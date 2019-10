China Merchants Port : Form of Election

PERMANENT ELECTION BOX D FOR CASH

丁欄 長期選擇收取現金

請在此摺叠及封口 Please fold and seal here

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION + 此乃要件,請即處理

(Incorporated in Hong Kong with limited liability under the Companies Ordinance)

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 00144)

(股份代號:00144)

INTERIM DIVIDEND FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2019 OF HK$0.22 PER SHARE,

(THE "INTERIM DIVIDEND") IN THE FORM OF SCRIP DIVIDEND WITH CASH OPTION

截至二零一九年六月三十日止六個月之中期股息每股二十二港仙,「中期股息」,會採取以股代息,惟股東可選擇收取現金

FORM OF ELECTION

選擇表格

IF YOU WISH TO RECEIVE ONLY SHARES FOR THE INTERIM DIVIDEND, DO NOT COMPLETE THIS FORM

如擬就中期股息全部收取股份者,不用填寫本表格

IF YOU WISH TO RECEIVE CASH IN LIEU OF THE ALLOTMENT OF SHARES FOR THE INTERIM DIVIDEND OF HK$0.22 PER SHARE EITHER IN WHOLE OR IN PART OR IF YOU WISH TO MAKE A PERMANENT ELECTION TO RECEIVE CASH IN LIEU OF SHARES IN FUTURE YOU MUST COMPLETE THIS FORM AND RETURN IT TO COMPUTERSHARE HONG KONG INVESTOR SERVICES LIMITED, 17M FLOOR, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, WAN CHAI, HONG KONG SO AS TO ARRIVE NOT LATER THAN 4:30 P.M. ON MONDAY, 4 NOVEMBER 2019.

如擬就全部或部分中期股息每股二十二港仙配發之股份選擇收取現金或如擬於日後長期選擇收取現金,則最遲須於二零一九年十一月四日星期一下午四時三十分將表格填妥交回香港灣仔皇 后大道東183 號合和中心17M 樓香港中央證券登記有限公司。

BOX A NAME(S) AND ADDRESS OF SHAREHOLDER(S) 甲欄 股東姓名及地址

REGISTERED SHAREHOLDING BOX B ON 3 OCTOBER 2019 乙欄 在二零一九年 十月三日登記 持有之股數 ELECTION FOR CASH (INTERIM DIVIDEND ONLY) 只就中期股息選擇收取現金 IF YOU ELECT FOR PAYMENT IN CASH OF HK$0.22 PER SHARE IN LIEU OF SHARES NUMBER OF SHARES FOR THE INTERIM DIVIDEND FOR THE WHOLE OR PART OF YOUR REGISTERED ON WHICH INTERIM SHAREHOLDING, INSERT IN BOX C THE NUMBER OF SHARES IN RESPECT OF BOX C DIVIDEND TO WHICH THE INTERIM DIVIDEND IS TO BE PAID IN CASH. 丙欄 BE PAID IN CASH 如擬就名下之全部或部分股份選擇收取現金每股二十二港仙,代替以股份配發之中期股息,請 選擇收取現金中期股息之 在丙欄內填上選擇收取現金中期股息之股數。 股數

NOTE: IF YOU DO NOT SPECIFY THE NUMBER OF SHARES IN RESPECT OF WHICH YOU WISH TO RECEIVE CASH OR IF YOU ELECT TO RECEIVE CASH IN RESPECT OF A GREATER NUMBER OF SHARES THAN YOUR REGISTERED HOLDING, THEN IN EITHER CASE YOU WILL BE DEEMED TO HAVE EXERCISED YOUR ELECTION TO RECEIVE CASH IN RESPECT OF ALL THE SHARES REGISTERED IN YOUR NAME(S).

附註: 如未有註明意欲收取現金之股數,或如所註明選擇收取現金之股數較登記在名下者為多,則在此兩種情形下,閣下將被視為已就名下全部股份選擇收取現金論。

PERMANENT ELECTION FOR CASH 長期選擇收取現金

IF YOU PERMANENTLY ELECT TO RECEIVE CASH IN LIEU OF SHARES IN RESPECT OF THE INTERIM DIVIDEND AND ALL FUTURE DIVIDENDS FOR THE WHOLE OF YOUR REGISTERED SHAREHOLDING, PLEASE WRITE "√ " IN BOX D.

如擬就名下之全部股份之中期股息及日後全部股息長期選擇收取現金,則請在丁欄內填寫「√」字。

NOTES: IF YOU WISH TO ELECT TO RECEIVE PART ONLY OF THE INTERIM DIVIDEND IN CASH YOU CANNOT MAKE A PERMANENT ELECTION. A PERMANENT ELECTION CANNOT BE MADE IN RESPECT OF PART OF YOUR SHAREHOLDING. IF A PERMANENT ELECTION IS MADE YOU WILL NOT RECEIVE NOTICE OF ANY FUTURE RIGHT OF ELECTION NOR A FORM OF ELECTION. A PERMANENT ELECTION CAN BE REVOKED BY WRITTEN NOTICE TO COMPUTERSHARE HONG KONG INVESTOR SERVICES LIMITED NO LATER THAN 4:30 P.M. ON MONDAY, 4 NOVEMBER

2019.

附註:如 閣下只就此項中期股息其中部分選擇收取現金,則不能作出長期收取現金之選擇。股 東如欲長期選擇收取現金,則必須就其全部股份作出此項選擇。股東如長期選擇收取現金,則 日後將不會再獲通知選擇權,同時亦不會再獲寄予選擇表格。股東可於二零一九年十一月四日 星期一下午四時三十分前向香港中央證券登記有限公司發出書面通知以撤回長期選擇收取現金 指示。

THIS FORM IS FOR THE USE ONLY OF THE SHAREHOLDER(S) NAMED IN BOX A. NO ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT OF THIS FORM WILL BE ISSUED. 本表格只供甲欄所指定之股東使用。本公司不會就收到本表格一事發給收據。

SHARE CERTIFICATES AND/OR CHEQUES FOR THE CASH ENTITLEMENT WILL BE SENT BY ORDINARY POST ON OR AROUND 15 NOVEMBER 2019 TO THE SHAREHOLDER(S) AT THEIR RISK TO THE ADDRESS ABOVE OR, IN THE CASE OF CHEQUES, IN ACCORDANCE WITH STANDING INSTRUCTIONS (IF ANY).

股票及(或)現金股息付款支票將以普通郵遞之方式按上文所註明之地址於二零一九年十一月十五日或前後寄發予股東,如有郵誤,由股東承擔責任。付款支票將按股東所發出之任何經常性 指示寄予股東(如有)。

PLEASE SIGN BELOW IF YOU ELECT FOR CASH IN LIEU OF SHARES FOR THE INTERIM DIVIDEND OR PERMANENTLY ELECT FOR CASH IN LIEU OF SHARES FOR THE

INTERIM DIVIDEND AND ALL FUTURE DIVIDENDS. FAILURE TO COMPLETE, SIGN AND RETURN THIS FORM WILL RESULT IN YOUR INTERIM DIVIDEND BEING MADE IN THE FORM OF SHARES.

如擬就中期股息選擇收取現金,或如擬就中期股息及日後一切股息長期選擇收取現金,則請在下文簽署。股東不填妥、簽署及交回此表格將會收取股份作為中期股息。

(1) ................................................................ (2)................................................................. (3) ................................................................ (4) ............................................................... (USUAL SIGNATURE(S))(慣用簽名式) DATE 日期: TEL. NO. 電話號碼

NOTES 附註: (i) IN THE CASE OF JOINT HOLDERS, ALL MUST SIGN. 所有聯名持有人均須簽署。