724 (-) Financiamentos a Receber 14.033 (+) Repasse RGR para CCEE (1) 1.063 (-) Saldo líquido do Ativo Financeiro de Itaipu 2.198 Dívida Líquida 19.599 (1) Vide Nota Explicativa 9 e 22 da demonstrações financeiras de 2019 Dívida Líquida Dívida Líquida/EBITDA com RBSE Dívida Líquida/EBITDA sem RBSE 6,6 10,5 12,5 11,5 11,6 12,3 13,2 13,3 12,8 EBTIDA c/ RBSE (LTM) *A partir de 2019, são considerados apenas os títulos e valores mobiliários do ativo circulante, então a Dívida líquida de 2018 foi alterada para efeitos de comparação. Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. 30 Perfil Dívida e Recebíveis R$ 49,5 bilhões Dívida Bruta sem RGR de terceiros 2020 14.8 10.1 4.6 6.2 4.2 5.5 4.1 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Após 2025 R$ 13,5 bilhões Emp. e Financiamentos a receber* 5.07 1.97 2.13 1.69 1.22 0.73 0.68 2020 2021 2022 2023 2024 2025 após 2025 *Não inclui: recebível do ativo financeiro de Itaipu de R$ 2,1 bilhões, recebíveis da RGR devidos por empresas do Sistema e não pertencentes à Eletrobras, PCLD de R$ 556 milhões e encargos de terceiros. 31 Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. Composição do Endividamento 2020 5% 12% CDI 25% Real (R$) 17% 35% IPCA Selic Moeda Sem Indexação estrangeira 11% 70% RGR TJLP 5% (controladas) 21% Outros Composição dos Saldos dos Recebíveis 2020 46% Real (R$) 46% 37% CDI/Selic IPCA 54% estrangeira IGPM 15% Itaipu 2% Não inclui encargos Itaipu: taxa fixa de 4% ou 7,5% a depender do contrato Exposição Cambial Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. Exposição Cambial em 30/06/20 Ativo US$ milhões % Passivo* US$ milhões % Bônus 2021 - Eletrobras 632.098 28% Recebíveis Empréstimos Itaipu 1.134.308 74% Bônus 2025 - Eletrobras 501.440 22% Bônus 2030 - Eletrobras 746.812 33% Ativo Financeiro Itaipu 401.419 26% Outros 376.979 17% −721,60 Exposição cambial TOTAL 1.535.727 100% TOTAL 2.257.328 100% 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Após 2025 TOTAL Ativo (US$ Milhões) 430,19 876,44 199,96 29,13 0,00 0,00 0,00 1.535,73 Passivo (US$ Milhões) 87,10 706,12 45,68 46,12 19,57 513,61 839,13 2.257,33 Exposição Cambial 343,09 170,31 154,29 -16,98 -19,57 -513,61 -839,13 -721,60 Recebíveis em dólar no curto prazo superiores aos passivos : mitigam o impacto de desvalorização cambial sobre o fluxo de caixa

em dólar no curto prazo : mitigam o impacto de desvalorização cambial sobre o fluxo de caixa Exposição cambial passiva relevante no fluxo de caixa somente a partir de 2025

2025 83% da dívida em moeda estrangeira com quitação em bullets , concentrados em 3 vencimentos, em 2021 , 2025 e 2030 Disclaimer: Devido ao cenário atípico e de características potencialmente imprevisíveis, não é possível prever com exatidão os cenários que poderão se materializar nos próximos meses nas operações da companhia. *No saldo dos Bônus 2030 e 2025 há efeito contábil sobre o diferimento de despesas com recompra do bônus 2021 por conta da operação realizada em fevereiro Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. 32 Investimentos 2T20 (em R$ milhões) Investimento Orçado PDNG (Corporativo + Investido 1T20 Investido 2T20 Investido 1S20 % 1S20 Parcerias) Geração Corporativo 89 155 245 1.083 22,6% Implantação 45 94 139 749 18,6% Angra 3 31 27 59 526 11,2% Santa Cruz 9 58 67 186 36,0% Casa Nova 4 4 8 31 25,8% Outros 1 5 6 6 100,0% Manutenção 45 61 106 334 31,7% Transmissão Corp. 148 169 317 766 41,4% Ampliação 31 48 79 193 40,9% Reforços e Melhorias 58 55 113 404 28,0% Manutenção 60 65 125 169 74,0% Infraestrutura e 74 47,7% Outros* 37 36 155 SPES 53 20 73 512 14,3% Total 328 380 709 2.516 28,2% Geração Angra 3 R$ 58,5 milhões Angra 1 e 2 R$ 53,8 milhões UTE Santa Cruz R$ 67,1 milhões SPE Brasil Ventos R$ 22,0 milhões Transmissão Chesf R$ 159,0 milhões Furnas R$ 78,0 milhões CGT Eletrosul R$ 50,9 milhões Eletronorte R$ 29,0 milhões SPE Mata S Gen. R$ 25,2 milhões 33 Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. *Qualidade Ambiental, Infraestrutura, Desenvolvimento Tecnológico. Investimentos Não Realizados 2T20 (em R$ milhões) -R$980 milhões de não realização de investimentos, sendo R$ 795 milhões alheios à Eletrobras Investimentos R$ Milhões Total Realizado (a) 380 (+) Não realizado por motivos alheios à Eletrobras (b) 795 (=) Sub Total 1.175 Total Orçado 2T20 1.360 (%) Orçado 2T20 86% SPES -R$ 284 milhões GERAÇÃO: -R$ 427 milhões -R$236 milhões de Angra 3: aguardando detalhamento do modelo de negócio COVID-19:-R$ 151 milhões -R$81 milhões manutenção Angra 1 e 2: atraso de fornecedores -R$70 milhões Santa Cruz: atraso entrega equip. importados TRANSMISSÃO: -R$ 243 milhões 17% COVID-19 33% atraso em licitações pela pandemia devido a aumento de preços de equipamentos (variação cambial e incertezas de mercado) e fornecedores 17% comissionamento de obras -R$ 42 milhões ESBR Jirau Standstill COVID e melhor performance - investimento evitado -R$ 91 milhões Hermenegildos: aguardando Aneel sobre ressarcimento de energia não gerada -R$ 69 milhões Chapada do Piauí: suspensão de cobrança dos ressarcimentos por geração menor pela Aneel -R$ 39 milhões Teles Pires: melhor performance OUTROS -R$ 26 milhões 34 Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. Destinação dos Resultados 2019 Distribuição do Lucro da Controladora 10.697.124 (-) Reserva Legal (534.856) (=) Lucro Liquido Ajustado (a) 10.162.268 (-)Dividendo Obrigatório (25% LLA) (b) 2.540.567 Dividendo Ações Preferenciais 490.209 Dividendo Ações Ordinárias 2.050.357 (=) Saldo LLA após Dividendo Obrigatório (a) - (b) 7.621.701 (-) Ajuste de Controladas / Coligadas (157.205) (-) Reserva Estatutária para investimentos (50% do LL) (5.348.562) (-) Reserva Estatutária de estudos e projetos (1% do LL) (106.971) (-) Reserva para Orçamento de Capital (art. 196, LSA) (2.008.963) (=) Saldo após Distribuição 0 Classe Por Ação Total 31.12.2019 PNA 330 2,24 PNB 489.880 1,74 ON 2.050.357 1,59 Total 2.540.567 35 Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. PLANO ESTRATÉGICO ELETROBRAS 2020-2035 2020-2035 - A Transformação Estratégica da Eletrobras O desafio que se pretende superar com este plano Capacidade de investimento Gestão leve e ágil Cultura de alta Criação de valor performance Mais competitividade, Onde menos custos estamos Gestão ativa dos riscos Organização digital Aonde queremos chegar Visão Ser uma empresa inovadora, de energia limpa, reconhecida pela excelência e sustentabilidade Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ELETROBRAS 2020-2035 | 37 37 Estratégia 2020-2035 Estratégia e públicos de interesse VISÃO DE FUTURO Ser uma empresa inovadora, de energia limpa, reconhecida pela excelência e sustentabilidade DIRETRIZES PROPÓSITO DIRETRIZES DE DESEMPENHO DE GESTÃO E NEGÓCIOS Colocamos toda Cultura e Valor e nossa energia para Pessoas Investimento o desenvolvimento Novos Eficiência sustentável da Gestão Governança Negócios de G&T sociedade Inovação Comercia Expansão e Transformação -lização de G&T Digital VALORES Respeito às pessoas e à vida Ética e transparência Excelência Inovação Colaboração e reconhecimento Investidores, acionistas e analistas de mercado Clientes Governo, parlamentares e órgãos reguladores Imprensa e formadores de opinião Comunidade Sociedade Parceiros, patrocinadores e fornecedores Força de trabalho e familiares PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ELETROBRAS 2020-2035 | 38 Mapa Estratégico 2020-2035 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ELETROBRAS 2020-2035 | PROPÓSITO Colocamos toda nossa energia para o desenvolvimento sustentável da sociedade VALORES Respeito às pessoas e à vida

Ética e transparência

Excelência

Inovação

Colaboração e reconhecimento VISÃO DE FUTURO Ser uma empresa inovadora, de energia limpa, reconhecida pela excelência e sustentabilidade 39 DIRETRIZES DE DESEMPENHO E NEGÓCIOS Multiplicar a criação de valor e ampliar a capacidade de investimento da empresa Criar valor pelo aumento da eficiência dos ativos em G&T Consolidar a liderança em G&T, com foco em energia limpa Alcançar a liderança na comercialização, com margens atrativas e eficiência na gestão de riscos Investir em novos negócios, com foco em energia, participando da consolidação do setor (M&A) DIRETRIZES DE GESTÃO Desenvolver a cultura de alta performance e a excelência na gestão de pessoas, com meritocracia Atingir a excelência em Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos (GRC) Focar a gestão da empresa em criação de valor e aumento de competitividade Ter protagonismo em inovação e promover a transformação digital dos processos de negócios e de gestão OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Otimizar a estrutura de capital do grupo Eletrobras Ampliar a capacidade de investimento da Empresa Otimizar o desempenho econômico-financeiro dos ativos de G&T Alcançar níveis elevados de confiabilidade dos ativos de G&T Elevar a eficácia regulatória com atuação ativa junto ao regulador Expandir a geração, priorizando energia limpas e oportunidades de térmicas a gás Expandir a transmissão, com foco na criação de valor Diversificar a carteira de clientes, ampliando a atuação no varejo de energia Desenvolver o segmento de trading de energia Ampliar a receita oriunda dos negócios de venda de serviços, transmissão de dados e outras oportunidades sinérgicas Valorizar a meritocracia com sistema de incentivos e consequências Desenvolver a liderança, o trabalho em equipe e a gestão do conhecimento para sustentar as competências críticas da empresa Garantir a segurança e a satisfação dos empregados Adquirir e desenvolver competência robusta em gestão de riscos Alcançar e manter padrões de governança corporativa e integridade empresarial de acordo com os benchmarks internacionais Promover a articulação institucional ativa e a transparência no relacionamento com os stakeholders Fortalecer a disciplina de execução, com agilidade e otimização dos recursos Acelerar a digitalização e a automação dos processos de negócios e de gestão Investir em pesquisa e inovação, criando um ecossistema inovador a partir das capacidades internas e com a parceria de startups O desafio da relevância e da criação de valor Neste período a empresa perdeu market share, com poucas participações em leilões, e gerou menos resultados para os seus acionistas. No momento, o desafio que se coloca é o de elevar a sua capacidade de investimento e criar mais valor para os acionistas. Capacidade Instalada em Geração de EE (GW) Investimento previsto 2020-2024 Eletrobras Brasil Participação relativa 120% Em R$ bi1 220 163 170 176 178 179 187 195 180 100% Média anual 2020-2024:R$ 6,5 bi 200 160 120 126 134 141 150 158 80% 117 120 140 Média anual 2020-2024, excl. Angra 3: R$ 3,7 bi 100 32% 30% 60% 80 36%60 40% 40 42 42 43 44 45 47 48 50 51 51 51 51 51 51 26% 20 20% 0 0% 7,4 6,9 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6,7 6,2 5,3 2.6 3.4 E Transmissão (mil Km) 1.1 3.5 3.4 220 160% 200 137 144 148 154 126 130 135 133 160 167 173 140% 4.2 4.1 4.0 3.4 160 120% 180 140 100 106 115 47% 45% 100% 2.8 120 100 52% 60% 80 2020 2021 2022 2023 2024 60 39% 40% 40 56 57 63 65 66 66 66 66 66 20 55 61 61 65 65 20% 0 0% Corporativo + SPEs Angra 3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Fontes: Gráfico 1: 2011-2019: Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro - Dez/2019; 2020-2024: PDNG 2020-2024 e Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2029 Gráfico 2: projeção PDNG 2020-2024. Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ELETROBRAS 2020-2035 | 40 Investimento em Geração e Transmissão INVESTIMENTO NO CENÁRIO SEM CAPITALIZAÇÃO Considerando a manutenção do regime de cotas para as usinas prorrogadas pela Lei 12.783/2013 Mantendo a disciplina financeira da Companhia com o indicador Dívida Líquida / EBITDA < 2,5 Investimento total em expansão G&T¹ Total 2020-2035:R$ 95,3 bilhões Ao ano: R$ 6,0 bilhões Investimento total em Outros Total 2020- 2035: R$ 10,9 bilhões Ao ano: R$ 0,6 bilhão Notas: 1: Inclui Angra 3 INVESTIMENTO NO CENÁRIO COM CAPITALIZAÇÃO Considerando a descotização das usinas prorrogadas pela Lei 12.783/2013 e a celebração de novos contratos de concessão de geração de energia elétrica de produtor independente, geraria um aumento no EBITDA da Companhia. Mantendo a disciplina financeira da Companhia com o indicador Dívida Líquida / EBITDA < 2,5 Investimento total em expansão G&T Total 2020-2035:R$ 201,88 bilhões Ao ano: R$ 12,62 bilhões Investimento total em Outros Total 2020- 2035: R$ 20,5 bilhões Ao ano: R$ 1,2 bilhão 41 Esta apresentação pode conter estimativas e projeções. Vide disclaimer. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ELETROBRAS 2020-2035 | Obrigado! pr@eletrobras.com Attachments Original document

